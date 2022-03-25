30-й день войны России против Украины. События ОНЛАЙН
П'ятниця 25 березня – тридцятий день російського вторгнення в Україну. Окупанти змінюють тактику ведення війни, перекидають свої війська, проте досі не змогли зайти в жодне велике місто, крім Херсона. Україна гідно протистоїть ворогу та відвойовує власну територію.
За даними українськоїї розвідки дедалі більше російських військовослужбовців переходять зі зброєю в руках на бік України. В той же час міжнародна спільнота продовжує запроваджувати санкції проти Росії. "Українська правда" стежить за всіма важливими подіями в цьому онлайні.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Місяць великої війни в Україні. ОНЛАЙН
Кілька тисяч людей вийшли на мітинг у Варшаві. Туди із візитом приїхав президент США Джо Байден. Акція мала назву "Stop promising, start acting!" ("Досить обіцяти, почни діяти!").
США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin. Про них просила Україна.
Повітряні сили звітують. За 25 березня знищили ворожі:
🛩 три літаки
🛩 три безпілотники типу "Орлан-10"
🛩 один вертоліт на стоянці
🛩 щонайменше п’ять крилатих ракет
Добове зведення від Генштабу за 25 березня:
– протягом поточної доби суттєвих змін в тактиці дій противника не відбулося. Він зосередився на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів, а також на ударах артилерію та авіацією – як по військових об'єктах, так і по цивільних
– як особливість слід відзначити переміщення додаткових артилерійських підрозділів до кордону з Україною (дані уточнюються)
– ворог намагається готуватися до введення в обіг російських рублів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей
– у Харківській області противник блокує пересування цивільного населення за рахунок встановлення мережі блокпостів
– окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців Херсона, Генічеська, Мелітополя.
Щодо дій ворога на окремих напрямках:
– на Волинському напрямку наступальних дій противник не проводив. Залучення Білорусі у війну залишається ймовірним
– на Поліському напрямку ворог продовжував обстрілювати підрозділи ЗСУ в окремих районах
– на Сіверському напрямку противник зосереджував основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів, продовжував укріплювати свої позиції та обстрілювати окремі підрозділи ЗСУ
– на Слобожанському напрямку, в район Суми, основні зусилля ворог зосереджував на закріпленні та утримані раніше зайнятих рубежів.
У районі Харкова ворог продовжує намагатися блокувати підрозділи ЗСУ, наносить ураження по інфраструктурі та оборонним об’єктам міста. Намагається наростити зусилля на напрямку на Ізюм за рахунок переміщення додаткових підрозділів та техніки
– на Донецькому напрямку противник продовжує перегруповуватися, щоб відновити наступальні дії, щоб вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей
– на Південнобузькому напрямку ворог намагається відновити боєздатність, поповнити запаси, щоб відновити наступальні дії.
Коли перестарався бути українцем 🙈
На Полтавщині правоохоронці вилучили у місцевих мешканців 11 російських танків, які якимось чином опинилися у них після вторгнення.
У Варшаві сотні людей одночасно лягли на землю біля Палацу культури та науки, що показати масштаб втрат цивільного населення від нападу Росії на Україну.
Ідея перфомансу належить українській піарниці Ярославі Гресь.
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На тлі відкриття офісу Червоного Хреста в Ростові-на-Дону: Україна вимагає в ЧХ списки українців, яких примусово вивезли в РФ з Маріуполя.
Російська ракета прилетіла на територію військової частини в Житомирі, – міський голова Сергій Сухомлин.
Двох людей, які мали фото частини, затримали.
Часи такі, що воюють усі...
Зображення від головного ілюстратора цієї війни – Олександра Грехова.
За тиждень 18-ма гуманітарними коридорами в Україні евакуювали 37 606 людей.
Макрон не втрачає надій стати головним закордонним голубом миру цієї війни 🕊
Президент Франції заявив, що разом з Грецією та Туреччиною він хоче провести у Маріуполі "виняткову гуманітарну операцію" для всіх, хто хоче виїхати з міста.
