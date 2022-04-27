Війна в Україні. 63-й день. ОНЛАЙН
Розпочався 63-й день повномасштабної війни Росії проти України.
26 квітня, в День Чорнобильської трагедії окупанти нанесли ракетні удари відразу по трьох атомних станціях. Над Запорізькою, над Хмельницькою та Південно-Українською АЕС.
Готується новий санкційний пакет від ЄС, в який буде додано більше обмежень на торгівлю РФ.
"Українська правда" продовжує нотувати головні події доби у форматі реального часу.
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З'явилось відео обстрілу будівлі так званого Міністерства державної безпеки невизнаного Придністров'я. Їхня влада заявляє, що причетні нелегально прибули з території України і потім відразу повернулися.
Що про результати зустріч в Рамштайні розповідає міністр оборони Олексій Резніков
📍Перше. Створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі, і у рамках якої раз на місяць ми "звірятимемо годинник" з партнерами. Постійний механізм дозволить оптимізувати і пришвидшити важливі процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.
Наприклад, коли будуть ухвалені рішення про надання Україні того чи іншого озброєння, за рахунок координації зброя одного типу надходитиме з різних країн. Умовно, кілька країн нададуть по 3-4 гармати, а сумарно України отримає артилерійський дивізіон.
📍Друге. Відбулись тектонічні зрушення на рівні філософії. Перехід на західні калібри і техніку – це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155-мм.
Поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО. Що стане значним посиленням східного флангу Альянсу. Не буду приховувати – ще три місяці тому це завдання вважалося майже неможливим. Але завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів, стійкості українського народу все змінилося.
📍Третє. Наші воїни вже деякий час опановують західну зброю. Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові.
Читайте по темі матеріал колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка: Історичний злам в Рамштайні. Як Захід повірив у перемогу України у війні з Росією
Російські війська намагалися здійснювати наступ на кількох напрямках, але зазнали невдачі – Генеральний штаб ЗСУ.
Детальніше читайте у зведеннях.
❗Окупанти готують пропагандистський "престур" на 28 квітня в Маріуполь для лояльних західних ЗМІ
За даними розвідки, прибуття "журналістів" на територію України організовується через російський Ростов.
В програмі заходу – "альтернативні факти" щодо оборони Маріуполя, де підготовлені "свідки" розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів.
Морпіхи просять застосувати до захисників Маріуполя процедуру "екстракшн" за прикладом операції в Дюнкерку в 1940-му році.
За словами захисників, в Маріуполі є понад 600 поранених хлопців різного ступеню тяжкості, яким дуже потрібна медична допомога.
Історія: У 1940 році військові Британії та Франції були оточені німецькими військами і заблокованими в районі міста Дюнкерк. Військам, що скупчилися на узбережжі, загрожувала катастрофа, але Гітлер наказав зупинити наступ і "не наближатися до Дюнкерка ближче ніж на 10 км".
Вінстон Черчілль у знаменитій промові в 1940 році назвав події в Дюнкерку "дивом". В ході рятувальної операції були евакуйовані більше 300 тисяч французьких та британських солдатів".
В Україні запустили проєкт панорамних фото у 360° з постраждалих українських міст внаслідок російської агресії – 360war.in.ua
Панорамні фото дозволять "побувати" у цих містах та побачити, як вони виглядають після звільнення з російської окупації, внаслідок обстрілів та авіаударів.
Наразі доступні світлини з Бучі, Гостомеля та Ірпеня. В обробці – Бородянка, Макарів, Горенка, Чернігів та літак Мрія.
Путін погрожує країнам Заходу, які допомагають Україні у війні з Росією
"Якщо хтось наважиться втрутитися в поточні події з боку й будуть створювати для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то мусять знати, що наша відповідь, удари у відповідь будуть блискавичними, швидкими.
У нас є для цього всі засоби – такі, якими ніхто не може зараз похизуватися. А ми хизуватися не будемо – ми будемо їх використовувати, якщо треба буде! І всі мають про це знати! Усі рішення в цьому стосунку вже ухвалено", – Путін у промові в Санкт-Петербурзі.
🚰 27 квітня завершено прокладання водогону до міста Ірпінь.
Ірпінь поєднаний з водопровідною системою Києва, і вода у місто постачатиметься зі столичних водопровідних станцій.
Військова контррозвідка СБУ викрила на Житомирщині посадовця оборонного об’єкту на зборі секретної інформації про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил.
Все більше російських військових починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну
Святослав Вакарчук на сході України продовжує підтримувати своїми піснями бойовий дух наших захисників.
Фонтан на центральній площі Мелітополя за вказівкою окупаційної влади перефарбовують в зелений колір. Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.
