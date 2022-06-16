Война продолжается. 113-й день украинского сопротивления. События ОНЛАЙН
Розпочалася сто тринадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках.
З метою витіснення наших військ окупанти застосовують авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.
Росія використовує підприємства на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області для відновлення та ремонту пошкодженого озброєння та військової техніки.
"Українська Правда" продовжує стежити за всіма важливими подіями та заявами в цьому онлайні.
Читайте також хроніку попереднього воєнного дня: На Луганщині стає важче, під Ізюмом загинув активіст Роман Ратушний. 112 день війни
Велика Британія закупила та відремонтувала понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109 у бельгійської збройової компанії, й спрямує їх в Україну 🔥
Макроне, любов – це дія.
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай показав наслідки двох авіаударів по Лисичанську, що забрав життя щонайменше 4 людей.
Лисичанськ знаходиться менш ніж за 10 кілометрів від Сєвєродонецька, де йдуть запеклі бої. Росіяни постійно обстрілюють місто з ракети та артилерії.
Українські розвідники отримали детальну технічну документацію щодо будівництва "Кримського моста".
Повний документ тут.
Буквально за кілька тижнів після деокупації Сумщини російська армія почала обстрілювати прикордонні села області артилерією та ракетами.
О 1 ночі 16 червня ракети дістали суттєво далі за прикордоння – за обласний центр, у Садівську громаду, що знаходиться приблизно за 70 кілометрів від кордону з РФ. Четверо людей загинули, шестеро отримали поранення.
УП побувала в одному з сіл громади й розпитала місцевих мешканців про приліт.
Сумщина: мешканка Садівської громади Ірина розповідає УП про нічний ракетний удар – від нього в неї затрусився будинок.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 16, 2022
Російські ракети цього разу вбили 4 людей, щонайменше 6 – поранили pic.twitter.com/1XZrMgF1kn
Оперативна інформація станом на 18.00
На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку населеного пункту Долина. Противник відійшов.
На Донецькому напрямку ворог не припиняє вогневе ураження позицій українських військ вздовж лінії зіткнення із зосередженням основних зусиль на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.
На Лиманському напрямку активних наступальних дій не відзначено. Окупанти обстріляли із ствольної артилерії район Стародубівки.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці.
На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка.
Завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання українських військ на інші напрямки. Здійснив обстріли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.
На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону. Триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області. У період з 14 по 16 червня проведено командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення збройних сил Білорусі.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік міста Глухова, що на Сумщині.
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою стримування підрозділів Сил оборони від подальшого просування в бік державного кордону.
На Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.
На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних рубежів та вдосконаленні інженерного обладнання позицій.
Застосував ствольної та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.
Ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу "Калібр".
Байдену "не сподобалась" заява Остіна про перемогу України та послаблення Росії — NBC News
Йдеться зокрема про твердження міністра оборони США про те, що мета США в Україні — послабити Росію настільки, щоб вона більше не змогла повторити свою агресію.
Байден висловив занепокоєння, що такі слова можуть задати нереалістичні очікування і збільшити ризики втягування Вашингтона в прямий конфлікт із Москвою.
💁🏻♂️ Зеленський сказав Макрону, Шольцу, Драгі та Йоганнісу, що Росія не хоче миру, а хоче лише війни та зламати Україну та ЄС
Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів ЗАЕС, що Росія хоче з 1 вересня поставили атомну електростанцію під контроль Росатома.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не оголошуватиме загальну мобілізацію в РФ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі у п'ятницю.
🔥 Макрон оголосив про поставку в Україну ще шести додаткових самохідних артилерійських установок Caesar — флагмана французької артилерії
Циркуни – селище за кілька кілометрів від Харкова. З перших днів повномасштабної війни його окупувала російська армія, яка безуспішно намагалася взяти обласний центр штурмом.
На початку травня ЗСУ звільнили Циркуни, сьогодні до лінії розмежування звідси трохи більше 10 кілометрів. Село залишається гарячою точкою і практично щодня зазнає обстрілів.
