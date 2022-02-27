Четвертий день війни: Росії не вдається взяти Київ, вона веде бої в Харкові та підриває нафтобази. ОНЛАЙН

24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну.

За перший день боїв українські військові відбили Щастя на Луганщині та стратегічний аеропорт в Гостомелі під Києвом. Не змогли втримати острів Зміїний та два міста на Херсонщині – Нову Каховку та Генічеськ. Росія хоче пустити воду в окупований Крим.

Другий день вторгнення почався з ранньої атаки на Київ. ЗСУ втримали контроль над Черніговом, Херсоном, Миколаєвом та Васильковом на Київщині. Знищили ІЛ-76 з російським десантом, винищувач Су-25 та крилаті ракети на Вінниччині.

На початок третього дня тривають запеклі бої по всій країні, Росія намагається взяти контроль над Києвом – стріляють по житлових будинках і військових частинах.



Станом на ранок 26 лютого Україна перемагає. Вбито 3,5 тисячі росіян, ще майже 200 взято в полон. Україна втратила 198 цивільних громадян (серед яких 3 дітей) і має 1115 поранених.

Четвертий день війни почався з техногенних катастроф: російські війська підірвали газопровід на Харківщини, горить нафтобаза біля Василькова.