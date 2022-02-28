Пятый день войны: переговоры с Россией на границе Украины и Беларуси. Хроника войны ОНЛАЙН
24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну.
За перший день боїв українські військові відбили Щастя на Луганщині та стратегічний аеропорт в Гостомелі під Києвом. Не змогли втримати острів Зміїний та два міста на Херсонщині – Нову Каховку та Генічеськ. Росія хоче пустити воду в окупований Крим.
Другий день вторгнення почався з ранньої атаки на Київ. ЗСУ втримали контроль над Черніговом, Херсоном, Миколаєвом та Васильковом на Київщині. Знищили ІЛ-76 з російським десантом, винищувач Су-25 та крилаті ракети на Вінниччині.
На початок третього дня тривають запеклі бої по всій країні, Росія намагається взяти контроль над Києвом – стріляють по житлових будинках і військових частинах.
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Станом на ранок 26 лютого Україна перемагає. Вбито 3,5 тисячі росіян, ще майже 200 взято в полон. Україна втратила 198 цивільних громадян (серед яких 3 дітей) і має 1115 поранених.
Рятувальники показали, як виглядає центр Харкова після ракетних ударів. Наразі відомо про щонайменше 2 загиблих і 6 поранених.
Зведення з фронту на 2:30:
- Російські окупаційні війська застосовують тактику знищення інфраструктури та нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Це є нехтуванням нормами міжнародного гуманітарного права.
- Висадка десанта в акваторії Чорного моря, в зв’язку з несприятливими погодними умовами, у найближчу добу є малоймовірною.
- Маруіуполь в результаті авіанальоту лишися практично без постачання електроенергії. Однак місто утримуює українська армія.
- В Охтирці після ворожого обстрілу багато жертв, загиблих дістають з-під завалів. Водноча біля Сум було знищено техніку росіян – 20 градів, 96 танків і 8 заправників.
- На всіх напрямках українські захисник за підтримки артилерії та БПЛА "Bayraktar ТВ2" утримують визначені рубежі.
💪 Канада надасть Україні протитанкове озброєння та модернізовані боєприпаси. Також заборонить імпорт російської сирої нафти.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі почне розслідування щодо Росії: її воєнних злочинів й злочинів проти людства в Україні.
Україна - на захисті Європи та Світу!
У різних куточках світу і в різний спосіб росіян закликають не долучатись до війни проти України. Ось такі заклики майорять на вулицях столиці
Заклики до росіян не брати участь у війні проти України. На вулицях Києва pic.twitter.com/DyYYLEyf1a— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022
Відтепер мережі українських операторів недоступні для російських телефонних номерів.
Президент присвоїв звання Героя України 12 нашим захисникам:
💙💛 Спокійної та тихої ночі нам усім!
Міжнародна федерація хокею ухвалила усунути всі російські та білоруські національні збірні та клуби від участі у всіх змаганнях чи заходах.
Російські війська перегруповуються та накопичують техніку для захоплення Києва та інших великих міст, із сусідньої Білорусі та окупованого Криму прибуває нова військова техніка агресора.
Зворушливо і водночас дуже щемко! Слава Україні!
Супутники зафіксували величезну колону техніки окупантів біля Києва. У Maxar твердять, що загальна довжина колони перевищувала 27 кілометрів (або 17 миль).
|ПІВНІЧНИЙ АР'ЄРГАРД КОЛОНИ ТЕХНІКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАПРАВКИ ПАЛЬНИМ НА ПІВНІЧНИЙ СХІД ВІД СЕЛИЩА ІВАНКІВ НА КИЇВЩИНІ, УДЕНЬ 28 ЛЮТОГО. ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES
|Південний авангард колони техніки на схід від аеропорту "Антонов" у Гостомелі вдень 28 лютого
Все більше людей звертаються до росіян та російської армії з закликом припинити війну.
"Те, що говорить ваш президент брехня. Українці не атакують Росію", – Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні.
Сообщение от Временно Поверенной в делах США Кристины Квин для русских, в том числе тех, кто в настоящее время атакует Украину. #StandwithUkraine @USApoRusski pic.twitter.com/lbPMdw0ubV— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 28, 2022
"Прошу вас, залишайте ряди збройних сил Росії, переходьте на нашу сторону. А хто не може цього зробити, йдіть звідти, – командир добровольчого батальйону "КРИМ" Іса Акаєв, звернувся до мусульман РФ. – А всім інші муртадам, хто в рядах збройних сил, хочу передати: землі на Україні багато, всім місця вистачить, всіхпоховаємо"
"Тут гинуть люди, наші з вами глядачі. Розказуйте правду. Всі тим мразям, які думають, що тут визволительна операція. Чуваки включіться", – Олена Кравець, українська комічна акторка, звернулась до гумористів Росії.
