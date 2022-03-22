Війна. День 27. ОНЛАЙН
24 лютого 2022, після 8 років гібридної війни, Путін почав повномасштабний наступ на Україну. "Українська правда" стежить за подіями на фронті, в країні та за її межами в режимі онлайн.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Війна. День 26. ОНЛАЙН
Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг цін на соціально значимі товари, серед яких продукти харчування, пальне та ліки.
Рівень всесильності українських волонтерів 💪
На польсько-українському кордоні відкрили перший польовий госпіталь – у ньому працюватимуть їзраїльські експерти.
У штаті 65 працівників, серед яких медики, парамедики, логісти та менеджери.
Госпіталь надаватиме допомогу цивільним, а також навчатиме українських лікарів. Як зазначає МОЗ, ізраїльські лікарі готові працювати в Україні до закінчення війни.
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Міноборони США констатує, що російським військовим бракує не лише їжі та боєприпасів, а і навіть палива для кораблів у Чорному морі та теплого одягу для солдатів.
У тимчасово окупованому Бердянську окупанти викрали нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова – його підприємства зупинили роботу на знак протесту.
"Обіймайте якнайсильніше". Ілюстрація Олександри Олішевської.
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🧪 Російські окупанти пограбували та знищили новітню лабораторію за 6 мільйонів євро у Чорнобилі.
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомляє про критичну ситуацію в тимчасово окупаному Тростянці на Сумщині.
Окупанти не дають ховати загиблих, ходять по будинках і забирають зброю, зокрема в мисливців.
Жительки громади народжують прямо вдома, бо не можуть дістатися до лікарні.
Перед національним театром у Празі виклали зі свічок напис "Дети" та хештег SaveMariupol 💔
Саме "Дети" було написано на асфальті біля Драматичного театру в Маріуполі, який жорсткоко розбомбили росіяни.
Акцію також підтримали в інших чеських містах.
Фото: Milan Jaroš
Доброве зведення від Генштабу ЗСУ за 22 березня:
– окупанти перейшли до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури
– у містах і селах, що чинять опір загарбникам, ті вдаються до мародерства та насильства щодо мирного населення
– ЗСУ продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами
– на Донецькому та Луганському напрямках противник намагався просунутись та закріпитись – успіху не мав
– військово-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати росіянам свою аеродромну та транспортну мережі, окремі лікарні
– існує ймовірність залучення ЗС Білорусі на боці РФ. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, від цього відмовляються.
Кількість збитих російських літаків українською системою ППО вже перевалила за сотню!
Сотий літак окупантів – на рахунку захисників міста-героя Маріуполя.
У вечірньому зверненні Зеленський:
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подякував Папі Франциску "за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час. Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців."
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закликав Італію посилити санкції проти Росії: "Впевнений, нові санкції будуть, будуть цього тижня."
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розповів про розмову із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою: "Про нашу співпрацю та про нашу безпеку. Про розвиток України –з усіма разом, у Європейському Союзі."
-
та розмову з премʼєр-міністром Канади: "Продовжуємо координувати позиції напередодні самітів НАТО і "Великої сімки", які відбудуться вже цього тижня. Джастін Трюдо підтримає нас."
- подякував міністру закордонних справ Греції, "який першим серед європейських офіційних осіб вирішив підтримати роботу наших гуманітарних коридорів у Маріуполь."
Останні новини з фронту:
- На Рівненщині російські війська тричі завдали удару по об’єкту військової інфраструктури.
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Окупанти з літака обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, який належить російській компанії "Роснєфть".
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За добу українські захисники в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили три атаки російських військ.
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Українські захисники на Харківщині відбили атаку російських окупантів, здійснену з бойових гелікоптерах.
- Окупанти знищили овочесховище та ковбасний цех під Києвом. Втрати – 600 мільйонів.
Повідомили першу офіційну підозру окупанту, який вбив чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину на Київщині.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова:
"В одному із сіл Броварського району цей нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря.
Після цього п‘яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою".
У МВС закликають не поспішати з поверненням у покинуті будинки:
"Там можуть чекати неприємні "сюрпризи": покинута зброя, боєприпаси, відповідне мінування, міни-розтяжки і багато чого іншого, що око пересічного громадянина, не підготовлене, може не помітити".
