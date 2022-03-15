20-ий день війни з Росією. Хроніка подій ОНЛАЙН
"Українська правда" в режимі реального часу стежить за подіями 20-го дня повномасштабної війни. Вона або її відголоски охопили не лише Україну, міста якої щоденно потерпають від російських обстрілів, а й Росію та інші світові держави.
Хроніку першого і попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. ОНЛАЙН; 19 днів війни. Україна, Росія і світ. ОНЛАЙН
"В нашому Уряді вже створена та працює група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії, – прем'єр-міністр Денис Шмигаль. – Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України складають 565 млрд доларів США."
Йдеться про кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати державу.
❗По багатьох областях пройшли повітряні тривоги.
Зеленський звенувся до росіян:
"Граждане России! Любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором и бедностью. Многолетней изоляцией. Очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России точно так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты. От ваших действий зависит, что будет дальше.
Хочу сказать прямо всем чиновникам Российской Федерации, всем, кто имеет отношение к действующей власти: если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы. Этим уже занимаются.
То же самое касается системы пропаганды. Четвертой ветви власти в России.
Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску, чем если просто уйдете. Просто увольтесь. Риску санкций и международного трибунала за пропаганду агрессивной войны, за оправдание военных преступлений.
Увольняйтесь! Несколько месяцев без работы для вас точно лучше, чем вся жизнь с международным преследованием."
Міноборони Великої Британії заявило, що Росія шукає додаткові ресурси для утримання тимчасово окупованих територій в Україні або ведення наступальних операцій.
Це можуть бути бійці ПВК, сирійські та інші найманці.
Оперативна інформація щодо російського вторгнення на кінець 20 дня війни – дані Генштабу:
– триває наступальна операція проти України. Завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші завдання противником не виконані. Окупанти зупинені на Миколаївському напрямку
– ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців з числа громадян іноземних держав. Крім того, Росія вирішила достроково випустити курсантів військових ВНЗ, щоб залучити їх до війни в Україні
– на Волинському напрямку дії противника змін не зазнали, основні зусилля зосереджуються на посиленні охорони українсько-білоруського кордону. Виявлено перекидання до прикордонних з Україною районів підрозділів 120 окремої мотомтрілецької бригади (МІНСЬК) Північно-Західного оперативного командування ЗС Білорусі
– на Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Втім, він здійснює хаотичне мінування місцевості, створюючи небезпечні умови для мирного населення. Поряд з цим противник здійснював перегрупування, відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів. Внаслідок ефективних дій ЗС України ворог несе значні втрати в живій силі і техниці
– на Сіверському напрямку противник протягом дня зосереджував зусилля на веденні розвідки. Має проблеми з забезпеченням військ боєприпасами
– на Слобожанському напрямку противник намагається посилити наявне угруповання шляхом зосередження резервів поблизу державного кордону, перекрити доступ до Сум з південного напрямку та блокувати місто Ізюм – втім, успіхів не має
– на Донецькому напрямку ворогом прийнято невдалу спробу просування на напрямках населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, в результаті чого окупанти зазнали значних втрат та були змушені відійти у вихідне положення. В районі Попасної противник намагається утримати зайняте положення. Не має успіху в районі Авдіївки
– найгіршою обстановка залишається в районі Маріуполя, де противник намагається блокувати місто на західній і східній околицях міста – має значні втрати
– на Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Не відмовляється від задуму продовження наступу в напрямку Кривого Рогу. Внаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів
– станом на 15 березня ворогом втрачено до 40 % підрозділів, залучених до війни на території України.
🇵🇱 Голова правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський вважає, що в Україну треба направити миротворчу місію НАТО або "ширшу міжнародну коаліцію", яка зможете себе захистити.
Ілюстраторка з Харкова Саша Анісімова зобразила в розбитій багатоповерхівці силуети людей – хтось несе продукти, розтягується, курить на балконі, готує, дивиться телевізор.
Тобто живе тим життям, яке в кожного було до війни.
"Я не знаю, скільки ще це триватиме і скільки людей залишились без будинків і близьких. Я знаю, що ми жили своїм звичайним життям, але в нас його забрали, назвавши це порятунком. Я ніколи не зрозумію війну й ніколи не забуду той жахливий ранок.
Ще я ніколи не зрозумію, як можна так голосно брехати і так тихо не вірити", – прокоментувала свою роботу Анісімова.
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🙌 США виділять 186 мільйонів доларів на підтримку українських біженців і внутрішніх переселенців.
Голова Львівської ОДА Максим Козицький просить Польщу відкрити ще два пункти пропуску на кордоні – у Варяжі та Нижанковичах.
Наразі вони не введені в експлуатацію.
Німецький телеканал ZDF оприлюднив відеозапис із дрона, на якому російські солдати розстрілюють цивільну людину на Житомирській трасі під Києвом – це вкотре доводить, що росіяни стріляють далеко не лише по військових об'єктах в Україні.
#Putin spricht von einer Spezialaktion in der #Ukraine, die sich nicht gegen Zivilisten richte. Eine Drohne filmte allerdings wenige Kilometer westlich von Kiew, wie ein Zivilist von offenbar russischen Soldaten erschossen wird. #ZDFfrontal exklusiv, mehr zum Krieg 21.15 Uhr @ZDF pic.twitter.com/1FDdD7v9Ww— frontal (@ZDFfrontal) March 15, 2022
❗❗ ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації
За словами представника Пентагону, з початку вторгнення російські війська випустили понад 950 ракет по цілях в Україні.
❕ З 9 погоджених гуманітарних коридорів 15 березня спрацювало лише 7. Завдяки ним із заблокованих міст вдалося врятувати 28893 людини — міністрка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук
ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору.
🤬 Російський агресор вже знищив в Україні 3500 об’єктів інфраструктури, в тому числі 230 об’єктів транспортної інфраструктури, 165 об’єктів життєзабезпечення населення, таких як електропідстанції та газопроводи – повністю або частково зруйновані.
❕ Радник Голови ОП Михайло Подоляк про перемовини з РФ:
🚗 Сьогодні з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало близько 20 тисяч людей — ОП.
Загалом гуманітарними коридорами 15 березня вдалось евакуювати близько 29 тисяч людей
✊ Anonymous зламали сайт російської компанії "Росатом" і пообіцяли поділитися "декількома гігабайтами даних" та інформацією про безпеку компанії.
Державний холдинг "Росатом", у склад якого входить декілька сотень підприємств атомної галузі країни-загарбника, бере участь у захопленні Запорізької атомної станції
❗️ Парламентська асамблея Ради Європи у вівторок розгляне резолюцію, частиною якої є визнання російської збройної агресії РФ проти Молдови у 1992 році, а також російської окупації Придністров’я.
У цей час народжуються нові герої та героїні війни. Саме вони пишуть історію нашої держави.
|Автор: Владислав Шерешевський. "Мадонна", 15 березня 2022 року.
Ⓜ️ Станція метро "Лук’янівська" продовжує працювати як укриття — КМДА.
Вибуховою хвилею через обстріли пошкоджена лише наземна частина будівлі станції.
Байден погодив надання Україні "історичних" 13,6 мільярдів доларів
⚡ Багато співробітників російських державних телеканалів звільняються на тлі висвітлення подій російсько-української війни.
Доброго вечора! Ми з України!— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2022
Воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького не дають російським загарбникам жодного шансу вижити pic.twitter.com/OiUteb0isl
На це можна дивитись вічно!
Сили протиповітряної оборони підбили ще один літак російських окупантів поблизу Харкова 🙌
🚧 Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі — МВС
⛴ Зранку 15 березня на Одещині російські війська нанесли ракетний удар авіацією та з кораблів, було поранено дві людини — голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Близько 14 години окупанти стріляли з корабельної артилерії по іншому населеному пункті — було випущено близько 90 снарядів.
▪️ Я знаю, що ви підтримуєте Україну, щиро, дієво. І ми з Джастіном друзі. Але я хочу, щоб ви зрозуміли мене, і ви це відчули. Відчули те, що й ми. Відчували, як ми хочемо жити. І як ми хочемо перемогти. Перемогти заради життя.
▪️ Хочу, щоб ви відчували, що це таке, коли телефонуєш друзям і кажеш: закрийте небо, зупиніть обстріли. Неважливо, яким чином, просто зробіть це. Зупиніть бомбардування. Скільки ще має впасти ракет на наші міста? А у відповідь чуєш, що хтось цього не хоче робити... Але дуже занепокоєні!
