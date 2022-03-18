Україна обороняється 23 день. ОНЛАЙН
23 день в Україні триває повномасштабна війна з Росією.
Україна захищає свої території та людей – Росія бомбить міста, розстрілює місцеве населення та намагається закріпитись в тимчасово окупованих місцевостях.
"Українська правда" оперативно стежить за всіма подіями в цій хроніці.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Три тижні війни. День 22. Онлайн.
Колишній британський прем’єр Девід Кемерон розвозить мікровантажівкою по Польщі гуманітарну допомогу для українських біженців.
"Це буде довга дорога",- підписав він фотографію, на якій сидить за кермом автомобіля.
🇺🇸 Колишні президенти США Джордж Буш і Білл Клінтон разом відвідали українську церкву в Чикаго, щоб продемонструвати солідарність з народом України
Українські війська продовжують боронити Миколаїв від російських окупантів. Місто зазнає постійних артобстрілів, через що його захисники потребують постійної гуманітарної допомоги.
На відео — один з місцевих гуманітарних складів. Тут відбувається сортування гуманітарки: волонтери розкладають харчі, воду, одяг, медикаменти, предмети особистої гігієни.
🇺🇦У Чехії в районі Нусле на вулиці Моймирова створено зворушливий мурал, присвячений війні в Україні.
Автор мурала – стріт-арт художник казахського походження Chemis, який живе в Чехії.
На муралі зображено маленьку дівчинку, яка прикрила українським прапором героїв відомих західних казок, зокрема, американського Міккі Мауса, британського баранчика Шона, чеського Крота, польського Леліка та Болека та німецьку бджілку Майю.
💸 У ЄС обговорюють можливість використання активів підсанкційних російських олігархів для фінансування зусиль України з відновлення після війни — Bloomberg
У генштабі ЗСУ повідомляють, що невдачі у просуванні під час наземної операції російські війська намагаються компенсувати нанесенням ракетно-бомбових ударів із застосуванням як високоточної зброї, так і бомбардуванням боєприпасами невибіркової дії.
Тільки протягом минулої доби загарбниками нанесено 4 ракетних удари (14 ракет) та здійснено понад 40 авіаційних нальотів.
"Я вважаю, що у військовому конфлікті винні обидва."
Світ ще не повністю усвідомив, з яким злом зіштовхнувся. Це демонструє президент Сербії Александр Вучич. Він хоче, щоб Україна і Росія (і судячи з інтонацій, в першу чергу Україна) пішли на поступки і завершили війну. А інакше, мовляв, буде тільки гірше:
"Я б сказав те саме Путіну і Зеленському – ви повинні визнати цю провину, стати зрадниками, програти вибори, але врятувати країну... Чи хтось в Україні розраховує, що хтось втрутиться, і врешті-решт вони підпишуть кращу угоду, яку підписали б зараз? Тільки країна буде набагато більше знищена."
Діячи культури у Фрації об'єднались, щоб підтримати український народ. З ініціативою виступили режисерка Анастасія Мiкова та музикант і продюсер Юрій Хусточка.
Ми, Жюльєт Бінош, Фабріс Люкіні, Брюно Соло, Тьєррі Лермітт, Єва Грін, Еммануєль Беар, Джейн Біркін, Денi Лаван, Ізабель Юппер, Піт Догерті, Марина Вознюк, говоримо — "Слава Україні!"
Дані ВВС. Американське Міноборони рахує кількість ракет, які Росія випускає по території України. Станом на 18 березня це вже 1800 ракет.
Тези зі звернення Зеленського:
- "Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та профільні комітети працюють над тим, щоб новації були підтримані й нашими депутатами.
Ще один важливий напрямок урядової роботи – це допомога українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії. Я доручив Кабінету Міністрів розробити комплексну програму підтримки таких людей, наших громадян. Усіх, хто позбавлений дому через війну. Вже маємо контури цієї програми."
- "Створений координаційний штаб, який регулюватиме всі питання, повʼязані з доставкою гуманітарної допомоги в Україну. Під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відбулася нарада з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну, передусім для допомоги внутрішнім переселенцям."
- "Кожен російський діяч, який віддає такі накази, і кожен російський солдат, який виконує такі накази, буде встановлений. І отримає примусовий квиток в один кінець у Гаагу. У місто, де розташований Міжнародний кримінальний суд."
