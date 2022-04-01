37 день войны – Украина сопротивляется и идет в контрнаступление. ОНЛАЙН
37 день Україна воює з російською армією, яка нахабно вторглась на чужу територію.
Сили опору України прицільно захищають схід, південь країни та околиці Києва. За деякими напрямками йдуть у контрнаступ.
За останні дні українська армія звільнила Ірпінь, кілька населених пунктів на Херсонщині, Харківщині та Запоріжжі. Так РФ втратила повний контроль над Херсонщиною. Втім продовжує тримати в окупації ще десятки населених пунктів, зокрема сам Херсон.
Українці продовжують виходити на мітинги та посилати окупантів слідом за російським військовим кораблем. Київ стоїть п'ятий тиждень. Маріуполь п'ятий тиждень перебуває у страшній облозі.
"Українська правда" збирає найважливі факти та оцінки в цьому онлайні.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; П'ятий тиждень російсько-української війни. ОНЛАЙН
Головне зі звернення Зеленського:
- До росіян: Предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте всё, что можете, лишь бы они жили. Дома. У себя дома.
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Російська Федерація намагається забирати в армію людей і в Криму. Це порушення міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин, за який буде відповідальність. І який також є аргументом, щоб санкції проти Росії посилювались.
Тому хочу сказати ще мешканцям Криму: саботуйте цю історію. На будь-якому з етапів. А якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж нагоди здавайтеся Збройним Силам України. Ми все зрозуміємо. Ви будете жити.
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Відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена. Тому кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть проблеми. Це останнє попередження.
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На півночі нашої країни триває відхід окупантів. Після них – суцільна катастрофа й дуже багато небезпек. Це правда.
Перше – бомбардування можуть тривати. Друге – вони мінують всю цю територію.
Ми просуваємося вперед. Просуваємося обережно. І кожен, хто повертається на цю територію, також має бути дуже обережним! Ще неможливо повертатися до звичайного життя, як було. Навіть на тих територіях, які ми повертаємо після боїв.
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На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною. Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок. Вони готуються до нових потужних ударів.
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Ще раз підкреслюю: попереду – складні битви. Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде – кожен це побачить. Кожен це відчує – що настає мир.
Зведення від Генштабу:
- Підрозділи ворога продовжують перегрупування військ – для створення наступальних угруповань.
- З району Чорнобиля до населених пунктів у Білорусі окупанти виводять окремі підрозділи зі Східного військового округу та піхоти Тихоокеанського флоту. Ймовірно, уподальшому вони будуть переміщатись до Бєлгородської області.
До залізничної станції Долбіно у Бєлгородській області прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу.
- На Волинському напрямку – обстановка без змін.
- На Поліському напрямку противник наступальних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на веденні оборони окремих рубежів для прикриття відведення військ на територію Білорусі. Здійснює мінування районів місцевості та техніки, яка не підлягає евакуації, руйнування об’єктів інфраструктури для затримки просування українських військ.
Підрозділи РФ, які відводять до Білорусі, зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника у районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля та Волоховщина.
- На Сіверському напрямку – без наступальних дій. Основні зусилля ворог зосереджував на прикритті відведення військ на територію РФ та стримувані наступальних дій Сил оборони. На Чернігівському напрямку продовжує блокування Чернігова та завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та позиціях підрозділів Збройних Сил України.
З метою нарощування угруповання військ, з населеного пункту Валуйки (Бєлгородська область) у район Піски (Харківська обл.) переміщено підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, імовірно, з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку.
- На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює перегрупування військ та артилерійські обстріли житлових кварталів. Проводить повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України із застосуванням безпілотних літальних апаратів.
- Окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, здійснюють перегрупування військ з метою створення наступального угруповання.
