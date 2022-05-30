Оккупанты штурмуют Северодонецк, обстреливают Сумщину, Харьков и Николаев. 96 день большой войны
96 день Україна обороняється від російського наступу.
Окупанти не полишають спроб прорватися в Сєвєродонецьк – адміністративно-промисловий центр Луганщини після 2014 року. З хороших новин – ЗСУ наразі вдалося їх відкинути від траси "Бахмут-Лисичанськ", що веде до Сєвєродонецька.
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини, Харків та Миколаїв.
ЗСУ ідуть у контрнаступ на Харківщині на Херсонщині. Частина східних і південних областей досі перебуває в окупації.
УП стежить за всіма подіями війни в цьому тексті.
На цьому ми завершуємо наш онлайн 96-го дня війни – повернемося о 5:30.
29 травня у канадійському місті Едмонтон провели акцію проти сексуального насильства російських військових в Україні.
"Так ми вшановуємо пам’ять українських жінок та дітей, які пережили жорстоке зґвалтування російськими солдатами, та всіх тих, хто не вижив, був закатований або помер від травм від жорстоких зґвалтувань", – розповіла УП одна з учасниць акції Інна Івченко.
|
Головне зі звернення президента Володимира Зеленського:
- пауза із погодженням нових санкцій в Європі вже надто затягнулася. Пʼятий санкційний пакет був запроваджений ще 8-го квітня. Тож, минуло дуже багато часу без посилення європейських санкцій проти Росії. Ключовий пункт – це, звичайно, нафта. Вважаю, що Європі в будь-якому випадку доведеться відмовитись від російської нафти, нафтопродуктів
- через заблоклвані Росією порти і захоплену частину берега Азовського моря ми не можемо відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, які вже є на складах в нашій країні. Блокування Росією нашого експорту дестабілізує ситуацію дійсно в глобальному масштабі. Як результат, дорожчає продовольство в різних країнах. А отже, виникає загроза голоду. В Африці, в Азії, в деяких державах Європи. Ця загроза може перерости у нову міграційну кризу
- на нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже, як мінімум, півмільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь в чорну продати
- Сьогодні на Луганщині окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину, яка їхала за місцевими. Від смертельного поранення під час цього обстрілу загинув французький журналіст – Фредерік Леклерк. Він працював на французький телеканал BFM TV.
Трохи більше місяця тому я дав інтервʼю саме цьому телеканалу. Це було моє перше інтервʼю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни.
Мої щирі співчуття колегам і рідним Фредеріка. Він став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого
-
Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Словʼянськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на Донбасі.
Російські окупанти дещо просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають вуличні бої.
Голова ОВА Сергій Гайдай закликав мешканців Сєвєродонецька не виходити на вулицю, а залишатися в укриттях.
Ударна авіація України здійснила десяток авіанальотів і відпрацювала по наземних цілях ворога, зенітні ракетні війська знищили дві ракети окупантів.
|
Російські загарбники намагаються наступати на східні громади Запорізької області – по лінії зіткнення наносять артилерійські, ракетні та авіаудари.
У Херсоні та області близько 18:10 зник зв'язок – не працюють мобільні телефони та частково домашній інтернет.
Голова Херсонської військово-цивільної адміністрації Геннадій Лагута повідомив Суспільному, що зв'язок відключили російські військові.
"Евакуація з Луганщини – все".
Керівник патрульної поліції Луганщини Віктор Левченко оприлюднив своє фото під крапельницею після обстрілу евакуаційного автомобіля, який їхав забирати людей з Сєвєродонецька.
Від російського вогню загинув французький журналіст, троє людей отримали поранення.
Переглянути цей допис в Instagram
Внаслідок обстрілу Харкова поранено 3 мирних мешканців, зокрема 16-річного хлопця.
У понеділок 30 травня російські війська знову обстріляв з артилерії прикордоння Сумської області.
|
В Україні за час війни майже удвічі зріс відсоток громадян, які не підтримують жодні поступки на користь Росії.
У лютому, під час зосередження російський військ на українських кордонах, проти будь-яких поступок виступали 43% українців – у травні, під час активних бойових дій, уже 78%.
|
Росія продовжує асимільовувати викрадених з України дітей: Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії українських дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківського піклування, зокрема на тимчасово окупованих територіях.
