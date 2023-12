2 апреля. No time to die: Количество инфицированных приближается к миллиону, Франция выписала 50 млн. евро штрафа за нарушение карантина

Официальные данные актуальны на 11:00 2 апреля

"Хватит шастать!". Правительство услышало мэра Киева Виталия Кличко и решило ввести еще больше запретов во время карантина. Правда, пока с ними окончательно не определился. Постановление дорабатывают.

Среди предложений - нельзя ходить в общественном месте без маски, гулять компанией более чем на 2 человека, посещать парки (исключение для тех, кто выгуливает животных), детские и спортивные площадки.

Сидеть дома остается 23 дня (если не сбудется прогноз Арсена Авакова о продлении карантина ко второй половине мая).

За все время пандемии в Украине обнаружили 804 больных Covid-19.

Рекордные 135 из них - за прошедшие сутки.

"Прыжок" по количеству больных сделала Черновицкая область - за сутки обнаружили 39 больных.

Также существенно увеличилось количество больных в Киеве (+26 случаев в сутки), Ивано-Франковской (+10) и Тернопольской области (+8).

На столицу приходится пятая часть больных по всей Украины.

Возросло количество умерших от вируса - с 17 до 20.

"Сейчас мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших - 15 женщин и 5 мужчин. Все они - лица старше 50 лет ", - утверждает главный санэпидемврач Виктор Ляшко.

Впрочем 16 марта на Буковине умерла 33-летняя женщина, у которой после смерти обнаружили Covid-19. Причиной смерти врачи назвали сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также поражения легких, однако без легочной недостаточности.

Также 1 апреля коронавирус обнаружили у 37-летней роженицы, которая умерла в Ивано-Франковском областном роддоме 30 марта.

Количество тех, кто выздоровел, - 13.

По сообщениям местных властей, двое умерших в Ивано-Франковской области находились в роддоме. С одной из них контактировали врач и акушерка, у которых также обнаружили коронавирус. У четырех ее соседок по комнате экспресс-тест инфекцию не показал. В родильном доме остались еще 4 пациентки с температурой.

За семь дней тестирования на Covid-19 в зоне ООС на Востоке не обнаружили ни одного больного. Первой больной в Вооруженных силах стала врач Хмельницкого военного госпиталя.

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирусом в Крыму третий день - 16. На полуострове планируют на неделю продлить карантин и установить блокпост на Керченском мосту, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем РФ.

Оккупанты в Донецкой области заявили о втором случае заболевания на Covid-19 - это ребенок женщины, которая "официально" стала первой инфицированной.

На оккупированной части Луганщины, по данным "власти", один больной Covid-19.

В Украине к летальным исходам вследствие коронавируса записывают всех больных с положительным тестом на Covid-19. Впрочем, это не означает, что причиной смерти стал именно коронавирус. Смерть также наступает по другим причинам, объясняет главный санврач.

В Минздраве обещают детальный анализ каждого летального случая. Первый вывод, который могут сделать уже, - больше всего умерших болели сахарным диабетом.

К худшему сценарию готовится Днепр, в котором выкопали уже 600 могил для потенциальных умерших от коронавируса. Хотя на всю область пока 10 инфицированных.

Врачи и медработники, работающие с больными коронавирусом, получат дополнительно три оклада к своей зарплаты.

Средства будут выплачивать до ликвидации вспышек эпидемии.

Как диагностируют и лечат больных коронавирусом в Великобритании, читайте в рассказе украинского врача Ярины Лининской.

В Сумах на 17 000 гривен оштрафовали мужчину, который зашел в магазин "АТБ" без маски.

Пока президенты ищут и заказывают по всему миру аппараты искусственной вентиляции легких, основатель SpaceX и Tesla Маск предлагает отдать их бесплатно. Но при одном условии - их должны немедленно начать использовать и не держать на складе.

На предложение откликнулась бывшая руководительница МОЗ Ульяна Супрун.

"Украина очень нуждается в аппаратах. У нас в отделениях интенсивной терапии их всего 3 500, в то же время у нас 37 миллионов населения", - написала она под твитом американского бизнесмена.