...
– Яке тут було життя до 24-го лютого?
– Ну яке? Життя і життя. Люди жили, трудились, мирно, спокійно, но на превеликий жаль маємо те, що маємо.
– Як ви думаєте, коли війна закінчиться?
– Молим Бога, щоб воно вже скоріше закінчилося. Нам терпенія, всім разумленія.
Читайте більше у репортажі: Сльози, молитви та черешня, яку нікому їсти. Як живуть під обстрілами в Циркунах на Харківщині
❗️Німеччина, Італія, Румунія та Франція висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України
Російський розвідник намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який займається зокрема розслідуванням військових злочинів РФ в Україні.
В українській розвідці опублікували перехоплення розмови, де окупант пояснює дружині, що в його підрозділі вже чекають не на ротацію, а на повне виведення з території України.
Перехоплені СБУ телефонні розмови загарбників свідчать, що ворогу дуже страшно на тимчасово окупованих територіях України, де їм протистоять не лише Сили оборони, а й кожен місцевий мешканець.
Сотні людей зібрались на Протасовому Яру в Києві, щоб зустріти тіло Романа Ратушного, який загинув 9 червня в бою під Ізюмом.
Коли приїхала машина з тілом, всі встали на коліно, а друзі Роми запалили фаєри.
Фото: Стас Юрченко, Ґрати
Європейський економічний і соціальний комітет ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Рішення підтримали 200 депутатів - майже всі, хто взяв участь у пленарному засіданні комітету.
Росія активізувала перевезення родичів військових у тимчасово окуповані населені пункти України, зокрема, у Херсон – загарбники самовільно заселяються в житло українців.
Голова російської переговорної групи Володимир Мединський поскаржився, що Україна за останні два місяці не спромоглася навіть відповісти на пропозиції Кремля щодо укладання "мирного договору".
❗️Російські окупанти вдарили по Лисичанську Луганської області, влучили у будівлю, де переховувалися цивільні, є загиблі та поранені — глава ОВА Сергій Гайдай.
Макрон, Драгі та Шольц після побаченого в Ірпені:
🔹 Канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідин Ірпеня заявив, що дії Росії у війні проти України спрямовані лише на знищення.
🔹 Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав притягнути до міжнародної відповідальності російських воєнних злочинців.
🔹 Президент Франції Еммануель Макрон в Ірпені, куди вирушив разом з лідерами Німеччини, Італії та Румунії, висловив повагу героїзму українців та заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір і здобувати перевагу.
✊🏼 Україна хоче відвоювати всі свої землі включно з Кримом, можливо, і із застосуванням зброї від партнерів, заявив міністр оборони Олексій Резніков
Зеленський зустрівся з Макроном, Шольцом, Драгі та Йоганнісом — між лідерами держав почалися переговори
Дмитро Медведєв зневажливо висловився про лідерів Франції, Німеччини та Італії у зв’язку з їхнім візитом до Києва та заявив, що це не має ніякого сенсу.
Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают…— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 16, 2022
🇺🇦 Хмельницька обласна рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території регіону.
Підбірка останніх новин, як світова спільнота допомагає Україні
- Президент Румунії Клаус Йоганніс також 16 червня приїде в Київ, де приєднається до лідерів Франції, Німеччини та Італії.
- В уряді Франції висловилися за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив Україну у постійній повній підтримці у боротьбі з нападом Росії.
- Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про зустріч з німецькою та данською колегами: "Я бачу реальний прогрес у нашій співпраці і вірю, що ми скоро побачимо плоди".
- Бронетранспортери М113, які передала Литва, вже в Україні. Їх починають залучати для потреб військових.
🇱🇹 M113 already reached the battlefield in 🇺🇦 to protect the lives of Ukrainian soldiers. #РазомДоПеремоги pic.twitter.com/2T3QoUR2dy— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 16, 2022
Лідери Франції, Німеччини та Італії прибули в Ірпінь
Українські Сили спеціальних операцій замінували, а потім знищили понтонну переправу ворога на Луганщині.
