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Украина защищается 18-й день. ОНЛАЙН

"Украинская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 05:00
Коллаж: Андрей Калистратенко

Триває 18-тий день повномасштабної війни в Україні. Росія продовжує атакувати мирні міста, будинки цивільних мешканців і лікарні. Свої злочини Кремль прикриває безсоромною пропагандою. Але наслідки відчувають вже і росіяни: чимала кількість міжнародного бізнесу йде з держави-окупанта.

"Українська правда" стежить за подіями 18-го дня війни в режимі реального часу.

Хроніку першого і попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. ОНЛАЙНДень 17. Україна воює за міста і "зелені коридори", Росія єднається з Білоруссю. ОНЛАЙН

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04:35

Доброго ранку😎

  • Hyundai призупинив спонсорську угоду з англійським ФК "Челсі" через санкції проти власника клубу Романа Абрамовича.
  • Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів в Росію.
  • У Росії почали відключати доступ до соціальної мережі Instagram.
  • Російські бізнес-дипломи більше не визнаватимуть за кордоном: AACSB (Асоціація з розвитку бізнес-шкіл), Business Graduates Association (Асоціація випускників бізнес-шкіл), AMBA (Асоціація MBA програм), EFMD (Глобальна мережа бізнес-шкіл)
  • Сполучені Штати на 19 сторінках опублікували перелік товарів розкоші, які забороняється ввозити до Росії в рамках санкцій.
03:45

🙏🐼Миколаївський зоопарк просить про допомогу – купляйте квитки, аби допомогти врятувати тварин від голоду. Ситуація погіршується – харчування тварин вже скоротилося на 35%, порівняно з довоєнним часом, говорять у звіринці

Сьогодні кожен охочий може стати благодійником, "сходивши" до зоопарку. Благодійний внесок можна зробити на сайті за посиланням. Вартість – від 25 до 100 гривень. 

03:21

У посольстві Китаю спростували інформацію, що Москва запросила в Пекіну військову техніку після початку вторгнення в Україну.

"Наразі першорядним завданням є запобігання ескалації напруги або навіть виходу ситуації з-під контролю", – представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй  у коментарі Reuters.

03:02

"Українська правда" продовжує вести хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей. 

Улянка, 11 років. Розмальовка на вокзалі Варшави

 
02:35

"... вчилися слухати небо.
Оцей далекий "чпок" – це вихід снаряду зі ствола.
"Фррр" – летить.
Потім тиша
Найтягучіша у світі тиша, яка триває лише мить, але за яку ти втигаєш всередині себе цілковито проговорити фразу: "Оце вже по тебе чи ще ні?"
Зрештою "бах".
Якому радієш, бо почув, а отже це не фініта ля комеді.
"Що ми кажемо богу смерті? Не сьогодні" 

Історія евакуації від волонтера, який вивозить людей з Ірпеня

01:51

Триває оборона Маріуполя – південного форпосту України

01:10

❗Від початку війни, з 24 лютого, в Україні вбили трьох журналістів. Загалом фонд "Справедливість для журналістів" задокументував щонайменше 35 атак на медійників.

51-річний громадянин США Брент Рено, який загинув у неділю під час обстрілу в Ірпені, виконував в Україні редакційне завдання американського журналу Time. Він працював над проєктом, присвяченим глобальній кризі біженців.

Роботи Рено як військового репортера, документаліста отримували найвищі відзнаки на фестивалях документального кіно.

00:47

00:24

Зведення від Генштабу:

  • Російські військовослужбовці масово відмовляються від "відряджень в Україну" для участі у війні, незважаючи на обіцянки статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу.
  • Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, окупанти продовжують знищувати стаціонарні об’єкти військової та цивільної інфраструктури на території України. Так, 13 березня було завдано ракетних ударів по об’єктах в населених пунктах Умань, Івано-Франківськ, Старичі із застосуванням літаків стратегічної авіації. Крім того, продовжуються пуски ОТКР "Іскандер" з території Білорусі.
  • На Волинському напрямку противник проводив демонстраційні дії білоруськими підрозділами вздовж українського кордону.
  • Ворог пробує відновити наступальні дії на міста Харків і Суми.
  • На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька. Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь
00:19

Цитати зі звернення Зеленського:

  • "30 ракет на одну тільки Львівську область. Унаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинули 35 людей, ще 134 людини отримали поранення. Там не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території Російської Федерації. І всього лише за 20 кілометрів звідти – кордони НАТО.

    Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Російської Федерації, вона піде війною. Ми мали рацію.

    Я говорив протягом довгого часу: "Північний потік" – це зброя, яка вдарить по всій Європі. Тепер це очевидно.

    І зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО."

  • "Тепер щодо переговорів з Російською Федерацією. Щоденно у відеоформаті говорять представники делегацій наших країн. У нашої делегації завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, очікують люди."

  • "Ми проходимо найстрашніше випробування у нашій історії, у нашому житті. Ми захищаємо найдорожче, що в нас є."
00:00

Вечірні новини з фронту:

  • За даними ЗСУ, на Харківщині російська протиповітряна оборона помилково збила свій безпілотник, але доповіла керівництву про знищення українського БПЛА "Байрактар".
  • На Херсонщині селище Високопілля самотужки відбивається від атак російських окупантів, попри обстріли з важкої артилерії.
  • Під Кропивницьким 7 людей загинули через ракетні удари росіян по військовому аеродрому "Канатове".
  • В Авдіївці окупанти обстріляли коксохімічний завод, внаслідок чого довелося зупинити роботу ТЕЦ.
  • На Миколаївщині унаслідок бомбового удару РФ по школі загинуло 4 людей, ще 3 постраждали.
  • В окупованій Волновасі росіяни вбили військового капелана.
  • У Харкові важка артилерія окупантів обстріляла житлові квартали.
23:45

❗Серед загиблих на Яворівському полігоні немає іноземців – Міноборони.

Раніше російські ЗМІ розповідали про нібито іноземних військових, які постраждали від удару. Однак українська влада наиває це чистою російською пропагандою.

23:27

Дані The New York Times: 

Офіційні особи США кажуть, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. Крім того, йдеться про додаткову економічну допомоги, щоб протидіяти санкціям.

23:05

УП своїми очима побачила евакуацію людей через знищений міст на Ірпінь до перевалочного пункту в Білгородці – кілька фото (саму історію читайте тут):

 
 
 
 
22:47

Пшонка би позаздрив😌

Журналісти-розслідувачі знайшли в нардепа-втікача Віктора Медведчука цілий вагон-ресторан із позолоченою вбиральнею й самоваром.

Також там є основна зала десь на 40 людей, кухня, віп-купе і туалет. При вході стоїть барна стійка. У барі кілька склянок із позолоченим гербом Російської Федерації.

Для вагона зведений перон на подвір'ї політика.

Вагон є подарунком від дружини Оксани Марченко на день народження у 2021 році.

 

 
 

22:37

Росіяни продовжують знищувати "об'єкти військової інфраструктури в Україні", серед них:

  • повністю розбитих 7 лікарень
  • пошкоджених 104 лікарні
  • 34 машини меддопомоги виведені з ладу
  • 6 медпрацівників убито
  • 12 медпрацівників тяжко поранено
21:56

Резніков заявляє, що росіяни планують висадити десант на території Одеси та Одеської області – втім  українські військові готові на це реагувати.

20:43

Зеленський закликав виробників програмного забезпечення Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти в Росії.

20:35

Росіяни заполонили Макдональдзи напередодні закриття ресторанів у країні.

Відзавтра жарти з українського фейсбуку, на кшталт "рабів до Маку не пускають", перестають бути жартами.

20:12

Гуманітарна допомога так і не доїхала до обложеного росіянами Маріуполя, заявила Ірина Верещук.

Колона залишилася в Бердянську, завтра знову спробує прорватися до місця призначення.

Крім того, із 14 запланованих на день гуманітарних коридорів спрацювали лише 9.

20:01

❗Окупанти продовжують тероризувати місцеву владу: викрали ще одного керівника самоврядування. І знову у Мелітополі. Цього разу – голова райради Сергій Прийма.

