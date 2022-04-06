Шесть недель войны Украини с Россией. ОНЛАЙН
Ось уже 6 тижнів триває героїчне протистояння України у війні з Росією.
Російські війська не відмовляються від мети щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Продовжуються заходи з перегрупування їхніх військ.
Сили оборони України продовжують звільняти захоплені території від російських окупаційних військ.
А "Українська правда" продовжує фіксувати всі важливі події жорстокої війни в цьому онлайні.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Росія відступає на схід, Україна розповідає світу про звірства окупантів. 41 день війни. ОНЛАЙН
Частина російських гелікоптерів перебазувалася з Білорусі на аеродром Сеща у Брянській області Росії.
💪Українські військові, які пройшли підготовку у США із застосування бойових безпілотників-камікадзе Switchblade, скоро повернуться до України і ділитимуться досвідом у ЗСУ – речник Пентагону Джон Кірбі
Волонтери та комунальні служби прибирають та відновлюють наш Ірпінь 💙💛
У міській раді говорять, що за один день вдалося близько упорядкувати 20% вулиць. Спочатку планують навести лад на дорогах, щоб вони були проїзними, а далі розбиратимуть завали будинків.
В Україні запустили платформу SpendWithUkraine з переліком компаній з українським корінням, які виробляють продукцію для всього світу, та закликають людей купувати українське 🇺🇦
Два найзаможніших росіянина – Владімір Потанін і Леонід Міхельсон – вперше потрапили у санкційний список.
⚡В Енергодарі Запорізької області росіяни та їхні помічники почали створювати фейкові органи влади
У Берліні перед будівлею Бундестагу сотні людей провели акцію на підтримку України.
"Поки Росія і її військові катують і вбивають українців у Бучі, Ірпені, Маріуполі і багатьох інших містах, Німеччина та ЄС продовжують оплачувати ці злочини проти людяності, купуючи російський газ, нафту і (все іще) вугілля. Тому ми вимагаємо повного ембарго на російські енергоносії", – організатори.
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував відео з Київщини з підписом: "У Гостомелі, біля Бучі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних... Місцеві жителі кажуть, що снайпери орків тренувалися, розстрілюючи людей, а потім стягли вбитих у гараж".
Спокійної ночі 💙💛
|Ілюстрація Олександра Грехова
💪За сьогодні на Донеччині та Луганщині українські захисники знищили 6 танків, 5 одиниць броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, 4 артилерійські системи противника.
А підрозділи протиповітряної оборони – два літаки, одну крилату ракету й безпілотник російських загарбників.
Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша у Твіттері: "Зачаття та народження символу Z (зла)"
⚡Росіяни завдали ракетного удару по Лозівській громаді, що на Харківщині – жертв немає.
Заспокійливе відео від Віталія Кіма. Як українські захисники знищують танк на автошляху на Херсонщині: "Це вам за Миколаїв. Ви розбили в нас вдома вікно, а ми у вас забрали танк".
За сьогодні гуманітарними коридорами евакуювали 4 892 людей, більшість – до Запоріжжя. З них з Маріуполя – 1 171 людина.
Якщо знезарати воду і зробити її безпечною для вживання – радить МОЗ
💧Кип’ятіння. Кип’ятити воду треба не менше 10 хвилин, потім дати їй відстоятися та обережно злити, не збовтавши осад. Зберігати кип’ячену воду треба в закритій тарі. Також її можна додатково очистити із допомогою фільтру.
💧Таблетки з активним хлором. Додайте таблетки, почекайте 30-60 хвилин до їх розчинення. Тоді можете споживати воду. Головне, уважно почитайте інструкцію, щоб дізнатися, на який об’єм води вони розраховані.
💧Активоване вугілля. На літр води треба 5 таблеток, які краще подрібнити. Подрібнене вугілля заверніть у марлю або в іншу тканину. Знезараження води у такий спосіб триває щонайменше 80 годин.
💧Марганцівка. На 1 літр води потрібно 1-2 грами розчину або кілька кришталиків. Вода має зафарбитися у блідно-рожевий колір. Споживання води яскраво-рожевого коліру може призвести до подальших проблем з кишечником. Нехай розчин постоїть пів години, а потім процідіть його (пропустіть через побутовий фільтр), залишивши осад на дні.
