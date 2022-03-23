Україна відбиває наступ Росії 28 день. ОНЛАЙН
28 день Україна воює з російською армією, яка нахабно вторглась на чужу територію.
Нині окупанти не лише нищать військову та цивільну інфраструктуру, а й намагаються взяти під контроль тимчасово окуповані регіони. Втім, Херсонщина, Запоріжжя та Харківщина відважно та безстрашно, з українськими прапорами, протестують проти окупації.
"Українська правда" стежить за всіма важливими подіями в цьому тексті.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Війна. 27 день. Онлайн.
❗Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про можливу підготовку ворогом хімічних атак.
"Канали РФ щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог "обробляє" населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення". Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії".
New York Times провело дослідження радіопередач із поля бою навколо Макарова біля Києва. Вони свідчать, що російська армія має збої в зв’язку, їй не вистачає критично важливих запасів, зокрема палива і води.
Зазначається, що через збої зв'язку затримуються термінові запити, на тлі втрат, на підтримку армії РФз повітря. Зокрема, через 30 хвилин після того, як російський підрозділ звернувся за допомогою, є запис: "Про підтримку бл*ть, з повітря забули бл*ть, забули!".
The next morning, Feb. 28, a Ukrainian fighter filmed the drone strike aftermath and sent it to us. “Look what we have here [...] a destroyed part of the Russian column. Radars, BUKs, tractor trailer/towing vehicle, SAU [self-propelled artillery].” https://t.co/KLB7mBKaQ3 pic.twitter.com/74cb8riJ4V— Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022
Дані Times: Росія планує влаштувати "великий терор" в окупованому Херсоні, викрадаючи мешканців та переправляючи їх через російський кордон.
Зведення від Генштбу:
- Ворог не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою захоплення Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя. У зв’язку з втратами, продовжує формувати та переміщувати додаткові підрозділи до кордонів України.
- Активізував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Глібівка, Лютіж, Лебедівка. Вздовж лінії зіткнення противник продовжує інженерне обладнання позицій та встановлення мінно-вибухових загороджень.
- Противник намагається блокувати та зайняти місто Чернігів, проводив повітряну розвідку районів міста, ймовірно, з метою оцінки результатів авіаційних ударів та виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України.
- На Броварському напрямку ворог зупинений. Намагався здійснити спробу прориву оборонних позицій наших військ з метою виходу до північно-західної околиці Києва, успіху не мав.
- У напрямку на Ізюм окупантами здійснено спробу прориву оборони наших військ у районі населених пунктів Донецьке, Топольське, Кам’янка, тривають бої.
- На Донецькому напрямку противника веде обстріли підрозділів Збройних Сил України на переважній більшості напрямків. Основні зусилля зосереджує на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар’їнка та Маріуполь.
- На Південнобузькому напрямку противник продовжує інженерне обладнання позицій.
Коли російський суддя випадково сказав правду про те, ким насправді є російська армія
Цитати з вечірнього звернення Зеленського (президент записав його трьома мовами):
- "24-го березня у Європі, в Брюсселі, відбудуться одразу три важливих саміти. Важливих для безпеки кожного з нас. Саміт НАТО. Саміт Євросоюзу. Саміт Великої сімки.
Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу повинні й політики. Усі вони. Вони повинні підтримати боротьбу за життя.
Ми чекаємо серйозних кроків. Від НАТО, ЄС і Великої сімки.
Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. Це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему. Тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну."
- "I thank everyone who acts in support of Ukraine. In support of freedom. But the war continues.
That’s why I ask you to stand against the war! Starting from March 24 – exactly one month after the Russian invasion…
Show your standing! Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life.
Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard."
("Я дякую всім, хто виступає на підтримку України. На підтримку свободи. Але війна триває.
І тому я прошу вас протистояти війні! Починаючи з 24 березня – рівно через місяць після російського вторгнення...
Покажіть свою підтримку! Виходьте зі своїх офісів, з дому, зі своїх шкіл та університетів. Приходьте в ім’я миру. Приходьте з українською символікою, щоб підтримати Україну, підтримати свободу, підтримати життя.
Приходьте на свої площі, на свої вулиці. Зробіть себе видимим і почутим.")
- "Вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваших налогов на войну, сделайте это."
У Національній спілці журналістів кажуть, що окупанти шантажували редакторці мелітопольських видань Світлану Залізецьку її батьком, взятим у полон.
На питання журналістки чого окупанти домагаються, відповіли з чеченським акцентом:
– Чтобы ты была рядом.
