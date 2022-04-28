Война. День 64. ОНЛАЙН
Минуло вже 9 тижнів з початку повномасштабного наступу Росії.
Від окупації потерпає значна частина Херсонщини, Донеччини та Луганщини. Маріуполь – у важкій блокаді. Росіяни обстрілюють Харків і Миколаїв.
Почались загострення на півдні. Частіше російські ракети стали прилітати в Одесу, а у Придністров'ї відбулась серія вибухів, можливо, провокаційних.
Читайте також онлайн попереднього дня.
⚡Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав, що керівництво України й Росії погодились на організацію евакуації цивільного населення з Маріуполя міжнародними організаціями, зокрема ООН і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
"Під час мого візиту до Москви президент Путін в цілому дав згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для евакуації цивільних з "Азовсталі", – каже генсек ООН.
⚡Росіяни обстріляли також Київську область: у Фастівській громаді ракети окупанта потрапили по інфраструктурних об'єктах.
💪За добу українські захисники на сході країни відбили дві атаки росіян та знищили:
- особового складу – 42
- танків – 3
- БМП – 2
- БТР – 1
- ББМ – 1
- АТ – 1
- БПЛА – 2.
Мер Києва уточнив, що вибухи були у Шевченківському районі. Є постраждалі.
Михайло Подоляк зазначає, що обстріли відбулись під час перебування у столиці Генерального секретаря ООН.
Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря @UN. Ще позавчора @antonioguterres сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022
Оновлено від 20:27
⚡Очевидці повідомляють про два потужні вибухи в Києві. Над одним з районів – чорний дим
⚡❗На території України росіяни планують створити квазіутворення "Південна Русь".
Про це йдеться у перехопленому журналістами "Схем" документі "Манифест Южнорусского народного Собора": "У відповідь на терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини з боку колишньої Держави Україна ми, в особі Південноруського народного Собору, беремо владу в свої руки та засновуємо нову державу Південна Русь".
Зазначають, що "Південна Русь" є "спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі", так званої "Новоросії часів Катерини Великої" та УРСР.
"Ми визнаємо свободу та право волевиявлення кримчан, визнаємо вибір Донбасу. Держава Південна Русь також після перехідного періоду існуватиме і діятиме на основі загального, відкритого для спостерігачів усіх країн, волевиявлення народу через всенародний референдум", – йдеться у тексті "маніфесту".
⚡У Одесі прогриміло декілька вибухів
Зведенння від Генштабу станом на 18 годну 28 квітня:
❗триває ворожа наступальна операція на сході з метою оточення Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з Кримом. Найбільша активність противника спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках
Детальніше:
📍на Волинському та Поліському напрямках авіація противника продовжує завдавати ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі, використовує для цього аеродром Барановичи
📍на Сіверському напрямку ознак формування ворогом угруповання для відновлення наступу не виявлено
📍на Слобожанському напрямку ворог розгорнув на території Бєлгородської області до п’яти дивізіонів ОТРК "Іскандер-М". Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами
Ворожі підрозділи спробували наступати на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького – успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи
Сили оборони України відновили контроль над Кутузівкою Харківської області.
📍на Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснював вогневе ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення.
Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції. На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.
Противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю, зокрема "Азовсталі"
📍на напрямку Донецьк-Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка – успіху не мав. Продовжує посилювати угруповання військ
📍кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.
📍на Південнобузькому напрямку успішно відбито спробу штурмових дій противника в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське; Іванівка та Заградівка.
У передмісті окупованого Херсона загорілися плавні.
⚡ Джо Байден проситиме в Конгресу 33 мільярди доларів на підтримку України, а також нові юридичні інструменти для посилення санкцій і вилучення активів російських олігархів.
Україна визволила з полону 45 українців, зокрема 5 поранених військових ЗСУ.
Десятки свіжих могил на кладовищі в деокупованому Ірпені.
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Російські військові викрали 61 тонну пшениці на с/г підприємстві у Кам'янці-Дніпровській Запорізькій області.
Американський телеканал CNN оприлюднив відео, зняте з дрона над Бучею 12-13 березня, на якому російська техніка їздить вулицями повз тіла вбитих мешканців міст.
