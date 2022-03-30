Война в Украине. День 35. ОНЛАЙН
"Українська правда" прицільно стежить за боями, гуманітарною ситуацією в українських містах та заявами світових лідерів. Розповідаємо про війну в Україні в режимі реального часу.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Війна. День 34. ОНЛАЙН
❗️ Військові кораблі США покинули Чорне море ще напереоодні вторгнення РФ.
💣 Українські військові подали в Конгрес США список необхідного військового обладнання.
Зокрема, туди входять "дрони-камікадзе", штурмовики Су-25 та Javelin
💙 У Сумську область прибуде гуманітарний конвой ООН – 7 фур гуманітарної допомоги
Джавеліни і Байрактари — це не лише зброя, тепер це нові імена українських дітей
Людмила із Києва через обстріли змушена була поїхати зі столиці і народила у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.
Родичі радили назвати малечу Вікторією або Євгенією, але батьки вирішили, що дадуть їй ім’я Джавеліна.
|Фото зроблене на фотовиставці, яка розгорнулася "На Валах" у Львові
Синій і жовтий — це кольори наших сердець!
На фото — вцілілий Прапор України, який дістав під час розбору завалів будівлі Миколаївської ОДА пресофіцер управління ДСНС міста.
Підтримка Путіна у Росії зростає
Згідно з опитуванням російського соціологічного агентства Левада-центр, рівень підтримки кривавого диктатора серед росіян становить 83% і виріс на 12% порівняно з лютим
Тільки він відповідальний за жах і терор, який вже другий місяць триває в Україні⁉️
Гвардійці знищують окупанта на Луганщині
Гвардійці знищують окупанта на Луганщині. Наші леви економні й професійні, наші методи - справжня військова точність. До перемоги 🇺🇦#сильніразом #stoprussianagression pic.twitter.com/XaiisbrSWa— НГУ (@ng_ukraine) March 30, 2022
😡 У Тростянці Сумської області, який перебував в окупації російських військ, загарбники замінували багато об’єктів, зокрема і цвинтар — голова ОВА Дмитро Живицький.
❗️Переговори української та російської делегацій відновляться 1 квітня в онлайн форматі, повідомляє Давид Арахамія.
За його словами, за тиждень делегації напрацюють більш узгоджений проект договору для подальшої зустрічі президентів країн.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ:
- Окупанти готуються до проведення референдуму зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області — так званої "ХНР"
- Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави — в акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калибр"
- Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил рф для участі у війні
- У пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились переважно строковики — це свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів
- На Сіверському напрямку в найближчий час очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах для блокування Чернігова
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, обстрілює місто. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів в районі Ізюма, створює ударні угруповання
- На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів й надалі зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні Маріуполя. Очікуються також спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська
- Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка
- З метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки.
🙄 48,3% турків звинувачують у війні в Україні США та НАТО попри те, що Туреччина сама є членом Альянсу. Провину РФ вбачають біля 34% респондентів, ще 7,5% — звинувачують Київ.
❗️Російські війська починають виходити з Чорнобильської АЕС — AFP з посиланням на Пентагон
Тези зі звернення Зеленського:
- "Є переговорний процес, який триває. Але це – поки слова. Поки без конкретики."
- "Є також інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва та Чернігова. Про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання. Наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що в цей же час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємося."
- "Якщо хтось вдає, ніби може повчати наші Збройні Сили, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – вирушити на поле бою безпосередньо."
- "Я назвав Президенту Байдену, що необхідно Україні. І був максимально щирим з ним. Для нас принципова підтримка Сполучених Штатів. І зараз особливо важливо підставити плече Україні, показати всю могутність демократичного світу.
І якщо ми хочемо боротися за свободу разом, то тоді ми просимо в наших партнерів... А якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократій разом, то ми маємо право вимагати допомогу в цей переломний непростий момент."
- "Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави... Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини. Такого Посла України. З Марокко. Також повернуто посла з Грузії.
Попри всю повагу: не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу. Чекаю конкретних результатів найближчими днями від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки."