- На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на більшості напрямків. Наносить авіаційні удари по підрозділах наших військ у районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар’їнка, Сєверодонецк. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне. Здійснює вогневе ураження та штурмові дії з метою встановлення контролю над містом Маріуполь. Розпочав наступальні дії у напрямках Велика Новосілка та Роздольне. Був зупинений на обох напрямках.
- На Південнобузькому напрямку суттєвих змін в положенні та переміщенні підрозділів противника не зафіксовано.
⚡ Лунають вибухи у Дніпрі. Уже щонайменше 10.
Секретар РНБО Олексій Данілов про росіян і хімічну зброю: "Ми маємо до цього бути готові".
"Ви знаєте, що вони, незважаючи на заборону взагалі всіх міжнародних інституцій про використання хімічної зброї, використовували її свого часу в Сирії. У нас є чітке усвідомлення, що вони можуть це зробити на території нашої країни."
Від війни страждають і тварини😿
Журналіст Reuters опублікував фото пораненого оленя, якого врятували місцеві жителі після російського обстрілу під Києвом 30 березня.
Харківський віолончеліст Денис Карачевцев грає музику "Cherry blossoms" бруклінського гурту Project Trio на пошкодженому баскетбольному майданчику
"Моє єдине рідне місто. Мій єдиний улюблений вид спорту. Моє єдине відео поза нашим проектом".
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⚡Біля Мінська помітили довгу колону техніки в напрямку до кордону з Україною
20:00— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 1, 2022
A column of Belarusian equipment was seen on the R-23 highway in the direction of Slutsk. There were ~50 units, incl. S-300 missile systems.
These are two columns joint into one. The vehicles were seen in the Minsk district near the interchange of M1 and R-23 highways.
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|Напрямок руху колони
Крім того, з Білорусі на територію України ввечері 1 квітня за кілька годин запустили більше 30 ракет. Активісти припускають, що запусками ракет з Білорусі намагаються прикрити відхід російських військ із України.
Оновлено
Оперативне командування "Південь" повідомляє: "Щойно під час ракетного обстрілу Одеської області ворог підступно намагався вразити об’єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню.
Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об’єкти. Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються".
21:14 ⚡Окупанти здійснили удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі – голова Одеської ОВА Максим Марченко
⚡Віталій Кличко попросив киян поки що не повертатися у Київ, бо все же є досить високий ризик померти. За словами мера, тривають "величезні" бої на північ і схід від Києва.
Результати гуманітарних коридорів
За сьогодні вдалося евакуювати 6 266 людей:
- Донецька область: Маріуполь – 3 071.
- Луганська область: Сєвєродонецьк – 285, Рубіжне – 60, Лисичанськ – 1 300, Кремінна – 52, Попасна – 38.
- Запорізька область: Пологи - 452, Василівка – 180, Мелітополь – 813, Бердянськ – 15.
🕯 На Донеччині внаслідок російських обстрілів 1 квітня загинуло 7 людей. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
За словами Байдена, більше 30 країн вирішили вивільнити нафту з резервів слідом за США. Держави виступили єдиним фронтом з метою не дати РФ "перетворити енергетичні ресурси на зброю", спрямовану проти США, держав Європи та інших країн.
Сьогодні в Луганській області евакуайовали 1 735 людей:
- Сєвєродонецьк – 285
- Рубіжне – 60
- Лисичанськ та прилеглі міста та села – 1 300
- Кремінна – 52
- Попасна – 38
Майже 500 людей автобусами виїжджають з Мелітополя до Запоріжжя. До евакуаційної колони доєдналися майже 300 приватних автомобілів.
Президент Франції Еманцель Макрон зустрівся з мером Мелітополя, який побував у російському полоні.
"Викрадений російською армією, ніхто не може уявити, що пережив мер Мелітополя. Тепер на свободі, він про це розповідає. Його історія нас вразила. Я висловив йому і українським депутатам своє захоплення і підтримку. Сповнені рішучості, ми з Україною" – написав Макрон у Twitter.
