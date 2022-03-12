День 17. Україна воює за міста і "зелені коридори", Росія єднається з Білоруссю. ОНЛАЙН
На 17-тий день повномасштабної війни Україна продовжує боротись за мирні міста, які потрапляють під ворожі обстріли. Та потроху евакуювати людей з гарячих точок, постійно стикаючись зі спротивом окупантів.
Росія ж не полишає хворобливих планів, як то наступу на Київ і постійних обстрілів Харкова і Миколаєва. А також знаходить собі соратника в обличчі Олександра Лукашенка, колись останнього диктатора Європи, а нині "молодшого брата" справжнього диктатора Путіна.
Хроніку першого і попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. ОНЛАЙН; День 16. Війна з російськими обстрілами і фейками. ОНЛАЙН
Першого березня УП написала, що нова яхта Романа Абрамовича стоїть в Барселоні. Російський олігарх потрапив під санкції Великої Британії. І от його яхта переходить в Чорногорію, яка не є членом ЄС. Так Абрамович врятував більше ніж півмільярда доларів.
Знати більше: "Русский корабль иди на х*й". УП знайшла в Європі яхти російських олігархів
🤜 🤛 "Закликаю всіх – хто може працювати та має роботу – працюйте. Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій – відновлюйте діяльність. Ви – частина економічного фронту. І зараз ви потрібні державі як ніколи".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців повертатися до роботи.
❓В Україні запрацювали чотири фонди відновлення. Що це?
Фонди створені для відновлення економіки після війни.
Кошти збиратимуть за такими напрямками:
- відбудова знищеної інфраструктури (Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури);
- трансформація економіки (Фонд відновлення та трансформації економіки);
- відновлення роботи малого та середнього бізнесу (Фонд підтримки малого та середнього бізнесу);
- обслуговування міжнародних фінансових зобов’язань України (Фонд обслуговування та погашення державного боргу).
Реквізити для підтримки армії та на гуманітарну допомогу: Підтримати українців у часи війни: офіційні реквізити
Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових, які мужньо проявили себе у боях за незалежність України. Загалом це 106 службовців Збройних сил, 17 з них – посмертно. Також у списку перша жінка Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.
Основні тези зі звернення Зеленського:
- "У результаті нападу нашу землю, на Україну російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих "ДНР" і "ЛНР". На велику ізольовану від усього світу зону. Де царюватиме бідність. Де все визначатиметься тільки насильством. І звідки люди будуть тікати. Як тільки можуть. Хто тільки може."
- "Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід утворення псевдореспублік. Шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів. Шукають, кого підкупити, щоб організувати так звану "ХНР". Таку ж мертвонароджену, як і "ДНР" та "ЛНР". Щоб організувати якісь "комітети" проти законної влади на нашій землі. І всупереч волі людей, які щоденно виходять протестувати."
- "Хочу сказати деяким діячам і діячкам, яким не вистачило гидливості відмовитися від розмов з окупантами... Хочу сказати: якщо хтось із них раптом спокусився на пропозиції від окупантів... Ви підписуєте собі вирок. Вирок – піти слідом за понад 12 тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати."
- "Постійно – за кожної нагоди – я повторюю нашим друзям і партнерам за кордоном про те, що вони повинні робити більше для нашої держави. Для українців. Тому що це не тільки для України. Це для всіх у Європі."
- "Ми зараз маємо найбільшу в історії України підтримку світом наших прагнень і нашої незалежності. Можна взяти опитування громадської думки в будь-якій країні, і побачимо, що Україна – в лідерах серед тих, кому симпатизують, кого підтримують. А Росія – не просто серед ворогів. А навіть більший ворог, більше зло, ніж Північна Корея."
Росія бомбардувала православну Святогірську Лавру. Від вибухової хвилі були ушкоджені приміщення Лаври, в яких проживала братія монастиря та чисельні біженці".
Зведення від Генштабу:
- Росіяни відновлюють боєздатність та перегруповують війська, а також готуються до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках.
