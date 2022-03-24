Місяць великої війни в Україні. ОНЛАЙН
Четвер 24 березня – рівно місяць тому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. За цей місяць окупаційні війська не змогли зайти в жодне велике місто, крім Херсона. Київ, Харків, Маріуполь, Суми та інші продовжують героїчно тримати оборону. На тимчасово захоплених територіях вони зустрічають спротив цивільного населення. Сам ж Росія занурюєть в ізоляцію.
"Українська правда" стежить за всіма важливими подіями в цьому онлайні.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Україна відбиває наступ Росії 28 день. ОНЛАЙН
Генерал поліції В'ячеслав Аброськін запропонував окупантам себе як заручника в обмін на евакуацію дітей з Маріуполя.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 25 березня👇🏻
⭕ Київ, вокзал Дарниця:
09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
⭕ Харків: 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,
15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
⭕Дніпро:
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
⭕Краматорськ:
13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;
16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Російські військові не просто складають зброю, а й переходять воювати на бік України.
Зі слів очевидців про евакуацію з Маріуполя:
"Маріуполя як міста більше не існує," — розповідає врятована жінка. — "Весь розбомбили, все горить. Горять заводи, горять будинки, люди сидять в підвалах. Все життя проходить в підвалах".
За словами тих, кому вдалося виїхати до Запоріжжя, задля евакуації люди самотужки утворювали колони власного легкового транспорту та злагоджено рухалися до безпечних регіонів.
"Знаходитись там — ще страшніше, ніж їхати," — запевняє мешканка Маріуполя. — "Їхали напролом. Пощастить, не пощастить."
Зеленський назвав країни, що голосують за і проти України в ЄС, та окремо звернувся до прем’єра Угорщини Віктора Орбана, нагадавши йому про історію Угорщини часів гітлерівської Німеччини:
"Я був в Будапешті, на вашій набережній. Я бачив меморіал "Взуття на річці Дунай" Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Сходи на свою набережну, подивись на те взуття, і ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись".
😠 РФ поширює дезінформацію в МАГАТЕ про нібито утримування російських атомників на Рівненській АЕС — МЗС України
🇦🇺 Уряд Австралії розширив санкційний список, додавши туди 22 російських пропагандистів, а також самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка та його родину
❗️ Важливі правила мінної безпеки від ДСНС
⚡️ Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger – CNN
Зведення від Генштабу:
- Окупант не виконав свої завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Київ та встановлення контролю над лівобережною частиною України.
- Противнику вдалось частково досягти успіху в Донецькому операційному районі – у продовженні тимчасового утримання сухопутного коридору між Ростовською областю та окупованим Кримом.
- Ворог намагається відновити положення своїх сил в районах міст Києва та Макарова.
- На Сіверському напрямку росіяни намагаються зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснюють невдалі спроби блокування Чернігова.
- На Броварському напрямку окупанти перейшли до оборони, здійснюють інженерне обладнання позицій. Ймовірно, противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку.
- Ворог здійснює блокування міст Суми та Харків. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, несе втрати. Окремі підрозділи окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, виводять на територію РФ у зв’язку з втратами більше ніж 50% особового складу.
- На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, успіху не має.
У списку міст-героїв поповнення:
🇺🇦 Охтирка
🇺🇦 Буча
🇺🇦 Ірпінь
🇺🇦 Миколаєв
🇺🇦 Працюють українські Повітряні сили! За 24 березня:
🛩 один ворожий безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами
🛩 зенітні ракетні українських захисників знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині
🛩 знищені ще чотири крилаті ракети
Провали окупантів і Чорнобаївка. Частина 100500
Російські ЗМІ пишуть, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу не було на засіданні Ради безпеки РФ 24 березня. Цого просто вмонтували у відео. Шойгу не з'являвся на публіці з 11 березня.
Киян просять зачинити вікна. Через пожежу в Київській області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах.
"Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі. За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря".
❗Евакуація 24 березня
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Всього евакуйовано 3 343 людини
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Донецька область:
📍з Маріуполя на власному транспорті до Запоріжжя сьогодні дісталися 2 717 мешканців
Окупанти вже 3 добу не дають дозволу для заїзду в місто гуманітарній колоні.
