Третий день вторжения: Россия пытается взять Киев, продолжаются тяжелые бои по всей стране. ОНЛАЙН
24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну.
За перший день боїв було вбито близько 800 російських військових, знищено 7 літаків, 6 гелікоптерів, більше 30 танків і 130 броньованих машин.
Україна відбила Щастя на Луганщині та стратегічний аеропорт в Гостомелі під Києвом. Не змогла втримати острів Зміїний та два міста на Херсонщині – Нову Каховку та Генічеськ. Росія хоче пустити воду в окупований Крим.
Станом на десяту вечора 24 лютого в Україні загинули 57 громадян, ще 169 дістали поранення.
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Другий день вторгнення почався з атаки на Київ. Близько 4:20 мешканці столиці почали чути вибухи. Збройні сили збили ворожий літальний апарат.
На початок третього дня тривають запеклі бої по всій країні, Росія намагається взяти контроль над Києвом.
Столиця знаходиться під контролем військових збройних сил України та громадян Києва.
Завтра українська делегація проведе з росіянами перемовини на білоруському кордоні. Офіційної інформації про те, хто поїде від Києва, поки немає. МЗС не підтвердило, що місцем буде Гомель, а українську делегацію очолюватиме заступник міністра Микола Точицький.
Білорусів закликають не коритись волі самопроголошеної влади Лукашенка і не йти на віну проти України.
Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко
Валерій Степанович, підполковника запасу, засновник руху "Чорний орел", відомий в спецназівських колах колишній командир 38-ї гвардійської мобільної бригади.
Телеведучий Роман Вінтонів
Я знаю, що мене читаю білоруси. Друзі, не дайте втягнути себе в цю війну.— Майкл Щур (@MichaelShchur) February 27, 2022
Володимир Кличко, боксер, брат мера Києва
Колишній віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко
Білоруси ніколи не мали жодних негативних почуттів до українців. Ми два дружніх народи. На війну проти України білорусів штовхає паскуда лукашенко. Тому у білоруської армії є один гідний вихід - повернути свою зброю проти кривавого диктатора та звільнити Білорусь!— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) February 27, 2022
Завтра українська делегація проведе з росіянами перемовини на білоруському кордоні. Офіційної інформації про те, хто поїде від Києва, поки немає. МЗС не підтвердило, що місцем буде Гомель, а українську делегацію очолюватиме заступник міністра Микола Точицький
🤝 Як допомогти та не нашкодити українській армії
Як боротися з окупантами самотужки:
- замальовуйте дорожні знаки та назви населених пунтків, щоб дезорієнтувати ворога
- кидайте "коктейлі Молотова"
- якщо побачили колону російських танків, після неї обов'язково поїде колона бензовозів – зробіть усе, щоб вона не пройшла (тобто ті ж завали дерев, блокуйте дороги, розтягуйте сітки з воріт). Немає палива – немає техніки
- паліть ліс, якщо на 100% впевнені, що там засіли окупанти
- обкопуйте населені пункти, якщо маєте ескаватори
- якщо маєте оптичний приціл, не обов'язково стріляти з близька – можна цілитися в техніку, по колесах
- якщо ворог на підході, паліть солому та шини – чорний дим дезорієнтує
- знищуйте мітки, наприклад такі 🔽
Позначки ворога! Знищуйте їх!https://t.co/3H2ZLruEf4 pic.twitter.com/W1CctwKpEV— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 26, 2022
Як допомогти територіальній обороні свого міста:
- розсипайте на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо – це допоможе побачити, чи було проникнення на дах
- не впускайте до під’їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі
- не долучайте до сусідських чатів нових користувачів.
Як поводитись на блок-постах: зменшіть швидкість, завчасно підготуйте документи для перевірки, вимкніть фари, нічого не знімайте, чітко відповідайте на запитання українських військових, будьте готові відкрити багажник для огляду.
