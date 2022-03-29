Україна 34 день чинить опір і відбиває наступ окупантів. ОНЛАЙН
34 день Україна мужньо обороняється від російських загарбників.
Нині українські військові не лише тримають оборону, а й на деяких напрямках ідуть у контрнаступ.
28 березня було звільнено Ірпінь на Київщині. В облозі лишається біль усього світу – Маріуполь. Чернігівщина продовжує потерпати від нещадних обстрілів.
"Українська правда" прицільно стежить за боями, гуманітарною ситуацією в українських містах та заявами світових лідерів у цьому онлайні.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Війна. День 33. ОНЛАЙН
❗Евакуаційні потяги 30 березня відправлятимуться з Краматорська, Новозолотарівки, Покровська та Чопа. Також призначені й міжнародні евакуаційні рейси – до Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії, Австрії. Ознайомитись з розкладом можна тут.
Короткі уривки історій українок з евакуаційного автобуса
– Коли вони (російські солдати) зайшли, у мене квартири більше ніби як і не стало.... За день до того – снаряд позаду дому впав, у нас вікна винесло. Над моєю квартирою газову трубу пробило. Орки ж не дають ніяким комунальним службам приїхати. То люди самі якось ремонтували. Добре, що воно хоча б не бахнуло.
– Ми за селом мали дачу, там теж все вибило. Я зайшла затулити віконечко – мене трусило від страху. Я за свої 50 років ніколи нічого не боялась. Але стільки всього вже побачила. Наприклад, поговорила зі знайомою, гатити почали, то ми й розбіглись. За пів години вертаюся, а її нема – в будинок влучив снаряд, її розірвало.
– Я б дуже хотіла, щоб ніхто не побачив того, що побачили ми. І щоб чоловік живим лишився…
– Вони взагалі як заходили, завжди по кращих хатах йшли. Вламувались, розстрілювали, гвалтували, забирали машини та техніку.
– На тих блокпостах – "зелені" військові років 20. У них навіть щетина не завжди пробивається. Вони почуваються володарями ілюзорного світу. Вони мені знаєш, що наостанок сказали? Що куди б я не пішла, скоро вони і туди прийдуть "асвабаждать". А воно ж худе та чале. Я вища та сильніша, ніж він. А ще у мене є прописка і мій дім, але через цього "асвободителя" я маю покинути свою землю.
У інстаграмі "Української правди" ми продовжуємо ділитися настроями війни від українських митців.
🖼Ілюстрація Діми Фатума: "Коли це все закінчиться, зроблю таку клумбу"
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Росіяни блокують доступ до українських портів у Чорному морі, чим, фактично припиняють експорт зерна. Відповідно до звітів, вони не дозволяють вийти в Середземне море приблизно 94 суднам, які перевозять продовольство для світового ринку.
Близько 30% світового експорту пшениці зазвичай припадає на Чорноморський регіон, а також 20% кукурудзи та 75% соняшникової олії.
⚡Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами – заява МЗС.
У Сумській області російські загарбники влаштували провокацію та спалили пункт пропуску Рижівка.
"Там орки встановили свій БТР, самі ж його підірвали. І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ", – голова Сумської ОДА.
Зведення від Генштабу
🔻Завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними противником.
🔻Продовжується відведення підрозділів збройних сил рф з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва.
🔻На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в складі та положенні військ противника не відзначається. Окупанти намагаються утримати раніше зайняті рубежі, активних наступальних дій на зазначених напрямках не здійснюють.
🔻У напрямку на Слов’янськ противник продовжує утримання займаних позицій у районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка. Тривали заходи із забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.
🔻На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Наносив авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь. Основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Успіху не мав.
🔻На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано.
🔻На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації, намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.
🔻Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе.
🔻В районах населених пунктів Новокарлівка та Лугівське противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження.
🔻В Чорноморській та Азовській операційних зонах без суттєвих змін.
🍽Російська агресія вже призвела до критичного дефіциту продовольства в Україні, а наслідки "глобальної продовольчої кризи" відчують у всьому світі – заступник держсекретаря США Венді Шерман.