▪️ Але ж дайте тоді нам літаки, говоримо ми нашим партнерам. Відповідають: ось-ось... Уже скоро. Трішки потерпіть. Але дуже-дуже всі занепокоєні. Просто не хочуть. А хтось шукає причини.
▪️ Кажуть про ескалацію. Хоча куди вже більше? Кажуть, що Україна зараз не в НАТО. Хоча "двері відкриті". Але для кого ці двері і куди вони ведуть, якщо нам відповідають, що нас не візьмуть.
▪️ Джастіне! Усі друзі нашої країни України! Усі друзі правди! Ви розумієте, наскільки важливо для нас захистити наше небо від російських ракет, від літаків. Ви можете на це вплинути. Мені так здається.
▪️ Ви здатні змусити ще більше компаній піти геть з російського ринку. Щоб там не було жодного долара на війну. Якщо вони залишаються в Росії і спонсорують війну, то вони не мають права працювати в Канаді. Хай буде так – і це дасть нам мир.
▪️ Я прошу вас: не зупиняйтеся. Не зупиняйтесь у допомозі Україні. У лідерстві та в намаганнях повернути мир на нашу мирну землю. Я вірю, я знаю, що вам це до снаги.
▪️ Я хочу окремо звернутися до нашої української діаспори, до всіх українців Канади. Саме в цей історичний момент ми потребуємо вашої дієвої допомоги. А ви повинні своїми кроками довести, що ви є частиною історії України, живої історії України. Запамʼятайте це – живої. Бо ми хочемо жити. І прагнемо миру.
❕Генсек НАТО Єнс Столтенберг скликав позачергове засідання Альянсу на 24 березня, щоб обговорити війну Росії в Україні — до саміту долучиться і президент США Джо Байден.
⚡ Прем’єри Польщі, Чехії та Словенії вже прибули до Києва.
🇺🇦 Оперативна інформація від Генштабу станом на 18.00. Головне:
▫️ ЗСУ виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.
▫️ Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку "Азов" було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення Збройних сил РФ.
▫️ На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 "Град" з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються.
Буча. Відбулася демилітаризація ворога 🦾 pic.twitter.com/4XAaWQwSPs— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2022
🇷🇺🇨🇦 Росія продовжує накладати свої санкції та заборонила в'їзд до країни прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, міністру закордонних справ Мелані Жолі та міністру оборони Аніті Ананд.
До санкційного списку загалом потрапили 313 осіб, в тому числі більшість депутатів парламенту Канади.
Оновлено. Разом з оператором телеканалу Fox News П'єром Закжевскі під час артилерійського обстрілу російських військ на Київщині загинула українська журналістка Олександра Кувшинова. Про це повідомляє Інститут масової інформації.
Кореспонденту Fox News Бенджаміну Голлу, який теж попав під обстріл, ампутували частину гомілки.
|П'єр Закжевскі та Олександра Кувшинова
Поради, як підготуватися до облоги міста
Що розповідають журналісти з прифронтових містечок
Павло Єштокін з Волновахи
Ніч перед дорогою з Волновахи Павло витратив на те, щоб почистити переписки в телефоні. Як проукраїнська символіка та "зайва" інформація в месенджерах призводять до полону та катувань, він знає ще з 2014-го. Тоді на в’їзді в Донецьк його друга забрали з машини в полон прямо на очах Павла.
"Я навіть не дивлюся відео з Волновахи, яке знімали поруч з моїм будинком. Запам’ятав його цілим, і хочу таким зберегти його в пам’яті. В місті у мене лишилася 92-річна бабуся, яка мене виховала. Вірю, що вона ще жива".
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Валерія Панасенко з селища Нью-Йорк
"Я не пам’ятаю, як було до війни, мені тоді було 10 років". Своє 18-річчя кілька днів тому Валерія зустріла під обстрілами.
Ця війна вже забрала у дівчини батька: "Про це почали говорити в селищі, але ні мені, ні моїй мамі, ні бабусі ніхто не дзвонив, ніяких "похоронок" не присилали. Ми почали дзвонити його побратимам, і вони підтвердили, що батько загинув. Але нам сказали, що навіть тіло його не можуть забрати, бо у Гранітному безкінечні обстріли і стоять російські війська. Вже середина березня, а я досі не знаю, що з його тілом".