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Запорізька область:
📍з міста Пологи вдалося забрати 117 людей, в тому числі 35 дітей-сиріт з місцевого інтернату
📍з Мелітополя евакуацію провести не вдалося. Гуманітарна колона продовжить рух завтра
- Київщина:
📍з селищ Велика Димерка, Богданівка та села Бервиця до Броварів евакуювали 509 людей
💪 Останні новини від іноземних партнерів:
- Лідери G7 застерегли Росію від використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї. А також заявили, що готові застосувати додаткові заходи проти Росії "при необхідності".
- Прем'єр-міністри країн Європейського Союзу заявляють, що розраховуватися з Російською Федерацією за постачання газу в рублях, як собі вирішив Кремль, є неможливим.
- Президент США Джо Байден виступає за виключення Росії з G20. А якщо не вийде, то хотів би запросити на саміт Україну.
Митрополит Київський Епіфаній звернувся до тих, хто перебуває під владою Московського патріархату. Закликав єднатись навколо Києва:
"Не чекайте, доки з Москви вам дадуть дозвіл чи настанову – ракети і бомби, які з облудним благословенням очільника РПЦ Кирила зараз скидають на вас російські військові, вже є відповіддю "русского міра".
❗У Запоріжжі буде комендантська година на півтора дні: з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня.
З початку повномасштабного вторгнення Росії у Києві загинуло 75 цивільних осіб, із них 4 дітей, поранені 307 цивільних і 16 дітей.
Останні новини з фронту:
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У Києві російський снаряд влучив у приватний будинок в Оболонському районі. Сталася пожежа. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
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На Миколаївщині російські окупанти обстріляли село Явкине. Троє людей загинули і 13 поранено.
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На Харківщині російський гелікоптер обстріляв власні позиції.
"Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів", – голова Харківської адміністрації Олег Синєгубов
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Російські війська стріляли з корабельної артилерії на Одещині. Снаряди впали в море.
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💪 У Запорізькій області ЗСУ звільнили від російських окупантів село Малинівка.
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Росіяни обстріляли біля Василькова евакуаційний поїзд №43 "Київ — Івано-Франківськ".
Джо Байден, президент Штатів, які бояться ескалації конфлікту і не хочуть включатись у війну, каже, що відповість, якщо Путін застосує зброю масового знищення. Але:
"Характер відповіді залежатиме від характеру застосування".
Генштаб повідомляє:
"У місті Докучаєвськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи ФСБ РФ проводять так звані фільтрувальні заходи."
🛩 "Антонов" просить світ допомогти у відродженні українької "Мрії".
Ан-225 "Мрія" – найбільший літак за масою перевезення вантажів та унікальний за своїми параметрами. У лютому 2022 від нападів окупантів "Мрія" згоріла.
Реквізити фінансової підтримки для всіх бажаючих опубліковані тут.
Україна відповідає Білорусі на вислання дипломатів. Київ скорочує персонал посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб.
ГУР заявляє, що на тимчасово окупованих територіях України окупанти вилучають з бібліотек і знищують шкільні підручники з історії, книги про Василя Стуса й Симона Петлюру.
В Україні скасували ДПА та ЗНО на час війни.
Що буде замість них наразі невідомо. Одним з варіантів депутати називають мультипредментний онлайн-тест з української мови, історії України та математики.
Його абітурієнти зможуть здати в безпечних місцях у липні 2022 році. Розглядається можливість скласти цей тест при посольствах та консульствах України за кордоном.
⚡ Протиповітряна оборона збила ворожий літак Су-34 та безпілотник на Харківському напрямку.
Волонтерам вдалось вивезти 10 коней з обложеного росіянами Маріуполя!
"Як вивести коней із палаючого міста? Помолитися, сісти верхи та поїхати! Так, під обстрілами, що падають стінами по купах скла та бетону", – прокоментувала рятувальну операцію одна з волонтерок Оксана Терещенко.
"Яке вони мають право забирати дитячі мрії і майбутнє нашої країни?".
Українська ілюстраторка Оксана Драчковська присвятила свою ілюстрацію 11-річній гімнастці Катерині Дяченко, яка загинула під обстрілами в Маріуполі.
"Місяць війни. Вісім років війни. У моєму житті глобально не помінялось нічого.
Підрозділ перебував на фронті і до 24 лютого. Він перебуває на фронті з 2014 року (...)
