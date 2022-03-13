Украина защищается 18-й день. ОНЛАЙН
Триває 18-тий день повномасштабної війни в Україні. Росія продовжує атакувати мирні міста, будинки цивільних мешканців і лікарні. Свої злочини Кремль прикриває безсоромною пропагандою. Але наслідки відчувають вже і росіяни: чимала кількість міжнародного бізнесу йде з держави-окупанта.
"Українська правда" стежить за подіями 18-го дня війни в режимі реального часу.
Хроніку першого і попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. ОНЛАЙН; День 17. Україна воює за міста і "зелені коридори", Росія єднається з Білоруссю. ОНЛАЙН
Доброго ранку😎
- Hyundai призупинив спонсорську угоду з англійським ФК "Челсі" через санкції проти власника клубу Романа Абрамовича.
- Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів в Росію.
- У Росії почали відключати доступ до соціальної мережі Instagram.
- Російські бізнес-дипломи більше не визнаватимуть за кордоном: AACSB (Асоціація з розвитку бізнес-шкіл), Business Graduates Association (Асоціація випускників бізнес-шкіл), AMBA (Асоціація MBA програм), EFMD (Глобальна мережа бізнес-шкіл)
- Сполучені Штати на 19 сторінках опублікували перелік товарів розкоші, які забороняється ввозити до Росії в рамках санкцій.
🙏🐼Миколаївський зоопарк просить про допомогу – купляйте квитки, аби допомогти врятувати тварин від голоду. Ситуація погіршується – харчування тварин вже скоротилося на 35%, порівняно з довоєнним часом, говорять у звіринці
Сьогодні кожен охочий може стати благодійником, "сходивши" до зоопарку. Благодійний внесок можна зробити на сайті за посиланням. Вартість – від 25 до 100 гривень.
У посольстві Китаю спростували інформацію, що Москва запросила в Пекіну військову техніку після початку вторгнення в Україну.
"Наразі першорядним завданням є запобігання ескалації напруги або навіть виходу ситуації з-під контролю", – представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй у коментарі Reuters.
"Українська правда" продовжує вести хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей.
Улянка, 11 років. Розмальовка на вокзалі Варшави
"... вчилися слухати небо.
Оцей далекий "чпок" – це вихід снаряду зі ствола.
"Фррр" – летить.
Потім тиша
Найтягучіша у світі тиша, яка триває лише мить, але за яку ти втигаєш всередині себе цілковито проговорити фразу: "Оце вже по тебе чи ще ні?"
Зрештою "бах".
Якому радієш, бо почув, а отже це не фініта ля комеді.
"Що ми кажемо богу смерті? Не сьогодні"
Історія евакуації від волонтера, який вивозить людей з Ірпеня
Триває оборона Маріуполя – південного форпосту України
❗Від початку війни, з 24 лютого, в Україні вбили трьох журналістів. Загалом фонд "Справедливість для журналістів" задокументував щонайменше 35 атак на медійників.
51-річний громадянин США Брент Рено, який загинув у неділю під час обстрілу в Ірпені, виконував в Україні редакційне завдання американського журналу Time. Він працював над проєктом, присвяченим глобальній кризі біженців.
Роботи Рено як військового репортера, документаліста отримували найвищі відзнаки на фестивалях документального кіно.
Гарного вечора і доброї ночі Вам 🤗. Все буде Україна ! 😻 pic.twitter.com/ngnkNZLn8y— НГУ (@ng_ukraine) March 13, 2022
Зведення від Генштабу:
- Російські військовослужбовці масово відмовляються від "відряджень в Україну" для участі у війні, незважаючи на обіцянки статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу.
- Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, окупанти продовжують знищувати стаціонарні об’єкти військової та цивільної інфраструктури на території України. Так, 13 березня було завдано ракетних ударів по об’єктах в населених пунктах Умань, Івано-Франківськ, Старичі із застосуванням літаків стратегічної авіації. Крім того, продовжуються пуски ОТКР "Іскандер" з території Білорусі.
- На Волинському напрямку противник проводив демонстраційні дії білоруськими підрозділами вздовж українського кордону.
- Ворог пробує відновити наступальні дії на міста Харків і Суми.
