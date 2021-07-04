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Головні новини суботи і ночі: білоруські нелегали в Литві, поразка збірної України

Неділя, 4 липня 2021, 08:00

Литва оголосила екстремальну ситуацію через мігрантів з Білорусі, збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі – актуальні новини 3 липня і ночі.

Про нелегальних білоруських мігрантів у Литві

У зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю в п'ятницю ввечері уряд Литви вирішив оголосити режим екстремальної ситуації.

Литовські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, а також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруської сторони.

Про поразку збірної України

Збірна України з футболу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи поступилась команді Англії з рахунком  0:4 та залишає турнір.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на поразку збірної України у матчі з Англією у чвертьфіналі Євро-2020.

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку у матчі з Англією з рахунком 0:4 в матчі чвертьфіналу Євро-2020.

У київській фан-зоні на Спортивній площі за матчем Україна – Англія спостерігало понад 13 тисяч вболівальників.

Про інші важливі новини

За добу 2 липня в Україні зафіксовано 705 нових випадків COVID-19, госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36, одужало 1 072 особи.

Риболовецьке судно, що зазнало аварії в Чорному морі, взято на буксир українським катером морської охорони.

У Міноборони заявили, що кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS" українського риболовецького судна і не наближалися до нього.

У Дніпрі внаслідок конфлікту через демонтаж рекламних носіїв постраждав працівник "Муніципальної варти", також журналіст заявив про побиття і пошкодження камери.

Міністр оборони Андрій Таран доручив розглянути можливість закупівлі необхідної кількості зразків експериментальних моделей взуття для жінок-військовослужбовиць спеціально для ювілейного параду.

Українські прикордонники з початку року затримали на кордоні з Білоруссю 27 одиниць зброї, а Білорусь за 5 місяців на кордоні з Україною – 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів.

Президент Росії Володимир Путін в суботу, 3 липня, затвердив стратегію національної безпеки країни, в якій, крім іншого, прописані плани стосовно українців.

У неділю, 4 липня, Україна офіційно вийде з угоди з СНД, що стосується сфери захисту прав споживачів.

Під час проведення військових навчань Sea Breeze-2021 за участі України та низки країн-членів НАТО російські військові паралельно влаштували маневри своєї авіації над Чорним морем.

Американський сенатор від Республіканської партії Тед Круз заблокував низку ключових призначень у Держдепартаменті США, вимагаючи від адміністрації Джо Байдена дієвих санкцій проти російського газогону "Північний потік-2".

Збірна Данії пробилася до півфіналу Євро-2020. Данці у бойовій грі 1/4 фіналу з рахунком 2:1 перемогли команду Чехії.

Медики вважають, що причиною смерті чоловіка після Covid-щеплення вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech стали хвороби серця.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що доручив спецслужбам розслідувати, хто стоїть за кібератакою, яка вразила сотні американських підприємств.

За добовою смертністю в Європі лідирують Росія, Україна, Італія.

Українська правда
Теми: Українасвіт


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