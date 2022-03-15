20-й день войны с Россией. Хроника событий ОНЛАЙН

00:39

Оперативна інформація щодо російського вторгнення на кінець 20 дня війни – дані Генштабу:

– триває наступальна операція проти України. Завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші завдання противником не виконані. Окупанти зупинені на Миколаївському напрямку

– ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців з числа громадян іноземних держав. Крім того, Росія вирішила достроково випустити курсантів військових ВНЗ, щоб залучити їх до війни в Україні

– на Волинському напрямку дії противника змін не зазнали, основні зусилля зосереджуються на посиленні охорони українсько-білоруського кордону. Виявлено перекидання до прикордонних з Україною районів підрозділів 120 окремої мотомтрілецької бригади (МІНСЬК) Північно-Західного оперативного командування ЗС Білорусі

– на Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Втім, він здійснює хаотичне мінування місцевості, створюючи небезпечні умови для мирного населення. Поряд з цим противник здійснював перегрупування, відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів. Внаслідок ефективних дій ЗС України ворог несе значні втрати в живій силі і техниці

– на Сіверському напрямку противник протягом дня зосереджував зусилля на веденні розвідки. Має проблеми з забезпеченням військ боєприпасами

– на Слобожанському напрямку противник намагається посилити наявне угруповання шляхом зосередження резервів поблизу державного кордону, перекрити доступ до Сум з південного напрямку та блокувати місто Ізюм – втім, успіхів не має

– на Донецькому напрямку ворогом прийнято невдалу спробу просування на напрямках населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, в результаті чого окупанти зазнали значних втрат та були змушені відійти у вихідне положення. В районі Попасної противник намагається утримати зайняте положення. Не має успіху в районі Авдіївки

– найгіршою обстановка залишається в районі Маріуполя, де противник намагається блокувати місто на західній і східній околицях міста – має значні втрати

– на Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Не відмовляється від задуму продовження наступу в напрямку Кривого Рогу. Внаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів

– станом на 15 березня ворогом втрачено до 40 % підрозділів, залучених до війни на території України.