🤝 Як допомогти та не нашкодити українській армії
Як боротися з окупантами самотужки:
- замальовуйте дорожні знаки та назви населених пунтків, щоб дезорієнтувати ворога
- кидайте "коктейлі Молотова"
- якщо побачили колону російських танків, після неї обов'язково поїде колона бензовозів – зробіть усе, щоб вона не пройшла (тобто ті ж завали дерев, блокуйте дороги, розтягуйте сітки з воріт). Немає палива – немає техніки
- паліть ліс, якщо на 100% впевнені, що там засіли окупанти
- обкопуйте населені пункти, якщо маєте ескаватори
- якщо маєте оптичний приціл, не обов'язково стріляти з близька – можна цілитися в техніку, по колесах
- якщо ворог на підході, паліть солому та шини – чорний дим дезорієнтує
- знищуйте мітки, наприклад такі 🔽
Позначки ворога! Знищуйте їх!https://t.co/3H2ZLruEf4 pic.twitter.com/W1CctwKpEV— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 26, 2022
Як допомогти територіальній обороні свого міста:
- розсипайте на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо – це допоможе побачити, чи було проникнення на дах
- не впускайте до під’їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі
- не долучайте до сусідських чатів нових користувачів.
Як поводитись на блок-постах: зменшіть швидкість, завчасно підготуйте документи для перевірки, вимкніть фари, нічого не знімайте, чітко відповідайте на запитання українських військових, будьте готові відкрити багажник для огляду.
Хороші чеченські новини😁
Біля Гостомеля українські військові розгромили спецпідрозділ чеченців. Під час розгрому підрозділу знищили командира 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні Магомеда Тушаєва.
А рупа хакерів Anonymous заявила, що "поклала" сайт уряду Чечні.
BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.https://t.co/1muioOS5ao > OFF#OpRussia #StandWithUkraine #Ukraina #UkraineWar— Anonymous (@AnonymousHelpTW) February 27, 2022
Станом на ранок 26 лютого в Україні взяли в полон уже близько 200 росіян
Зведення з фронту на 04:30
- Під Васильковом продовжується бій за аеропорт. Російські війська нанесли ракетний удар по нафтобазі. Наразі вдалося перекрити постачання газу.
- Україна скликає спеціальну сесію Генасамблеї ООН.
- У Києві російский снаряд влучив у пункт захоронення радіоактивних відходів. Загрози для населення немає.
- Українців, які виїжджають за кордон автомобілями, і у яких немає страхового полісу – "зеленої карти", не пропускають на кордоні з Польщею.
|Небо на Васильковом
🇩🇪🇺🇦
Перед початком футбольного матчу "Айнтрахти" з "Баварією", у німецькому Франкфурті, оголосили хвилину мовчання на підтримку України.
На табло напис: Путін, зупини це.
Both teams gathered for a minute's silence before kick-off to commemorate the victims of the war in Ukraine.— Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) February 26, 2022
Eintracht Frankfurt stands for peace and against war and violence.
Stop it, Putin.
#SGE | #SGEFCB 0-0 pic.twitter.com/jZ7FlAG7Xa
А на рукаві польського футболіста Роберта Левандовскі – синьо-жовтий прапор 🇺🇦🇵🇱
"Командиры нас предали", – російський полонений.
📞За декілька годин роботи гарячої лінії "Вернись живым из Украины" – для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів,які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті – вже сотні дзвінків.
Захоплені в полон мають можливість подзвонити додому.
Гаряча лінія "Вернись живым из Украины"
- +380894201860
- +380894201861
- +380894201862
☢⚠Підірваний газопровід у Харкові та пожежа на нафтобазі у Василькові – техногенні катастрофи.
Поради, що робити, коли поруч з вами аварія на хімічних об'єктах:
- Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті – завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.
- Уникайте тривалого перебування на повітрі.
- Користуйтеся системою кондиціонування та очищенн повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря.
- Регулярно здійснюйте вологе прибирання.
- Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
- Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (міральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої.
- Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.
Росіяни обстріляли житловий будинок у Харкові, вул. Бучми, 40а.
Одна жінка загинула, більше двадцяти людей евакуювали.
Україна в вогні. У Харкові окупанти підірвали газопровід.
💥Масштабна пожежа на нафтобазі під Васильковом, село Крячки, Київщина.
Російська влада всі 3 дні мовчала про свої втрати. А проросійськи "ЛОМи" у соцмережах закликали не вірити відеозаписам із полоненими. Втрати ворожої армії, за підрахунками української влади, становлять вже понад 3,5 тисячі людей.
