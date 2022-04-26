Війна в Україні 62-й день. ОНЛАЙН
Триває 62-й день повномасштабної війни Росії проти України.
Окупанти наносять ракетні удари по різних регіонах країни, українська протиповітряна оборона дає їм відсіч.
Керівництво України проводить дипломатичні розмови та отримує допомогу від світових лідерів.
"Українська правда" продовжує нотувати головні події доби у форматі реального часу.
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На цьому ми завершуємо онлайн 62-го дня війни. О 5:30 розпочнемо стежити за наступною добою – ще однією, ближчою до перемоги.
Ввечері у вівторок, 26 квітня, мешканці Полтави чули звуки, схожі на вибухи.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що наразі немає інформації про "прильоти", руйнування інфраструктури, постраждалих або збиті ракети у Полтаві.
💥 Росія випустила по Україні вже 1300 ракет — за даними Міноборони України, з 24 лютого запаси ракет в РФ скоротилися більше ніж удвічі.
😔 Українські бійці у шпиталі на "Азовсталі" почуваються зрадженими за свою відданість країні — про це в коментарі УП розповіла українська захисниця Валерія Карпиленко.
За її словами, лікарям доводиться оперувати людей в світлі звичайного налобного ліхтаря, при цьому медперсонал працює цілодобово. Медикаментів, продуктів харчування та води не вистачає.
"Поранені бійці мали б шанси вижити, але для цього потрібна евакуація", — каже Карпиленко
🛢 "Ворожа нафта": Карта розташування найбільших нафтобаз РФ поруч з підконтрольними Україні територіями.
Інфографіка: Forbes Україна
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що не очікує, що президент Росії Владімір Путін застосує тактичну ядерну зброю в Україні, якщо зіткнеться з новими військовими невдачами.
Радник мера Маріуполя опублікував відео перших хвилин після бомбардування драмтеатру у Маріуполі, яке нівелює фейк російських пропагандистів про нібито причетність до вибуху полку "Азов".
Це відео нівелює будь-які намагання сфабрикувати фейк про героїчний полк "Азов".
✈️ Протиповітряна оборона України у вівторок знищила 7 повітряних цілей російської армії:
▪️ 1 літак (Су-25);
▪️ 1 вертоліт Ка-52;
▪️ 2 крилаті ракети;
▪️ 3 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10")
🔥 На Херсонщині ЗСУ знищили склад із боєприпасами та велику кількість особового складу ворога.
Крім того, в одному з бойових зіткнень українські бійці взяли в полон "дуже балакучих" російських військових.
Літня росіянка розірвала український прапор біля посольства РФ у Стокгольмі — після зауваження жінка почала ображати українку.
Росіянка назвала український прапор "фашистським", а жінок з України — "повіями" та "поломийками".
Міська рада Маріуполя поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі", де не вистачає медикаментів та антисанітарія. За заводі переховуються щонайменше 2 тисячі цивільних - вони потребують негайної евакуації.
🤬 У роковини Чорнобильської катастрофи три російські ракети пролетіли над Запорізькою, Хмельницькою та Південноукраїнською атомними електростанціями — Зеленський
"Вільний світ має право на самозахист і саме тому буде допомагати Україні ще більше" — головне зі звернення Зеленського:
▫️ Прямо сьогодні вони запустили три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій. Причому одразу трьох атомних станцій. Над Запорізькою, над Хмельницькою та Південно-Українською АЕС.
▫️ Сьогодні у Києві з візитом перебував директор МАГАТЕ пан Гроссі. Обговорили з ним всі небезпеки, створені росією, та шляхи можливого впливу на ситуацію, щоб убезпечити Європу і світ від абсолютно безвідповідальних дій РФ.
▫️ Нагородив сьогодні наших героїв – працівників зміни на Чорнобильській станції, які не залишили обʼєкт.
▫️ Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль за російськими атомними обʼєктами і ядерними технологіями.
▫️ Говорив сьогодні з премʼєром Японії. (...) Обговорили також і післявоєнне відновлення України, і можливу роль Японії у майбутніх безпекових домовленостях.