19:58

У неділю до Скадовська Херсонської області заїхала колона російських окупантів, вони розмістилися в одному з дитячих таборів.

"По решті пунктів ситуація без змін. Скадовськ – це Україна", – мер Олександр Яковлєв.

19:38

У Білорусі знову помічають, як рухається військова техніка.

19:22

⚡ На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання.

19:04

Зведення з Генштабу:

  • З початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку міста Кривий Ріг та на захопленні міста Миколаєва. Не полишає спроб щодо захоплення міста Маріуполя.
  • Окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар та завдають артилерійських ударів по житловим кварталам міста.
  • В акваторії Чорного моря у бойовій готовності знаходиться корабельне угруповання противника, щоб нанести удари по території України.
  • За наявною інформацією, росіяни активізують диверсії на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою
18:39

Росія рапортує, що біля Львова своїми ракетами вбила 180 іноземців

17:25

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин тимчасово заборонив журналістам переходити міст з Романівки, щоб вберегти життя їм і нашим захисникам.

"Сьогодні для Ірпеня тяжкий день, за ніч загинуло троє наших хлопців, які стояли на блок-постах на в'їзді з Бучі. Бо всі бігають, фотографують, показують у інтернеті позицію ворогу. Друзі, з завтрашнього дня, жодного журналіста", – Маркушин.

Нагадаємо, що декілька годин тому на Київщині окупанти вбили американського кореспондента.

17:10

Російська армія знищила школу на Миколаївщині, під завалами є люди

16:59

🕯 2187 маріупольців загинули за 18 днів війни

16:04

Росія вербує найманців у Сирії та Лівії для війни проти України. Країна-окупант виплачуватиме їм щомісячну зарплату від 300 до 600 доларів. Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю.

15:46

Глава Католицької церкви Папа Франциск під час недільної Літургії у Ватикані згадав про окупований Маріуполь – "місто-мученик лютої війни, яка спустошує Україну". 

Папа закликав припинити вбивство невинних в Україні, зосередитися на переговорах і гарантувати дієві та безпечні гуманітарні коридори.

15:14

🇺🇦 В окупованому Бердянську мітингують тисячі людей – "Бердянськ – це Україна"

15:10

"Ми принципово не поступимося в ніяких позиціях", – Подоляк про переговори з російською стороною.

14:54

14:30

🕯В Ірпені розстріляли 51-річного американського кореспондента.

Ще один журналіст поранений, його намагаються вивести із зони бойових дій. 

 
 
13:57

Вантаж з гуманітарною допомогою вже у 80 кілометрах від Маріуполя, заявив у своєму зверненні Володимир Зеленський:

"Ми робимо усе, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників Православної церкви, вони супроводжують цей вантаж – їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам.

Усі дипломатичні зусилля – щоб вантаж дійшов, подивимося, чи здатні в Москві почути".

13:31

👗 Киянин видавав себе за жінку, щоб перетнути кордон з Румунією.

Як розповідають прикордонники, чоловік вдягнув перуку, наніс макіяж, взяв свою неповнолітню дитину і пішов переходити кордон.

На прикордонному контролі він надав паспорт своєї дружини.

13:03

"Путин проснись, ты обоссался".

Тимчасово окупований Херсон вкорте виходить на масовий мітинг у центрі міста з українськими прапорами!

12:47

⚡Нова зустріч делегацій України та Росії відбудеться 14-15 березня, – Подоляк.

12:42

У Росії знов почали затримувати людей, які вийшли на акції проти війни з Україною.

12:21

За час війни в Україні загинуло 85 дітей, ще 100 – поранені.  

Найбільше жертв в регіонах, де йдуть активні бойові дії – Київська, Харківська, Донецька, Сумська, Херсонська, Миколаївська та Житомирська області.

12:03

"Мелітополь – це Україна!"

Депутати Мелітопольської міськради прийняли звернення до президента, генпрокурорки та країн членів-НАТО, у якому сповістили про критичну ситуацію в тимчасово окупованому місті та засвідчили, що Мелітополь – це Україна.

