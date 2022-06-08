В оккупации готовят "референдумы", россияне безуспешно наступают на востоке. 105-й день. ОНЛАЙН

14:00

Сьогодні УП побачила, як живе Сіверськ на Донеччині, що розташований буквально в 10 кілометрах від лінії розмежування. Колись 10-тисячне місто нині частково спустошене і суттєво розбите російською армією.

З 5-6 години ранку місцеві вишикувалися в чергу до відділення Укрпошти, щоб отримати пенсію.

Також сьогодні вперше приблизно за 10 днів у місто привезли безкоштовний хліб – за ним також черги, правда, трохи менші, ніж за пенсією. У Донецькій області приблизно місяць як немає газу, усі хлібозаводи стоять. Хліб везуть аж з Дніпра.

У місті розбито та спалено кілька будівель, серед найпомітніших об'єктів – школа, кілька багатоповерхівок і приватні будинки.