Спокійної та мирної ночі Україно!
Захисники звільняють українців 💔
❗В МВС назвали найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами мікрорайони Києва. Це Виноградар та Оболонь.
Частину своїх підрозділів окупанти відводят з Київщини та Чернігівщини, де попри жорстокість вони так і не змогли захопити великі міста. Чому росіяни відходять?
Пояснює секретар РНБО Олексій Данілов:
"Частина тих людей, які були на чернігівському і на київському напрямку, передислоковуються. Частина з них з’являється на Харківському і Донецькому напрямку.
Там зараз супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях".
При цьому у самій Росії це пояснюють "виконанням основних задач", запевняючи співгромадян у своїх "успіхах". Мовляв, на першому етапі "спецоперації" (війни) вони планували змусити ЗСУ сконцентрувати сили для утримання великих пунктів на київському та чернігівському напрямах, "скувати їх на полі бою і без штурму міст завдати поразки, яка б не дозволила їм використовувати сили" на Донбасі
Окупанти вкотре блокують евакуацію мирного населення з гарячих точок. Цього разу росіяни заблокували рух колони зеленим коридором з Енергодару до Запоріжжя.
"Після довгих годин перемовин, сподівань та очікування колона все ж повертається назад. Мирним громадянам, серед яких багато дітей, знову не дали змоги дістатися до Запоріжжя!", – міський голова Дмитро Орлов.
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⚡ США нададуть Україні $500 млн прямої бюджетної допомоги
Зведення від Генштабу:
- Росія частково відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей.
- Ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання. У 163-у танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки.
Противник розглядає можливість транспортувати несправну техніку для її відновлення на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів.
- Окупанти продовжують зазнавати значних втрат. 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Це орієнтовно 200 осіб.
- Самопроголошене керівництво Білорусі продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів Росії, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет.
У відповідності до міжнародних правових актів, як агресор може розглядатися "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні".
Також Білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території. Протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області прибули з території України велика кількість російських військовослужбовців з різного ступеня важкості пораненнями.
Щойно завершив годинну розмову з @POTUS. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2022
Скільки коштує війна? Розповідає міністр фінансів Сергій Марченко
📌 Скільки людей втратили робочі місця?
"За даними Мінекономіки, буду на них посилатися, десь близько 30-35% бізнесів було закрито. Ці дані базуються як на опитуваннях бізнесу, так і на данних по споживанню електроенергії."
📌 Від яких видатків довелося відмовитися на користь оборони?
"Сьогодні ми скоротили практично всі капітальні видатки (відповідно до прийнятого 2 грудня 2021 року закону мова йде про 140 млрд грн – ЕП), спрямувавши їх в резервний фонд. Крім того, ми не фінансуємо будь-які видатки, капітальні видатки розвитку, і в обмеженій кількості поточні та захищені видатки.
Тобто, захищені видатки фінансуємо в частині пенсій, заробітних плат освітян і медиків та енергоносіїв, обслуговування боргу. Воєнний бюджет пріоритетний, там все фінансується.
Зараз буде чергова хвиля скорочення видатків. Це буде урядове рішення, і як тільки воно буде, можна буде про нього говорити. Багато по деяких видатках пройшло касових платежів, нам треба це все відкоригувати."
📌 Скільки нам коштує день війни приблизно, чи є такі цифри?
"Я не можу так ці цифри озвучувати, тому що вони будуть некоректними.
Наприклад, є планові очікування Міністерства оборони, як вони бачать, яка потреба у них є. Але де-факто вони трошки відрізняються, тому треба почекати закінчення місяця, коли буде зрозуміло, який бюджет був на війну.
Знову ж таки, багато речей мають відкладений характер і вони будуть компенсовані через певний період часу.
Я не хотів би озвучувати цифри, тому що вони зараз некоректні. І бюджет військового часу передбачає оперативність прийняття рішень. Ти не можеш зараз дискутувати з міністерством оборони, силовими відомствами про їх потреби. Ти маєш забезпечувати їх, от і все."