Вони просять:

  • закрити небо
  • вжити всіх заходів для порятунку міського голови Івана Федорова та інших мешканців
  • відкрити провадження за статтею "державна зрада" проти місцевої депутатки від "Опозиційного блоку" Галини Данильченко за спроби створення окупаційної адміністрації.

11:55

У Києві сформовано двотижневий запас продуктів харчування для 2 мільйонів людей.

"Місто підготувалося до можливих дій у разі блокади", – запевняють у КМДА.

11:42

У тимчасово окупованому Мелітополі роз'їжджає російська військова техніка, з якої з гучномовців кричать, що в місті "тимчасово забороняють мітинги".

Місцеві не мовчать:

11:26

70% Ірпеня знаходиться під контролем України, за 30% продовжуються бої, – міський голова Олександр Маркушин.

10:59

"Вночі – Святогірська Лавра, зранку – Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку".

Росіяни обстріляли церкви на Луганщині, у яких переховуються люди. Через вибиті вікна людям буде дуже холодно надалі перебувати у приміщеннях.

У Христо-Різдвяному соборі 10 день немає світла, води та газу.

10:35

Оновлено: зросла кількість жертв.

Внаслідок авіаудару по Яворівському полігону на Львівщині загинуло 35 людей, 134 дістали поранення, – Львівська ОДА.

За попередньою інформацією, удар нанесли літаки з Саратова. Було випущено більше 30 ракет.

"Не тільки військові перебувають у лікарнях, але це був удар по військовому об'єкту", – голова ОДА Максим Козицький.

10:13

13 березня в Україні мають працювати 10 гуманітарних коридорів для евакуації.

10:04

Викрадено міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва, – голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

09:50

"Війна – це коли зранку він ділиться з тобою сигаретою, а ввечері ти на ношах вантажиш його тіло в автобус", – український журналіст Олександр Махов.

09:25

Зведення по регіонах на 8 ранку 13 березня – інформація від голів ОДА:

Київщина: відбувають бої у Ірпіні, Макарові. Ворог постійно переміщується  в Гостомельській, Бородянській, Бучанській громаді. У Броварському районі — пересування ворожої техніки населеними пунктами. У трьох громадах Броварського району проводяться бойові дії. Вишгородський район: три громади —гуманітарна катастрофа. Славутич без світла

Чернігівщина: вночі було три авіанальоти на Чернігів, руйнування та жертви уточнюються. Навколо Чернігова ведуться оборонні бої. Вчора було звільнено 2 населені пункти у київському напрямі

Сумщина: вночі артилерія РФ кілька разів розстрілювала мирні села Охтирського району і саму Охтирку. Гатять переважно із тимчасово окупованого Тростянця. Також ворог скористався кількаденним режимом тиші й укріпив свої позиції та перемістив війська

Житомирщина: вночі була довготривала тривога, інформації про руйнування та втрати поки немає

Харківщина: ідуть активні бойові дії на Ізюмщині

Миколаївщина: ситуація відносно спокійна, тримають оборону

Запорізька область: стримується масований наступ окупаційних військ. Ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети та міномети

Львівщина: окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки – попопедньо, випустили 8 ракет. Інформація щодо потерпілих встановлюється

Івано-Франківщина: вночі було чутно вибухи, інформація перевіряється

Луганщина: житловий сектор Сєвєродонецька, Рубіжного Лисичанська та Попасної під постійними обстрілами. Є жертви та постраждалі серед мирного населення 

Донеччина: Маріуполь в облозі, бої на околицях міста. Гуманітарна колона просувається повільно, але йде. По всій лінії — гучно.

У Краматорську всю ніч і зранку повітряні тривоги. Літаки над Лиманом, Слов'янськом, Святогірськом. Є інформація про удари вчора ввечорі в район Святогірської лаври, є поранені

Херсонщина: ввечері та всю ніч сильні вибухи, гради в районі аеропорта

Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Рівненщина, Волинь, Вінничина, Закарпаття, Хмельниччина, Тернопільщина, Черкащина, Полтавщина, Буковина, Одещина: вночі були повітряні тривоги, але ситуація спокійна.

