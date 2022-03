Третий день вторжения: Россия пытается взять Киев, продолжаются тяжелые бои по всей стране. ОНЛАЙН

Хто ще підтримав Україну закордоном?

Девід Лінч, американський кінорежисер:

"Що посієш те й пожнеш. І саме зараз, пане Путін, ви сієте смерть та руйнування".

Персонажі культового американського анімаційного серіалу "Сімпсони":

Принц Великої Британії Вільям та його дружина Кейт Міддлтон:

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C