"Були конкретні обговорення із мером Маріуполя. Ми робимо це прозоро з президентом Зеленським та українською владою. А потім вестимемо переговори з російською стороною.
Ми готуємося зробити це найближчими днями. У мене буде нове обговорення з Володимиром Путіним протягом 48 годин, щоб уточнити деталі", – розповів Макрон.
Американські та російські ЗМІ повідомляють про перекидання військ РФ з інших країн на територію України.
Так, CNN пише, що Росія направляє свої війська з Грузії, а "Новая газета" – що окупанти домовилися про відправку в Україну 800 бойовиків шиїтського угрупування "Хезболла".
Плата одному найманцю "Хехболли" складе 1 500 доларів на місяць.
Фотограф "Української правди" Дмитро Ларін підглянув за людьми, які вже місяць переховуються від обстрілів на станції метро "Позняки".
⛪ З початку війни росіяни зруйнували щонайменше 59 храмів у 8 областях України.
Більшість з них, очікувано, православні – що розбиває всеможливі заяви Росії про захист "православної віри".
Нагадаємо, що патріарх РПЦ Кирило заявляв, що "на Донбасі страждають православні брати, тому ми не можемо бути не з ними".
Американське видання The New York Times з посиланням на високопоставленого представника Пентагону повідомило, що окупанти нині не повністю контролюють тимчасово окупований Херсон.
Водночас голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута заявив УП, що в нього немає підтвердження такої інформації.
Росіяни викрали сільську голову та її родину на Київщині!
Йдеться про очільницю села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина, заявили їхні близькі.
За їхніми словами, 23 березня додому до Сухенко приїхали російські військові – провели обшук, забрали автомобіль і поїхали. А потім вдруге повернулися повернулись за сільською головою та її чоловіком.
Пізніше вивезли й сина Олександра.
🔥На Одещині українські сили ППО збили три російських ракети морського базування.
На фото жителька Шевченкіського району Києва Світлана позує з бездомним котом на тлі будинку, пошкоджерного обстрілами 23 березня.
Світлана не виїжджала з Києва саме через своїх бездомних підопічних – разом з сусідкою вони доглядають приблизно за сотнею вуличних котів.
Фото УП.
📱Spotify повністю йде з Росії.
В Україні запустили перший NFT-музей війни.
Усі твори там представлені в цифровому вигляді як NFT-токени, їх може купити кожен.
Кошти перерахують на офіційний Ethereum-гаманець для Мінцифри на гуманітарні потреби українців.
Спершу в галереї будуть лише твори українських художників, але згодом до них додадуть також роботи митців з усього світу.
Оновлено. По місту випустили 6 ракет, частина з них влучила в місцеве Командування Повітряних Сил.
⚠️ Вінниця перебуває під ракетним обстрілом, голова військової адміністрації Сергій Борзов просить жителів Вінниччини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Оперативна інформація від Генштабу
🔻Ворог відновлює боєздатність, поповнює боєприпаси та паливно-мастильні матеріали для поновлення наступальних дій.
🔻Сили оборони, які захищають Київ, продовжують відбивати наступ противника, завдають йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі.
🔻На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, здійснюють примусове вивезення людей на територію РФ. Щоб залякати місцеве населення загарбники обстрілюють населені пункти, вилучають авто та особисті речі.
🔻У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими загарбниками. Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв’язку з тим, що місцеві морги є перевантаженими.
🔻Противник продовжує нести втрати серед керівного складу. 25 березня українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.
💔Василь Голобородько "Мамо, я убитий в Ірпені"
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Польський національний поштовий оператор Poczta Polska випустив нові марки та конверти на підтримку України
💪 У Мелітополі 70 окупантів влаштували бунт – відмовилися виконувати накази свого керівництва та брати участь у бойових діях проти захисників Запоріжжя.
💪Українські захисники у Маріуполі ліквідували ще одного російського полковника – Олексія Шарова. Він керував 810-ою окремою Гвардійською бригадою морської піхоти Чорноморського флоту.
Крім того, окупанти повідомили про смерть начальника радіостанції роти зв'язку сержанта Миколу Єфімова та розвідника-снайпера старшого сержанта Романа Тазіна.
