7 квітня. No time to die: В Росії більше тисячі  інфікованих за день, Китай звітує про відсутність смертей, Данія пом'якшує карантин

Офіційні дані актуальні на 11:40 7 квітня

Всього в Україні:

За останню добу:

Областю без встановлених хворих продовжує вважатися Миколаївська, єдиного інфікованого з якої перереєстрували в Києві.

З Covid-19 помер 72-річний працівник Укроборонпрому. Це єдиний випадок захворювання серед працівників держпідприємства.

Серед усіх інфікованих 8 нардепів, двоє з яких уже вилікувалися.

У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували 4-денне немовля. У дитини діагностували пневмонію та підключили її до апарату ШВЛ.

На Буковині в реанімації немовля, якого народила жінка з підозрою на коронавірус. Стан дитини дещо покращився, її зняли з кисневої дотації.

Серед інфікованих на Буковині 6 медичних працівників. Тим часом на Тернопільщині 44 інфікованих медика, 35 з яких з одного району.

У Запоріжжі коронавірус виявили у директора ринку, на якому продовжували працювати два кіоски.

Серед військових в зоні ООС на Сході випадків захворювання не виявили.

У Збройних силах України перша смерть – померла військова з Івано-Франківщини. З 20 березня вона перебувала на лікуванні, 27-го – стан погіршився, 30-го – перевели в реанімацію.

Усього в ЗСУ чотири випадки захворювання на коронавірус, на ізоляції перебувають 87 військовослужбовців.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму зросла до 22.

У непідконтрольних уряду районах Донеччини, за даними окупантів, кількість хворих зросла з 3 до 5. На окупованій Луганщині – 4.

В Україні можна робити 30 тисяч тестувань на коронавірус щотижня, утім потреби в цьому немає, каже головний санепідемлікар Віктор Ляшко.

Нині по всій країні роблять близько тисячі тестів на день, тобто сім тисяч на тиждень. Майже 40% усіх ПЛР-тестів роблять у Києві.

У сусідній Польщі їх роблять значно більше: 6 квітня повідомили про 4,7 тисячі тестів за добу, 5-го – про 7,8 тисячі тестів, 4-го – понад 5,9 тисяч щоденних тестів.

За стратегією розвитку тестувань, надалі в Україні можна буде робити до 80 тисяч тестів на день, запевняє Ляшко. Пік пандемії в Україні може початися 14-15 квітня, за кілька днів до Великодня.

У Києві чоловік, якого не пустили на спортмайданчик у Гідропарку, намагався дістатися до нього вплав.

На березі 21-річного спортсмена в плавках зустріли понад 10 правоохоронців. І замість спортмайданчика понеділок у чоловіка почався з райвідділку поліції та протоколу про порушення карантину. Потенційний штраф – від 17 до 34 тисяч гривень.

В цілому, за перший день посиленого карантину поліція склала 192 протоколи по всій Україні, більшість з яких на Дніпропетровщині, Львівщині, Одещині та в Києві. Найчастіше – за прогулянки в парках, скверах і порушення умов самоізоляції.

А за розповсюдження фейків про Covid-19 склали протокол на жителя Сарн на Рівненщині. У Facebook він поширював неправдиву інформацію про виявлений експрес-тестом коронавірусу у шістьох лікарів райлікарні.

Тепер на нього може чекати штраф від 170 до 225 гривень або виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку.

Українці, які не заплатили своїм собакою за комуналку в лютому, здають їх в оренду у квітні.

Мінімальна ціна – 100 грн за півгодини прогулянки. Дехто навіть пропонує привезти свого чотирилапого безпосередньо до місця ізоляції орендаря.

Українців на такі кроки штовхають нові карантинні обмеження, які дозволяють гуляти з домашньою твариною і навіть робити це в парку.

У Мукачеві священник Греко-католицького храму Святого Архистратига Михаїла Олександр Прожегач запропонував освячувати великодні кошики біля будинків вірян.