09:07

Загальні втрати Росії:

  • особового складу – 12 тисяч осіб
  • танків ‒ 374 одиниць
  • бойових броньованих машин ‒ 1226
  • артилерійських систем – 140
  • реактивні системи залпового вогню – 62
  • засоби протиповітряної оборони – 34
  • літаків – 74
  • гелікоптерів – 86
  • автомобільної техніки – 600
  • кораблі /катери – 3
  • цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 60
  • безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня – 7
08:59

08:55

Обстріли вночі з 12 на 13 березня:

  • В Івано-Франківську Росія знову завдала удару по аеропорту.

  • На Луганщині російські військові відкрили вогонь в бік Попасної та Лисичанська, а Сєвєродонецьк та Рубіжне обстрілювали всю ніч.
    У Лисичанську пошкоджено газовід та декілька будинків.
    У Сєвєродонецьку полум’я охопило чотири будинки, у Попасній – п’ять, ще один будинок зруйновано. У місті перебито газовід. Кількість жертв уточнюється.

  • У Львівської області Окупанти випустили 8 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі.

  • На Донеччині під обстріл окупантів потрапив пасажирський поїзд. Він прямував до міста Лиман для евакуації людей з місць бойових дій.
    Одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні
  • У Чернінові росіяни зруйнували 9-поверховий гуртожиток, за попередньою інформацією, одна людина загинула
08:48

Ранкове натхнення від головного оптиміста країни. Голова Миколаївської адміністрації Віталій Кім.

"Величезна кількіст людей з них (росіян – УП) намагаються, хочуть стати громадянином України. Я не знаю, як на це реагувати. Мабуть, вони хочуть, тому що розуміють, що у нас краще, у нас свобода, ми за неї боремось. А у них рабство."

08:15

❗В Україні розслідують вже 1717 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів Росії в Україні.

08:00

Зведення від Генштабу:

  • Ворог використовує цивільну інфраструктуру для військових потреб. У порушення вимог Міжнародного гуманітарного права розміщує підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, обстрілює мирне населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.
  • За наявною інформацією, на території Беларусі у медичних закладах проходить лікування велика кількість поранених в Україні російських військовослужбовців. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Близько 2/3 резерву, накопиченого для громадян Білорусі, перенаправлено на потреби військовослужбовців Росії. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.
  • Через втрати армія Росії формує нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).
06:40

Головні новини за ніч:

  • В іракському Ербілі в районі консульства США  впало кілька ракет.

  • Сполучені Штати найближчим часом передадуть Україні велику партію зброї на суму $200 млн.

  • За твердженням заступника голови Патрульної поліції, окупанти б'ють по Попасній (Луганська область) фосфорними боєприпасами.

  • Росіяни здійснили невдалу кібератаку на Міноборони України.
05:35

Доброго ранку 😊

  • Платформа eBay призупинила всі транзакції з російськими адресами.

  • Американська кінокомпанія Sony Pictures призупинила роботу всіх відділів свого кінобізнесу в РФ.

  • PayPal прийняла рішення призупинити послуги з відправлення та отримання платежів у Росії. Платіжна система MoneyGram теж призупиняє надання послуг у Росії.

  • Глобальні торговці сільськогосподарськими товарами Cargill Inc та Archer-Daniels-Midland Co скорочують бізнес-діяльність в Росії, але продовжуватимуть працювати з "необхідними" продуктами харчування.

  • Англійська прем'єр-ліга відсторонила власника ФК "Челсі" Романа Абрамовича, проти якого запровадили санкції, від управління клубом.

  • За попередніми підрахунками Bloomberg ВВП росії вже скоротилося на 30 млрд доларів. Ще 5 млрд доларів росія втратила у вигляді військової техніки, яку відправила на убій в Україну. 

Читайте також: Найбільша криза з 1990-х та проблеми друзів путіна: підсумки економічного фронту 12 березня

05:04

Діти малюють війну.  "Українська правда" продовжує збирати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей. 

Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. 

 
Темы: войнаРосcияУкраина
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