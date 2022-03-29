Україна 34 день чинить опір і відбиває наступ окупантів. ОНЛАЙН

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Короткі уривки історій українок з евакуаційного автобуса

– Коли вони (російські солдати) зайшли, у мене квартири більше ніби як і не стало.... За день до того – снаряд позаду дому впав, у нас вікна винесло. Над моєю квартирою газову трубу пробило. Орки ж не дають ніяким комунальним службам приїхати. То люди самі якось ремонтували. Добре, що воно хоча б не бахнуло.

– Ми за селом мали дачу, там теж все вибило. Я зайшла затулити віконечко – мене трусило від страху. Я за свої 50 років ніколи нічого не боялась. Але стільки всього вже побачила. Наприклад, поговорила зі знайомою, гатити почали, то ми й розбіглись. За пів години вертаюся, а її нема – в будинок влучив снаряд, її розірвало.

– Я б дуже хотіла, щоб ніхто не побачив того, що побачили ми. І щоб чоловік живим лишився…

– Вони взагалі як заходили, завжди по кращих хатах йшли. Вламувались, розстрілювали, гвалтували, забирали машини та техніку.

– На тих блокпостах – "зелені" військові років 20. У них навіть щетина не завжди пробивається. Вони почуваються володарями ілюзорного світу. Вони мені знаєш, що наостанок сказали? Що куди б я не пішла, скоро вони і туди прийдуть "асвабаждать". А воно ж худе та чале. Я вища та сильніша, ніж він. А ще у мене є прописка і мій дім, але через цього "асвободителя" я маю покинути свою землю.

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