❗Евакуація 22 березня
- 1100 мешканців Маріуполя евакуювались із Бердянська до Запоріжжя.
- Також 5 926 людей на власному транспорті виїзали гумкоридором з Маріуполя до Запоріжжя.
- Із Чернігова наразі неможливо централізовано евакуювати людей через обстріли. Але мешканці міста можуть спробувати виїхати самостійно.
Німеччина та Нідерланди блокують ембарго на російську нафту, газ та вугілля
Чи допомагає Китай Путіну на війні?
Американські високопосадовці констатують: ознак військової допомоги Москві з боку Пекіну – немає. Сі Цзіньпінь запевнив Байдена, що Китай не зацікавлений у війні в Україні, яку розв'язав Путін.
Тим часом, Офіс президента Зеленського сподівається, що Цзіньпінь зателефонує Зеленському
На Херсонщині викрали старосту села. На територіях, куди заходять росіяни, продовжують зникати люди.
🚚 Уряд спростив ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону — від завтрашнього дня потрібна лише декларація на самій митниці.
Більше ніяких бюрократичних затримок або запобіжників, заявила міністерка реінтеграції ТОТ Ірина Верещук
⚡ Дмитро Пєсков заявив, що РФ може використати ядерну зброю, лише якщо бачитиме загрозу існуванню країни.
Зеленський візьме участь у саміті НАТО у відеоформаті — "Як мінімум це буде звернення президента, як максимум – повноцінна участь, природно, у відеоформаті", повідомив речник глави держави Нікіфоров
⚔️ Глава ОП Андрій Єрмак виступив у лондонському аналітичному центрі Chatham House і заявив, що Україні потрібне наступальне озброєння, ракети середньої дальності та ленд-ліз для відсічі у війні з росією.
Внаслідок обстрілу російськими військами міста Лозова Харківської області 1 людина загинула і 9 постраждали. Крім того, зруйновано близько 20 будинків приватного сектору.
На Одещині російські окупанти випустили 5 ракет по одному населеному пункту, постраждалих немає.
На Луганщині за добу окупанти зруйнували 15 будинків.
Західні метеорологи вирішили не передавати дані РФ на тлі побоювань щодо хіматак.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ:
- Противник здійснив понад 80 літаковильотів, зокрема 29 з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території республіки білорусь
- До нанесення ударів по об’єктах залучались літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації. З метою ведення повітряної розвідки об’єктів на території України ворог задіяв п’ять літаків-розвідників
- Не зважаючи на активну пропаганду, особовий склад окремих підрозділів Центрального воєнного округу деморалізований через значні втрати
- Продовжують фіксуватися випадки масової відмови російських окупантів брати участь у війні — в 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку війни близько 220 військових відмовились брати участь в збройній агресії проти України
- Також неабиякий резонанс у російському суспільстві викликає загибель в російсько-українській війні вищих та старших офіцерів
- Противник має суттєві проблеми з тиловим забезпеченням угрупувань майже на всіх напрямках. Крім того, окупаційні війська продовжують нести значні втрати через неналежно організовану систему медичного забезпечення
Сили Протиповітряної оборони знищили три повітряні цілі на Слобожанському напрямку.
20 українських дітей з онкологічними захворюваннями прибули на лікування до Французької Республіки.
Літак з ними та їхніми близькими приземлився в Парижі напередодні ввечері. Їх особисто зустріла перша леді Франції Бріжит Макрон. Діти отримають необхідне лікування та допомогу.
😡 Член політради партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації.
За даними бази 18 лютого, Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання". А 26 лютого на третій день після вторгнення Росії Слюсарєв став на облік, зазначивши заплановату дату виїзду 26.02.2022. Хоча в момент перетину кордону у базі зазначається період перебування до 10 березня.
Представники так званої "ДНР" захопили евакуаційну колону з працівниками ДСНС на погодженому маршруті біля Мангуша під Маріуполем.
