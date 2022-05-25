Россия наступает на Северодонецк, Украина ждет тяжелое оружие. 91 день большой войны

19:27

Що відбувається на фронті – вечірнє зведення від Генштабу ЗСУ:

📣 основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

Тут ворог намагається здолати опір підрозділів, що входять до складу угруповання Об’єднаних сил, з метою створення сприятливих умов для ведення наступу. Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському напрямку. Намагається розвинути успіх на Лиманському напрямку.

Крім того, російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках

📣 на Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

У кінці травня цього року на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях заплановано проведення практичних дій підрозділів ЗС Білорусі

📣 на Сіверському напрямку противник продовжує прикриття ділянки російського-українсько кордону в Брянській та Курській областях. Продовжує обстрілювати об’єкти цивільної та військової інфраструктури у прикордонних районах

📣 на Слобожанському напрямку окупанти систематично обстрілюють райони зосередження українських військ. Підрозділи агресора обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області.

Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районах міст Ізюм та Слов’янськ. Здійснив спроби штурмових та наступальних дій в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, успіху не мав, з втратами відійшов.

📣 на Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаударів у районах Лиману та Комишувахи Донецької області і Сєвєродонецьк та Новозванівка на Луганщині.

Противник пробував наступати й вести штурм на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове – успіху не мав, відійшов на раніше зайняті рубежі.

На Авдіївському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка та Піски.

Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.

📣 на Південнобузькому напрямку ворожі підрозділи намагалися покращити тактичне положення у напрямку Миколаєва та забезпечити вихід на адміністративні кордони Херсонської області.

Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського.