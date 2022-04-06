Шість тижнів війни України з Росією. ОНЛАЙН

22:26

Якщо знезарати воду і зробити її безпечною для вживання – радить МОЗ

💧Кип’ятіння. Кип’ятити воду треба не менше 10 хвилин, потім дати їй відстоятися та обережно злити, не збовтавши осад. Зберігати кип’ячену воду треба в закритій тарі. Також її можна додатково очистити із допомогою фільтру.

💧Таблетки з активним хлором. Додайте таблетки, почекайте 30-60 хвилин до їх розчинення. Тоді можете споживати воду. Головне, уважно почитайте інструкцію, щоб дізнатися, на який об’єм води вони розраховані.

💧Активоване вугілля. На літр води треба 5 таблеток, які краще подрібнити. Подрібнене вугілля заверніть у марлю або в іншу тканину. Знезараження води у такий спосіб триває щонайменше 80 годин.

💧Марганцівка. На 1 літр води потрібно 1-2 грами розчину або кілька кришталиків. Вода має зафарбитися у блідно-рожевий колір. Споживання води яскраво-рожевого коліру може призвести до подальших проблем з кишечником. Нехай розчин постоїть пів години, а потім процідіть його (пропустіть через побутовий фільтр), залишивши осад на дні.

💧Йод. На літр води достатньо 3-4 крапель спиртового розчину йоду. Після знезараження профільтруйте воду. Зачекайте близько години перед тим, як вживати воду. Така вода буде мати специфічний присмак, однак вона все одно може врятувати від зневоднення.