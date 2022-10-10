Россия бьет ракетами в городам Украины. День 229. ОНЛАЙН
Зранку 10 жовтня Росія завдає ракетних ударів та атакує дронами різні міста України. Є жертви серед цивільних та руйнування, зокрема, у самому центрі столиці.
"Українська правда" слідкує за подіями в режимі онлайн.
На цьому ми завершуємо онлайн 229 воєнного дня. Нехай ніч буде спокійною 💙💛
Президент Європейської Ради Шарль Мішель про масовані ракетні удари по Україні:
"Те, що Кремль вдається до цієї тактики, свідчить лише про його власний зростаючий відчай".
"Європейський Союз залишається твердо відданим підтримці України в політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному плані, а також у відновленні та забезпеченні потреб у підготовці до зими".
Володимир Зеленський поговорив з Джо Байденом про системи протиповітряної оборони, які Україна чекає від країн Заходу.
За даними МВС, через російські ракети 10 жовтня загинуло 14 людей, 97 – травмовані.
"Українська лють". На вечір 10 жовтня українці задонатили благодійним фондам та волонтерам понад 227 мільйонів гривень – Forbes
Міський голова Львова Андрій Садовий показав фото знеструмленого міста
"Історичні фото "Львів без світла" Наше місто прекрасне завжди💔 До 24:00 електроенергію обіцяють відновити. Тому нехай ці фото залишаться в історії, яка ніколи більше не повториться"
|всі фото Романа Балука
Наслідки ракетних обстрілів 10 жовтня: 12 людей загинули, більше 80 поранені або травмовані.
💵За даними видання Forbes, масовані обстріли росіян по всій території України 10 жовтня коштували окупантам близько 400-700 млн доларів.
У кількох європейських столицях сотні людей вийшли на протести з засудженням ракетних ударів Росії по Україні.
Тбілісі, Грузія
Tbilisi this evening. pic.twitter.com/Z1lqN5VhyL— Mike Eckel (@Mike_Eckel) October 10, 2022
Відень, Австрія
Варшава, Польща
Звернення Володимира Зеленського
"Україну неможливо залякати. Тільки ще більше об’єднати.
Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати.
Російська армія спеціально нанесла ці удари саме у ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху й зачепити більше людей. Вони зачепили. Вони зачепили увесь світ…"
Так виглядає схема російських ракетних ударів по території України 10 жовтня⬇
За словами Залужного, противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу "Shahed-136".
"Віялові відключення" можуть тривати кілька днів, оскільки цей час буде потрібний на відновлення стабільного електропостачання для всіх споживачів.
У більшості областей електропостачання відновлено повністю чи майже повністю, ще в п’яти тривають відновлювальні роботи.
Приміщення Університету Шевченка, які постраждали від ранкових "прильотів"
Room in the Russian Philology Department at the Taras Shevchenko Uni of Kyiv this morning. Russia “supporting” русский мир pic.twitter.com/sAxMqZijou— Yuliya Komska 🇺🇦 stand with Ukraine (@ykomska) October 10, 2022
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: ніхто із західних колег не говорив про переговори з Росією, телефонуючи після російських ракетних ударів
Це лев Берцель, який тимчасово перебуває у Центрі порятунку диких тварин Наталії Попової. Під час ракетних ударів він злякався гучних звуків. Берцель намагався врятуватися і поранився об вольєр.
Як Київ оговтується після ранкових ракетних ударів? Знімальна група Української правди проїхала центром української столиці
Що відбувається на фронті у цей день? Головне з вечірнього зведення Генштабу:
- Російська армія намагається утримати захоплені території та наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- На Херсонському напрямку окупанти зазнали нових втрат.
- Загрози наступу з території Білорусі станом на 10 жовтня немає.
- Внаслідок масованого ракетного удару з боку росіян за поточну добу постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів України. Окупанти завдали понад 84 удари.