Ви також можете прочитати повну текстову версію інтерв’ю.
"Сади Перемоги". Це назва ініціативи, яку пропонують у Кабміні, щоб запобігти продовольчій кризі.
Мінагро і Міністерство розвитку громад закликають українців якомога ефективніше використовувати кожен клаптик земельні ділянки, на якому можна виростити врожай. Українців будуть консультувати щодо ефективного городництва, зберігання та переробку вирощеної продукції тощо.
Більше інформації про ініціативу можна дізнатися на сайті та у соцмережах.
Українські сапери підтверджують: окупанти використовують новітні протипіхотні міни ПОМ-3 "Медальйон", які виробляє лише Росія.
Ці міни заборонені міжнародною Оттавською конвенцією 1997 року. Її підписаои 169 країн світу, але не РФ.
Як працюють ці міни?
За допомогою сейсмічних датчиків, які розрізняють ходьбу людини. Після того, як на датчику спрацює сигнал, із міни вилітає в повітря на відстань 1 – 1,5 метри бойова частина і вибухає. Вибухова речовина та металеві пластини, що вилітають з бойової частини міни, можуть убити людей в радіусі 16 метрів вибуху, а в кращому випадку – можуть спричинити тяжке каліцтво.
Росіяни створюють ілюзію своєї перемоги. І самі ж видають свою брехню.
"Україна заявила про готовність виконати ті принципові вимоги, на яких протягом усіх останніх років Росія наполягала", – каже глава російської делегації на перемовинах Володимир Мединський.
"Принципові вмоги" – це відмова від вступу в НАТО, від зброї масового ураження, розміщення іноземних військ і зобов'язання проводити військові навчання з іноземцями лише за погодження з державами-гарантами, зокрема, з Росією.
І нічого про "денацифікацію", про яку весь цей час каже Путін і його посіпаки. Нічого про "захист населення Донбасу". Кремль уже визнає, що метою його агресивної війни було примусити Україну відмовитись від співпраці з НАТО.
🗣 У Міноборони вважають, що росіяни поки що не відмовилися від спроб захопити або принаймні оточити Київ та Чернігів, незважаючи на заяви РФ про кардинальне скорочення бойових дій на цих напрямках.
145 дітей загинуло та 222 поранено за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде росія.
ілюстрація - Oleksandr Grekhov
Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Норвегії:
"Уся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту тієї свободи та безпеки, якими ви користуєтесь разом з іншими європейцями. І про санкції. Це єдиний засіб, який може спонукати Росію шукати мир. Впевнений, що країна, яка щорічно забезпечує вручення Нобелівської премії миру, як ніхто інший розуміє, чого вартий мир та як він потрібен".
📁 Головне управління розвідки оприлюднило дані російських воєнних злочинців – на цей раз це військовослужбовці 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ
Станом на 16:00 внаслідок обстрілу будівлі ОДА 15 осіб загинуло та 33 постраждало. Пошуково – рятувальні роботи тривають.
Мер Ірпеня Олександр Макрушин повідомив, що в Ірпені за попередніми даними загинули до 300 цивільних та до 50 військових.
"Люди, які їм не подобалися (росіянам – ред.) – їх просто розстрілювали.
Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися…"
🇩🇪 Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив президенту України Володимиру Зеленському, що його країна "в цілому" готова виступити гарантом безпеки України. Чи буде роль гаранта безпеки також включати військовий компонент — поки не зрозуміло.
На американському аукціоні Heritage Auctions продали за $100 тиc. портрет пораненої жительки Чугуєва — кошти направлять до ЗСУ та Нацгвардії.
Авторка картини - художниця-портретистка Євгенія Гершман.
💪 Сили спротиву Сіверщини знищили підрозділ логістики російської армії.
😠 30 березня по території Білорусі неподалік від кордону з Україною продовжують рухатися колони російської військової техніки з позначками "V", зокрема переміщуються "Точки-У", БТРи, "Тигри", "КамАЗи" та бензовози.
😒 Британія розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.
Квітневий номер журналу Vogue Polska вийде з ілюстрацією Олени Ємчук, українська фешн-фотограф і живописець.