- "Початковий план російських військових із захоплення нашої держави провалився. І відчувається, що вони не знають, що ще можна зробити з нами. Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, окрім жорстокої та помилкової тактики на виснаження нас, виснаження України. Окрім постійних ударів по цивільному населенню, по мирних містах, по людях, по дітях, ракет, авіабомб, обстрілів з "Градів", "Ураганів".
- "Переговори про мир, про безпеку для нас, для України – змістовні, чесні та без затягування –це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок."
Зведення від Генштабу:
- Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі – тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. На підступах до Миколаєва ворог був зупинений.
- Невдачі у просуванні військ в ході наземної операції ворог намагається компенсувати ракетно-бомбовими ударами із застосуванням як високоточної зброї, так і бомбардуванням боєприпасами невибіркової дії.
- Протягом 18 березня противник наніс 4 ракетних удари (14 ракет) та здійнсив понад 40 авіаційних нальотів.
- На Поліському напрямку росіяина не полишають спроб відновити просування в бік Києва. Ведуть повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.
- Окупанти продовжують частково блокувати місто Чернігів, обстрілюючи артилерією цивільні квартали міста. Для ведення розвідки та корегування вогню активно застосовують БПЛА.
- Продовжуються спроби загарбників блокувати міста Суми та Харков, а також намагання відновити наступ у напрямку Покровська.
- Російська війська пробують встановити контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, а також блокувати Сєверодонецьк.
- В районі Рубіжного ворог закріпився на західних та північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід до південної частини міста. Тривають бої за місто Попасна.
- На Донецькому напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кримське, Авдіївка, Тарамчук. Триває блокада та спроби штурму міста-героя Маріуполя.
18 березня окупанти вкотре блокували гуманітарний коридор. Цього разу на Харківщині.
"У Харківській області через порушення режиму тиші по погодженому маршруту сьогодні знову була зірвана робота коридорів для доставки гуманітарної допомоги до міст Балаклея та Ізюм", – віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук.
❗Генштаб: Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря.
Маріуполь після "звільнення". Звільнення від миру.
|ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES
|ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES
|Колона автомобілів із людьми, які тікають з міста
🤜 🤛 НАТО забезпечить постачання в Україну комплексів ППО.
А саме: Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, які передаються Україні.
Російські окупаційні війська риють ями із земельними укріпленнями довкола своєї техніки на північний захід від Києва. Це помітили на супутниковах знімках.
"Режисер Сергій Лозниця неодноразово підкреслював, що вважає себе космополітом, "людиною світу". Проте зараз, коли Україна з усіх сил боронить свою незалежність, ключовим поняттям у риториці кожного українця повинна бути його національна ідентичність", – заява Української кіноакадемії.
Вона виключила Лозницю зі свого складу, зокрема через те, що його фільми увійшли до програми кінофестивалю російського кіно "Від Львова до Уралу".
18 березня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 9 145 людей. З них 4 972 – мешканці Маріуполя.
😑 Більшість затриманих диверсантів, що працювали на Росію, є українськими громадянами.
В Україні запустили новий NFT-проект для збору коштів на допомогу армії.
Ідея проста – художники створюють ілюстрації про війну, айтішніки переводять їх у цифровий вимір NFT і виставляють на продаж, розповідає хмельницька журналістка Ольга Зінько. Маркетологи залучають увагу через закордонних інфлюнсерів.
Перша ціль проекту – купити тепловізор Pulsar Helion 2 XP50 PRO.
Придбати NFT-колекції на тему війни в Україні можна тут.
Міноборони РФ нібито готове зберегти життя українським бійцям, які обороняють Маріуполь, якщо вони складуть зброю.
Але полк "Азов" стоїть на своєму і заявляє – місто продовжує бути українським.
"Я хочу, щоб вся Україна пишалась героїчною боротьбою захисників міста і розповідала про це на весь світ (...) Ми чекаємо приходу основних сил і деблокади", – заявив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.
‼️Звернення від заступника командира полку АЗОВ капітана Святослава Паламара, друга Калини з блокадного міста Маріуполя— АЗОВ (@Polk_Azov) March 18, 2022
Маріуполь продовжує бути українським містом.
Боротьба триває!#МаріупольУкраїна #MrplUA pic.twitter.com/0tXKZgpvI0
На межі червоної лінії:
спікер парламенту Руслан Стефанчук на тлі переговорів з Росією допустив можливість зміни Конституції у частині євроатлантичної інтеграцї.
"Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму.
Тому ми будемо дивитися, до якого шляху будуть йти переговорники, і тоді вже відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або будемо змінювати Конституцію в цій частині", – сказав Стефанчук в ефірі одного з телеканалів.
У Запорізькій області росіяни обстріляли рятувальників, які приїхали наслідки обстрілів – одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.
Український спідкубер Алекс Іванчак, який збирає кубик Рубика за лічені секунди, виклав з них портрет Володимира Зеленського.
Хлопець сподівається, що це подарує президенту хоч трохи позитивних емоцій.
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"Ми ніколи не підемо на жодні угоди всупереч національним інтересам України", – голова ОП Андрій Єрмак.
Він також заявив, що світ потребує нової системи безпеки, де Україні належатиме одна із ключових позицій – і це точно не буде новий "Будапештський меморандум".
Греція готова відбудувати знищений російськими бомбами пологовий будинок у Маріуполі.
"Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі – центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символу варварства війни", – написав прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.
Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022
Окупанти захопили в полон секретаря міської ради тимчасово окупованої Нової Каховки Дмитра Васильєва та утримують його в СІЗО, заявляє його дружина Людмила Васильєва.
В окупантів Васильєв перебуває вже два дні. За словами дружини, до нього застосовують фізичний і моральний тиск та катують.
Усе заради того, щоб він змінив своє ставлення до окупації.
Окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади на Харківщині Віктора Терещенка.
Чому Україна не може відправити військову підмогу в обложений росіянами Маріуполь – пояснює радник голови ОП Олексій Арестович:
– найближчі до Маріуполя підрозділи ЗСУ ведуть важкі бої щонайменше за 60 кілометрів від міста – на північ від Волновахи. На них наступають переважаючі сили противника, і "їм би самим там відбитися"
– інші частини ЗСУ знаходяться за 100, 120, 150 км від Маріуполя, вони не пройдуть таку відставнь голим степом під ударами авіації з Криму та Ростовської області
– над Маріуполем побудовано потужну протиповітряну оборону противника – і авіаційну з Криму, і наземну. Були спроби надати повітряну підтримку – і вони не мали успіху.
Вечірнє зведення від Генштабу:
– РФ планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії
– підтверджуються факти відмови окремих військовослужбовців РФ від участі у бойових діях, зокрема так вчинили близько 130 військових з 20 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Південного військового округу
– особовий склад противника деморалізований, почастішали випадки суїцидів та самоскалічень
– командира 45 окремої бригади спецпризначення повітряно-десантних військ РФ Вадима Панькова планують усунути від службових обов'язків через відсутність позитивних результатів. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель
– у Джанкої в Криму призупинено навчання у місцевих школах, аби розмістити там ЗС Росії, які прибувають до міста
– на Чернігівщині окупанти залякують місцевих, щоб придушити їхній спротив
– окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та руйнуюють інфраструктуру міст, створюючи передумови для поглиблення гуманітарної кризи
– сили оборони України продовжують крок за кроком звільняти тимчасово зайняту територію України на всіх напрямках.
Личаківський райсуд Львова дозволив арештувати проросійського нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді.
Наразі його місце перебування встановлюється.
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До столичної лікарні "Охмадит" доставили родину, яка постраждала від російських обстрілів.
З самого ранку снаряд прилетів поряд з 5-поверхівкою, де мешкає подружжя.
Мати Ольга накрила собою одномісячну доньку й отримала численні уламкові поранення – їх усі вийняли лікарі. Батько отримав ушкодження ніг. Дитина не постраждала.
Медичний сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями по відео на час війни.
З нововведень:
- направлення до вузького спеціаліста нині не потрібне
- для онлайн-прийому не потрібна підписана декларація
- можна записуватися до лікаря, незалежно від місця його розташування
- усі онлайн-прийоми є безкоштовними, навіть якщо ви записуєтесь до приватного лікаря.
Анонімна спільнота українських музикантів випустила "Гімн справжньої Росії", який складається із звуків вибухів в українських містах.
Зокрема обстрілів градами Харкова та Маріуполя, вибуху в Бабиному Яру в Києві, обстрілів цивільних у Херсоні та бомбардування Сум.