Світлана Залізецька каже, що не стримувала емоцій:
– Я просто страшно кричала: "Идите на х… откуда пришли!"
Головне за 23 березня. Підсумки від Генштабу
Російські військові вчиняють воєнні злочини в Україні. Тепер це – офіційна оцінка США. У Штатах зробили такий висновок з аналізу доступної інформації з відкритих та розвідувальних джерел.
"Російське вторгнення в Україну... вже спричинило тисячі жертв серед цивільного населення... Розслідування цих потенційних військових злочинів займе роки. Однак раннє усвідомлення величезних жертв серед цивільного населення є єдиним способом залучити міжнародне співтовариство для тиску на російську владу, щоб зупинити цю жорстоку війну."
Журналіст-розслідувач Христо Грозев із Bellingcat 15 березня виступав у Конгресі США. Там були слухання про воєнні злочини і порушення прав людини окупантами в Україні.
Грозев розповів, що за перші 19 днів війни Bellingcat зафіксував понад 350 інцидентів, які завдали шкоди цивільному населенню. З них трохи більше 10% – це кричущі випадки порушення законів війни.
Розслідувач навів кілька прикладів, спираючись на оприлюднені в мережі відео, які організація змогла ідентифікувати. А також показав невідомі раніше фото, на яких зображені мертві цивільні люди зі слідами катувань. Світлини були зроблені в районі, де базувались "кадировці". Усі свідчення Грозев тепер оприлюднені на сайті Конгресу.
УП не публікує ці фото, оскільки вони містять чутливий контент. Майте це на увазі, якщо вирішите переглянути їх.
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Добрий вечір, ми з України
Журналісти-розслідувачі ідентифікували з десяток російських пілотів Ростовського бомбардувального авіаполку, які можуть скидати бомби на мирні українські міста. Дехто з пілотів має родичів в Україні.
23 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 4 554 людини.
📍До Запоріжжя на власному транспорті дісталися 2 912 маріупольців.
📍З Гуляйполя до Запоріжжя евакуйовано 51 людину, в місто доставлено гуманітарну допомогу.
📍В Киівській області з селищ Велика Димерка, Богданівка, Світильня евакуйовано 919 людей.
📍На Луганщині евакуйовано 672 людини, доставлено 60 тонн гуманітарної допомоги: консерви, крупи, муку.
Україна найближчим часом може обміняти полонених російських моряків на українських військових з острова Зміїний. Того самого, який став символом спротиву окупації на самому початку війни. І бійці якого породили культову фразу про російський корабель.
Російський рубль йде в невагомість: "Роскосмос" тепер укладатиме міжнародні контракти в рублях.
🤝 В Україну почала надходити військова допомога від США. Загалом президент Джо Байден відправив помічі на 800 мільйонів доларів.
В Україні загинула російська журналістка.
Журналістка видання The Insider Оксана Бауліна знімала руйнування внаслідок обстрілів у Подільському районі Києва й потрапила під новий ракетний обстріл.
Разом з нею загинула одна людина. Двоє її супроводжуючих дістали поранення, вони в лікарні.
На тлі війни: Рада ЄС вирішила подвоїти фінансування для України в межах Європейського фонду миру до 1 мільярда євро.
Гумор у воєнні часи:
Гріюсь думкою, що навіть якщо російські солдати в Чорнобилі і виживуть, вони назавжди носитимуть в собі частинку України. Може і декілька частинок.— Антон Тимошенко (@_Tymoshenko) March 23, 2022
Очільник відомого благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут звинуватив двох голів військових адміністрацій у вимаганні хабарів.
Ідеться про очільників Вінницької області Сергія Борзова та Дніпра Ігоря Маковцева, які, за словами Чмута, вимагали 10% відкату від суми, зазначеної в рахунку про придбання допомоги, або еквівалент 100 автівок.
Очільник Дніпра Борис Філатов назвав таку заяву безпідставним наклепом:
"Чмуте й тобі подібні, якщо у вас перед тим, як розібратися в питанні, тягнуться руки до клавіатури і виникає безглузде свербіння написати гидоту і облити людей брудом, то тримайте нерви в порядку.
Якщо в тебе і тобі подібних є докази, ти не скаржся до ОП привселюдно, як баба, а йди із заявою, записами розмов та доказами до правоохоронних органів".
"Тепер гуманітарним вантажем визнано БУДЬ-ЯКІ не заборонені для ввозу товари, ввозити їх можна у будь-якій кіькості, кому завгодно і ніяких дозволів листів та повідомлень для цього більше більше НЕ потрібно".