Российские власти впервые признали потери российских вооруженных сил в Украине.— Новая Газета (@novaya_gazeta) February 26, 2022
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования в связи с гибелью на территории Украины российского кадрового офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.https://t.co/EFFDBgBtVO
Космос (Інтернет) буде наш. Ілон Маск з Україною 🇺🇦
Михайло Федеров: "Ілоне Маску, поки ви намагаєтеся колонізувати Марс – Росія намагається окупувати Україну!".
Ілон Маск: "Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі".
📡Starlink – це проєкт компанії Ілона Маска SpaceX, який за допомогою супутників надає доступ до широкосмугового інтернету.
"Ви бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза... Ворог хоче зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться", – пояснила мер Василькова Наталія Баласинович.
Відео вибуху у Василькові pic.twitter.com/aNAd7QYDfF— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 26, 2022
путіне, чернігівські дошкільнята теж неонацисти?
Ростріл дитячого дитсадка у Чернігові.
|Дитячий садок у м. Чернігів після обстрілу російськими окупантами
Очевидці помітили вибухи, ймовірно, удар ракетами, і пожежу у Василькові, на Київщині.
Зарево над Києвом — вид з боку Теремків. Вибухи над столицею тривають— Громадське радіо (@HromadskeRadio) February 26, 2022
Відео журналістки Громадського радіо, зняте о 00:49
Glow over Kyiv — view from the Teremky (southern part of the city). Explosions over the capital continue
Video from Hromadske Radio’s journalist pic.twitter.com/OFbUgkeTiR
У Білорусі помітили російські ракетні комплекси "Іскандери". Держава під керівництвом сампопроголошеного диктатора Лукашенка, нагадаємо, не лише залишається дружньою до Росії, а й допомагає їй у війні проти України.
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Російські банки без SWIFT!
"У міру того, як російські сили розв'язують свої атаки на Київ та інші українські міста, ми сповнені рішучості продовжувати покладати на Росію витрати, які ще більше ізолюють Росію від міжнародної фінансової системи та наших економік. Ми реалізуємо ці заходи найближчими днями".
Лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій. Він включає відключення від платіжної системи SWIFT та заборону продажу "золотих паспортів" заможним росіянам. 💪
SWIFT – міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів.
Українській бійці на позиціях
"Ви (росіяни – УП) зробили те, що не зміг зробити ні один політик в історії нашої країни. Так швидко об'єднати українців нікому не вдавалось".
(Присутня ненормативна лексика)
Зведення з фронту на 00:30
- Захисники у Чернігівській області підірвали ворожий ешелон, який транспортував 56 цистерн з дизпаливом.
- Росіяни скинули дві авіабомби на Вінниччині.
- Росія захопила цивільне рятувальне судно біля острова Зміїного.
- Па Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Бородянка, Буча, Вишгород. На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська. У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії.
- Протягом доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 вертольотів, два СУ-25, один ІЛ-76мд, колону техніки, яку ЗСУ розбили під Сєвєродонецьком, та ешелон з пальним.
Українці чинять опір навіть голими руками
За три дні війни загинули 210 цивільних, з них 6 дітей. Поранених понад 1 100.
Військові РФ зруйнували понад 350 будинів, магазинів, мостів тощо. Також, з 25 лютого в Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях росіяни вдаються до мародерства.
Дані Міноборони.
У селі Зеленівка, що входить до Херсона, російські окупанти розстріляли цивільного журналіста Ділєрбека Шакірова – ГПУ.
У дитячу лікарню Охмадит у Києві привезли поранених – одну дитину привезли вже мертвою, повідомляє прес-секретар Охмадиту Анастасія Магеррамова.
⚠ Різні джерела повідомляють про нічні обстріли у Києва та Чернігові – людей просять бути обережними та не залишати сховища.
Тим часом російські пропагандисти ведуть онлайн-трансляцію з центру Києва.
За перший день наступу на Україну Росія понесла більші втрати, ніж за 8 років війни в Сирії, – англійське видання The Economist.
Видання The New York Times випустило короткий ролик про українців, які йдуть у тероборону.
