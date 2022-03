Україна 34 день чинить опір і відбиває наступ окупантів. ОНЛАЙН

Очевидці в білоруському Гомелі помітили рух колон російської військової техніки з боку українського кордону в тилові частини.

More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with “V” marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).

Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.