Що відбувається на фронті – зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 30 травня:
📣 на Волинському та Поліському напрямках без особливих змін
📣 на Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати артобстріли прикордонних районів, а саме населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.
📣 на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території РФ
З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження позицій Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.
📣 на Харківському напрямку ворог активних дій ворог не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій українських підрозділів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки
📣 на Слов’янському напрямку противник продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.
📣 на Донецькому напрямку ворог, окрім артилерійських обстрілів, завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ
📣 на Лиманському напрямку ворог перегруповується та готується до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди.
📣 на Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають.
📣 на Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.
📣 на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки
📣 на Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.
Під час вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області❗, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил РФ
📣 на Криворізькому напрямку противник здійснює вогневе ураження артилерією наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.
📣 в акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник здійснює блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
З метою забезпечення зведеного підрозділу ЗС РФ, що перебуває на острові Зміїний, відзначено перехід у напрямку острова десантного катера "Дюгонь" та двох протидиверсійних катерів "Раптор".
Окупанти продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу.
Українська художниця Юлія Тверітіна опублікувала дві своїх воєнних ілюстрації.
На першій її подруга Марина йде повз кладовище розстріляних і спалених машин в Ірпені, десь поміж них і її автівка. У перші дні війни вони залишили її біля Ірпінського мосту – там же згубився їхній собака, а дитина, від переляку, перестала говорити і не говорить досі.
На другій – сестри Настя та Даша, подруги художниці, прогулюються повз пам'ятник Княгині Ользі на Михайлівській площі в Києві. Його якраз обкладають мішками з піском, щоб вберегти під час бомбардувань.
|
У Донецькій області внаслідок бойових дій було пошкоджено аміакопровод "Тольятті – Одеса" – хмара аміаку рухалася у бік Бахмута, але загрози для міста немає.
Президент України Володимир Зеленський виклав фото зруйнованих та пошкоджених окупантами українських закладів освіти.
"Цьогоріч замість останнього дзвоника – звук сирени", – написав він.
За даними президента, понад 1,8 тис. освітніх закладів по всій Україні постраждали від дій окупантів.
❗️Миколаїв обстрілюють з артилерії, у місті лунають вибухи — мер Олександр Сєнкевич
Міністерство оборони має інформацію щодо українських бійців з "Азовсталі", але нині вона засекречена з огляду на особливості переговорного процесу.
У Лукашенка запланували "мобілізаційні навчання".
З 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.
У центрі Одеси почали забирати бетонні конструкції, встановлені після 24 лютого для оборони міста.
🤯 Байден заявив, що США не будуть відправляти в Україну ракетні системи, які здатні досягати території Росії — Reuters
Бої на сході досягли максимальної інтенсивності – Міноборони
Найзапекліші бої точаться на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках — російські окупаційні війська ведуть вогонь уздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією вглибину нашої оборони.
📇 У Києві правоохоронці викрили видавця, який налагодив схему з виготовлення та продажу фальшивих прескарт і дозволів на зброю — відомо про 800 клієнтів.
💥 Український нацгвардієць записав на свій рахунок третій збитий із ПЗРК "Ігла" ворожий штурмовик Су-25 — співрозмовник УП у військових колах
❗️Керівник Луганської області Сергій Гайдай повідомив про зупинку евакуації з області — окупанти обстріляли авто, яке їхало забирати 10 людей.
Внаслідок обстрілу загинув французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію.
Постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі в понеділок знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.
Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими військами в одному з районів міста пошкоджено 21 приватний будинок, одну людину поранено — мер міста Олександр Сєнкевич.
❕Голова Київської військової адміністрації генерал Микола Жирнов повідомив, що ознак формування російських військ для наступу на українську столицю зараз немає, проте небезпека залишається.
🚲 Захоплюючи місто Лиман у Краматорському районі Донецької області, російські війська зруйнували там сучасну велобазу, яку відкрили лише восени.
🇫🇷 Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, яка в понеділок прибула з візитом до України, відвідала Бучу.
💥 Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області.
😔 Окупанти могли вбити у Маріуполі більше, ніж 22 тисячі людей. За оцінками місцевої влади росіяни уже поховали у братських могилах 16 тисяч осіб, ще 5 тисяч поховали комунальники до середини березня.
Російські військові обстріляли прикордоння Сумської області артснарядами, начиненими флешетами.
