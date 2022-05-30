Оккупанты штурмуют Северодонецк, обстреливают Сумщину, Харьков и Николаев. 96 день большой войны

19:00

Що відбувається на фронті – зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 30 травня:

📣 на Волинському та Поліському напрямках без особливих змін

📣 на Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати артобстріли прикордонних районів, а саме населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.

📣 на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території РФ

З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження позицій Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.

📣 на Харківському напрямку ворог активних дій ворог не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій українських підрозділів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки

📣 на Слов’янському напрямку противник продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.

📣 на Донецькому напрямку ворог, окрім артилерійських обстрілів, завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ

📣 на Лиманському напрямку ворог перегруповується та готується до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди.

📣 на Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають.

📣 на Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

📣 на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки

📣 на Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.

Під час вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області❗, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил РФ

📣 на Криворізькому напрямку противник здійснює вогневе ураження артилерією наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.

📣 в акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник здійснює блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

З метою забезпечення зведеного підрозділу ЗС РФ, що перебуває на острові Зміїний, відзначено перехід у напрямку острова десантного катера "Дюгонь" та двох протидиверсійних катерів "Раптор".

Окупанти продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу.