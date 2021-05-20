"За некоторые шаги людей, которые были или есть рядом со мной, действительно стыдно". Главные тезисы пресс-конференции Зеленского

На другу річницю інавгурації Володимир Зеленський провів пресконференцію.

Для спілкування з журналістами на Банковій постійно обирають різні локації і формати – від багатогодинного марафону на одному зі столичних фудкортів до традиційного американського формату "спілкування на галявині".

На цей раз локація теж обрана нестандартно. Пресконференцію вирішили провести в одному з ангарів авіазаводу ім. Антонова на фоні великогабаратного "Руслана" вітчизняного виробництва.

Такий вибір місця голова держави назвав символічним, порівнявши Україну з недобудовою літака "Мрія", яку треба обов’язково завершити. У ході спілкування це був не один прояв символізму, який полюбляє нинішній президент.

"Українська правда" зібрала головні тези пресконференції Зеленського.

Зеленський: Ми будуємо сьогодні країну, яка не чекає тільки на санкційну політику інших держав. Країна, яка самостійно захищає свій суверенітет, і всередині країни також Всі фото: Дмитро Ларін

Про пріоритети

Ми будуємо країну без олігархів. І зараз ви бачите результат – країну для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes. І де держава повинна допомагати бізнесу, а не великий бізнес повинен жити за рахунок державного бюджету.

Ми будуємо сьогодні країну, яка не чекає тільки на санкційну політику інших держав. Країна, яка самостійно захищає свій суверенітет, і всередині країни також. І яка сама проводить потужну санкційну політику проти пропагандистів, проти контрабандистів, проти кримінальних авторитетів, ворів у законі.

Ми будуємо сьогодні країну, де всі будуть рівні перед законом. Ми будуємо країну в смартфоні. І дійсно ми бачимо результат сьогодні – 10 млн користувачів у "Дії". Ми будуємо країну, яка будує. Ми будуємо країну, де "земля належить народу" – це не гасло, а дійсно реформа.

Я дуже цього хочу – будувати справедливу країну, де немає бідності.

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Про війну

Найголовніший пріоритет – ми будуємо країну без війни. І це правда складний шлях, не дуже швидкий. По цеглинах збираючи цей мир – ось що ми робимо. І ми розуміємо, що мир повинен бути міцний, назавжди. І це залежить від нашої армії.

Вирішення питання війни, деокупація наших територій, все ж таки, ми віримо – тимчасово окупованих, а не назавжди, я точно знаю, що так і буде.

Я хотів би сьогодні сказати, що це не пріоритет – що ми повернули все додому, в Україну – на жаль, це не відбувається.

Скажу відверто, розпочата розмова між ОП і президентом Російської Федерації.

Про паспортизацію тимчасово окупованих територій на Сході: Це точно перший крок (фактично до анексії – УП). Тому що так відбувалось колись у Криму.

Чи завершимо ми війну? Точно віримо.

Про ймовірність заморожування війни на Сході: У нас шахова партія, у якій ми, попри те, що ми білі, одразу були з половиною фігур. І справді 99% залежать від Росії. Питання про заморозку конфлікту – це 1%, за який я зачепився, і я ним живу.

Ми чіпляємось за цей відсоток дуже сильно, щоб не заморозити конфлікт.

Зеленський: Спільна відповідальність – відповідальність кожного. Я готовий відповідати за те, що ми там зараз робимо. Вважаю, що я захищаю сьогодні Україну

Про РНБО і санкції

Я виконую свої конституційні обов’язки. І не з якоюсь кучкою людей. А в РНБО входять всі інституції, як правоохоронці, так Кабмін, так прем’єр, голова Верховної Ради, інституція президента України. Це не диктатура і не монархія. Там всі представлені.

І деякі з них не голосують за санкції проти Медведчука. І я вважаю, що це їх думка, це їх рішення. Бо це РНБО, ми обговорюємо питання, доказуємо один одному, а потім голосуємо.

Спільна відповідальність – відповідальність кожного. Я готовий відповідати за те, що ми там зараз робимо. Вважаю, що я захищаю сьогодні Україну.

Ви побачите ще багато чого. Дивіться нас щоп’ятниці.

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Про олігархів і деолігархізацію

Закон (про деолігархізацію – УП), в принципі, готовий, написаний. Я думаю, що він з’явиться наступного тижня. Головний зміст і філософія – ми не хочемо вбити великий бізнес. Але ми точно вбиваємо поняття і зміст "олігархічний вплив" у нашій країні. Впливу на мас-медіа – не буде, впливу на політику – не буде. Впливу на чиновників – не може бути.