Що розповів "Українській правді" народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін
❓Про Сєвєродонецьк
Російській армії необхідно прозвітувати про перемогу. І ця перемога без захоплення Сєвєродонецька неможлива. І ще одна суто піарна обставина, але вона теж важлива, що Сєвєродонецьк після тимчасової окупації Луганська – це столиця Луганської області.
Відповідно, захопивши це місто, вони можуть прозвітувати про встановлення російського триколору, про "перемогу над Україною". Тому для них це дуже важливо.
❓Чому Росія не змогла взяти Київ
Путін втратив зв'язок із реальністю, він абсолютно щиро, незрозуміло з яких мотивів, сподівався, що опору не буде, що населення буде лояльне, що Збройні сили України або розбіжаться, або будуть переходити на бік ворога.
❓Як російська армія захоплює території
Спочатку росіяни працювали ракетами. Причому й керованими, й авіаційними ракетами, і навіть крилатими ракетами б'ють по населених пунктах. Потім починає працювати авіація.
Потім у них працює далекобійна артилерія і ракетна система залпового вогню, яких у Росії величезна кількість. Якщо не помиляюся, у них приблизно 1400 систем. В України близько 500 – щоб ви розуміли співставлення цифр.
Потім починає працювати артилерія ствольна і мінометна. Потім виходять на пряму наводку танки, відпрацьовують танки, потім піхота заходить на те, що залишилося від будівель чи позицій.
Величезна щільність вогню, величезна кількість боєкомплекту, дуже вузька ділянка.
❓Чи можемо ми зупинити Росію
Ми самі, на превеликий жаль, фізично цього не в змозі зробити. Я просто нагадаю важливий момент, про який би хотів сказати: країна з таким ресурсом людським, країна з такими ресурсами економічними... Санкції санкціями, але щонайменше мільярд доларів на день вони заробляють.
Країна, яка накопичувала таку велику кількість заліза, країна, яка має ядерну зброю і абсолютно божевільного (правителя – УП), я зараз не про психічне здоров'я, я не цікавлюсь психічним здоров'ям, але втрата зв'язку з реальністю Путіна – абсолютно очевидна.
Він не сприйме будь-якого варіанту, окрім переможного для себе, а це означає, що ця війна надовго, навіть якщо в ній буде якась пауза.
Чи можемо ми самі її зупинити? Ні, не можемо. Чи є в нас союзники в цій війні? Ні, поки що немає.
Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Олафа Шольца та прем’єра Маріо Драгі до Києва російський лідер Володимир Путін вирішив запустити ракети. Повітряна тривога майже по всій Україні 📢
😡 Окупаційна "влада" Херсонської області заявила, що всі діти, народжені в регіоні після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії. За словами колаборантів, діти-сироти громадянство Росії вже отримали.
Доброго ранку, українці! 💙💛— НГУ (@ng_ukraine) June 16, 2022
Національна гвардія України вас захищає 💪💪💪 pic.twitter.com/TR5AJ76BQD
За офіційною інформацією, за час повномасштабної війни в Україні 318 дітей загинуло та понад 581 поранено.
Житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів
💪За 113 днів українські захисники вже знищили майже 33 тисячі окупантів і 1 449 їхніх танків
Ситуація в регіонах
🔴Сумщина. Росіяни обстрілювали прикордонні громади з мінометів та артилерії. Вдень, на ворожій міні неподалік кордону підірвався автомобіль. Троє загиблих, один поранений. Ввечері був ракетний удар по околицям Глухова. П'ять ракет. Один загиблий, шестеро поранених.
Вночі — ракетний авіаудар по Садівській громаді. Четверо загиблих, шестеро поранених.
Також вранці сьогодні був ракетний авіаудар по Краснопільській громаді і година мінометного вогню. Зруйновані будівлі, пожежі тривають. Наслідки та постраждалі — інформація уточнюється.