Під час одного з обстрілів ворог застосував артилерійські снаряди, начинені флешетами. Сталеві стержні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.
Путін стягує війська та техніку до українського кордону в Курську. Там уже стоїть велика кількість особового складу, додаткового озброєння у вигляді артилерійських та ракетних установок.
Окупанти це називають "убезпеченням мирної та творчої праці жителів Курської області, забезпеченням безпеки життя та здоров'я".
"Простые русские не виноваты, это все Путин"
russia is a collective putin pic.twitter.com/RyjZxXnlSL— Maksym Savanevsky (@maksm) May 30, 2022
УП поговорила з журналістом Юрієм Бутусовим. Про що він розповів?
– Скільки цивільних залишилося в Лисичанську і Сєверодонецьку?
– Багато людей залишається, багато людей виїхало. Я думаю, що все ж таки більшість залишилася у містах.
Вони залишаються у своїх будинках. Світла нема, зв'язку нема, а для них всіх питання – куди вони поїдуть.
Там у них є своє якесь власне житло, свій побут, і вони живуть таким природнім життям серед бойових дій. Їх нічого вже не лякає – це люди, які звиклися з постійною загрозою їхньому життю. І вони з цим живуть, з горем у серці.
– Чи відчувається, що росіяни можуть піти на цю тактику тотального знищення в Лисичанську та Сєверодонецьку?
– Російські війська зазнали значних втрат, саме тому вони звузили коло наступу. Вони не можуть продовжувати наступальні операції, не маючи достатніх резервів.
Російська Федерація використовує свою перевагу в маневреності. Вони звузили проєкт для того, щоб мати можливість корегувати свої сили на певних, визначених ділянках.
В той момент, як ми тримаємо весь фронт, і нам всюди потрібні боєздатні частини, противник вільний у маневрі, і він зосереджує свої зусилля на окремих ділянках. Це дозволяє йому створювати чисельну перевагу на цих ділянках, проводити ротацію, заміняти виснажені підрозділи свіжими й масовано застосовувати всі можливі засоби артилерії та авіації.
– Як ти оцінюєш, найближчими днями ситуація на Донбасі може змінитися?
– Думаю, що найближчі дні противник буде намагатися продовжувати атаки в районі Бахмута, щоб захопити місто і район Бахмут-Соледар. Я думаю, що зараз це буде напрямок основних зусиль противника, і російський наступ в цьому районі буде тривати.
Вони будуть намагатися вибити Бахмут-Соледар і діяти з боку Ямполя, щоб спробувати форсувати Сіверський Донець на тому напрямку й завдати удар по Бахмуту.
Читайте інтерв'ю повністю та дивіться відео.
"Ой у морі Чорному та й горить "Москва",
Гори, гори ясно, як суха сосна.
Ой у морі Чорному та й "Москва" горить,
Припливайте знову – можем повторить."
Після від гвардійця з Харкова Дмитра, який захищає Україну на сході.
Поки українці тримаються за підтримки з усього світу, росіяни вже ховають від крадіжок у себе в магазинах звичайні товари: масло, дешеві консерви та простенькі дезодоранти.
Пише розвідка Британії:
Росія зазнала нищівних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки у війні в Україні, що призведе до подальшого зниження бойового духу і поганої дисципліни у її військах в Україні.
При цьому нове перехоплення розмови, опубліковане СБУ, свідчить, що російські військові-контрактники відмовляються йти у наступ, оскільки зазнають значних втрат.
Росіяни на Донеччині готові ледь не розстріляли свого генерала (командуючого округом) Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати.
У Северодонецьку бої йдуть уже на вулицях. Ворог просувається всередину міста.
📍Окупований Мелітополь, Запорізька область. Вранці прогримів вибух.
Російські пропагандисти пишуть, що був підірваний автомобіль в центрі міста, три людини отримали поранення.
За даними місцевих ЗМІ, серед поранених може бути родина гауляйтера Євгена Балицького.
Втрати росіян станом на 30 травня:
- особового складу – близько 30350 (+200) осіб
- танків ‒ 1349 (+11) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12)
- артилерійських систем – 643 (+12)
- реактивних систем залпового вогню – 205 (+2)
- засобів протиповітряної оборони – 93 (+0)
- літаків – 207 (+0)
- гелікоптерів – 174 (+0)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 507
- крилаті ракети – 118 (+2)
- кораблі /катери – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2258 (+18)
- спеціальна техніка – 48 (+0)
Як пройшла ніч у регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Тернопільська, Львівська, Хмельницька області, Кіровоградщина, Черкащина, Київщина, Чернігівщина, Житомирщина та Полтавщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Одеська область
Вночі і зранку – 2 ракетних удари. Одну ракету збили сили ППО.