- Українські захисники знищили 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.
"Ці атаки лише ще більше зміцнюють нашу прихильність до народу України".
На ракетні удари Росії відреагував президент США Джо Байден. Його заяву оприлюднив Білий дім:
"Внаслідок цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі, які не є військовими. Це ще раз демонструє крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу."
Як ще в Європі та світі реагують на черговий терор Кремля?
- Європейський Союз вже готує свої рішення у відповідь. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
- Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що її країна хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "у найближчі кілька днів".
- Президент Франції Еммануель Макрон поговори з Володимиром Зеленським. Висловив надзвичайну занепокоєність і обіцяє залишатись на зв’язку.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність ізоляції Росії.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єрка Естонії Кая Каллас записали спільне звернення до українців, стоячи поруч з кордоном Євросоюзу та Росії:
"Путінська Росія ще раз продемонструвала світу, за що вона виступає – за варварство і терор. Для відповідальних за це мають бути наслідки… Висловлюю щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українців цим не залякати. І українці знають, що ми будемо поруч з вами – стільки, скільки буде необхідно".
Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2022
Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror.
I know that Ukrainians will stay strong.
We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF
Світлана Тихановська, яка виграла вибори президента в Білорусі, звернулась до Зеленського та українського народу. Вона каже, що "білоруси – це не Лукашенко", і запевнила, що білоруський народ – з Україною.
Тихановська запропонувала Україні "побудувати альянс з демократичною Білоруссю" і діяти разом.
"Я побачив, як земля починає підніматися і вибух відбувається і позаду, і попереду мене... Я побачив, як розлітаються вікна... Сьогодні у мене другий День народження".
Кияни, які стали безпосередніми свідками ворожих атак на Київ, розповіли "Українській правді. Життя", що їм довелося пережити цього ранку.
Повністю читайте тут.
Що зруйнували російські обстріли 10 жовтня? Розповідають в ДСНС ⬇️
- Ракети влучили по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві, виникло понад 30 пожеж.
- Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 – житлових будинків.
- Частково порушено електропостачання у 15 областях: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Тернопільська областях та у Києві.
- До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тисячу осіб та близько 120 одиниць техніки.
Повітряні сили розповіли про причини другої повітряної тривоги вдень 10 жовтня. Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136.
9 таких дронів збили у небі над Київщиною, ще 4 – на сході України.
У прифронтовій частині Криворізького району вводять "сухий закон".
Повну заборону на продаж алкоголю запроваджено на території Апостолівської, Гречаноподівської, Зеленодольської, Карпівської, Нивотрудівської, Широківської територіальних громад.
📍Херсонщина. У небі близько 14:30 зенітники Повітряних сил знищили російський штурмовик Су-25.
МВіталій Кличко пройшовся скляним мостом, під яким сьогодні прилетіла ракета. Мер показав наслідки удару: уламки скла, воронку від російської ракети. Зараз на мосту працюють комунальники.
📍Кривий Ріг. ППО знищила над містом два дрони-камікадзе Shahed-136. За словами очільника Дніпропетровщини Валентина Резніченко, дрони були спрямовані ворогом для атаки критичної інфраструктури області.
У Харкові та області вже на 40-50% відновили електропостачання. Орієнтовне повне завершення відновлювальних робіт – до кінця доби.
Наслідки нічних ракетних ударів по Запоріжжю. Місто вже кілька днів потерпає від російських атак.
|Фото: Національна поліція
Українці єднаються! За 6 годин на фонд Сергія Притули задонатили 100 мільйонів гривень на дрони. Збір політик відкрив разом із Сергієм Стерненком вранці 10 жовтня.
📍Полтавщина. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, але від їхніх уламків постраждали люди.
📍Черкаська область. Повідомляють про звуки вибухів.
Кількість постраждалих зросла до 89 людей.
