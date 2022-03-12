День 17. Украина воюет за города и "зеленые коридоры", Россия объединяется с Беларусью. ОНЛАЙН
Суббота, 12 марта 2022, 04:30
Коллаж: Андрей Калистратенко
На 17-тий день повномасштабної війни Україна продовжує боротись за мирні міста, які потрапляють під ворожі обстріли. Та потроху евакуювати людей з гарячих точок, постійно стикаючись зі спротивом окупантів.
Росія ж не полишає хворобливих планів, як то наступу на Київ і постійних обстрілів Харкова і Миколаєва. А також знаходить собі соратника в обличчі Олександра Лукашенка, колись останнього диктатора Європи, а нині "молодшого брата" справжнього диктатора Путіна.
Хроніку першого і попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. ОНЛАЙН; День 16. Війна з російськими обстрілами і фейками. ОНЛАЙН