Але якщо цей вплив буде, то ці люди отримують квиток під назвою "олігарх". Вони з’являться в спеціальному реєстрі. І тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які у них знаходяться за кордоном.

Ніхто нікого не вбиває. Всі хочуть, щоб великий бізнес залишався, щоб були великими платниками податків, щоб вони могли розвивати бізнес і збільшувати кількість робочих місць.

Зеленський: В нашому законі про деолігархізацію не можна чиновникам зустрічатись з тими чи іншими великими бізнесменами. А якщо вони зустрічаються, то ця зустріч повинна бути публічною

У них є можливість не бути олігархами і не стати ними. Згідно цього закону, їм буде наданий час, не дуже довгий, позбавитись всього цього впливу. Навіть ми покажемо, яким чином це можна зробити, якщо їм потрібно. Глухого кута для них не буде.

Є три головні пункти: це вплив на медіа, в тому чи іншому виді; це участь в політичному житті країни, вплив на депутатів, чиновників, міністрів; і третє – це сума статків, сума активів. При об’єднання цих трьох ознак автоматично людина попадає в реєстр олігархів.

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Якщо казати, чи я частина (олігархічної системи – УП), чи ворог. Ми розуміємо, де зараз Медведчук, ми розуміємо, що з Коломойським. Що у них більше немає того впливу, який був.

Які причини і через що це відбувається? Ми завжди думаємо, що хтось приїхав, що пан президент США Байден відправив держсекретаря, і вони мені сказали, щоб я через РНБО вводив санкції проти тих чи інших кримінальних авторитетів, щоб я запровадив закон проти олігархів. То ви дуже погано думаєте про мене.

І це питання меншовартості. Нам завжди хочеться думати, що є якийсь великий дядько, який керує Україною. Так було. При мені так не буде.

В нашому законі про деолігархізацію не можна чиновникам зустрічатись з тими чи іншими великими бізнесменами. А якщо вони зустрічаються, то ця зустріч повинна бути публічною.

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Про Кличка

Віталій Кличко мені нічого не зробив. Мене нічого не пов’язує з паном мером, окрім того, що голова КМДА – це моя вертикаль. Хоче він цього чи ні. Я ставлюсь з великою повагою до всіх його перемог, до посади голови міста.

50 чи 70 обшуків в оточенні пана Кличка, Палатний, ще якісь прізвища – не треба було вкрадати гроші в бюджеті. Чи ми не про це з вами мріяли, про справедливість?

Зеленський: Чому не зупиняємо "нормандський формат"? Тому що іншого майданчику поки що немає

Віталій Володимирович постійно мені дзвонить, пише, записується на прийом, навіть приходив в Офіс президента без повідомлення, що я готовий з ним зустрітись.

Він звертався до мене з тим, щоб я не звільняв його з посади голови КМДА – ви прекрасно знаєте, що в моєму оточенні були люди, які його хотіли звільнити. Я йому сказав: немає питань, працюйте, показуйте результат. Тільки в мене прохання: усі про це говорять, й, імовірно, є докази у правоохоронців – ці часи пройшли, не треба красти гроші з бюджету України.

Про Кличка-конкурента на президентських виборах: Не розумію, навіщо ми про це говоримо. По-перше, ніхто не вирішив, чи йти на другий термін. По-друге, його обрала не Україна, його обрали кияни. По-третє, є соцопитування. По-четверте, мій голова Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти.

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Про Порошенка

У мене немає з ним ніяких сентиментів, розмов – я нагадую, він дуже хотів, як Віталій Володимирович (Кличко – УП). Але він приходив, а ця людина (Порошенко) вже не приходить. Я дуже радий, мені так легше жити і працювати.

Я вже став його вироком. Він просто не хоче усвідомити, що відбулось.

Він багато чого зробив дуже серйозного, дуже поганого, коли був президентом. Усе це добіжить, окрім правоохоронних органів, є ще карма. Ми бачимо тільки поверхню зробленого – для кого, для чого, усе це відбувалось у них щодня… Не хочу говорити про деталі – про операції, кроки, бізнес, спеціальні блокади, щоб заробляти гроші, про Крим.

Я вважаю, що найстрашніше, що він сам не розуміє, що для нього людина – це ніщо. І це не можна виправити – ні досвідом, ні освітою. Це або є, або немає.

Реакцію Порошенка на таку заяву читайте тут.

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Про Путіна

Ми бачимо дуже повільне зменшення кількості військових РФ, вони відходять дуже-дуже повільно. Ми бачимо тільки 3,5 тисячі в Криму, і все. Усі інші на місці. Серйозна ситуація. І я думаю, що така напруга може буде до кінця військових навчань, як мінімум до вересня.

