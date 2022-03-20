Війна. День 25. ОНЛАЙН
24 лютого 2022, після 8 років гібридної війни, Путін почав повномасштабний наступ на Україну. За перші 24 дні російській армії не вдалось взяти під контроль жодне велике місто, крім Херсона. На тимчасово окупованих територіях регулярно відбуваються багатолюдні проукраїнські протести. Навіть попри репресії, які розгортає Росія.
"Українська правда" стежить за подіями на фронті, в країні та за її межами в режимі онлайн.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; 24 день війни. Україна продовжує стримувати російського ворога. ОНЛАЙН
⚡ На "Сумихімпромі" стався витік аміаку: зона ураження – 5 км
❗21 березня буде 5 евакуаційних потягів: з Харкова, Дніпра і Краматорська. Подивитись їх розклад можна тут.
👏 Влада Маріуполя відмовилася здати місто і перейти на бік Росії.
"Х*й вам, а не Маріуполь" — радник мера Маріуполя Петро Андрющенко
🤭 Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про випадки здачі у полон російських підрозділів разом із технікою — під гарантії безпеки.
"Вони вже переходять, здаються, під гарантії безпеки, усвідомлюючи, що там їх ніхто не чекає. Їх дійсно пускають як гарматне м'ясо їхні командири"
😡 Голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький повідомив, що 20 березня велика кількість літаків пролетіла через область вглиб України
👏 "Словенія незабаром відправить своїх дипломатів назад до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб ЄС зробив те саме. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки", — написав прем'єр-міністр Словенії Янез Янша
Що ще сказав президент у зверненні?
▪️ Сьогодні я виступив у Кнесеті перед всіма депутатами і урядовцями … Звичайно, Ізраїль має свої інтереси, стратегію захисту своїх громадян. Ми це розуміємо. Премʼєр-міністр Ізраїлю пан Беннет намагається знайти переговорний шлях із Росією. І ми за це вдячні. За кожне зусилля. Щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією, можливо, в Єрусалимі. Це правильне місце для того, щоб знайти мир. Якщо це можливо.
▪️ У российских пропагандистов сегодня довольно сложная задача. Ведь впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеосвязи. И перед народом Израиля. Президент Украины, которую в Москве обвиняют в "нацизме", выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве все не так.
▪️ Завтра зранку готуємося направити в Маріуполь ще нові автобуси, щоб продовжити цю важливу місію. Понад 3 тисячі людей врятували у Київській області. Але у Харківській області... Російські війська захопили нашу колону, наш гуманітарний вантаж для міста Вовчанська. Немає звʼязку зараз із шістьма людьми. П'ять водіїв і один лікар. Будемо їх визволяти. Будемо знову й знову намагатися доставити нашим людям найнеобхідніше.
▪️ Вдень говорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Справжнім другом України, який не вагається й не шукає відмовок. Домовилися про конкретну підтримку для нашої держави на самітах наступного тижня – "Великої сімки" і НАТО. Хоча ми не є членами цих організацій, але я бачу, що як мінімум один голос в України там є.
▪️ Особисто вручив державні нагороди українським розвідникам. Прошу поставитись із розумінням – я не можу назвати публічно їхніх імен.Але повірте, що внесок цих людей у нашу оборону настільки вагомий, що ордени та звання Герой України для них – це мінімум, який ми можемо їм дати. Щоб просто віддячити. Їм та усім нашим героям. Завдяки яким ми тримаємось. І непогано. А Україна – живе. Слава Україні!
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що наступного тижня проти Росії, яка напала на Україну, введуть нові санкції.
"Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей. Як вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами. А головне – російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий" - Володимир Зеленський у своєму зверненні
🗣 Ірина Верещук відповіла на ультиматуми Росії про здачу Маріуполя:
"Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів – відкрийте просто коридор"
Ми повідомили ООН та МКЧХ. Тепер чекаємо на реакцію міжнародної спільноти. Це свідома маніпуляція і це реальне взяття в заручники людей"
🇺🇦 Оперативна інформація від Генштабу станом на 00.00. Головне:
▪️ На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами РФ на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Білорусі у війну.
▪️ На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Закріплюється на захоплених рубежах та проводить підготовку до наступу на Київ. За рахунок активних дій ЗСУ окупанти на окремих напрямках блоковані.
