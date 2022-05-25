Россия наступает на Северодонецк, Украина ждет тяжелое оружие. 91 день большой войны
91 день Україна захищається від російського вторгнення.
Окупанти активно наступають на сході – намагаються штурмувати Сєвєродонецьк на Луганщині та населені пункти на Бахмутському напрямку на Донеччині.
На Харківському напрямку, після кількох тижнів загострення навколо Ізюму, відносне затишшя.
Значна частина півдня та сходу України перебуває в окупації – ситуація з продуктами та ліками стає дедалі критичнішою. Ставленик окупантів у Бердянську Запорізької області заявив про частковий перехід міста на рубльову зону з 25 травня.
Для контрнаступу й загалом паритетної відповіді окупантам Україна негайно потребує важкого озброєння від країн-партнерів.
Російські окупанти вже використали понад 60% запасів високоточного озброєння, – українська військова розвідка.
"Українська правда" продовжує розповідати історії українців з тимчасово окупованих територій 🇺🇦
⚡Президент Росії підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.
У МЗС Росії назвали передчасними розмови щодо можливого обміну українських захисників Маріуполя на російських солдатів.
"Розмови про можливий обмін полонених "азовців" на російських солдатів, у тому числі на Вадима Шишімаріна, передчасні до закінчення судових процедур.
Усі речі розглядатимемо після того, як ті, хто здався в полон, будуть відповідним чином засуджені і винесено вирок. Тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього всі розмови про обмін передчасні", – заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, якого цитує "РИА Новости".
Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, як нараховуватимуть зарплатню військовим ЗСУ
"Іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.
Так, для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць. Або приблизно 3000 грн на день.
Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони".
⚡У Білорусі підтвердили, що постачають Росії зброю.
Українська інописиця Іванна Димид-Крип'якевич зобразила Маріупольську Богородицю. Богородицю #з_Міста_якого_Нема_AMMORE_осталось
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай запевняє: "Луганщина НЕ відрізана! Траса "Лисичанськ-Бахмут" НЕ перекрита. Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є".
А заголовки багатьох ЗМІ на кшталт "Росіяни перерізали сполучення трасою Лисичанськ-Бахмут. Луганщина в котлі?" Гайдай називає безвідповідальними і маніпулятивними.
Окупанти хочуть повернути колгоспи на окупованих територіях та шантажують місцевих фермерів.
"А чому у вас не має колгоспів? Все забрати, все знову повернути в колгоспи. І весь врожай, який буде збиратися, – 30% буде залишатися вам, 70% йде на Росію", – переповідає цитату російських військових представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.
У розвідці переконані, що така політика Росії призведе до виснаження окупованих територій.
Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, який захищає Україну, в окопі спілкується зі світовою спільнотою економічного форуму у Давосі, Швейцарія.
Наслідки ранішніх обстрілів Запоріжжя
🌾У Кремлі шантажують світ. Росіяни пропонують обміняти створення гуманітарного коридору для експорту українського зерна на зняття західних санкцій.
Крім того, Москва хоче, аби Україна розмінувала акваторію Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.
💙💛Переможці "Євробачення" різігрують свій трофей на підтримку української армії!
"Ви можете зробити так, щоб їхній символ перемоги працював на ще одну велику перемогу України!! І отримайте культовий рожевий капелюх фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка всього за 5 євро!
Зробіть внесок у розмірі 5€ (або 200грн) на банківський рахунок. Чим більше ви жертвуєте, тим більше у вас шансів на перемогу. Після припинення розіграшу за допомогою рандомайзера виберуть переможця з усіх, хто пожертвував.
Кубок скляного мікрофона Євробачення дістанеться тому, хто пожертвує найбільше в криптовалюті або в традиційній валюті.
Розіграш капелюхів та аукціон трофеїв закінчується 28 травня о 19:00".
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Вся Луганська область – без газу. Російські окупанти обстріляли останню газорозподільну станцію в регіоні.
Читайте редакційну статтю-відповідь для New York Times від "Європейської" та "Української правди"
"Українська правда" та "Європейська правда" багато років пишуть про міжнародну політику; ми знаємо, наскільки цинічною вона є. Тут немає місця альтруїзму, а роль цінностей – незрівнянно менша, ніж у публічних промовах. Коли уряди США, Німеччини, Франції, Британії, Італії тощо турбуються про глобальну безпеку, вони теж керуються своїми інтересами, адже їм вигідна стабільність світової економіки.
Утім, примушення України до поразки у війні завдасть їм стратегічної шкоди.
"Жадан і Собаки" опублікували нову пісню, про харківських дітей, які живуть у метро: "Ми вже вдруге співаємо про дітей упродовж цієї війни. Можливо тому, що діти це і є наша цільова аудиторія. А можливо тому, що діти в цій війні найбільш беззахисні. Вони потребують нашої уваги й турботи. Бережіть одне одного, дорогі брати і сестри. Все буде Україна".
