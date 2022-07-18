Война. День 145. ОНЛАЙН
Триває 145 день повномасштабної війни.
Окрім боїв на передовій, Росія продовжує атакувати ракетами міста по всій країні та мінометами й артилерією прикордонні території, зокрема, Сумщини та Чернігівщини.
На Київщині, звільненій ще в квітні, продовжує обстежувати територію і знаходити вбитих окупантами мешканців. Наразі їхня кількість, враховуючи лише цивільних, становить 1346 людей.
"Українська правда" щодня розповідає про головні події дня в режимі онлайн.
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На цьому ми завершуємо нотувати хроніку 145-го воєнного дня. На добраніч! Тихої ночі під захистом ЗСУ😴
За добу росіяни по Сумщині випустили понад 150 мін і снарядів, є двоє поранених
Щодня Україна прощається зі своїми найкращими синами і доньками, які захищають Україну від Росії
Перша леді України Олена Зеленська зараз перебуває з дипломатичним візитом у США, де зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном.
Є інформація, що у вівторок Зеленська має зустрітися з дружиною президента США Джилл Байден, а в середу – виступити перед законодавцями в залі Конгресу в Капітолії.
Збройні сили України звільнили 1028 населених пунктів, ще 2621 залишаються окупованими – Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
🇹🇷🇺🇦Виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж безпілотників Bayraktar Росії та підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і незалежність:
"Туреччина та Україна мають стратегічний рівень відносин, особливо в аерокосмічній та оборонній галузі. Йдеться про роки зусиль. Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками, ми також закуповуємо в України турбінні двигуни для безпілотників. Ми побудували відносини з Україною так, що дає переваги обом країнам"
💪Україні вдалося стабілізувати ситуацію на полі бою, сказав головнокомадувач Залужний:
"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована.
Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива".
Міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв "дуже хороші новини" після розмови з главою Пентагону
"Я обговорив з нашим чудовим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у межах "Рамштайн": ми узгодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України, тощо. Також, глава Пентагону має дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше", – написав Резніков у Twitter.
Суд арештував колишнього начальника управління Служби безпеки України в Криму і чинного працівника СБУ Олега Кулініча, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії.
Росіяни призначили главою "уряду" окупованої частини Запорізької області Антона Кольцова, який обіймав посаду першого віце-губернатора Вологодської області РФ.
9 російських військових з "охорони" Запорізької атомної електростанції у Енергодарі потрапили у лікарню з пораненнями, є загиблі. Мер Енергодару не називає причини того, що сталося.
Що "Українській правді" розповіла аналітик ISW Наталія Бугайова
Про оперативну паузу Росії: Після Луганської області, Росія ймовірно має можливість просунутися в Донецькій області. Але після цього, найімовірніше, їх наступ кульмінує – у короткостроковій перспективі. Росіяни витратили багато ресурсів на захоплення обмежених цілей. Одна з причин, через яку вони брали зараз оперативну паузу – створити умови для захоплення Донецької області. Зараз Росія виходить із цієї паузи.
Про формування нових сил в РФ: Ми бачимо з відкритих джерел, що йде формування добровольчого танкового батальйону в Нижегородській області. Також йдуть формування добровольчих батальйонів по всій Росії. Це нові люди, їх треба тренувати та робити з них боєздатні юніти. Для цього потрібні офіцери, з якими у Росії проблеми. Але вони намагатимуться це зробити однозначно.
Про удари по російських складах: Ці удари мають велике значення, звичайно – вони впливають на те, де росіяни можуть розміщувати свої склади. Це має певний психологічний ефект, оскільки вони розуміють, що вони не в безпеці на окупованих територіях.
Про можливість залучення білоруської армії Росією: Завжди є ризик, що Путін дотисне Білорусь. Але білоруська армія нечисленна, непідготовлена, і вони не хочуть воювати в цій війні. Це не Росія, яка має ідею в цій війні, у Білорусі немає в цій війні мотивації. Білорусь – це країна, яка не воювала давно і, ймовірно, буде шок від втрат. Тобто може початися розхитування ситуації у самій Білорусі, і це є ризиком для Росії.
Про ймовірність нападу на Одесу: З воєнного погляду, мені здається, у них зараз немає можливості взяти Одесу. Будуть ракетні удари, які ми бачимо. Але мені здається говорити зараз про Одесу передчасно, поки вони не завершили Донбас. Але їхні наміри не змінились. Якщо вони окопаються на Півдні, згодом буде наступ на Одесу.
На окупованій території Запорізької області росіяни вкрали 20 елеваторів із зерном, власники яких не погодилися з ними співпрацювати.
Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім пообіцяв винагороду 100 доларів за інформацію, яка допоможе ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області.
$100 за наводку на навідника: Кім влаштовує облаву на коригувальників вогню на Миколаївщині pic.twitter.com/CMcGGk5NMI— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 18, 2022
Національний банк України презентував дві патріотичні пам'ятні монети – "Ой у лузі червона калина" із серії "Безсмертна моя Україно".