У Пентагоні припускають, що переміщення російських військ поблизу Києва може бути лише зміною позицій, а не відведенням.
"Ми всі повинні бути готові спостерігати за великим наступом на інші райони України. Це не означає, що загроза Києву зникла", – речник Пентагону Джон Кірбі
Увага! Повітряна тривога! Слідкуйте за оновленнями від місцевої влади
🚨 Сумська область, Рівненська область, Волинська область, Чернівецька область, Хмельницька область, Київська область, Одеська область, Дніпропетровська область Запорізька область, Криворізька область, Харківська область, Миколаївська область, Черкаська область, Кіровоградська область, Житомирська область, м. Київ, Вінницька область, Полтавська область, Тернопільська область, Львівська область
Корисний сайт Карта Тривог, що дає можливість миттєво отримувати сповіщення про повітряну тривогу від системи цивільної оборони. Щоразу коли вмикають сирени, області/регіони позначаються червоним кольором.
Інформація про повітряні тривоги публічна і береться з телеграм каналу "Повітряна тривога".
Також є ще ось такі альтернативи:
Головне зі звернення президента:
▪️Російське військове відомство нібито вирішило "скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках". Ми не розхолоджуємось і не зменшуємо наші оборонні зусилля. Оборона України – це завдання зараз номер один, а все інше – похідне від цього
▪️Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Гарантія, яка працює
▪️Можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів. Звісно, ми бачимо всі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці – не наївні люди
▪️Україна налаштована на переговори і продовжуватиме переговорний процес. Ми розраховуємо на результат — реальну безпеку для нашої держави. Російські війська мають залишити окуповані райони. Жодних компромісів щодо суверенітету й нашої територіальної цілісності не може бути. І не буде
▪️Нехай деякі країни не розраховують навіть, що ті чи інші перемовини вплинуть на зняття санкцій із рф. Питання про санкції навіть не може порушуватися, поки не завершиться війна, поки ми не повернемо своє, що нам належить, і поки ми не відновимо справедливість.
Навпаки, санкції мають посилюватися. Посилюватися щотижнево. І вони мають бути якісними. Не просто для заголовків у медіа про те, що санкції запроваджені, а для реального настання миру
▪️Щоб це забезпечити, вже почала роботу команда експертів – українських та міжнародних, які оцінюють результативність запроваджених санкцій проти Росії. З української сторони цей напрямок координує керівник ОП Андрій Єрмак, з міжнародного – Майкл Макфол
▪️Відсьогодні працюватиме новий функціонал у "Дії". Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин вже може подати відповідну заявку у "Дії"
Міжнародні гарантії безпеки для України — як вони працюватимуть? Пояснює представник української делегації Чалий
🔻Серед країн-гарантів Росія буде на рівні зі всіма іншими (не в особливому статусі). Найголовніше — Росія не буде мати права вето при реалізації статті, яка дозволяє іншим країнам-гарантам надати нам збройні сили для захисту нашої безпеки
🔻Ми домагаємося, щоб ці гарантії мали чітку юридичну форму і носили дуже конкретний характер. Ці гарантії, фактично, аналог 5 статті НАТО. Україна шукає формат "вступу в НАТО" без фактичного вступу
🔻Якщо Україна стане об'єктом агресії: за 3 дні проводяться термінові консультації; якщо не вдається знайти рішення, країни-гаранти будуть зобов'язані допомогти Україні закриттям неба, наданням озброєння і своїх Збройних сил
🔻Наразі РФ погоджується на переговорах у тих питаннях, які не можна було уявити ще 2 тижні тому. Це результат спротиву української армії та всіх громадян України
🔻Гарантами безпеки для України мають стати США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина
🤡 Роскомнагляд звернувся до адміністрації Вікіпедії з вимогою стерти правдиву інформацію про війну росії проти України — у разі не видалення інтернет-енциклопедії загрожує штраф в розмірі 4 мільйонів рублів.
Результати роботи гуманітарних коридорів 29 березня 2022 року
По погоджених 3 гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1665 людей.