Також сталося влучання в непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема.
📍Дніпропетровщина
Затяжна нічна тривога. Артобстріли Апостолівської та Зеленодольської громад. Без постраждалих.
📍Сумщина
Всю ніч тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, міноментів. Був авіаудар ракетами.
Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.
📍Харків
Ніч минула відносно спокійно, поодинокі обстріли, жертв немає.
По області протягом доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни 2 особи поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка.
Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає.
📍Луганщина
Важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім наші військові міцно тримають оборону.
Вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. За добу у Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.
Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку.
📍Донеччина
Обстріли Бахмуту, Авдіївки, Соледару, Нью-Йорка, Нетайлового та Тетянівки зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град". Загинуло 3 цивільних особи, двоє поранено.
Пошкоджено 24 об’єкти (20 житлових будинків, нежитлове приміщення, електропідстанція, господарська територія відділення поліції, торгівельний центр).
Зранку – обстріл Мар'їнки та Новомихайлівки. На території області відсутнє газопостачання. Частково відновлюється подача води та електрики.
📍Миколаївщина
Вночі обстріляли центр Нового Бугу. Пошкоджена соціальна інфраструктура: магазин, аптека та житлові будинку. Постраждало дві особи.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією пошкоджена будівля школи та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
📍Херсонщина
Бойові дії на теритоії області, напружена ситуація у всіх селах колишньго Великоолександрівського району. Гаряче залишається у Новій Воронцовці і прилеглих селах та Високопілля. Місцеві жителі фіксували багато авіації та тяжкої техніки.
Села у гомадах, що стоять на кордонах Миколаєва та Дніпропетровщини, – без світла й води.
Напружена ситуація і у Генічеському районі, окупанти заявляють, що ці території вже російські.
Сліди "руского міра" на Миколаївщині
❗️Росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька. Вбито двох містян, п’ятьох поранено.
Інші новини з війни в регіонах:
📍Одещина. Росіяни знову били ракетами по мосту через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема.
📍Дніпропетровщина. Загарбники били з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадах, які межують із лінією фронту.
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.
- На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки.
- На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.
- На Слов’янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ.
Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52.
У рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки. З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ.
- На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.
- На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ.
- На Сєверодонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька. Для посилення угруповання військ перекинув з території російської федерації до визначених районів боєприпаси та техніку.
- На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.
- На Курахівському та Новопавлівському напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснює вогневе ураження наших військ, зокрема задіює оперативно-тактичну та армійську авіацію.
- На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки.
- На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та запобіганні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки.
Для поповнення втрат угруповання військ окупанти переміщують з території російської федерації та тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку.
- На Миколаївському напрямку з метою проведення наступальних дій для повернення втрачених позицій противник перекинув окремі підрозділи на визначені напрямки.
- На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.
- В Чорноморській та Азовській операційних зонах суттєвих змін в обстановці не відзначено.
Український воїн. Малюнок Івана Кипібіди.
Головні новини ночі:
- Хакери групи Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі "за причетність до вторгнення в Україну".
- Американські військові аналітики припускають, що контрнаступ українських захисників у Херсонській області порушить плани Росії контролювати окуповані території на південному напрямку.
- Українські військові на півдні від Кривого Рогу провели успішну контратаку, знищивши 63 окупанти і 19 одиниць ворожої техніки.
- Росіяни завдали удару по місту Новий Буг Миколаївської області.
Почнімо цей день з головних економічних новин:
- Нацбанк минулого тижня продав рекордну кількість валюти з початку війни – 1,43 мільярда доларів
- Національна академія аграрних наук заявляє, що погода в Україні сприяє хорошому врожаю – опади впродовж травня суттєво поповнили запас волоси у грунті
- росіяни другу добу вантажать для відправки український металопрокат у торгівельному порту тимчасово окупованого Маріуполя
- Джо Байден скасував запроваджені адміністрацією Трампа додаткові мита для імпорту української сталі у 25%.