Це одні із перших пам’ятних монет, що вводяться в обіг від початку повномасштабної війни, повідомляє НБУ.
Оперативна інформація станом на 18:00
На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів на напрямку Ізюм – Барвінкове. Здійснив артилерійські обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Чепіль, Карнаухівка, Вірнопілля, Богородичне, Дібровне, Долина, Краснопілля і Адамівка. Авіаудари зафіксовано неподалік Прудянки та Богородичного.
Українські воїни завдали втрат та відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки.
На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ.
Противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Тетянівки, Донецького, Дронівки, Григорівки, Стародубівки, Сіверська та Миколаївки. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА.
Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Білогорівка – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам’янське, Золотарівка – Серебрянка та Лисичанський НПЗ – Верхньокам’янське. Успіху не має. Бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції поблизу Виїмки, Берестового, Білогорівки, Покровського, Веселої Долини, Курдюмівки, Травневого та Шумів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берестове і Покровське.
Українські захисники відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС.
На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. Намагався покращити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке – Кам’янка, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.
На Курахівському і Запорізькому напрямках активних наступальних дій ворог не вів. Здійснював артилерійські обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тоненьке, Невельське, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Новопіль, Гуляйполе, Юрківка, Оріхів та Малі Щербаки. Завдав авіаударів біля Новоданилівки та Новоандріївки.
На Сіверському напрямку противник продовжує вести повітряну розвідку українських об’єктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також ворог здійснив мінометний обстріл поблизу Атинського Сумської області.
На Харківському напрямку противник продовжує ведення бойових дії з метою недопущення просування українських військ в бік державного кордону.
Ворог здійснив обстріли позицій українських військ із ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харкова та населених пунктів Уди, Прудянка, Слатине, Борщова, Руські Тишки, Печеніги, Чугуїв та Леб’яже. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки, Рубіжного та Верхнього Салтова.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу Сил оборони, активно веде повітряну розвідку БпЛА.
Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Кавказ, Біла Криниця, Мурахівка, Кобзарці, Оленівка, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Благодатне, Нова Зоря та Таврійське. А авіаційні удари – біля Потьомкиного та Білої Криниці.
У мережі опублікували сюжет про сім'ю загиблого російського окупанта, ошукану кремлівським режимом.
Рідні Василенка запевняють, що він "нікого не хотів образити", проте деталь, на яку звернули увагу українські журналісти, викрила росіянина у мародерстві.
На кадрах помітили холодильник із наліпкою "2 роки. Повна гарантія", який могли вивезти з України.
У Миколаєві чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та у багатьох областях — повітряна тривога.
У Нью-Йорку планують перейменувати перехрестя Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню в Брукліні на Український шлях.
On 14 July the New York City Council approved a bill to rename Brighton Beach Avenue and Coney Island Avenue in Brooklyn as Ukrainian Way pic.twitter.com/ljTo8oJTnr— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 18, 2022
Українські Захисники швидко і ефективно опанувують поводження з новітнім озброєнням, що надають нам західні партнери!
💥Розрахунок озброєння успішно провів контрбатарейну стрільбу з 155-мм гаубиці M777 по ворожих самохідних установках, які були окопані на позиціях у лісосмузі.
🇨🇭Швейцарія відмовилася лікувати поранених під час російського вторгнення українських військових, відхиливши запит НАТО.
У РФ Московський суд призначив Google оборотний штраф у 21,08 млрд рублів за повторне невидалення з YouTube "забороненої в Росії інформації".
Українські розвідники разом з Нацгвардією та теробороною знищили на Харківщині ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ Росії та взяли в полон одного з командирів.
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк підтвердила, що ЗСУ прицільно вдарили по складу боєприпасів окупантів у Новій Каховці.
У Генштабі Збройних сил України презентували кліп на нову пісню, присвячену американській артилерійській ракетній системі HIMARS.
Автором пісні став воїн ЗСУ Тарас Боровик, який написав хіт "Байрактар".
У кліпі можна побачити, як працює зброя і влучає у ворожі склади з боєприпасами.
Служба безпеки встановила, що частина російського командування у лютому керувалися топографічними картами України минулого століття.
Володимир Путін заявив, що Росія не опустить руки через санкції, а шукатиме "нові рішення" і використовуватиме власні розробки через брак зарубіжних високотехнологічних продуктів.
Артилеристи 45 бригади ЗСУ 💪
Об 11 ранку три російські літаки Су-35 з акваторії Чорного моря випустили 4 ракети повітряного базування по Одещині.
Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури – триває гасіння пожежі.
Четверта ракета влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і не функціонує.
Володимир Зеленський: з 24 лютого Росія випустила по Україні понад 3 000 крилатих ракет.
Уперше в історії Збройних сил України для жінок, які служать в армії, створять уніфіковану жіночу військову форму 🙏
Над її розробкою вже працюють дві ініціативні групи.
Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність". Другу групу, Arm Women Now, очолила депутатка Київради Ірина Никорак.