📍Ірпінь, 29 березня, Фото: Сергій Михальчук
🤬 Внаслідок російського обстрілу Ніжина 29 березня одна людина загинула, ще шість мирних жителів отримали поранення, зокрема одна дитина
Глава російської делегації Владімір Мединський доповів Путіну про результати переговорів у Стамбулі — переговорник в середу надасть додаткові роз'яснення ЗМІ
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ
- Окупантське військове командування продовжує направляти на війну проти України військових з частин забезпечення, зокрема з навчальних закладів
- Спроби ворога мобілізувати "добровольців" не мають підтримки населення — зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих "добровольців"
- На Поліському напрямку продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту "Укриття" та зоні відчуження загалом
- На Сіверському напрямку противник зосередив зусилля на розвідувальній діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів ЗСУ і об’єктах інфраструктури у Чернігові
- На Броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з рф
- На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати Харків та завдавати артилерійськіих ударів по житлових кварталах міста
- На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків
- На Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь
- Вчора у Бєлгороді відбулася детонація боєприпасів через порушення вимог транспортування. Це є прикладом типового для росіян використання застарілих небезпечних боєприпасів. Лише вчора Генштаб ЗСУ попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС
🌫 Концентрація забруднюючих речовин у повітрі Києва у майже 9 разів перевищує норму, рекомендовану ВООЗ, у повітрі пахне гаром.
У тимчасово окупованому Херсоні росіяни викрали священика ПЦУ Сергія Чудиновича.
СБУ, опублікувала ще одну перехоплену розмову російського окупанта зі своєю дружиною.
Російський загарбник у телефонній розмові з дружиною похвалився, що накрав для неї з українського будинку "косметики, кросівки фірмові і якісних футболок", дружина окупанта попросила ноутбук і спортивний костюм.
Для всіх, хто тужить за Києвом 💔
"Українська правда" зробила коротку інстаграм-екскурсію столицею – Хрещатик, Андріївський узвіз, Володимирська гірка.
Заходьте у сторіс інстаграму УП.
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На благодійному концерті в британському Бірмінгемі Джамала, Ед Ширан, Том Оделл, Ніл Роджерс та багато інших зірок зібрали близько 16 мільйонів доларів на підтримку України 🇺🇦 🇬🇧
Джамала виконувала пісню "1944", з якою вона виграла Євробачення у 2016 році.
Наслідки нічних обстрілів окупантів у фото:
– попри заяви про зменшення інтенсивності обстрів, окупанти всю ніч гатили по Чернігову та Ніжину. Знищені об’єкти цивільної інфраструктури, бібліотеки, торгівельні центри, дуже багато будинків
– Харківщину обстрілювали з артилерії, мінометів та "Градів" – пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури
– на Рівненщині продовжують гасити величезну пожежу, яка виникла після удару по нафтобазі 28 березня
– у Маріуполі, за словами батальйону "Азов", який воює за місто, окупанти знищують артилерійськими та авіаціними обстрілами будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі.
Через війну Україна втратила 40% металургійних потужностей – "Метінвест".
⚡"Українська правда" знайшла віллу глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова у Дубаї.
Вілла Кадирова розташована на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah, що стоїть на території відоміої насипної пальми Дубая Джумейра.
Вона має 21 номер, є однією з двох найбільшиз вілл та має зручне усамітнене розташування.
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Удвічі менші за розміром вілли можна зараз знайти у продажу вартістю близько 7 мільйонів доларів.
Поряд з основною віллою Кадирова також є менша, де, за даними УП, постійно мешкають 3-4 чеченські охоронці Кадирова. На випадок, якщо Кадиров або члени його родини вирішать туди завітати.
Теоретично, у 2021-2022 роках Кадиров відвідав свою віллу 14 разів – саме таке число польотів в ОАЕ зробив його розкішний борт Airbus A319, вартістю близько 80 мільйонів доларів, свідчать дані системи Flightradar.
Орієнтовні втрати окупантів на ранок 35 дня війни.