▪️ На Сіверському напрямку противник продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. Але неспроможний організувати якісне логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.
▪️ На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, намагається здійснити приховану підготовку до поновлення наступу.
▪️ На Донецькому та Луганському напрямках завдяки вмілим та майстерним діям українських воїнів було успішно відбито сім атак ворога, знищено 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля, близько 170 осіб живої сили. Підрозділи ППО збили 1 ворожий Су-34 та 1 вертоліт окупантів (втрати уточнюються).
▪️ Противник продовжує нанесення авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату "Азовтсаль". Веде штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста. Успіху не має. Зазнає втрат.
▪️ На Таврійському напрямку суттєвих змін не відзначено. З метою запобігання мітингам в окупованих населених пунктах переміщено підрозділи росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей.
▪️ Очікується продовження проведення окупантами заходів спрямованих на встановлення окупаційної влади на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву.
▪️ На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки.
Міноборони Великої Британії в Twitter: "Блокада українського узбережжя може погіршити гуманітарну ситуацію в Україні, оскільки перешкоджає доставці життєво важливих вантажів до країни".
❗ Віталій Кличко: "Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгівельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час — один загиблий. Всі служби - рятувальні, медики, поліція - працюють на місці. Інформація уточнюється"
У неділю 20 березня сили Протиповітряної оборони знищили один літак, чотири безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети над Україною.
"За двадцять п’ять діб російські окупанти понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі. 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.
Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України."
Перемога близько! Хроніка 25 дня війни від Міністерства оборони України.
❗️У Києві пролунав потужний вибух.
За попередньою інформацією, ППО збила ракету на північному заході міста. Очевидці повідомляють про пожежу.
Кличко: Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент, деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці.
Торгові відносини Російської Федерації та Китаю ускладнилися через війну, яку розв'язала Росія проти України.
Про це повідомляє Bloomberg.
🏦 РФ дозволила Білорусі відтермінувати погашення зобов'язань за державними кредитами на 5-6 років.
Окупанти нібито готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації з Маріуполя як у східному (в Росію), так і в західному напрямках. Вони заявляють про відкриття коридорів о 10 ранку 21 березня (не зазначивши, за київським чи московським часом).
Із 10 до 12 години буцімто росіяни очікують, що з міста вийдуть українські захисники та якісь "іноземні найманці", склавши зброю. Після цього окупанти готові запустити гуманітарний вантаж та дозволити евакуацію мирних мешканців.
Із 7 гуманітарних коридорів сьогодні спрацювали 4, загалом за добу евакуйовано 7 295 людей — Ірина Верещук.
Через обстріли та провокації з боку російських військ було зірвано евакуацію з Бородянки до Білої Церкви, не вдалося доставити гумдопомогу до селища Мала Рогань на Харківщині. Крім того, пропав зв'язок із 6 людьми, які мали доставити гумвантаж у Вовчанськ.
У неділю українські військові лише на Донецькому і Луганському напрямках відбили 7 атак ворога.
Українські захисники знищили:
- 12 танків;
- 9 БМП;
- 3 автомобіля.
- Загальні втрати живої сили противника склали близько 170 осіб.
- ППО в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт окупантів.
У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо – Павла Слободчикова.
У Торонто перейменували вулицю, на якій розташоване російське консульство. Тепер це вулиця Вільної України. 💙💛
Попередньо також були пропозиції перейменувати вулицю на честь президента України Володимира Зеленського.
Близько 2 тисяч маріупольців дісталися до Запоріжжя з Бердянська!
Усі, запевняє голова Донецької ОДА Павло Кириленко, отримають допомогу та тимчасове розміщення.
Усього за п'ять днів з Маріуполя до Запоріжжя приїхало більше 41 тисячі людей.
Мінус один: ЗСУ ліквідували командира роти бойовиків так званої ДНР Сергія Машкіна із позивним "Людоїд".
Він командував ротою 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої ДНР.
За даними української розвідки, Машкін розповідав, що він нібито "точковим вогнем" знищив цілу батарею самохідних артилерійських установок ЗСУ.