▫️ З візитом у Києві побував премʼєр Румунії. Обговорили з ним не тільки двосторонню взаємодію між нашими державами і спільну роботу заради захисту свободи в Європі, але і взаємодію на рівні ЄС.
▫️ Сьогодні в Німеччині відбулась важлива зустріч на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Ключове питання – посилення захисту всієї Європи від агресивних амбіцій Росії.
▫️ Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії.
▫️ Я вдячний Великій Британії і особисто прем'єр-міністру Борису Джонсону за швидку і позитивну реакцію на наш запит про лібералізацію торгівлі. Очікуємо аналогічних рішень від інших партнерів.
▫️ Буде новий санкційний пакет від ЄС. Буде ще більше обмежень для торгівлі. Неминуче буде відмова абсолютної більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв.
▫️ Ми обов'язково зробимо все, щоб повернути усіх наших українських діточок в Україну. Хай в Росії ніхто не сподівається, що Україна забуде чи пробачить викрадення наших дітей, депортацію наших громадян. І – знищення Маріуполя.
▫️ Перед записом вечірнього звернення вже традиційно підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 243 військовослужбовця ЗСУ.
Генсек ООН заявив Путіну, що ситуація зі створенням гуманітарних коридорів не вирішується — президент країни окупантів відповів йому, що нібито гумкоридори "працюють".
Імовірно, Путін мав на увазі депортацію українців на територію РФ
Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальні питання Криму та Донбасу, – Путін.
Після виходу з Чорнобильської зони окупанти лишили по собі десятки упаковок з-під сухпайків Росармії, виламані дерева та окопи в лісах.
Як розповіли УП кілька тутешніх працівників, росіяни нібито не чіпали людей – вони каталися на своїй техніці та мародерили.
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Деякі польські видання повідомляють, що Росія припинила постачання газу до Польщі через відмову платити за нього в рублях.
Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт дозволила збройовій компанії Krauss-Maffei Wegmann продавати Києву зенітні самохідні установки Gepard 🤞
"Матеріал для прев'язок – випрані простирадла. Рани починають гнити"
Медик "Азову", який став героєм вірусного фото з серцем із закривавлених рукавиць, виклав чимало моторишних фото й відео, та закликав українських, іноземних політиків відкрити "зелені коридори" з Маріуполя або евакуювати людей до третьої країни.
"Ми в критичному становищі під постійними обстрілами та бомбардуваннями, хлопці голодують та багато поранених… Лікарі оперують день і ніч в приміщеннях, в яких неможливо нормально навіть жити, не кажучи про хірургію.
Інфузійні розчини вже майже майже закінчились. Часу вже немає", – написав хлопець у своєму інстаграмі.
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На Харківщині десантники знищили російський гелікоптер Ка-52 🔥
Генштаб ЗСУ повідомляє, що в невизнаному Придністров’ї підрозділи оперативної групи російських військ приведені у повну бойову готовність ⚡
Після деокупації Київщини чимало мостів лишають зруйнованими – автомобілі об'їжджають їх нещодавно зведенними понтонними переправами.
З найбільшого в історії України хабара в 6 мільйонів гривень зняли арешт і передали його на потреби армії 🔥
Ініціаторами такого рішення виступили детективи НАБУ та прокурори САП.
У 2020 році за ці 6 мільйонів троє осіб намагалися "закрити" кримінальне провадженя, у якому фігурував колишній міністр екології Микола Злочевський.
⚡У Міноборони Росії погрожують ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві, якщо Україна атакуватиме об'єкти на території РФ.
⚠Рівень радіації на Чорнобильській АЕС після місяця окупації зони російськими військами "нормальний" – очільник МАГАТЕ.
"Рівень радіації, я б сказав, нормальний. Були деякі моменти, коли рівень підвищувався внаслідок переміщення важкої техніки, яку сюди привозили російські війська, і коли вони виїжджали", – розповів Рафаель Ґроссі.
💪 Українські військові збили дві російські ракети: біля Запоріжжя в районі села Спасівка та над Дніпропетровською областю.
Підбірка важливих новин з Росії, Білорусі, Придністров'я
- Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що результатом політики Києва та Заходу може стати лише розпад України на декілька держав: "Якщо щось сьогодні й об'єднує народи, які живуть в Україні, то лише страх перед звірствами націоналістичних батальйонів"🤦♀️
- В МЗС Росії відхрестилися від ескалації у Придністров’ї. Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в невизнаній "Придністровській Молдовській республіці" та натякає Молдові, щоб чекала "гостей".
