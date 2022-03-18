Україна обороняється 23 день. ОНЛАЙН

08:45

Як пройшла ніч у регіонах

📍Київщина

Тривоги ракетних ударів по всій області. Найбільш гарячими точками залишається: Бучанський район – Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Макарів, Бородянка, напрямок Житомирської траси, Вишгородський район та 4 громади в Броварському районі.

📍Чернігівщина

Оборонні бої біля Чернігова. У більшості мікрорайонів міста немає світла, води. Зв’язок обмежений. Вночі кілька повітряних тривог, вдень і вночі кілька годин росіяни обстрілювали центр, спальні райони міста.

Важка ситуація у приміських селах, у яких вороги розміщують свою техніку поміж хатами, залякують людей, відбирають їжу.

📍Сумщина

В Охтирському районі та на околицях Сум тривали нічні артобстріли російської армії.

У селах цих районів росіяни повиганяли людей з хат, знущаються над ними, забирають їжу, ламають телефони та палять будинки.

З деяких населених пунктів забирають усіх чоловіків в невідомому напрямку.

Зранку Сумщина отримала підтвердження гуманітарних коридорів до Полтавської області з міст: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп та селищ Краснопілля і Велика Писарівка.

📍Житомирщина

Декілька тривог, наразі без руйнувань та втрат.

📍Кіровоградська область

Ситуація спокійна.

📍Дніпропетровщина

Ніч була спокійною. Зранку – тривога.

📍Харківщина

У Харкові рятувальники досі гасять пожежу на харківському ринку, при повторному обстрілі торгівельних павільйонів загинув рятувальник. Вогонь перекинувся на сусідні житлові будинки. Продовжуються атаки росіян на житлові райони. В області: тривають бої в Ізюмському, Дергачівському, Чугуївському напрямку.

📍Запорізька область

Без суттєвих змін. Вночі було тихо.

📍Рівненщина

Ніч була спокійною, проте була одна повітряна тривога.

📍Волинь

Ніч була тихою.

📍Вінничина

Ситуація в цілому спокійна, окрім повітряних тривог.

📍Закарпаття

Ніч минула спокійно.

📍Хмельницька область

Зранку – повітряна тривога, загалом ніч – спокійно

📍Тернопіль

Зранку – повітряна тривога, загалом ніч була спокійною.

📍Черкаси

Ситуація спокійна;

📍Львівщина

Ніч була неспокійною. У Львові близько 6:30 відбулися кілька вибухів. За попередньою інформацією – три.

📍Полтаващина

Ніч була тихою.

📍Чернівці

Все спокійно.

📍Івано-Франківськ

Ніч минула спокійно, зранку – одна тривога.

📍Луганщина

Понад 20 житлових та інфраструктурних об'єктів зруйновано за ніч у Сєвєродонецьку та Рубіжному. В Сєвєродонецьку – будівля СБУ, водоканал, оптові бази. О 5.00 накрили Градами Кремінну та Лисичанськ. Кількість жертв серед мирного населення уточнюється.

За ніч двоє загиблих.

📍Донеччина

По всій лінії фронту на півночі та в центрі області – обстріли.

Маріуполь залишається в облозі. Вуличні бої.

Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка – обстріли. Ще тривають.

Очеретинська ВЦА: всю ніч обстріли в районі Верхньоторецька, Новобахмутовки, Красногорівки, обстріли продовжуються і на цей час.

📍Миколаївщина

На Миколаїв, Вознесенськ та Снігурівку були здійснені авіаудари, рятувальники гасять пожежі. Дані про постраждалих уточнюються. В області продовжуються бої. На окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення в селах.

📍Херсонщина

За останню добу на Херсонщині змешилися вибухи та постріли. Не зважаючи на це, область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. В самому Херсоні окупанти встановили нові блок-пости.

Люди чекають на зелені коридори.

📍Одеса

Одна повітряна тривога вночі.