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СБУ спростовує фейк, про те що окупанти будуть блокувати мобільні мережі зі спеціальних устаткувань.
⚡️Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ
🔻Упродовж дня війська агресора здійснювали перегрупування та накопичення бронетехніки і ракетно-артилерійського озброєння на визначених напрямках, насамперед з метою оточення та захоплення Києва та великих міст України, зокрема, Харкова, Чернігова, Одеси, Херсона і Маріуполя. Значна частка військової техніки прибуває з території Білорусі та через окуповану територію АР Крим.
🔻Окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з’єднань Збройних Сил Білорусі розпочали переміщення до Державного кордону України на Волинському напрямку. Крім того, територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни.
🔻Літаки збройних сил РФ відновили ведення повітряної розвідки об’єктів на території України з повітряного простору РБ.
🔻Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя. По всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права.
🔻Найпоширеніші військові злочини російських окупантів: використання зброї проти цивільного населення, бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів, що призвели до руйнування цивільної інфраструктури. Противник, для прикриття, використовує державну символіку і форму ЗС, Національної гвардії та Національної поліції України.
🔻Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у населених пунктах Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.
🔻При висуванні колони танків та бронетранспортерів агресор обстрілював помешкання місцевих жителів в Чернігівській області, від Талалаївки до Ніжина.
🔻Танки зі складу російських окупаційних військ при слідуванні через населений пункт Бородянка, за наказом своїх командирів, почали свідомо руйнувати інфраструктуру та помешкання, також окрема група танків відкрила хаотичний вогонь по багатоповерхівках.
🔻Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте, після наближення до українських позицій, окупанти починають відкривати вогонь на ураження.
🔻За наявною інформацією, командири російських тактичних груп отримали наказ про знищення вишок мобільного зв’язку по ходу просування вглиб території України.
🔻Все це свідчить про те, що російські окупанти панічно бояться, адже ніякого обіцяного пропагандистами хліба-солі вони не отримали. Отримали тільки ненависть і зневагу мирного населення та гідну відсіч українського війська.
|Український прапор ось-ось замайорить на Статуї Свободи
|Стівен Кінг підтримує Україну
|Актор Майкл Дуглас
|Джедай з нами!
Джим Керрі підтримав нас у своєму твіттері і назвав Путіна грандіозним політичним придурком. Дякуємо, Джим!
It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harm’s way by yet another of history’s grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z— Jim Carrey (@JimCarrey) February 27, 2022
Контрпропаганда рівня РФ😅— НГУ (@ng_ukraine) February 28, 2022
Чекаємо на виправленну версію!🇺🇦#StopRussia pic.twitter.com/AOhvhjrM7A
Зведення з фронту на 22:40:
- Зберігається висока вірогідність, що Лукашенко нападе на Україну.
- У Харкові російські війська масово обстрілють житлові будинки. За сьогодні є 9 загиблих та 37 поранених.
- Біля Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкодили диверсантів. Є підозра, що полюють на предстоятеля ПЦУ Епіфанія.
- На Бровари окупанти здійснили авіаналіт, 6 людей поранено.
- У Чернігові та околицях росіяни обстріляли житлові квартали, зокрема і дитячий садочок.
📡 Перша партія супутникового зв'язку "Starlink" від компанії Ілона Маска вже прибула в Україну. - Михайло Федоров
Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки на восьмому році війни таки вирішив змінити свою назву.
"У ці тривожні дні я переконаний, що не може бути двох різних точок зору щодо того, що відбувається сьогодні в Україні. Не може бути двох різних точок зору і щодо вже давно визрілого у колективі театру рішення про зміну назви", – йдеться у заяві гендиректора театру Михайла Резніковича.
Залишаєтсья велика ймовірність того, що Білорусь все таки вторгнеться на територію України.
Сім’ям загиблих українських воїнів виплатять 15 мільйонів гривень – рішення уряду.
⚡Україна приєднається до енергосистеми ЄС
"Наш спільний з українською стороною довгостроковий пріоритет – це синхронізація української енергосистеми з європейською замість російської", – сказала представниця Єврокомісії. Очікуюється, що процес займе декілька тижнів.