Як розповіли автори роботи російському виданню "Медуза", у такий спосіб вони хочуть показати, зокрема росіянам, що робить армія РФ на території України. Адже саме так – вибухи, стрілянина, дитячий плач, – нині увесь світ бачить і чує Росію.
🚨 Глава російської делегації Володимир Мединський запевняє, що на переговорах "вдалося зблизити позиції щодо нейтрального статусу України".
"Тема нейтрального статусу та невступу України до НАТО є одним із ключових пунктів переговорів. Це той пункт, яким сторони максимально зблизили свої позиції.
Далі починаються нюанси, пов'язані з тим, які гарантії безпеки отримує Україна додатково до тих, що є у разі відмови від вступу в блок НАТО", – сказав Мединський пропагандистським ЗМІ.
Питання демілітаризації, за словами представника Росії, перебуває на рівні обговорення "50 на 50". А ситуація з обговоренням примарної денацифікації Україні "є досить дивною", бо Україна заявляє, що не має жодних нацистських утворень.
hromadske повідомляє, що російські окупанти, ймовірно, взяли у полон їхню журналістку Вікторію Рощину в тимчасово окупованому Бердянську.
Рощина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни.
12 березня редакція не змогла вийти з нею на зв'язок, 16 березня дізналася, що напередодні, ймовірно, 15 березня, журналістку затримала ФСБ Росії. Нині про її місцеперебування нічого невідомо.
8 березня у своєму фейсбуці Рощина розповідала, що натрапила на колону російських танків у Запорізькій області. Окупанти почали обстрілювати авто, у якому вона перебувала з водієм.
Їм вдалось втекти, втім росіяни відкрили їхнє авто з наліпкою PRESS – забрали ноутбук, камеру, рюкзак і цигарки водія.
Сі Цзіньпін заявив Джо Байдену, що війна в Україні – не в інтересах Китаю, пишуть китайські державні ЗМІ.
У розмові з Байденом він зазначив, що міждержавні відносини не повинні перейти у стадію конфронтації, а конфлікти та конфронтації не відповідають жодним інтересам.
"Українська криза – це те, чого ми не хочемо бачити", – цитують медіа Сі Цзіньпіна.
Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Росія просила в Китаю військову та економічну допомогу у війні з Україною.
У Росії масово скупляють цукор та презервативи🤷♀️
"За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом", – Володим Зеленський.
😃🥰У клієнтів Монобанку непростий вибір дизайну карток
У Москві проходить "святковий концерт" на честь восьмої річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни проти України. Виступає Путін, а мітингувальникам роздають безкоштовні хотдоги.
На сцені говорять: "Донецьк знає, Росія надійний і вірний друг, ми з вами". І співають пісню з такими рядками "Росія з нами та з нами бог".
Через дії російської армії понад 273 тисячі українських сімей опинились без газу і тепла – голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко
Російським та білоруським дипломатам заборонили вхід до будівель Європарламенту.
"У Будинку демократії немає місця для тих, хто прагне зруйнувати демократичний лад", – голова Парламенту Роберта Метсола.
У Лисичанську на Лугащині окупанти обстріляли лікарню
⚡У Німеччині, Франції, Швейцарії, США, Швеції, Італії, Данії, Австрії наступного тижня відбуватимуться мітинги біля головних офісів світових компаній, які продовжують свою діяльність в Росії.
Долучайтеся особлисто, хто на місцях, та передавайте інформацію діаспорянам та всім небайдужим іноземцям. Міжнародні бренди мають заплатити за відсутність чіткої позиціі!
🕯У Києві від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 222 людини, із них 60 цивільних, зокрема 4 дитини.
Загалом за цей час у столиці 889 поранених, із них 241 мирний житель, у тому числі: 18 дітей, 3 водії швидкої, 1 лікар швидкої
🇪🇺🇺🇦 Сьогодні Україна отримає наступні 300 млн євро з пакету екстреної макрофінансової допомоги від ЄС — віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Вперше у своїй історії ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї до країни, що зазнала агресії
Today Ukraine receives another €300 million in 🇪🇺 emergency MFA aid.— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 18, 2022
The EU will continue to provide political, financial and humanitarian assistance to 🇺🇦.
For first time ever, EU will finance purchase & delivery of weapons to a country under attack.