Ірина Верещук: "Сьогодні на коридорі, який ми спробували вкотре відкрити, є колона автобусів, є працівники ДСНС, яких захопили представники "ДНР". Вони стоять біля Мангуша, зараз там зупинились. Ми намагаємось їх витягти всіма силами".
⚡ Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя, де проживають тисячі етнічних греків, і який оточений російськими військами.
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів!
💪 "О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто" — повідомляє Маріупольська міська рада
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А над Миколаївщиною українські десантники повідомляють, що збили російську крилату ракету.
В Оболонському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу горіла вантажівка та дві будівлі. - ДСНС
Хакерське об'єднання Anonymous зламало базу даних однієї з найбільших харчових компаній світу, Nestle, через її позицію щодо продовження роботи в РФ попри війну проти України.
JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 22, 2022
💥 Завдяки мінним загородженням навколо Кривого Рогу на одному з полів підірвалася машина диверсійно-розвідувальної групи російських окупантів.
Понад 800 біженців з Маріуполя доїхали до Львова поїздом із Запоріжжя 🙏
"Я хочу, щоб увесь світ мене сьогодні почув – росіяни свідомо розстрілюють мирне населення в Чернігові".
"Українська правда" поговорила з Владиславом Атрошенком – мером Чернігова, який перебуває під безжальними обстрілами та бомбардуваннями росіян і має надскладну гуманітарну ситуацію.
Читайте інтерв'ю: Владислав Атрошенко: Хибне уявлення, що Путін може не зайти у Львівську, Тернопільську чи Івано-Франківську області
Журналістка hromadske Вікторя Рощина, яку схопили окупанти, на свободі!
Вона вже прямує до Запоріжжя, щоб побачитися з рідними.
Умовою звільнення журналістки став запис відео, у якому заперечує свої претензії до російських служб, які тримали її в полоні, й каже, що нібито вони врятували їй життя.
Донька російського пропагандиста Володимира Машкова, акторка Маша Машкова, яка мешкає у США, виступила проти вторгнення Росії в Україну й припустила, що більше ніколи до неї не повернеться:
"Те, що відбувається зараз, неможливо було уявити, припустити. І те, що багато росіян, зокрема мій тато, вірять у те, що насильство можна якось виправдати - це крає мені серце. Але це ніщо порівняно з тим, що зараз переживає український народ, гинучи".
У день нападу Росії Машкова розмістила відео-спогад річної давнини з Києва, а згодом зробила ще кілька постів проти війни, у якій прямо заявила, що напад РФ не є жодною "операцією".
Мерія Парижа присвоїла Києву статус "почесного громадянства" – це перший випадок, коли такий статус отримує місто, а не людина.
"Цією відзнакою Париж висловлює свою дружбу та підтримку українській столиці, що бореться за свою свободу", – написала у своєму твітері очільниця Парижа Анн Ідальго.
У Сумах розклеїли білборди, на яких поснюється, як саме завдати максимальної шкоди окупанту.
Так, якщо ви кидаєте "коктейль Молотова", його краще спрямувати в лобове скло, люк, решітку двигуна та на шини.
Прем'єр Італії Маріо Драгі підтримав членство України в Європейському Союзі:
"Ми хочемо прокласти шлях більшої близькості України до Європи: це тривалий процес, який складається з необхідних реформ. Італія у цьому процесі перебуває поряд із Україною. Італія хоче, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу".
Важливе опитування в новій роботі художника Олександра Грехова.
Ізоляція Росії поглиблюється:
за даними Російської асоціації е-комунікацій, з країни вже поїхали 50-70 тисяч ІТ-фахівців, ще 100 тисяч можуть залишити країну.
Весілля у час війни виходять на новий рівень – тепер закохані одружуються по скайпу.
Так у 112 окремій бригаді тероборони Києва боєць Артемій одружився з нареченою Олександрою, яка нині перебуває у Словаччині.
На лінії фронту під Києвом зник український фотожурналіст Макс Левін, повідомляє Укрінформ з посиланням на його друга Маркіяна Лисейка.
За словами Лисейка, Левін востаннє виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.
Тоді він своїм авто поїхав висвітювати бойові дії. Залишив авто біля села Гута Межигірська та пішов у бік села Мощун. Останнє повідомлення від Левіна надійшло об 11:23. Пізніше в тому районі почались активні бойові дії.
