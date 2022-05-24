90 днів війни. ОНЛАЙН

Триває 90-й день повномасштабної війни.

За ці 3 місяці Україна змогла змусити відступити "другу армію світу" в кількох областях, зокрема, під Києвом. Але Схід охоплений важкими боями – там окупанти продовжують наступати, не гребуючи винищенням населених пунктів на своєму шляху.

Україна розслідує близько 13 тисяч справ про воєнні злочини росіян. Правоохоронці мають список приблизно на 600 людей, які можуть бути причетними до цих злочинів.

Увага українців все ще залишається прикутою до героїчних захисників Мауріполя. Їх вдалось евакуювати із заблокованої "Азовсталі", однак подальша доля бійців поки достеменно невідома. Київ обіцяє обмін.