💧Йод. На літр води достатньо 3-4 крапель спиртового розчину йоду. Після знезараження профільтруйте воду. Зачекайте близько години перед тим, як вживати воду. Така вода буде мати специфічний присмак, однак вона все одно може врятувати від зневоднення.
⚡На Гостомельщині Київської області комендантська година триватиме цілий тиждень – з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня.
Росія не зраджує своїм правилам і лякає українців. Цьго разу – буцімто українські спецслужби планують провести хімічну атаку в Первомайському.
Ворог відступив від Чернігова. Місто оживає. Кому варто вертатись у Чернігів?
Керівника ОДА/ОВА В’ячеслав Чаус:
"Враховуючи те, що всі комунікації перебувають у дуже критичному стані, зараз всі служби працюють над їх відновленням, і я дуже прошу чернігівців не повертатися.
Повертаються ті, хто мають відновити критичну інфраструктуру. Потім будуть повертатися ті, хто проживає і працює в інших місцях. Місто має спочатку відновити свої канали електропостачання, водопостачання, теплопостачання".
Зведення Генштабу:
- Ворог продовжує готуватись до наступальної операції на сході України для встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Російські окупанти перегруповують війська та ведуть розвідку, намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів в Південнобузькому операційному районі та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.
- Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій для прориву оборони на Донецькому напрямку. Також намагається взяти під повний контроль місто Маріуполь.
- Росіяни зосереджують зусилля на бойових діях в районах населених пунктів Попасна і Рубіжне.
- Завершується перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, що виведені до районів Брянської та Курської областей.
- Триває підготовка та переміщення підрозділів окупаційних військ на територію України. Ворог спланував переміщення підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу з території Білорусі до Бєлгородської області. Також фіксується переміщення до цієї області окремих підрозділів Центрального військового округу.
- На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та стані угруповання військ противника не виявлено. Підрозділи Східного військового округу, що виведені на територію Гомельської області, завершують перегрупування.
- Відзначається переміщення підрозділів противника до залізничних станцій для завантаження і подальшої передислокації.
- Ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час російські окупанти обстрілюють місто з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив.
- Щоб підвищити оперативність перекидання військових вантажів росіяни почали користуватись залізничним сполученням. Прибувають залізничні ешелони з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (РФ) на залізничну станцію Куп’янськ (Україна).
- На Донецькому та Луганському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на бойових діях в районах населених пунктів Попасна і Рубіжне.
Противник обстрілював з артилерійї в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретино, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар’їнка та Красногорівка.
В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав.
- На Південнобузькому напрямку ворог продовжує обстрілювати населені пункти Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле.
- В результаті наступальних дій підрозділів ЗС України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка.
📍Евакуюватись також радять мешканцям Харківщини, а саме: Лозової та Барвінкового.
Що відбувається в блокадному Маріуполі? Розповідає міський голова Маріуполя Вадим Бойченко ⬇
- Понад 90% міської інфраструктури знищено. З них, щонайменше 40% вже не підлягає відновленню.
Міська рада вже створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. На сьогодні внесли більше 300 таких фактів.
- Тільки за попередніми оцінками за місяць в місті загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти.
- Росіяни скинули декілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один з корпусів міської лікарні №1. Заживо згоріло майже 50 людей.
- Розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей.
🇺🇦 Українські захисники змогли відтіснити окупантів з села Осокорівка у Херсонській області.
Лідери 7 країн готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України:
- Сполучені Штати
- Велика Британія
- Туреччина
- Польща
- Німеччина
- Франція
- Ізраїль
Із Реєстру корупціонерів можуть виключити тих, хто захищає Україну. Заяву з проханням про це можна подати до НАЗК. Кожна буде розглянута індивідуально.
"Тому не варто хвилюватися, що той, хто розграбовував Україну, а зараз лише робить вигляд, що захищає країну, зможе легко відбілити свою репутацію", – НАЗК.
Кличко до киян:
"Кияни, які виїжджали в інші міста, продовжують повертатися в столицю. Хто ще не вирушив додому, звертаюся: будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста.
А киян, які зараз перебувають в місті, закликаю бути обережними - не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години. Вона в столиці триває, нагадаю, з 21.00 до 6.00"
У деяких селах на Київщині комендантську годину продовжили до 10 квітня.