- На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька. Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь
Цитати зі звернення Зеленського:
- "30 ракет на одну тільки Львівську область. Унаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинули 35 людей, ще 134 людини отримали поранення. Там не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території Російської Федерації. І всього лише за 20 кілометрів звідти – кордони НАТО.
Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Російської Федерації, вона піде війною. Ми мали рацію.
Я говорив протягом довгого часу: "Північний потік" – це зброя, яка вдарить по всій Європі. Тепер це очевидно.
І зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО."
-
"Тепер щодо переговорів з Російською Федерацією. Щоденно у відеоформаті говорять представники делегацій наших країн. У нашої делегації завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, очікують люди."
- "Ми проходимо найстрашніше випробування у нашій історії, у нашому житті. Ми захищаємо найдорожче, що в нас є."
Вечірні новини з фронту:
- За даними ЗСУ, на Харківщині російська протиповітряна оборона помилково збила свій безпілотник, але доповіла керівництву про знищення українського БПЛА "Байрактар".
- На Херсонщині селище Високопілля самотужки відбивається від атак російських окупантів, попри обстріли з важкої артилерії.
- Під Кропивницьким 7 людей загинули через ракетні удари росіян по військовому аеродрому "Канатове".
- В Авдіївці окупанти обстріляли коксохімічний завод, внаслідок чого довелося зупинити роботу ТЕЦ.
- На Миколаївщині унаслідок бомбового удару РФ по школі загинуло 4 людей, ще 3 постраждали.
- В окупованій Волновасі росіяни вбили військового капелана.
- У Харкові важка артилерія окупантів обстріляла житлові квартали.
❗Серед загиблих на Яворівському полігоні немає іноземців – Міноборони.
Раніше російські ЗМІ розповідали про нібито іноземних військових, які постраждали від удару. Однак українська влада наиває це чистою російською пропагандою.
Дані The New York Times:
Офіційні особи США кажуть, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. Крім того, йдеться про додаткову економічну допомоги, щоб протидіяти санкціям.
УП своїми очима побачила евакуацію людей через знищений міст на Ірпінь до перевалочного пункту в Білгородці – кілька фото (саму історію читайте тут):
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Пшонка би позаздрив😌
Журналісти-розслідувачі знайшли в нардепа-втікача Віктора Медведчука цілий вагон-ресторан із позолоченою вбиральнею й самоваром.
Також там є основна зала десь на 40 людей, кухня, віп-купе і туалет. При вході стоїть барна стійка. У барі кілька склянок із позолоченим гербом Російської Федерації.
Для вагона зведений перон на подвір'ї політика.
Вагон є подарунком від дружини Оксани Марченко на день народження у 2021 році.
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Росіяни продовжують знищувати "об'єкти військової інфраструктури в Україні", серед них:
- повністю розбитих 7 лікарень
- пошкоджених 104 лікарні
- 34 машини меддопомоги виведені з ладу
- 6 медпрацівників убито
- 12 медпрацівників тяжко поранено
Резніков заявляє, що росіяни планують висадити десант на території Одеси та Одеської області – втім українські військові готові на це реагувати.
Зеленський закликав виробників програмного забезпечення Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти в Росії.
Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. @Microsoft, @Oracle, @SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2022
Росіяни заполонили Макдональдзи напередодні закриття ресторанів у країні.
Відзавтра жарти з українського фейсбуку, на кшталт "рабів до Маку не пускають", перестають бути жартами.
Гуманітарна допомога так і не доїхала до обложеного росіянами Маріуполя, заявила Ірина Верещук.
Колона залишилася в Бердянську, завтра знову спробує прорватися до місця призначення.
Крім того, із 14 запланованих на день гуманітарних коридорів спрацювали лише 9.
❗Окупанти продовжують тероризувати місцеву владу: викрали ще одного керівника самоврядування. І знову у Мелітополі. Цього разу – голова райради Сергій Прийма.
У неділю до Скадовська Херсонської області заїхала колона російських окупантів, вони розмістилися в одному з дитячих таборів.
"По решті пунктів ситуація без змін. Скадовськ – це Україна", – мер Олександр Яковлєв.