🇪🇺🤝🇺🇦#BEUC2022 pic.twitter.com/y4pjHBxT50
Ситуація на фронтовій Київщині
- Місто Славутич повністю ізольоване. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах.
- В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.
- В Макарівській громаді немає води, газу, електрики та зв’язку. Селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.
- У Бучанській та Немішаєвсській громадах окопався ворог.
- У Бородянській та Дмитрівській громадах фіксується пересування ворога.
- В Ірпені та Гостомельській громаді вночі були бої.
- У Броварському районі ситуація напружена, проте контрольована. У Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах присутня ворожа техніка.
- В Обухівському районі вночі було чутно вибухи, загалом ситуація стабільна та контрольована.
- У Фастівському районі ситуація стабільна та контрольована, на частині АЗС відсутнє пальне. Фастівська громада приймає біженців та надає допомогу в їх розміщенні.
- У Білоцерківському районі ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно та без обстрілів, проте були сигнали "ракетної небезпеки".
- У Бориспільському районі ситуація контрольована, ніч пройшла спокійно та без обстрілів.
🇺🇦 Кожен з нас – Степан Бандера
|Ілюстрація Олександра Грехова
На головній площі Львова виставили 109 дитячих візочків – саме стільки українських дітей загинули на війні з 24 лютого.
"Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною", – написав мер міста Львів Андрій Садовий.
Зведення від Генштабу
📍Російські війська витратили майже весь запас ракет та деяких видів боєприпасів, через що ряд підприємств російського ВПК переведені на цілодобовий режим роботи.
📍Врогу частково вдалося тимчасово зайняти населені пункти та встановити контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому операційних районах.
📍Також ворог намагається наростити угруповання військ у напрямку на Київ за рахунок переміщення незлагоджених та небоєздатних підрозділів із Центрального та Східного військових округів.
📍На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності окупаційних військ не зафіксовано. Противник зосередився на фортифікаційному обладнанні зайнятих рубежів.
📍На Слобожанському та Сумському напрямках активних наступальних дій підрозділи російських окупаційних військ не проводять, ворог здійснює перегрупування та робить спроби налагодити логістичне забезпечення. Окупанти більш активно ведуть розвідку.
📍Російські терористичні війська не полишають спроб оволодіти містом Ізюм, посилюють угруповання введенням додаткових підрозділів, здійснюють заходи з метою організації інженерного та матеріально-технічного забезпечення.
📍У Луганській області ворог активізував бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне, має частковий успіх. Продовжує здійснювати постійні обстріли незахищених об’єктів цивільної інфраструктури з метою залякування місцевого населення та обмеження дій сил оборони.
📍У Донецькій області активних бойових дій ворог не вів.
📍На Таврійському напрямку противник намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області.
📍На Південнобузькому напрямку активних дій російських окупантів не відзначено. Ворог продовжує здійснювати обстріли цивільної інфраструктури, нарощує систему логістичного забезпечення угруповання.
❗Генштаб попереджає про нові "вкиди" ворожої пропаганди! Про те, що нібито ЗСУ кидають у бій непідготовлених воїнів.
Фейк поширюють у коментарі у чатах та соціальних мережах, переважно – через фальшиві акаунти. Такоє можуть зустрічатися й матеріали "інформаційних агентств".
Як відрізнити "вкид"?
- Емоційність викладу
- Неможливість ідентифікації автора тексту
- Підкреслена "українськість"
- Застосування штампів у стилі розп’ятого хлопчика, фраз на кшталт "Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще", та ін
З України через польський кордон уже виїхало близько 2 мільйонів людей. В основному це жінки і діти.
Ця цифра ймовірно включає і тих людей, які не планують залишатись у Польщі і поїдуть в інші країни Європи.
Ми поговорили з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Кілька тез з його інтерв'ю:
- "Санкції працюють. У Росії зараз два головних болі. Перший – це вплив санкцій. Другий – це провал їхньої військової операції і втрати, які вони несуть в Україні."
- "Лавров мене називав Геббельсом, я його називав Рібентропом. Але якщо у нас задача сісти і домовлятися про припинення війни, ми маємо всі речі залишати поза межами кімнати переговорів і серйозно розмовляти."
- "Зараз переговори на білоруському треку – це така окопна війна. Вони сидять в своєму окопі, ми сидимо в своєму окопі і перестрілюємося аргументами."