Росія продовжує обстрілювати і скидати бомби на українські міста – усього за останні кілька годин:
- Київщина: окупанти нанесли авіаудар по Бучанському району
- Київ: внаслідок потрапляння уламків снаряду виникла пожежа у багатоповерхівці, 5 людей постраждали
- Чернігів: під артилерійським обстрілом загинули двоє людей, які розвозили питну воду
- Житомирщина: у Коростенському районі внаслідок авіаудару пошкоджено 13 будівель, травмовано троє людей.
"Не звикаймо до війни та насильства", – Папа Римський підтримав Україну у своєму твітері.
Будьмо поруч із цим багатостраждальним народом і обіймімо його конкретними зусиллями та молитвою. Прошу вас, не звикаймо до війни та насильства, не втомлюймося великодушно приймати, не лише тепер, але й наступними тижнями та місяцями. #Україна— Pope Francis (@Pontifex) March 20, 2022
Джера "Української правди" повідомляють, що дружина екснардепа з "Народного фронту" Ігоря Котвіцького, Анастасія Котвіцька, разом з матір'ю вивезла до Угорщини повні валізи доларів та євро.
На українському пункті пропуску Котвіцька нічого не задекларувала, а митники її речі не оглядали.
На угорському дівчина задекларувала 28,8 мільйона доларів та 1,3 мільйона євро.
Екснардеп Котвіцький на своїй сторінці у соцмережі назвав цю інформацію фейком.
На Харківщині окупанти, імовірно, затримали гуманітарну колону, яка йшла до Вовчанська.
🔥 Офіційну групу ВКонтакте зламали, тепер шею шириться розсилка про російсько-українську війну – зокрема дані щодо втрат росармії та бомбардувань цивільної інфраструктури України:
"Сегодня 25 день войны Путина с Украиной. За это время российская армия превратила в руины многие города, уничтожила больше 3500 обьектов гражданской инфраструктуры. Десятки тысяч простых людей были ранены, свыше 5 тысяч, включая более чем 100 детей – погибли".
Один з найбільших супермаркетів України, мережа "Сільпо" тимчасово закриває 34 своїх магазини.
23 з них розташовані в Києві, інші на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині.
Останні кілька днів київські магазини "Сільпо" були доволі спустошеними, втім залишались чи не єдиними точками, де кияни могли купити свіжоспечений хліб.
Новонародженого носорога в одному з чеський зоопарків назвали Києвом – на честь українських героїв.
Він з'явився на світ за тиждень після початку війни в Україні.
Як повідомляє зоопарк, Київ добре почувається, регулярно п'є та набирає близько 1 кілограма за день. У довжину він сягає пів метра.
Спершу його мама була трохи неспокійною, а нараз навіть дозволяє медсестрам збирати молоко.
Зведення від Генштабу на 18 годину 20 березня:
– окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їх просування зупинене майже на всіх напрямках. Противник продовжує нести втрати, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, логістикою
– для поповнення втрат Росія проводить приховану мобілізацію на Кубані, у Приморському краї, у Ярославській області та в регіонах Уральського федерального округу. Проте, населення брати участь у війні не хоче
– одночасно російськими пропагандистами розпочато підготовку населення РФ. Офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої "спеціальної воєнної операції"
– за наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви, було досягнуто домовленостей про направлення лівійських "добровольців" до України
– на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей продовжується мобілізація. Керівництво інститутів, технікумів викликає студентів від 18 років для званої реєстрації. На сьогодні більшість особового складу 1-го АК – це мобілізоване населення тимчасово окупованих територій
– окупанти розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи Росгвардії та поліції у Херсоні
– під час чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів ЗСУ на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства.
Англійський колишній футболіст Девід Бекхем тимчасово передав свої акаунти в соцмережах лікарці-педіатру, очільниці Харківського регіонального перинатального центру Ірині Кондратовій.
Через сторіз, які публікуватиме Ірина, вся аудиторія Девіда, яка лише в Instagram перевищує 71 мільйон користувачів, спостерігатиме, як лікарі рятують життя вагітних жінок, породіль та найкрихітніших пацієнтів.
"Дізнайтеся більше про чудову роботу, яку виконують Ірина та інші медики, щоби рятувати життя в Україні", - сказав Бекхем, закликавши також робити пожертви до UNICEF.
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Володимир Зеленський звернувся по відеозв’язку до уряду Ізраїлю, депутатів Кнессету та громадян країни – він дорікнув їм відсутністю підтримки й закликав їх зробити вибір на користь України, так як українці робили вибір на користь євреїв, яких рятували в часи Другої світової:
"Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, або чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес, але відповідь все одно обирати вам, шановні брати і сестри. І вам із цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю.