У Білорусі знову помічають, як рухається військова техніка.
19:15 (Minsk time)— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 13, 2022
A column of 16 long KamAZ trucks is moving towards Babruisk along the R-31 highway.
Such vehicles usually carry missiles and bombs, but the trucks in the video are empty. pic.twitter.com/bUnu1T25WV
⚡ На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання.
Зведення з Генштабу:
- З початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку міста Кривий Ріг та на захопленні міста Миколаєва. Не полишає спроб щодо захоплення міста Маріуполя.
- Окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар та завдають артилерійських ударів по житловим кварталам міста.
- В акваторії Чорного моря у бойовій готовності знаходиться корабельне угруповання противника, щоб нанести удари по території України.
- За наявною інформацією, росіяни активізують диверсії на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою
Росія рапортує, що біля Львова своїми ракетами вбила 180 іноземців.
Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин тимчасово заборонив журналістам переходити міст з Романівки, щоб вберегти життя їм і нашим захисникам.
"Сьогодні для Ірпеня тяжкий день, за ніч загинуло троє наших хлопців, які стояли на блок-постах на в'їзді з Бучі. Бо всі бігають, фотографують, показують у інтернеті позицію ворогу. Друзі, з завтрашнього дня, жодного журналіста", – Маркушин.
Нагадаємо, що декілька годин тому на Київщині окупанти вбили американського кореспондента.
Російська армія знищила школу на Миколаївщині, під завалами є люди
🕯 2187 маріупольців загинули за 18 днів війни
Росія вербує найманців у Сирії та Лівії для війни проти України. Країна-окупант виплачуватиме їм щомісячну зарплату від 300 до 600 доларів. Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю.
Глава Католицької церкви Папа Франциск під час недільної Літургії у Ватикані згадав про окупований Маріуполь – "місто-мученик лютої війни, яка спустошує Україну".
Папа закликав припинити вбивство невинних в Україні, зосередитися на переговорах і гарантувати дієві та безпечні гуманітарні коридори.
🇺🇦 В окупованому Бердянську мітингують тисячі людей – "Бердянськ – це Україна"
Мітинг у Бердянську pic.twitter.com/pCcXXh1cIY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2022
"Ми принципово не поступимося в ніяких позиціях", – Подоляк про переговори з російською стороною.
Для розуміння. Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог. pic.twitter.com/SNjpI9SQLl— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022
🕯В Ірпені розстріляли 51-річного американського кореспондента.
Ще один журналіст поранений, його намагаються вивести із зони бойових дій.
Вантаж з гуманітарною допомогою вже у 80 кілометрах від Маріуполя, заявив у своєму зверненні Володимир Зеленський:
"Ми робимо усе, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників Православної церкви, вони супроводжують цей вантаж – їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам.
Усі дипломатичні зусилля – щоб вантаж дійшов, подивимося, чи здатні в Москві почути".
👗 Киянин видавав себе за жінку, щоб перетнути кордон з Румунією.
Як розповідають прикордонники, чоловік вдягнув перуку, наніс макіяж, взяв свою неповнолітню дитину і пішов переходити кордон.
На прикордонному контролі він надав паспорт своєї дружини.
"Путин проснись, ты обоссался".
Тимчасово окупований Херсон вкорте виходить на масовий мітинг у центрі міста з українськими прапорами!
⚡Нова зустріч делегацій України та Росії відбудеться 14-15 березня, – Подоляк.
У Росії знов почали затримувати людей, які вийшли на акції проти війни з Україною.
В России сегодня антивоенные и антипутинские акции. Начались жесткие задержания в Екатеринбурге (Медуза) pic.twitter.com/1t5jqV3Ti9— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2022
За час війни в Україні загинуло 85 дітей, ще 100 – поранені.
Найбільше жертв в регіонах, де йдуть активні бойові дії – Київська, Харківська, Донецька, Сумська, Херсонська, Миколаївська та Житомирська області.
"Мелітополь – це Україна!"
Депутати Мелітопольської міськради прийняли звернення до президента, генпрокурорки та країн членів-НАТО, у якому сповістили про критичну ситуацію в тимчасово окупованому місті та засвідчили, що Мелітополь – це Україна.