Enlevé par l'armée russe, on ne peut imaginer ce que le maire de Melitopol a vécu. Libre, il témoigne. Son histoire nous bouleverse. Je lui ai dit, ainsi qu'aux députées ukrainiennes avec lui, notre admiration et notre soutien. Aux côtés de l'Ukraine, déterminés, nous le restons. pic.twitter.com/OYu1lTEfA8— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 1, 2022
🇺🇦 День звільнення Бучанської громади
⚡Офіс генпрокурора стягнув на користь Міноборони України 4,8 млн доларів, що належали ексміністру енергетики та вугільної промисловості часів президенства Віктора Януковича Едуарду Ставицькому.
Зведення від Генштабу
🔻рф продовжує відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування військ, імовірно, для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках.
🔻На території білорусі, у Гомельському центрі радіаційної медицини, розміщено нібито "поранених" окупантів, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.
🔻На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області в місті Енергодар окупанти продовжують утримання осіб із числа місцевих жителів — їх підозрюють у організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники фсб проводять їх допити із психологічним та фізичним тиском.
🔻В місті Токмак окупанти 4 квітня планують провести так званий референдум. Зокрема, окупаційна адміністрація вже оповістила місцеве населення про цей захід.
🔻Мелітополь тимчасово контролюють окупанти та росгвардія. Ворог розміщує серед житлових кварталів артсистеми, з яких здійснює обстріли у запорізькому напрямку.
🔻Окупанти не полишають ідеї запровадити навчальний процес у закладах освіти за своїми стандартами та російською мовою.
🔻Освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду. Також, окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої "гумдопомоги" місцевим мешканцям. Водночас вони привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з Запоріжжя.
🔻У тимчасово зайнятому ворогом Щасті Луганської області усі спроби відновити роботу теплоелектростанції, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок бойових дій, виявились марними – кваліфіковані фахівці залишили населений пункт.
🔻В Станиці Луганській російські загарбники проводять пропагандистські заходи. Зокрема, працівники окупаційної адміністрації здійснюють роботу з малозабезпеченими сім’ями, що перебувають на обліку у соцслужбах, та роздають так звану "гумдопомогу".
🔻При відході з Бучі російські окупаційні війська здійснили мінування цивільних споруд, об’єктів інфраструктури та ділянок місцевості.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що переговори між Росією та Україною в Стамбулі були конструктивними та вселили надію на мир.
🇺🇦 Підрозділи Збройних сил України звільнили місто Бородянку в Бучанському районі Київської області.
Відбувся обмін полоненими — 86 українських військових, серед яких 15 жінок, вже у безпеці — Кирило Тимошенко.
СпівДія: в Україні працює офіційна платформа гуманітарної допомоги
Волонтерське об’єднання "СпівДія" координується за підтримки Офісу Президента України спільно з Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством молоді та спорту України.
На базі платформи відбувається взаємодія фізичних осіб, волонтерських організацій та фондів.
Платформа збирає всі наявні потреби та ресурси, які допомагають мирним та добровольцям. Та відправляє у найгарячіші точки у найшвидші строки тим, хто потребує.
Допомогти, або отримати допомогу можна тут
🇩🇪 Міноборони Німеччини ухвалило рішення про перше постачання Україні бронетехніки від держави НАТО. Йдеться про 56-58 БМП, що оснащені гарматою і кулеметами — наразі вони знаходяться у Чехії.
💥 Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ: Ось так воїни ССО б'ють по шляхах забезпечення ворога. Відрізаючи російських окупантів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи.
Ефективні засідки з метою порушення логістистики постачання припасів і палива — одне з важливих завдань
У Міноборони України відмовилися підтверджувати, або спростовувати пожежу на нафтобазі в російському Бєлгороді.
"Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", – заявив речник МОУ Мотузяник
Фото кабінету голови Харківської ОВА після ракетного удару російських окупантів 1 березня. Того дня загинули 29 людей
💸 Не менше 10 млрд доларів знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя, повідомив мер міста Вадим Бойченко.