- Військовим керівництвом Білорусі посилено охорону кордону з Україною. Відзначається ведення повітряної розвідки об’єктів на території України за допомогою БпЛА, імовірно, з території Білорусі.
- Також окупанти продовжують налогоджувати системи матеріально-технічного забезпечення, створюючи ремонтні бази на території Білорусі.
- На Слобожанському напрямку ворог проводив наступальні дії у районі н.п. Ізюм, у подальшому намагається просунутися у напрямку н.п. Слов’янськ
- Після отриманих у районі міста Харкова втрат вивів на територію РФ (Бєлгородська область) одну з батальйонних тактичних груп для відновлення боєздатності.
- На Донецькому та Таврійському напрямках противник проводить штурмові дії та вогневі нальоти. Не полишає спроб штурму міста Маріуполя. Російські окупанти намагаються підготувати резерви та перейти у наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя. Ворог має незначний успіх на Волноваському напрямку – захопив східні околиці та намагається просунутись далі.
- Водночас, противник не відмовляється від спроб проведення наступу на Кривий Ріг. Успіху не досяг. Здійснює пошук слабких місць в обороні українських захистників.
"Зелені коридори" Сумщини
🕯 Героїв, що віддали своє життя за Україну, на колінах проводжають в останню путь
Так українці проводжають в останню путь своїх Героїв!— Олександр Аронець (@aronets) March 12, 2022
На Хмельниччині сотні людей стали на коліна, щоб зустріти полеглого захисника Олександра Трояновського. Герої не вмирають! pic.twitter.com/zeiFk349OF
Короткі зведення з фронту з 18:00 до 23:00
- Над Херсонщиною ЗСУ збили 2 ворожі гелікоптери. Ще один літак збили над Харківщиною.
- У Каховці Херсонської області зник місцевий журналіст.
- У Харкові окупантам дали команду стріляти у цивільних. Про це свідчать записи СБУ.
- На Київщині під час спроби евакуації за погодженим "зеленим" коридором, окупанти розстріляли колону цивільних, яка складалась виключно з жінок та дітей. За даними розвідки – сім загиблих, з них одна дитина.
- Українська армія звільнила від окупантів два населені Чернігівщини та захопила 10 одиниць ворожої техніки.
- У Запорізькій області російські окупанти переїхали танком цивільне авто: загинули двоє дорослих чоловіків та неповнолітній хлопчик.
- Міського голову Мелітополя катують російські військові – вимагають, аби він заявив на відео свою підтримку окупаційній владі РФ.
- Полк "Азов" у Маріуполі просить командування надіслати "Байрактари".
- Щонайменше 80 морських піхотинців Росії відмовилися брати участь у бойових діях проти Збройних Сил України після того, як їх висадили на Херсонщині.
- Загалом українська армія від початку російського вторгнення знищила 2 593 одиниці ворожої техніки, яка оцінюється 5 млрд дол або 700 млрд руб.
Російські війська частково розікрали та взяли під контроль гуманітарний конвой, що вирушив із Запоріжжня до Маріуполя. Окупанти насильно вилучали продукти харчування, одяг та предмети особистої гігієни.
9 з 14 гуманітарних коридорів сьогодні спрацювали – Верещук
Із зони бойових дій евакуювали майже 13 тисяч українців.
Доброго вечора, ми з України!
Так багато сенсу в одній ілюстрації Олександра Грехова 💔
Жодної псевдореспубліки на території Херсонської області не буде!
Письменник Пауло Коельйо заявив у Twitter, що війна в Україні – це "зручне виправдання" для "русофобії". Українці відреагували на такий закид письменника і вступили в перепалку з Коельйо: відповідали кадрами поранених українців та зруйнованих росіянами будівель.
Детальніше – у матеріалі "Української правди. Життя".
🇨🇿 Більше півтисячі чехів зголосилися вступити в Інтернаціональний легіон Тероборони
🇺🇦 Херсон – це Україна! Є і буде!