Волонтерів попросили проаналізувати досвід щодо жіночої форми в арміях інших країн, звернувши увагу на типи фігур. Це дозволить на перших етапах індивідуально підбирати жінкам одяг.
Внаслідок російського обстрілу Торецька Донецької області загинуло 6 людей.
Під час розбору завалів рятувальники витягнули тіла 5 людей, трьох людей вдалося дістати живими, втім одна людина померла в лікарні.
У Москві 20 липня перевірять системи оповіщення, запрацюють сирени та гучномовці.
У мерії Москви перевірку назвали щорічною та плановою.
"Дякую всім, хто репостить моє фото, ви найкращі! Слава Україні"
Маріупольська міська рада показала фото сміливця, який вийшов на вулиці окупованого Маріуполя з прапором України.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час інспекції угруповання загарбників "Схід" дав наказ командувачу на пріоритетне ураження ракетних та артилерійських засобів великої дальності, якими ЗСУ б’ють по окупантах.
Журналіст Associated Press Мстистлав Чернов показав, як українські військові працюють з американськими гаубицями М777 на північному сході.
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Що відбувається в регіонах на ранок 145 дня війни:
📌 Сумщина: вдень 17 липня росіяни вдарили чотири рази по Юнаківській громаді, ввечері – вели артобстріл зі ствольної артилерії по Шалигінській громаді, мінометний обстріл Білопільської громади. Постраждалих немає.
Вночі – мінометні обстріли Шалигінської та Юнаківської громад, попередньо − без жертв та руйнувань
📌 Дніпропетровщина: вночі ворог кілька разів обстріляв Нікополь. Попередньо, одна лбдина поранена, госпіталізована.
Зруйновано до 10 приватних будинків, є пошкодження у місцевій лікарні, на двох місцевих підприємствах та у порту. Масштаби та наслідки обстрілів наращі з’ясовуються
📌 Харків: вчора ввечері внаслідок обстрілів зі ствольної артилерії в Київському районі – часткові руйнування та пошкодження багатоповерхових будинків.
Вночі окупанти обстріляли також смт. Золочів. Внаслідок обстрілу приватного домоволодіння горіла господарча споруда, гараж. Вночі в м. Чугуїв внаслідок обстрілу пошкоджено 5-ти поверховий житловий будинок. За попередніми даними, внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.
📌 Луганщина: ситуація на фронті без змін, росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак зазнали втрат та відійшли. Відбито наступ ворога і поблизу Білогорівки.
За ніч: 5 авіаударів, 13 артобстрілів. Окупаційні ЗМі з посиланням на "владу" м. Алчевська повідомляють про руйнування тролейбусного депо та профілакторію ракетним ударом HIMARS/ Про розташування в цих будівлях військових об’єктів замовчується
📌 Донеччина: ворог минулої доби обстрілював Костянтинівку, Соледар, Торецьк, Сіверськ, Вугледар, Мар'їнка, Новий Донбас (Світлівський старостинський округ), Краматорськ.
З ночі і станом на ранок — обстріляні Торецьк, с. Миколайпілля Дружківської громади (пошкоджено 7 приватних житлових будинків). Інформація щодо вбитих та поранених уточнюється. За добу по області — двоє загиблих, 10 поранених
📌 Миколаївщина: сьогодні зранку Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки.
Інші влучання були по околицях міста. Детальна інформація уточнюється. Вчора протвгом дня фіксувалися обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.
Внаслідок ворожих обстрілів у селищі Березанка Березанської громади відбулось займання пшениці.
Баштанський район: продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється
📌 Херсонщина: ситуація на території області залишається стабільно напруженою.
Військові РФ активно продовжують укріплення рубежів оборони залізобетонними конструкціями. Триває обстріл звільнених сіл та сусідніх регіонів, в багатьох населених пунктах пошкоджені практично всі будинки та інша інфраструктура.
Гучно було у Лазурному. ЗСУ знищили склад боєприпасів військових окупантів, який був розташований на березі моря, в санаторії "Чайка".
За даними Генштабу, на 145 день війни Росія втратила в Україні вже близько 38 450 своїх військових.
За останню добу, ЗСУ вдалося ліквідувати російські танки, бойові броньовані машини, артсистеми, засоби ППО, БПЛА, авто та спецтехніку.
Доброго ранку 🇺🇦
Що відбувалося в Україні, поки ми спали:
- Дніпропетровщина: вночі окупанти випустили 60 снарядів з РСЗВ по Нікополю
- Миколаїв: уночі пролунало щонайменше 10 вибухів
- окупована Херсонщина: українська авіація двічі завдала вогневого ураження по опорному пункту і скупченню живої сили ворога
- Донеччина: росіяни зранку вдарили з РСЗВ по промисловій зоні Краматорська.
📢 На фронті, як свідчить ранкове зведення Генштабу, ЗСУ відбили штурми ворога на Донецькому, Бахмутському напрямках, а також у районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар.
📢 Також Інститут вивчення війни (США) заявив, що російська армія затягує війну в Україні ❗для можливості відновлення і поповнення сил.