Маріупольська міська рада створила спеціальну депутатську комісію, яка має уточнити завдану російськими окупантами шкоду.
Сполучені Штати та їхні союзники зважують, як Захід може надати Україні альтернативні гарантії безпеки, якщо вона відмовиться від своєї заявки на членство в НАТО як поступку Росії для припинення війни.
1 квітня відкрито 9 гуманітарних коридорів, в тому числі з Маріуполя, Мелітополя та Бердянська:
З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.
Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.
З Енергодару до Запоріжжя на приватному транспорті.
Енергодар – Дніпрорудне – Василівка – Запоріжжя.
Бердянськ – Запоріжжя.
Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.
По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.
Мелітополь – Запоріжжя.
Мелітополь – Василівка – Запоріжжя.
По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.
Рубіжне – Бахмут.
Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.
с. Нижнє – Бахмут.
с. Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут.
Сєверодонецьк – Бахмут.
Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.
Попасна – Бахмут.
Лисичанськ – Бахмут.
Російські прокремлівські ЗМІ повідомляють, що на Бєлгородщині впав снаряд, "випущений з боку України".
💪🏼 Сторінка у Twitter міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса
Україна наразі не отримала відповіді Росії на свої пропозиції, озвучені на переговорах у Стамбулі — глава МЗС Дмитро Кулеба
🇺🇦 Депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий опублікував фото зі звільненного Іванкова на Київщині
Окупанти мінують центральну частину міста Лисичанськ Луганської області. Громадян просять бути уважними під час руху та в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів.
Російська сторона оприлюднила перші кадри з сьогоднішніх перемовин делегацій
Евакуаційні коридори сьогодні:
📍 До Бердянська вирушили 10 автобусів для евакуації. До міста буде також доставлено 15 тонн гуманітарного вантажу.
📍 Мер міста Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в обідню пору 1 квітня евакуаційні автобуси з людьми нарешті виїхали з міста.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 12.00:
- Окупаційні війська здійснюють перегрупування та, імовірно, зосереджують основні зусилля на проведенні наступальної операції на Сході.
- Спостерігається часткове відведення підрозділів окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків. Водночас ворог готується до переміщення додаткових підрозділів Східного військового округу для ведення бойових дій на території України.
- На Волинському напрямку підрозділи збройних сил білорусі посилюють охорону білорусько-українського кордону.
- Підрозділами ЗСУ відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна.
- На Сіверському напрямку противник продовжує блокування Чернігова. Спостерігається переміщення ворожих військ Центрального військового округу до районів неподалік від держкордону України.
- Після відходу противника підрозділами ЗСУ взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста, перегруповує війська для відновлення наступальних дій.
- На Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через р. Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій.
- На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль н.п. Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над Маріуполем.
- На Південнобузькому напрямку підрозділи окупаційних військ продовжують здійснювати вогневий вплив із застосуванням артилерії по позиціях наших військ.
❕Буча під Києвом ще не звільнена від російських військових. Значна частина окупаційних сил покинула місто, проте повертатися сюди досі небезпечно — у Бучі багато мін та розтяжок, можуть залишатися диверсанти.
⚠️ Росія примусово вивозить українців на підконтрольні їй території.
Що слід робити у випадку примусової депортації?
СБУ перехопила чергову розмову окупантів. Судячи з неї, росіяни намагають створити хоча б видимість своїх "успіхів" в Україні: нищать власну бойову техніку і видають її за "підбиту українську". Командир навіть ставить підлеглому завдання зробити такі фото і відео.