🔴Харків. Ніч минула з тривогами та поодинокими обстрілами. Постраждалих по місту немає. По області внаслідок обстрілів Лозівського району одну людину поранено, в Ізюмському районі поранено 4 особи. В Ізюмському напрямку тривають бойові дії.
🔴Луганщина. Ворог намагається наступати в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня. Як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків. Один поранений цивільний.
🔴Донеччина. Активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту, вчора ввечері — ракетні удари по віддаленим населеним пунктам Покровськ, Гришине.
По Костянтинівці – РСЗО "Ураган". Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, метеостанція, промислове підприємство, свиноферма. За добу одна людина загибла, 13 поранено. Продовжується евакуація населення.
🔴Миколаївщина. Вчора вдень російські окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва з реактивних систем залпового вогню, попередньо, системи "Ураган", поцілили у чотириповерховий житловий будинок. Також вчора було обстріляно Широківську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, зруйновані фермерські склади.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Миколаївський район: вчора потягом дня обстрілювалося с. Лимани Галицинівської громади, внаслідок чого два будинки згоріли, в інших – вибиті вікна, двері. Потерпілих немає. Після ворожих обстрілів ввечері у с. Лимани зайнялася пожежа пшениці на корені.
В результаті ворожих обстрілів вчора у с. Засілля Первомайської громади згорів житловий будинок. Потерпілих немає. Також обстрілу зазнало смт Первомайське, внаслідок чого сталася пожежа житлового будинку.
🔴Херсонщина. Бойові дії тривають на території області, зокрема, кризове становище у населених пунктах Бериславського і Каховського районів: знищені будинки, вбиті та ранені люди, замінована інфраструктура та берег річки, мародерства, викрадення місцевих жителів. Перевіряється інформація щодо мінування берегів Молодіжного пляжу у Херсоні. Критична ситуація в області із забезпеченням медикаментами та гуманітарною допомогою.
🟢Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.
Зведення Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках, в рамках перевірки бойової готовності, в одній з механізованих бригад Республіки Білорусь відпрацьовано розгортання пунктів прийому мобілізаційних ресурсів з практичним прийомом військовозобов’язаних.
На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил Рросійської Федерації зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей.
Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно.
На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних спроможностей.
На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою сковування українських підрозділів та недопущення переходу у наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.
На Слов’янському напрямку агресор веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях ЗСУ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.
На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.
На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв українські підрозділи із ствольної артилерії в районі Пискунівки.
На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи ЗСУ з усіх наявних вогневих засобів у районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк.
Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.
На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.
На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів українських військ у районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.
На напрямку Єгорівка – Шевченко українські воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.
На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу ЗСУ. Завдає вогневого ураження підрозділам Сил оборони. Продовжує удосконалення інженерного обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.
Лідери Франції, Італії та Німеччини Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц прибули в Україну
Дякуємо нашим захисникам за можливість зустрічати новий день!
А тепер головні новини ночі, які ви могли пропустити:
🔻Більше озброєння, єдність НАТО, "і ще дещо": міністр оборони Олексій Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн"
🔻 Україна отримає американські РСЗВ до кінця червня. Українські військові завершили навчання на РСЗВ HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі.
🔻Аналітики припускають, що український опір на тимчасово окупованих територіях стають на заваді Росії у планах анексії та повномасштабного адмінконтролю — ISW
🔻Російські загарбники не припиняють спроб захопити Сєверодонецьк, а також зосереджують основні зусилля на Бахмутському напрямку — зведення Генштабу
🔻Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що "навички українських артилерійських підрозділів є дуже-дуже добрими"
🔻 Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди — нові одиниці артилерії.
🔻 Через ракетні удари росіян у Новомосковському районі Дніпропетровської області зруйновано будівельне підприємство.
🔻 Росіяни вивозять зерно, вкрадене на окупованих територіях України, через Севастополь.
🔻 Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що візьме участь у саміті НАТО наприкінці червня.