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вибухи у Придністров'ї та спроби ескалації пов'язані з силами всередині невизнаного регіону.
- Володимир Путін заявив президенту Туреччини, що Маріуполь вже захоплений російською армією і бойові дії там нібито не ведуться. А глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "театральним жестом" бажання України проводити спецпереговори в Маріуполі та сказав, що Росія досі чекає відповіді на свої пропозиції, нібито передані Києву ще 10 днів тому.
- Військово-повітряні сили та війська ППО Білорусі з 26 по 29 квітня проведуть спільне штабне тренування із залученням російських військових посадових осіб.
У захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти представили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
У Києві демонтують монумент під Аркою дружби народів, який там стоїть з 1981 року "на ознаменування воз’єднання України з Росією".
⚡На авіабазі "Рамштайн" у Німеччині проходить стратегічна зустріч Консультативної групи щодо оборони України за участі понад 40 країн, відтак і тих, які не є членами НАТО. На зустрічі присутній міністр оборони України Олексій Резніков.
У промові міністр оборони США Ллойд Остін назвав цю зустріч історичною, зазначивши, що її мета – допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності України до майбутніх викликів.
"Поїздка до Києва посилила моє захоплення тим, як українська армія застосовує цю зброю. Україна явно вірить, що може перемогти – і так само кожен у цьому залі… Україні потрібна наша допомога, щоб перемогти, і вона потребуватиме нашої допомоги, коли війна закінчиться", – зазначив глава Пентагону.
В Україні почав курсувати медичний потяг-госпіталь, яким можна перевести важких хворих та поранених пацієнтів, зокрема з зони бойових дій. Він складається із кількох вагонів, зокрема й вагона інтенсивної терапії.
Новини з "гарячих регіонів"
- Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Рух цією трасою перекрито. Автомобілі перенаправляють через Паланку.
- Внаслідок обстрілів на Донеччині загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.
- Окупанти обстріляли Харків: 3 людини загинули та 7 отримали поранення.
- На Сумщині заспоюють мирних жителів, що чують вибухи: "Постріли і вибухи, які ви чули зранку не несуть жодної загрози для цивільних. Все добре. Пам'ятайте, в країні триває війна. Тому й стріляють. Працюють наші вибухотехніки. Також проводяться заходи з забезпечення нашої з вами безпеки".
За ніч на 26 квітня по "Азовсталі" нанесли 35 авіаударів, постраждали цивільні, які знаходяться під завалами.
У Рубіжному на Луганщині окупанти змушують жінок розвідувати місцезнаходження українських військових, погрожуючи розстрілом їхнім дітям.
"Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоби вони йшли на позиції українських військових під егідою, що їм нібито потрібна гуманітарка.
Брати якісь там гуманітарні набори чи продукти і потім повертатись назад і розповідати, як облаштовані позиції українських захисників. Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти дітей", – розповідає голова ОВА Сергій Гайдай.
🍲Українські воїни задають тренди – посольство США в Україні поділилося світлиною, на якій наші захисники перетворили частину російської ракети у барбекю. "Де ми можемо замовити таке для себе?", – питають американці/
Так званий "глава ДНР" Денис Пушилін заснував медаль за захоплення Маріуполя, її вручатимуть військовослужбовцям, які особливо "відзначилися в боях за це місто".
Медаль окупантів датована 21 квітня. Саме в цей день міністр оборони РФ Сергій Шойгу набрехав президентові країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.
Нове перехоплення розмов росіян. На ньому військовий РФ розповідає, як окупанти катують українців.
"Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть – ни хр*на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х*й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – х*й что сказал!"
📍Блокадний Маріуполь.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко: "Гуманітарна обстановка залишається важкою. Попри відкриту "баню" та безліч пропаганди про наявність їжі та води, їжі катастрофічно не вистачає. Більш того, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно в разі залученості до робіт.
Тому, чоловіки вимушені приймати участь у розборі завалів, облаштування братських могил буквально аби не вмерти з голоду. Без перевищень."