З 24 лютого змінилася сама війна. Тепер що таке авіанальоти, фосфорні бомби, ракетні удари, сонцепьокі та інша вбивча техніка масового ураження, знає та "відчуває" на собі вся країна в центрі Європи.
Цей місяць повномасштабної війни згуртував нас всіх. Та навчив не боятися бажати смерті рсні. Бо "рсня - не люди" це тепер аксіома для цілого нашого народу".
Депутатка, засновниця медслужби у першій штурмовій роті "Правого сектору" Аліна Михайлова поділилася своїми враженнями за перший місяць повномасштабного російського вторгнення.
⚡ Між Україною та Росією відбувся перший обмін військовополоненими.
В обмін на 10 захоплених окупантів Україна отримала 10 своїх військовослужбовців.
Також росіянам передали 11 їхніх цивільних моряків, яких Україна врятувала із затопленого судна біля Одеси.
В обмін Росія віддала 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі витягнути українських військових з острова Зміїний.
Сам рятувальний корабель росіяни мають відправити до турецького порту.
Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за незаконну фото- та відеозйомку переміщення ЗСУ та міжнародної військової допомоги під час воєнного стану.
Нагадаємо, що знімаючи місце прильоту або розміщення української техніки, ви можете стати коригувальником вогню для російської армії.
Більшість інформації щодо точності обстрілів окупанти беруть саме з відкритих джерел, зокрема соцмереж.
Командирами кораблів, у які Україна поцілила зранку 24 березня, виявилися зрадники.
Командир ВДК "Саратов", капітан 2 рангу Володимир Храмченков та його товариш, капітан ВДК "Новочеркаськ" Юрій Павлов у 2014 році зрадили присязі, Батьківщині та перейшли на бік Росії.
До російської окупації Криму Храмченков був командиром СКД "Кіровоград", а Павлов – старшим помічником командира ВДК "Костянтин Ольшанський".
США запровадили новий пакет санкцій проти компаній з оборонного комплексу Росії та виконавчого директора Сбєрбанку Германа Грефа.
Йдеться про 48 компаній, зокрема корпорацію "Тактичне ракетне озброєння", холдинґ "Високоточні комплекси", держкорпорацію РФ "Тєхмаш", державний холдинґ "Російські гелікоптери" та приватне підприємство "Кронштадт".
Маріупольський драматичний театр, на який росіяни скинули потужну бомбу, досі горить.
Фото оприлюднила тамтешня міськрада.
В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області більшість депутатів міськради склали повноваження, щоб уникнути тиску з боку окупантів.
Як повідомляє міський голова Дмитро Орлов, тиск стосується можливого створення незаконних "народних республік" у місті.
Водночас, за його словами, депутати продовжать займатися допомогою містянам та громадською роботою.
Росія продовжує розстрілювати українців!
У Харкові зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової пошти", де українці отримували гуманітарну допомогу – 6 людей загинули, 15 поранених дістали поранення.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що у найближчі 15 днів вирішиться хід російського вторгнення в Україну.
💻У Києві до Wi-Fi підключено вже 650 укриттів.
У Карачаєво-Черкеській республіці, що входить до складу Росії, 6 жінок перекрили міст з вимогою розповісти їм про долю відправлених в Україну родичів-контрактників.
Поліція затримала жінок і склала на них протоколи.
Обіднє зведення від Генштабу ЗСУ:
– для поповнення втрат росіяни призивають офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу з числа військовозобов’язаних. Зберігається практика залучення найманців
– з метою відновлення боєздатності, керівництвом ЗС Росії вирішило зняти зі зберігання та направити у військові частини застарілу техніку
– на тимчасово зайнятих окупантами територіях фіксуються непоодинокі випадки вилучення вантажних автомобілів та с/г техніки у приватних підприємців та фермерів
– за отриманою інформацією, військово-політичне керівництвом РФ вирішило відкорегувати плани з ведення подальших бойових дій на території України – адже попередні завдання не були виконані у встановлені терміни
– протягом останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії повністю або частково зупинили свою діяльність через відсутність комплектуючих частин і деталей. Зокрема, зупинилось виробництво авіаракет на підприємстві "Вимпєл"
– Росія перекидає на територію Білорусі та окупованого Криму озброєння та військову техніку. Усе, щоб спробувати оточити Київ і почати наступ.
