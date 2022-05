90 дней войны. ОНЛАЙН

Три дні задуманого бліцкригу "за планом" перетворилися на 3 місяці ганьби і пекла для російської армії.

24.02.-24.05.2022

🇷🇺 aggressor proposes, 🇺🇦 army disposes. 3 days of intended Blitzkrieg “according to plan” turned into 3 months of shame and hell for rus army.