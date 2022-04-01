37 день войны – Украина сопротивляется и идет в контрнаступление. ОНЛАЙН

37 день Україна воює з російською армією, яка нахабно вторглась на чужу територію.

Сили опору України прицільно захищають схід, південь країни та околиці Києва. За деякими напрямками йдуть у контрнаступ.

За останні дні українська армія звільнила Ірпінь, кілька населених пунктів на Херсонщині, Харківщині та Запоріжжі. Так РФ втратила повний контроль над Херсонщиною. Втім продовжує тримати в окупації ще десятки населених пунктів, зокрема сам Херсон.

Українці продовжують виходити на мітинги та посилати окупантів слідом за російським військовим кораблем. Київ стоїть п'ятий тиждень. Маріуполь п'ятий тиждень перебуває у страшній облозі.

"Українська правда" збирає найважливі факти та оцінки в цьому онлайні.

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