Що відбувається на різних нампряках:
– на Волинському, Поліському, Сіверському окупанти змушені відмовитися від наступальних дій, вони перегруповуються та утримують раніше зайняті рубежі. Вводять в оману підрозділи ЗСУ та продовжують вести розвідку
– підрозділи ЗС Білорусі продовжують залучатися до прикриття окремих ділянок білорусько-українського кордону
– підрозділи противника намагаються блокувати Чернігів та захопити місто Славутич – втім мети не досягли
– на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Суми. У напрямку на Харків активних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на руйнуванні цивільної інфраструктури міста
– на Ізюмському напрямку ворог успіху не мав. Зазнав втрат, відступив в район південної частини міста.
– на Донецькому напрямку противник не відмовляється від ведення наступальних дій, з кінцевою метою здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей
– на Південнобузькому напрямку противник займає оборону, відновлює боєздатність, поповнює боєприпаси та ПММ, щоб відновити наступальні дії
– підрозділи ЗСУ нанесли удар по великих десантних кораблях у порту Бердяська – виникла пожежа на великому десантному кораблі проєкту 1171 з подальшою детонацією боєкомплекту. Втрати противника уточнюються.
За місяць війни Росія випустила 467 ракет по Україні. Більшість з них – це крилаті ракети "Калібр" та балістичні "Іскандер".
Усього Росія завдала 1804 авіаційні удари.
На двох фото одна й та сама людина – фармацевтка Ніна Жук до і після бомбардувань центральної частини Харкова.
Під час обстрілів вона отримала серйозні травми обличчя – попереду численні операції та довга реабілітація. Лікування та протезування, пластична хірургія, допомога мамолога.
Білоруссю продовжує пересуватись російська військова техніка. 24 березня там також помітили вантажні літаки повітряно-космічних сил РФ. Раніше, за даними журналістів, такі АН-124 доставляли в Білорусь ракетні комплекси, ракети та інші боєприпаси.
⚡️This morning, two An-124 Ruslan arrived at the Machulishchy airfield (Minsk region) from Russia.— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 24, 2022
The first large heavy cargo aircraft An-124 of the Russian Aerospace Forces (reg. number RA-82014) landed in Machulishchy at around 05:00 (Minsk time).
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Водночас, за даними соцопитувань, лише 3% білорусів хочуть війни з Україною.
До речі, раніше, перед президентськими виборами в країні в 2020, рейтинг самопроголошеного Лукашенка серед інтернет-користувачів також становив 3%.
Місто-герой Миколаїв продовжує відтісняти окупантів.
"У перший тиждень ворог дійшов до Вознесенська. Наразі бої ведуться вже на кордоні з Херсонською областю. Тяжко, але успішно", – голова Миколаївської оадміністрації Віталій Кім.
"Керівництво РФ намагається використати іншу тактику."
В Офісі президента кажуть, що Росія хоче перевести війну у частково затяжну фазу – щоб знизити втрати:
"Відбувається часткове окопування росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф".
Зеленський – НАТО:
"Більше, прошу, ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО.
Ми показали, на що здатні наші стандарти, і як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі та світі. Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити".
Президент також наголосив, що Україна просить усього 1% НАТівських танків, 1% літаків, системи залпового вогню, протикорабельну зброю та засоби протиповітряної оборони.
🥱 На захоплену окупантами Чорнобильську АЕС прибула група російських пропагандистів, щоб зняти нове фейкове "кіно" про роботу станції.
На міськраді тимчасово окупованого Херсона знову розтягнули величезний український прапор💙💛
"У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно настав час замінити – вигорів і обтріпався. Так не гоже.
Сьогодні знайшли можливість повісити новий", – написав міський голова Ігор Колихаєв.
Окупанти вивозять маріупольців у Росію!
Як повідомляє тамтешня міськрада, зараз під удар потрапили жителі Лівобережного району.
Усього під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч громадян.
"Померлі тижнями лежали у саморобних трунах у дворах"
Жителька тимчасово окупованого Тростянця Світлана, якій вдалося вирватися з міста, поділилася з УП своїми спостереженнями та враженнями. Далі її пряма мова:
Війна почалась в нашому місті 24 лютого. О 5 ранку, моя мама вийшла з нічної зміни з роботи і почула сирени. Пообіді зайшли колони з танків, БТРів, ракетних установок, бензовозів. Блокпостів в місті не було, як і тероборони.