Чому не зупиняємо "нормандський формат"? Тому що іншого майданчику поки що немає.

Я вважаю, що крім "нормандського формату", буде пряма розмова з президентом РФ. А крім прямох розмови з президентом РФ, я бачу формат із залученням США в цю дискусію. У якому форматі – поки що не готовий говорити.

У мене часу немає думати про президента Російської Федерації Володимира Путіна. Я думаю тільки про зустріч в тому чи іншому форматі, яка може наблизити нас до закінчення війни. Тому я дуже обережно відношуся до характеристик президента Російської Федерації.

Про можливість домовитись з Путіним і закінчити війну, поки Путін є президентом: У нас немає іншого шансу. Ми повинні припинити війну зараз, поки Путін – президент Російської Федерації.

Зеленський: Я вважаю, що крім "нормандського формату", буде пряма розмова з президентом РФ

Про Макрона, Меркель і Байдена

Я відчуваю підтримку (Емануеля Макрона та Ангели Меркель – УП), важаю, що вони мають підтримувати сильніше. Останнім часом вони послаблюють свої позиції щодо Росії – це пов’язано з економічною ситуацією, тиском бізнесу через санкції. У Німеччині це тиск через санкційну політику щодо Північного потоку-2.

Але я знаю, що вони підтримують Україну.

Великий ризик, що Росія може натиснути на США і зняти санкції по Північному потоку. Я вважаю, що це буде програш США. Я вважаю, що це буде програш особисто президента Байдена. Це буде серйозна геополітична перемога РФ і новий перерозподіл сил. Я знаю, що розділились навіть позиції в Сенаті. І мене бентежить ця ситуація.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Нам усім хочеться бути частиною якоїсь групи – місця, де можна говорити, слухати, радити та впливати. Якщо вам цікаві люди, історії, процеси навколо (та головне, як вони відбуваються і що буде у підсумку) – Клуб "Української правди" буде вашим найкращим варіантом. І нашим, мабуть, теж. Ольга Кириленко – військова репортерка УП Приєднатись

Про справу Шеремета

Я не втручають у діяльність правоохоронних органів і суду, але я скажу відверто – я знаю детально, що відбувається. Мені не все одно.

100% доказів про те, що вони (обвинувачені в справі – УП) винні чи не винні – немає. Якщо засудили незаконно, я буду серйозно говорити з міністром (Аваковим – УП), чи може він залишитись у такій ситуації – ні. І він це знає.

Я не знаю, хто вбивці. Повірте, якщо б я знав, я би все зробив. Навіть те, що поза законом, щоб тих людей заарештували. Чи це ті представники, які зараз під слідством, чи це інші, чи може хтось із цих і плюс інші – я не знаю. На жаль. Я не детектив у цій справі.

Мені дуже жаль, що ми втратили журналіста. Мені дуже жаль, що я тоді не був президентом. Може тоді ці б органи, які може були причетні до цього, може, тоді б вони це не зробили. Я не можу обіцяти, але я знаю, що при мені жоден журналіст не пішов з життя.

Багато людей працюють у правоохоронних органах не наших, ще від когось, і працюють не на нас, а на когось. Чи мають відношення ті чи інші особи, які могли би бути пов’язані з контррозвідкою, напевно є.

Про Єрмака і Татарова

Я йду вперед, поряд зі мною багато робить Андрій Єрмак, повністю віддавши свою репутацію. Це велика інформаційна війна.

Я знаю, що Андрій Єрмак вважає, і я так вважаю, що Татаров – професійна людина. Все інше – мені складно відреагувати на те, що Татаров десь говорив чи що він вважає (про злочини протестувальників на Майдані та вплив іноземних держав на НАБУ – УП), я не зовсім інформований. Я щось чув – це на рівні чуток, а на рівні доказів я цієї інформації не маю.

У нас, в принципі, якщо людина вважає, що (повалення – УП) Януковича Віктора Федоровича – це був державний переворот, у нас такі люди не працюють. Я від нього такі принципові речі ніколи не чув.

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Про кадри

Нові обличчя, які були, вони вже постаріли. І вони вже з досвідом. Людей з "потужним досвідом", таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко – таких людей ви не побачите.

За деякі кроки деяких людей, які були чи є поруч зі мною, дійсно соромно. Якщо це невеликі їх промахи, то треба пробачити їх, і вони повинні виправляти ситуація. Тому що завжди людям треба давати другий шанс. Якщо вони не злодії. Але якщо вони беруть хабарі, то другий шанс давати не можна.