З Білорусь продовжують надходити тривожні дзвіночки, хоча посіпаки Лукашенка і заявляють, що не готуються до нападу на Україну. За даними української влади, в білоруській армії почали призначати командирів з числа росіян, щоби примусити військових воювати.
При цьому самі білоруські армійці йти на війну не хочуть.
"В окремих частинах, дислокованих у районі м.Брест, відбуваються бунти – військовослужбовці, в тому числі офіцери, висловлюють своє небажання приймати участь у війні проти України. Також почастішали випадки виїзду офіцерів МВС із країни разом із сім’ями."
Історія циклічна. Навесні 2014, після Революції гідності, активісти взяли під контолю маєток Віктора Медведчука на Закарпатті.
Тепер така ж доля настигла будинок (а скоріше палац) кума Путіна під Києвом, у Пущі-Водиці. Активісти чекають на правоохоронців, щоб ті описали та заарештували майно. Сам Медведчук після початку війни втік з-під домашнього арешту.
"Сьогодні складний день у моєму житті та житті моєї команди. Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування."
На сайті міськради окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку мера. Що за нею стояло і наскільки добровільними були ці слова, поки, на жаль, невідомо. Сподіваємось, українські керманичі міста у безпеці.
Журналісти встановили місця дислокації та пересування російських окупантів-"кадирівців". Також ідентифікували їхніх ватажків, які вчиняють воєнні злочини на території України.
Світ все більше усвідомлює, на чиєму боці правда в цій війні. 81% американців вважають Україну союзником або дружньою країною, водночас для 70% американців Росія є найбільшим ворогом.
Російські військові розстріляли колону мирних жителів, яка рухалася погодженим гуманітарним коридором на Київщині.
За даними розвідки, внаслідок нападу померло семеро людей, зокрема одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома.
Зеленський звернувся до італійців:
"У мене постійно запитують в інтервʼю. Як Європа може допомогти Україні? (...) Моя відповідь звучить абсолютно логічно: потрібні такі санкції проти Росії, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу у мирних людей.
Потрібна така принциповість бізнесу, щоб у російської держави не було грошей руйнувати життя.
Тисніть на компанії у СВОЇХ країнах, щоб вони виходили з Росії. Щоб ВИ опосередковано не були спонсорами цієї війни.
Говоріть своїм політикам, щоб закрили небо над Україною від російських ракет та літаків. Від тих, хто вбив 79-ть дітей і тисячі дорослих! ТИСЯЧІ за 17-ть днів...
Це все захистить нас. Таких же, як ви. Абсолютно таких же! Ви знаєте це".
Заступник голови ОП Михайло Подоляк, який бере участь у перемовинах з росіянами, повідомляє, що переговори з РФ тривають безперервно у відеоформаті.
Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами. @AndriyYermak pic.twitter.com/L4jA8MzolT— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022
Оперативне зведення щодо вторгнення Росії станом на 18 годину – дані Міноборони:
– через невдалу спробу наступальної операції росіяни вирішили змінити тактику. Логістичні проблеми та розтягнуті комунікації спонукають окупантів вдаватися до мародерства та грабежу місцевого населення, магазинів, аптек. До того ж, дії окупантів супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення
– кинуті окупаційні підрозділи деморалізовані. Збільшилася кількість випадків намагань самостійно повернутись на територію РФ
– з огляду на великі бойові втрати особового складу та проблеми з комплектуванням резервних підрозділів та частин, командування РФ залучає до війни "військовослужбовців строкової служби" з тимчасово окупованих територій та військових найманців з Абхазії, Південної Осетії та з числа ув’язнених з виправних закладів РФ
– майже на всіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але значного успіху не мають
– противник продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури, житловим кварталам та аеродромам, цинічно нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права.
– на Волинському напрямку зберігається загроза здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури
– угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар просить Міноборони передати його бійцям БПЛА Bayraktar для захисту Маріуполя.