Пошук посередників продовжується:
Зеленський розраховує на участь Ватикану у припиненні війни РФ проти України.
Дитинство у воєнні часи виглядає так:
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Обіднє зведення від Генштабу:
– головні завдання противника невиконані
– через невдачі на землі, росіяни продовжують атакувати в небі – використовують оперативно-тактичну авіацію, високоточну ракетну зброю та боєприпаси невибіркової дії
– росіяни намагаються переміщувати резерви до кордонів України. У населеному пункті Печенга, що за тисячі кілометрів від України, у Мурманській області, формується зведений підрозділ
– у тимчасово окупованих районах Донеччини продовжується примусова мобілізація – так Росія планує посилити підрозділи, які зазнали втрат поблизу Авдіївки та Ізюма
– на Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Іде перегрупування, закріплення на захоплених рубежах та логістичне забезпечення військ
– на Сіверському напрямку окремі підрозділи росіян продовжують перегруповуватись і зосереджувати сили для відновлення наступу
– у напрямку на Чернігів ворог активних наступальних дій не веде, продовжує артилерійські обстріли позицій ЗСУ та Чернігова
– у напрямку на Бровари на Київщині противник продовжує перегрупування, щоб відновити наступальні дії
– на Слобожанському напрямку наступальних дій не було. У напрямках на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи з відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, за рахунок окремих підрозділів балтійського та північного флотів. Продовжуються масовані артилерійські обстріли Харкова
– на Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь
– у районі Кремінної на Луганщині ворог активних дій не проводив, продовжує закріплюватися в районі населеного пункту Пшеничне
– районі Ямполя, окремим підрозділом зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, противник здійснював вогневий вплив по підрозділах наших військ з метою забезпечення подальшого просування в напрямку населеного пункту Торське – успіху не мав.
– на напрямку Донецьк-Мар’їнка ворог здійснив спробу наступу – успіху не мав, зазнав значних втрат, відступив
– російські окупанти намагаються вести артилерійські обстріли та штурмові дії у Маріуполі
– на Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не фіксується. На Херсонщині, у районах населених пунктів Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка, підрозділами "росгвардії" проводились фільтраційні заходи з пошуку місць зберігання стрілецької зброї
– на Південнобузькому напрямку противник спробував штурмувати Олександрівку, але успіху не мав. У районі населеного пункту Березнувате здійснив розвідку боєм, зазнав втрат та відійшов.
Херсон не здається 🇺🇦
Жителі тимчасово окупованого міста знову вийшли на мітинг проти російської окупації – росіяни застосували проти них сльозогінний газ.
🚨 У Києві пролунали кілька гучних вибухів.
Санкції в дії: російські лікарі заявили про дефіцит понад 80 препаратів, зокрема інсуліну та дитячого нурофену.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова запевняє, що прицільно стежить за топ-чиновниками, які виїжджають з України – у 6 депутатів можуть бути проблеми.
Росіяни продовжуть жорстоко розстрілювати українців.
На Харківщині російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми – двоє дорослих і 9-річна донька загинули, 17-річний син отримав пораненння.
На Сумщині ворог обстріляв пенсіонерів, які їхали на велосипедах у лікарню – 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.
У Сєвєродонецьку на Луганщині росіяни поцілили в магазин, кількість загиблих і поранених встановлюють.
Поліція показала, як виглядає звільнений Макарів під Києвом – кожен другий будинок у місті пошкоджений або знищений.
Головред російської "Нової газети" Дмитро Муратов продає нобелівську медаль. Гроші з неї хоче передати на допому українським біженцям.
У Фінляндії затримали вже 21 яхту, що може належати підсанкційним олігархам РФ.
Ті, хто не виводить бізнес із Росії. Ті, хто продовжує фінансувати вбивць.
🤜 🤛 Боксер Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим, котрий анонсували ще перед війною. Він залишається захищати Україну.
А колись Ломаченко говорив про православ'я і "один народ". Єднаємось!
Всього 6 озвучених імен. Лише 1 підтверджений у Росії. Хто ті російські генерали, які приїхали в Україну окупантами і загинули на цій війні?
