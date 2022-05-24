90 днів війни. ОНЛАЙН

11:32

Що "Українській правді" розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов

🔺До серпня кількості озброєння, яке необхідне військам, у значимих кількостях не буде. З серпня це все вже буде знаходитися у військових частинах і активно почне використовуватися у бойових діях.

Саме тому почнеться переламний момент. Бо зараз нам катастрофічно не вистачає важкого озброєння.

🔺Активна фаза має значно скоротитися до кінця року. Вона зведеться майже до нуля.

🔺У Путіна кілька важких хвороб, одна з яких рак. Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, як мінімум, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда.

🔺Путіну потрібна вся Україна, його не цікавить якась частинка.

🔺Путін прийняв остаточне рішення про початок бойових дій близько 15:00 23 числа. До обіду 23 числа йшли ще певні вагання, підготування і так далі. До цієї дати він міг використати будь-який варіант.

🔺До кінця року ми маємо, як мінімум, зайти на територію Криму.

Читайте інтерв'ю повністю: Керівник ГУР Кирило Буданов: Війна закінчиться виходом на наш адмінкордон