- "Над тим, щоб Україні надали статус кандидата на членство в Європейському Союзі, з ініціативи президента ми почали працювати ще до війни. І реакція ЄС була: "ні, ну ви що? Куди ви? Он у нас Балкани, у нас втома від розширення. Забудьте, цього ніколи не буде".
- "Ми здолали шлях, який інші країни долають не просто роками, а десятиліттями. У нас все це стиснулося буквально у два тижні."
- "Я дуже високо-гуманістична людина і вихований на засадах людяності. Але за кожну сльозу, за кожну краплину крові, за кожну розбиту цеглинку Росія буде платити."
Читайте повністю: "Дмитро Кулеба: За кожну сльозу і за кожну краплину крові Росія буде платити"
🤜 🤛 Росіє, готуйся до репарацій! Нідерланди вже заморозили російські активи на 200 мільйонів євро.
З України вимушено їдуть люди, чимало з них – жінки і діти. Як не стати жертвою торгівлі людьми закордоном? Радить Центр протидії дезінформації ⬇
- Не давайте нікому оригінали документів, майте при собі їх копії, але в іншому місці.
- Не приймайте пропозиції про роботу сумнівного характеру.
- Відмовляйтесь брати в борг у незнайомих людей.
- Будьте на постійному контакті з рідними та близькими.
- Вивчіть номери екстрених служб країни, в який ви знаходитесь (у країнах ЄС – 112).
ОНОВЛЕНО 💪 Працює українська ППО:
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Проти ночі 18 березня над Вінниччиною збили три крилатих ракети російських окупантів.
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У небі над Одеською областю близько 5 ранку 18 березня збили крилату ракету російських окупантів.
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На Київщині захисники збилий ворожий літак СУ-34.
Українській армії потрібна підтримка! На спецрахунку НБУ для допомоги захисникам залишилось 26 млн гривень.
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Подивитись реквізити для іних валют, а також перерахувати кошти можна тут.
У Польщі є ідея миротворчої місії в Україні. Раніше вона не сподобалась США. Однак польський уряд готує представити свої пропозиції на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради.
"Я розумію, що зараз серед деяких країн Західної Європи панують стримані настрої, мені сумно про це говорити, але я переконаний, що подальший тиск у майбутньому може призвести до того, що буде організована така місія, яка убезпечувала б територію України, ще не захоплену Росією", – речник уряду.
Українська військова розвідка опублікувала список з понад 3,3 тисячі російських окупантів з Республіки Дагестан.
З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.
Президентка Європарламенту Роберта Метсола:
"Європарламент і ЄС щоденно мають надсилати чіткий сигнал: ми не зупинимось, доки це не припиниться.
По-друге, потрібно зводити енергозалежність Європи від російського газу до нуля. Якщо цього не робити, ми продовжимо прямо й опосередковано фінансувати війну. Хоробрі українці щоденно палять російські танки - а ми даємо Росії гроші на виготовлення нових."
⚡ Окупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту
Міський голова Андрій Садовий не вказує адресу, куди потрапила ракета (як і просила раніше українська армія), але уточнює, що це не аеропорт.
ОНОВЛЕНО. Крім того, вночі та вранці 18 березня ворожих ударів зазнали:
- Краматорськ у Донецькій області. Наразі відомо про 2 загиблих і 6 поранених.
- У Харкові зруйновано будівлю Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України.
- Житловий квартал у Подільському районі в Києві. Залишки ракети впали на житловий будинок. Одна людина загинула.
- Склад у місті Вознесенськ Миколаївської області. Інформації про травмованих і загиблих наразі немає.
- Сєвєродонецьу та Рубіжне, що на Луганщині. У Сєвєродонецьку двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення. У Рубіжному двоє поранених. Понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури зруйнувано. В деяких домівках поблизу місць обстрілів відсутні газ та вода.
Я розумію розчарування, але. Генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Альянс не включається в оборону проти Росії так, як хотілось би Україні.
"Я розумію розчарування президента Зеленського та українського народу, оскільки вони є жертвами жорстокої безглуздої війни з вторгненням військ президента Путіна".
Водночас, за його словами, необхідно забезпечити, "щоб цей конфлікт не вийшов з-під контролю та не вилився за кордони України".
Путін озвучив президенту Туреччини Ердогану свої умови до України.
