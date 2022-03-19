24 день войны. Украина продолжает удерживать российского врага. ОНЛАЙН

24 день в Україні триває повномасштабна війна з Росією.

Україна захищає свої території та людей – Росія бомбить міста, розстрілює місцеве населення та намагається закріпитись в тимчасово окупованих місцевостях.

"Українська правда" оперативно стежить за всіма подіями в цій хроніці.

Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Україна обороняється 23 день. Онлайн.

504 Gateway Time-out

504 Gateway Time-out

nginx