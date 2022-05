Россия наступает на Северодонецк, Украина ждет тяжелое оружие. 91 день большой войны

Український гімн у Давосі

Доброго ранку, Україно!

2160 годин опору, дякую🇺🇦

Гімн #Україна лунає на Всесвітньому економічному форумі в #Давос



Good morning, Ukraine!

2160 hours of resistance, thank you🇺🇦

Anthem of #Ukraine sounds at The World Economic Forum in #Davos@Davos pic.twitter.com/Q1ZEWYyx3L