Пятый день войны: переговоры с Россией на границе Украины и Беларуси. Хроника войны ОНЛАЙН

Джим Керрі підтримав нас у своєму твіттері і назвав Путіна грандіозним політичним придурком. Дякуємо, Джим!

It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harm’s way by yet another of history’s grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z