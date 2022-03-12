День 17. Украина воюет за города и "зеленые коридоры", Россия объединяется с Беларусью. ОНЛАЙН

19:20

Зеленський звернувся до італійців:

"У мене постійно запитують в інтервʼю. Як Європа може допомогти Україні? (...) Моя відповідь звучить абсолютно логічно: потрібні такі санкції проти Росії, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу у мирних людей.

Потрібна така принциповість бізнесу, щоб у російської держави не було грошей руйнувати життя.

Тисніть на компанії у СВОЇХ країнах, щоб вони виходили з Росії. Щоб ВИ опосередковано не були спонсорами цієї війни.

Говоріть своїм політикам, щоб закрили небо над Україною від російських ракет та літаків. Від тих, хто вбив 79-ть дітей і тисячі дорослих! ТИСЯЧІ за 17-ть днів...

Це все захистить нас. Таких же, як ви. Абсолютно таких же! Ви знаєте це".