🚌 На 30 березня погоджено 3 гуманітарних коридори:
▪️ для евакуації маріупольців та доставки гумдопомоги до міста Бердянськ
▪️ доставки гуманітарної допомоги та евакуації людей з міста Мелітополь
▪️ для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.
На зворотному шляху в Запоріжжя до колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.
Що відбувається в регіонах на 35 день війни:
– Миколаївщина: відносно тихо, продовжуються рятувальні роботи після ракетного удару по будівлі ОДА. Частина населених пунктів в області без світа і газу
– Херсонщина: тривають сильні вибухи та обстріли у різних районах області. Найбільше постраждали Бериславський та Каховський райони. Місцеві повідомляють про знищену інфрастуктуру та житлові будинки. Також серед цивільного населення є постраждалі та вбиті
– Хмельниччина: 3 удари по промисловим об'єктам області. Пожежі вже локалізовані, інформація щодо постраждалих перевіряється.
– Київщина: ідуть бої в Бучанському районі, обстріли в Гостомельській, Дмитрівській, Бучанській, Макарівській громаді. Обстріли Ірпіня. В населених пунктах вздовж Житомирської траси — обстріли та бої
– Чернігів: вночі сильний артилерійський обстріл міста – дані щодо жертв та руйнувань уточнюються
– Харків: вночі були обстріли районів міста із зброї дальньої дії. По області: ідуть бої в Ізюмському напрямку, ЗСУ збили 1 винищувач та безпілотник
– Луганщина: артилерійські та авіаудари по усіх містах. ЗСУ відбили 4 атаки. Значні руйнування, пожежі. Навкруги Кремінної горить трава та очерет. Зранку – ракетний удар по Лисичанську
– Донеччина: вночі потужні обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Вранці — авіаудар по селу Новомихайлівка, також по Мар'їнці. У населених пунктах Мар'їнської ВЦА близько 7 ранку окупанти розпочали артобстріл. Є значні руйнування, пожежі. Численні руйнування від попередніх обстрілів зафіксовані і в Авдіївці
Маріуполь без змін: блокада, вуличні бої. У місті залишається понад 100 тисяч людей
– на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, на Сумщині та у Дніпропетровській області – ніч минула відносно спокійно.
У ніч проти 30 березня окупанти випустили по Хмельниччині три ракети – влучили по промислових об’єктах.
З початку російського вторгнення в Україні загинуло 145 дітей – Офіс генпрокурора.
Депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Анатолій Фомичевський показав окупантам дорогу до міста, – начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник.
Велика Британія готова стати гарантом безпеки для України, якщо Київ про це попросить.
Держава починає збирати інформацію про пошкодження житла українців через "Дію" 📱
Подавайте заявку, якщо внаслідок бойових дій у вас пошкоджено: приватний будинок, квартиру або інше житлове приміщення.
Порядок дій такий:
• треба оновити застосунок "Дія" до останньої версії
• зайти в "Дію" та натиснуть → Послуги → Повідомлення про пошкоджене майно
• заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.
Після заповнення форми та її реєстрації, заяву можна завантажити в PDF-форматі або отримати на е-пошту. Далі треба очікувати інформації про початок процедури оцінки та компенсації майна.
Відеоінструкція від Мінцифри нижче.
Через російське вторгнення вже 3,9 мільйона українців стали біженцями, ще 6,5 мільйона – переселенцями.
Росіяни знову обстріляли Луганщину.
У Лисичанську окупанти відкрили вогонь по одному з житлових кварталів, внаслідок чого утворилися значні руйнування багатоповерхівок. Дуже багато завалів.
"Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", – пише голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Інформація щодо кількості загиблих і поранених уточнюється.
Також вночі під щільний ворожий вогонь потрапили Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна та Кремінна.
Доброго рааанку від українських захисників 🐈
Оригінал відео тут.
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Кремлівські ЗМІ повідомляють про часткове руйнування будинку в Донецьку внаслідок потрапляння снаряду.