Звернення заступника командира полку «Азов» друга Калини з приводу ситуації в Маріуполі pic.twitter.com/NuZEJtQgSo— АЗОВ (@Polk_Azov) March 12, 2022
СБУ перехопила розмову окупантів під Харковом, у якій вони діляться, що отримали команду стріляти у цивільних:
"Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху*рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху*рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили".
"Ми українці, а не кацапські раби" 🇺🇦
Жителі Херсона вчергове вийшли на мітинг проти окупантів.
Кіберполіція разом з волонтерами запустила сайт, який допоможе здаватися військовим Росії та Білорусі, що не хочуть воювати проти України.
Сайт тут. Його можна переглядати чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.
"Росатом" заявив про присутність своїх працівників на захопленій окупантами Чорнобильській і Запорізькій АЕС – там вони нібито надають "консультативну допомогу".
Російський танк розчавив авто з дитиною і двома дорослими у Запорізькій області.
Дитина згоріла в палаючому авто.
❗11 березня окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовлявся спіпрацювати з ними. Зараз, за словами Зеленського, міського голову катують.
"Вони (російські окупанти – ред.) там його катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу. Їм (окупантам – ред.) потрібне відео.
Ну, ми бачили з вами таке в кіно. Ну, і ми бачили таке декілька разів за останні 100 років, на жаль, терористичні акти, коли беруть людей, записують на відео, людина повинна щось сказати, інакше – його вб’ють."
Україна вже втратила близько 1300 військових.
"У нас загинуло десь 1300 військових людей, а у Росії — більше як 12 тисяч. Один до десяти, – Володимир Зеленський. – Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло. Це не моє бачення світу".
На Запоріжжі українські захисники взяли в полон "Вагнерівця". Бойовики цієї ПВК роками воювали як в Україні, так і в іншиї "гарячих точках".
Окупант, як і багато його "колег", розповів, що керівництво нібито пообіцяло їм "зустріч із посмішкою на обличчі" від мироного населення.
⚡ Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань:
"На Херсонщині готують референдум щодо створення ХНР. Окупанти телефонують депутатам Херсонської Обласної ради з питанням чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився."
Соцмережі допомагають українцям координуватись і не губити одне одного в часи війни. Але так само вони можуть допомогти і ворогу. Як випадково не нашкодити країні інформацією в мережі? Пояснює Генштаб ⬇
Волонтери 🤝 Влада
При Міноборони створили спеціальну платформу, щоб полегшити співпрацю волонтерів, які забезпечують Збройні сили і тероборону, з урядовими фахівцями. Вона називається "Люди для України".
"Зараз залишилось дві людини, які абсолютно прямо виступають за продовження війни. Це Путін і Шойгу. Всі інші намагаються це зупинити, – кажуть в українській військові розвідці. – Хтось активніше, хтось мовчки інколи навіть саботує певні команди верховного керівництва. Навіть генералітет РФ здебільшого виступає проти".
Українська влада продовжує евакуйовувати людей з одного із найгарячіших районів – підступів до Києва.
Окупат намагається підкупити українців, даючи їм те, що сам же і відібрав. Пропагандистські російські ЗМІ пишуть, що на захоплених територіях Донеччини "оперативно прибувають мобільні аптеки та магазини, надаються й банківські послуги".
А через кого ж все це зникло з коилсь мирних українських міст і сел?
Свідчення полонених окупантів: Путін кидає на війну навіть "альтернативників", які замість строкової служби маюуть відпрацьовувати на суспільних роботах.
"За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим".
Кабмін виділить додаткові кошти місцевим громадам, які приймають до себе переселенців з інших регіонів. Гроші підуть у 10 областей.
Музикант Сергій Бабкін, виходець із Харкова, який зараз потерпає від російських снарядів, переспівав одну зі своїх хітових пісень "Я солдат". Тепер вона починається звуком повітряної тривоги, а всередині є фраза-символ "Русский корабль, иди на**й".