"Я думала, що за 8 років звикла до вибухів, але зараз мені страшно".
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Ярослав Нестеренко з Попасної
9 березня, коли зовсім пропав інтернет, Ярослав зрозумів: у Попасній від нього більше не буде толку. Він виїхав до Бахмуту, та оселився у квартирі, де є електроенергія та інтернет.
"Я зрозумів, що лишатися більше не можна. У інших містах Луганської області, які вже захопили росіяни, зараз бояться проводити проукраїнські мітинги. Окупанти стали злішими, забирають мітингувальників, стріляють по ногах та забирають телефони у тих, хто знімає. Я зрозумів, що якщо Попасну окупують, працювати в ній я не зможу".
⚡Росія виходить із Ради Європи
🕯Російські окупанти на Київщині вбили іноземного фотожурналіста Fox News П'єра Закжевського, ще одного кореспондента видання поранили.
|П'єр Закжевський крайній зліва
Мінa. Російський танк. Game over pic.twitter.com/goqpNS94ra— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2022
Зі звернення Зеленського про нові військові призначення
"Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив керівником Обласної військової адміністрації Олександра Павлюка – героя України, генерал-лейтенанта, командуючого Операцією обʼєднаних сил.
Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву. Тож київський напрямок та ситуація в області отримають ще більшу увагу.
Новим командувачем Обʼєднаних сил став генерал-майор Едуард Москальов. Професійна людина. Патріотична людина".
Око за око, зуб за зуб 😁 Росія ввела санкції проти президента США Джо Байдена та низки американських посадовців, як відповідь на санкції Заходу.
⚡Воєнний стан в Україні продовжили до 25 квітня
Читайте детальніше: Як працює режим воєнного стану і як під час нього поводитись?
⚡У Маріуполі окупанти взяли в заручники пацієнтів та медичний персонал обласної лікарні
Як повідомив очевидець Медійній ініціативі за права людини, з приміщення лікарні російські військові нікого не випускають, погрожуючи розстрілом. Ті пацієнти, які ризикнули вирватися з полону, повернулися з кульовими пораненнями.
Окупанти обстрілюють позиції української армії з вікон медзакладу, намагаючись викликати вогонь у відповідь.
🕯 З початку війни в Україні загинули 17 рятувальників, один – в полоні
Володимир Зеленський вважає, що Україна не стане членом НАТО, та просить від Альянсу закрити небо.
"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти. І це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають", – Зеленський у звернення до лідерів країн Об’єднаних експедиційних сил, які очолює Велика Британія.
Перемовини між Україною та Росією досі тривають. Обговорюють питання припинення вогню та виведення військ РФ з України.
Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022
Опитування українців під час війни: 86% вважають, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу. 80% виступають за повернення Криму.
За 20 днів війни зруйновано або знищено щонайменше 28 духовних споруд України – в більшості православні храми.
"У той час, як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про "захист православ’я", агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України", – Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.
🇺🇦 Ілля Кива більше не народний депутат України!
З початку повномасштабної війни Кива з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ". Венедіктова оголосила йому про підозру у держзраді. Сьогодні депутати Верховної ради дали 335 голосів "за" його виключення".
⚡За даними ООН, кількість біженців з України – три мільйони.
Приблизно 1,4 млн осіб – діти, та близько 157 тисяч осіб – громадяни інших країн, які проживали в Україні. Основним напрямком виїзду залишається Польща – з 24 лютого кордон перетнули майже 1,8 осіб.
Генштаб: Протягом 15 березня ворог не проводить активного наступу. Зосереджує зусилля на поповненні поточних втрат, вербуванні найманців з інших країн, вирішенні проблемних питань з логістичного забезпечення окупаційних військ, що діють на території України.
Неодноразово надходила інформація щодо організації центрів підготовки найманців у російському Смоленську та білоруських Гомелі і Бобруйську.
💪 Світ з Україною! До дрібниць.
Продавець LEGO зібрав для України понад 16 тисяч доларів, продаючи фігурки Зеленського. Компанія оголосила аукціон на лімітовані мініфігурки президента України (за 100 доларів), а також "коктейлі Молотова" (за 10 доларів) та оголосила аукціон.