***
"Злі і веселі діти харківських підвалів
Діти, що живуть у глибинах метрополітену
Світ, який усе це бачив, посивів і постарів
Але любов – це робота, нам робити цю роботу щоденно"
Що важливого говорив Володимир Зеленський під час Українського сніданку в Давосі
Зараз питання Європейського Союзу. Скажіть мені, будь ласка: є єдність на європейському континенті щодо України, щодо майбутнього України? Чи є ця єдність? Я не бачу поки що. Але чи це справедливо? Я думаю, що ні.
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Ми боролися за закриття неба, але якось це питання заглохло. Хтось забув. Ми не забули. З неба прилітає щодня. Ми нічого тут не забули. Тут є впевненість в собі у Заходу? Немає.
Спочатку було відчуття, що можна почати говорити, що є якийсь результат. Але поки що я ніяких кроків – не те що потужних, а будь-яких – і результатів не бачу. Я вважаю це затягуванням процесу.
Але ми проти будь-яких штучних договорів – без реальних підтверджень з нормальним колом країн-партнерів, які готові бути гарантами безпеки України. Без серйозних потужних партнерів нема про що говорити".
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Єдиний позитивний момент – якщо можна сказати, що це позитив – це те, що сторони почали говорити щодо розблокування "Азовсталі" і вивезення людей з Маріуполя.
На сьогодні мені здається, що діючий президент РФ не усвідомлює що відбувається до кінця. Мені здається, що він живе в своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна нікуди не збирається і не піде на поступки.
Ми боремося на своїй землі не проти когось, це війна України "за" - за себе, за свою землю, на своїй землі і за свою свободу.
І точно за своє майбутнє. Нам нема куди йти з цієї землі.
❗В Україні працюють нові шахраї. Вони наживаються на родичах військовослужбовців, які потрапили у полон чи вважаються зниклими безвісти.
Зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду надати інформацію про військового та сприяти визволенню з полону.
Втрати російських окупантів станом на 25 травня:
- особового складу – близько 29450 (+100) осіб;
- танків ‒ 1305 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3213 (+19);
- артилерійських систем – 606 (+0);
- реактивних систем залпового вогню – 201 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);
- літаків – 206 (+1);
- гелікоптерів – 170 (+0);
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 491 (+11);
- крилатих ракет – 112 (+0);
- кораблі/катери – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2217 (+5);
- спеціальна техніка – 44 (+1).
Столичний "Охматдит" не зупиняв свою роботу під час війни. У перші дні війни в новому корпусі лікарні організували відділення екстреної медичної допомоги. Туди і надходили поранені. Медики надавали допомогу і в організованих бомбосховищах.
"Охматдит" став гуманітарним хабом, співробітники приймали, сортували та перенаправляли гуманітарну допомогу до інших закладів.
Детальніше про те, як працює лікарня, читайте тут.
Голова Луганщини Сергій Гайдай:
"У Сєвєродонецьку маємо шестеро загиблих та восьмеро поранених, цифри не остаточні, бо обстріли не зупиняються, обстежити територію майже не реально.
Всі вбиті та постраждалі знайдені на вулиці, це були одні з короткочасних виходів "подихати". Закликаю, як Ви залишилися - знаходьтеся постійно в укриттях!"
Розвідка Британії: Морська блокада українських портів, яку Росія веде від початку війни, вже призвела до глобального зростання цін і продовжить чинити тиск на них.
Блокада перешкодила комерційному судноплавству здійснювати операції у районі. Сухопутний експорт України навряд чи замінять дефіцит судноплавних потужностей. У результаті значні поставки українського зерна залишаються в дефіциті без змоги бути експортованими.
❗Дружина командира "Азову" Дениса Прокопенка змогла поговорити з чоловіком.
Катерина Прокопенко: "Він сказав, що у нього все добре, і запитав, як я.
Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні. Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнали насильства.
Що буде далі, ми, звісно, не знаємо, але на даний момент є треті сторони – ООН і Червоний Хрест – які контролюють ситуацію"
Ситуація в регіонах:
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Вінницька, Тернопільська, Львівська, Хмельницька області, Кіровоградщина, Черкащина, Київщина, Чернігівщина та Полтавщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Сумщина
Артобстріл з території Росії та ракетний авіаудар з літака, який не перетинав державний кордон: запуск був з території ворога. Постраждали будинки мирних мешканців Краснопілля. Близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишається без електроенергії. Поранених, за попередніми даними, немає.
📍Дніпропетровщина
Три ракетні удари по Кривому Рогу. Влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування. Інформація ро постраждалих уточнюється. Знову обстріли Широківськоі та Апостолівськоі громади, що на межі з Херсонщиною. Апостолове частково без світла. Люди не постраждали.