Внаслідок ракетного удару росії по Києву загинув кіберполіцейський— МВС України (@MVS_UA) October 10, 2022
🔹Під час ранкової атаки у Шевченківському районі Києва загинув працівник Департаменту кіберполіції полковник Юрій Заскока.
🔹Правоохоронець опинився в епіцентрі вибуху, коли їхав на роботу власним автомобілем pic.twitter.com/Mk9W30TczE
Чотири ракети влучило у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. На місці була пожежа, проте станом на 16:39 її було ліквідовано.
Слідом за Росією, Білорусь взялась виправдовувати свої агресивні дії та погрожувати Україні.
Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін:
"Ми фіксуємо, що наші сусіди (українці) занепокоїлися сьогодні тим, що з боку збройних сил Республіки Білорусь можуть здійснюватися агресивні дії. Йдеться про триваючі вкидання інформації про нібито підготовку нападу з нашого боку.
У нас відповідь на це була і залишається одна: не провокуйте нас - ми з вами воювати не збираємося. Ні з литовцями, ні з поляками, ні тим більше з українцями ми воювати не хочемо. Якщо і ви не хочете і не робитимете неправильних кроків, значить, війни не буде".
Російські атаки тривають
Як українські соцмережі відреагували на ранкові обстріли:
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У Львові їздитимуть автомобілі з гучномовцями. Вони закликатимуть людей прямувати в укриття, оскільки оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії.
Станом на 16:40 більша частина міста залишається без електроенергії через ракетні обстріли. Частина вуличного освітлення теж не працює. Міська влада закликає подбати про запас їжі та води.
Росія може готуватись до нової атаки.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що окупанти перезарядили "Калібри" в Чорному морі і готують свої літаки в Астрахані.
Показуємо, як виглядає Київ після масованих ракетних ударів
Ми обов’язково переможемо 🇺🇦— Ukrinform (@UKRINFORM) October 10, 2022
Зробили ці фото сьогодні вранці, коли ховалися у київському метро. pic.twitter.com/34IQv2y91B
Віялові відключення світла будуть не лише в столиці, а й у чотирьох областях України:
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Житомирській.
Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові.
Але є і хороші новини. У Ростовській області Росії зазнав аварії військовий літак. Він мав зробити бойовий виліт. За день до цього в тому ж регіоні впав інший бомбардувальник.
Наразі відомо про 87 постраждалих від російських обстрілів. Російські ракети забрали життя 11 людей.
Пошкоджено близько 70 об’єктів, з яких 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа
Голова Київської обладміністрації Олексій Кулеба розповів про наслідки російського терору в регіоні.
На Київщині пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства.
Постраждало 10 осіб, ще 1 людина загинула.
Яка ситуація з електрикою в столиці та області? Чи будуть її відключати?
- Будуть графіки аварійного відключення електропостачання споживачам, оскільки росіяни пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.
- Графік відключень не публікують з міркувань безпеки.
- Певні об’єкти будуть відключати для балансу енергосистеми. За цим слідкують спеціальні диспетчери.
- За необхідності відключатимуть світло промисловим об’єктам, які споживають багато електроенергії, можливі відключення житлового сектору.
- Не планують відключати об’єкти критичної інфраструктури – такі як метрополітен, водоканал, лікарні.
- Тимчасове обмеження електропостачання, як очікується, триватиме близько 2-х годин.
Київ: працівники пошкоджених унаслідок прильотів закладів розгрібають бите скло. pic.twitter.com/JSYAD5JkeF— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 10, 2022
Ситуація у Львові
Близько 90% міста – без електропостачання. Трамваї та тролейбуси не курсують, натомість збільшили кількість автобусів на маршрутах.
Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях – регулювальники.
У місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода. Також є труднощі зі стільниковим зв’язком.
Український воїн із переносного зенітно-ракетного комплексу збив російську ракету
В результаті російських ударів по Києву постраждала будівля Консультативної місії Європейського Союзу. Повідомлень про постраждалих серед учасників місії немає.