Мустафа Найєм, який нині є заступником міністра інфраструктури, нагадав про суттєве спрощення процедури перевезення гуманітарної допомоги з-за кордону.
У Харкові продовжують розбирали завали місцевої ОДА – кількість загиблих зросла вже до 24.
Зведення від Генштабу станом на 18 годину 23 березня:
- Росія, зірвавши всі терміни наступальної операції, продовжує розглядати можливість оточення окремих угруповань ЗСУ для висування чергових ультиматумів під час переговорного процесу
- хаотичне мінування місцевості та знищення с/г техніки, чим займаються окупанти, ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України
- на Волині, Поліссі, Сіверщині й Таврійському напрямку дії противника змін не зазнали
- на Слобожанському напрямку, у місті Вовчанськ, окупанти, демонструючи "гуманітарну місію", роздавали гуманітарну допомогу місцем під особистий підпис і за наявності паспорта
- на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник намагається поповнити запаси палива, вилучаючи його в цивільних і аграріїв.
💪 Швеція надасть Україні ще 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.
У Києві знову обстріли в Подільському районі!
Цього разу під них потрапила парковка торгового центру – одна людина загинула, ще двоє постраждали.
Художник Олександр Грехов зобразив узагальнений образ захисників Маріуполя – на ньому військовий в українській формі тримає на руках стару водонапірну вежу, одну з головних архітектурних пам'яток міста.
💔 Близько 44% українців були вимушені розлучитись зі своєю сім’єю через війну, – опитування групи "Рейтинг".
Мер Маріуполя Вадим Бойченко виїхав з міста, повідомив голова тамтешньої обласної військово адміністрації Павло Кириленко.
Причиною виїзду він назвав відсутність зв’язку.
Втім, запевняє Кириленко, він перебуває в постійному контакті з владою і військовими для порятунку жителів.
Від СтратКом ЗСУ / AFU StratCom Вітається будь-який креатив російських окупантів, коли вони здаються в полон. Не зупиняйтесь!
💁♂️ Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці рф, більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради "примарного грошового забезпечення" — Головне управління розвідки Міноборони України
"Українці бачать, що Франція так само цінує свободу, як це було завжди. І ви захищаєте її. Ви памʼятаєте, що це таке. Свобода, рівність, братерство. Кожне з цих слів для вас сповнене силою! Я відчуваю це.
Українці відчувають це. Тому ми очікуємо від Франції, від вашого лідерства, що ви зможете зробити так, щоб Росія шукала мир. Щоб закінчила цю війну проти свободи. Проти рівності. Проти братерства." - Володимир Зеленський у своєму зверненні до французького народу та політиків.
🤦♂️ Губернатор Білгородської області рф заявив, що випущений з території України снаряд вибухнув на території області — тепер у двох селах запровадили режим надзвичайної ситуації.
На цьому напрямку кордону присутні російські війська, які вторглись на територію України
🛤 Російські окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине в Донецькій області.
🇫🇷🇺🇦 Зеленський у виступі перед парламентом Франції закликав надати Україні більше зброї для захисту від росії, а також запровадити більше економічних санкцій проти рф.
Чернігівщина: російські окупанти переконують, що не воюють з мирним населенням.
😠 Російські окупанти вдерлись до будинку журналістки та директорки сайту "Ріа-Мелітополь" Світлани Залізецької та викрали її 75-річного батька.
❕Існує реальна загроза застосування росією хімічної зброї проти України — Байден
Брифінг генсека НАТО Єнса Столтенберга напередодні саміту. Головне:
- Саміт лідерів НАТО сьогодні погодить надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.
- Лідери Альянсу сьогодні погодять створення чотирьох нових бойових груп у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.
- росія повинна припинити "брязкання ядерною шаблею". Використання такої зброї є "небезпечним і безвідповідальним", тому що ядерну війну неможливо виграти і ніколи не слід вести.
- НАТО розгляне роль Китаю у цій безпековій кризі, оскільки він надав росії політичну підтримку, в тому числі шляхом поширення "відвертої брехні та дезінформації".
🇨🇳 Китай не готовий підтримати виключення росії з "Групи двадцяти" у відповідь на її війну проти України.
Речник МЗС Китаю Ванг Венбін зазначив, що G20 потрібно далі співпрацювати для вирішення спільних проблем, а росія є "важливим членом" групи
🤝 НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз, а також надаватиме допомогу у сфері кібербезпеки — генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Білорусь "запропонувала" 12 українським дипломатам залишити країну протягом 72 годин, дозволять працювати лише послу та ще 4 співробітникам.