З них 936 людей з Маріуполя
Та 729 мешканців міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка.
Після реєстрації, в центрах для евакуйованих, людям надається вся необхідна допомога.
Разом з тим у місті Василівка сьогодні цілий день окупанти блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою, які було направлено зранку до Бердянська, Мелітополя і Енергодару
Також заблоковано організовані колони людей на приватному транспорті, які рухались по маршруту до міста Запоріжжя з Токмака та Енергодару.
Ми ведемо перемовини з окупантами, щоб їх пропустили з самого ранку до Запоріжжя.
Завтра спрямуємо всі зусилля на забезпечення роботи трьох гуманітарних коридорів, які були погоджені сьогодні – Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і Енергодар
💪 Над Харківщиною Протиповітряна оброна Укарїни збила безпілотник та літак російських окупантів.
🇫🇷 Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Путіним, обговорювалося також питання евакуації з Маріуполя.
Умови для початку найближчими днями гуманітарної операції з надання допомоги жителям українського міста Маріуполь, обложеного російською армією, "на даному етапі не створені", оголосили в Єлисейському центрі
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив:
"Ми будемо і надалі захищати місто, кожен дім, кожну вулицю. Ми робитимемо все, щоб врятувати наших поранених та поховати наших вбитих воїнів!"
😠 Російські війська не дали можливості запрацювати жодному "зеленому коридору" на Запоріжжі — керівник Запорізької ОДА Олександр Старух
Чернігів. Дитячий майданчик на "Золотому" центральному пляжі міста.
😢 Під час розбирання завалів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації рятувальники вилучили тіла 12 загиблих.
Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО
Представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, яких саме гарантій безпеки домагається Україна, і що вони означатимуть для майбутнього держави, якщо їх вдасться ратифікувати:
"Я вже наголошував, що ці гарантії по своєму змісту та по своїй формі практично аналог статті 5 НАТО. І фактично ми домагаємося досягти такого стану речей, що якщо у майбутньому Україна стане об'єктом агресії, чи військового нападу, чи "військової спеціальної операції", то Україна матиме змогу протягом трьох днів провести термінові консультації."
Роман Абрамович почав спілкуватися з нашою владою з перших днів війни.
Одним із головних комунікаторів з російським олігархом є голова ОПУ Андрій Єрмак.
Банкова цінує Абрамовича, як людину, яка може напряму передавати путіну хоч якусь інформацію.
Наразі не можемо підтвердити чи спростувати історію про передачу записки президенту росії від Володимира Зеленського, після прочитання якої путін нібито говорив: "я їх знищу".
Президент країни-окупанта тримає своїх співрозмовників на такій величезній дистанції, що насправді Абрамович міг і не дочути, що він там собі відповідав.
Також надходить інформація, що на початку березня російський олігарх приїжджав в Україну.
😡 У Маріуполі росіяни викрали і вивезли персонал і пацієнтів міського пологового будинку №2 на територію країни-агресора рф
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ:
▫️ Ворог відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей та перегрупування для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.
▫️ На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні окупаційних військ не зафіксовано.
▫️ На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював спроби вогневого ураження підрозділів ЗСУ. Перегруповується та частково відходить на територію Білорусі.
▫️ На Сіверському напрямку без суттєвих змін. Противник продовжує блокувати Чернігів, обстрілюючи цивільні та військові об’єкти. У напрямку на Бровари намагається утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування наших військ.
▫️ На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Відвів окремі підрозділи 1-ї танкової армії з району Сум за межі України, продовжив перегруповуватись, щоб перейти на інші напрямки. Посилив наступальні спроможності у напрямку на Слов’янськ.
▫️ На Південнобузькому напрямку ворог відновлює боєздатність, поповнює запаси. Намагається підготувати підрозділи до відновлення наступальних дій.
▫️ В Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі противника продовжують відстежувати обстановку, вести розвідку та ізолювати район ведення бойових дій.
▫️ На території рф, в Богучарі, противник знімає з довгострокового зберігання військову техніку. Понад 40% зазначеної техніки перебуває в несправному чи неробочому стані.
▫️ рф та її численна агентура в міжнародних організаціях заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об’єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС. Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження "Укриття" та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців.
▫️ Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення і продовжує зазнавати втрат
🇧🇬 Міністр оборони Болгарії Драгомір Заков заявив, що через погані військові можливості країна не буде посилати зброю Україні і зосередиться на зміцненні власної армії, яка недостатньо фінансується: "Ми не можемо дати Україні те, чого у нас немає"
…Коли закінчуються слова, здатні описати те, що відбувається, лишаються фотографії та вірші.
"Ми побачили знищені будинки і людей, які стоять біля руїн і кажуть тобі: "Та ми все відбудуємо, все буде нормально". - діляться Костянтин та Влада Ліберови, фотографи, які знімають військовослужбовців ЗСУ, тероборонівців, звичайних городян Харкова.
Дивіться більше світлин у фоторепортажі: "Розкажи нам, навіщо спалили наше місто". Харків під обстрілами – фоторепортаж
⛔️ Польща заборонить імпорт вугілля з Росії через війну в Україні, відповідний законопроєкт уже розроблений урядом.
👏 Сполучені Штати та союзники планують ввести нові санкції проти інших секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для підтримки її вторгнення в Україну, і націлитися на ланцюги поставок.
🇺🇸 Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та росією "просуваються ефективним шляхом", оскільки Сполучені Штати не бачили "ознак справжньої серйозності" з боку Росії.
⚡Росіяни завдали ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині, знищивши стратегічні запаси паливно-мастильних матеріалів. Постраждалих немає.
⚡На Херсонщині російські військові, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали та утримують в заручниках голову Голопристанської міської ради.
Очевидці в білоруському Гомелі помітили рух колон російської військової техніки з боку українського кордону в тилові частини.
More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with “V” marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 29, 2022
Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.
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⚡У російській делегації заявили, що Росія не проти вступу України до ЄС
❗Позиція України на переговорах у Стамбулі
На Рівненщині досі гасять пожежу на нафтобазі, в яку влучили росіяни
Мер звільненого Ірпеня Олександр Маркушин закликає мешканців ще не повертатися до міста, оскільки у місті досі небезпечно: "Я хочу користуючись нагодою всіх попросити: поки не повертатися. Поки в місті небезпечно. Лунають постріли та обстріли, йдуть обстріли навіть із "градів". На сьогоднішній день повертатися не можна. Я обов'язково всім скажу, коли можна буде повертатися".
За підрахунками Маркушина, в Ірпені залишаються близько 3500-4000 людей, яких влада переконує евакуюватися.
⚡Українська делегація пропонує Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах.
⚡Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках.
Брифінг української делегації за результатами перемовин. Головні тези Давида Арахамії:
🔻 Ми наполягаємо, щоб це був міжнародний договір, який будуть підписувати всі гаранти безпеки, які будуть ратифікувати... Щоб не повторювати помилку, яка була колись у Будапештському меморандумі – це виявився просто папірець.
🔻 Кого ми бачимо серед гарантів? В першу чергу – країни Радбезу ООН: Великобританія, КНР, і рф також туди входить, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль.
🔻Ми пропонуємо зробити вільне приєднання до договору гарантій. Тобто в нас є мінімальний обсяг гарантій, які ми хочемо отримати, але якщо інші країни хочуть також приєднатися – ми дамо їм таке юридичне право.
🔻 У нас неврегульовані питання з ОРДЛО, Кримом та Севастополем, тому міжнародні гарантії безпеки тимчасово не будуть працювати на цій території.
🔻Деякі країни вже дали попереднє погодження, але ми чекаємо офіційних повідомлень.
🔻Дуже важливо: ми записали прямо в цей договір, що всі країни-гаранти мають допомагати Україні вступити якнайшвидше до Європейського Союзу.
В Україні, за сприяння Нідерландів, розгорнули польовий госпіталь для лікування і реабілітації поранених військових та тимчасово переміщених осіб, які виїхали з домівок через повномасштабне вторгнення РФ.