Вони просять:
- закрити небо
- вжити всіх заходів для порятунку міського голови Івана Федорова та інших мешканців
- відкрити провадження за статтею "державна зрада" проти місцевої депутатки від "Опозиційного блоку" Галини Данильченко за спроби створення окупаційної адміністрації.
У Києві сформовано двотижневий запас продуктів харчування для 2 мільйонів людей.
"Місто підготувалося до можливих дій у разі блокади", – запевняють у КМДА.
У тимчасово окупованому Мелітополі роз'їжджає російська військова техніка, з якої з гучномовців кричать, що в місті "тимчасово забороняють мітинги".
Місцеві не мовчать:
Тимчасово окупований Мелітополь. Окупанти через гучномовець попереджають про заборону мітінгів. Мелітопольці посилають їх у єдино вірному напрямку pic.twitter.com/CVMyA16v6k— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2022
70% Ірпеня знаходиться під контролем України, за 30% продовжуються бої, – міський голова Олександр Маркушин.
"Вночі – Святогірська Лавра, зранку – Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку".
Росіяни обстріляли церкви на Луганщині, у яких переховуються люди. Через вибиті вікна людям буде дуже холодно надалі перебувати у приміщеннях.
У Христо-Різдвяному соборі 10 день немає світла, води та газу.
Оновлено: зросла кількість жертв.
Внаслідок авіаудару по Яворівському полігону на Львівщині загинуло 35 людей, 134 дістали поранення, – Львівська ОДА.
За попередньою інформацією, удар нанесли літаки з Саратова. Було випущено більше 30 ракет.
"Не тільки військові перебувають у лікарнях, але це був удар по військовому об'єкту", – голова ОДА Максим Козицький.
13 березня в Україні мають працювати 10 гуманітарних коридорів для евакуації.
Викрадено міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва, – голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Війна – це коли зранку він ділиться з тобою сигаретою, а ввечері ти на ношах вантажиш його тіло в автобус", – український журналіст Олександр Махов.
Зведення по регіонах на 8 ранку 13 березня – інформація від голів ОДА:
– Київщина: відбувають бої у Ірпіні, Макарові. Ворог постійно переміщується в Гостомельській, Бородянській, Бучанській громаді. У Броварському районі — пересування ворожої техніки населеними пунктами. У трьох громадах Броварського району проводяться бойові дії. Вишгородський район: три громади —гуманітарна катастрофа. Славутич без світла
– Чернігівщина: вночі було три авіанальоти на Чернігів, руйнування та жертви уточнюються. Навколо Чернігова ведуться оборонні бої. Вчора було звільнено 2 населені пункти у київському напрямі
– Сумщина: вночі артилерія РФ кілька разів розстрілювала мирні села Охтирського району і саму Охтирку. Гатять переважно із тимчасово окупованого Тростянця. Також ворог скористався кількаденним режимом тиші й укріпив свої позиції та перемістив війська
– Житомирщина: вночі була довготривала тривога, інформації про руйнування та втрати поки немає
– Харківщина: ідуть активні бойові дії на Ізюмщині
– Миколаївщина: ситуація відносно спокійна, тримають оборону
– Запорізька область: стримується масований наступ окупаційних військ. Ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети та міномети
– Львівщина: окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки – попопедньо, випустили 8 ракет. Інформація щодо потерпілих встановлюється
– Івано-Франківщина: вночі було чутно вибухи, інформація перевіряється
– Луганщина: житловий сектор Сєвєродонецька, Рубіжного Лисичанська та Попасної під постійними обстрілами. Є жертви та постраждалі серед мирного населення
– Донеччина: Маріуполь в облозі, бої на околицях міста. Гуманітарна колона просувається повільно, але йде. По всій лінії — гучно.
У Краматорську всю ніч і зранку повітряні тривоги. Літаки над Лиманом, Слов'янськом, Святогірськом. Є інформація про удари вчора ввечорі в район Святогірської лаври, є поранені
Херсонщина: ввечері та всю ніч сильні вибухи, гради в районі аеропорта
– Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Рівненщина, Волинь, Вінничина, Закарпаття, Хмельниччина, Тернопільщина, Черкащина, Полтавщина, Буковина, Одещина: вночі були повітряні тривоги, але ситуація спокійна.