Комендантська година продовжена з 6 години ранку 7 квітня до 6 години ранку 10 квітня у селах:
- Баришівської громади: Рудницьке, Перемога, Лук'янівка;
- Великодимерської громади: Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове;
- Калитянської громади: Бервиця, Заворичі, Мокрець.
При цьому в Броварській міській територіальній громаді комендантська година вводиться з 21.00 години 6 квітня до 6 ранку 7 квітня.
... Коли окупантів у Мотижині накрили обстрілами українські військові, вони відвели свої танки в сторону й окопалися між сосен.
Буквально за 200 метрів від свого бліндажа росіяни трактором вирили могилу. Одну на чотирьох.
Імена трьох трагічно загиблих уже відомі – це голова села Ольга Сухенко, її чоловік Ігор та син Олександр, які свідомо залишися в Мотижині, щоб допомагати людям. Ольга 14 років керувала цим селом...
Читайте повністю: Диявол носить форму російського солдата. Як катували на Київщині
❗Влада закликає мешканців Донецької та Луганської областей евакуюватися, доки є така можливість.
Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук:
"Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо."
Горе, яке російські загарбники принесли на одну лише Київщину за 40 днів війни:
- загинули 89 мирних осіб, серед них 4 дитини;
- поранені – 398 осіб, серед них – 20 дітей;
- пошкоджені 167 житлових будинків різних типів, 44 школи, 26 дитячих садків та 1 дитячий будинок;
- пошкоджень зазнали 11 адміністративних будівель;
- постраждали 2 спортивні об’єкти, 5 об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури.
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан каже, що Путін нібито згоден на "нормандські" переговори у Будапешті. Не задля переговорів про мирну угоду, але про негайне припинення вогню. Одна російський президент має свої умови для цього, які саме – не озвучується.
За даними Києва, російські окупанти масово захоплюють мирних українців. Але провести обмін російських військовополонених на цивільних українців забороняє міжнародне гуманітарне право.
Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук:
"У нас багато цивільних людей перебувають у заручниках – це мери міст, журналісти, волонтери, священики, жінки, які працювали продавцями – просто люди, котрі ніколи не брали зброї. Вони сьогодні заручники у терористів. І у нас нема на кого їх міняти."
Український "Плейбой" на 42 день війни вийшов з обкладинкою, присвяченою війні.
На ній розбитий міст на Ірпінь, волонтерка, що евакуйовує собак, українські військові та розбиті будинки.
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Колаборанти проявили себе не лише на Луганщині:
мешканець села Стара Збур’ївка на Херсонщині підтримує війну Росії проти України та допомагає російським загарбникам.
Чоловік сприяє окупантами матеріалі ресурси, підшукує місця для розташування техніки, особового складу та передає продукти харчування.
"Лише 42 дні тому 13 тисяч людей жило в цьому селищі. Російські окупанти принесли сюди смерть і руїну".
Міноборони показало з дрона, як нині виглядає зруйнована росіянами Бородянка на Київщині.
Borodyanka, Kyiv region.— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 6, 2022
Only 42 days ago, 13,000 people lived in this village.
russian occupiers brought death and destruction here. They wanted to do the same with the whole of Ukraine.
But our army fought back. Borodyanka is under the Ukrainian flag again. pic.twitter.com/o3wXs27RYQ
Росіяни обстріляли старі райони Сєвєродонецька на Луганщині – горять 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі, повідомляє голова ОВА Сергій Гайдай.
Також обстріляно цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному.
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Ілюстраторка Альона Жук зобразила історію жінки, яка прив'язувала сина до руки, щоб не загубити його під час евакуації. Якщо з нею щось станеться, дитина мала відв'язати мотузку і бігти до жінок з дітьми.
Історія реальна, зараз ця жінка з сином у безпеці.
"Жодна мама і жодна дитина не мають через таке проходити", – написала Жук біля своєї роботи.
Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв заявив, що виїхав із міста через погрози та "пропозиції" до співпраці з боку окупантів.
🚨 Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук та військові адміністрації закликали до евакуації мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей, доки є така можливість.
Окупанти почали спалювати загиблих маріупольців у мобільних крематоріях.
Міськрада Маріуполя повідомляє, що після розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищувати докази звірств російської армії.
Саме тому РФ не хоче погоджуватися на "зелене світло" для участі Туреччини в евакувації та порятунку жителів міста.
