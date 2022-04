39 дней полномасштабного украинского сопротивления в войне с Россией. ОНЛАЙН

⚡До Гомельської області Білорусі, надходить все більше російської техніки, що може свідчити про ротацію російських військ.

12:30 The loading of Russian equipment is being carried out in Rechitsa (Gomel region). The equipment includes KamAZ and Ural trucks. 3/4 pic.twitter.com/KIkwAkLZL3

Білоруський блогер та фотограф Мотолько також повідомляє, що до Гомеля під контролем самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка завезли крадені українські пікапи.

⚡️Ukrainian pickups were brought to Gomel under control of Lukashenka.



Flagshtok has repeatedly recorded Mitsubishi L200 pickups in Gomel.

All of them are of 2021 release, damaged, painted black or white and don’t have license plates. All of the vehicles are marked with “V”.

1/5 pic.twitter.com/rnBNAmbUPf