📍Запоріжжя
25 травня зранку російські війська запустили чотири крилаті ракету по Запоріжжю. Одну з них збило наше ППО.
На даний час обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби. Наразі відомо про одну загиблу та трьох поранених. Тільки в приватному секторі щонайменше 62 пошкоджених будинки.
📍Харківщина
У Харкові ніч пройшла з поодинокими обстрілами, постраждалих немає.
Протягом доби по області внаслідок обстрілів четверо поранених: Харківський р-н, м.Дергачі – 1 особа; Ізюмський р-н: с. Савинці та с. Шевченкове – 3 особи. У Дергачах 1 людина загинула.
📍Луганщина
Жорсткі бої за Сєвєродонецьк, постійні мінометні обстріли. Зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку. По чотири – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.
Зранку, за підтримки артилерії, російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк.
За добу в області 6 загиблих, 8 поранених цивільних.
📍Донеччина
Ситуація гостра, але контрольована ЗСУ. Ускладнення на Лиманському напрямку – бої вже точаться у самому Лимані.
Авдіївка: всю ніч місто та лінія фронту навколо міста під обстрілами, багато прильотів, пожеж.
Попри вкрай тяжкі обстріли й атаки, тримаються Вугледар, Мар'їнка і Красногорівка.
За добу в області 12 загиблих, 10 поранених цивільних.
📍Миколаївщина
Ввечері та вночі знову від обстрілів страждала Широківська громада. Пошкоджень і потерпілих немає, обстріли були за межами населених пунктів. Вночі ворог знову обстріляв Миколаїв з РСЗО "смерч". Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється.
Внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади зруйновано житлові будинки та цивільні гаражі. Постраждалих немає.
Також були обстріли в с. Лимани Галицинівської громади. Данні щодо постраждалих уточнюються.
Удень та вночі обстрілювали Березнегуватську громаду. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає. Внаслідок обстрілу Шевченківської громади відбулося загоряння приватної автівки.
📍Херсонщина
Окупанти продовжують активні бойові дії. Минулої доби на території області було багато вибухів, обстрілів та зафіксовано декілька вертольотів і винищувачів. Після вибухів у другій половині дня трапився збій у роботі мобільних операторів, весь день вони працювали з перебоями.
Стабільно тяжка ситуація в окупованих населених пунктах колишньго Високопільського, Великоолександрівського, Нововоронцовського та Білозерського районів.
Український гімн у Давосі
Доброго ранку, Україно!— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) May 25, 2022
2160 годин опору, дякую🇺🇦
Гімн #Україна лунає на Всесвітньому економічному форумі в #Давос
Good morning, Ukraine!
2160 hours of resistance, thank you🇺🇦
Anthem of #Ukraine sounds at The World Economic Forum in #Davos@Davos pic.twitter.com/Q1ZEWYyx3L
Ще одна ракетна атака цього ранку. Росіяни запустили 3 ракети по Кривому Рогу.
Поцілили у промислове підприємство. Є серйозні руйнування
Розповідь священника з Богданівки на Київщині про те, як росіяни вчиняли терор у селі і катували його самого.
"Я не бачив такого, як вони з мене знущались. Зняв шкарпетки, зняв труси... Поводили по селі, сказали: якщо ти людини не впізнають, хто ти такий тут... Вони не вірили, що я настоятель храма, вони думали, що я якийсь розвідчик."
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів Збройних Сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони білоруско-українського кордону. Не минула загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.
- На Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнує опорні пункти в прикордонних районах на території Брянської області. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури у Сумській області з території РФ.
- На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Крім того, Росія здійснила чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мала.
- На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи активних дій не проводили, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак.
За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка.
- На Лиманському напрямку загарбники активізували бойові дії. За артилерійської та авіаційної підтримки ведуть бойові дії в районі населеного пункту Лиман.
- На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.
- На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки.
- На Південнобузькому напрямку росіяни активних бойових дій не проводили. Здійснювали обстріли підрозділів наших військ та вели контрбатарейну боротьбу. Проводили заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів.
Рано вранці Росія запустила 4 ракети по Запоріжжю. Одну з них збило ППО.
😡 Близько 90% аптек на тимчасово окупованій Херсонщині не працюють, а ціни виросли в 3-5 разів на більшість препаратів.
Почнімо день з економічних новин, які ви могли пропустити 24 травня 🙌
- Україна отримала від Нідерландів кредитний транш на 80 мільйонів євро на економічне відновлення
- окупанти намагатимуться вивезли з маріупольського окупованого порту український метал на зерно
- з російського ринку вирішив піти швейцарський концерн Sulzer, який, зокрема, спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання
- Міністерство фінансів 24 травня розмістило військові облігації на суму понад 12,6 млрд грн – це майже удвічі більше, ніж минулого тижня.
- Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо певних українських товарів.