Загальні втрати Росії:
- особового складу – 12 тисяч осіб
- танків ‒ 374 одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 1226
- артилерійських систем – 140
- реактивні системи залпового вогню – 62
- засоби протиповітряної оборони – 34
- літаків – 74
- гелікоптерів – 86
- автомобільної техніки – 600
- кораблі /катери – 3
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 60
- безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня – 7
Ирпень. Мать и сын похоронены во дворе ЖК на паркинге. pic.twitter.com/5sZYIPCOlY— Oleksiy Matsuka 💪🇺🇦 (@alexmazuka) March 12, 2022
Обстріли вночі з 12 на 13 березня:
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В Івано-Франківську Росія знову завдала удару по аеропорту.
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На Луганщині російські військові відкрили вогонь в бік Попасної та Лисичанська, а Сєвєродонецьк та Рубіжне обстрілювали всю ніч.
У Лисичанську пошкоджено газовід та декілька будинків.
У Сєвєродонецьку полум’я охопило чотири будинки, у Попасній – п’ять, ще один будинок зруйновано. У місті перебито газовід. Кількість жертв уточнюється.
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У Львівської області Окупанти випустили 8 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі.
- На Донеччині під обстріл окупантів потрапив пасажирський поїзд. Він прямував до міста Лиман для евакуації людей з місць бойових дій.
Одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні
- У Чернінові росіяни зруйнували 9-поверховий гуртожиток, за попередньою інформацією, одна людина загинула
Ранкове натхнення від головного оптиміста країни. Голова Миколаївської адміністрації Віталій Кім.
"Величезна кількіст людей з них (росіян – УП) намагаються, хочуть стати громадянином України. Я не знаю, як на це реагувати. Мабуть, вони хочуть, тому що розуміють, що у нас краще, у нас свобода, ми за неї боремось. А у них рабство."
❗В Україні розслідують вже 1717 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів Росії в Україні.
Зведення від Генштабу:
- Ворог використовує цивільну інфраструктуру для військових потреб. У порушення вимог Міжнародного гуманітарного права розміщує підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, обстрілює мирне населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.
- За наявною інформацією, на території Беларусі у медичних закладах проходить лікування велика кількість поранених в Україні російських військовослужбовців. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Близько 2/3 резерву, накопиченого для громадян Білорусі, перенаправлено на потреби військовослужбовців Росії. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.
- Через втрати армія Росії формує нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).
Головні новини за ніч:
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В іракському Ербілі в районі консульства США впало кілька ракет.
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Сполучені Штати найближчим часом передадуть Україні велику партію зброї на суму $200 млн.
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За твердженням заступника голови Патрульної поліції, окупанти б'ють по Попасній (Луганська область) фосфорними боєприпасами.
- Росіяни здійснили невдалу кібератаку на Міноборони України.
Доброго ранку 😊
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Платформа eBay призупинила всі транзакції з російськими адресами.
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Американська кінокомпанія Sony Pictures призупинила роботу всіх відділів свого кінобізнесу в РФ.
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PayPal прийняла рішення призупинити послуги з відправлення та отримання платежів у Росії. Платіжна система MoneyGram теж призупиняє надання послуг у Росії.
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Глобальні торговці сільськогосподарськими товарами Cargill Inc та Archer-Daniels-Midland Co скорочують бізнес-діяльність в Росії, але продовжуватимуть працювати з "необхідними" продуктами харчування.
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Англійська прем'єр-ліга відсторонила власника ФК "Челсі" Романа Абрамовича, проти якого запровадили санкції, від управління клубом.
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За попередніми підрахунками Bloomberg ВВП росії вже скоротилося на 30 млрд доларів. Ще 5 млрд доларів росія втратила у вигляді військової техніки, яку відправила на убій в Україну.
Читайте також: Найбільша криза з 1990-х та проблеми друзів путіна: підсумки економічного фронту 12 березня
Діти малюють війну. "Українська правда" продовжує збирати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей.
Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com.