Українці зробили свій вибір. 80 років тому рятували євреїв, і тому серед нас є Праведники народів світу. Народе Ізраїлю, тепер у вас є такий вибір".
На захопленій росіянами ЧАЕС уперше провели часткову ротацію персоналу та евакуювали кількох людей, що перебували на станції.
20 березня з ЧАЕС вивезли 64 людини: 50 змінних працівників, 9 службовців Нацгвардії (8 жінок та 1 онкохворий), службовця ДСНС та 4 "сталкерів".
На зміну евакуйованим відправилися 46 добровольців, які обслуговуватимуть станцію.
😁Путін більше не зможе купити "загранічну" куртку за 1,5 млн рублів. Група компаній LVMH, якій належить бренд Loro Piana, припинила постачання продукції в Росію.
В куртці відомого бренду Путін 18 березня виступав у Москві на честь восьмої річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні.
⚡❗Водіям авто та мото транспорту заборонено використовувати відеореєстратори, щоб уникнути розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони.
Заборонено фото, відеозйомку доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. Застереження дуже важливе для усіх регіонів, а передусім тих, де йдуть бойові дії.
ЗМІ повідомляють, що Росія перекидає додаткові ешелони військової техніки з різних регіонів, включно з інженерними машинами для наведення тимчасових мостів.
В Ураїні зменшать кількість блокпостів до 800-900. У МВС вважають, що цього буде достатньо для того, щоб забезпечити з одного боку, безпеку, з іншого боку – нормальну логістику по всій країні. З початку тижня блокпостів по країні було близько 1500.
Завтра, 21 березня, на обкладинці російської "Нової газети" – мати, що впізнала свого зятя на відео з України та просить терміново повернути його до Росії.
Вже вранці тираж буде в друкарських кіосках Москви та регіонів. У Петербурзі номер можна знайти у точках біля метро та у вестибюлях станцій – пишуть на фейсбук-сторінці видання.
"Разговор с сыном, подтверждающий его пленение, Люба записала на видео. Это ее главное доказательство. Было оно у матери на руках уже тогда, когда по телефону части уверяли, что Даниил в расположении, никуда не уезжал...
– Часть молчит: ни слова, ни полслова оттуда. Вот это равнодушие и безразличие к нашим детям — не только к моему сыну — оно и поражает. Я же им сына отдала долг перед Родиной выполнять…", – мати полоненого російського солдата.
Читайте матеріал "Сына покажите!"
📸Фоторепортаж Олега Петрасюка з київського метрополіена: Як кияни рятуються в метро від російських вбивць-"денацифікаторів"
⚡Розвідки західних країн оцінюють, що в Україні щодня близько 1000 російських військових гинуть та дістають поранення.
Родина студента-медика з Індії, загиблого від обстрілу російської армії у Харкові, заповіла його тіло для медичних досліджень – повідомляє Суспільне Харків.
"Мій син не зміг служити медицині, тож хай його тіло приносить користь іншим студентам і служить медицині країни", – прокоментував батько хлопця.
Щонайменше 1,5 тисячі жетелів Енергодару вийшли на мітинг проти свавілля російських окупантів, які викрали заступника мера Івана Самойдюка.
⚡За даними розвідки, за маршрутом погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху – Ірина Верещук.
Кількість відмов окупантів від подальшої участі у війні зростає. Українська розвідка виявила, що так званих російських "відказників" – чоловіків, які відмовляються від участі війни проти України – командири окупаційних підрозділів РФ залякують репресіями проти родичів та кримінальною відповідальність.
Записки журналіста Павла Казаріна зі служби в теробороні
"Очередь на мобилизацию была большой и недвусмысленной. Служба в армии на глазах превращалась из обязанности в привилегию. Нам удалось попасть в последний вагон – уже на третий день войны военкоматы поняли, что предложение опережает спрос и начали брать лишь людей с опытом.
На четвертый день за зачисление в армию начали предлагать взятки. Это закономерно. Нашему поколению выпало жить в самый субъектный период истории страны. Нашим современникам будут ставить памятники. Их именами станут называть улицы. События этих дней дети будут изучать на уроках истории. Могу понять тех, кто хочет быть частью всего этого.