Про переговори України з Росією
Президент Туреччини Ердоґан заявив, що Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема відмовитись від членства в НАТО й визнати російську мову як другу державну. Третім і четвертим пунктами є поступок України стосовно "демілітаризації" та колективної безпеки.
Проте міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував цю заяву та повідомив, що станом на 25 березня жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів переговорів немає: "Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною".
💪🇺🇦 У Запорізькій області звільнили село Малинівка
Польща, Чехія і Словенія висунули план порятунку України
- Відключити всі російські банки від SWIFT, інакше російська економіка адаптується до нових умов протягом кількох тижнів.
- Запровадити єдину політику надання притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму у москві.
- Повністю зупинити російську пропаганду в Європі.
- Заблокувати російські кораблі в європейських портах.
- Ввести таку ж блокаду автомобільного транспорту в росію та з росії.
- Запровадити санкції не лише щодо олігархів, а й щодо всього їхнього бізнес-середовища.
- Призупинити видачу віз усім громадянам росії, які хочуть в'їхати до ЄС - російський народ повинен зрозуміти, що він отримує наслідки через цю війну.
- Запровадити санкції проти всіх членів путінської партії "Єдина росія".
- Запровадити повну заборону на експорт у росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях.
- Виключити росію з усіх міжнародних організацій — не можна сидіти за одним столом із злочинцями.
Якщо це не зупинить війну, зазначає прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, то треба йти далі: "Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми повинні захищати народ України нашими власними щитами"
⚡Україна припинила залізничне сполучення з Білоруссю
"Це означає, що росія більше не зможе постачати військову техніку та провізію окупантам через білоруську залізницю", – голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Українські військові звільнили на Київщині село Лук’янівка, знищивши близько 40 окупантів
Захисники звільнили с. Лук’янівка на Київщині pic.twitter.com/Po5To8Jvno— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2022
💪На легендарному аеродромі Чорнобаївки на Херсонщині українські військові вбили генерал-лейтенанта та командувача 49 армії Росії Якова Рязанцева – Арестович.
⚡Кабінет міністрів України офіційно розірвав з Росією угоди в галузі освіти та науки
Зокрема, йдеться про припинення дії трьох угод:
- в галузі культури, науки та освіти ;
- про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання від ;
- про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
⚡З початку війни Служба безпеки України затримала понад 350 учасників диверсійно-розвідувальних груп, ліквідувала – 20.
Російські олігархи масово розпродають свої літаки
Зведення від Генштабу
🔻Противнику не вдалося досягти основних цілей широкомасштабної війни – блокади Києва і виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково ворог досяг успіху зі створення сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим та частиною Донецької області.
❗Тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів зі складу 37-ї ОМСБР (Кяхта), 5-ї ОТБР (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-ї ОМСБР (Єкатеринославка) 35-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил РФ.
🔻На Волинському напрямку противник активних дій не проводив. Ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока.
🔻На Поліссі противник наступальних дій не проводив. Зосереджує зусилля на обстрілах позицій ЗС України в районах н.п. Нова Буда, Наливайківка, Озерщина. Ворог здійснює переміщення підрозділів, логістичне забезпечення, намагається закріпитися на захоплених рубежах. В районі Чорнобиля розгорнуто тиловий район (польовий табір) угруповання військ Східного військового округу.
🔻На Сіверському напрямку окупаційні війська продовжують утримувати раніше захоплені рубежі, намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Не припиняють обстріли інфраструктури міста. Триває повітряна розвідка із застосуванням безпілотних літальних апаратів. З метою зниження спротиву з боку цивільного населення противник поширює пропагандистські листівки.
🔻Просування у напрямку Броварів успіху не дало, окупанти одразу були зупинені, перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.
🔻На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати позиції на підступах до Сум та Харкова, відновлює втрати у техніці та живій силі. Не припиняє застосовувати авіацію та артилерію для знищення житлових кварталів міст.
🔻В районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня, в районі Кам’янки, зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився.
