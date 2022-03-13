Україна захищається 18 день. ОНЛАЙН

Триває 18-тий день повномасштабної війни в Україні. Росія продовжує атакувати мирні міста, будинки цивільних мешканців і лікарні. Свої злочини Кремль прикриває безсоромною пропагандою. Але наслідки відчувають вже і росіяни: чимала кількість міжнародного бізнесу йде з держави-окупанта.

"Українська правда" стежить за подіями 18-го дня війни в режимі реального часу.

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