Война очень стремительно стерла границы. В моей роте служат директора и автомеханики. Ребята и девушки. Те, кто годятся мне в дети и те, кто годятся в родители. В нашем батальоне служат две гея, мы с ними стояли в одной очереди в военкомат. Прежние водоразделы исчезли. Они больше не имеют значения".
У Святошинському районі Києва через потрапляння уламків снаряду виникла пожежа у житловому будинку та загорілися два автомобілі – ДСНС.
🇺🇦 "У нас є наші люди і наша земля. Для нас – це золото", – Володимир Зеленський.
⚡Переговори між Україною та Росією тривають, зараз на рівні екпертних груп. Джерела УП повідомляють, що онлайн-зустріч офіційних делегацій України та РФ планується на 21 березня.
Генерали, офіцери... Мінус шість російських ватажків
Легендарна пісня "Я вам не скажу за всю Одессу" звучить тепер по-новому 😎🟦🟨
"Я вам расскажу за всю Одессу, эй Путин,
В вас никто не верит здесь всерьёз,
Вы гроза для НАТО и ЕСа, допустим,
А в Одессе вы обычный поц".
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⚡На Луганщині у Кремінній росіяни з танка обстріляли будинок для літніх людей – 56 людей загибнули на місці. За словами голови ОВА, 15 людей, які вижили, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.
⚡У Словаччину прибувають перші підрозділи з країн НАТО, відповідальні за розгортання системи протиповітряної оборони Patriot. Тим часом, Росія обіцяє не допустити передачі Україні С-300 зі Словаччини.
❗ Окупанти викрали заступника мера Енергодара Івана Самойдюка
"Окупанти також розпочали фізичний, психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності мешканців Енергодара. Продовжують розшукувати тих енергодарців, в принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу", – міський голова Енергодара.
Минулої доби з України виїхали майже 50 тисяч людей, 21 тисяча прибула – більшість чоловіки, які повернулись, щоб захищати Батьківщину 🇺🇦
Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 334 тисячі наших співвітчизників – Державна прикордонна служба.
⚡За даними Міноборони, командування збройних сил Росії зазнало нових втрат – поранений командир 346-ї окремої бригади спецпризначення, ліквідовані командрири 31-ї парашутно-десантного костромського ударного полку; "кузниці комдивів" – 247 десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя; 6-го гвардійського танкового червонопрапорного полку.
Зеленський ввів у дію рішення РНБО, за яким в умовах воєнного стану всі загальнонаціональні канали мають транслювати цілодобовий марафон "Єдині новини #UАразом".
Нардеп з команди Порошенка Микола Княжицький назвав його незаконним, пояснючи, що відтак в ефірі мають право мовити лише "Інтер", Плюси, "Україна" і ICTV, які і роблять спільний марафон.
На що радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, що указ не передбачає жодного блокування. Йдеться лише про повне або часткове підключення до телемарафону.
Зведення від Генштабу ЗСУ на 12 годину 20 березня:
- зберігається загроза нанесення противником ракетних ударів високоточною зброєю великої дальності, зокрема і гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинжал"
- підтверджено чергові значні втрати серед вищого керівництва ЗС РФ
- зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі
Що відбувається на різних напрямках:
– на Поліському напрямку ворог намагається закріпитись на захоплених рубежах, очікує посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводить підготовку до наступу на Київ
Загарбники відновили повітряну розвідку та обстріли позицій Збройних Сил України із застосуванням армійської авіації та артилерії
– на Сіверському напрямку ворог продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. По позиціях окупантів наші оборонці нанесли вогневе ураження. Зазнавши численних втрат, противник змушений перейти до оборони, вдається до мінування місцевості
– на Слобожанському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. На території Бєлгородської області, поблизу кордону України, виявлені позиції артилерії великої потужності. Ворог не полишає намірів встановити контроль над містом Ізюм, але втратив боєздатність своїх підрозділів та зупинений
– на Донецькому напрямку головні зусилля ворог зосереджує на штурмі Рубіжного, Сєверодонецька, Попасної. Намагався прорвати оборону наших військ у районі населеного пункту Верхньоторецьке – зазнав втрат, успіху не мав
Продовжується блокування та обстріли міста-героя Маріуполя.
– на Південнобузькому напрямку активних наступальних дій не велось, на окремих напрямках ворог перейшов до оборони.
