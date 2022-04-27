Война в Украине. 63-й день. ОНЛАЙН

21:10

Цитати з вечірнього звернення Володимира Зеленського

🔻Готується важливе рішення Євросоюзу. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.

🔻Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу. Щоб почався хаос на всіх базових ринках і особливо на продовольчому. Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а й усім європейцям.

🔻Цього тижня керівництво Росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішення обірвати постачання газу в Польщу та Болгарію – черговий аргумент на користь того, що ніхто у Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією.

🔻Сьогодні відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Перше засідання за час повномасштабної війни. Обговорили комплекс питань. Зокрема, відбудову нашої країни.

🔻Хочу сьогодні особливо підтримати українців на півдні нашої держави. В Херсоні, в усіх громадах області, в тимчасово окупованих районах Запорізької області. Вдячний кожному й кожній, хто не здається. Хто протестує. Хто ігнорує окупантів і демонструє тим маргіналам, які стали колаборантами, що в них немає майбутнього. Що сильнішим буде наш опір зараз, то більше несприйняття будуть бачити окупанти, то швидше нормальне життя повернеться на нашу землю.

🔻Маріуполь, Марʼїнка, Попасна, Сєвєродонецьк, Ізюм, Рубіжне, Дніпрорудне, Мелітополь та всі інші наші міста й громади, які зараз в епіцентрі боротьби за Україну. Саме там виборюється майбутнє для нашого народу. Вдячний всім, хто наближає нашу перемогу!