90 днів війни. ОНЛАЙН
Триває 90-й день повномасштабної війни.
За ці 3 місяці Україна змогла змусити відступити "другу армію світу" в кількох областях, зокрема, під Києвом. Але Схід охоплений важкими боями – там окупанти продовжують наступати, не гребуючи винищенням населених пунктів на своєму шляху.
Україна розслідує близько 13 тисяч справ про воєнні злочини росіян. Правоохоронці мають список приблизно на 600 людей, які можуть бути причетними до цих злочинів.
Увага українців все ще залишається прикутою до героїчних захисників Мауріполя. Їх вдалось евакуювати із заблокованої "Азовсталі", однак подальша доля бійців поки достеменно невідома. Київ обіцяє обмін.
На цьому ми завершуємо наш онлайн. Повернемося о 5:30 уже завтра.
Хай ця ніч буде тихою для кожного з нас.
Гаубиці "Caesar", які дають високоточно уражати противника на відстані 20 кілометрів і більше, вже на передовій, – Залужний 🔥
Вони допомагають знижувати наступальний потенціал ворога.
"Caesar" перебувають на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність – 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.
Українські артилеристи опанували нові САУ фактично за 2-3 години.
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У Міноборони Росії заявили про повне розмінування порту в окупованому Маріуполі та відкриття зранку 25 травня гуманітарного коридору для виходу іноземних суден.
Головне з вечірнього звернення президента Володимира Зеленського:
- три місяці війни у цифрах:
15 тисяч 227 українців і українок відзначені державними нагородами, 12,5 тисяч з них – військовослужбовці ЗСУ. 155 українцям присвоєно звання Героя України, з них 75 – посмертно. 1016 населених пунктів України вже деокуповано
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сьогодні з Росії прозвучала чергова абсолютно неадекватна заява про те, що вони нібито спеціально "пригальмовують" наступальні дії. Що ж, після трьох місяців пошуку пояснення, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого кращого, ніж стверджувати, що буцімто так і планували
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зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Фактично туди для наступу кинута вся потуга російської армії, яка в них ще залишилася. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слов'янськ – окупанти хочуть зруйнувати там усе
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постачання Україні важкої зброї – реактивних систем залпового вогню, танків, протикорабельної та іншої зброї – це найкраща інвестиція у збереження стабільності в світі й у недопущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала
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окупантам доведеться піти і з Криму також. Як і з Херсона, Мелітополя, Енергодара, Маріуполя та всіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів. Господарями вони там точно не будуть.
Диван, газова плита, холодильна камера, раковина, душова та лазня – це все про бліндаж миколаївських військових.
Під землею бійці вирили та облаштували собі справжню маленьку квартиру 😄
Ставленик росіян у тимчасово окупованому Бердянську Олександр Сауленко заявив, що з 25 травня пенсії в місті почнуть виплачувати в рублях.
А цінники в магазинах матимуть містити інформацію у двох валютах. Курс гривні до рубля росіяни встановили 1-2.
Росіяни обстріляли Дергачівську громаду Харківщини – загинула жінка, поранено чоловіка.
Перехоплення СБУ: російські військові розповідають, що на півдні України була вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових.
Українські захисники 🙌
Ще трохи і одиницею виміру любові у світі стане кількість зброї, переданої Україні: Канада закупила для України 20 тисяч артилерійських снарядів стандарту НАТО.
Цивілізований світ продовжує ігнорувати Росію: у Берліні на нараді з Договору про Антарктику 25 країн-учасниць вийшли із зали під час виступу російського представника.
Бо Україна – це любов 💙 💛
Українці продовжують набивати патріотичні тату. Цього разу – карта України зі слова "любов".
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Надвечір росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини – зафіксовано 7 вибухів з боку території РФ в бік населеного пункту Бояро-Лежачі. Ймовірно з міномету.
Також 8 вибухів зафіксовано в районі населеного пункту Товстодубове.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив надзвичайний стан через війну в Україні, яка "ставить під загрозу фізичну, фінансову безпеку та енергопостачання" Угорщини.
У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області окупанти увірвалися в квартиру законно обраного мера міста Дмитра Орлова, який переїхав до Запоріжжя 😠
У небі над Україною пішов у остаточну відставку відставний генерал-майор військово-повітряних сил Росії Канамат Боташев. Він, ймовірно, виконував завдання на Су-25. Про збиття такого літака 22 травня повідомив генштаб України.