Херсонщина протестує проти окупантів!
У центрі Херсона люди з українськими прапорами скандують "Домой, пока живой" та "Херсон – це Україна!".
У Новій Каховці жителі йдуть мирним мітингом з українськими прапорами під пісню "Ой, у лузі червона калина" та вигукують "Одна, єдина, соборна Україна!", "Україна понад усе!", "Слава Україні! Героям слава!".
Нове соцопитування групи "Рейтинг" свідчить, що українці підтримують створення безпекового союзу з Польщею та Британією та помітно зменшують наміри щодо вступу до НАТО.
Водночас громадяни виступають категорично проти припинення співпраці з Альянсом.
Полк "Азов" повідомляє, що росіяни обстріляли Маріуполь з моря!
У хід пішли чотири бойові кораблі військово-морського флоту Росії.
Загальні бойові втрати російської армії на 25 день війни:
- особового складу – близько 14 700
- танків ‒ 476
- бойових броньованих машин ‒ 1487
- артилерійських систем – 230
- РСЗВ – 74
- засобів ППО – 44
- літаків – 96
- гелікоптерів – 118
- автомобільної техніки – 947
- кораблів/катерів – 3
- цистерн з ПММ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21
- спецтехніки – 12.
Китай хоче заблокувати дискусії про вторгнення РФ до Україні у порядку денному G20, повідомляють китайські ЗМІ.
Українське ГУР повідомляє, що в середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб, які задумали вбити Путіна.
Його наступником розглядають директора ФСБ Олександра Бортникова.
⚡⚡⚡ Сили спецоперацій, Головне управління розвідки та Грузинський Легіон підірвали цілу колону окупантів.
Деталей небагато, зокрема місце підриву не вказується. Відомо, що "жива сила опізнанню не підлягає".
Американський Інститут вивчення війни констатує, що російська кампанія із захоплення великих міст України – Києва, Харкова, Одеси, – провалилась 🔥
Росіяни окопуються на периферії Києва та інших місцях, намагаючись зміцнити політичний контроль над тимчасово окупованими територіями.
Експерти припускають, що війна може зайти у глухий кут – це не перемир'я і не припинення вогню, а наступальні операції з обох боків, які суттєво не змінюють ситуацію.
За такого варіанту розвитку подій, російські військові продовжать бомбардувати міста та вбивати мирних жителів. Вони спробують зламати волю українців, але, переконують експерти, зазнають невідачі.
⚠ Генштаб ЗСУ заявляє, що наразі існує висока загроза наступу з Білорусі на волинському напрямку.
Війна змінює не лише Труханова 😀?
Колишній український політик, зрадник Олег Царьов запропонував голові військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілкулу здати місто. Мовляв, це єдиний спосіб зберегти місто й жителів.
На що Вілкул відправив його слідом за "русским военным кораблем" – "пошел на х@й, предатель, вместе со своими хозяевами!"
На Луганщині немає жодного населеного пункту, який би не постраждав від росіян, – голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Що відбувається в регіонах – зведення від голів ОДА:
– Київщина: ніч пройшла спокійно, ворог відмовився від активних дій та активно окопується, зводить фортифікаційні спорудження, намагається налагодити логістику
Бої та обстріли йдуть у Макарові, Бучі, Гостомелі, Ворзелі. Загарбник хаотично обстрілює соціальну інфраструктуру та житлові масиви. Переміщення ворога зафіксовано в Вишгородському районі та в Броварському
– Чернігівщина: триває оборона Чернігова, відбуваються обстріли. У Чернігові немає світла, опалення, пробеми зі зв‘язком, більша частина без газу
– Сумщина: уже тиждень тривають артобстріли передмістя Сум, зокрема вони були і цієї ночі
– Житомирщина: був ракетний удар по одному з сіл Коростеньського району, зруйновано промислову будівлю – жертв немає
– Харківщина: у Харкові вночі було кілька атак, є загоряння житлових будинків, працюють рятувальники. Увечері внаслідок останнього обстрілу в районі ХТЗ загинули 2 цивільних, зокрема 9-річна дитина.
Атака з неба над Харковом суттєво зменшилися, на сьогодні фіксують розвідувальні літальні апарати. ЗСУ по деяким напрямках перейшли до контратаки, на дальніх підходах до Харкова розбивають ворожі колони. Учора в Дергачівському районі мобільний підрозділ Нацгвардії знищив велику кількість живої сили та техніки окупантів.