Війна триває! Ми захистимо нашу землю! Ми вистоїмо та переможемо!
Україна понад усе!
Будьте обачні! Росіяни замальовують розпізнавальні знаки на техніці і використовують українську символіку.
Є випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Але після наближення до українських позицій починає відкривати вогонь на ураження.
"Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права", – Головнокомандувач Залужний.
🙏Збираємо дитячі малюнки з війни: peaceofartua@gmail.com
Знаємо, що разом переможемо.
На Київщині (м. Біла Церва, м. Васильків та с. Калинівка) росіяни ракетним ударом зруйнували гуртожиток та два житлових 5-поверхових будинки.
UPD. Станом на 21:00 рятувальні роботи у м. Біла Церква у зруйнованому гуртожитку завершено. Врятовано 2 особи.
У м. Васильків пожежу в гуртожитку ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
⚡️УЄФА розірвала контракт з "Газпромом"
⚡️ ФІФА та УЄФА відсторонили Росію від міжнародного футболу: на рівні збірних та клубів — московський "Спартак" вже виключено з поточного розіграшу Ліги Європи
Росія продовжує втрачати і зараз вже більше 5,3 тисяч вбитих і поранених, а ще сотні солдат та офіціерів у нашому полоні. - Міністр оборони України Резніков Олексій
Міністерство оборони України підтримує ініціативу ІТ-спілноти та пропонує російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації.
Чернігів у вогні!
⚡ Білоруси повідомляють, що до 20 вертольотів вилетіли до Києва з території Білорусі протягом останніх 10 хвилин. - Держспецзв'язку
⚡ У Києві знову повітряна тривога!
Віталій Кличко: "Ситуація в Києві складна та напружена. Комендантська година відтепер триватиме з 20:00 до 07:00 год ранку"
🇪🇺 🇺🇦 Україна – це Європа!
Історичне відео: підписання заявки на членство України у Європейському Союзі
⚡У Києві – ракетний удар
Ракетний обстріл Києва зараз pic.twitter.com/vUqsH7BX23— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022
⚡На околицях Броварів в бік Києва – авіаналіт
UPD. Мер міста заявив про 6 поранених
В Україні скасували ДПА для учнів 4 і 9 класів
"Головне сьогодні – це збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу під час війни", – міністр освіти Сергій Шкарлет.
У Київський області під обстріли потрапили заклади освіти в Бучанській, Іванківській, Поліській, Бородянській та Гостомельській громадах.
Російські війська зруйновали професійні ліцеї, школи та дитячі садки.
⚡Для припинення війни проти України Путін висунув три умови – визнати російський суверенітет над Кримом, вирішити завдання щодо "демілітаризації та денацифікації української держави" та забезпечити її "нейтральний статус", – Еммануель Макрон.
Українська делегація повертається в Київ для консультацій. Можливий другий раунд перемовин.
"Сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення", – член української делегації Михайло Подоляк.
🇺🇦 Офіційний акаунт Криму: "Я думаю, моє повернення до України наближається"
Hmm, I think that my return to Ukraine is nearing 😎— Crimea / Крим (@Crimea) February 28, 2022
🇺🇦✊#StandWithUkriane #CrimeaIsUkraine
Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі🇪🇺
Росіяни обстріляли житлові будівлі у Ченігові та передмісті. Найбільше постраждали села Києнка та Павлівка.
Десятки будинків постраждали, деякі – зруйновані повністю. На місці залишилися снаряди, що не розірвалися і є небезпечними.
А такий дим розснісся по Чернігові, внаслідок артобстрілу "Епіцентру".
Трохи гумору від з українського Twitter у воєнний час:
НАТО може подавати заявку на вступ в Україну.— Oleksii 🇺🇦 (@islanderua) February 25, 2022
Це що виходить, скоро і рубль буде «двохсотий».— Антон Тимошенко (@_Tymoshenko) February 27, 2022
Друзі, оці всі пабліки «Хуйовий Київ» треба вже перейменовувати на «Неймовірний Київ», «Охуєнний Харків», «Супер Маріуполь» і тд.— Антон Тимошенко (@_Tymoshenko) February 27, 2022
я зрозумію якщо моя дівчина піде від мене до когось із наших воєнних— Карелін (@superocheck) February 27, 2022
Що таке дворівнева аутентифікація по-українськи: у людини, яка змогла вимовити «паляниця», треба спитати, що це слово означає.— Otar Dovzhenko (@otardovzhenko) February 27, 2022
Відео, що заспокоює 😏
Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків Київської області.