Ось вони (!! обережно, російський диктатор живе у власному світі і поширює пропаганду !!)
- "нейтралітет" України і відмова від євроатлантичного курсу;
- "роззброєння України, щоб вона не могла становити загрози для Росії", "захист російської мови" та "денацифікація";
- вимоги щодо статусу ОРДЛО та окупованого Криму, конкретні деталі не оприлюднені.
❗ Гуманітарні кордони на 18 березня
- Маріуполь – Запоріжжя
Колона автобусів з бензовозом продовжила рух з селища Василівка. Після 9 ранку з Запоріжжя виїде друга колона.
Маріупольців, яким вдалося вирватися з міста, будуть перевозити з Бердянська до Запоріжжя.
Тим, хто іде пішки, організують допомогу у Мангуші.
- Суми – Полтава
- Тростянець, Лебедин, Конотоп, Краснопілля, Велика Писарівка – Полтава
- Харківська область: доставка гуманітарної допомоги до міст Балаклея та Ізюм
Загальні втрати російських окупантів на 18 березня:
- особового складу – близько 14200 осіб,
- танків ‒ 450 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1448 од,
- артилерійських систем – 205 од,
- РСЗВ – 72 од,
- засоби ППО – 43 од,
- літаків – 93 од,
- гелікоптерів – 112 од,
- автомобільної техніки – 879 од,
- кораблі /катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12.
- спеціальна техніка – 11.
Як пройшла ніч у регіонах
📍Київщина
Тривоги ракетних ударів по всій області. Найбільш гарячими точками залишається: Бучанський район – Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Макарів, Бородянка, напрямок Житомирської траси, Вишгородський район та 4 громади в Броварському районі.
📍Чернігівщина
Оборонні бої біля Чернігова. У більшості мікрорайонів міста немає світла, води. Зв’язок обмежений. Вночі кілька повітряних тривог, вдень і вночі кілька годин росіяни обстрілювали центр, спальні райони міста.
Важка ситуація у приміських селах, у яких вороги розміщують свою техніку поміж хатами, залякують людей, відбирають їжу.
📍Сумщина
В Охтирському районі та на околицях Сум тривали нічні артобстріли російської армії.
У селах цих районів росіяни повиганяли людей з хат, знущаються над ними, забирають їжу, ламають телефони та палять будинки.
З деяких населених пунктів забирають усіх чоловіків в невідомому напрямку.
Зранку Сумщина отримала підтвердження гуманітарних коридорів до Полтавської області з міст: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп та селищ Краснопілля і Велика Писарівка.
📍Житомирщина
Декілька тривог, наразі без руйнувань та втрат.
📍Кіровоградська область
Ситуація спокійна.
📍Дніпропетровщина
Ніч була спокійною. Зранку – тривога.
📍Харківщина
У Харкові рятувальники досі гасять пожежу на харківському ринку, при повторному обстрілі торгівельних павільйонів загинув рятувальник. Вогонь перекинувся на сусідні житлові будинки. Продовжуються атаки росіян на житлові райони. В області: тривають бої в Ізюмському, Дергачівському, Чугуївському напрямку.
📍Запорізька область
Без суттєвих змін. Вночі було тихо.
📍Рівненщина
Ніч була спокійною, проте була одна повітряна тривога.
📍Волинь
Ніч була тихою.
📍Вінничина
Ситуація в цілому спокійна, окрім повітряних тривог.
📍Закарпаття
Ніч минула спокійно.
📍Хмельницька область
Зранку – повітряна тривога, загалом ніч – спокійно
📍Тернопіль
Зранку – повітряна тривога, загалом ніч була спокійною.
📍Черкаси
Ситуація спокійна;
📍Львівщина
Ніч була неспокійною. У Львові близько 6:30 відбулися кілька вибухів. За попередньою інформацією – три.
📍Полтаващина
Ніч була тихою.
📍Чернівці
Все спокійно.
📍Івано-Франківськ
Ніч минула спокійно, зранку – одна тривога.
📍Луганщина
Понад 20 житлових та інфраструктурних об'єктів зруйновано за ніч у Сєвєродонецьку та Рубіжному. В Сєвєродонецьку – будівля СБУ, водоканал, оптові бази. О 5.00 накрили Градами Кремінну та Лисичанськ. Кількість жертв серед мирного населення уточнюється.
За ніч двоє загиблих.