Росіяни намагаються прорватися в напрямку на Ізюм, але ЗСУ ведуть бої.
– Запорізька область: ніч пройшла без змін, за вказівкою військових з 16:00 суботи впроваджена комендантська година до ранку понеділка
– Луганщина: вночі були обстріли Лисичанська та Рубіжного. Вчора був гуманітарний коридор, тож ситуація була більш - менш спокійна у Сєвєродонецьку. Але за добу у Сєвєродонецьку та Рубіжному пошкоджено або зруйновано близько 30 об’єктів
– Донеччина: ніч неспокійна, обстріли по всій лінії: Авдіївка, Мар'їнка, Торецьк. Мар'їнка — спроби прориву. Місто сильно побите. Важка ситуація в Маріуполі – голод, вуличні бої. Люди намагаються самотужки виїхати з міста.
В окупованих селищах поблизу Маріуполя - Мангуш, Мелекине зібралося багато біженців. По решті території області сиуація напружена, але здебільшого контрольована, крім Волновахи.
– Миколаївщина: місто обстрілювали з градів, продовжуються бої в області. Проходить евакуація з сел, які відстояли, та доставка гуманітарки. У частині населених пунктів відсутнє тепло та світло
– Херсонщина: ніч неспокійна, по області було чутно звуки вибухів, обстрілів – інформація уточнюється. Загалом ситуація на Херсонщині з кожним днем наближаться до критичної. У більшості віддалених районів та тих громадах, де перебувають росіяни, майже гуманітарна катастрофа.
Щодня збільшується кількість місць, де рашисти роздають свою гумдопомогу. Все це робиться під зйомки відеокамер рашистських ЗМІ
– Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Рівненщина, Вінничина, Закарпаття, Хмельниччина, Тернопільщина, Черкащина, Львівщина, Полтавщина, Івано-Франківщина, Одещина: спокійно та/або були нічні тривоги.
20 березня мають відкрити 7 гуманітарних коридорів:
- Донеччина: з Маріуполя до Запоріжжя. Також організовано підвіз маріупольців, які дістануться Мангуша, до Бердянська та Запоріжжя. Адреси для дозаправки тих, хто їде своїм авто: вул.Кабельщиків, 132а та вул.Мелітопольське шосе, 87б
- Київщина: з села Бобрик до Броварів, з села Тарасівка до Броварів, з Бородянки до Білої Церкви
- Харківщина: з Харкова будуть відправлені гуманітарні вантажі (продукти, ліки) до Вочанська, селищ Рогань і Нова Рогань.
Наслідки нічних обстрілів Росії:
- у Харкові загинули п'ятеро людей, зокрема 9-річний хлопчик
- на Житомирщині внаслідок ракетного удару загорілася будівля колгоспної комори – без жертв
- на Луганщині, у Рубіжному та Сєвєродонецьку, від обстрілів загинули 3 людей, двоє з яких – діти.
У Маріуполі окупанти скинули бомбу на школу мистецтв, де ховалися близько 400 жителів.
Як повідомляє міська рада, будівля зруйнована, під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
Серед татуювань воєнного часу з'явилась мапа київського метро!
Пробіли – це станції, які нині не працюють.
"Я мечтаю, чтобы мои части тела остались на месте, даже после взрыва авиабомбы.
Не знаю почему, но мне это кажется важным. Хотя, с другой стороны, хоронить во время боевых действий все равно не будут. Так нам ответили полицейские, когда мы поймали их на улице и спросили, что делать с мертвой бабушкой нашего знакомого. Они посоветовали положить ее на балкон.
Интересно, на скольких балконах лежат мертвые тела?".
Це уривок з колонки журналістки Надії Сухорукової, яка нині перебуває в Маріуполі.
Повний текст читайте тут: Маріуполь. У цьому місті всі постійно чекають на смерть
🔥 ЗСУ повідомили про ліквідацію заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи, капітана 1 рангу Андрія Палія.
BBC з посиланням на британську розвідку повідомляє, що Путін перебуває в тісній інформаційній бульбашці, яку він же і створив.
До неї потрапляє мало зовнішньої інформації, зокрема тієї, яка може поставити під сумнів думку Путіна.
