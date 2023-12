Війна в Україні 44 день. Проти Росії вводять санкції і виганяють з Ради ООН з прав людини. ОНЛАЙН

📍Лондон, посольство Росії.

Кілька десятків активістів принесли "трофеї" російських військових, які окупанти награбовують в домівках цивільних українців. Це буденні речі: кросівки, праски, пательні, фени, одяг.

Russians have been stealing from Ukrainian people some common stuff like sneakers, irons, frying pans, hairdryers, and clothes. Londoners brought to @RussianEmbassy all these things which russians are desiring madly.



Keep them to you and follow the russian warship. pic.twitter.com/gIlI7VWhV5