Окрім того, росіяни намагаються вишукувати всіх свідків звірств окупантів через фільтраційні табори, які вони розгорнули в Росії, та знищити їх.
Жахи зі звільнених міст продовжуються: у Ворзелі на Київщині окупанти прищіпками підвісили курей на мотузках для білизни.
Росіяни стягують війська, за 3-4 дні будуть пробувати наступати, – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, ЗСУ готові давати відсіч.
Нацполіція відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій Росії – 0 894 201 867.
Лінія працює цілодобово, на неї можна телефонувати з питаннями щодо поховань.
За процедурою поліції, у звільнених містах тіла жертв спочатку направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, а потім передають родичам.
Папа Римський на своїй щотижневій аудієнції у Ватикані підняв прапор України, надісланий з Бучі.
Він засудив "різанину" в передмісті Києва і назвав місто "мученицьким".
Український культурний фонд запустив інтерактивну мапу культурних втрат.
Наразі відомо про знищення або пошкодження щонайменше 150 пам’яток та об’єктів культури.
У Вугледарі на Донеччині росіяни обстріляли з реактивної артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги.
Наразі відомо про 2 загиблих та 5 поранених.
Українська стрімінгова платформа Takflix випустила в прокат фільм литовського режисера Мантаса Кведаравічуса "Маріуполіс", який 2 квітня загинув у Маріуполі.
З початком вторгнення він поїхав туди документувати воєнні злочини росіян.
Свій "Маріуполіс" він зняв ще на початку російсько-української війни, прем'єра відбулась у 2016 році на Берлінале.
Стрічка розповідає про повсякденне життя Маріуполя, який знаходиться за крок до бойових дій.
50% з продажу квитків Takflix передасть у Платформу ТЮ, ТворчСхід та благодійний фонд "Пілігрим" – організації, що допомагають в евакуації маріупольцям.
Кількість вбитих на війні дітей зросла до 167.
Так зараз виглядає село Мощун на Київщині, де йшли одні з найзапекліших боїв з окупантами.
Відео оприлюднене колишнім нардепом, а нині бійцем 72 бригади Ігорем Луценком.
"Смысл это делать (вбивати мирних жителів – УП), когда мы там раздаем гуманитарную помощь, а тут вдруг решили людей убивать направо и налево"
"Настоящее время" запитало в росіян, чи чули вони щось про українське місто Буча, де російська армія вбила сотні мирних жителів.
Колишній мер Рубіжного Сергій Хортів не просто перейшов на бік російських окупантів, а й здає їм людей з проукраїнською позицією, – голова ОВА Сергій Гайдай.
Плани роботи гуманітарних коридорів 06 квітня 2022 року
На сьогодні погоджено 11 гуманітарних коридорів
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
- З Бердянська до Запоріжжя
На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
- З міста Токмак до Запоріжжя
На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
- З міста Енергодар до Запоріжжя
На власному транспорті.
- З міста Гуляйполе до Запоріжжя
На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
- З міста Мелітополь до Запоріжжя
На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут
Місце зборів: проспект Хіміків, 28
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
- З міста Попасна до міста Бахмут
Місце зборів: вул. Первомайська, 42
- З міста Рубіжне до міста Бахмут
- З селища Гірське до міста Бахмут
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04:
- особового складу – близько 18600 осіб,
- танків ‒ 684 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1861 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 107 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 135 од,
- автомобільної техніки - 1324 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96.
- Спеціальна техніка - 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
🇺🇸Високопоставлений представник американського військового командування генерал армії США Марк Міллі вважає, що вторгненню росії в Україну, ймовірно, не могли запобігти, окрім присутності американських військ, і що війна в Україні, ймовірно, затягнеться на довгі роки.
Ось що залишилося від селища Бородянка Київської області
Ситуація в регіонах станом на 8.00:
Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.
На Вінничині вночі було влучення в інфраструктурний об’єкт у м. Козятин. Обсяги ушкоджень з’ясовуються. Постраждалих немає.
Дніпропетровщина: два прильоти за ніч, влучили по нафтобазі у Синельниківському районі та складам з пальним на одному з заводів у Новомосковському районі. На заводі рятувальники й досі борються з вогнем. Попередньо — без жертв.
Львівщина: цієї ночі пролунали вибухи в районі Радехова, інформації про постраждалих станом на ранок немає.