👍 Голова G20 та президент Індонезії Джоко Відодо запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті "Великої двадцятки"
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що країни-члени Організації договору колективної безпеки не виявляють бажання брати участь у війні проти України.
🤷 У Кремлі не розглядають можливості забрати з України кума Путіна Віктора Медведчука в обмін на визволення українських військових — речник президента Росії Дмитро Пєсков.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що станом на 27 квітня час та контекст можливої зустрічі президентів України та Росії не визначені.
🇪🇺 В Євросоюзі обговорюють те, як вилучити російські активи, аби спрямувати ці кошти на користь України – Польща закликає союзників узгодити на рівні ЄС відповідний механізм.
Вранці 27 квітня українські захисники збили російську ракету у Дніпропетровській області, постраждалих немає.
🇦🇹 "OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії в євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС" — австрійський канцлер Карл Нехаммер назвав фейком роспропаганди повідомлення про згоду Відня платити за російський газ рублями.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "абсолютно природним процесом" та "божественним втручанням у справи грішників" вибухи у Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях РФ.
Вечері 26 квітня та вранці 27 квітня російські окупанти обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами.
В окупованому Херсоні розігнали проукраїнський мітинг 😠
Окупанти застосували сльозогінний газ – четверо людей зазнали травм та опіків.
⚡ Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна може відбутися найближчими днями, – міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував пожежу на російських складах у Бєлгородській області та вибухи у Воронежській області, про які повідомили російські ЗМІ.
Він прямо не вказав на причетність чи не причетність України до цих подій, натомість заявив, що росіяни також активно почали вивчати таке поняття як "демілітаризація":
"Причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути різними. Аж до… божественного втручання у справи грішників, які на Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі.
Про вибухи повідомили ще в одному російському місті – Воронежі.
Як передає російський "ТАСС", жителі мікрорайону Шилове писали в соціальних мережах, що близько 04:40 в небі двічі, імовірно, спрацювала ППО і двічі в повітря піднімалися літаки. Мікрорайон Шилове розташований поблизу військового аеродрому Балтімор, що неподалік Воронежа.
Пізніше губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що вранці 27 квітня система ППО нібито знищила в небі "малогабаритний розвідувальний БПЛА".
В Одесі прощаються з Валерією Глодан, її 3-місячною донькою Кірою та матір'ю Людмилою.
Вони загинули 23 квітня, коли в мирний будинок прилетіла російська ракета.
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У чорному костюмі й темній краватці – чоловік Вікторії Глодан та батько їхньої донечки.
На площання також прийшов міський голова Геннадій Труханов.
В Одесі прощаються з Валерією Глодан, її 3-місячною донькою Кірою та матір'ю Людмилою. Вони загинули 23 квітня, коли в мирний будинок прилетіла російська ракета. pic.twitter.com/1WKNgPdKuO— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 27, 2022
У невизнаному Придністров'ї на території Молдови повідомляють про стрілянину у районі складів з російським озброєнням і боєприпасами біля села Колбасна.
Втрати російської армії в Україні на ранок 63 дня війни 🔥
Жінка в Бучі горнеться до поліцейської, яка приїхала документувати воєнні злочини росіян за час окупації міста
Фото: Національна поліція.
"Азовець" Ілля Трищенко поділився малюнком 6-річного Лева, який ховається у підземеллях "Азовсталі".
Лев спершу розповідав військовому про сірого песика, який прибився до них у підвалі, а потім уже побіг за малюнком.
На ньому червоним фломастером виведений напис: "Знают взрослые и дети новые приметы. Если серый лает, то летят ракеты".
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У Тростянці на Сумщині місцеві тероборонці прийняли пологи прямо на посту 🚑
Як розповів мер Юрій Бова, 23-річна дівчина майже опівночі приїхала до Тростянецької лікарні на легковому авто, втім сама лікарня, як і пологове відділення, ще не відкрилися після російських обстрілів.
Тому за пологи взялися члени добровольчого формування тергромади Тростянця. Так на світ з'явилася дівчинка!
Медики, що приїхали трохи пізніше, доставили молоду маму та дитину до сусідньої Охтирки.
Це були перші пологи в місті після деокупації.
😡 У Сєвєродонецьку на Луганщині священнослужитель УПЦ МП передавав ворогу відомості про дислокацію українських військ, повідомив голова тамтешньої ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, у телефоні священника знайшли листування з представниками незаконних збройних формувань.
Xоловік передавав росіянам дані щодо чисельності, дислокації, озброєння військових ЗСУ.
Російська армія вдруге вдарила ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці на Одещині.