Меру Круп'янська повідомили про підозру в держзраді. Це вже другий міський голова Харківщини, який отримав підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Перепочинок на хороші новини. Складні часи відкривають найпрекрасніші сторони українців. Ми єднаємось, підтримуємо одне одного і робимо те, в чому корисні прямо зараз.
Оператор Kyivstar блокує всі SMS-повідомлення із Росії та Білорусі, щоб боротись з дезінформацією.
Театр Леся Курбаса у Львові приймає переселенців з усіх куточків України.
Фешн-блогерки в Instagram об'єднались, щоб підтримувати біженцям інформаційно: контактам, пошуком притулку, іжі, житла, допомогою з перетином кордонів
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Столична піцерія "Тісто, сир і тітка Белла" годує захисників, щоб скоро святкувати перемогу.
Онлайн-кінотеатр Megogo видаляє у себе всі російські фільми.
А YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні: "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TASS, "РИА новости", РБК, "Телеканал звезда".
IT-компанія Eleks обіцяє перераховувати армії по 600 тис. гривень щодня.
💪Важливі рішення, які прийняла Погоджувальна рада депутатських фракцій ВР
- Звернутися від Верховної Ради до Євросоюзу щодо негайного прийняття України до ЄС за спеціальною процедурою!
- Звернутися до Генеральної Асамблеї ООН із вимогою виключити Російську Федерацію з Ради Безпеки ООН.
- Підготувати законопроект щодо конфіскації активів держави-агресора на території України.
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Переговори України і Росії закінчилися. Про це кажуть Командування Повітряних Сил ЗСУ та радник міністра внутрішнії справ Антон Геращенко. Офіційно жодна з делегацій поки не підтверджувала.
UPD. У Офісі президента спростували інформацію, переговори таки тривають.
Росіяни обстріляли село Горенка під Києвом. Воно знаходиться на підступах до столиці, недалеко від Гостомеля, Бучі та Ірпеня, де кілька днів тривають запеклі бої.
За словами місцевих, обстріл по селу вели зі сторони Гостомеля. Під вогонь потрапили домогосподарства цивільного населення. Жертв немає.
Обстріл цивільних будинків у селі Горенка, що під Києвом. Це один із населених пунктів на підступах до столиці. pic.twitter.com/dcvvBpyB2R— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022
Росія блокує правду про війну.
Окрім сайту з інформацією про полонених і вбитих російських армійцях, під заборону потрапили ще низка ЗМІ і матеріалів. Це:
- "Українська правда" (яка і так вже давно блокується в РФ);
- "Уніан";
- "Настоящее время";
- "Гордон";
- "Кореспондент";
- сат із закликом до росіян протестувати проти війни.
Крім того, від росіян приховують окремі публікації і на інших сайтах:
- новину одного з найвідоміших інформагенств "Інтерфакс" про гарячу лінію для родичів російських військовиї;
- матеріал "Крым.Реалии" ("Радио Свобода") про всі актуальні події, пов'язані з війною;
- кілька публікацій на різних невеликих сайтах про наступ Росії та антивоєнні протести в РФ і Європі.
|Джерело: російський реєстр заборонених сайтів
Українські захисники пропонують вихід, як боротись із російською цензурою – писати про війну у відгуках на онлайн-мапах.
За статтею "держзрада" затримали мера міста Південне, що на Харківщині, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор.
Обстріл Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов: "Ідуть обстріли. По житлових кварталах. Це війна, справжня війна... У нас поранені, і вбиті жителі, мирні. Жертви серед військових. Не знаю, чи це наступ, але поки ми говоримо, от знову стріляють".
За даними УП, обстріл вівся по кварталу вулиць Гвардійців-Широкінців, Дружби Народів та проспекту Тракторобудівників. Під прицільний обстріл потрапили Державна пожежно-рятувальна частина №22, склади на вулиці Бучми та гаражний кооператив.
Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що йдуть обстріли мікрорайонів Харкова Олексіївка, Салтівка, Павлополь, там проживає більше 1 млн людей.
"Це страшно, гатять з артилерії просто по житлових будинках. Порахувати втрати поки неможливо. Можливо, далі піде наступ".
Після кількох днів боїв на вулицях Сум у місті тихо – люди стоять у чергах у продуктові магазини.