"Українська правда" поцікавилась їхніми біографіями. Розповідаємо, як вони жили, будували кар’єру, де воювали і що говорили.
Наприклад, міфічна романтика війни, яку Кремль насаджує своїм бойовикам, завела Андрія Суховєцького в чимало гарячих точок: Абхазія в 1995-1998, Друга чеченська кампанія в 1999-2000, де вже командував полком, Сирія у 2018 і 2019. А сурова реальність війни зрештою застала його в Україні в 2022.
У Москві у нього залишились син і дві дочки. Одна з них пише тепер, що "все погане колись закінчується" і закликає "берегти в серці добро".
Читайте тут: Російські генерали, вбиті на війні в Україні. Як служили, де воювали і чим були цінні для Кремля
Що робити, якщо зникає зв'язок одного з операторів? Пояснює міський голова Слов'янська ⬇
Зеленський нагородив державними нагородами ще 105 захисників України, з них 7 – посмертно.
Втрати росіян станом на 22 березня:
- особового складу – близько 15 300 осіб
- танків ‒ 509 одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 1556
- артилерійських систем – 252
- реактивних систем залпового вогню – 80 од
- засоби протиповітряної оборони – 45 од
- літаків – 99 од
- гелікоптерів – 123 од
- автомобільної техніки – 1 000
- кораблі/катери – 3 од
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 70
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 35
- спеціальна техніка – 15
Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до мешканців окупованої Донеччини та Луганщини. Він просить їх у будь-який спосіб ухилятись від мобілізації:
"Мобілізовані з "ДНР" та "ЛНР" не входять до статистики втрат російської армії, бо для Москви ви лише видатковий матеріал.
Росія програє цю війну і впаде в хаос. Їй буде точно не до вас. Ми, як і раніше, вважаємо вас громадянами України. Ми вважаємо вас за своїх.
Якщо ви не вчиняли злочини – вам нічого не загрожує. З якимсь розбіжностями розберемося згодом. Вся нага країна - це різні Українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний нарід. Але ми єдині.
Якщо ви вчинили злодіяння, але хочете врятуватися – тікайте. Або здайтеся. Тільки дуже швидко. Дійсне каяття буде враховано. Ті, хто вчинив злочини, після відбування покарання матимуть можливість повернутися до нормального життя"
Росія заглиблюється у війну. Мешканець Москви доніс на іншого за гірлянду в кольорах українського прапора. Поліція шукає власника "ворожих вогнів".
Українські захисники взяли в полон "велику рибу" в... трусах і шкарпетках ЗСУ
Це – Кошель Александр Олегович, підполковник, начальник групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084, яка дислокується у місті Владикавказ, Північна Осетія.
У полон його взяла Закарпатська бригада, в ході сутички. Після цього, за словами військових, росіяни кинули значні сили на визволення Кошеля. Зокрема, підняли авіацію і завдали вогневого удару. Однак ніхто не постраждав, а полоненого відвезли в тил.
🙃 "Під час особистого огляду бійці 128 бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками "Збройні Сили України".
Відчайдушні спроби визволення, можливо, були пов'язані з тим, що Кошель був на прямому зв’язку з командуючим 58 армії РФ генерал-лейтенантом Михайлом Зуськом, котрому доповідав щоденно.
"Частково той особовий склад, який намагався на початку великої війни спробувати висадитися на одеському узбережжі, на жаль, не пішов на дно, але на щастя – вбитий, знищений і гниє. Під Миколаєвом, Маріуполем."
В Одесі розповіли, що більшу частину російських морських піхотинців, які в кінці лютого намагались висадитись на узбережжі, знищено.
Ситуація в регіонах на 8 ранку
📍Київщина
За ніч – кілька повітряних тривог по всій області. Бої та артобстріли в Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бучі, Ворзелі. Вночі було обстріляне с. Шпитьки, Дмитрівської громади. У Фастівському районі зранку крилата ракета вдарила по с. Осикове. Пошкоджені приватні будинки. Інформація уточнюється.
У місцях бойових дій – населені пункти біля Житомирської траси, північ Вишгородського району, деякі населені пункти Броварського району – гуманітарна катастрофа.