Що відбувається в регіонах – зведення станом на 8 ранку 27 квітня:
🟥 Дніпропетровщина: обстріл Зеленодольської громади, що межує з Херсонщиною – влучили в підприємство енергетичної інфраструктури, одна людина поранена. Також у громаді обстріляно Зеленодольск, села Мар’янське та Велика Костромка. У селах, попередньо, без постраждалих.
🟥 Харківщина: вночі тривали обстріли, в Київському районі виникло кілька пожеж у багатоповерхових житлових будинках. Наразі про постраждалих інформації немає.
По області протягом доби обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв. Ведуться бої в Ізюмському напрямку.
🟥 Луганщина: практично вся територія області потерпала від обстрілів, найбільше Рубіжне та Лисичанськ. У Лисичанську обстріляли школу, у бомбосховищі якої перебували 23 людини. На щастя, без жертв. За добу є 3 загиблих цивільних
🟥 Донеччина: активні бойові дії по всій лінії фронту. Авдіївка – авіанальоти та реактивна артилерія. Світлодарська ТГ (район Зайцево) – касетні боєприпаси. Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар, Лиман – постійні обстріли з артилерії. Маріуполь – без змін. "Азовсталь" тримається попри те, що бомблять нещадно
🟥 Херсонщина: бойові дії на прикордонних із сусідніми областями населеними пукнтами – Високопільська, Великоолександрівська, Нововоронцовська, Станіславська громади. Вибухи та обстріли – майже на всій території області
Уже 73% американців підтримують зусилля США щодо постачання зброї Україні – це найвищий рівень підтримки з моменту вторгнення Росії 🔥
Оновлено: снаряди російської артилерії прилетіли в місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка. Постраждало підприємство енергетичної інфраструктури, одна людина поранена.
Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину.
Зведення від Генштабу:
- Найбільш активні окупаційні війська на Слобожанському та Донецькому напрямках.
- Противник доукомплектовує свої підрозділи, що зазнали втрат, технікою. Зокрема, за рахунок зняття її зі зберігання на складах та базах військових округів. Транспортують техніку на територію України зазвичай залізничним транспортом.
- Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах на території України.
- Наші воїни за попередню добу уразили 7 повітряних цілей Росії. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбили 9 атак ворога.
📍На Слобожанському напрямку противник продовжує завдавати авіаційних ударів та уражати артилерією інфраструктуру Харкова.
На Ізюмському напрямку російські підрозділи проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового. Противник оволодів північно-східною околицею населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи.
Щоб наростити війська, окупанти перекинули зі своєї Бєлгородської області до українського міста Ізюм дві батальйонних тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Крім того, у районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК "Іскандер-М".
📍На Донецькому напрямку підрозділи Росії ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ.
На Лиманському напрямку загарбник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Ямпіль.
На Сєверодонецькому напрямку загарбники встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове
📍На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів та вогневому впливі на позиції наших військ.
На Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. Для цього перегруповує підрозділи, нарощує систему вогневого ураження, а також проводить повітряну розвідку
Росгвардія проводять фільтраційні заходи в районах населених пунктів Киселівка і Станіслав Херсонської області.
На Таврійському напрямку росіяни інженерно обладнюють позиції та поповнюють запаси.
📍На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відзначається.
У Росії кажуть, що над їхнім Курськом спрацювала система ППО. Тому о 2:45, багато мешканців міста чули хлопки. Жертв та руйнувань немає. Подробиць російська влада не повіломляє.
Вночі захисники України завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний, який одним із перших зазнав атак на початку повномасштабного наступу. ЗСУ влучили в пункт управління росіян і знищили їхній зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
❗У Бєлгородській області РФ, що на кордоні з Україною, знову кажуть, що в горить склад боєприпасів. Причини не повідомляють. Постраждалих немає.
Дякуємо ЗСУ за ранок, який наближає нас до перемоги!
Підбірка світових новин:
- США не будуть проти, якщо Україна вирішить відмовитись від НАТО у мирній угоді з РФ. Крім того, Штати та союзники почали говорити про нову, більш довгострокову мету війни: перемогти Росію настільки, щоб вона не змогла повторно напасти на Україну.
- Громадяни Росії більше не можуть подавати документи на нідерландську візу в посольстві Нідерландів у Москві.
- Міжнародна федерація хокею (IIHF) відібрала у РФ право на проведення чемпіонату світу-2023.
- Американські дипломати у вівторок повернулися в Україну вперше після вторгнення Росії. Зараз вони у Львові і готуються повертатись до Києва.
- Німеччина таки дозволила поставку Україні зенітних САУ Gepard.
- У Словаччині скандал через новий закон. Влада хотіла полегшити ситуацію для українських вчителів і психологів, які виїхали з батьківщини. Утім, як стверджують профільні асоціації, закон навпаки виявився дискримінаційним.