Цитати зі звернення Зеленського:
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"Якщо у Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути в Москві – проти війни? Щоб було по справедливості."
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"Ми звертаємось до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою. Франція, Німеччина, Ізраїль та інші. Я особисто вжк зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Говорив з президентом Франції Емануелем Макроном. Я буду говорити з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей."
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"Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можно впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів... У більшості армій світу немає стільки усього, скільки російські війська втратили за час вторгнення."
- "Треба бути зосередженими. Ще треба усім нам, усім українцям, і надалі зосереджено працювати на оборону. Працювати разом. Без внутрішніх розколів. Підтримуючи одне одного. По всій країні."
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"Продовжуємо роботу разом з європейцями. По двох напрямках. Перший – це вступ України до Євросоюзу. Ми працюємо з Єврокомісією, щоб якнайшвидше узгодити усі процедури для нашого руху в ЄС.
Другий – важливий, пріоритетний – санкційний. Очікуємо новий пакет санкцій Європи проти Росії, щоб спонукати її до миру. Щоб там зрозуміли: їхня економіка просто не переживе цю війну."
📡У Києві запустили сайт, який дозволяє залишити заявку на проведення Wi-Fi в укриттях. Якщо у вашому укритті немає доступу до мережі інтернет, переходьте і реєструйтесь.
⚡Білорусь перекидає війська на кордон України
У Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, які перебувають там зараз, та заперечують, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ.
🙏Київська міська психіатрична лікарня імені Павлова потребує допомоги. Зараз там перебувають зокрема люди, які евакуюювалися з Бучі.
Потрібні домашні капці та спортивні трикотажні штани на гумці для чоловіків.
Є гостра потреба в волонтерах, бажано з досвідом догляду за лежачими людьми, або з медичними навиками, які зможуть допомагати у догляді за хворими: мити, голити, годувати, одягати, проводити активності.
💸У Національному банку радять не вивозити із України готівкову гривню. Є ймовірність, що за кордоном її не буде можливості поміняти, або ж конвертація буде за дуже невигідним курсом.
Краще завчасно зарахувати гроші в Україні на свій картковий рахунок, а для розрахунків – віддавати перевагу безготівковому способу оплати.
"руський мир" виглядає так, – голова Луганської ОВА публікує фото пацієнтів з Сєвєродонецької лікарні, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
⚡У тимчасово окупованому Мелітополі викрали координаторку проукраїнських протестів. Перед тим окупанти викрали мера міста Івана Федорова.
❤️💪З початком війни 50 київських закладів об’єдналися у неформальний ресторанний штаб. Усе для того, щоб годувати українських військових, бійців територіальної оборони, лікарів, волонтерів і потребуючих. І щоб наблизити перемогу України.
Читайте репортаж: Як українські ресторани перейшли на режим підтримки армії та тероборони
🕯 За час війни в України загинуло 79 дітей
Ще сотня поранена. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.
Наслідки ракетного удару у Броварському районі Київщини
Приблизні бойові втрати противника
- особовий склад – понад 12 тисяч
- танки ‒ 362
- ББМ ‒ 1205
- артилерійські системи – 135
- РСЗВ – 62
- засоби ППО – 33
- літаки – 58
- гелікоптери – 83
- автомобільна техніка – 585
- кораблі/катери – 3
- цистерни з ППМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7
У тимчасово окупованому Мелітополі близько двої тисяч жителів вийшли на мітинг з українськими прапорами – вимагають звільнити мера міста Івана Федорова.
Із Запоріжжя до Маріополя, який вже 13 діб знаходиться у блокаді, виїхала гуманітарна колона. Везуть більше 90 тонн продуктів харчування та медикаментів. Колону супроводжують священнослужителі православної церкви.
🇮🇹 Фінансова гвардія Італії заарештувала яхту російського мільярдера Андрія Мельниченка. Це найбільший у світі мотосейлер, який оцінюється у 530 млн євро.