Мобільний медичний заклад розрахований на 50 ліжко-місць. Він може працювати без електропостачання на дизель-генераторі та забезпечений необхідними запасами медикаментів та витратних матеріалів на рік роботи за повного завантаження.
💰За словами Дениса Шмигаля, скорочення української економіки за місяць повномасштабної війни оцінюється у 35% і вище, а загальні збитки з урахуванням майбутніх періодів сягають трильйона доларів.
🇺🇦 Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало доповнення каталогу емодзі на платформах Apple, Android, Meta та Twitter українськими символами.
Щоб підтримати петицію потрібно:
- 🟦перейти за посиланням;
- 🟨 заповнити експрес-анкету;
- 🟦 натиснути "Підписати петицію";
- 🟨 підтвердити дію у листі, який надійде на вашу електронну пошту.
Під час розбирання завалів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації знайшли трьох загиблих
Зведення від Генштабу
🔻На Волинському напрямку угруповання збройних сил республіки білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.
🔻На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію білорусі.
🔻На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.
🔻На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм.
Тривають бої в районі населених пунктів Камянка, Суха Камянка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії.
Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.
🔻На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське.
Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має.
В місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру.
🔻На Південнобузькому напрямку ворог, під прикриттям вогню артилерії, проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива.
Тези з проміжного брифінга Михайла Подоляка щодо переговорів України та Росії у Стамбулі
🔻Тривають консультації, ключове питання – договір про міжнародні гарантії безпеки для України. Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну.
🔻Друге питання – припинення вогню для вирішення гуманітарних проблем.
🔻Ще одна проблема – ескалація ненависті, порушення правил ведення війни, заклики з обох сторін до знищення націй. Військові будуть займатися тим, аби не порушувалася Женевська конвенція по відношенню до військовополонених.
⚡До України прибув гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі
"Наша місія забезпечити безпеку ядерних об’єктів країни. Ми повинні діяти зараз, щоб допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії", – написав Рафаель у твіттері.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба:
"Я закликаю всі держави криміналізувати використання символу "Z" як спосіб публічної підтримки загарбницької війни Росії проти України.
"Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Публічну підтримку цього варварства має бути заборонено".
Нічні та ранкові обстріли (Оновлюється):
- У Миколаєві росіяни влучили в житлову будівлю. Пізніше стало відомо, що окупанти атакували будівлю облдержадміністрації.
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У Дніпропетровській області російські війська вдарили ракетами поблизу міста Нікополь. Також ракета поцілила у віадук у місті Павлограді. Рух дорогою призупинено
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У Рівненській області рятувальники продовжують гасити пожежу, яка виникла на підприємстві для зберігання пального через ракетний удар російських військ ввечері 28 березня.
Ситуація в регіонах станом на 8:00
📍Київщина
Вночі – повітряні тривоги по всій області. Бої та обстріли в Бучанському районі. Ірпінська та Гостомельська територіальні громади – обстріли та бій. ЗСУ контролює територію міста Ірпінь. Там тривають обстріли.
📍Чернігівщина
Оборонні бої біля Чернігова. За добу російська армія кілька разів обстрілювала житлові райони у північній частині міста. Попередньо застосовані міни. Значні пошкодження будинків та інфраструктури, є поранені.
В Чернігові немає електрики, газу, води, тепла, дуже поганий зв'язок.
📍Житомирщина
Повітряні тривоги вночі.
📍Кіровоградська область
Ніч минула спокійно.
📍Дніпропетровщина
Ніч з тривогами. Вранці – приліт ракети у Нікопольський район. Додаткова інформація встановлюється. Попередньо – без жертв.
📍Сумщина
Ніч минула тихо.
📍Харківщина
У Харкові вночі тривали обстріли.
По області: вчора в Люботині окупанти випустили дві крилаті ракети, одна людина загинула, є постраждалі. Ліквідовували пожежі в Чугуївському районі. Активні бої тривають в Ізюмі.
📍Запорізька область
Без змін.