"I’m Ready": Ukraine’s civilians take up arms as volunteer fighters armed with assault rifles patrolled central Kyiv on Friday, poised to defend their country.— The New York Times (@nytimes) February 26, 2022
Follow live updates. https://t.co/Rk8EBro5BB pic.twitter.com/STbUP29idm
Є два варіанти покарати Росію – санкції чи Третя світова, – Джо Байден.
В Україні вже 37 тисяч резервістів Територіальної оборони!
💥На Харківщині жінка спалила російський БТР за допомогою "коктейлю Молотова".
Готові плакати (у хорошій якості) для закордонних акцій на підтримку України можна завантажити тут.
МВС просило усіх вимкнути геолокацію у мобільних телефонах, щоб дезорінтувати окупантів – але згодом заявило, що інформація не відповідає дійсності!
"Володимире Олександровичу, дякую! Ви вже легенда", – український художник Олександр Грехов зобразив президента.
Росіяни захопили та утримують цивільне рятувальне судно "Сапфір" біля острова Зміїного.
Україну вийшли підтримали в Лондоні 🇬🇧Як розповідають УП очевидці, до них кілька разів виходив прем'єр Борис Джонсон!
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"Ніч буде теж складною. Війська рвуться до Києва", – міський голова Віталій Кличко.
Коли бари зачинені 🥃
Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав українцям рецепт "коктейлю Молотова":
- Скляна пляшка 0,5 або 1 літр. Найкраще брати пляшки з тонкими стінками, оскільки вони швидше розбиваються. Це необхідно для того, щоб пристрій спрацював.
- Бензин.
- Натуральна ганчірка (не синтетика) шириною до 15 та довжиною до 35 сантиметрів.
- Ацетон
- Пінопласт
- Щільний корок та скотч.
Приготування: додайте пінопласт до ацетону та розмішуйте суміш до повного розчинення. Пропорція має бути такою , аби утворився густий сироп. Для однієї порції достатньо 100 гацетону. Пінопласту знадобиться доволі багато.
Коли суміш готова, додайте бензин у співвідношенні 1 до 1. Наповніть пляшку на 3/4. Якщо викоритовувати не одразу то закрити щільним корком.
Для запалу ганчірку шільно затрамбуйте у горло пляшки так, щоб її половина знаходилася у суміші і частина звисала зовні. Зовнішій край ганчірки примотайте до пляшки скотчем.
Використання: підпалюєте запал і жбурляєте дуже сильно, щоб пляшка від удару розбилася. Цільтеся у вразливі місця техніки ворога або у асфальт перед технікою чи живою силою.
Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов стверджує, що військові РФ знищили дамбу, яка перекривала Північно-Кримський канал.
Володимир Зеленський: "Ільхам Алієв та президент Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна тільки привітати".
Німеччина вирішила надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger — у Берліні наголосили, що зброя буде доставлена в Україну в найкоротші терміни
Жителі Білої Церкви готують зустрічати окупанта "коктейлями Молотова" 🍷
Верховна Рада повідомила, що у кожний населений пункт України заїхали так звані "сплячі групи" — люди орендували квартири і чекали часу "Ч". Ці особи зараз використовуються у якості коригувальників вогню та диверсійних груп, можуть бути озброєними.
"Прохання до рієлторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2-3 особи наймали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102"
На одеському пляжі намалювати чорно-червоне графіті зі словами "Русский военный корабль, иди на хуй".
Здається, національна ідея українців таки знайдена.
Російські окупанти завдали авіаудару по селищу Сартанав передмісті Маріуполя – щонайменше 4 загиблих, 9 поранених, серед яких – дитина. Пошкоджено 40 будинків. Наразі триває розбирання завалів, під якими можуть бути люди.
Кіберполіція розробила Telegram чат-бот для блокування сервісів дезінформації.
За допомогою боту можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які розповсюджують дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.
▫️ Чат-бот — сюди громадяни направляють виявлені ресурси для їх перевірки та подальшого блокування.
▫️ Telegram-канал — сюди будуть надсилатися диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як це зробити.