Гуманітарні коридори на 12 березня
📍Запоріжжя – Василівка – Мелітополь – Бердянськ – Мангуш – Маріуполь (з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту виходить колона з гуманітарним грузом та автобусами для евакуації людей на зворотному шляху).
📍Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя (евакуація)
📍Запоріжжя – Пологи – Токмак (гуманітарний груз + евакуація на зворотному)
📍Гостомель – Буча – Михайлівка Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ
📍Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ
📍Микуличі – Немішаєво – Березове – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Стоянка – Гореничі – Гнатівка – Білогородка – Київ
📍Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир
📍Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир
📍Бородянка – Пісковка – Малин – Радомишль – Житомир
💔Серце Києва – Поділ
Ситуація в регіонах станом на 8:00
Київщина. Напружена ситуація в Бучанському та Броварському районах. В Ірпіні, поблизу Гостомеля – бої. Немішаєво, Бородянка – пересування техніки. Броварський район – обстріли населених пунктів. В Вишгородському районі – обстріли. Славутич залишається без світла. В Фастівському районі влучання в нафтобазу с. Крячки
Чернігівщина. Вечір і ніч обстріли Чернігова смерчами, авіанальоти. Обстріли хаотичні, в центр міста, в спальні райони. Тривають роботи із відновлення водопостачання (відсутнє по всьому місті), електроенергії (частина міста без електрики вже 2 добу). Оборонні бої на підступах до Чернігова, на півдні, у київському напрямі.
Сумщина. Близько 5 ранку був авіаналіт на Суми, кілька потраплянь. Інформація про пошкодження та жертви уточнюється. Вночі також стало відомо про погодження зелених коридорів з Сум, Лебедина, Краснопілля, Тростянця, Великої Писарівки, Конотопу. Всі – до Полтави.
Житомирщина. Вночі три повітряні тривоги. Попередньо інформації про руйнування та втрати немає.
Кіровоградщина. З 5 ранку повітряна тривога. Щойно було кілька вибухів. За попередньою інформацією бомбили аеропорт у Кропивницькому і Канатове.
Дніпропетровщина. Декілька годин тривога. Спрацювала ППО.
Харківщина. Харків – за ніч кілька повітряних тривог. По області продовжуються бої по деяких напрямках, вчора ЗСУ знищили колону російської техніки в Чугуївському районі.
Запорізька область. Усю ніч були сирени, але вибухів не було. Вчора зустріли евакуйованих 880 жителів Енергодару, Дніпрорудного та Василівки. Гуманітарна колона, яка рушила до Маріуполя, в черговий раз не змогла дістатися точки призначення.
Рівненщина. Зранку повітряна тривога, ніч – спокійно.
Волинь. Ніч минула тихо
Вінничина. Ніч була тиха, але з ранку була оголошена кількагодинна повітряна тривога.
Закарпаття. З ранку триває повітряна тривога. Інформації про якусь активність або влучання наразі немає.
Хмельниччина. Відносно спокійно. Лунали тривоги.
Тернопільщина. Була повітряна тривога. Загалом все спокійно.
Черкащина. Всю ніч – тривоги, тривають досі.
Львівщина. Ніч – спокійно, зранку – повітряна тривога.
Полтаващина. Кількагодинна тривога від 5 ранку, ніч – спокійно.
Чернівці. З 5:25 і досі в укритті, триває повітряна тривога.
Івано-Франківськ. Ніч – спокійно, кількагодинна тривога від 5 ранку продовжується.
Луганщина. Обстріли Сєвєродонецька та Рубіжного з вчора й дотепер. Дуже багато пожеж внаслідок обстрілів. Майже 100 000 абонентів по області без електрики. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. ДСНС забезпечує поставку технічної води до Попасної та Лисичанська.