Боташев – найвисокопоставленіший льотчик, про загибель якого стало відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку.
Держагентство автомобільних доріг виставило на аукціон легендарний дорожній знак для окупантів "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й" із Сумщини. На знаку лишились сліди від куль.
Стартова ціна за лот – 50 тисяч гривень або 1,5 тисячі доларів. Аукціон відбудеться 2 червня.
Пересувна російська пропаганда в Маріуполі 😡
Зведення від Генштабу:
- На Донецькому напрямку ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.
- На Сіверському напрямку ворог продовжує прикривати ділянки українсько-російського кордону та обладнювати опорні пункти на території Брянської області. Агресор завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури у Сумській області.
- На Слобожанському напрямку підрозділи противника зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.
- На Харківському та Слов’янському напрямках загарбник активних дій не проводив, вів розвідку та проводив заходи по створенню сприятливих умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійський обстріл українських захисників в районі населеного пункту Циркуни. Також ворог провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і відійшов.
- На Донецькому напрямку росіяни завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов’янськ.
- На Лиманському напрямку противник активізував бойові дії. За підтримки артилерії та авіації, веде наступ у напрямку населеного пункту Лиман.
- На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Сєверодонецьк, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар’їнка.
- На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Обстрілював наші війська з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та вів контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка. Проводив заходи інженерного та логістичного забезпечення своїх військ.
- На тимчасово окупованій території АР Крим Росія формує резервні підрозділи для ведення бойових дій.
Світ: Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен працюватиме над пропозиціями щодо гарантій безпеки для України. Нідерланди дали Україні кредит на 79,5 млн євро.
Росія: Включила до списку санкцій 154 лордів британського парламенту.
Останні новини з фронту в регіонах:
📍Луганщина. Російські окупанти обстріляли об'єднання "Азот" у Сєверодонецьку. Загинули 4 людини.
📍Миколаївщина. В результаті обстрілу за минулу добу 15 людей отримали поранення.
📍Донеччина. Російські війська обстріляли місто Слов'янськ касетними снарядами. На щастя, ніхто не постраждав.
📍Запоріжжя. Окупанти знову взяли у полон голову Кирилівської громади Івана Малєєва, який вже був ув'язнений та був звільненийв квітні. Також росіяни захопили його заступника Ігоря Коробку.
Голову Одещини "заочно арештували" в Росії. Він відреагував андекдотом.
4683 фото воєнних злочинів росіян під голоси окупантів
Це російські окупанти, які, за даним слідства, причетні до тортур українців під Києвом, зокрема, вбили сім’ю старости села Мотижин. Серед їхніх жертв вижили лише 3 людини.
Імена окупантів:
- старший лейтенант Олег Крикунов - командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- сержант Чінгіс Гончіков - командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- сержант Олександр Ванчіков - командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- сержант Магомедмірза Сулейманов - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- Сергій Сазанов - член ПВК "Вагнер"
- Сергій Сазонов - водій відділення КШМ ПВК "Вагнер"
- Олександр Ступніцький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнер".
Російські окупанти захопили Світлодарськ, що на Донеччині.
Видавництво серії про Гаррі Поттера офіційно виклало в безкоштовний онлайн-доступ книги в українському перекладі. А авторка романів повідомила про це твітом із хештегом #SlavaUkraini.
Наразі почитати можна 3 перші книги.
"У вас есть все шансы на нормальную честную жизнь без участия в очередной братоубийственной войне... У вас будет возможность достойно устроить вашу жизнь на гражданке или продолжить службу в Вооруженных Силах РФ с перспективой карьерного роста, стабильной заработной платой, решить жилищные проблемы, получить хорошую военную пенсию в старости, жить в единой большой стране."
Так окупанти намагались схилити до зради відважних захисників українського острова Зміїний. Не врахували тільки одного: українці бороять землю не через гроші.
🇺🇦 Протягом року Європейський Союз не буде стягувати мито з українського експорту. Це рішення Ради ЄС.
🐶На фото Найда – собака-водолаз Державної служби надзвичайних ситуацій у Черкаській області. Вона впевнено виконує різні команди, ні на крок не відходить від рятувальників, любить гратися, ласку та смачненьке
Три дні задуманого бліцкригу "за планом" перетворилися на 3 місяці ганьби і пекла для російської армії.