📍Волинь
Спокійно, лише тривоги уночі.
📍Вінничина
Відносно спокійно, було дві нічні тривоги.
📍Закарпаття
У цілому спокійно. Вночі була тривога.
📍Хмельницька область
Відносно спокійно, лише тривоги вночі.
📍Тернопіль
Все спокійно.
📍Черкаси
Все спокійно.
📍Львівщина
Все спокійно.
📍Полтаващина
Вночі – повітряні тривоги.
📍Рівненщина
Вдруге за три дня дні удар у нафтобазу. Знищена. Рятувальники працюють над гасінням пожежі.
📍Чернівці
Все спокійно.
📍Івано-Франківськ
В цілому спокійно, вночі – одна повітряна тривога.
📍Луганщина
Постійні обстріли та бої у середмістях Рубіжного та Попасної. Найгарячіше було у Лисичанську – його накрили градами, повсюди пожежі, їх важко загасити через небезпеку. За добу зруйновано 20 житлових будинків. За добу – два загиблих цивільних.
📍Донеччина
В Авдіївці, Мар'їнці, Новомихайлівці – спроби прориву. Але усі – невдалі. Українські захисники затято тримають свої позиції.
У Нью-Йорку пошкодження будівель, деталі уточнюються.
Очеретинська ВЦА: обстріли майже по всій лінії.
📍Миколаївщина
Ввечері та вночі – обстріли міста та декількох сіл. Попередньо без жертв, кількість постраждалих уточнюються. В окупованих селах відсутній зв'язок та світло.
📍Херсонщина
На території області тривають постійно вибухи. Бойові дії в громадах, які наразі окуповані росіянами: Бериславський, Каховський, Херсонський. Через це є постраждалі, зруйновані будинки та інфраструктура. Деталі уточнюються.
📍Одеса
Відносно спокійно, дві тривоги вночі.
Один із раундів перемовин – між главами делегацій. Це Давид Арахамія (праворуч) від України та представник Росії Володимир Мединський
Міністр оборони Олексій Резніков перед початком перемовин із росіянами 😎
⚡Починаються перемовини. Російська та українська делегації вже на місці. Перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган:
"Наша країна теж втратила багато військових і ми намагались, щоб це не повторилось на північ від нас. Туреччина відчуває відповідальність за мир у нашому регіоні. І ми віримо, що мир буде відновлено.
Продовження конфлікту нікому не принесе користі. Кожен загиблий, кожна зруйнована будівля відриває частину від нашого майбутнього. Зупинення цього в силах обох сторін".
За столом перемовин від України: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, депутати Андрій Костін і Рустем Умеров, радник голови ОП Михайло Подоляк, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, генерал Олександр Кириленко, дипломат і колишній чиновник Олександр Чалий.
|Виступ Ердогана
|Представники Офісу президента України Михайло Подоляк (ліворуч) і Кирило Тимошенко (праворуч)
|Українська делегація
|Представник Росії Володимир Мединський
❗Евакуація 29 березня. Працюватиме 3 гуманітарних коридори.
📍 Маріуполь – Запоріжжя: на власному автотранспорті
У Бердянську, за адресою вулиця Мелітопольське шосе 87б, для маріупольців працює безкоштовна дозаправка.
Також у місті Бердянськ працюють гуманітрані штаби для допомоги маріупольцям. Контакти:
☎️ 3-62-76, 3-52-52
📱0975515917
📱0504397529.
✅Для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запорожжя:
▪️(095)220-41-11
▪️(067)220-41-12
▪️0800-503-508
📍Мелітополь – Запоріжжя
Автобуси і гуманітарна допомога зранку вже виїхали із Запоріжжя. Час прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів.
Місце збору: біля відділення ДСНС 10, вул.Алексеева, 12
📍Енергодар – Запоріжжя: на приватному транспорті. Колона у супроводі машини ДСНС відправляється о 10.00.