Міністерство оборони Великої Британії поділилося оновленою розвідувальною інформацією: "Швидкість російського наступу "тимчасово сповільнилася", ймовірно, внаслідок "гострих логістичних труднощів та сильного українського опору".
Уряд розпорядився направити все конфісковане судами та митницею майно на потреби ЗСУ
В Сумах місцеві жителі публікують відео, хтось кидає "коктейль Молотова" прямо по окупантському бензовозу.
Зведені дані воєнних дій за останні дві години:
- У Бородянці Київської області снаряд окупантів влучив у приватний будинок, 3 осіб загинуло - ДСНС у Київській області
- Захоплена росіянами Чорнобильська АЕС працює у плановому режимі, але персонал утримують у заручниках.
- На Харківщині українські захисники знаходили, заборонені в усьому світі, касетні бомби з мінами "Лепесток".
- На трасі Ізюм-Харків поблизу села Волохів Яр росіяни обстріляли пасажирський автобус з людьми, 5 людей загинуло 6 поранено.
- Російський винищувач Су-30 було збито над Чорним морем.
- Вдень 26 лютого українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з Російськими залізницями.
Ексклюзив: Німеччина готує доставку 400 ручних протитанкових гранатометів - твітер Тіни Хассель
Exklusiv: Regierungskreise bestätigen mir, dass Deutschland Lieferung vom 400 #Panzerfäusten über Drittland an #Ukraine vorbereitet. #Kanzler hat grünes Licht gegeben, Bislang hat #Scholz Lieferung tödlicher Waffen ausgeschlossen #Putin— Tina Hassel (@TinaHassel) February 26, 2022
Російській армії дано наказ наступати в усіх напрямках "після відмови керівництва України від переговорів" - Міноборони РФ
Джерело: Інтерфакс
У Таллінні, столиці Естонії, на Площі Свободи зібрався багатотисячний мітинг на підтримку України. - ERR, пише "Європейська правда".
Фото з акції публікує також посол України в Естонії Маріана Беца
Вдень 26 лютого українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з Російськими залізницями. - пресслужба Укрзалізниці
Зазначається, що це було зроблено для того, щоб заблокувати РЖД можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.
Росіяни запросили відновити зв'язок із центральним штабом Укрзалізниці нібито з гуманітарними цілями.
На що отримали відповідь від українських диспетчерів: "Російський потяг, йди на х*й!".
Терміновий заклик до всіх, хто не в Києві, але може швидко доїхати!
На Харківщині росіяни скидають заборонені бомби з мінами "Лепесток"
В акваторії Чорного моря ЗСУ знищили російський винищувач Су-30 СМ зенітним ракетним підрозділом — командування Повітряних Сил
Сухопутні війська ЗСУ розповідають, як громадяни можуть допомогти їм зупинити просування ворога по території України
Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній. - МЗС Румунії Богдан Ауреску
У Бородянці Київської області снаряд окупантів влучив у приватний будинок, 3 осіб загинуло. - ДСНС
Хто ще підтримав Україну закордоном?
Девід Лінч, американський кінорежисер:
"Що посієш те й пожнеш. І саме зараз, пане Путін, ви сієте смерть та руйнування".
Персонажі культового американського анімаційного серіалу "Сімпсони":
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Принц Великої Британії Вільям та його дружина Кейт Міддлтон:
In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022
Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C
Демонстрації пройшли в кілької містах Фінляндії:
|Фото: Yle
І в Токіо:
Зведені дані про воєнні події за останні дві години:
- В Охтирці Сумської області було три ракетних удари по військовій частині та обстріл житлових кварталів, у результаті чого отримали поранення близько 70 осіб.
- Військовослужбовці Держприкордонслужби затримали двох російських диверсантів на напрямку Придністров’я.
- Державна прикордонна служба України має докази артилерійських обстрілів з боку Білорусі по українській території.
- Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україну вторглися понад 100 тисяч російських загарбників.
- Туреччина запровадила заборону на прохід російських військових кораблів у Чорне море.
- Російські окупанти здійснили авіаналіт на селище Сартана в передмісті Маріуполя, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей.
- Державна прикордонна служба та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі.
- Під Черніговом українські військові знищили два ворожих танки і ще декілька захопили
Державна прикордонна служба та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі.
