30-й день войны России против Украины. События ОНЛАЙН

Білоруси виступають проти війни з Україною, в яку їх втягує Путін. У Мінську вийшли жінки, вдягнені в кольори свого національного прапору (біло-червоно-білий) і з парасольками кольорів українського прапору.

Women in clothes of the national flag of Belarus’ colors and umbrellas in the colors of the flag of fraternal Ukraine walked in Minsk on Freedom Day.

“Happy Freedom Day, Belarusians, always stand on the side of freedom, against the serf empire and its local toadies!” women said pic.twitter.com/vrerdJoAtd