Майже одразу орки почали грабувати магазини та аптеки. Крали машини на підприємствах та з дворів людей. Одразу ж вкрали усі автобуси, 21 березня вкрали останнє авто зі швидкої. Масово вивозили піддони з печивом "Тук", "Барні", шоколадом з фабрики "Монделіс" (місцева шоколадна фабрика – УП).
Від початку війни росіяни поводили себе дуже агресивно. Орки, що сиділи зверху на танках, стріляли по будинках з автоматів. На залізничному вокзалі снайпери почали вбивати мирних жителів і розстрілювати машини. Тіла не дозволяли забирати з вулиць.
Людей з дітьми змушували вилазити з погребів, підвалів і сидіти в хатах, доки ракетні установки обстрілювали сусіднє місто. Свої танки або ракетні установки вони намагалися ставити поряд з багатоквартирними будинками або поблизу хат, щоб прикриватись людьми як щитом.
Багато людей повиганяли з квартир.
Ми знаємо про випадки, коли люди їхали чи йшли до родичів в село, щоб передати продукти, надати допомогу, а їх розстрілювали.
Зараз є проблема з похованням. Тіла померлих померлих неможливо захоронити, оскільки рашисти зайняли територію кладовища, замаскували там свою техніку, живуть в хатах поряд. Місцеві змогли домовитись з росіянами, щоб накопати самотужки ям для померлих. Але везти тіла — це великий ризик лишитись і свого життя.
Коли на вулицях ще лежав сніг, домовини тягли на санчатах. Померлі тижнями лежали у саморобних трунах у дворах. Деяких померлих родичі поховали у себе на подвір‘ях.
Зараз є загиблі, котрі лежать вже два тижні в морзі лікарні і їх неможливо поховати. У віддалених районах, люди, уражені уламками, лежать на вулицях і просто помирають. Їм не можна допомогти.
Останні два тижні в місті не було світла, води, інтернету. Мобільний зв‘язок практично не працює. Двічі прилітали снаряди у телевежу.
22 березня були пошкоджені газові труби і деякі райони лишились без газу. У інших районах люди самотужки замотували дірки в газових трубах.
Продуктів, ліків, непродовольчих товарів, молока для маленьких дітей в місті немає.
Спочатку, доки було світло, волонтери, ризикуючи своїм життям, пекли і доставляли людям хліб. Зараз цього немає.
Всі люди ділились їжею одне з одним, поки можна ще було виходити з домівок. Поки був сніг, збирали і топили його на воду, діставали воду з криниць, якщо можна було дістатись до них.
За увесь час окупації ми чули від родичів і знайомих про невеличкі вантажі з гуманітарною допомогою, котрі вдалось якось доставити під час зелених коридорів.
21 березня друзі повідомили, що танк розстріляв центральну лікарню, було пошкоджене одне з відділень. Багато будинків були вщент зруйновані, деякі підприємства згоріли. Центр міста зруйнований.
Ліси усі заміновані.
Уже місяць в Україні кожен день 24 лютого.
З початку російського вторгнення в Україні, під час виконання професійних обов'язків, було вбито 5 журналістів:
🔴 Євген Сакун, оператор телеканалу LIVE (загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві);
🔴 Брент Рено, колишній кореспондент The New York Times (розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту);
🔴 П'єр Закжевскі, оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії (загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області);
🔴 Олександра Кувшинова, українська фіксерка, журналістка (загинула 14 березня разом з П'єром Закжевскі під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області);
🔴 Оксана Бауліна, журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального (загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання).
Ще троє журналістів загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів: Ділєрбек Шакіров, Віктор Дудар, Віктор Дєдов.
Невідомою залишається доля фотокореспондента Максима Левіна, який висвітлював бойові події під Києвом та зник 13 березня.
На півночі крани ЗСУ захопили колону забезпечення російських окупантів.
🕯 За місяць війни в Україні російські окупанти забрали життя 128 дітей, семеро з яких загинули за минулу добу.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, якщо держави ЄС погодяться на вимогу РФ платити за поставлений російський газ у рублях, то таким чином вони допоможуть агресору вбивати українців.
"Якщо будь-яка країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту та газ у рублях, це все одно що допомагати Україні однією рукою та допомагати росіянам вбивати українців іншою. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий та відповідальний вибір", – міністр у Twitter.