У центрі Сум висить український прапор
Багато хто переживає за захисників острову Зміїний. Це саме вони відмовились здаватись і сказали фразу про російський корабель, що вже стала легендарною. Після цього росіяни атакували острів, а зв'язок із захисниками зник. Пізніше російські пропагандисти заявили, що прикордонники у них в полоні.
Військово-Морські сили повідомляють:
"Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре! Але російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що начебто влада України "забула", "поховала" своїх підлеглих. При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через брак БК вони не змогли продовжити захист острову.
У свою чергу, окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острову: маяк, вишки, антени, тощо. Відповідно зв'язок із Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися із особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями".
Зведення з фронту на 14:00
- За попередню добу російські окупанти нанесли 6 ракетних ударів (до 30 ракет) та 4 авіаційні удари переважно з повітряного простору Білорусі. Загалом від початку відкритої агресії було застосовано близько 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер".
- Існує ймовірність, що свою армію застосує Білорусь. Наразі Росія використовує її повітряний простір для чергування своїх ил, запуску ракет, аеродромною мережею Білорусі перевозять особовий склад та вантажи.
- Росіяни намагаються організувати наступ на Миколаїв, не полишають спроб висадки морського десанту в районі Маріуполя. Збройні Сили України ведуть оборону рубежів. Незважаючи на втрати та зниження темпів наступу, ворог не відмовляється від своєї основної мети – отримання контролю над Києвом. Збройні Сили України ведуть оборону рубежів.
- У Києві вночі знову були зіткнення і перестрілки. Українські бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп.
- Російські військові масовано обстріляли Харків із "Градів", повідомляють про десятки жертв.
- В Охтирці окупанти влучили в нафтобазу. Продовжується інтенсивний обстріл міста Чернігів – в зоні ураження житлові будинки.
У Білорусі тривають переговори української та російської делегацій щодо кроків для досягнення миру.
Атаки росіян на українські міста з мирним населенням тривають!
Росіяни обстріляли Харків pic.twitter.com/tj3DgDSAZl— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022
🖥 Українські силовики відкривають ще один фронт – на полях кіберзахисту Росії. Українців просять долучатись.
"Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов’язково повідомляйте про них чат-боту.
Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах."
Посилання на чат-бот: https://t.me/stop_russian_war_bot
Він містить відповідний розділ "Кіберфронт".
Від співрозмовників у Генштабі:
"Станом на ранок 28 лютого ситуація стабільна. ЗСУ міцно утримують стратегічні позиції, в тому числі, Київ. Причин для паніки немає. Більшість ДРГ виявлені."
💪 Україна не втомлюється тримати оборону. А світ – підтримувати Україну.
Акція в США:
Кольори українського стяга на вулицях Канади:
Canadians stand with the people of Ukraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/tbu7RoaTUu— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 28, 2022
І на вулицях Нью-Йорка:
NYC #StandWithUkraine 🗽 pic.twitter.com/03jtjjmmZH— Jukka Salovaara (@jukka_salovaara) February 28, 2022
А тут підтримка одразу і спорту, і світу. Футболіст Андрій Шевченко у Лондоні:
Вразливі місця ворожої техніки. Для опору російським загарбникам.
У Волновасі Донецької області зруйновано цивільну інфраструктуру.
"Кожен злочин, кожен обстріл, які окупанти скоюють проти нас, згуртовують нас і наших партнерів ще більше. Росія не вірила у таку солідарну і потужну реакцію. Але українці змінили цю історію".
І до російський армійців: "Бросайте вашу технику. Уходите отсюда. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасите ваши жизни."
Після завершення комендантської години в Києві жителі столичної Троєщини надсилають УП фото з учорашнього ранкового обстрілу.
⚡Українська делегація прибула на українсько-білоруський кордону для переговорів з Росією.
В Українській делегації голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.
Графічний дизайнер Патрік Малдер показав обкладинку, яку він намалював для Time.
The Return of History. #Ukraine #Kyiv #Putin #Russia #Zelensky pic.twitter.com/phIjNoJYqG— Patrick Mulder 🏴 (@MrPatrickMulder) February 27, 2022
Колишня ведуча федерального каналу "Телеканал Россия" Фаріда Курбангалеєва на тлі вторгнення Росії в Україну розповіла, як працює російська пропаганда.
Вона працювала ведучою в часи українського Майдану та на початку війни на сході.