Рішення про вторгнення в Україну Путін обговорював зі жменькою "істинно віруючих" людей, які поділяють його світогляд і нав'язливі ідеї.
Зведення від Генштабу:
- Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив. Зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ з логістикою.
- Окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.
Наприклад, безпричинно не пропускають гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення.
- Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі.
- На тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області.
Кадирівці, go home! За даними української контррозвідки, російських військових -"кадирівців" відправили назад в Росію. За час перебування в Україні вони вже втратили сотні бійців.
Що пишуть про Україну закордоном? Заголовки і цитати світових медіа
"Діпфейки проти гри на випередження: чи програє Росія інформаційну війну?
Україна та її союзники, схоже, добре працюють на цьому життєво важливому полі бою, але експерти попереджають, що глобальна картина складна.
Один експерт сказав, що концепцію інформаційної війни між Росією та Україною та її союзниками необхідно розглядати в глобальному контексті.
"Україна робить надзвичайну роботу. Це гарантує, що світ розуміє серйозність ситуації та боротьбу, яку вони ведуть від імені решти демократії", – сказав Енді Карвін, редактор лабораторії цифрових криміналістичних досліджень в Atlantic Council, американському аналітичному центрі."
"США йдуть тонкою межею в українській війні. Вибір між наданням допомоги Україні та уникненням ескалації з Москвою призвело до болісних розходжень щодо зброї та інших елементів політики."
"Серед жахливої людської трагедії непоміченою залишається загроза, яку війна Володимира Путіна становить для культурної спадщини України. Крім очевидних перлин – Києва, Львова та Одеси – країна може похвалитися багатьма красивими та характерними невеликими містами та селищами...
Ще одна загроза спадщині України – потенційна втрата архівів та бібліотек. За останні 15 років або близько того Росія закрила свої секретні архіви для всіх, крім невеликого кола схвалених дослідників. Інститути України, навпроти, були відкритими, що робило її центром вивчення не лише історії України, а й усього Радянського Союзу."
"У великодушній Польщі ненавидять лише одну людину: нового Гітлера".
Упс...
Якщо ви вже забули, Ігор Гіркін "Стрєлков" – російський бойовик, колишній кадровий військовий, який воював на Донбасі. Колись – із найвідоміших тамтешніх ватажків. Фігурант справи про збиття літака МН-17.
"Російські війська надійно "зав'язли" всюди", – скаржиться Гіркін на програші росіян на фронті та передбачає успіхи української армії. Той випадок, коли з ним важко не погодитись.
Перерахувати гроші захисникам України можна тут.
Реакція світу на війну і підтримка України: останні новини
- "Я повинен сказати, що я захоплююся ним." Борис Джонсон обговорював з Володимиром Зеленським можливість евакуюватися до Британії, але той відмовився.
Британський прем'єр також каже, що намагатися нормалізувати відносини з Володимиром Путіним означало б припуститися помилки, як у 2014 році.
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Японія вимагає від Індії чіткої реакції на війну.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав своєму індійському колезі Нарендрі Моді, що вторгнення Росії в Україну похитнуло "основу міжнародного порядку".
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"Кров холоне від усвідомлення." Національна асоціація угорських журналістів закликала ЄС заборонити російський пропагандистський канал RTR Planeta у ЄС.
❗Від прикордонників для тих, хто виїжджає з країни.
Наразі немає черг на пунктах пропуску до Румунії та Молдови. Про ситуаціяю на кордонах з іншими державами читайте тут.
Коли дуже хочеться вірити в те, що сам придумав
Доброго ранку 🙂
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Австралія заборонила продаж глинозему та алюмінієвої руди до Росії.
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Подальші інвестиції та запровадження технологій зупиняють Halliburton, Schlumberger та Baker Hughes. Ці три компанії – найбільші західні гравці на ринку нафтосервісу, які допомагають російським компаніям видобувати нафту та газ.
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Група компаній Bosch, яка займається технологіями в автомобільній та промисловій сферах, згортає діяльність у Росії. Є ознаки, що її деталі могли використовуватися у воєнних цілях.
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Напередодні від російського газу відмовилися у Польщі. Наразі до Польщі вирішила приєднатися й Болгарія.
Читайте детальніше: Майно олігархів для України та "дегазпромізація" Європи: підсумки на економічному фронті 19 березня