24.02.-24.05.2022— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 24, 2022
🇷🇺 aggressor proposes, 🇺🇦 army disposes. 3 days of intended Blitzkrieg “according to plan” turned into 3 months of shame and hell for rus army.
👩⚖🇺🇦У Кропивницькому суд зобов’язав проросійського агітатора вивчити на пам'ять гімн України, пісню "Батько наш Бандера", вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну" та розділ Конституції про територіальний устрій.
🌾На супутникових знімках Maxar Technologies зафіксували, як російські кораблі завантажують українське зерно в окупованому Криму – найімовірніше його вивезли з окупованої Херсонщини та інших тимчасово непідконтрольних територій.
📢Майже по всій території України повітряна тривога. Прямуйте в укриття!
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі: "Україна не торгує суверенітетом.... Найкоротший шлях до закінчення війни – це зброя, гроші, ембарго".
Кажуть, у кулуарах @wef вистачає розмов, чи не час припинити вогонь, домовитися з Кремлем та повернутися до бізнесу з 🇷🇺. Це новий вірус сліпоти? 🇺🇦 не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець. Найкоротший шлях до закінчення війни – зброя, гроші, ембарго.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 24, 2022
📸Травневий Харків в об'єктиві журналіста Дмитра Кузубова
$13 млрд – втрати російської техніки за три місці війни
У одному з підвалів у Маріуполі знайшли близько 200 тіл загиблих з високим ступенем розкладання. Через частково розібрані завали будинку сморід чутно майже у всьому кварталі. "Місто перетворилось на суцільне кладовище", – каже Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.
За результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-18 травня, 82% українців не готові пожертвувати територіями України заради досягнення миру.
Що "Українській правді" розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов
🔺До серпня кількості озброєння, яке необхідне військам, у значимих кількостях не буде. З серпня це все вже буде знаходитися у військових частинах і активно почне використовуватися у бойових діях.
Саме тому почнеться переламний момент. Бо зараз нам катастрофічно не вистачає важкого озброєння.
🔺Активна фаза має значно скоротитися до кінця року. Вона зведеться майже до нуля.
🔺У Путіна кілька важких хвороб, одна з яких рак. Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, як мінімум, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда.
🔺Путіну потрібна вся Україна, його не цікавить якась частинка.
🔺Путін прийняв остаточне рішення про початок бойових дій близько 15:00 23 числа. До обіду 23 числа йшли ще певні вагання, підготування і так далі. До цієї дати він міг використати будь-який варіант.
🔺До кінця року ми маємо, як мінімум, зайти на територію Криму.
Читайте інтерв'ю повністю: Керівник ГУР Кирило Буданов: Війна закінчиться виходом на наш адмінкордон
Через санкції рекордна кількість російської нафти (близько 62 млн барелів) наразі перебуває у суднах в морі: трейдери намагаються знайти покупців, але охочих немає.
Сполучені Штати та інші країни заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів через вторгнення в Україну, а інші уникали придбання вантажів, побоюючись майбутніх санкцій. Європейська комісія розглядає ембарго на російську нафту.
"У Маріуполі при розмінуванні "Азовсталі" чотири сапери росіян підірвались на міні. Один в важкому стані, двоє середнього ступеня і один отримав легкі поранення" – радник міського голови Петро Андрющенко.
💩 Путін вже налаштував проти себе і "партію війни", і тих, хто хоче миру, у Кремлі сподіваються, що "в найближчому майбутньому" він піде, і вже шукають наступника — ЗМІ
⚡️Країни, які визнали дії Росії в Україні геноцидом.
Ситуація в регіонах:
На Кіровоградщині ніч минула спокійно.
У понеділок о 17.50 над с. Ганнівка Новоукраїнського району силами ППО збито ракету, яка впала на відкритій території. На місці падіння виявлено уламки ракети. Загиблі та травмовані відсутні. На місце події працює слідчо-оперативна група.
На Дніпропетровщині: вночі і ранком тривоги. Увечері – чотири "прильоти" по залізничній інфраструктурі. Без постраждалих. Серйозні руйнування.
На ранок – знову обстріли Зеленодольськоі та Широківськоі громад, які межують з Херсонщиною. Є руйнування житла. Людей не зачепило. Детальна інформація уточнюється.
Харківщина: вночі поодинокі обстріли, постраждалих немає. По області за добу були обстріли Мерефи, Ізюмського району, Дергачів, Лозівського району.