Загальні бойові втрати росіян станом на 1 квітня:
- особового складу – близько 17 700 осіб
- танків / tanks ‒ 625 одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 1751
- артилерійських систем – 316
- реактивних систем залпового вогню – 96
- засобів протиповітряної оборони – 54
- літаків – 143
- гелікоптерів – 131
- автомобільної техніки – 1220 од
- кораблі/катери – 7
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 76
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 85
- спеціальна техніка – 24
- пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу/ТРК – 4
Що відбувається на Київщині?⬇
- Окупанти повністю залишили Броварський район. Збройні сили Україні продовжують зачистку населених пунктів від ворога, його техніки та мінувань.
- Люди повертаються до міста, малий та середній бізнес відновлюють роботу, відкриваються підприємства, магазини, павільйони.
- Буча під Києвом ще не звільнена від російських військових. Повертатися до неї небезпечно, у місті багато мін та розтяжок.
- У Пентагоні вважають, що Київ все ще перебуває в небезпеці і авіаудари продовжуються.
Росіяни намагаються об'єднувати захоплені території з тими, які вони окупували ще до повномасштабного наступу. Так, в українському Мелітополі залишається близько 70-75 тисяч жителів, люди хочуть евакуюватися з міста, але загарбники вільно випускають їх тільки до Криму. Крім того, до міста проводять з півострова свою лінію інтернету.
У Росії почався весняний призов: до армії мають відправитися 134,5 тисяч людей. Але все більше російських юнаків призовного віку шукають способи уникнути служби, а на гарячі лінії Комітету солдатських матерів зростає кількість запитів щодо альтернативної цивільної служби.
За офіційними даними, від російської війни постраждали вже майже чотири сотні дітей: 153 загинуло та більше 245 поранено.
🕯 Джиммі Хілл, 68 р, громадянин США.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 1, 2022
Був вбитий у черзі за хлібом у Чернігові, поряд з якою розірвався російський снаряд.
Вчитель англійської мови. Одружений з українкою, яка перенесла інсульт та лежала в лікарні. Залишився в місті разом з дружиною, яку було важко перевезти pic.twitter.com/nbwYjtWrUk
Британська розвідка:
- Росія передислокує частини своїх сил з Грузії, щоб посилити вторгнення в Україну. Від 1200 до 2000 цих російських військ реорганізуються в 3 батальйонні тактичні групи.
- Україна продовжує проводити успішні, але обмежені контратаки на схід та північний схід від Києва.
Ситуація в регіонах станом на 8:00
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Тернопільська, Запорізька, Чернівецька, Вінницька, Кіровоградська області, Полтавщина, Житомирщина, Черкащина, Сумщина, Дніпропетровська область
Ніч минула відносно спокійно.
📍Київщина
Ніч пройшла відносно спокійно. Декілька повітряних тривог по всій області. Ворог продовжує часткове відведення підрозділів з півночі області. Макарів, Ірпінь – контролюються ЗСУ. Інфраструктура зруйнована, територія замінована. Йде операція із зачисток.
📍Чернігівська область
Бої біля міста. Вчора звільнено кілька сіл неподалік Чернігова, в київському напрямі. Інтенсивність обстрілів міста за добу зменшилась.
📍Донеччина
Широких наступальних дій з боку противника не відбувалося, натомість обстріли по всій лінії зіткнення тривають.
За добу серед цивільних 7 загиблих, серед них одна дитина і 22 поранених, у тому числі 4 дітей.
Найсильніші обстріли і руйнування: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар. По Мар'їнці зранку штурм піхоти, українські захисники відбивають атаки. Зранку обстріли околиць Новолуганського.
Маріуполь без змін: заблокований, але бореться. Жоден гуманітарний вантаж до міста на зайшов – росіяни не пускають.
📍Луганська область
Потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної. Пошкоджено 20 об’єктів, серед них – 9 багатоквартирних і 9 приватних житлових будинків, об’єкти інфраструктури.
Від вогню росіян загинуло 2 людини у Сєвєродонецьку. Постраждали жителі Лисичанська і Тошківки. Врятовано з полум’я 4 людини.
Без газопостачання перебувають 32 населених пункти, з них 28 – повністю та 5 частково.