Чернігів потребує нашої допомоги.💔
Шокований побаченим в #Чернігів.Одне з найстарших міст🇺🇦 в умовах гуманітарної катастрофи.Нема світла,газу,води,продуктів.Люди під обстрілами у величезних чергах за необхідним.Черги на евакуацію.— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) March 23, 2022
Місто потребує нашої допомоги! Продукти,ліки,генератори тощо. #StandWithUkraine pic.twitter.com/rtXT3L9OWt
Навіть у найтемніші часи завжди є місце для людяності і гуманності. Це і вирізняє справжню людину від "освободітєля"
У Харкові під час гасіння пожежі в обстріляному будинку рятувальники витягнули з вогню домашнього кролика Лакі.
Як розповіли в ДСНС, Лакі залишили напризволяще, і він міг загинути страшною смертю, якби не пожежники.
❗️Путін доручив приймати оплату за поставлений в Європу російський природний газ лише у рублях.
✈ У південно-східному регіоні Харківщини зенітні ракетні комплекси Повітряних сил ЗСУ знищили 2 ворожі літаки.
⚔️ Сили спротиву на Чернігівщині разом із місцевими патріотами знищили російський багатоцільовий бронеавтомобіль "Тигр".
Переговори між Україною та Росією продовжуються в онлайні по спеціальному зв‘язку.
Наразі робота відбувається по групах.
Екслюзивний коментар Михайла Подоляка для УП:
"Переговори, як вже було неодноразово сказано, йдуть постійно в онлайн-форматі по спецзв’язку"
🇺🇦 Зараз часто лунають заяви про те, що Україну гарантовано не візьмуть до Альянсу. Але це — неправда. І ті, хто її поширюють, часто про це знають.
Реальність полягає у тому, що саме зараз перспектива вступу перетворилася з гіпотетичної на цілком досяжну. Причому цей вступ може статися значно швидше, ніж багато хто уявляє, якщо Україна зараз не відмовиться від євроатлантичного спрямування.
Про те, чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем — читайте у матеріалі:
Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем
Збройні сили України взяли в кільце міста Ірпінь і Буча та селище Гостомель, що під Києвом, водночас російські окупанти продовжують постійно обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмирівську громади.
🇩🇪 "Щодня мені стурбовано пишуть громадяни і громадянки: чи не буде тут у нас війни? На це запитання може бути лише одна відповідь: за 80 років ми уникли немислимого, так і маємо залишатися! НАТО не стане стороною війни в Україні", - заявив німецький канцлер Олаф Шольц.
Жителька Шевченківського району Києва пані Лариса розповідає про наслідки обстрілів у своєму дворі.
Жителька Шевченківського району Києва пані Лариса розповідає про наслідки обстрілів у своєму дворі pic.twitter.com/teXM2qZ4ZT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 23, 2022
🔄 У МЗС рф заявили, що нібито відбулося два обміни полоненими між Україною та росією, водночас в Україні цю інформацію заперечують: "росія живе в паралельній реальності, сама проводить обміни, сама про це пише"
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ
📍На Волинському напрямку частково підтверджується повернення окремих білоруських підрозділів до пунктів постійної дислокації. При цьому, режим Лукашенка продовжує утримувати значне угруповання військ поблизу кордону з Україною
📍На Поліссі окупанти намагалися просунутись в район населеного пункту Тетерівське, проте успіху не мали та були змушені відійти. Триває повітряна розвідка, нарощуються засоби протиповітряної оборони та здійснюється мінування підступів до позицій своїх військ
📍На Сіверщині, через невдалу спробу блокувати Чернігів, противник намагається відновитися після значних втрат і організувати логістичне забезпечення своїх підрозділів. На Броварському напрямку окупанти продовжують інженерні роботи, мінують місцевість і цивільні об’єкти
📍На Слобожанському напрямку підрозділи російських окупантів зосереджують зусилля на блокуванні міст Харків та Суми та відновленні втрат особового складу
📍В результаті боїв в районі Ізюма силами оборони України знищено до 60% особового складу і військової техніки окупаційних підрозділів
📍На тимчасово окупованій території АР Крим, в районі Джанкоя, зафіксовано прибуття та зосередження особового складу і військової техніки підрозділів зс рф
📍Противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням, а також логістичним забезпеченням
📍Сили оборони України в окремих районах проводять стабілізаційну операцію, стримують просування ворога, на окремих напрямках змушують противника відійти
😡У Кремлі стверджують, що російські військові не стріляють в українських цивільних
"Росія не вірить генпрокуратурі України. Російські військові не стріляють у цивільних, не завдають по них ударів, а допомагають їм", – прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Жителі Києва, які постраждали від ранішніх обстрілів, розповідають, як все відбувалося. А комунальні служби приступили до прибирання та упорядкування пошкодженої місцевості