🔥"Черга в пекло стала трохи довшою". Заспокійливе відео, як ЗСУ знищує російський танк
Німецька письменниця Антьє Равік Штрубель у листі "Я відрікаюся" для Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомила, що більше не вважатиме себе німкенею через ставлення влади Німеччини до російсько-української війни – повідомляє PEN Ukraine
"Я більше не хочу нести колективну провину. Я не хочу бути причетною до цього геноциду проти України. Я більше не хочу платити за російські бомби", – Антьє Равік Штрубель.
У Києві від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 87 житлових будинків
⚡Уночі російські окупанти обстріляли центр Харкова ракетами типу "Калібр", випущеними з кораблів у Чорному морі – голова ОВА Олег Синєгубов.
Плани роботи гуманітарних коридорів 24 березня 2022 року
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя :
- Бердянськ – Запоріжжя
Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27
24 автобуси зараз знаходяться на в'їзді до міста Бердянськ, до них вже незабаром мають доєднатися ще 21 автобус, які з 6 години ранку виїхали з міста Токмак. Після проходження блокпосту на вїзді до міста, автобуси відразу будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію.
Бензовоз має оновити запаси пального на заправках для маріупольців в місті Бердянськ.
Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а та вул.Мелітопольське шосе, 87б
Також будуть оновлені запаси продуктів і медикаментів в штабах допомоги маріупольцям.
Чекаємо обіцяного звільнення наших водіїв і рятівників з ДСНС у Мангуші. Будемо намагатися дістатися до Мелекино і Нікольське.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
- з міста Пологи до Запоріжжя
Місце зборів – міська рада
Автобуси для евакуації будуть з 6 ранку вирушили з міста Токмак
- з міста Мелітополь до Запоріжжя
Місце зборів – пожежна частина №9 .
Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
- з селища Велика Димерка до Броварів
Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів
- з селища Богданівка до Броварів
Місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів
- з міста Макарів до міста Житомир
Місце зборів – сільська рада, вул. Ростовського, 30.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква
- з села Бервиця до міста Бровари
Місце зборів – з села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами МокрЕць та ЗавОричі, де переходять річку ТрУбеж в напрямку вулиці Радгоспна.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари
Ситуація в регіонах
🔻Київщина. Вночі повітряні тривоги по всій області. Був бій в Ірпені, Гостомелі. Постійні артилерійські обстріли. В Фастівському районі обстріляли село Ясногородка. Коцюбинське в Бучанському районі – мінометний обстріл. Інформація про загиблих та поранених серед мирних мешканців уточнюється, дані про руйнування відсутні.
🔻Чернігівщина. Чернігів: оборона міста. Російська армія різко збільшила кількість обстрілів міста, житлових та промислових районів. Особливо інтенсивно з вечора. Увечері 23 березня пошкоджено аміакопровід на одному з найбільших підприємство харчової промисловості Чернігова. На місці працювали ДСНС, попередньо витоку аміаку не зафіксовано. Населення міста на всяк випадок попереджено про порядок дій у разі хімічної загрози.
Дані про руйнування внаслідок обстрілів уточнюються.
🔻Житомирщина. Ніч неспокійна. Було декілька тривог. Влучання ракети в промисловий об'єкт в Новоград-Волинському районі. Загиблих та травмованих немає.
🔻Запорізька область. 0 7 ранку біля морського порту м.Бердянськ Збройними силами України знищено великий десантний корабель "Орск" армії окупантів, пошколдено ще два кораблі. Також знищено резервуар на 3000 тон палива. Пожежа перекинулась на склад боєприпасів ворога. Подробиці завданих окупанту збитків уточнюються.
🔻Сумщина. Окрім Охтирського району, де тривали бої і рух ворожих колон, ніч в області пройшла відносно тихо. Інформація щодо руйнувань і постраждалого мирного населення наразі відсутня.
🔻Харківщина. На Харків вночі збільшилася кількість атак з далеких відстаней, але ЗСУ на своїх позиціях, проривів ворога не відбулося.
Область: тривають бої в Ізюмському районі, вчора там збили два літака окупантів. Увечері відбувся обстріл Старого Салтова, є постраждалі та одна людина загинула.
🔻Луганщина. Обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.
По окраїнах Рубіжного нанесений удар фосфорними бомбами. Чотири загиблих, двоє з яких діти, та шестеро поранених.
🔻Донеччина. Ситуація напружена. Авдіївка, Очеретине – бої.