Місце формування колони: навпроти міськради, вулиця Курчатова, 14
Російські окупанти показали відео зі зруйнованого ними драмтеатру в Маріуполі, де від обстрілів ховались цивільні мешканці. Через постійні бойові дії робота незалежних журналістів у Маріуполі є майже неможливою. Це перші кадри зсередини зруйнованого театру.
Пропагандист на відео сам розповідає, що в будівлі були мирні люди і навіть показує їхні тіла. При цьому він повторює брехливі штампи РФ про те, що в театр нібито "загнали" маріупольців, щоб прикривати там військову техніку.
Раніше Росія то заперечувала обстріл театру, то виправдовувалась, мовляв, там була "військова база полку "Азов".
Загальні втрати росіян станом на 29 березня:
- особового складу – близько 17 200 осіб
- танків ‒ 597 одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 1710
- артилерійських систем – 303
- реактивні системи залпового вогню – 96
- засоби протиповітряної оборони – 54
- літаків – 127
- гелікоптерів – 129
- автомобільної техніки – 1178
- кораблі/катери – 7
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 73
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 71
- спеціальна техніка – 21
- пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу/ТРК – 4
В ЄС склали план підтримки українських біженців. Згоду на нього одноголосно дала Рада Європейського Союзу. План складається із 10 пунктів і зокрема містить у собі:
- протидію експлуатації українських біженців кримінальними угрупованнями;
- прийом дітей, зокрема тих, які прибули на територію Євросоюзу без дорослих;
- активацію спеціальної платформи з протидії криміналу, аби уникнути загроз безпеці.
Зведення Генштабу:
- Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити умови гуманітарної кризи.
- В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей росіяни продовжують терор стосовно місцевого населення. Обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.
- На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники за добу відбили 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі.
- Повітряні сили ЗСУ за попередню добу уразили 17 цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення ворожої техніки та живої сили. Втрати російських окупантів уточнюються
Доброго ранку 🙂
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Найбільший виробник підшипників у світі і у Росії, шведська компанія SKF, заявила про зупинку свого заводу в РФ.
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Bloomberg LP, материнська компанія Bloomberg News, призупиняє свою роботу у Росії та Білорусі. Але медіа ресурс продовжить працювати.
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SriLankan Airlines оголосила про призупинення рейсів між Шрі-Ланкою та Москвою.
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Нідерландська пивоварна корпорація Heineken N.V. оголосила про рішення піти із РФ – бізнес передадуть новому власнику.
А пивоварна компанія Anheuser-Busch InBev звернулася до контролюючого акціонера бізнесу в Росії Anadolu Efes з проханням призупинити дію ліцензії на виробництво та продаж пива бренду BUD у Росії.
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У Росії в більшості малого та середнього бізнесу впали обсяги продажів – лише 16% підприємців не помітили змін.
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Уряд Британії закликає всі організації державного сектора терміново переглянути і по можливості розірвати контракти з російськими та білоруськими компаніями.
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Японія заборонила експорт предметів розкоші в РФ з 5 квітня.
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Австралія запроваджує санкції проти 39 громадян Росії, пов’язаних зі "справою Магнітського".
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Як повідомляє Financial Time, основною умовою припинення війни для Росії залишається невступ України до НАТО.
З початком війни в Україну повернулися понад 510 тисяч громадян, більш як три чверті з яких – чоловіки.
Дипрадник президента Ігор Жовква в інтерв'ю американському телеканалу CNN повторив тезу Зеленського про те, що для закінчення війни Україна згодна на відведення російської армії на ті позиції, на яких вона перебувала до 24 лютого.
Тобто війська РФ можуть залишитися на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму.
Дослівно цитата Жовкви звучить так:
"Загальна позиція полягає в тому, що ми не торгуємо жодним дюймом української території. Але вчора мій президент визнав, що для негайного припинення війни та відведення російських військ, ми готові до того, щоб російські війська відійшли на ті позиції, де вони перебували до 24 лютого".
У Туреччині вже о 10 годині почнуться перемовини
🇺🇦 О 10 ранку 29 березня починаються перемовини в Туреччині. Фото від української делегації перед самим початком pic.twitter.com/D1iaIooaFy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 29, 2022