Нагадаємо: Росія підло бреше про свою непричетність до розстрілів мирних мешканців.
Росіяни депортували до Росії більше 30 тисяч маріупольців 😠
В окупаційної влади РФ бракує "масовки" для так званого референдуму про створення "Херсонської народної республіки", – перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Медики рятують чоловіка після російського обстрілу 27 квітня в Харкові.
Фото Мстислава Чернова.
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"Азов" повідомив, що в ніч на 28 квітня росіяни скидали бомби на військовий польовий госпіталь на території заводу "Азовсталь" та обстрілювали його з корабельної артилерії.
Серед уже поранених військових є загиблі і повторно поранені.
Російські війська розбомбили польовий госпіталь на "Азовсталі", де лікували поранених, частина приміщення обвалилася, є загиблі – Азов pic.twitter.com/kVvH3YUS0b— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2022
Лисичанськ на Луганщині буде без води до кінця війни.
Упс...
Місцеві ЗМІ повідомляють про підрив залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району Запорізької області, яким російські військові доставляють зброю та паливо з окупованого Криму.
Російські держЗМІ повідомляють, що під Саратовим розбились два військові гелікоптери, які використовували для навчань.
До слів Подоляка "Україна захищатиметься від російської військової агресії у будь-який спосіб, зокрема й ударами по складах і базах РФ" є доповнення у формі новенької ілюстрації від Олександра Грехова 🔥
Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали Нью-Йорка на Донеччині – троє людей загинули.
Аналітика Forbes: до України вже повернулися 25% біженців.
"Як веде Зеленський"
Ще одна обкладинка TIME, присвячена Володимиру Зеленському 🔥
У короткому підписі американського тижневика йдеться, що журналіст TIME мав змогу два тижні спостерігати за тим, як український президент та його топ-радники проживають війну.
Прокуратура встановила 10 військовослужбовців РФ, причетних до катувань мирних українців у Бучі:
- молодший сержант В’ячеслав Лаврентьєв
- рядовий Григорій Наришкін
- рядовий Василь Князєв
- єфрейтор Семен Мальцев
- рядовий Сергій Пєскарьов
- рядовий Альберт Раднаєв
- єфрейтор Михайло Кашина
- єфрейтор Андрій Бізяєв
- єфрейтор Дмитро Сергієнко
- сержант Нікіта Акімов.
"Суспільне" показало наслідки ранкового ракетного обстрілу по Запоріжжю.
Через двічі обстріляний росіянами міст у Затоці на Одещині відновили рух – ним уже поїхав потяг сполученням Ізмаїл-Одеса "Південна Пальміра" .
31 березня окупанти залишили Чорнобильську зону. Працівників ЧАЕС відпустили, а от 169 Нацгвардійців, які її охороняли, взяли у полон – їх вивезли до Білорусі та Росії.
Усі живі та здорові, наразі ведуться перемовини про їхній обмін.
Як розповідають УП правоохоронці, нацгвардійці не мали права на збройну оборону станції – документи МАГАТЕ забороняють відкривати вогонь на таких об'єктах. У самому місті Чорнобиль росіяни прострелили місцевих магазин, повибивали двері в кількох будинках і пограбували частину місцевих пожежників.
Репортаж "Української правди" із зони відчуження ⤵
😕 З 24 лютого експорт викопного палива з Росії морем та трубопроводами оцінюється у 63 млрд євро, 71% цього обсягу (44 млрд) припадає на ЄС.
Найбільшими імпортерами російського викопного палива за останні два місяці стала Німеччина — 9,1 млрд євро.
На тлі війни в Україні закупівля газу Євросюзом через трубопровід зросла на 10%.
❗️Україна захищатиметься від російської військової агресії у будь-який спосіб, зокрема й ударами по складах і базах РФ — Подоляк
Німецький Бундестаг підтримав пришвидшені поставки важкого озброєння Україні. Там проголосували за документ під назвою "Захист миру та свободи в Європі – всебічна підтримка України". Це спільна пропозиція опозиційного блоку ХДС/ХСС та коаліційних партій.