Жительки Шевченківського району Києва розповідають про надслідки ранкових обстрілів окупантами pic.twitter.com/KHRToMqtKo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 23, 2022
🙏🇺🇦Редакція "Української правди" просить про допомогу тих, хто перебуває у Дубаї
Якщо ви мешкаєте по сусідству з представниками росіської еліти – Дмитром Медведєвим, Романом Абрамовичем, Рамзаном Кадировим та іншими – бачите їх в аеропорту або просто гуляєте поряд на набережній, пишіть про це на пошту stop.russian.aggression.up@gmail.com
Головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков розповідає про бізнес на крові та міжнародні компанії, які досі сплачують податки Росії: В пеклі на них зачекались. Nestle, Leroy Merlin, Aushan, Metro та інші співучасники злочинів путіна
Мільярдер Рінат Ахметов заявив, що його металургійні підприємства у Маріуполі – "Азовсталь" і металургійний комбінат імені Ілліча – не працюватимуть під російською окупацією.
⚡У Росії говорять про зникнення високопосадовців. За даними розвідки, міністр оборони РФ Сергій Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі з 11 березня. Також відтоді не повідомлялося про заходи за участю глави генштабу РФ Валерія Герасимова.
🔥Фраза захисників українського острова Зміїний "Русский военный корабль, иди на#уй!" від початку війни стала крилатою та відома на весь світ. Національне агентство з питань державної служби роз'яснило, що держслужбовці можуть вільно посилати російський корабель за відомим напрямком і це не є порушенням етичного кодексу.
⚡💪Читачі авторитетної американської медіа-організації POLITICO назвали президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи
Звернення члена української делегації та радника голови ОП Михайла Подоляка до партнерів України
Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих 🇺🇦 дітей і відчувати гар з Маріуполя? Лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для 🇷🇺 кораблів.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 23, 2022
💪Приблизні втрати ворога
Екперти розповіли "Українській правді" про сучасні та надсучасні види озброєння помічені в нападі на Україну і чи великі ресурси армії РФ для затяжної війни. Читайте та дивіться у матеріалі: Чим росіяни бомблять Україну. Яке нове озброєння використовує РФ проти наших дітей, жінок та військових
Оновлено
⚡Нові обстріли Києва – пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах
▪️ У Святошинському районі пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки.
▪️ У Шевченківському – загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані.
Гуманітарні коридори на 23 березня
Донецька область
Для евакуації людей із Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати такі маршрути:
- Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27. 24 автобуси зараз знаходяться на в'їзді до міста Бердянськ і з 10-ї години будуть подані до площі для початку евакуації.
- Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр'ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"
- Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23
У Юріївку та Нікольське автобуси для евакуації буде відправлено з Запоріжжя.
Запорізька область
- З міста Пологи – до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя.
- З міста Гуляйполе – до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада, вул.Шевченко, 15/2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя
Київська область
- З селища Велика Димерка – до Броварів. Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
- З селища Богданівка – до Броварів. Місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
- З міста Бородянка – до міста Біла Церква. Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква.
- З села Светильня до міста Бровари. Місце зборів – сквер ім.Марченко. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари.
Луганська область
- З міста Рубіжне – до міста Бахмут. Місце зборів – вулиця Чехова, 11.
- З селища Нижнє – до міста Бахмут. Місце зборів – вулиця Паркова, 13.
Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуть зупинки для збору людей:
- м. Лисичанськ – місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;
- м. Сєвєродонецьк – місце збору: проспект Хіміків, 28;
- м. Гірське – місце збору: вул. Гагарина, 13.
Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Мангуш.
Ситуація у регіонах
🔻Київщина. За ніч – декілька тривог по всій області. Бої в населених пунктах вздовж Житомирської траси. ЗСУ змогли покращити позиції в Ірпені та с. Мощун. Ворог окопується та намагається перегрупуватися. Вночі з Градів було обстріляне село Ясногородка. Дані про постраждалих уточнюються.