"Хто буде біля кошика повинен бути в захисній масці. Біля багатоповерхівок які є в нашому мікрорайоні теж будемо проводити освячення. З однієї квартири з кошиком може вийти тільки один член сім'ї. У захисній масці. Потрібно зберігати відстань не менше двох метрів. У випадку скупчення людей біля кошиків (двох і більше людей) священик підходити не буде", – написав він у місцевій групі.

Згодом назвав своє рішення поспішним і закликав зачекати вказівок церковної та державної влади.

Тим часом президент на зустрічі з головою УГКЦ Блаженнішим Святославом закликав транслювати богослужіння онлайн, що УГКЦ, власне, і планувала робити.

МОЗ запустило соціальну кампанію на підтримку лікарів і просить з вдячністю ставитися до роботи медиків. Головним способом допомоги називає перебування кожної людини вдома.

17-тий фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA цьогоріч відбудеться в онлайні. Він присвячений темі дорослішання.

З 24 квітня до 3 травня фестиваль транслюватиме 45 правозахисних заходів. Щовечора показуватимуть нову серію документального серіалу "Село" від французької режисерки Клер Сімон.

Також Docudays UA викладе понад 50 стрічок, які можна безкоштовно переглядати до 10 травня.

Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за 1,3 млн – офіційно зареєстровано 1 348 628 хворих.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 75 тисяч. Що майже не відрізняється від даних напередодні.

За добу на планеті від COVID-19 померло близько 5 тисяч людей, що є середнім показником останніх 5 діб.

Зафіксована найбільша від початку епідемії кількість тих, хто одужав – 22 тисячі.

У всьому світі:

Одужали: 285 064 (+ 22 065)

Померли: 74 834 (+5 320)

В Італії за останні 24 години зафіксована найменша кількість нових випадків з 17 березня – 3 599. Відтоді цей показник ніколи не падав нижче 4 000 хворих за добу.

Померли від Covid-19 636 людей. Це більше, ніж напередодні, коли зафіксували 525 летальних випадків – найменше, починаючи з 19 березня. До того кількість смертей спадала вже кілька днів поспіль.

В основному осередку епідемії – Ломбардії – за останні 24 години померли 297 людей. Це більше, ніж учора (249), але значно менше, ніж тиждень тому, коли денна кількість загиблих перевищувала 500.

В Іспанії кількість загиблих та заражених поступово зменшується.

За останні 24 години в країні зафіксовано 637 смертей від коронавірусу. Це найменша кількість летальних випадків з 24 березня.

Коронавірусом заразилися більше 19 тисяч іспанських медиків. Це більше 14% від загального числа заражених з початку епідемії.

10% хворих лікарів потребувало госпіталізації.

У Великій Британії за минулу добу загинуло 439 людей, що суттєво менше, ніж у попередні два дні – тоді повідомили про 621 та 708 загиблих відповідно. Загальна кількість підтверджених за добу випадків також суттєво зменшилася.

Погіршився стан 55-річного прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, який в неділю ввечері був госпіталізований з тривалими симптомами хвороби. Ніч він провів в реанімації. Проте лікарі вирішили поки не підключати Джонсона до штучної вентиляції легенів.

Вагітній нареченій британського прем'єр-міністра Керрі Сімондс також не вдалося вберегтися від коронавірусу. 32-річна жінка, яка чекає на первістка, захворіла, перебуваючи в самоізоляції. За словами Сімондс, вона вже почувається значно краще.

У Франції за останні 24 години у лікарнях від коронавірусу померли найбільше з початку епідемії – 605 людей. Це значно більше, ніж два дні напередодні (357 та 441 відповідно).

Таким чином, загальна кількість загиблих у країні досягла 8 911, з них 2 417– у будинках для літніх людей.

"Ми ще не досягли піку епідемії", – говорять в міністерстві солідарності та охорони здоров’я країни.

У Франції через порушення правил карантину оштрафували майже півмільйона осіб, було проведено 8 млн перевірок.

Через карантин в країні знизилася злочинність в середньому на 45% за більшістю показників.

У США за останні 24 години загинуло 1 347 людини. Вже кілька днів поспіль кількість загиблих в країні перевищує тисячу людей.

Кількість хворих майже досягла 368 тисяч.