Одеса. Доброволець Євген показує УП будинок, в який влучила ракета "руского міра":— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2022
“Я не знаю жодної людини, яка би мріяла, щоб в нього вдома був такий “мир".
Odesa. The house where 8 people including a 3-month-old girl where killed by a Russian missile on April 23. pic.twitter.com/CknXGW2W3T
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав Бородянку, яка дуже постраждала від російської навали.
"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих та чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. У 21 столітті війна не може бути прийнятною."
"I imagine my family in one of those homes, now destroyed and black. I see my granddaughters running away in panic. There is no way the war can be acceptable in the 21st century," @antonioguterres said on his visit to the earlier hard-hit #Borodianka near #Ukraine's capital. pic.twitter.com/olI4WtgroJ— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) April 28, 2022
23 квітня російська ракета вбила в цьому будинку одразу три покоління одеситок: 3-місячну Кіру Глодан, її маму Валерію і бабусю Людмилу. Загалом від атаки "руского міра" в Одесі тоді загинули восьмеро, близько 20 – поранені.
УП побувала на місці трагедії.
У руїнах продовжують шукати одну з жертв. Інженери розбирають пошкоджені конструкції. Щоденно сюди приходять десятки волонтерів, які готові безкоштовно допомагати військовим і рятувальникам розбирати завали.
Яка ситуація в Києві? Пояснює очільник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов ⬇
Операція з оборони Києва тривала з 24 лютого до 2 квітня. Наразі вона завершена.
"Щоб не потрапити в оточення внаслідок контрнаступальних дій сил оборони, він (ворог – УП) був вимушений відступив на територію Російської Федерації та республіки Білорусь. За цими ознаками операцію можна вважати завершеною."
Але загроза для столиці не зникла, бо Росія не відмовився від своїх агресивних намірів.
Повітряні сили просять у міжнародних партнерів більше і потужнішої зброї.
"Нам потрібні сучасні зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіусу дії, для ефективного зенітного ракетного прикриття повітряного простору. А також сучасні винищувачі для винищувального прикриття неба в системі протиповітряної оборони держави."
Українська військова розвідка: служителі Російської православної церкви співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій.
ГУР оприлюднює список тих, хто отримав вказівки агітувати росіян до військової служби. У цьому переліку, зокрема, партріарх Кіріл і ще кілька десятків єпископів, митрополитів та архієпископів.
Повний перелік читайте тут.
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар з блокадного Маріуполя: "Ця ніч – це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракет, арти і всього, що може використати варвар проти людства."
⚔️ У листі "Міністерства оборони ПМР" до голів місцевих адміністрацій, який отримала українська розвідка, розкривається інформація щодо проведення призову громадян на "спеціальні збори".
Лист датовано 21 квітня. Тобто, до початку останніх російських провокацій на території "ПМР"
У приватні будинки в Запоріжжі влучила російська ракета Х-55 класу "повітря-земля". Наразі відомо про 3 постраждалих, одна з них — дитина
🔥 Орієнтовні бойові втрати окупантів за 63 дні війни
❗️ 27 квітня 2022 року знищено 8 повітряних цілей російських окупантів:
❌ 1 літаки;
❌ 6 БпЛА (ОТР);
❌ 1 крилаті ракети.
⚡️ З 1 травня окупанти збираються запроваджувати на Херсонщині російські рублі.
- Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляє про "приліт" у Синельниківському районі. Окупанти "успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону, там нічого не було", – заявив Резніченко.
- За добу в Луганській області загинули чотири людини, поранено ще чотирьох, 10 будинків зруйновано в Попасній, 13 будинків — у Лисичанську.
- З метою коригування та оцінки результатів вогневого ураження ворог провів повітряну розвідку в районі населеного пункту Затока
Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍Сумщина: вчера ввечері о 21:50 росія почала провокаційний обстріл наших територій з мінометів. Понад півсотні прильотів, усі — на території Есманської громади. Дані про постраждалих уточнюються
📍Харків: цієї ночі тривали поодинокі артилерійські обстріли східних районів Харкова. За попередніми даними, за ніч постраждалих немає.
