Война. День 64. ОНЛАЙН

20:38

⚡❗На території України росіяни планують створити квазіутворення "Південна Русь".

Про це йдеться у перехопленому журналістами "Схем" документі "Манифест Южнорусского народного Собора": "У відповідь на терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини з боку колишньої Держави Україна ми, в особі Південноруського народного Собору, беремо владу в свої руки та засновуємо нову державу Південна Русь".

Зазначають, що "Південна Русь" є "спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі", так званої "Новоросії часів Катерини Великої" та УРСР.

"Ми визнаємо свободу та право волевиявлення кримчан, визнаємо вибір Донбасу. Держава Південна Русь також після перехідного періоду існуватиме і діятиме на основі загального, відкритого для спостерігачів усіх країн, волевиявлення народу через всенародний референдум", – йдеться у тексті "маніфесту".