Уточнені дані Генштабу:
За ранок Росія застосували 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136".
Українські захисники знищили 56 ворожих цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА.
СБУ і Державна служба спецзв'язку та захисту інформації попереджає: Росія атакує не лише ракетами, а й фейками.
Зокрема, мережею шириться фейк про те, що Зеленський втік з Києва. Також в інтернеті з’явилася інформація нібито про прорив українського кордону та наступ з боку Білорусі.
Не довіряйте як російським пропагандистам, там і анонімним telegram-каналам!
У Києві знову повітряна тривога.
На фото – уламки збитих ворожих ракет, які поліцейські виявили у Васильківській та Обухівській громадах Київщини.
|Фото: начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов
Влада закликає українців обмежити споживання електроенергії в пікові години навантаження: з 17:00 до 23:00.
Найбільш енерговитратні прилади:
- електрообігрівачі,
- бойлери,
- електроплита,
- мікрохвильова піч,
- пральна машина,
- електрична духова шафа,
- електрочайник (кавоварка),
- праска,
- посудомийна машина,
- кондиціонер,
- зарядні пристрої,
- пилосмок,
- комп’ютер та телевізор.
Мапа російських обстрілів 10 жовтня
Джерело: Суспільне
📍Київ. Станом на 14:30 від ракетних ударів загинули 5 людей. Всього 51 постраждалий, із них 42 госпіталізовані до медзакладів міста.
Українська воєнна розвідка каже, що ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі, росіяни планували ще з початку жовтня.
Так, за даними ГУР:
- війська РФ отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари ще 2 та 3 жовтня;
- цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст;
- 8 жовтня на аеродром "Оленья" (Мурманська область) з аеродрому "Енгельс" було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101;
- на зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами "Калібр".
Укрзалізниця звітує про ситуацію:
"Станом на зараз із затримкою до 30 хвилин рухаються 14 поїздів; 24 рейси рухаються із затримкою від 30 хвилин і більше".
Київський залізничний вокзал відкритий для пасажирів на вхід та вихід, посадка та висадка пасажирів — за графіком. Там годують пасажирів. Ті, хто прибуде у понеділок після комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалі.
Чи є проблема з паливом у країні? Відповідає нардеп, голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус ⬇️
"Сьогодні у першій половині дня більшість АЗС дійсно не працювали, але причина цього не відсутність палива, а повітряна тривога. Зараз абсолютна більшість АЗС працюють.
Нафтопродуктів у країні достатньо і вони роззосереджені по великій кількості місць зберігання. Ракетних ударів по місцях зберігання нафтопродуктів сьогодні не було, та й такі удари вже не будуть ефективними.
Дефіциту нафтопродуктів немає, стояти у чергах на АЗС сенсу немає."
Після ракетних обстрілів у Києві можна помітити черги на АЗС, в аптеках.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 10, 2022
Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус запевняє: запраки не працювали через тривогу, зараз їхня робота поновлена, а дефіциту нафтопродуктів немає, тож стояти в чергах непотрібно. pic.twitter.com/Zm8tgbmf9k
📍Запоріжжя. Місто зазнало російського обстрілу ще вночі.
Станом на 11.00 відомо про 14 загиблих та 74 поранених.
Кремль вихваляється своїм терором і продовжує погрожувати.
Міноборони РФ: "Сьогодні російськими збройними силами завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах систем військового управління, зв'язку та енергетики України – мети удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені".
При цьому Путін пригрозив "жорсткою відповіддю" у разі спроб проведення "терактів" на території Росії. Ймовірно, натякаючи, що ранкові обстріли – помста за підрив незаконного Кримського моста окупантів.
А посіпака диктатора, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, фактично, анонсував нові атаки.
📍Дніпропетровщина. Щонайменше 4 людини загинуло та 19 отримали поранення.
Область атакували більше 10 ракет, 4 з них – знищила ППО.
|Фото: голова ОДА Валентин Резніченко
|Фото: голова ОДА Валентин Резніченко
|Фото: голова ОДА Валентин Резніченко
Яка ситуація з комунікаціями після ракетних обстрілів?
- У містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням. В "Укренерго" кажуть, що енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень.
- У Київській області та самій столиці застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання, тобто віялові відключення.
- Київводоканал працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання.
- У Держспецзв'язку фіксують перебої із мобільним інтернетом і подекуди – мобільним зв'язком. Українські оператори зв’язку продовжують працювати. Однак попередили про можливі обмеження роботи через проблеми з енергопостачанням.
Російський диктатор прокоментував ранковий терор в українських містах.
Путін: "Вранці завдано масованого удару високоточною зброєю по об'єктах української інфраструктури – енергетичної інфраструктури, військового управління та зв'язку"
Тим часом російські удари "високоточною зброєю":
📍Полтавщина. У Кременчуцькому районі російські війська влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури.
Що відбувається з рухом потягів? Відповідає Укрзалізниця ⬇️
- Приміські потяги на Харківщині та Львівщині рухаються з затримкою.
- УЗ відправляє додатковий потяги поїзд 272 Запоріжжя — Київ. Крім того, додано 10 вагонів до поїзда №750 Запоріжжя — Київ — Івано-Франківськ.
У столиці відновлена робота метро
Як світ реагує на масові обстріли України?
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель:
"ЄС засуджує безперервні напади Росії на цивільне населення по всій Україні, які щотижня тягнуть за собою десятки жертв. Усіх винних буде притягнуто до відповідальності".
Президент Естонії Алар Каріс:
"Подумайте про це, коли вкладаєте своїх дітей спати вночі: українські діти змушені спати, коли ракети б'ють по їхніх рідних містах. Їхні батьки не знають, чи буде в них сім'я та будинок вранці. Київ і кілька інших міст зазнали атаки Росії рано-вранці".
Посол США в Україні Бріджит Брінк:
"Росія посилює шквал атак на мирних українців".
Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс:
"Необхідно більше поставок зброї в Україну, щоб зупинити цю війну та Росію".
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте:
"Путін знову масово тероризує невинне цивільне населення у Києві та інших українських містах. Нідерланди засуджують ці огидні вчинки. Путін, схоже, не розуміє, що волю українського народу не зламати. Україна зберігає рішучість і ми продовжимо підтримувати Україну."
Посольство США закликає американців, які перебувають в Україні, виїжджати з країни:
"Росія почала удари по українській цивільній та урядовій інфраструктурі у Києві та інших місцях. Триваючі російські удари в Україні створюють безпосередню загрозу для цивільного населення та інфраструктури. Посольство закликає громадян США на місці ховатися у сховища та негайно виїхати з України наземним транспортом, коли це буде безпечно зробити".
Президентка Молдови Мая Санду:
"Рішуче засуджую триваючий масований ракетний удар по українських містах, включно з Києвом. Варварство, тероризм і вбивство невинного цивільного населення має негайно припинитися".
Речниця Нацполіції Мар’яна Рева:
"Якщо ми говоримо про всю Україну, то окрім Києва зафіксовані влучання ще в 14 регіонах держави.
Загалом станом на зараз ми можемо говорити про десятьох загиблих та близько 6 десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань РФ."
And this is #University subway station.— ArmyInform (@armyinformcomua) October 10, 2022
How not to love you, my #Kiyv 💔 pic.twitter.com/0BkALq1MdB
Як поводитися під час обстрілів? "УП. Життя" підготувала інструкцію. Читайте тут.
Інформація від Повітряних сил станом на 11:40:
"Сьогодні вже маємо 83 ракети, які прилетіли по нашій державі, станом на 11.40 збито понад 43 ракети.
