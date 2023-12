Химическое оружие в битве за Мариуполь. Война в Украине 48-й день. ОНЛАЙН

Ейдін Ейслін, британець-військовослужбовець бригади морпіхів, що захищають Маріуполь, сказав друзям і родині, що вони складуть зброю і здадуться в полон до російських окупантів.

Нижче твіт зі сторінки Ейсліна, який, ймовірно, зробили його рідні. "Джонні" – ім'я, яким вони його називають.

We've gotten word from Johnny. "It's been 48 days, we tried our best to defend Mariupol but we have no choice but to surrender to Russian forces. We have no food and no ammunition. It's been a pleasure everyone, I hope this war ends soon."