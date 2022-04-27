Війна в Україні. 63-й день. ОНЛАЙН

19:07

Що про результати зустріч в Рамштайні розповідає міністр оборони Олексій Резніков

📍Перше. Створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі, і у рамках якої раз на місяць ми "звірятимемо годинник" з партнерами. Постійний механізм дозволить оптимізувати і пришвидшити важливі процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.

Наприклад, коли будуть ухвалені рішення про надання Україні того чи іншого озброєння, за рахунок координації зброя одного типу надходитиме з різних країн. Умовно, кілька країн нададуть по 3-4 гармати, а сумарно України отримає артилерійський дивізіон.

📍Друге. Відбулись тектонічні зрушення на рівні філософії. Перехід на західні калібри і техніку – це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155-мм.

Поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО. Що стане значним посиленням східного флангу Альянсу. Не буду приховувати – ще три місяці тому це завдання вважалося майже неможливим. Але завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів, стійкості українського народу все змінилося.

📍Третє. Наші воїни вже деякий час опановують західну зброю. Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові.

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