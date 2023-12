Україна обороняється 23 день. ОНЛАЙН

Греція готова відбудувати знищений російськими бомбами пологовий будинок у Маріуполі.

"Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі – центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символу варварства війни", – написав прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.