🔻На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст. Не відмовляється від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
🔻На Таврійському напрямку, на тимчасово зайнятих територіях окупант намагається встановити свою "владу", зокрема силами підрозділів росгвардії. Проведено заходи з ізоляції залізничної станції Херсон.
❗Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" та двох десантних катерів.
🔻Наголошується, що угруповання Сил оборони України продовжує оборонну операцію, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника, боронить державний кордон України, знищує ворога на землі, у повітрі та у морі.
⚡У Маріуполі, який уже понад 3 тижні перебуває у блокаді, російські окупанти відкрили штаб російської партії "Единая Россия".
За інформацією маріупольців, які залишаються в місті, в штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.
У Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. Це дані очевидців.
⚡ У Харкові росіяни обстріляли із артилерії та "Градів" міську поліклініку. Там видавали гуманітарну допомогу. Після обстрілу 4 вбитих.
На Херсонщині черговий мітинг проти російської окупації. Селише Новотроїцьке
❗❗❗Українська армія потребує підтримки. На спеціальному рахунку, який Нацбанк відкрив для потреб захисників, залишився лише 21 млн грн.
Втрати росіян станом на 25 березня:
- особового складу - близько 16100 осіб,
- танків ‒ 561 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1625 од,
- артилерійських систем – 291 од,
- реактивні системи залпового вогню – 90 од,
- засоби ППО – 49 од,
- літаків – 115 од,
- гелікоптерів – 125 од,
- автомобільної техніки – 1089 од,
- кораблі /катери – 5 од,
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 72,
- безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня – 53,
- спеціальна техніка – 18.
Як підготувати місто до облоги? Поради від керівництва Маріуполя ⬇
- Джерела води. Всі мають бути проінвентаризовано.
- Сховища. Перевірити чи до всіх підвалів є доступ. Чи всі вони відчинені.
- Шиномонтаж. Заготувати, закупити, навчити.
- Сховища для продуктів харчування та води. Оперативні і "секретні".
- Бетонні перегородження вулиць вглиб міста.
Ірландська газета Irish Independent написала редакційний матеріал українською мовою
"Величезна Росія на повну потужність намагається підкорити Україну вже місяць. Нестримною силою власного духу українці стримують натиск. Світ відкрив своє серце і свої кордони для українців, що опинилися в жахливій ситуації. Якщо героїзм, як кажуть — це стояти до кінця і довше, то їхня відвага вражає."
Українські танки + 117 захоплених російських танків = успіхи захисників 🇺🇦
Не менше самої такої кількості, за даними профільних дослідників, захопили ЗСУ у росіян. Втрати українських танків при цьому становлять 74 одиниці.
⚡ Чергові жертви викрадень окупантами тепер на Чернігівщині: голова Сновської територіальної громади Олександра Медведьова та бізнесмен й колишнього депутата обласної ради Григорій Божок.
Білоруси виступають проти війни з Україною, в яку їх втягує Путін. У Мінську вийшли жінки, вдягнені в кольори свого національного прапору (біло-червоно-білий) і з парасольками кольорів українського прапору.
Women in clothes of the national flag of Belarus’ colors and umbrellas in the colors of the flag of fraternal Ukraine walked in Minsk on Freedom Day.— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 25, 2022
“Happy Freedom Day, Belarusians, always stand on the side of freedom, against the serf empire and its local toadies!” women said pic.twitter.com/vrerdJoAtd
❄ Розслідувачі Conflict Intelligence Team знайшли підтвердження: російські військові могли отримати обмороження, воюючи в Україні. Вони не мали достатньо теплого одягу, наметів та пічок.
Останні новини з фронту:
- Окупанти влучили у нафтобазу під Києвом. Догоряють залишки.
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За добу на Луганщині загинули 5-ро людей, ще 8 поранені.
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Збройні сили звільнили Лук’янівку під Києвом, знищили опорний пункт росіян, вбили 40 загарбників, інших шукають.
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В ніч на п'ятницю 25 березня українські військові збивали ворожі безпілотники над Одещиною.