Президент Володимир Зеленський категорично не сприймає ультиматуми, а готовий тільки до повноцінних переговорів - радник голови ОП Михайло Подоляк
🇺🇦 Країни Заходу погодились відключити Росію від SWIFT - глава МЗС
Коротко про те, як можна протидіяти окупантам
Віталій Кличко звернувся до світу: "Не зволікайте. Почніть діяти зараз. Зупиніть цю війну".
Німеччина – остання держава ЄС підтримала відключення Росії від SWIFT.
Українці, демонтуймо дорожні знаки на усіх дорогах країни!
Пріоритет – вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки передаємо місцевій владі та дорожникам.
Марк Гертлінг, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, у Твіттері: "Припускаю, що його (Путіна – ред.) стратегія полягає в тому, щоб підкорити націю з 42 мільйонів волелюбних людей з 200 тисячами погано навчених солдатів, намагаючись розділити альянс із 30 країн. Це не вдасться".
Watching @andersoncooper & @mchancecnn trying to define Putin’s strategy in Ukraine.— Mark Hertling (@MarkHertling) February 25, 2022
It’s confounding. I’d suggest his strategy is to subjugate a nation of 42M freedom-loving people with 200k poorly trained soldiers, while trying to divide a 30-nation alliance.
It will fail.
У офіційного Твіттера України — понад 1 мільйон підписників
Лише за три дні на нього підписалося 800 тисяч (!) ♥
Зведення з фронту на 15:00
- У Полтаві над військовим аеродромом збили 4 ворожих дрони.
- Українські тримають контроль над містом Охтирка, що у Сумській області. Запеклі бої за нього йдуть кілька днів. Місто знаходиться недалеко від кордону з Росією і на перетині доріг на кілька великих міст, зокрема, Харків, Полтаву, Суми.
- На вулицях Сум тривають бої, мешканців просять залишатися вдома.
- Миколаїв готується до кругової оборони міста – зі сторони Каховки прорвалися 12 ворожих танків. Підрозділ тероборони Миколаєва затримав російських військових у підвалі житлового будинку.
- Російські війська змінюють тактику: швидкий наступ великими колонами не вдався, тож почали активніше застосовувати диверсантів і десант.
- Окупанти заблокували судноплавство вздовж українського берега.
- У Чернігові ворог застосовує "Град", в обласній лікарні вибито вікна. Але в області українські захисники знищили велику колону противника.
|Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
В українському полоні понад 200 солдат російської армії 🇺🇦
На Чернігівщині тривають бої. Росіяни понесли втрати: знищено близько 20 одиниць техніки, великі втрати особового складу, багато поранених.
"Українська правда" для російської аудиторії у Телеграмі.
По всьому світу триває флешмоб на підтримку України 🇺🇦
Інформаційна кампанія до західних лідерів: канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона, президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з 3-ома вимогами:
1.відрізати Росію від SWIFT;
2. захистити український повітряний простір;
3. направити війська НАТО в Україну.
#BanRussiafromSwift #CloseTheSky #SendNatoToUkraine
Олександра Матвійчук – правозахисниця, голова правління організації "Центр громадянських свобод"
Dear friends, please, help us to spread this message. We need shelter from the sky. #CloseTheSky pic.twitter.com/VoTIoqp3Fd— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) February 26, 2022
Ольга Гурняк – сестра героя України Віктора Гурняка
Окупанти здаються в полон, плачуть та просяться додому 🇺🇦
Ще одна група диверсантів знищена! 🇺🇦
І ще одна♥
Відомі українці стають на захист від окупантів!
Олег Сенцов – кінорежисер.
Зліва направо у передньому ряду: Леонід Остальцев – ветеран, власник "Ветерано піцца", Юрій Зозуля – керівник патрульної поліції Києва, Андрій Хливнюк – вокаліст Бумбоксу.
Антон Дробович – голова Українського інституту національної пам'яті
Віталій Шабунін (посередині) – голова "Центру протидії корупції", Дмитро Шерембей (справа) – голова Координаційної ради БО "100% життя".
Роман Набожняк – ветеран, музикант, співвласник кав'ярні "Ветерано брауні".