Ветку комментариев продолжил Владимир Аристов, который представился инфекционистом и стратегом из Украины. Он согласился, что Украина имеет недостаточное количество аппаратов ИВЛ, впрочем посоветовал Маску обсудить этот вопрос с президентом.

"Поскольку Супрун - человек, ответственный за эту катастрофу", - написал Аристов.

И завоевал себе статус антигероя, столкнувшись с критикой сторонников Супрун в соцсетях. Его пост-объяснение в Facebook собрал более 500 реакций "смеха", 400 "разъяренных" и только 185 лайков.

А в Twitter, говорит Аристов, даже сломали его профиль.

Впрочем Аристов со своей позицией был в меньшинстве и, наконец, растворился среди сторонников Супрун. Которые называли ее "легендой" украинской системы здравоохранения, одной из лучших экс-министров Европы и традиционно спрашивали, когда она вернется на должность.

Едва не больше всех на аппараты ИВЛ ожидают жители Монастырского района Тернопольской области. Более чем на 70 инфицированых имеют 5 аппаратов: 2 первого класса и 3 менее мощных, один из которых сломан. Если количество больных будет расти, нужно как минимум еще 2-3 устройства, говорят местные чиновники.

На открытие рынков после разрешения МОЗ пойдут не все местные власти.

Например, в Сумах, Житомире и Киеве боятся распространения инфекции. Рынки в Остроге Ровенской не соответствуют требованиям работы во время пандемии коронавируса.

О готовности открыть один из четырех городских рынков заявили в Херсоне.

Украинцы продолжают самоорганизовываться во времена пандемии. Очередь дошла до животных.

В Одессе запустили передержку домашних любимцев, чьи владельцы попали в больницу с коронавирусом. Для этого Объединение зоозащитных групп создало базу людей, которые бесплатно готовы взять животное к себе. Если желающие будут не сразу, животное будут держать в центре адопции.

Принимать будут как кошек, собак, так и пауков, хомяков, шиншилл и тому подобное.

2 апреля во всем мире количество больных приближается к 1 млн. Зарегистрировано 937 567 случаев.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 77 000. Что является наибольшим показателем с начала пандемии.

За день от COVID-19 на планете погибло около 5000 человек - это новый мировой рекорд суточной смертности от коронавируса.

Во всем мире:

Выздоровели: 194 311 (+15 933)

Умерли: 47 261 (+4 907)

"За последние пять недель мы наблюдаем почти экспоненциальный рост количества новых случаев заражения COVID-19. Количество летальных случаев за последнюю неделю увеличилось более чем вдвое и в ближайшее время может дойти до 50 тыс", - говорит о перспективах распространения болезни гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

В Италии впервые за несколько дней снизилось количество умерших от коронавируса: за последние сутки умерли 727 человек, это почти на сто меньше, чем днем ​​ранее.

Всего от коронавируса в Италии погибло 13 155 человек.

Через COVID-19, в первые три недели марта смертность на севере страны выросла вдвое по сравнению со средним показателем 2015-2019 годов.

В Бергамо, наиболее пораженном регионе, смертность выросла на 400% - с 91 человека в сутки до 398 в 2020 году.

В Испании число заражений коронавируса превысило 100 000.

За последние сутки здесь зарегистрировали 864 смерти - рекордное количество. Число умерших превышает 800 уже пятый день подряд. Всего от коронавируса в стране погибли 9053 человека.

Во Франции за минувшие сутки от COVID-19 умерли 509 человек - больше всего с начала эпидемии.

Общее число погибших во Франции возросло до 4032, из которых 83% - это люди в возрасте старше 70 лет.

За две недели французская полиция выписала 359 000 штрафов за нарушение карантина. Штраф составляет 135 евро. В случае повторного нарушения в течение 15 дней сумма возрастает до 200 евро. Таким образом французов уже оштрафовали минимум на 48 млн евро.

Количество людей, умерших в Великобритании от коронавируса, за сутки выросло на 563 и это снова самый ежедневный показатель с начала эпидемии. Всего в стране погибли 2 352 человека.

В Сербии от коронавируса умер государственный секретарь из Министерства охраны окружающей среды Бранислав Блажич. Ему было 63 года.