"Я хорошо помню этот момент: мой начальник Ревенко позвонил мне перед выпуском и стал орать: "Какие еще протестующие! Ты с ума сошла? Переписывай свой текст! Пиши: ду-хов-ные на-след-ники Сте-па-на Бан-деры". Именно тогда я поняла, что мой уход - вопрос времени, причем, довольно короткого. Но это было легко сказать и тяжело сделать. Нет, ипотеки у меня не было. Но и запасного аэродрома - тоже. Я малодушничала, терпела и еще больше сходила с ума".
Орієнтовні втрати Росії на ранок п'ятого дня війни:
- літаки 29
- гелікоптери 29
- танки 191
- бойові броньовані машини 816
- гармат 74
- ЗРК БУК 1
- град 21
- автомобільна техніка 291
- цистерни 60
- БпЛА ОТР 3
- кораблі/катери 2
- засоби ППО 5
Особовий склад – 5 300 (уточнюється, йдеться як про загиблих, так і про поранених)
The Times повідомило, що в Києві діють понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити Володимира Зеленського та його уряд та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією – в ОП інформацію називали фейком.
Що відбувається в регіонах на ранок п'ятого дня війни (офіційна інформація):
- Житомирщина: цілу ніч сирени, загалом ситуація контрольована.
- Кіровоградщина: ніч пройшла відносно спокійно.
- Волинь: тихо, повітряних тривог не було.
- Херсон: у місті ніч була тиха. У Каховці гради сильні!
- Запорізька область: Бердянськ окуповано. Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. У Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, іншого поранено. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.
- Рівне: сьогодні вперше з початку війни в місті не було вранці повітряної тривоги.
- Вінниця: відносно спокійно.
- Хмельницький: Спокійно, але була повітряна тривога. Область прийняла 20 тисяч людей, в тому числі які слідували транзитом
- Черкаси: останній відбій повітряної тривоги був о 3 ранку. Відтоді — спокійно. На ранок в Черкасах — повітряна тривога.
- Полтава – відносно тихо.
- У Чернівцях вночі вперше була повітряна тривога.
- Луганщина: ніч відносно спокійно, на ранок – дванадцять одиниць техніки, з них 4 танки рушили у бік Сватового. Повітряна тривога.
- Донеччина: тяжкі бої за Маріуполь і Волноваху.
- Тернопіль: спокійно
- Одеса: ніч в місті – відносно спокійно. Ситуація в області під контролем ЗСУ
- Івано-Франківськ: ситуація спокійна
- Миколаївщина: кілька разів в ночі тривога, загалом – ситуація стабільна.
- Дніпро: відносно тихо, ситуація контрольована
- Харківщина: усю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста. Місто під контролем.
- Київщина: повітряні тривоги, гаряче було під Ірпенем, на вишгордоському напрямі, обстріли. Ситуація контрольована ЗСУ.
- Львівщина: ситуація спокійна.
Київ повертається до життя. О 8 ранку в понеділок завершилась посилена комендантська година, яка тривала ще з вечора суботи. У місті запрацює громадський транспорт та продуктові магазини. Проте киян просять не виходити на вулицю без нагальної потреби.
Про Берданськ. За офіційними даними, наразі окупований район.
Під час захоплення міста постраждало двоє людей: один убитй, іншого поранено. Це охоронці приватного підприємства.
Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.
З вечора місцеві мешканці однієї з громад у районі повідомляли про "рейди" окупантів по будинках в пошуках телефонів.
В громадах періодичні проблеми зі зв'язком.
Місцеві розповідають УП, що в місті не було боїв.
Українці фіксують воєнні злочини російських армійців. Ось, наприклад, випадки мародерства.
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Instagram продовжує боротись з пропагандою агресора. Раніше під блокування потрапив Рамзан Кадиров. Тепер соцмережа поставила позначку "неправдива інформація" на пост співака Миколи Баскова, який поширював тезу, що "Росія війн не починає". Щоб звернути увагу експертів Instagram, на пости і профіліь пропагандистів потрібно відправляти скаргу.
У смт Іванків, на півночі Київської області, після російського наступу згорів історико-краєзнавчий музей. Там зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко.
Це не перший випадок, коли від окупанта страждає культурна спадщина. Наприклад, у Криму росіяни проводять будівельні роботи на території Херсонесу.
Спорт не поза війною!
На футбольному матчі в Лісабоні Україну підтримала і команда, і вболівальники.
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід: "На мою країну напали російські війська...Ми ніколи вам цього не пробачимо, ви будете жити з цим соромом , ваші діти будуть жити с цим соромом".
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