Дизайнер Іван Огієнко запропонував ідею відбудови Маріупольського драмтеатру.
"Мій проект це не пряма допомога але він нагадує світу, якщо ми витримаємо, допоможемо нашим захисникам, то наша країна буде з найкращою архітектурою та найкращими людьми."
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Події у Придністров’ї наберають обертів.
Російські пропагандисти анонсують рішення невизнаної "республіки" про нібито захист її інтересів. "Голова республіки" провів "засідання Ради безпеки" з питання "терористичних атак проти об'єктів інфраструктури та держустанов".
Тим часом президент Молдови Майя Санду скликає засідання Ради безпеки через інциденти в Придністров'ї. Засідання відбудеться о 13:00, опісля в 15:00 Санду проведе брифінг для преси.
📍Сумщина. Прикордонники посилюють обмеження:
- цивільним заборонено пересуватись смугою вздовж державного кордону завширшки 1 км;
- у нічний час заборонено пересуватись поза населеними пунктами заборонено пересуватись як людям, так і автівками, а також проводити будь-які роботи;
- у межах 20 кілометрів від кордону заборонені будь-які польоти літальних апаратів, рибальство, відпочинок на водоймах і перебування в лісах.
Оновлено від 10:23
У Придністров'ї нові вибухи. Вони прогриміли вранці 26 квітня, перши о 6:40, другий о 7:05. У селищі Маяк Григоріопольського району.
За словами так званого МВС Придністров'я, виведено дві найпотужніші антени: одна – мегаватна, друга – напівмегаватна. Обидві ретранслювали радіо РФ.
Люди не постраждали.
Окупанти одразу використали ці події для погроз у бік України. Вустами свого посіпаки та голови бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна окупанти кажуть, що потрібно буде свого посіпаки та голови бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.
Цього ранку країна слідкує за Запоріжжям. Туди прилетіли три російські ракети. Дві з них влучили в підприємство. Відомо про одного загиблого і ще одного пораненого.
Дві ворожі ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС. Це, як вважають в Енергоатомі, загрожує ядерній безпеці України та світу.
Втрати росіян станом на 26 квітня:
- особового складу – близько 22100 (+200) осіб;
- танків ‒ 918 (+34) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50);
- артилерійських систем – 416 (+5);
- реактивних систм залпового вогню - 149 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 69 (+0);
- літаків – 184 (+3);
- гелікоптерів – 154 (+0);
- автомобільної техніки - 1643 (+77);
- кораблі /катери - 8 (+0);
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами - 76 (+0);
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня - 205 (+4);
- спеціальної техніки - 31 (+3);
- пускових установок оперативно-тактичного рівня/ТРК - 4 (+0).
📍Запорізька область. Росіяни намагаються наступати.
Розвідка Великої Британії повідомляла, що українські сили готують оборону у Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня. У місцевій владі розповідають: ворог веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка. Однак запевняють: ситуація залишається контрольованою.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Хмельницька, Чернівецька, Львівська, Одеська, Вінницька, Тернопільська, Дніпропетровька області, Київщина Житомирщина, Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина, Сумщина та Чернігівщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Запоріжжя
Ніч спокійна. Зранку були "прильоти", обставини та наявність постраждалих осіб встановлюється.
📍Харків
Інтенсивність нічних обстрілів сьогодні зменшилася. Протягом доби обстрілювали місто, а також Золочівський район та Дергачі.
Ведуться бойові дії в Ізюмському напрямку.
📍Луганщина
За добу 17 обстрілів. Тривають бої в Попасній та Рубіжному. Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ, Гірська громада.
Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ. Є пошкодження будинків.
📍Донеччина
Ніч неспокійна. На даний час відомо про трьох поранених цивільних: двоє у Мар'їнці, один – у Великій Новосілці. Тривають бої поблизу Лиману.
📍Маріуполь
Азовсталь тримається.
📍Миколаївщина
Нічні обстріли міста. Відомо про одного загиблого: внаслідок осколкового поранення загинув чоловік у власному будинку. Детальна інформація щодо інших наслідків з’ясовується.