Те, що вони такі, на жаль, це моя відповідальність. Якщо вони прийшли зі мною, то я несу відповідальність.

Сильних людей, на жаль, небагато. Але в партії "Слуга народу" все ж таки їх більше, ніж в будь-якій партії. І я радий, що таке еволюційне очищення ради відбувається. І наступний парламент буде ще чистіше.

Прем’єр-міністр більше не зміг працювати з міністром охорони здоров’я, з паном Степановим. Я не втручався в цю ситуацію, достатньо довгий час. Чому – тому що я боявся дестабілізації, саме в ковідний час змінювати міністра охорони здоров’я.

Все ж таки міністр охорони здоров’я несе відповідальність за боротьбу з ковід, за вакцинацію населення тощо. Я знаю деталі ускладнення їх відносин. І я в цій ситуації був повністю на стороні прем’єр-міністра України.

Зеленський: Ми чистимо вертикалі, вибудовані великим бізнесом

Щодо міністра інфраструктури – пан Криклій залишається в команді, в діючій команді нашій. До пана Криклія, в принципі, багато питань немає. Нам треба дуже швидко будувати Україну. Я вважаю, що це дійсно складно, питання не тільки до міністра, питання до його команди. Я вважаю, що вони не змогли, вони не встигли. Часу у мене немає.

Щодо міністра економіки – пан Петрашко також залишиться на тій чи іншій посаді в команді. Він буде залишатися в Офісі президента і буде координувати земельну реформу.

Щодо звільнення голови Нацбанку – ви знаєте, з чим я боровся, щоб були зменшені відсотки по кредитах. Я це гарантував і отримав. Замість 20-25% відсотків, програма 5-7-9 з’явилась.

Що стосується НАК "Нафтогазу". Незважаючи на корпоративну реформу, у НАК "Нафтогазу" є керівник – уряд України. НАК "Нафтогазу" повинен наповнювати бюджет, згідно їх обіцянок і згідно їх планів роботи.

НАК "Нафтогазу" показав мінус 11 млрд збитків у цьому році, вони нам планували як державі Україна. Уряд прийняв рішення змінити керівництво. І сьогодні поставлена задача, і я впевнений, що ми це побачимо, що збитків 11 млрд не буде.

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Про державні дачі

Я хочу, щоб закінчилися всі інсинуації, що президент живе на держдачі за парканом. Там 100 будівель. Там завжди жили дуже багато різних чиновників різних часів. Я вважаю – несправедливо.

У нас буде концепція, ми її представимо суспільству, щодо Конча-Заспи, щодо ВДНГ, щодо Пущі-Водиці. Ми обов’язково зробимо презентацію цієї концепції, хто там буде жити, за яких умов.

Треба обговорити питання – я зараз не про себе – чи повинні люди діючі можливість там орендувати дачу на час своєї роботи по нормальних ринкових цінах. Але мої люди туди не заїдуть.

Зеленський: Ми дуже чекаємо, коли буде серйозно працювати вся судова система, вся судова галузь, включаючи Антикорупційний суд

Про боротьбу з корупцією

"Епоха корупції" (закінчується – УП). Я вважаю, що ми зробили багато кроків вперед. Так, я знайшов інший шлях – через РНБО. Але останнім часом почали дуже потужно працювати і прокурори, і поліція, і Служба безпеки України.

Ми чистимо вертикалі, вибудовані великим бізнесом. Ці вертикалі в кожній інституції України. В кожному міністерстві, в парламенті великий вплив цих людей. Я вважаю, що ми почали закінчення цієї епохи. І я точно її закінчу.

Ми чули НАБУ, і розуміли, що треба дуже швидко завантажити роботу Антикорсуду. І ми всі бажали, думали, і я ще в це дуже вірю, що будуть вироки, саме вироки від роботи НАБУ.

Є тільки одни суд, який дає ці вироки. Це саме вироки Антикорупційного суду. І для нас дуже важливо, щоб вони були чіткі, жорсткі, ці вироки. Я їх не бачу. Але я вірю. Я вважаю, що це важлива інституція. І роблю все, щоб на них не було впливу.

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І ми дуже чекаємо, коли буде серйозно працювати вся судова система, вся судова галузь, включаючи Антикорупційний суд. Ми дуже хочемо, щоб за три копійки не відпускав той чи інший суд людей, хабарників.

Про референдум

"Закон про місцеві референдуми" я позавчора акцентував Руслану Стефанчуку, він подасть його на розгляд Верховній Раду.