📍Донеччина
По всій лінії фронту на півночі та в центрі області – обстріли.
Маріуполь залишається в облозі. Вуличні бої.
Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка – обстріли. Ще тривають.
Очеретинська ВЦА: всю ніч обстріли в районі Верхньоторецька, Новобахмутовки, Красногорівки, обстріли продовжуються і на цей час.
📍Миколаївщина
На Миколаїв, Вознесенськ та Снігурівку були здійснені авіаудари, рятувальники гасять пожежі. Дані про постраждалих уточнюються. В області продовжуються бої. На окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення в селах.
📍Херсонщина
За останню добу на Херсонщині змешилися вибухи та постріли. Не зважаючи на це, область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. В самому Херсоні окупанти встановили нові блок-пости.
Люди чекають на зелені коридори.
📍Одеса
Одна повітряна тривога вночі.
Мер Мелітополя Іван Федоров, який пережива полон окупантів, розповів, як його утримували:
"Я перебував у Мелітополі, у СІЗО міста Мелітополя.
У камері, коли зі мною вели переговори, коли від мене треба було щось отримати, часом було п'ять, шість, сім військових навколо мене зі зброєю.
Вони мене руками не чіпали, але повірте, що сім людей зі зброєю, що знаходяться поруч, достатньо, щоб переконливо довести свою позицію.
Або в сусідній камері когось катували – і були чутні ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно точно можна порівняти з тиском, тортурами і так далі. Тому всі ці шість днів були досить важкі."
Читайте також: Хто такий мер Мелітополя Іван Федоров та за що його викрали окупанти РФ
Українка, прима-балерина Державного балету Берліна Яна Саленко 19 березня виступить з благодійним концертом у Королівському театрі Данії – усі квитки вже розпродані.
"Ми будемо виступати для України", – написала Саленко у своєму інстаграмі.
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Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 6 ранку 18 березня:
– протягом доби ЗСУ частково знищили і зупинили просування вглиб підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку РФ – втрати ворога уточнюються
– Повітряні сили завдали потужних ударів по колонах військової техніки РФ – усього уражено 14 повітряних цілей ворога
– через брак людських ресурсів окупанити залучають до війни так званих "добровольців", строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської арабської республіки
– на окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показово позитивний імідж, роздаючи продукти населенню. Водночас, вони розшукують і затримують проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС, їхній сімей та інших громадян, які можуть організувати спротив окупації
– ворог продовжує нести втрати, має проблеми із забезпеченням підрозділів. Низький морально-психологічний стан призводить до збільшення рівня дезертирства.
Замість доброго ранку – економічні хроніки падіння Росії:
- літаки найбільшого в РФ вантажного авіаперевізника "Вогла-Днепр" повністю зупинили польоти
- банк Raiffeisen не виключає виходу з російського ринку
- німецький виробник складових для вантажного транспорту SAF-Holland зупинив інвестиції в новий виробничий майданчик в РФ
- у Росії дозволили магазинам не видавати паперові чеки – справа в дефіциті касової стрічки
- американська компанія AbbVie припинила постачання в РФ ботоксу та філерів
- Польща з 2023 року планує повністю припинити купівлю газу в Росії
- футбольні клуби "Мілан", "Реал Мадрид" та "ПСЖ" призупинили угоди з найбільшим букмекером Росії Fonbet
- кіберспортсменам з РФ і Білорусі заборонили участь в турнірах Apex Legends і FIFA 22.
Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на виплати стипендій студентам.
Як в Україні працює повітряна тривога?
- усі повітряні загрози виявляють Повітряні сили ЗСУ
- між моментом фіксації літака/ракети та власне запуском сирени минають лічені хвилини, а може навіть менше хвилини
- час, за який можна сховатися, залежить від місця запуску ракети. Якщо вона летить з Чорного моря на Київ – це понад година, якщо з Білорусі – 20 хвилин
- сигнал тривоги вмикається за маршрутом ракети й у прилеглих до неї містах (адже вона може коригувати свій маршрут)
- Повітряні сили бачать не всі загрози
- українська система ППО збиває приблизно 10% ворожих ракет. Ракети – це дуже малопомітні цілі.
Детальніше читайте в тексті: Як працює повітряна тривога – пояснюють Повітряні сили ЗСУ
Щодня росіяни скидають на Маріуполь від 50 до 100 авіабомб.