📍Херсонщина
Ситуація в області напружена. Вибухи та обстріли – майже на всій території області. Херсонщина – на межі гуманітарної катастрофи.
Раніше Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про "реальну небезпека початку Третьої світової війни". Ось як відреагував керівник українського МЗС Дмитро Кулеба:
"Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку."
#історії_героїв— Командування об’єднаних сил ЗС України (@combined2forces) April 26, 2022
- Коли у твоїй країні війна, не хочеться залишатися осторонь, тому вирішила додати й свою лепту в боротьбу та написання новітньої історії України, - розповідає Олена.🔸 https://t.co/YlbiYlJFMk pic.twitter.com/F3gMun8zsD
Доброго ранку від Міноброни!
Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про прильоти на території області – наразі без жодних деталей.
Що відбувається на фронті станом на 6 ранку 26 квітня – зведення від Генштабу ЗСУ:
📍на Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій на зазначених напрямках не проводив
📍на Сіверському напрямку ознак відновлення наступальних дій не виявлено. У суміжних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей ворог посилив охорону кордону, проводить інженерне обладнання позицій
📍на Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування Харкова, стріляє по українських позиціях та об'єктаз інфрастуртури
Загарбники намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи, тривають бойові дії
📍на Донецькому і Таврійському напрямках ворог переміщує свої пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення та веде вогневий вплив по позиціях українських військових уздовж всієї лінії зіткнення:
- на Сєверодонецькому напрямку в районі Рубіжного
- на Попаснянському напрямку намагається оволодіти Попасною, тривають бої
- на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступальні дії – успіху не має
- на Курахівському напрямку ворог безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Мар’їнки
- на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку Трудолюбівки, тривають бої.
Ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
📍на Південнобузькому напрямку противник здійснював поодинокі обстріли наших підрозділів. Фіксується розвідувальна активність у районі адмінкордону Миколаївської області.
У районі Великої Олександрівки на Херсонщині захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога – понад 70 людей.
Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі Новодмитрівки та Білоусового.
Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України.
Підрозділи ЗС РФ намагаються вести повітряну розвідку на Одещиною, але зазнають втрат.
📍угрупованням Повітряних Сил ЗСУ 25 квітня було уражено 10 повітряних цілей: 3 літаки, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3 крилаті ракети.
📍на території Донецької та Луганської 25 квітня відбито шість 6 атак ворога, знищено 4 танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої техніки, 15 автомобільної техніки, 2 паливозаправника та зенітну установку.
Міністр оборони Великої Британії Бен Волес оцінює втрати російської армії в Україні трохи скромніше за український Генштаб – у близько 15 тисяч вбитих.
Поки в Україні прибирають одні блокпости, на їхньому місці миттєво з'являються інші 😅
Нардеп Жан Беленюк показав, як його зустріли двоє дітей з прапором України, які гралися в контрольно-пропускний режим. Правда, система поки не відпрацьована, адже самі "контролери" підказують водіями паролі.
– А що треба казати?
– Паляниця!
– Паляниця! Я поїхав?
У Росії вчергове заявили про нібито провокації України – цього разу, за словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, українці "обстріляли" село Головчино.
Головчино розташоване в парі десятків кілометрів від кордону України на Сумщині.
Нагадаємо, що, за словами Гладкова, це вже нібито другий обстріл села з боку України за місяць 🤯
СБУ запідозрила провідного інженера Укроборонпрому в коригуванні вогню по бронетанкових підприємствах концерну 👀
Доброго ранку😎
- В IT-компаній в РФ дефіцит іноземних серверів, запаси російських також закінчуються.
- У Росії зростає дефіцит дорогих ліків.
- Азербайджан не платитиме за російський газ у рублях.
- Пасажиропотік групи "Аерофлот", до якої окрім однойменної авіакомпанії входять лоукостер "Побєда" та чартерний перевізник "Росія", обвалився на 20%.
- Російський нафтотрейдер "Роснефть" не зміг продати 6,5 млнн тон нафти під час тендеру, оскільки вимагав повну передоплату в рублях.
- У Норвегії активісти Greenpeace заблокували шлях російському танкеру з нафтою.
Читайте більше: Непотрібна нафта та розплата Росії: підсумки на економічному фронті 25 квітня