В США за последние 24 часа погибло 1058 человек.

На утро 1 апреля количество больных в США перевалило за 200 000. В стране насчитывается 216 721 больной, погибло 5 138 человек, излечилось 8 672.

США остается страной с самым быстрым распространением вируса и самыми быстрыми темпами увеличения смертности. Только один штат Нью-Йорк опередил Китай по числу случаев заболевания.

Наибольшее количество погибших приходится на город Нью-Йорк, где с начала эпидемии умерло уже 1 374 человека.

Разведка США уверена, что Китай намеренно скрыл масштабы вспышки коронавируса, недооценивая как случаи заражения, так и смерти.

Капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", на котором 4 000 военных, умоляет командования ВМС США спасти моряков от коронавируса: около 80 человек на борту уже имеют положительный тест, болезнь быстро распространяется.

"Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем надежному активе - наших моряках", – пишет капитан в отчаянии.

Филиппинские врачи столкнулись с проблемой стигматизации в обществе. Из-за паники и страха медработников выселяют из арендованного жилья, отказывают им в общественном транспорте и местах общественного питания.

Жители Филиппин устроили протест, возмущенные отсутствием работы и помощи. После этого президент страны Родриго Дутерте сделал резкое заявление. Он предупредил, что прикажет полиции и вооруженным силам застрелить любого, "кто создаст проблемы" во время карантина.

В то же время, президент Кении Ухуру Кеньятта публично извинился за насилие со стороны полиции, которая следит за комендантским часом. Ранее там застрелили 13-летнего парня.

В Малайзии правительство тоже было вынуждено приносить извинения после того, как опубликовал серию сексистских советов. Власти порекомендовали женщинам продолжать носить косметику дома и "избегать нытья".

В британском Уэльсе из-за эпидемии женщинам разрешили делать медикаментозные аборты дома после онлайн-консультации с врачом. Ранее принимать специальные таблетки можно было только в больнице.

Беларусь, где власть до сих пор легкомысленно относится к новой болезни, временно запретила вывоз из страны гречки, лука и чеснока. Это должно обеспечить население страны продуктами питания на период вспышки коронавируса.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек вынужден был уплатить штраф за нарушение правил карантина. Он снял маску во время видеоконференции в зале, где кроме него были другие люди. Мужчина не стал оправдываться и заплатил около 400 долларов.

Украинскому правительству стоит взять пример с коллег, ведь в Киеве министры, хотя и в масках, но сидят близко друг к другу, не соблюдая дистанции.

Из-за падения спроса на нефть есть риск, что все хранилища будут заполнены доверху, чего не было больше 20 лет, и мир исчерпает пространство для хранения нефти. Это может обвалить цены на "черное золото" ниже нуля.

Власти Мьянмы опасаются большой вспышки. Сейчас в соседней к Китаю стране зафиксировано лишь 16 случаев заражения. Однако на этой неделе в одной из тысяч мигрантов, вернувшихся из Таиланда, подтвердили коронавирус. Глава правительства страны даже впервые завела аккаунт в Facebook, чтобы сообщать о ситуации с COVID-19.

Некоторые жители Индии самоизолюються в импровизированных "домиках" на деревьях. Звучит как мечта для горожан, запертых в четырех стенах. Но не для индусов, которые вынуждены таким образом защищать своих родственников в перенаселенных поселках.

У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его жены подтвердили COVID-19. Он будет выполнять свои обязанности с изоляции. Ранее политик тесно контактировал с коллегами, в частности, премьер-министром страны Бенджамином Нетаньяху. Последний находится на карантине еще с 30 марта.

Не стоит отчаиваться, даже если кажется, что вокруг одни плохие новости.

Ведь в других уголках мира австралийцы начали испытания двух вакцин, итальянцы переоборудуют маски для снорклинга под вентиляционные, а певец из США записывает смешной "изоляционный" кавер на известную песню Адель.

Испытания карантина проще воспринимать с юмором. Даже если во время рабочего онлайн-совещания ваше лицо превратилось в картофель. Так случилось с сотрудницей американской политической организации, когда она случайно добавила в чат фильтр.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk