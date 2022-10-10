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Россия бьет ракетами в городам Украины. День 229. ОНЛАЙН

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 11:00

Зранку 10 жовтня Росія завдає ракетних ударів та атакує дронами різні міста України. Є жертви серед цивільних та руйнування, зокрема, у самому центрі столиці.

"Українська правда" слідкує за подіями в режимі онлайн.

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00:04

На цьому ми завершуємо онлайн 229 воєнного дня. Нехай ніч буде спокійною 💙💛

23:22

Президент Європейської Ради Шарль Мішель про масовані ракетні удари по Україні:

"Те, що Кремль вдається до цієї тактики, свідчить лише про його власний зростаючий відчай".

"Європейський Союз залишається твердо відданим підтримці України в політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному плані, а також у відновленні та забезпеченні потреб у підготовці до зими".

22:48

Володимир Зеленський поговорив з Джо Байденом про системи протиповітряної оборони, які Україна чекає від країн Заходу.

 
22:42

За даними МВС, через російські ракети 10 жовтня загинуло 14 людей, 97 – травмовані.

22:15

"Українська лють". На вечір 10 жовтня українці задонатили благодійним фондам та волонтерам понад 227 мільйонів ​​гривень – Forbes

22:10

Міський голова Львова Андрій Садовий показав фото знеструмленого міста

"Історичні фото "Львів без світла" Наше місто прекрасне завжди💔 До 24:00 електроенергію обіцяють відновити. Тому нехай ці фото залишаться в історії, яка ніколи більше не повториться"

всі фото Романа Балука
 
 
 
22:04

Наслідки ракетних обстрілів 10 жовтня: 12 людей загинули, більше 80 поранені або травмовані.

21:56

💵За даними видання Forbes, масовані обстріли росіян по всій території України 10 жовтня коштували окупантам близько 400-700 млн доларів.

21:51

У кількох європейських столицях сотні людей вийшли на протести з засудженням ракетних ударів Росії по Україні.

Тбілісі, Грузія

Відень, Австрія

 
 

Варшава, Польща

21:28

Звернення Володимира Зеленського

"Україну неможливо залякати. Тільки ще більше об’єднати.

Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати.

Російська армія спеціально нанесла ці удари саме у ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху й зачепити більше людей. Вони зачепили. Вони зачепили увесь світ…"

21:12

Так виглядає схема російських ракетних ударів по території України 10 жовтня⬇

 

За словами Залужного, противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу "Shahed-136".

21:04

20:54

"Віялові відключення" можуть тривати кілька днів, оскільки цей час буде потрібний на відновлення стабільного електропостачання для всіх споживачів.

У більшості областей електропостачання відновлено повністю чи майже повністю, ще в п’яти тривають відновлювальні роботи. 

20:50

Приміщення Університету Шевченка, які постраждали від ранкових "прильотів"

20:44

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: ніхто із західних колег не говорив про переговори з Росією, телефонуючи  після російських ракетних ударів

20:36

Це лев Берцель, який тимчасово перебуває у Центрі порятунку диких тварин Наталії Попової. Під час ракетних ударів він злякався гучних звуків. Берцель намагався врятуватися і поранився об вольєр.

 
 
20:32

Як Київ оговтується після ранкових ракетних ударів? Знімальна група Української правди проїхала центром української столиці

20:15

Що відбувається на фронті у цей день? Головне з вечірнього зведення Генштабу:

  • Російська армія намагається утримати захоплені території та наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
  • На Херсонському напрямку окупанти зазнали нових втрат.
  • Загрози наступу з території Білорусі станом на 10 жовтня немає.
  • Внаслідок масованого ракетного удару з боку росіян за поточну добу постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів України. Окупанти завдали понад 84 удари.
  • Українські захисники знищили 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.
20:05

"Ці атаки лише ще більше зміцнюють нашу прихильність до народу України".

На ракетні удари Росії відреагував президент США Джо Байден. Його заяву оприлюднив Білий дім:

"Внаслідок цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі, які не є військовими. Це ще раз демонструє крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу."

Як ще в Європі та світі реагують на черговий терор Кремля?

  • Європейський Союз вже готує свої рішення у відповідь. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
  • Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що її країна хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "у найближчі кілька днів".
  • Президент Франції Еммануель Макрон поговори з Володимиром Зеленським. Висловив надзвичайну занепокоєність і обіцяє залишатись на зв’язку.
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність ізоляції Росії.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єрка Естонії Кая Каллас записали спільне звернення до українців, стоячи поруч з кордоном Євросоюзу та Росії:
    "Путінська Росія ще раз продемонструвала світу, за що вона виступає – за варварство і терор. Для відповідальних за це мають бути наслідки… Висловлюю щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українців цим не залякати. І українці знають, що ми будемо поруч з вами – стільки, скільки буде необхідно".

19:54

Світлана Тихановська, яка виграла вибори президента в Білорусі, звернулась до Зеленського та українського народу. Вона каже, що "білоруси – це не Лукашенко", і запевнила, що білоруський народ – з Україною.

Тихановська запропонувала Україні "побудувати альянс з демократичною Білоруссю" і діяти разом.

19:47

"Я побачив, як земля починає підніматися і вибух відбувається і позаду, і попереду мене... Я побачив, як розлітаються вікна... Сьогодні у мене другий День народження".

Кияни, які стали безпосередніми свідками ворожих атак на Київ, розповіли "Українській правді. Життя", що їм довелося пережити цього ранку.

Повністю читайте тут.

19:34

Що зруйнували російські обстріли 10 жовтня? Розповідають в ДСНС ⬇️

  • Ракети влучили по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві, виникло понад 30 пожеж.
  • Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 – житлових будинків.
  • Частково порушено електропостачання у 15 областях: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Тернопільська областях та у Києві.
  • До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тисячу осіб та близько 120 одиниць техніки.
19:31

Повітряні сили розповіли про причини другої повітряної тривоги вдень 10 жовтня. Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. 

9 таких дронів збили у небі над Київщиною, ще 4 – на сході України.

19:25

У прифронтовій частині Криворізького району вводять "сухий закон"

Повну заборону на продаж алкоголю запроваджено на території Апостолівської, Гречаноподівської, Зеленодольської, Карпівської, Нивотрудівської, Широківської територіальних громад.

19:21

19:18

📍Херсонщина. У небі близько 14:30 зенітники Повітряних сил знищили російський штурмовик Су-25.

19:13

МВіталій Кличко пройшовся скляним мостом, під яким сьогодні прилетіла ракета. Мер показав наслідки удару: уламки скла, воронку від російської ракети. Зараз на мосту працюють комунальники.

19:00

📍Кривий Ріг. ППО знищила над містом два дрони-камікадзе Shahed-136. За словами очільника Дніпропетровщини Валентина Резніченко, дрони були спрямовані ворогом для атаки критичної інфраструктури області. 

18:47

У Харкові та області вже на 40-50% відновили електропостачання. Орієнтовне повне завершення відновлювальних робіт – до кінця доби.

18:33

Наслідки нічних ракетних ударів по Запоріжжю. Місто вже кілька днів потерпає від російських атак.

Фото: Національна поліція 
 
 
 
18:20

Українці єднаються! За 6 годин на фонд Сергія Притули задонатили 100 мільйонів гривень на дрони. Збір політик відкрив разом із Сергієм Стерненком вранці 10 жовтня.

18:12

📍Полтавщина. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, але від їхніх уламків постраждали люди.

📍Черкаська область. Повідомляють про звуки вибухів.

18:03

Кількість постраждалих зросла до 89 людей.

18:01

17:49

Чотири ракети влучило у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. На місці була пожежа, проте станом на 16:39 її було ліквідовано.

17:47

Слідом за Росією, Білорусь взялась виправдовувати свої агресивні дії та погрожувати Україні.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін

"Ми фіксуємо, що наші сусіди (українці) занепокоїлися сьогодні тим, що з боку збройних сил Республіки Білорусь можуть здійснюватися агресивні дії. Йдеться про триваючі вкидання інформації про нібито підготовку нападу з нашого боку.

У нас відповідь на це була і залишається одна: не провокуйте нас - ми з вами воювати не збираємося. Ні з литовцями, ні з поляками, ні тим більше з українцями ми воювати не хочемо. Якщо і ви не хочете і не робитимете неправильних кроків, значить, війни не буде".

17:43

Російські атаки тривають

17:29

Як українські соцмережі відреагували на ранкові обстріли:

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Публикация от Oleksandr Grekhov (@unicornandwine)

17:22

У Львові їздитимуть автомобілі з гучномовцями. Вони закликатимуть людей прямувати в укриття, оскільки оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії.

Станом на 16:40 більша частина міста залишається без електроенергії через ракетні обстріли. Частина вуличного освітлення теж не працює. Міська влада закликає подбати про запас їжі та води.

17:18

Росія може готуватись до нової атаки.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що окупанти перезарядили "Калібри" в Чорному морі і готують свої літаки в Астрахані.

17:11

Показуємо, як виглядає Київ після масованих ракетних ударів

17:00

16:57

Віялові відключення світла будуть не лише в столиці, а й у чотирьох областях України:

  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Житомирській.

Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. 

16:44

Але є і хороші новини. У Ростовській області Росії зазнав аварії військовий літак. Він мав зробити бойовий виліт. За день до цього в тому ж регіоні впав інший бомбардувальник.

16:32

Наразі відомо про 87 постраждалих від російських обстрілів. Російські ракети забрали життя 11 людей.

Пошкоджено близько 70 об’єктів, з яких 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа

16:26

Голова Київської обладміністрації Олексій Кулеба розповів про наслідки російського терору в регіоні.

На Київщині пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства.

Постраждало 10 осіб, ще 1 людина загинула.

16:23

Яка ситуація з електрикою в столиці та області? Чи будуть її відключати? 

  • Будуть графіки аварійного відключення електропостачання споживачам, оскільки росіяни пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.
  • Графік відключень не публікують з міркувань безпеки.
  • Певні об’єкти будуть відключати для балансу енергосистеми. За цим слідкують спеціальні диспетчери.
  • За необхідності відключатимуть світло промисловим об’єктам, які споживають багато електроенергії, можливі відключення житлового сектору.
  • Не планують відключати об’єкти критичної інфраструктури – такі як метрополітен, водоканал, лікарні.
  • Тимчасове обмеження електропостачання, як очікується, триватиме близько 2-х годин.

16:11

16:04

Ситуація у Львові

Близько 90% міста – без електропостачання. Трамваї та тролейбуси не курсують, натомість збільшили кількість автобусів на маршрутах.

Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях – регулювальники.

У місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода. Також є труднощі зі стільниковим зв’язком.

15:44

 Український воїн із переносного зенітно-ракетного комплексу збив російську ракету

15:40

В результаті російських ударів по Києву постраждала будівля Консультативної місії Європейського Союзу. Повідомлень про постраждалих серед учасників місії немає.

 
15:31

Уточнені дані Генштабу:

За ранок Росія застосували 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136".

Українські захисники знищили 56 ворожих цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА.

15:24

СБУ і Державна служба спецзв'язку та захисту інформації попереджає: Росія атакує не лише ракетами, а й фейками.

Зокрема, мережею шириться фейк про те, що Зеленський втік з Києва. Також в інтернеті з’явилася інформація нібито про прорив українського кордону та наступ з боку Білорусі.

Не довіряйте як російським пропагандистам, там і анонімним telegram-каналам!

15:17

У Києві знову повітряна тривога.

15:11

На фото – уламки збитих ворожих ракет, які поліцейські виявили у Васильківській та Обухівській громадах Київщини.

Фото: начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов 
 
 
15:01

Влада закликає українців обмежити споживання електроенергії в пікові години навантаження: з 17:00 до 23:00.

Найбільш енерговитратні прилади:

  • електрообігрівачі,
  • бойлери,
  • електроплита,
  • мікрохвильова піч,
  • пральна машина,
  • електрична духова шафа,
  • електрочайник (кавоварка),
  • праска,
  • посудомийна машина,
  • кондиціонер,
  • зарядні пристрої,
  • пилосмок,
  • комп’ютер та телевізор. 
14:54

Мапа російських обстрілів 10 жовтня

Джерело: Суспільне

 
14:42

📍Київ. Станом на 14:30 від ракетних ударів загинули 5 людей. Всього 51 постраждалий, із них 42 госпіталізовані до медзакладів міста.

14:39

Українська воєнна розвідка каже, що ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі, росіяни планували ще з початку жовтня.

Так, за даними ГУР:

  • війська РФ отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари ще 2 та 3 жовтня;
  • цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст;
  • 8 жовтня на аеродром "Оленья" (Мурманська область) з аеродрому "Енгельс" було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101;
  • на зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами "Калібр".
14:34

14:29

Укрзалізниця звітує про ситуацію:

"Станом на зараз із затримкою до 30 хвилин рухаються 14 поїздів; 24 рейси рухаються із затримкою від 30 хвилин і більше".