Ворог застосовує високтоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону, а також ракети "Калібр" із Чорного моря, також "Іскандер", С-300 та "Торнадо"
Складський комплекс в Києві після ранкових обстрілів pic.twitter.com/IsFIvHWDt4— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 10, 2022
10 жовтня у Києві Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Він перечікує масовані ракетні удари в укритті.
Une série d'explosions dans le centre-ville de #Kyiv ce matin. Grâce à la réaction rapide du personnel de sécurité, mon équipe et moi avons été rapidement transférés au sous-sol de l'hôtel. Nous sommes en sécurité et attendons l’évolution de la situation. #ukraine pic.twitter.com/xPWaL6HuFv— Didier Reynders (@dreynders) October 10, 2022
Під час масованого ракетного обстрілу України щонайменше три ракети пролетіли над територією сусідньої Молдови.
Віцепрем’єр та міністр закордонних справ країни Ніку Попеску доручив викликати для пояснень посла Росії.
Центр Києва після обстрілів. Фото: Укрінформ
У Києві – відбій повітряної тривоги. Вона тривала 5,5 годин.
Університет імені Шевченка 10 жовтня опинився в самому епіцентрі ракетних ударів. Ректор заспокоїв: люди цілі. Але будівлі ушкоджені.
Через бстріл центра Києва пошкоджено кілька об’єктів культурної спадщини. Зокрема, будівлі філармонії, музеїв Ханенків та Тараса Шевченка.
Russians are trying to make it "bridge for bridge"? pic.twitter.com/nwq8yqStFD— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) October 10, 2022
Зеленський просить терміново скликати засідання G7 через масові ракетні удари Росії. Президент звернувся до канцлера Німеччини яка головує нині у Великій Сімці,
📍Харків та область. Попередньо три прильоти. Удар був по об'єкту енергетичної інфраструктури.
Харків повністю знеструмлений: немає електроенергії, немає подачі води. Зупинили метрополітен.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль:
"Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком".
Тим часом в укритті однієї з київських шкіл 🇺🇦— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 10, 2022
Українські діти співають гімн, поки російські загарбники атакують країну ракетами.
Тримаємось і віримо в ЗСУ! pic.twitter.com/yus9UhJwSK
📍Івано-Франківщина. Російські ракети поцілили в об’єкти критичної інфраструктури.
Залишайтесь в укриттях!
📍Київ. Бізнес-центр біля вокзалу, пошкоджений ранковими ударами.
📍Львівщина. Регіон атакували 15 ракетами. Частину з них збила Протиповітряна оборона України, повітряна тривога триває.
Російські війська завдали ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури.
📍Івано-Франківськ. У місті зупинили рух транспорту.
📍Київ. Фото з центру столиці після ранкового удару.
📍Одещина. ППО збила три російські ракети та 5 дронів-камікадзе.
Жителів закликають знаходитись в укриттях до окремого розпорядження. Триває повітряна тривога.
За декілька ранкових годин російський агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 збита ППО.
Ситуація в Києві станом на зараз:
Вибухи лунали близько між 8 і 10 годиною ранку.
Ракети поцілили в об’єкти у Шевченківському та в Солом’янському районах Києва. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівлі центрального вокзалу. Є кілька влучань в об’єкти критичної інфраструктури міста.
Постраждали більше 20 людей, кількість загиблих з'ясовується.
Рух транспорту у центі столиці перекритий. Працюють рятувальні служби.
З'явилось термінове звернення президента:
"Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені.
Енергооб'єкти по всій нашій державі, Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кировоградщина, південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу. Хочуть знищити наші енергосистеми.
Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе, що зруйновано.
Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв у нашій впевненості, впевненості у перемозі.
Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякались."
Наразі відомо про атаки або було чути вибухи в таких містах:
- Київ і область
- Дніпро
- Львів
- Хмельницький
- Житомир
- Конотоп, Сумщина
- Харків
- Івано-Франківщина
- Рівненщина