Від початку епідемії в країні загинуло 10 994 людей, вилікувалось 19 828.

Як і раніше найбільше від хвороби потерпає місто Нью-Йорк. Від початку епідемії тут зафіксовано вже 3 485 летальних випадки, лише за добу – 437.

В країні зараз вивчаються дані, які говорять про те, що летальність від коронавіруса вища серед темношкірих афроамериканців.

Наприклад, у Чикаго 72% людей, які померли від Covid-19, є темношкірими, хоча вони і складають 30% населення. Аналогічна ситуація в Луїзіані.

Китай повідомив про відсутність смертей від COVID-19 за добу. Це сталось вперше з січня, коли Національна комісія охорони здоров'я почала регулярно публікувати статистику.

Загалом кількість хворих з минулого дня зросла на 32 людини, усі вони – приїхали з-за кордону. Також було зареєстровано 30 нових безсимптомних випадків.

Уряд Данії пом’якшує карантин та відкриває дитячі садки і школи для учнів 0-5 класів. Проте, учні та викладачі повинні бути якомога більше на відкритому повітрі, а коли заняття проводяться в приміщенні, між ними має бути більша дистанція.

А от Японія навпаки найближчим часом має оголосити надзвичайний стан в Токіо і шести інших префектурах. Крім того, уряд країни готує план для підтримки економіки на суму в 990 мільярдів доларів.

Ізраїль посилює карантин на час святкування Великодня, закривши сполучення між містами, а на кілька днів навіть заборонивши виходити з дому.

Крім того, у країні мають виробляти захисні маски, які зможуть одягати ізраїльтяни з бородами.

Правозахисники в різних країнах давно кажуть про те, що в умовах карантину ще більш незахищеними стають жертви домашнього насильства, адже постійно залишаються один на один з кривдниками. Про це також сказав Генсек ООН і закликав уряди держав подбати про мир у домах своїх громадян.

Франція, натхненна подібною схемою в Іспанії, закликає жертв йти в аптеки і казати кодове слово "маска 19" фармацевту за прилавком. Про один такий випадок вже розповіли ЗМІ – про насильство повідомила жінка, її чоловіка незабаром арештували.

Ще одним врятованим у Франції став чоловік, який попри закриті кордони пішки відправився за дешевими цигарками в Іспанію, заблукав у горах і був змушений звати на допомогу.

У Білорусі син жінки, яка померла від коронавірусу, написав заяву до правоохоронців на Олександра Лукашенка. Він звинуватив президента країни у бездіяльності.

За даними ЗМІ, жінка померла 2 квітня, але станом на 5 квітня її не було в статистиці щодо загиблих від COVID-19.

Білоруський президент вже встиг прославитись зневагою до заходів безпеки і порадами працювати, займатись спортом і ходити в баню. Тим часом навіть офіційна статистика в країні каже про 700 підтверджених випадків захворювання і 13 смертей.

У Росії кількість нових випадків, зареєстрованих протягом доби, перевищила тисячу. Загальна кількість хворих зросла до майже 7,5 тисяч людей.

У Чечні, де діє один з найбільш жорстких карантинів у країні, голова республіки Рамзан Кадиров заявив, що підтримує правоохоронців, які побили місцевого жителя за порушення режиму самоізоляції.

"Мені краще одного вдарити, ніж тисячі поховати", – додав Кадиров.

Міністр охорони здоров'я Нової Зеландії виявився злісним порушником карантину. 4 дні тому ми писали, що його спіймали за катанням на велосипеді в парку. Тепер виявилось, що він ще й їздив з родиною на пляж в 20 км від будинку.

Чиновник визнав помилку, назвав себе "ідіотом" і запропонував свою відставку прем’єр-міністру. Однак поки його вирішили не звільняти, а лише понизили в ранзі та позбавили портфеля заступника міністра фінансів.

На кордоні Швейцарії та Німеччини, що проходить через парк і до карантину був вільною зоною для мешканців обох країн, поставили паркан. Він став місцем зустрічі для закоханих, рідних і друзів. Цей паркан – єдине місце, де вони можуть побачитись на відстані хоча б кількох метрів.