Загалом за добу п’ятеро поранених, в тому числі одна людина в м.Харків, одна – в
Дергачівському районі, дві людини – в с. Гусарівка Ізюмського району, одна
– Лозівський р-н, селище Близнюки.
Луганщина: постійні артобстріли Сєвєродонецька. Зруйновано по шість будинків у Сєвєродонецьку та Лисичанську
Ще чотири будинки зруйновані в Золотому та три – в Новодружеську. За добу 4 загиблих (усі в одному будинку), 4 поранених. Детальна інформація щодо постаждалих та руйнувань уточнюється.
Донеччина: обстріли по всій лінії фронту. Загострення поблизу Авдіївки, Лиману, Райгородка. За добу – троє вбитих, 6 поранених цивільних.
Евакуація з прифронтової зони продовжується попри обстріли.
Миколаївщина: у Миколаєві вночі були чутні вибухи. Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється.
Вдень 23 травня і вночі були обстріли Березнегуватської та Широкіаської громад. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Деталі встановлюються.
Херсонщина: стабільно критична ситуація. Найбільш гостро стоїть питання із доставкою провізії та ліків у окупованих селах, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями. У більшість населених пунктів немає змоги доставити гуманітарну допомогу та організувати зелений коридор.
"Окупанти продовжують нищити в Херсоні українську символіку та вивішувати свій триколор і радянську символіку", – повідомляє ОВА, яка працює з іншої області.
Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
🤔 На Донбасі Україна зберігає ефективне командування силами, але росія досягла деяких локальних успіхів на Луганщині, хоча її просування на захід може створити труднощі з постачанням армії — розіідка Британії.
💥 Уночі російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області, влучили у поле.
Росія у загарбницькій війні в Україні втратила уже 29 350 своїх військових, 205 літаків, 112 ракет, 1 302 танки та 3 194 бойові броньовані машини.
9-річна Кіра Губіна з Чернігова обстригла своє довге волосся, щоб допомогти Збройним силам України.
Така ідея дитині прийшла в укритті, де вона разом з батьками, братами і сестрою ховалася від обстрілів, розповідає "Суспільне".
😡 Російські війська розмістили oперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" у Білорусі на відстані 50 км від кордону України, а поблизу російсько-українського кордону укріплюють позиції
❌Росія буде повністю позбавлена можливості змагатися у пісенному конкурсі Євробачення.
Гендиректор EBU заявив, що станом на сьогоднішній день триває процес усунення країни з конкурсу.
"Зараз ведуться дії щодо виключення Росії з EBU", – заявив гендиректор Європейського мовного союзу.
Отже, Росія навряд чи повернеться до конкурсу в найближчий час, зокрема й на Дитяче Євробачення.
Оперативна інформація станом на 06.00
- Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Найбільша активність бойових дій відзначається у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєверодонецька.
- На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.
- На Сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів з метою посилення прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки.
- На Харківському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та покращенні свого тактичного положення.
- На Слов’янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор, для підтримки наступальних дій, розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії.
- На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.
- На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
- На Сєверодонецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка.
- На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка.
- На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневе ураження наших підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.
- На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське. Здійснюють перегрупування.
- На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.
- На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ.
- У Чорноморській та Азовській операційних зонах обстановка суттєвих змін не зазнала.
Колаборанти Херсонщини будуть просити Росію розмістити там російську військову базу.
"У Херсонській області має бути військова база Російської Федерації. Ми про це проситимемо". - ставленик Кремля, так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" області Кирило Стремоусов у пропагандистському росЗМІ "РІА Новости"
|ВАЛЕРІЙ КУЛЕШОВ (ЗЛІВА, ЙОГО НЕЩОДАВНО ВБИЛИ) І КИРИЛО СТРЕМОУСОВ (СПРАВА). ФОТО DETECTOR.MEDIA
😡 На півдні України росіяни спрямували цивільні авто по замінованій місцевості і розстріляли тих, хто вижив після підриву - ОК "Південь"
Доброго ранку 🇺🇦
Головні новини ночі:
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Росіяни вимагають хабарі від 3 до 5 тисяч гривень з людей, які хочуть виїхати з окупованого Мелітополя.
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Велика Британія за підтримки США шукає альтернативи GPS, які не будуть залежними від даних зі супутників. Це робиться через занепокоєння, що роботу супутників спробує блокувати РФ.
- За даними американського Інституту вивчення війни, російські війська продовжили наземний штурм Сєвєродонецька і досягли незначних успіхів з оточення міста.