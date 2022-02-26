Третий день вторжения: Россия пытается взять Киев, продолжаются тяжелые бои по всей стране. ОНЛАЙН

24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну.

За перший день боїв було вбито близько 800 російських військових, знищено 7 літаків, 6 гелікоптерів, більше 30 танків і 130 броньованих машин.

Україна відбила Щастя на Луганщині та стратегічний аеропорт в Гостомелі під Києвом. Не змогла втримати острів Зміїний та два міста на Херсонщині – Нову Каховку та Генічеськ. Росія хоче пустити воду в окупований Крим.

Станом на десяту вечора 24 лютого в Україні загинули 57 громадян, ще 169 дістали поранення.

Другий день вторгнення почався з атаки на Київ. Близько 4:20 мешканці столиці почали чути вибухи. Збройні сили збили ворожий літальний апарат.

На початок третього дня тривають запеклі бої по всій країні, Росія намагається взяти контроль над Києвом.

Столиця знаходиться під контролем військових збройних сил України та громадян Києва.