Война. Семь недель. ОНЛАЙН

19:19

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18.00:

▫️ Ворог намагається завершити підготовку до наступальної операції в Східній операційній зоні. Триває нарощування авіаційного угруповання та системи управління військами.

▫️ Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах та житлових кварталах міст та сіл нашої держави.

▫️ окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил рф. Для забезпечення підрозділів озброєнням і військовою технікою здійснюються заходи зі зняття з тривалого зберігання на базах та складах.

▫️ За наявною інформацією, у російській 126-й окремій бригаді берегової оборони (Перевальне) та 127-й окремій розвідувальній бригаді (Севастополь) втрати складають понад 50% особового складу.

▫️ Командуванню російської армії не вдається виконати плани з мобілізації людського ресурсу у північно-кавказькому регіоні для участі у війні проти України. Основною причиною є небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях.

▫️ Командування збройних сил рф планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація, з метою її приховування, буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу.

По регіонах:

▪️ На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Спостерігається переміщення підрозділів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу залізничним транспортом з території Гомельської області Білорусі. Зберігається загроза ракетних ударів з території білорусі.

▪️ На Сіверському напрямку противник проводить перегрупування підрозділів з їх подальшим зосередженням у прикордонних з Україною районах. З території Брянської та Курської областей відбувається переміщення у Бєлгородську і Воронезьку області росії.

▪️ На Слобожанському напрямку окупанти проводять розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощують систему розвідки та медзабезпечення. Триває поповнення запасів.

Продовжується часткове блокування та обстріли Харкова.

У Бєлгороді ворог розгорнув підрозділ інформаційно-психологічних операцій збройних сил рф з метою інтенсифікації заходів психологічного впливу на підрозділи сил оборони України та цивільне населення Харківської області. Мета - деморалізація та припинення опору. Окупанти продовжують підготовку до активних дій в районах н.п. Слов’янськ та Барвінкове.



▪️ На Донецькому напрямку ворог, за підтримки авіації та артилерії, продовжує ведення наступу на окремих напрямках. Противник здійснював спроби прориву нашої оборони в районах н.п. Рубіжне, Новотошківське і Мар’їнка. Успіху не мав. Продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю.

▪️ На Південнобузькому напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося.

▪️ В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.