Славутич – ізольований.
📍Чернігівщина
Кілька повітряних тривог за ніч. Оборонні бої біля Чернігова. Інформація щодо руйнувань та загиблих наразі відсутня. Місто і область залишаються у вкрай важкому становищі.
📍Сумщина
Всю ніч тривали обстріли передмістя Сум. Також була повітряна тривога по всій області.
Неспокійно прошла ніч і в Охтирському районі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
📍Житомирщина
Вночі ракетно-бомбових ударів не було.
📍Кіровоградська область
На Кіровоградщині минулої доби – кілька затяжних повітряних тривог. Зранку – теж сирени.
📍Дніпропетровщина
21 березня протягом дня та 22 зранку – обстріли населених пунктів на межі з Херсонщиною. Руйнування є. Жертв попередньо немає. Зранку – тривога.
📍Харківщина
У Харкові вктивізувалися обстріли окупантів по об’єктах цивільної інфраструктури, щодо постраждалих – інформація уточнюється.
По області активні бойові дії в Ізюмі.
📍Запорізька область
Ніч минула спокійно. Вранці – тривога.
📍Волинь
Ніч минула спокійно.
📍Вінничина
Ніч – спокійно, зранку – повітряні тривоги.
📍Закарпаття
Ніч минула спокійно. Зранку – тривога.
📍Хмельницька область
Ніч минула відносно спокійно. Зранку – тривога.
📍Тернопіль
Загалом спокійно. Повітряна тривога зранку – триває
📍Черкаси
Загалом стабільно, є повітряні тривоги.
📍Львівщина
Ніч минула спокійно.
📍Полтаващина
Ніч минула спокійно, зранку триває повітряна тривога.
📍Рівненська область
Упродовж минулої доби – 7 повітряних тривог.
Ракетні удари були вчора на початку доби, а також ввечері. Щоразу – по об‘єктах військової інфраструктури.
Сьогодні зранку – одна повітряна тривога.
📍Чернівці
Вранці – повітряна тривога.
📍Івано-Франківськ
Вночі і зранку – повітряна тривога.
📍Луганщина
Обстріли міст тривають. По Гірській громаді був нанесений авіаудар.
Загалом за 21 березня 14 пожеж, зруйновано 25 об'єктів.
📍Донеччина
Авіаудари по Очеретиному та Авдіївці, обстріли реактивною артилерією Красногорівки та Мар'їнки. У Авдіївці – 5 загиблих, 20 поранених, масштабні пожежі та руйнування житла.
Волноваха і район – жорсткі зачистки.
Маріуполь – в облозі. Обстрілює авіація, кораблі, реактивна артилерія. Військові героїчно боронять місто.
📍Миколаївщина
Ніч пройшла відносно спокійно, з ранку по усій області – повітряна тревога.
📍Херсонщина
Минула доба на Херсонщині ознаменувалася низкою вибухів та артобстрілів у всіх районах області.
У обласному центрі почали з’являтися листівки нібито від комендантів із правилами перебування у місті та забороною мітингів, комендантською годиною.
📍Одеса
Одна повітряна тривога вночі і зранку триває.
❗Евакуація 22 березня. Зусилля зосереджені на Маріуполі.
Будуть працювати 3 маршрути:
- Бердянськ – Запоріжжя
Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27
- Мангушська громада – Запоріжжя
Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"
- Нікольське – Запоріжжя
Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23
Автобуси будуть подані до місць збору з 9.00 до 10.00
Із Запоріжжя до Маріуполя вже вирушив 21 автобус та вантажівки з гуманітраною допомогою
Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:
☎️ 3-62-76 та 3-52-52
📱097 551 59 17
📱050 439 75 29.
Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя:
📱 (095) 220- 41- 11
📱 (067) 220- 41- 12
📱 0800- 503- 508
Обстріли ночі 21-22 березня:
- У Криворізькому районі російські загарбники обстріляли з "Градів" місто Зеленодольськ і село Мала Костромка у передмісті. Руйнувань зазнали житлові будинки. За попередніми даними, жертв немає.