Епос часів російсько-української війни
Розмовляв щойно з обласним керівництвом. Розповідають новини. Місце називати, звісно, не буду, але)))))— Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) March 15, 2022
Приїхав розвідник, розповідає, що селяни вночі вкрали вже другий російський танк) І гармату. Танки віддали військовим, гармату не встигли - вкрали колеса))) Так і стоїть.
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Робота СБУ за 14 березня: затримані понад 60 колаборантів у різних областях та виявила 20 диверсійно-розвідувальних груп.
⚡ Перемовини між Україною та Росією відновились.
❗Дані української розвідки.
Росія планує масові вирубки українських лісів для потреб своєї армії. Невикористану деревину продадуть, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.
У Харкові війна вже зруйнувала 600 будинків. Без даху над головою залишилися тисячі людей.
"Це брехня все. Не вірю в це". Росія соромиться брати на себе відповідальність навіть перед своїми же вояками і їхніми родинами.
СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною. Судячи з неї, російське керівництво не визнає, що армієць воєю за кордоном. А ще вважає, що війська добре забезпечні.
– Мені дзвонили з твоєї частини сьогодні.
– І що кажуть?
– Мені дали пам'ятку підписати.
– І що там написано?
– Там написано (сміється), що ви зараз у службовому відрядженні і перебуваєте в одному із суб'єктів РФ за призначенням. Що особовий склад, тобто ви, забезпечені всім видом довольства, відповідно до належних норм.
– Ми всім забезпечні, кажуть? А це вважається одна консерва капусти, без м'яса, сушеної якоїсь на чотирьох на обід. Це вважається забезпеченими довольством?
Російські війська атакували аеропорт Дніпра двома ракетними ударами. На об'єкті – значні руйнування, зокрема, на злітно-посадковій смузі, терміналі.
Старі відомі терористичні методи окупантів. На Херсонщині вони тримають у заручниках сільського голову Чулаківки Олександра Мусієнка.
"Я знаходжуся у мільській раді, на робочому місці. І поруч зі мною знаходиться не один десяток озброєних до зубів військових. Навіть коли вчора записував своє відео, за кадром залишалися люди, які стояли з автоматами і які контролювали те, що я говорю".
Саме так Росія колись призначала "референдум" у Раді Криму. Саме так вона зараз викрадає політиків і активістів Мелітополя, який героїчно чинить опір.
⚡ У Києві оголошена комендатська година на понад добу – з 20 години 15 березня до 7 ранку 17 березня.
"Прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги – в укритті", – міський голова Віталій Кличко.
У Росії адвокати більше 10 годин не можуть знайти співробітницю "Першого каналу" Марину Овсяннікову, яка вийшла в ефір з плакатом про припнення війни.
"Ситуація не краща, ніж у Маріуполі".
Заступник міського голови Ізюма на Харківщині Володимир Мацокін благає про зелений коридор для міста.
Люди, які вціліли від обстрілів, помирають від хвороб і відсутності ліків – їх нема кому ховати.
Підвезти достатньо гуманітарної допомоги немає змоги. Окупанти обстрілюють дорогу до Слов'янська і контролюють дорогу з Харкова (Ізюм розташований між цими населеними пунктами). Мости зірвані.
⚡ Українська артилерія знищила реактивну систему залпового вогню росіян, яка обстрілювала житлові квартали Чернігова.
Україну покинули близько 20 нардепів.
За словами заступника спікера парламенту Олександра Корієнка, це депутати, які й до війни мали "непатріотичні прояви та голосування"
Журналістка Наталя Гуменюк показала фотографії понівеченої росіянами Охтирки на Сумщині:
"Але не можна казати, що Охтирку "знесли вщент", "немає більше". Охтирка є, вона живе, бореться, місто стоїть, люди ремонтують, забезпечують життя. У день нашого приїзду в 11:00 в Охтирці було два весілля, а в 12:00 – похорони".
🙌 Прем’єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша їдуть до Києва на зустріч із Володимиром Зеленським.
Також до Києва прибуде віцепрем’єр-міністр Польщі з питань безпеки, лідер правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський.