Парламент Канади підтримав запровадження безвізу з Україною і закликав до цього уряд 🇨🇦
Ось як зараз виглядає спалений росіянами і постійно задимлений Маріуполь⬇
На першому фото славнозвісний розбомблений Драматичний театр з написом "Дети".
Фото: компанії з космічних технологій Maxar Technologies, оприлюднені CNN.
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Ранкове зведення від Генштабу ЗСУ:
– на територію України перекинуто підрозділи бойовиків з тимчасово окупованих територій Грузії – Південної Осетії та Абхазії. Усього біля двох тисяч людей
– на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти продовжують вчиняти протиправні дії стосовно місцевого населення:
- у Великій Білозірці (Запоріжжя) окупанти розташували свою техніку між житлових будинків
- у Мелітополі (Запоріжжя) загарбники поставили на підступах до міста свій блок-пост і посилили перепускний режим
- росіяни продовжують грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників дерорганів України.
– з 1 квітня в тимчасово окупованих районах Луганщини окупанти запустять нову хвилю мобілізації. Не виключено, що такі спроби будуть і в нещодавно захоплених населених пунктах
– росіяни і надалі мають проблеми з комплектуванням особовим складом
– на Донецькому та Луганському напрямках Об'єднані сили України 29 березня відбили 4 атаки окупантів. Знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі та протитанкову гармату.
⛪ Верховній Раді пропонують заборонити діяльність УПЦ МП на території України.
Архітектурні пам'ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні церкви, зокрема Києво-Печерську Лавру, Почаївську лавру, законопроектом пропонується передати у власність держави.
Усе майно – націоналізувати.
Упродовж 14 днів після набрання чинності документу релігійні громади та монастирі зможуть змінити своє підпорядкування. Тобто перейти в ПЦУ.
Авторка законопроекту – депутатка з Івано-Франківщини, членкиня партії "Свобода" Оксана Савчук.
У Києві з самого ранку чути гучні вибухи.
🇺🇦🤝 У Миколаєві з'явиться Маріупольська вулиця замість Московської
А у міській раді Маріуполя переконані, що дуже скоро у вільному Маріуполі з’явиться вулиця на честь міста-героя Миколаїв.
Mariupolska Street will appear in #Mykolayiv instead of Moskovska Street— ArmyInform (@armyinformcomua) March 29, 2022
- Mayor Oleksandr Senkevych.
Adviser of Senkevych, Ivan Smirensky:
"I am sure it will become the decoration of free Mykolayiv, and the prosperous #Mariupol will be a real pride of independent #Ukraine". pic.twitter.com/eUQMNrLAsI
Доброго ранку😎
- Росавіація переходить на папір після потужної кібератаки Anonymous. Знищено приблизно 65 Тб даних: стерто весь документообіг, файли на серверах, видалено систему "Держпослуги" та втрачено всі вхідні та вихідні листи за півтора роки. Резервних копій у Росавіації немає, "оскільки гроші на це Мінфіном РФ не виділялися".
- Торгові мережі в Росії зіткнулися з нестачею овочів та різким зростанням цін на них. З початку березня ціни на капусту у постачальників зросли на 56%, на моркву – на 47%, на буряк – на 62%.
- Американський виробник алюмінієвих банок Ball Corporation йде з Росії.
- Мережа спортивних товарів Decathlon призупиняє діяльність своїх магазинів в РФ.
- Міжнародний союз біатлоністів призупинив діяльність федерацій РФ і Білорусі.
- У Люксембурзі заморозили активи РФ на 2,5 мільярда євро.
- Польща забороняє імпорт вугілля з Росії.
- Британія заарештувала першу елітну яхту, яка може належати одному з підсанкційних російських олігархів.
- Нідерланди, Бельгія, Чехія та Ірландія висилають російських дипломатів.
Читайте більше: Крадені літаки на мільярди доларів та арештовані активи: підсумки на економічному фронті 29 березня
❗Евакуаційні потяги 30 березня відправлятимуться з Краматорська, Новозолотарівки, Покровська та Чопа. Також призначені й міжнародні евакуаційні рейси – до Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії, Австрії. Ознайомитись з розкладом можна тут.