Про питання, які варто виносити на державний референдум: Я вважаю, що це має бути найголовніше питання, яке в нас сьогодні є – ситуація на Донбасі. І я впевнений, що через деякий час – бо в нас декілька планів щодо припинення війни і повернення територій і людей, А, В, С – ми представимо на розгляд суспільству референдум саме з такою тематикою. Це один з планів, якщо не спрацює інший.

Про те, чи можуть винести на референдум питання відмови від Донбасу чи надання особливих прав: Не готовий зараз говорити, зради ніякої не буде, я гарант Конституції.

Зеленський: Захищати меншини нам прийдеться, бо ми будемо мати в майбутньому ще Донбаси і Крими

Про Кримську платформу

Це серйозний ризик для всіх країн, які приїдуть до нас, через ускладнення відносин з Російською Федерацією. Росія дуже важко реагує і сприймає Кримську платформу. Але для нас дуже важливо, щоб в кінці 7 років війни і незаконної анексії українського півострова нарешті з'явилося хоч щось.

Я радий, що сьогодні це не хоч щось, а дійсно перший серйозний майданчик з деокупації Криму. Це ж не просто саміт, де ми декларативно щось підпишемо. Там будуть розглядатися кроки деокупації.

Друге – ми нарешті відкриємо офіс Кримської платформи, що буде постійно діяти. Це будуть професійні люди, які щодня – від юристів до економістів, до фахівців в гуманітарному напрямку – щодня будуть займатися питаннями окупованого Криму та питаннями людей, які повинні отримувати гуманітарну допомогу. І ті, хто знаходяться у в’язницях, як Криму, так і Російської Федерації.

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Про "велике будівництво"

Я вважаю, що до мене не будувались дороги, нормально не будувались, у тому темпі, в тій якості. Дороги повинні бути вітриною нашої країни.

Коли я її (програму "велике будівництво" – УП) закінчу? Коли закінчаться погані державні дороги.

І це не тільки дороги, мене цікавить питання, в принципі, бізнесу, спеціальних умов, для Донбасу, для Закарпаття. Тому що я знаю деталі, я відчуваю ризики, і відчуваю впливи інших держав.

Захищати меншини нам прийдеться, бо ми будемо мати в майбутньому ще Донбаси і Крими. А щоб цього не було, а всі себе відчували українцями, треба вкладати гроші, вкладати увагу, ремонтувати дороги, мости.

Не мої повноваження? Я вважаю, що я гарант Конституції і я маю слідкувати за цим. На скільки мені ще вистачить енергії, здоров’я, сил і років, я буду це робити.

Зеленський: Епоха бідності завершиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли дерегуляція буде, і коли буде держава буде максимально діджиталізована

Про вакцинацію

Про те, чому Україна є аутсайдером з вакцинації від ковіду: Ми не країна Європейського Союзу, ми не країна НАТО – ми не в пріоритеті країн ЄС з погляду постачання тих чи інших вакцин. І це крапка, ви повинні це зрозуміти.

Прямі контракти з Індією, Pfizer були поза європейськими програмами – були на рівні складних домовленостей між керівництвом України, президентом, прем’єр-міністром чи міністром охорони здоров’я. Ми всі працювали, бо розуміли, що вакцин для України може просто не бути.

Я вважаю, що це дуже несправедлива ситуація у світі. На жаль, у нас немає гучного голосу серед країн ЄС.

Про епоху бідності

"Епоха бідності" – це найскладніше. Те, що я до цього сказав – це буде залежати від моєї волі, і я її проявляю. А далі – підтримка правоохоронці, і надіюсь, що я не залишусь сам на сам.

Що стосується бідності – непросто, не все залежить від мене. Тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Їм непросто. Їм непросто і зі мною, з одного боку, з іншого боку – їм непросто і з наповненням бюджету.

Економіка розвивається не дуже добре, достатньо повільно, через COVID. Але тим не менш, якщо порівнювати з європейськими країнами, світовими, що у них в цей час, я вважаю, що ми в нормальному стані знаходимось.

Але епоха бідності завершиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли дерегуляція буде, і коли буде держава буде максимально діджиталізована.

Про другий термін

Про другий термін рано говорити, тому що не пройшло навіть половини моєї каденції. Я вважаю, що я багато всього встигну. Не хочу, щоб мої обіцянки залишились в історії як обіцянки.

Моє бажання піти на другий термін буде повністю збігатися з бажанням суспільства – залежатиме від тих речей, які я пообіцяв і зробив чи не зробив.

Я хочу бути кращим за всіх попередніх президентів. Я впевнений, що Україна заслужила, щоб кожен наступний президент був кращим за попереднього. Я впевнений, що після мене буде кращий за мене президент.

Ольга Кириленко, Соня Лукашова, УП