Укрзалізниця починає націоналізовувати російські вагони, які знаходиться в Україні.
15 березня в Україні працюватиме 9 гуманітарних коридорів для евакуації.
- Бердянськ – Маріуполь, це буде колона з гуманітарним вантажем і пустими автобусами. На зворотному шляху вона має забрати людей з Маріуполя
- Богданівка, Нова Богданівка, Бобрик – Бровари
- Суми, Лебедин, Шостка, Конотоп, Тростянець – Полтава
- село Оскол (пункт призначення не вказаний).
Херсонська область повністю перебуває під тимчасовою окупацією.
Про це заявила як українська влада, так Міноборони країни-окупанта.
Загальні бойові втрати окупантів на ранок 20 дня війни – дані Генштабу:
- особового складу – понад 13 500
- танків ‒ 404
- бойових броньованих машин ‒ 1279
- артилерійських систем – 150
- РСЗВ – 64
- засоби ППО – 36
- літаків – 81
- гелікоптерів – 95
- автомобільної техніки – 640
- кораблі, катери – 3
- цистерн з ПММ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9.
🤜 🤛 "Є одна ідея, що стосується укріплення оборони міста. Всім сподобається".
Головний оптиміст України – Віталій Кім – на зв'язку з хорошими новинами.
❗Евакуація на Сумщині
На 15 березня погоджено такі гуманітарні коридори:
- Тростянець – Лубни
- Суми – Лубни
- Лебедин – Лубни
- Конотоп – Лубни
- Шостка – Лубни
Детальніше про маршрути і точки збору читайте тут.
ОНОВЛЕНО. Чергові нічні обстріли мирних будинків. Київ. Подільський, Святошинський райони і Осокорки.
Як пройшла ніч у регіонах
📍Київщина
Повітряні тривоги вночі по всій області. В Ірпіні – бій. ЗСУ контролюють 70% території міста. У Вишгородському районі – пересування техніки ворога. У Броварському районі: ворожа техніка у населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Періодичні бої.
📍Чернігівська область
Вночі постійні повітряні тривоги: Чернігів, Прилуки, Остер, Десна.
Останню добу російська армія обстрілювала передмістя та житлові квартали Чернігова, за попередніми даними є загиблі.
📍Сумщина
Вночі була повітряна тривога у Сумах, в Шостці. Пів ночі окупанти гатили з артилерії по Сумському району.
Друга частина ночі пройшла тихо, але з 8 ранку знову по Сумському району працює ворожа артилерія.
З 9:00 очікується режим тиші та "зелені коридори", які вже погодження.
📍Житомирщина
Вночі і на ранок – декілька повітряних тривог. Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.
📍Кіровоградська область
На Кіровоградщині відносно спокійно. Вночі – кількагодинна повітряна тривога.
📍Дніпропетровщина
Загалом в області спокійно. Одна нічна тривога.
📍Харківщина
У Харкові ЗСУ тримають оборону, всі позиції захищені. Однак окупанти продовжуть завдавати удари з повітря по житлових районах міста.
Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві, Дергачах, там теж продовжуються обстріли.
📍Запорізька область
Повітряних тривог вночі не було. У Запоріжжі військова ситуація без змін. Ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб. Але головна мета росіян – ведення бойових дій на території Запорізького краю – ними не досягнута.
📍Рівненщина
В області спокійно, ціла ніч без повітряних тривог.
📍Волинь
В області тихо, ніч – без повітряних тривог.
📍Вінниччина
Вночі спокійно. З 6:00 – дві повітряних тривоги.
📍Закарпаття
Ніч була спокійною.
📍Хмельницька область
Ситуація відносно спокійна. Вночі – одна повітряна тривога.
📍Тернопільщина
Ніч минула спокійно.
📍Черкаси
Черкащина: постійні тривоги, але загалом ситуація спокійна.
📍Львівщина
Ніч була спокійною. Ситуація контрольована.
📍Полтаващина
На Полтавщині тихо, вночі була повітряна тривога.
📍Чернівці
Все тихо.
📍Івано-Франківськ
Ніч минула тихо.
📍Луганщина
В Сєвєродонецьку відносно спокійно. Інтенсивні обстріли Рубіжного та Попасної. Пожежі у житлових будинках. Вчора відбулася евакуація 1700 людей. Вперше доставили гуманітарку у Гірське. У Сєвєродонецьку запрацював ще один гуманітарний штаб.
