Война в Украине 44 день. Против России вводят санкции и выгоняют из Совета ООН по правам человека. ОНЛАЙН
44 дні Україна бореться та захищає європейські цінності у війні за власну свободу.
Російські війська готуються до встановлення повного контролю над Донеччиною та Луганщиною. Людей з тимчасовано окупованих територій вивозять в Росію та так звані "Л/ДНР".
У звільнених населених пунктах Київщини під завалами знаходять тіла людей, а представники церкви проводять панахиди над братніми могилами.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Україна розміновує міста та готується до наступу РФ на сході. 43 день війни. ОНЛАЙН
В Ужгороді демонтували погруддя російському поету Олександру Пушкіну.
Таке рішення ухвалила міськрада – його підтримали 26 з 30 депутатів.
Також місцеві депутати пропонують перейменувати площу Пушкіна та інші вулиці з іменами російських діячів.
На вже легендарній шафі, яка дивом вціліла на зруйноваму будинку в Бородянці, помітили цікаву деталь.
Зверху на ній збереглася ще й фігурка невеликого півня.
У спільноті поціновувачів виробів Васильківського майолікового заводу на Київщині в цій фігурці впізнали роботу Прокопа Бідасюка.
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Українська армія розбила близько 20% ворожих сил, а РФ зосереджує війська для посилення наступу на Донбас, – Пентагон.
На під'їзді до Ірпеня, де було зруйновано міст, облаштовують тимчасову переправу.
Паралельно йде підготовка до будівництва нового мосту.
Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в Херсоні!
Росія змінила командувача своїх військ в Україні – тепер ним став генерал Олександр Дворніков, що воював у Сирії, пише ВВС.
Доброї ночі, Україно! 💫— НГУ (@ng_ukraine) April 8, 2022
Нехай ніч буде тихою, а ранок принесе приємні новини 🙏🏻#ніч #Україна #нгу pic.twitter.com/6qvaRH6fyx
Під російське консульство у Львові активісти позносили "закривавлені" речі, які найчастіше викрадають росіяни під час війни.
"Колись у цій приватній будівлі працювало консульство рф. Тепер – це символ мародерства і рашистського звірства", – мер Львова Андрій Садовий.
За день гуманітарними коридорами евакуювали 6 665 людей. З них із Маріуполя – 1 614 осіб.
Цитати з вечірнього звернення Володимира Зеленського
🔻44-й чорний день. Російські війська сьогодні вранці завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську... Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності.
🔻Російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії.
🔻Як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов'язково відбудеться.
🔻Вважаю неправильною ту м'якість, із якою дехто на Заході досі ставиться до російської держави. Ми знаємо, хто постійно намагається пом'якшити санкційні пропозиції. І ми зробимо все, щоб нарешті у Європі зрозуміли: у будь-якому разі доведеться запроваджувати проти Росії справді принципові та справді сильні санкції.
🔻Війна Росії проти нашого народу може завершитися перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто у світі думає, якщо Україна просто отримає ту зброю, перелік якої ми надали.
🔻Сьогодні ми отримали від Єврокомісії запитальник. Нарешті. Запитальник, відповіді на який будуть основою для підготовки висновку Єврокомісії щодо готовності України до переговорів про членство в ЄС.
Росія продовжує вчиняти воєнні злочини. Окупанти силоміць вивезли мешканців Рубіжного, що на Луганщині, до Росії.
"Мамі розповіли, що їм ще пощастило, бо перед цим відправили з тої точки 300 людей в Сибір. Зараз вона на зв’язку і повідомила, що їх з Ростовської області, місто Камянськ, станція Лехая, збирались вивозити в Курськ, але потім напрям змінився, і зараз їх везуть в Ленінградську область", – мешканка Рубіжного.
💔Акторка Олівія Дабровскі – "дівчинка у червоному пальті" зі "Списку Шиндлера" допомагає українцям, які тікають від війни, на кордоні з Польщею.
"Список Шиндлера" – знаменитий фільм режисера Стівена Спілберга. Олівія Дабровскі тоді зіграла маленьку єврейську дівчинку, яка допомогла врятувати життя понад 1200 євреїв, відправлених до нацистських концтаборів 1943-го.
