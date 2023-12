Україна відбиває наступ Росії 28 день. ОНЛАЙН

That’s why I ask you to stand against the war! Starting from March 24 – exactly one month after the Russian invasion…

Show your standing! Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life.

Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard."



("Я дякую всім, хто виступає на підтримку України. На підтримку свободи. Але війна триває.

І тому я прошу вас протистояти війні! Починаючи з 24 березня – рівно через місяць після російського вторгнення...



Покажіть свою підтримку! Виходьте зі своїх офісів, з дому, зі своїх шкіл та університетів. Приходьте в ім’я миру. Приходьте з українською символікою, щоб підтримати Україну, підтримати свободу, підтримати життя.

Приходьте на свої площі, на свої вулиці. Зробіть себе видимим і почутим.")