На Херсонщині бої тривають на кордонах Миколаївщині та Дніпропетровщини. Більшість населених пунктів області на межі гуманітарної катастрофи, багато сіл і селищ області без світла і води. Із самого ранку на тимчасово окупованих територіях області продовжуються бойові дії.
Харків: хаотичні нічні обстріли житлових районів продовжуються.
Тривають бої по Ізюмському напрямку, наші ЗСУ вчора ліквідували там російські танки і вертоліт К-52.
Луганщина:обстріли російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам.
Донеччина: обстріли Очеретинської, Торецької ТГ. В результаті обстрілів — руйнування житла, одна жінка загибла. Ввечорі — обстріли Мар'їнки, Авдіївки. Руйнування житла. Селища Нью-Йорк і Південне — без газу.
Маріуполь у блокаді. Гуманітарний вантаж МКЧХ не зайшов. Сьогодні продовжиться евакуація маріупольців із Бердянська.
На Чернігівщині та Київщині тривають роботи з розмінування в населених пунктах, що були під росіянами.
Україна це ми 💙💛
👏 Постпред росії в ООН Василь Небензя кілька разів на пресконференції вжив слово "війна" замість "спецоперація" та визнав, що російська армія вбивала цивільних осіб.
🗂 Опубліковано список військовослужбовців рф, які безпосередньо причетні до вбивств цивільних в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Список за посиланням
😠 У Дніпропетровській області російські ракети вночі знищили нафтобазу й підпалили завод, пожежу гасять досі
👫Дитяча абетка безпеки.
📣Що робити, коли лунає сирена?
Ілюстратор Юрій Журавель показав, як репрезентує повернення в сім'ю руzzкого папочки з кривавими "подарунками" з України.
- Канада розширила санкційний список через вторгнення РФ в Україну на дев'ять осіб.
- Латвія заморозила нерухомість росіян на понад 100 млн євро
❗️У Рубіжному п’ятеро постраждалих і одна загибла людина, в області зруйновано ще 11 будинків
Оперативна інформація станом на 06.00 06.04.2022
- Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави.
- Основні зусилля ворог зосереджує на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
- На Волинському напрямку ознак формування противником наступальних угруповань немає. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.
- На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина підрозділів ворога, які виведені із зазначеного напрямку перебувають на території республіки Білорусь. Продовжують заходи відновлення, імовірно, з метою їх перегрупування та посилення інших угруповань.
- На Сіверському напрямку триває відновлення окупаційних підрозділів ворога, що раніше були виведені до Брянської та Курської областей російської федерації.
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах.
За наявною інформацією, втрати 236-ї артилерійської бригади 20-ї загальновійськової армії складають близько 20 відсотків особового складу та озброєння. Це значно знизило інтенсивність дій бригади.
- На Ізюмському напрямку окупанти не полишають намірів, щодо створення ударного угруповання та продовження наступу у напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.
- На Донецькому напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Продовжує ведення штурмових дій в районах населених пунктів Попасна, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецьк та Солодке. Успіху не має.
- Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси. Не полишають спроб штурму Маріуполя. Захисники міста понад сорок діб тримають героїчну оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів російських загарбників.
- На Таврійському напрямку, у районі населеного пункту Басань, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії, імовірно, з метою перегрупування сил.
- На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності та здійснює заходи з інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.
- Ворог, в результаті наступальних дій Збройних Сил України, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка.
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На Тернопільщині через ракетний обстріл отруєно воду. Був пошкоджений резервуар з рідкими аміачними добривами, як наслідок – вони вилилися у ґрунт та проникли у водоносні шари.
Забруднення води локалізували, але в одному із сіл показники шкідливих речовин все ще перевищують норму.
Добрий ранок!
Останні новини за цю ніч:
- Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито вісім крилатих ракет.
- Росія продовжує шукати охочих воювати в Україні. Серед курсантів російських військових училищ шукають бажаючих повоювати у "спецоперації"
- Україна чекає від Грузії доказів, що вона не допомагає РФ.
- США хочуть поставити Москву перед вибором – виснаження своїх доларових резервів або дефолт.
- Польща закликала до більш далекосяжних санкцій, в першу чергу – до заборони нафти та газу з РФ.
- США нададуть Україні додаткову військову допомогу на 100 млн доларів.