📍Донеччина
У Авдіївці, Мар'їнці – обстріли. Росіяни знову випустили гради по Авдіївському коксохімічному заводу.
Мар'їнка, Новомихайлівка, Степне – відсутнє електропостачання. Обстріли тривають.
У Торецьку активізувалася ворожа авіація. Про жертв наразі не повідомлялося.
📍Миколаївщина
У Миколаєві вночі лунали вибухи, оголошувалася тревога. В районах області також була повітряна тревога. В цілому ніч більш менш спокійна.
📍Херсонщина
В Херсоні ніч пройшла відносно спокійно, але область повністю окупована. Більшість районів – без світла, газу та води, деякі – з початку війни. Надати допомогу немає можливості, тому що росіяни не допускають, відкривають вогонь. Велика потреба медикаментів по всій області. В деяких районах немає поставки продуктів харчування.
📍Одеса
В області була одна повітряна тривога в ночі, друга – вранці. Загалом спокійно.
Чому українським ППО важко перехоплювати російські ракети "Іскандер"? Версія The New York Times і його джерел в американській розвідці ⬇
Російські ракети з "Іскандер-М" випускають ракету-пастку, призначену для "обману" систем ППО.
Кожен пристрій має довжину близько фута (0,3 м), має форму дротика білого кольору з помаранчевим хвостом. Він оснащений електронікою і видає радіосигнали для придушення або обману радарів противника, які намагаються визначити місцезнаходження "Іскандер-М", і містить джерело тепла для ракет, що наближаються.
💪 Світ з Україною. Британський уряд запустив спеціальний сайт "Дім для України" для тих, хто хоче прийняти біженця. За перші п’ять годин на ньому зареєструвалося 43,8 тисячі осіб.
Зведення від Генштабу:
- Окупаційні війська, задіяні у наступальній операції, значних успіхів не мали. Вони зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.
- Росіяни використовують мережу закладів охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України для лікування своїх поранених бойовиків.
- За наявною інформацією, окупанти вимушені були призупинити мобілізацію комунальників в ОРДЛО, щоб підтримувати життєдіяльність населених пунктів.
Мобілізованих мешканців з окупованих територій Луганщини направляють для поповнення втрат діючих частин російських війск, що залучені до війни в Україні.
- Противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР.
- За результатами артилерійського вогневого нальоту українські захисники знищили 12 одиниць автомобільної техніки росіян.
З Маріуполя вирвалися перші біженці 🙏 160 людям вдалося виїхати на приватних автомобілях.
Доброго ранку 😊
- Іспанія заблокувала яхту за 130 мільйонів євро, що може належати російському олігарху Чємєзову.
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США вели санкції проти 11 осіб з оборонної сфери Росії.
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Японія запроваджує санкції та заморожує активи ще 17 російських фізичних осіб.
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Італія прагне протягом двох місяців знайти заміну для половини обсягу газу, що імпортується з РФ.
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Commerzbank, Deutsche Bank та BNP Paribas відключили російські підрозділи від своїх основних комп’ютерних систем через побоювання кібератак.
- 7 компаній заявили про вихід чи призупинення діяльності на російському ринку, який внаслідок цього втратить близько 15 звичних брендів. Ще 6 компаній зупиняють інвестиції, рекламу чи певним чином згортають бізнес.
Читайте детальніше: Офшори "все", порти на черзі: підсумки на економічному фронті 14 березня
🎙 Україна таки візьме участь у Євробаченні — KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці та надішле запис організаторам.
У разі перемоги України над російськими окупантами до травня українська делегація поїде до Італії та заспіває там наживо
💥 Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила вже 900 ракет по Україні — високопосадовець Пентагону
"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 15 березня:
📍№239/240 Харків – Львів 10:00;
📍№913/914 Харків - Холм 13:00;
📍№247/248 Харків – Дрогобич 16:00;
📍№907/908 Дніпро - Холм 10:30;
📍№228/227 Дніпро - Чоп 12:30;
📍№234/233 Дніпро - Чоп 20:00;
📍№219/220 Кривий Ріг – Чоп 11:00.