Владислав Грезєв – громадський активіст
Можливо ця фотка змотивує вас підписатись на @TEDxKyiv, мені буде приємно 😌 pic.twitter.com/UcjYXygx2f— Vladyslav Greziev (@hypnomez13) February 25, 2022
🇺🇦 Охтирка — під контролем ЗСУ!
Місто Охтирка Сумської області розташоване на перетині доріг між кількома обласними центрами. Тут тривали бої від 25 лютого.
"Весь світ знає – Росія вбивця", – Міністр оборони України.
"Українська правда" має англомовну версію сайту. Поширюйте.
Українці об'єдналися, щоб допомогти з житлом тим, хто виїжджає зі своїх міст. Плануєте евакуацією? Читайте, як отримати допомогу, тут.
На вулицях Сум ідуть бої. У різних районах міста є військова техніка – Сумська ОДА.
Диверсійні групи займаються розповсюдженням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів замінованих!
Не чіпати речі та терміново повідомляти про такі факти!!!!
Зведення з фронту на 12:30
- ЗСУ захистили дамбу Київського водосховища. Українська влада просить "Червоний хрест" вивезти тисячі тіл російських окупантів до Росії.
- На трасі Київ-Житомир 26 лютого підірвали міст біля села Стоянка. Тепер проїхати з Києва до Житомира неможливо.
- Росіяни скинули боєприпас на склади в Києві. Виникла пожежа. Рятувальники знайшли двох загиблих.
- Росія продовжує наступати. Основні зусилля зосереджує у Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах. Основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва, "демілітаризація" і "денаціоналізація" України, примушення українського керівництва до зміни політичного курсу на російських умовах.
- Повітряні Сили наносять нищівних втрат ворогу. За минулу ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БпЛА, крилатих ракет, живої сили противника.
|Пожежа на складах у Києві
"Всі, хто може повернутися в Україну, – повертайтеся, щоб захистити Україну. А потім у нас буде багато роботи, щоб відбудувати її", – звернення Зеленського.
Населені пункти Станиця Луганська, Кримське, Марківка тимчасово окуповані. Сєвєродонецьк готується до оборони. В Лисичанську, Попасній, Щасті, Новоайдарі, Старобільську, Сватове, Новопскові наразі тихо – Сергій Гайдай.
На Сумщині, де вже третій день ідуть запеклі бої навколо кількох населених пунтків, влада радить брати окупантів у полон і тримати до окремого розпорядження. Пост голови Сумської ОДА ⬇
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що на Львівщині висадився російський десант – але Служба безпеки у Львівській області цей факт заперечила.
"Просимо мешканців зберігати спокій, працювала українська авіація", – повідомляє СБУ.
Колишній співвласник російської нафтової компанії ЮКОС, засновник руху "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський відреагував на наступ РФ на Київ:
Внаслідок нападу Росії загинули 198 цивільних, серед них 3 дітей – голова МОЗ
"Кожен день приносить нові санкції, зброю та ізоляцію Росії. Уже прибули протитанкова зброя, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для всіх типів зброї та артилерії, автомобілі, бронежилети, паливо, десятки позицій озброєнь та амуніції. Буде ще більше", – каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
🟥Київське метро припиняє перевозити пасажирів і працюватиме лише в режимі укриття.
Зведення з фронту на 10:00 ранку:
• Українські захисники продовжують утримувати контроль над Херсоном. Харківщина також дає відсіч нападникам.
• Після запеклих боїв місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.
• Київ під контролем ЗСУ. поранено 35 людей, з них 2 – діти.
• Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв із ворогом.
• Збройні сили України захистили Київську ГЕС у російських окупантів, вона знову працює.
• Російські війська несуть втрати: уже більше 3,5 тисяч загиблих і майже 200 полонених. Крім того, агресор втратив 14 літаків, 8 гелікоптерів і зенітно-ракетний комплекс "Бук".
Кияни вмикають гімн України зі своїх вікон у центрі міста.
Київ, Богдана Хмельницького 39— Mykola Doniev (@Nukolos) February 26, 2022
Слава Україні!
7:00 26 лютого pic.twitter.com/R7re7hLEDA
⚠ Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв з окупантами.