📍Харків
Інтенсивність обстрілів збільшилася, увечері ракета влучила в центральну частину міста. За попередніми даними, жертв немає. Тривають обстріли житлових районів.
По області тривають бої на Ізюмському напрямку. З населених пунктів району евакуйовують людей, за вчора – 2500 тисячі.
📍Миколаївщина
Вночі відбувались обстріли Миколаївського району. На інших територіях нічь відносно спокійна. Тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в м. Миколаєві.
📍 Херсонщин
Тривають вибухи та постріли. На кордонної із Миколаївською та Дніпропетровською областями за останню добу велися бойові дії. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру, будинки місцевих жителів. Ці райони знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.
Росія висуває українським військовим звинувачення в "геноциді російськомовного населення" 🤦
У справі – 22 офіційних фігуранти. Серед них – екс-міністр оборони України Валерій Гелетей, колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.
Доброго ранку 🙂
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США ввели санкції проти 13 росіян та 21 російської компанії, які працюють у сфері високих технологій, у тому числі на потреби російської армії.
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Німеччина розглядає можливість націоналізувати підрозділи "Газпрому" і "Роснєфті" в країні через занепокоєння щодо безпеки енергопостачання.
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Сім технологічних компаній обмежили для РФ доступ до своїх продуктів у сфері напівпровідников, засобів комунікації та хмарних рішень.
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Серійне виробництво російських цивільних літаків МС-21 зрушить на один-два роки. Це пов'язано з відмовою від постачання двигунів американської компанії Pratt & Whitney. Їх хочуть замінити російським.
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За місяць центробанк РФ втратив майже 40 мільярдів золотовалютних резервів.
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У Росії за останній місяць зріс попит на сервіси оренди техніки, причини – подорожчання нових гаджетів та погіршення умов споживчих кредитів.
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Зведення від Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 37 дня війни:
📍окупанти продовжують частково відводити війська з півночі Київщини в бік кордону з Білоруссю. Разом з воєнною технікою вони вивозять награбовані в Україні автівки та майно
📍на тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує обмежувати пересування цивільних, використовує їхні будинки та квартири для проживання свого особового складу. Росіяни продовжують мародерити та вчиняти насильство щодо українців
📍в окремих тимчасово окупованих районах росіяни намагаються змусити підприємців перейти на рублі
📍на Донецькому та Луганському напрямках об'єднані сили за минулу добу відбили 7 ворожих атак. Знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збили БПЛА типу "Орлан-10".
📢 Бєлгород, повітряна тривога
Підкремлівські ЗМІ з посиланням на губернатора області В'ячеслава Гладкова повідомляють про пожежу на нафтобазі.
Болючі фото війни
Фотограф The Washington Post Сальван Джорджес показав поховання п'ятьох українських військових в Одесі.
Четверо з них загинули 18 березня в Миколаєві, під час російського ракетного удару по казармі.
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☠ Перед тим, як залишити Чорнобильську АЕС, окупанти вдались до мародерства.
Вони винесли зі станції комп’ютери, чайники та кавоварки. Також пограбували готель поряд зі АЕС – забрали посуд, прибори та сервізи.
"Маріупольський жах"
1 квітня британський тижневик Guardian Weekly виходить з обкладинкою, присвяченою Маріуполю, який 5 тижнів перебуває в жахливій облозі росіян.
Авторка обкладинки – київська ілюстраторка Маша Фоя, яка з початком війни перебралась на захід країни.
"Те, що вони зробили з Маріуполем... У мене просто немає слів, це винищення мирних жителів, це неможливо пробачити. І цей жах відбувається у 21 столітті. Але я не опускаю рук, і ми всі віримо в нашу перемогу, віримо в силу нашої країни", – прокоментувала свою роботу Фоя.
Окупанти пошкодили щонайменше 6 зерносховищ на сході України.
Росія знову везе ракетні комплекси в білоруський Гомель, – заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.