Київський залізничний вокзал відкритий для пасажирів на вхід та вихід, посадка та висадка пасажирів — за графіком. Там годують пасажирів. Ті, хто прибуде у понеділок після комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалі. 

14:12

Чи є проблема з паливом у країні? Відповідає нардеп, голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус ⬇️

"Сьогодні у першій половині дня більшість АЗС дійсно не працювали, але причина цього не відсутність палива, а повітряна тривога. Зараз абсолютна більшість АЗС працюють.

Нафтопродуктів у країні достатньо і вони роззосереджені по великій кількості місць зберігання. Ракетних ударів по місцях зберігання нафтопродуктів сьогодні не було, та й такі удари вже не будуть ефективними.

Дефіциту нафтопродуктів немає, стояти у чергах на АЗС сенсу немає."

14:07

13:59

📍Запоріжжя. Місто зазнало російського обстрілу ще вночі.

Станом на 11.00 відомо про 14 загиблих та 74 поранених.

13:55

Кремль вихваляється своїм терором і продовжує погрожувати.

Міноборони РФ: "Сьогодні російськими збройними силами завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах систем військового управління, зв'язку та енергетики України – мети удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені".

При цьому Путін пригрозив "жорсткою відповіддю" у разі спроб проведення "терактів" на території Росії. Ймовірно, натякаючи, що ранкові обстріли – помста за підрив незаконного Кримського моста окупантів.

А посіпака диктатора, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, фактично, анонсував нові атаки.

 
13:53

📍Дніпропетровщина. Щонайменше 4 людини загинуло та 19 отримали поранення.

Область атакували більше 10 ракет, 4 з них – знищила ППО.

Фото: голова ОДА Валентин Резніченко 
Фото: голова ОДА Валентин Резніченко  
Фото: голова ОДА Валентин Резніченко  
13:51

Яка ситуація з комунікаціями після ракетних обстрілів?

  • У містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням. В "Укренерго" кажуть, що енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень.
  • У Київській області та самій столиці застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання, тобто віялові відключення.
  • Київводоканал працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання.
  • У Держспецзв'язку фіксують перебої із мобільним інтернетом і подекуди – мобільним зв'язком. Українські оператори зв’язку продовжують працювати. Однак попередили про можливі обмеження роботи через проблеми з енергопостачанням.
13:35

Російський диктатор прокоментував ранковий терор в українських містах.

Путін: "Вранці завдано масованого удару високоточною зброєю по об'єктах української інфраструктури – енергетичної інфраструктури, військового управління та зв'язку"

Тим часом російські удари "високоточною зброєю":

13:24

📍Полтавщина. У Кременчуцькому районі російські війська влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури.

13:20

Що відбувається з рухом потягів? Відповідає Укрзалізниця ⬇️

  • Приміські потяги на Харківщині та Львівщині рухаються з затримкою.
  • УЗ відправляє додатковий потяги поїзд 272 Запоріжжя — Київ. Крім того, додано 10 вагонів до поїзда №750 Запоріжжя — Київ — Івано-Франківськ.
13:14

У столиці відновлена робота метро

13:10

Як світ реагує на масові обстріли України?

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель:

"ЄС засуджує безперервні напади Росії на цивільне населення по всій Україні, які щотижня тягнуть за собою десятки жертв. Усіх винних буде притягнуто до відповідальності".

Президент Естонії Алар Каріс:

"Подумайте про це, коли вкладаєте своїх дітей спати вночі: українські діти змушені спати, коли ракети б'ють по їхніх рідних містах. Їхні батьки не знають, чи буде в них сім'я та будинок вранці. Київ і кілька інших міст зазнали атаки Росії рано-вранці".

Посол США в Україні Бріджит Брінк:

"Росія посилює шквал атак на мирних українців".

Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс:

"Необхідно більше поставок зброї в Україну, щоб зупинити цю війну та Росію".

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте:

"Путін знову масово тероризує невинне цивільне населення у Києві та інших українських містах. Нідерланди засуджують ці огидні вчинки. Путін, схоже, не розуміє, що волю українського народу не зламати. Україна зберігає рішучість і ми продовжимо підтримувати Україну."

Посольство США закликає американців, які перебувають в Україні, виїжджати з країни:

"Росія почала удари по українській цивільній та урядовій інфраструктурі у Києві та інших місцях. Триваючі російські удари в Україні створюють безпосередню загрозу для цивільного населення та інфраструктури. Посольство закликає громадян США на місці ховатися у сховища та негайно виїхати з України наземним транспортом, коли це буде безпечно зробити".

Президентка Молдови Мая Санду:

"Рішуче засуджую триваючий масований ракетний удар по українських містах, включно з Києвом. Варварство, тероризм і вбивство невинного цивільного населення має негайно припинитися".

13:00

Речниця Нацполіції Мар’яна Рева:

"Якщо ми говоримо про всю Україну, то окрім Києва зафіксовані влучання ще в 14 регіонах держави.

Загалом станом на зараз ми можемо говорити про десятьох загиблих та близько 6 десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань РФ."

12:56

12:54

Як поводитися під час обстрілів? "УП. Життя" підготувала інструкцію. Читайте тут.

12:52

Інформація від Повітряних сил станом на 11:40:

"Сьогодні вже маємо 83 ракети, які прилетіли по нашій державі, станом на 11.40 збито понад 43 ракети.

Ворог застосовує високтоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону, а також ракети "Калібр" із Чорного моря, також "Іскандер", С-300 та "Торнадо"

12:44

12:35

10 жовтня у Києві Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Він перечікує масовані ракетні удари в укритті.

12:34

Під час масованого ракетного обстрілу України щонайменше три ракети пролетіли над територією сусідньої Молдови.

Віцепрем’єр та міністр закордонних справ країни Ніку Попеску доручив викликати для пояснень посла Росії.

12:31

12:29

Центр Києва після обстрілів. Фото: Укрінформ

 
 
12:26

У Києві – відбій повітряної тривоги. Вона тривала 5,5 годин.

12:24

Університет імені Шевченка 10 жовтня опинився в самому епіцентрі ракетних ударів. Ректор заспокоїв: люди цілі. Але будівлі ушкоджені.

12:21

Через бстріл центра Києва пошкоджено кілька об’єктів культурної спадщини. Зокрема, будівлі філармонії, музеїв Ханенків та Тараса Шевченка.

12:18

12:17

Зеленський просить терміново скликати засідання G7 через масові ракетні удари Росії. Президент звернувся до канцлера Німеччини яка головує нині у Великій Сімці,

12:11

12:08

📍Харків та область. Попередньо три прильоти. Удар був по об'єкту енергетичної інфраструктури.

Харків повністю знеструмлений: немає електроенергії, немає подачі води. Зупинили метрополітен.

12:05

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль:

"Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком".

12:00

11:58

📍Івано-Франківщина. Російські ракети поцілили в об’єкти критичної інфраструктури.

Залишайтесь в укриттях!

11:53

11:50

📍Київ. Бізнес-центр біля вокзалу, пошкоджений ранковими ударами.

 
 
 
11:48

📍ЛьвівщинаРегіон атакували 15 ракетами. Частину з них збила Протиповітряна оборона України, повітряна тривога триває. 

Російські війська завдали ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури.

11:46

📍Івано-Франківськ. У місті зупинили рух транспорту.

11:43

📍Київ. Фото з центру столиці після ранкового удару.

 
 
 
11:39

📍ОдещинаППО збила три російські ракети та 5 дронів-камікадзе.

Жителів закликають знаходитись в укриттях до окремого розпорядження. Триває повітряна тривога.

11:35

За декілька ранкових годин російський агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 збита ППО.

11:25

Ситуація в Києві станом на зараз:

Вибухи лунали близько між 8 і 10 годиною ранку.

Ракети поцілили в об’єкти у Шевченківському та в Солом’янському районах Києва. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівлі центрального вокзалу. Є кілька влучань в об’єкти критичної інфраструктури міста.

Постраждали більше 20 людей, кількість загиблих з'ясовується.

Рух транспорту у центі столиці перекритий. Працюють рятувальні служби.

11:10

З'явилось термінове звернення президента:

"Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені.

Енергооб'єкти по всій нашій державі, Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кировоградщина, південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу. Хочуть знищити наші енергосистеми.

Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе, що зруйновано.

Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв у нашій впевненості, впевненості у перемозі.

Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякались."

11:00

Наразі відомо про атаки або було чути вибухи в таких містах:

Темы: война
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