24 день войны. Украина продолжает удерживать российского врага. ОНЛАЙН
Суббота, 19 марта 2022, 04:00
коллаж: Андрей Калистратенко
24 день в Україні триває повномасштабна війна з Росією.
Україна захищає свої території та людей – Росія бомбить міста, розстрілює місцеве населення та намагається закріпитись в тимчасово окупованих місцевостях.
"Українська правда" оперативно стежить за всіма подіями в цій хроніці.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Україна обороняється 23 день. Онлайн.