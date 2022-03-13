Украина защищается 18-й день. ОНЛАЙН
Воскресенье, 13 марта 2022, 04:00
Коллаж: Андрей Калистратенко
Триває 18-тий день повномасштабної війни в Україні. Росія продовжує атакувати мирні міста, будинки цивільних мешканців і лікарні. Свої злочини Кремль прикриває безсоромною пропагандою. Але наслідки відчувають вже і росіяни: чимала кількість міжнародного бізнесу йде з держави-окупанта.
"Українська правда" стежить за подіями 18-го дня війни в режимі реального часу.
Хроніку першого і попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. ОНЛАЙН; День 17. Україна воює за міста і "зелені коридори", Росія єднається з Білоруссю. ОНЛАЙН