🔻Чернігівщина. Вночі 2 авіанальоти на Чернігів, бомбили місто. Розбомбили міст через Десну, яким рухались евакуаційні рейси та гуманітарна допомога. Інформація про інші руйнування та загиблих наразі уточнюється.
🔻Сумщина. Ніч пройшла відносно спокійно, крім Тростянецької громади. Там внаслідок боїв досі – пожежі. Вночі горіли підприємства, орки не пускають ДСНС тушити пожежу, вона триває.
🔻Дніпропетровщина. Ніч була відносно спокійною. Вчора ракетними ударами знищено залізничну станцію у Павлограді. Одна людина загинула.
🔻Харківщина. Вночі знову активізувалися атаки на житлові райони та історичний центр міста. ЗСУ відбили спробу нападу з боку росіян бойовими вертольотами К-52. Область: окупанти намагаються взяти Ізюм, українська армія свої позицій не втрачає та відкидає атаки. Росіяни обстріляли Лозову, удари були ракетними. Щонайменше 8 осіб поранені, 20 пошкоджених або знищених будинків.
Ніч минула спокійно
🔻Луганщина. Усі міста наші, але артобстріли тривають майже безперервно. У Рубіжному горить підприємство, навчальний заклад, у Лисичанську — залишки пального на НПЗ. Внаслідок обстрілу житлових кварталів у Рубіжному є 3 загиблих, з них — 2 діти.
🔻Донеччина. Значна активізація по Авдіївці та Мар'їнці. ЗСУ тримають оборону. Авдіївка: всю ніч обстріли по лінії навколо міста. Частина міста без електрики. На зараз інформації про постраждалих немає. Волноваха окупована. Маріуполь — у блокаді. До авіаударів та обстрілів з реактивної артилерії додалися удари з моря, з кораблів та з установок. У місті залишаються люди. Виїзд з міста на особистому транспорті дуже небезпечний через постійні бомбардування.
🔻Миколаївщина. Вночі Миколаїв зазнав обстрілів, лунала повітряна тривога. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Також тривога була по ряду інших територій Миколаївщини. На ранок ситуація стабільна.
🔻Херсонщина. За останню добу на території Херсонщини ситуація майже не змінилася.
Проблема із забезпеченням населення продуктами харчування, ліками, бензином. Також до ОВА продовжують надходити повідомлення з інформацією щодо замінувань території.
У Запорізькій та Чернівецькій областях, Волині, Вінниччині, Закарпатті, Хмельниччині, Тернопільщині, Черкащині, Львівщині, Полтавщині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Одещині, Кіровоградщині, Житомирщині відносно спокійно.
У Чернігові російські військові авіабомбами розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.
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|Скабєєва
Зведення від Генштабу
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
📍На Східному напрямку оперативні угруповання військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Не дають противнику можливості відновити наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя.
📍Угруповання об’єднаних сил стримує просування загарбника в напрямку на міста Попасна та Курахове. Здійснює кругову оборону Маріуполя.
📍На Північно-Східному напрямку продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні. Основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника у районі населеного пункту Малин.
📍На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ.
📍На Південно-Східному напрямку проводиться оборонна операція, здійснюється підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, оборона пунктів базування і морських портів у Чорноморській операційній зоні. Продовжується ведення оборони міста Миколаїв та населених пунктів Миколаївської області.
📍Наші захисники стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони.
Відмічено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу.
📍Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет. Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювали ураження ворожих крилатих ракет.
📍На території російської федерації продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні на території України. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців, віддається перевага тим хто вже має бойовий досвід.
📍На території білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади російській федерації у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між республікою білорусь та Україною. Інформація уточнюється.
За наявною інформацією, по території республіки білорусь триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.
📍Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані.
🔥 Посольство Росії в Латвії зобов'язали протягом 3 місяців прикріпити на своїй будівлі табличку з новою назвою вулиці – "Незалежності України".
"Мені довелося мою дитину помити, бо вона була вся в пилюці, у залишках піску, одягнути, покласти в труну, пригнати машину для того, щоб їхати на цвинтар. На цвинтар приїхали близько першої дня. Був батюшка, якісь сусіди, чесно, я навіть особливо не знаю. Просто з родичів дружини сестра і… поховали мого сина".
Це розповідь Олега, батька 2-річного хлопчика, який загинув під артилерійськими обстрілами в Нових Петрівцях під Києвом.
Його дружина та двоє дітей, серед яких 3-місячна донька, вижили.
Ілюстрація Бартоша Мінкевича, польський римо-католицький тижневик Tygodnik Powszechny ("Універсальний тижневик").