- На Миколаївщині окупанти обстріляли АЗС. Троє чоловіків загинули і одна жінка постраждала.
- Російські війська обстріляли два населені пункти Дніпропетровщини на межі з Херсонською областю. Руйнування є. Загиблих немає.
Тим часом у Росії:
- Зупинився єдиний завод, де збирають танки. Робота зупинена через відсутність потрібних компонентів іноземного виробництва.
- У мерії Новосибірська змушують заощаджувати папір. Ціни на папір у Росії зростають з початку війни.
Мародер російський звичайний. Краде навіть килими з українських хат
*мародерство офіційно заборонене гуманітарним правом
Як влаштовані перемовини з росіянами? Розповідає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк:
"Переговори в онлайні тривають постійно, є багато спірних питань, адже президент чітко висловив свою позицію стосовно територіальної цілісності, принципових гарантій безпеки - тобто того, що для нас є важливими аспектами...
Структура переговорів дійсно складна. Є переговорна група, яку всі знають, а є багато груп, які працюють у різних форматах. Є політичні радники, і це не тільки російські чи українські, з нашого боку – це Андрій Єрмак, який працює з політичними радниками з інших країн, які можуть бути країнами-гарантами.
Політичні радники активно працюють у консультаційному режимі. Крім того, є юридичні групи, які мають усе вивірити. Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це буде сприйматися українським суспільством."
Останні новини з-за кордону:
- Пентагон звинуватив російську армію у скоєнні військових злочинів в Україні та заявив, що допоможе зібрати докази цього.
- Британська розвідка каже, що РФ використала гіперзвукові ракети, щоб відвернути увагу від браку прогресу.
Зведення від Генштабу:
- Повітряними силами ЗСУ та протиповітряною обороною за попередню добу уражено понад 9 цілей ворога: 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється.
- Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" та комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".
- За наявною інформацією, окупаційні війська на території України мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося
- В Охтирському районі Сумської області, зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції.
- На тимчасово окупованих територіях Луганської області противник продовжує проводити мобілізацію громадян. Вона проводиться хаотично, люди яких мобілізують розподіляються не за спеціальностями, більшість з них немає ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, які мають російські паспорти, підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюється як доброволець.
Що зараз з обороною Києва? Пояснює керівник Військової адміністрації Олександр Павлюк ⬇
- Поки що під окупацією – що Буча, що Гостомель, що повністю регіон, там поки що ніяких дій ми робити не можемо
- Треба втримати противника на його спробах перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ.
- Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій у цьому напрямку, тільки локально.
- Ми нарощуємо потенціал, а у ворога він зменшується.
Мер Борисполя Володимир Борисенко закликає цивільне населення виїхати з міста у зв'язку з можливим вторгенням окупантів.
"Як показує практика, тих міст, де зараз ідуть бої, чим менше цивільного населення знаходиться в місті, тим легше працювати Збройним силам…бої точаться вже навколо (міста – ред.), тому я звертаюся до цивільного населення… по можливості виїхати"
🐕🇺🇦Українські собаки також на службі в українського народу
This is Lord 🐕🦺 special forces officer. For a year and a half he has been serving for the special unit of the 🇺🇦 National Police in Khmelnytskyi region with his friend Roman.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/EXSJr2cBb3— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 22, 2022
⚡За інформацією рятувальників, з 24 лютого в Україні повністю знищено 651 житловий будинок, а частково пошкоджено – близько 3780
Доброго ранку 😎
- Французький банк BNP Paribas призупиняє роботу в РФ.
- Логістичний гігант Maersk повністю виходить з Росії.
- Іноземні книговидавці призупиняють співпрацю з російськими видавництвами.
- Металургійна компанія Evraz, контрольована російським олігархом Романом Абрамовичем, заявила про можливий дефолт.
- Влада Гібралтару заарештувала суперяхту, пов'язану з власником найбільшого в Росії виробника сталевих труб Дмітрія Пумпянського.
- Швейцарська влада заарештувала розкішні апартаменти в Альпах, що належить російському олігарху Петру Авену, який є близьким соратником президента Росії Володимира Путіна.
- У РФ почали зриватися поставки соків і молока в магазини через дефіцит упаковки
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