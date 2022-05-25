Россия наступает на Северодонецк, Украина ждет тяжелое оружие. 91 день большой войны

11:14

Що важливого говорив Володимир Зеленський під час Українського сніданку в Давосі

Про країни Заходу

Зараз питання Європейського Союзу. Скажіть мені, будь ласка: є єдність на європейському континенті щодо України, щодо майбутнього України? Чи є ця єдність? Я не бачу поки що. Але чи це справедливо? Я думаю, що ні.

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Ми боролися за закриття неба, але якось це питання заглохло. Хтось забув. Ми не забули. З неба прилітає щодня. Ми нічого тут не забули. Тут є впевненість в собі у Заходу? Немає.

Про переговори з Росією

Спочатку було відчуття, що можна почати говорити, що є якийсь результат. Але поки що я ніяких кроків – не те що потужних, а будь-яких – і результатів не бачу. Я вважаю це затягуванням процесу.

Але ми проти будь-яких штучних договорів – без реальних підтверджень з нормальним колом країн-партнерів, які готові бути гарантами безпеки України. Без серйозних потужних партнерів нема про що говорити".

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Єдиний позитивний момент – якщо можна сказати, що це позитив – це те, що сторони почали говорити щодо розблокування "Азовсталі" і вивезення людей з Маріуполя.

Про Володимира Путіна

На сьогодні мені здається, що діючий президент РФ не усвідомлює що відбувається до кінця. Мені здається, що він живе в своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна нікуди не збирається і не піде на поступки.

Ми боремося на своїй землі не проти когось, це війна України "за" - за себе, за свою землю, на своїй землі і за свою свободу.

І точно за своє майбутнє. Нам нема куди йти з цієї землі.