Вчора обстріляли Бахмут.
Маріуполь у блокаді, але бореться. Гуманітарний вантаж жоден не доїхав.
Мар'їнку орки доруйновують – наступають, наші ЗСУ їх відкидають назад.
🔻Миколаївщина Ніч пройшла відносно спокійно, без урахування повітряних тривог. Продовжуються роботи щодо підключення знеструмлених населених пунктів до електрики
🔻Херсонщина. Становище області залишається складним. Постріли та сильні вибухи були вночі у Чорнобаївці. Надходили повідомлення про вибухи у громадах біля Снігурівки та на межі із Дніпропетровщиною.
Щодо викрадень – вчора пізно було звільнено з полону директора театру Олександра Книгу.
🔻Чернівецька область, Волинь, Вінничина, Закарпаття, Хмельниччина, Тернопільщина, Черкащина, Львівщина, Полтавщина, Рівненщина, Івано-Франківщина, Одещина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина – відносно спокійно.
💪Приблизні втрати ворога
Оновлено. У Бердянську горить порт. ЗСУ знищили великий десантний корабель чорноморського флоту окупантів💪
⚡Вночі росіяни накрили Луганщину ракетами та фосфорним бомбардуванням. Є 4 загиблих
⚡⚡⚡Росія відкрито заявила, що зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну "спровокує" НАТО.
"Якщо Росію спровокує НАТО, якщо на Росію нападе НАТО, то чому б і ні, ми ядерна держава...
Я не думаю, що про це правильно говорити. Але погрожувати Росії і намагатися втручатися не варто. Бо коли ви маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви повинні прорахувати всі можливі наслідки вашої поведінки", – заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський.
У поспіху евакуації з гарячих точок війни деякі люди залишають своїх тварин у квартирах та будинках. Щоб їх врятувати, небайдужі кияни заснували організацію "ЗооПатруль".
За три тижні волонтери врятували вже понад 200 тварин, а ще 500 улюбленців вдалось визволити простим людям, які подивились відео-інструкції в соціальних мережах "ЗооПатруля".
Дивіться корисні відео та читайте детальніше: Покинуті у квартирах: як волонтери у Києві рятують тварин від загибелі
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Оперативна інформація від Генштабу
🔻 Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря, протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів (на 60 більше ніж 22 березня).
🔻 Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.
🔻 За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети).
🔻 На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі.
🔻 Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Триває тотальний спротив українського народу.
Новини з міжнародного фронту
- США офіційно назвали дії російських військових в Україні воєнними злочинами.
- Рада Європейського Союзу ухвалила рішення подвоїти фінансування для України до 1 млрд євро.
- НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз.
- Європейський суд з прав людини вирішив розглядати позови проти РФ попри її виключення з Ради Європи.
- Британія надасть Україні 6 тисяч ракет та 25 млн фунтів стерлінгів (29 млн євро) для української армії.
- У Німеччини більше немає зброї, яку можна було би передати Україні, проте країна готова купити зброю для нас.
- Польща вручила послу РФ ноту про видворення 45 дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.
❗24 березня евакуаційні поїзди відправдятьмуться з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, Одеси до Львова, Ужгорода, Чопа. Подивитись їх розклад можна тут.
🇺🇦 Місяць боротьби. Місяць спротиву. Місяць незламності.
|Ілюстрація від Офісу президента
Доброго ранку 🙂
- Нижня палата польського Сейму резолюцією засудила напад Росії на Україну і назвала президента РФ Путіна воєнним злочинцем.
- Тіна Канделакі, Поліна Гагаріна і Стас Михайлов. Латвія заборонила в’їзд 25 російським представникам сфери розваг і культури – за підтримку агресії РФ.
- РФ та Білорусь відсторонили від чемпіонату світу з плавання навіть під нейтральним прапором.
- Renault знову, після критики, зупиняє виробництво в РФ. Також компанія роздумує над діями щодо частки в російському АвтоВАЗі.
- Технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise зупинила ведення бізнесу в Росії та Білорусі.
- Вперше за кілька днів одразу три компанії заявили про повний вихід з російського ринку. Мова йде про французький банк Crédit Agricole, новозеландського виробника масла Fonterra та японського виробника шин Yokohama.
- Посадовці США готують законопроєкт, що заблокує золоті резерви Росії приблизно на 132 млрд доларів.
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