Битва за Донбасс началась: 55-й день войны. ОНЛАЙН

19:10

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 19 квітня:

🚩 на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив

🚩 на Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Підрозділи противника спробували наступити та вести штурмові дії південніше Ізюма – успіху не мали й відступили на раніше зайняті позиції

🚩 на Донецькому напрямку, в районі Мар’їнки, ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над Мар'їнкою

🚩 на Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має. Намагається вийти на адмінмежу Херсонської області.

Також:

🚩 щоб компенсувати втрати, керівництво ЗС РФ виіршило ввести короткострокові контракти терміном від 3 місяців – зазначені заходи не призвели до бажаного ефекту

🚩 з початку року, для проходження служби у 42 частинах Південного військового округу було відібрано всього 130 військовослужбовців військової служби за контрактом. 22 з них вже відмовилися від участі в так званій "спеціальній операції" на території України.

Особливу потребу в комплектуванні особовим складом мають підрозділи, що беруть безпосередню участь в збройній агресії на території України

🚩 у 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту було знищено особовий склад двох батальйонних тактичних груп.

🚩 також були знищені три роти 51-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.