По області протягом доби росіяни обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв. В Ізюмському напрямку бої тривають
📍Луганщина: по десять разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Детальна інформація про ушкодження та наслідки з’ясовується. Наразі відомо про 4 загиблих
📍Донеччина: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар — під постійними обстрілами. Попри складну обстановку, продовжується евакуація із лінії зіткнення. Маріуполь: Азовсталь тримається
📍Херсонщина: вночі над містом — сильні вибухи, майже на всій території області обстріли. Окупанти продовжують вести наступ із Херсонщини в напрямку Миколаївської області та Кривого Рогу. Також є випадки викрадення цивільного населення
📍Миколаївська: протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована. За попередньою інформацією ракетного обстрілю зазнало с. Шевченкове. Ракета влучила у приватний будинок. Данні щодо постраждалих уточнюються
📍Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині та Чернігівщині
217 іграшок у Кам’янському, які більше ніколи не знадобляться…
Велосипеди, скейти, самокати, машинки, ведмедики, ляльки. У кожної з цих іграшок був свій маленький власник.
Наших дітей вбила Росія. Не пробачимо.
|Фото: Дніпровська ОВА
Воєнні злочини, вчинені в період повномасштабного вторгнення РФ
Парламентська асамблея Ради Європи висловила повну підтримку всім зусиллям стосовно розслідування міжнародних злочинів РФ в Україні, та виступила за створення міжнародного трибуналу.
Зведення Генштабу:
- Росія продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.
- Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
📍На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відзначено.
📍Ворог намагається утримати резерви Збройних Сил України на Сіверському напрямку та не допустити їх переміщення до Східної операційної зони.
📍На Слобожанському напрямку росіяни продовжують завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по Харкову.
Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку. Противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.
Щоб посилити угруповання, що наступає, до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки
📍На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони.
На Лиманському напрямку, ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове.
На Авдіївському напрямку, щоб захопити Мар’їнку та Очеретине, Росія здійснює інтенсивний вогневий вплив.
На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.
📍На Таврійському напрямку противник продовжує демонстраційні дії та маневри для введення в оману та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки.
Окупанти продовжують використовувати аеродром Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8.
📍На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.
Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
Щоб коригувати та оцінювати результати вогневого ураження ворог провів повітряну розвідку в районі населеного пункту Затока.
Головні новини ночі:
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Палата громад парламенту Канади визнала злочини РФ в Україні геноцидом. А Палата представників США закликає президента Джо Байдена продати заморожені предмети розкоші російських підсанкційних олігархів, а кошти спрямувати на допомогу Україні.
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Штати зняли деякі обмеження щодо обміну розвідувальними даними з Україною.
- Росіяни з травня збираються вводити в обіг рублі на Херсонщині.
В російському Бєлгороді знову чули вибухи. Влада регіону каже – спрацювала протиповітряна оборона.
Доброго ранку 🇺🇦
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Всесвітня туристична організація ООН призупинила членство Росії. РФ використала свій традиційну стратегію – коли збирається консенсус навколо питання про її виключення, швидко оголосити про свій вихід.
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Міністр фінансів Росії повідомив, що дефіцит їхнього бюджету на 2022 рік, за попередньою оцінкою, становитиме близько 2,16 мільярда доларів. Крім того, реальні наявні доходи росіян відреагували на війну в Україні та санкції Заходу падінням: за підсумками першого кварталу 2022 року вони скоротилися на 1,2% у річному вираженні.
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Швейцарія запровадила додаткові санкції проти РФ. Нові заходи включають далекосяжні санкції щодо товарів, включаючи заборону на імпорт деревини та вугілля, а також товарів, які є важливими джерелами доходу для Росії (наприклад, цемент, морепродукти, ікра).
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Франція продовжує полювання на російські активи та майно. Там конфіскували три нові вілли олігархів на півдні країни.
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Асоціація кінотеатрів у Росії попередила про загрозу закриття половини залів. Їм бракує репертуару через бойкоти компаній.
- Музичний стримінговий сервіс Spotify відключив від сервіса 2,1 млн користувачів з РФ.