Життя продовжується 😌
Ніч була складною, але російських військ у столиці немає – Кличко.
Підтримки України по світу більшає: над штаб-квартирою однієї з найсильніших у світі розвідувальних служб MI6 височіє український прапор.
🇺🇦Українські збройні сили під час тривалих нічних боїв ночі захистили Київську ГЕС у російських окупантів.
У Києві, на проспекті Лобановського 6-а, снаряд потрапив у житловий будинок.
Момент влучення снаряду в будинок на Лобановського 6-а у Києві. Відео з камери спостереження, надане мешканцем сусіднього будинку pic.twitter.com/suBstednhB— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 26, 2022
Місцеві жителі Мелітополя, де вчора точились активні бої, розповідають УП про обстановку в місті:
"Учора був бій, але наші молодці. Ніч була тихою, о 21:00 був останній "бабах", – Анастасія.
"Учора російські військові були в Мелітополі – сама бачила і людей, і танки. Знищили будівлю СБУ, обстріляли будівлю онкології, влучили у два жилових будинки. Поранений чоловік і дівчинка. У місті стояли їхні установки – гатили так, так ми спустилися в підвал. Довго не було світла, води та зв'язку. Ніч провели вдома.
(Зараз – УП), у місті тихо. Хто тут і що тут – ще не знаю", – Світлана.
Президент України Володимир Зеленський закликав українців не вестися на фейки, що він нібито закликає військових складати зброю та йде евакуація.
"Я тут, ніякої зброї ми не складемо", – сказав Зеленський на тлі Будинку з Химерами, що на Банковій.
Українські прикордонники відпочивають у перерві між боями. На передньому плані – один з найголовніших "прикордонників".
Центр протидії дезінформації закликає українців не користуватися месенджером WhatsApp, бо його можуть прослуховувати російські військові.
В Офісі президента заявляють, що Росія вже втратила 3 500 військовослужбовців, ще 200 здалися в полон.
🇺🇦Після запеклих боїв місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.
"Після тривалих боїв, після великої кількості і поранених, і загиблих, на щастя, це все закінчилося. Васильків ніхто нікому не віддав", – сказала очільниця міста Наталія Баласинович.
Зведена інформація від генштабу ЗСУ за цю ніч станом на 6:00 ранку:
- Ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході України та у північній частині Київської області.
- Здійснено поодинокі авіаційні удари в районах СУМИ, ПОЛТАВА, МАРІУПОЛЬ.
- З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України.
Управління діями тактичної авіації РФ відбувається з території Білорусі та ТОТ Крим.
- У районі МОЗИРЯ перебувають батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО, що можуть бути застосовані для нанесення ударів по об’єктам на території України.
- Встановлене тимчасове місце перебування десятків одиниць танків у районі ШУМСЬКЕ та ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град" у районі КОСІВЩИНА.
- Ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у районах ЮЖНИЙ та ОДЕСА, по аеродрому ОЗЕРНЕ, по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області.
- На Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ ЗС України зупинило наступ противника та продовжує ведення оборонних боїв в Харківської області. Ведуться міські бої в ОХТИРЦІ.
- На приморському напрямку в районі КОБЛЕВО в результаті вогню механізованих підрозділів 28 омбр знищено катер та до 20 чоловік особового складу ДРГ противника.
- Групою інженерних загороджень Військово-Морських Сил ЗС України здійснено мінування десантно-доступних ділянок.
- Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника, знищено військово-транспортний літак ІЛ-76МД з десантом російських окупаційних військ.
- Продовжує ведення систематичних бойових дій. Нанесення вогневого ураження по скупченню живої сили та військової техніки ворога в Київській, Чернігівській та Херсонській областях.
- Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію та утримує зайняті позиції вздовж всієї лінії розмежування.
- Орієнтовні втрати противника складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од.
Вночі на Харківщині працювали диверсійно-розвідувальні групи, росіяни зазнали великих втрат – більше 100 одиниць броньованої техніки та сотні вбитих військових.
"Наші воїни героїчно відстоюють кордони міста Харків. Ми перекриваємо всі напрями", – голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Американська співачка Мадонна підтримала Україну і закликала надсилати гуманітарну допомогу.
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