Донеччина. У Краматорську ніч минула спокійно. По усій лінії зіткнення: вогонь різного рівня інтенсивності. Волноваха — під контролем російських військ. Маріуполь в облозі. Гуманітарна колона не вийшла із Запоріжжя
Миколаївщина. У м.Миколаєв усю йшов обстріл гранадами та смерчами. Зранку також лунали вибухи. Обстріл мав хаотичний характер. Постраждали спальні райони, приватний сектор, в яких взагалі відсутні військові та важливі інфраструктурні обекти. Наразі з'ясовується ступень пошкоджень. Тривають роботи щодо подачі света та тепла
Херсонщина. Херсон – ніч минула відносно спокійно. В районі аеропорта було чутно вибухи.
Одеса. Протягом ночі дві повітряні тривоги
⚡Окупанти заявили про захоплення Запорізької АЕС та "приєднання" її до Росатому. За словами керівника "Енергоатома" Котіна, представники так званої військово-цивільної адміністрації зібрали менеджмент підприємства і сказали, що прийшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому".
⚡Росія втратила 30 мільярдів доларів свого валового внутрішнього продукту за два тижні війни проти України. Це чи не найгіршого падіння з кризи 90-х.
У соцмережі показали, як українські військові в Київській області за допомогою Bayraktar TB2 знищили систему РЕБ ворога.
Замість "доброго ранку" сьогодні можна казати "Білорусь не напала".
І дивитись ранкове звернення голови Рівненської ОДА Віталія Коваля:
"Ніч пройшла спокійно, ворога на території області немає, кордон непорушний. Розпочинаємо наш тиловий робочий день, відкриваємо підприємства, запускаємо виробництва і здійснюємо посівну. До перемоги!".
Муфтій духовного управління мусульман України "Умма" Саід Ісмагілов вперше з початку війни одружив мусуманську пару.
Наречені, Олена та Руслан, бійці тероборони Києва. Усі присутні свідки – бійці тероборони.
Сам Саід також є бійцем тероборони.
Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 6 ранку 17 дня війни – дані Генштабу:
– сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках
– на Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах противник має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах
– на Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від українських військових та були зупинені на окремих напрямах, на решті - ворог суттєво зменшив темпи просування.
– від початку бойових дій 31 батальйонно-тактична група окупантів втратила боєздатність
– більшість підрозділів збройних сил РФ, що мали безпосередній вогневий контакт із ЗСУ, деморалізовано. Протягом останніх 3 днів спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону
– ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву.
Скільки ядерної зброї має Росія – приблизні розрахунки BBC:
- за даними Федерації американських вчених, у Росії є 5 977 ядерних боєголовок
- більшість з них це балістичні ракети або ракети, які можна націлювати на великі відстані. Переважно вони розміщені на базах або в морі
- трохи менше третини боєголовок із загальної кількості зняті експлуатації й підлягають демонтажу.
Росія почала мобілізацію на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму, – керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Росія перша у світі країна за кількістю накладених санкцій, повідомляє компанія Castellum, яка збирає відкриті дані про санкції для бізнесів.
Усього проти РФ запроваджено 3 577 санкцій, більшість з яких є індивідуальними і накладеними Європейським Союзом.
До вторгнення в Україну перше місце в списку Castellum посідав Іран.
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95-річного дисидента Михтодя Волинця встигли вивезти з Ворзеля під Києвом за годину до того, як російські військові розбомбили його будинок, – журналістка Дарка Гірна.
Волинець побудував цей будинок разом з дружиною, після 11 років радянських тюрем і заслань.
Росія готує два варіанти ядерного шантажу, – голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Перший – масштабне підпалювання радіоактивних лісів, що викличе радіоактивну хмару, яка піде за вітром. і піде в напрямку, куди дме вітер.
Друге – застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат, за словами Буданова, буде аналогічний.
В обох варіантах керівництво РФ збирається звинуватити Україну та вигадані росіянами "нацистські" й "неонацистські" формування.
Інстаграм буде заблоковано в Росії з 14 березня.
"Це рішення відрізає 80 мільйонів людей в Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписані на акаунти в інстаграм поза межами Росії. Це неправильно", – прокоментував рішення Роскомнадзору керівник мережі Адам Морріс.
On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022