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Російські окупанти за минулу добу близько 240 разів обстріляли Харківську область з "Градів" та "Ураганів", є постраждалі.
Ситуація в регіонах
📍Київщина
Тривають бої в Бучанському районі. Найзапекліші точки – Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаівської громади. Постійні мінометні та артилерійські обстріли. Є попадання в приватні будинки.
У Вишгородському районі ворог впритул наблизився до Славутича. Місто в ізоляції. У Броварському районі сили оборони проводять успішну оборонну операцію. У Фастівському районі внаслідок ракетного удару – пожежа. Триває гасіння. Щодо жертв і постраждалих інформації поки немає.
📍Чернігівщина
Чернігів – оборона міста. У самому місті – без змін, ситуація залишається складною. По області активні бої маршрутами пересування ворога, тобто на дорогах.
📍Житомирщина
Вночі – повітряні тривоги. Ракетно-бомбових ударів не зафіксовано.
📍Кіровоградська область
Ніч була спокійною.
📍Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині вночі два ракетні удари по військовий частині під Дніпром. Іеформація по постраждалим встановлюється. Зараз спокійно.
📍Сумщина
Окупанти з вечора "накривали" артилерією околиці Сум. Вже другий тиждень не вщухають ці обстріли. Також неспокійна ніч була в Охтирському районі, артилерія ворога обстрілювала околиці Тростянця. Наразі дані щодо руйнувань та постраждалих відсутні.
📍Харківщина
Усю ніч тривали обстріли житлових районів із зброї дальньої дії, є пожежі, працюють рятувальники, кількість постраждалих ще встановлюють.
У області бої ведуться в Ізюмі, попри пропагандистські заяви окупантів, що вони взяли Ізюм, ЗСУ тримають позиції та ведуть бій. Окупанти обстріляли Дергачі: житлові приміщення, лікарню, карету "швидкої", є поранені.
В Малій Рогані вертоліт РФ обстріляв свої ж позиції танкового полку, знищив російську техніку та живу силу.
📍Запорізька область
Сили оборони продовжують стримувати просування ворога в напрямку Запоріжжя. На окремих напрямках змушують противника відступати, продовжуючи нищити ворожу техніку. Запеклі бої з ворогом точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе. Так, особовим складом одного з підрозділ ТрО Запорізької області було проведено наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району.
📍Волинь
Все спокійно.
📍Вінничина
Ввечері – спокійно, окрім повітряних тривог.
📍Закарпаття
Ніч минула спокійно.
📍Хмельницька область
Все спокійно.
📍Тернопіль
Все спокійно.
📍Черкаси
Ніч – відносно спокійно, повітряні тривоги.
📍Львівщина
Ніч була спокійною.
📍Полтаващина
Ніч минула спокійно.
📍Рівненська область
Ніч була відносно спокійною, одна повітряна тривога опівночі.
📍Чернівці
Ніч минула тихо.
📍Івано-Франківськ
Все спокійно.
📍Луганщина
Постійні обстріли усіх міст, бої у Рубіжному та Попасній. За учорашню добу в Сєвєродонецьку та Рубіжному загинули п’ятеро людей, ще вісім поранені. Пошкоджено 32 об’єкта – 7 багатоквартирних та 9 приватних будинків, школа та кінотеатр в Сєвєродонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура.
📍Донеччина
У Мар'їнці, Авдіївці всю ніч були обстріли, на ранок ще тривають. Є поранені цивільні.
Маріуполь – без змін. Гуманітарні вантажі не пропускають. Люди виїжджають самотужки до Мангушу чи Бердянська. Звідти – евакуація автобусами тих, хто потребує. Але з автобусами постійна затримка на маршруті – на блокпостах росіян постійні перешкоди.
📍Миколаївщина
На території області вночі лунала повітряна тревога. Також у ночі над Миколаєвом було збито дві ракеті.
📍Херсонщина
За минулу ніч на Херсонщині були сильні вибухи в межах обласного центру та біля Миколаївщини. За інформацією жителів територіальних громад Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава, окупанти, розміщені на території багатьох населених пунктів, риють в селах окопи та звідти стріляють по локація ЗСУ, що розміщені на Дніпропетровщині і Миколаївщині.
📍Одеса
Ніч була спокійною,
Російські окупанти уже забрали життя щонайменше 135 українських дітей.
Найбільше постраждало дітей у областях:
- Київській – 64
- Харківській – 44
- Донецькій – 46
- Чернігівській – 34
- Миколаївський – 25
- Запорізькій – 26
- Житомирській – 15
- Херсонській – 15
- Сумській – 14 областях
- у Києві – 16
❗Евакуація 25 березня. Працюватиме 2 гуманітарних коридори.
📍Маріуполь – Запоріжжя. На власному транспорті.
Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27
Централізована евакуація на автобусах для маріупольців запланована з Бердянська. 48 автобусів зараз на вїзді до Бердянська. Ведуться перемовини, щоб окупанти дозволили проїхати.
📍Мелітополь – Запоріжжя
Місце зборів: пожежна частина №9
❗До тимчасово окупованого Мелітополя прибула гуманітарна допомога. Колона приїхала ще 24 березня ввечері, але тоді її не пропустили окупанти.
Дорогою назад автобуси зможуть евакуювати близько 350 людей. Виїзд запланований орієнтовно на 8.30-9.00.
Окупанти продовжують викрадати людей. Тепер – Херсон, депутат Корабельної районної ради, голова фракції "ЄС" Дмитро Афанасьєв.
Франція вперше за 30 років розгорнула одночасно три атомні ракетні підводні човни.
Times пише, що такий крок Франції викликаний "брязканням зброєю з боку Росії".
Востаннє відразу три субмарини були розгорнуті за десять років до закінчення холодної війни під час американсько-радянського протистояння через ракети середньої дальності в Європі.
Франція – єдина країна в ЄС, що володіє ядерною зброєю.
🇺🇸 Байден під час візиту до Польщі цього тижня хоче зустрітися з біженцями з України
Оперативна інформація станом на 06.00 25.03.2022 щодо російського вторгнення
- Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника.
- Так, протягом попередньої доби наші воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців.
- Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.
- Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.
- На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону.
- На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ.
- Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони.
- На Півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.
- Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.
"Хай живе український спротив!"
У центрі Парижа з'явився яскравий мурал на підтримку України.
Сьогодні Джо Байден взяв участь у засіданні Європейської ради в Брюсселі, про результати якого повідомив у своєму Twitter:
"Ми пообіцяли надавати подальшу гуманітарну допомогу тим, хто рятується від насилля в Україні, і продовжимо покладати на росію економічну відповідальність за її дії".
У столиці Болгарії Софії пройшла хода на підтримку.
У столиці Болгарії Софії пройшла хода на підтримку України— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 25, 2022
Так місто відповіло на слова посла росії в Болгарії про те, що болгарський народ не підтримує Україну.
Учасники ходи закликали уряд зайняти жорсткішу позицію проти російської агресії.#StopRussia @operativnoZSU pic.twitter.com/rcQCg8zDrK
Українські військові дівчата. Наші краса і сила 💙💛
❕ Європейська рада закликає Росію гарантувати гуманітарні коридори та доставку гуманітарної допомоги до Маріуполя та інших міст, що знаходяться в облозі.
США готові прийняти до 100 000 українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни. Також США виділять додатковий мільярд на гуманітарну допомогу біженцям з України у сусідні з нею країни, про що анонсував президент Байден під час прес-конференції у Брюсселі.
Today, I announced that the United States will welcome up to 100,000 Ukrainians and others fleeing Russia’s aggression.— President Biden (@POTUS) March 24, 2022
We’re focused on reuniting families and providing refuge to those in harm’s way.
Tune in as I hold a press conference about my meetings in Europe with Allies and partners on our response to Russia’s war on Ukraine. https://t.co/KSakZNhnET— President Biden (@POTUS) March 24, 2022
Японія заморозить активи ще 25 росіян і заборонить експорт до 81 російської організації.
Лідери країн – членів Євросоюзу – зобов’язалися підтримати Україну і допомогти у відновленні після війни