⚡Рада ЄС запроваджує санкції ще щодо 217 фізичних і 18 юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію Росії проти України. У списку, зокрема, Ротенберг, Дерипаска і доньки Путіна.
Загалом обмежувальні заходи ЄС тепер застосовуються до 1091 фізичної особи та 80 організацій. Активи осіб, які включені до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.
💪Добові перемоги українських воїнів над окупантами на сході України
- особового складу – до 50
- танків – 4
- БМП – 1
- ББМ – 1
- артилерійських систем – 3
- АТ – 4
- вертольотів – 1.
Буча: вбивства, зґвалтування та тортури над жінками і дітьми. Звірства РФ фіксують слідчі
Зусилля працівників слідчих підрозділів та криміналістів наразі спрямовані на документування злочинів російської армії в місцях активних бойових дій на Київщині, зокрема у Бучі, у тому числі щодо мирного населення.
Європейський союз додатково надасть Україні ще 500 мільйонів євро на купівлю озброєння для боротьби із російським вторгненням.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції в Києві після зустріч з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
🇺🇦🇪🇺 У Європарламенту з'явився Twitter-акаунт українською мовою
📦 Служба доставки "СДЭК", якою російські військові перевозили награбоване в Україні майно до рф, відмовилася приймати посилки з товарами, якщо відправник не зможе підтвердити право власності на них.
✊ Українські захисники знешкодили сучасний російський безпілотник "Орлан-30"
"Усе, що в них є, вони використають", — голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прогнозує найближчим часом "величезний бій" за Донбас.
За його словами, битва може розпочатися з масованого артобстрілу з боку рф і включатиме наступ окупантів із великою кількістю танків і піхоти.
Як орки готують наступ, хто воює проти нас на Луганщині, і коли Україна зможе повністю повернути Луганську область — Сергій Гайдай в інтерв'ю УП
Байден засудив ракетний удар по вокзалу Краматорська російськими військами та пообіцяв подальшу підтримку Україні.
Instagram щойно опублікував спеціально створені стікери #StandUpForUkraine та заклик допомагати українським організаціям і фондам.
💪 Українське судно "Cапфір", яке раніше захопили окупанти, повернулося під контроль України — глава ОП Андрій Єрмак
❗️Російські військові завдали ракетного удару неподалік від Одеси, постраждалих немає — керівник ОВА Максим Марченко
🤝 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.
"Ми будемо готові з відповідями за тиждень", — відповів Зеленський
Дніпропетровщина та Львівщина приймають евакуйованих людей із Краматорська. Пораненим надають медичну допомогу.
☢️ Всі окупанти, які перебували у Зоні відчуження, отримали великі дози опромінення, їхня військова техніка також заражена — міністр енергетики Герман Галущенко.
"Вони копали голіруч ґрунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя"
🤦♀️ За даними "Всеросійського центру вивчення громадської думки", 78% росіян підтримують дії Путіна, а 74% громадян рф схвалюють його рішення напасти на Україну.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18.00:
- Російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по залізничних вузлах та шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій.
- На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує нарощування угруповання військ.
- Окупанти не полишають спроб наступальних дій в напрямку н.п. Попасна та Сєвєродонецьк. Успіху не мають.
- На Південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії в районі н.п. Олександрівка. Намагався здійснювати вогневий вплив з метою завдання ураження підрозділам ЗСУ у зазначеному районі. Мети не досяг.
- На Слобожанському напрямку противник продовжив блокувати Харків, здійснює обстріли житлових кварталів з використанням артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру.
- Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з території Сумської області до РФ.
- За наявною інформацією, понад 80% особового складу деяких російських підрозділів, що були задіяні у війні, не бажає брати участь у подальших бойових діях. Командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців, у яких закінчилася терміни контрактів до закінчення так званої "спецоперації".
- Окупаційна влада на тимчасово окупованій території Донеччини отримала вказівки від російських кураторів щодо повернення на зазначені території людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року до РФ – громадяни повинні повернутись до населених пунктів за місцем реєстрації/проживання після двох місяців перебування в Росії.
Дмитро Медведєв заявив, що санкції Заходу проти РФ можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. Раніше він називав акт агресії однією з причин можливого застосування Росією ядерної зброї.
❕Єврокомісія планує надати висновок щодо членства України в ЄС влітку — про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Зазвичай йдуть роки, перш ніж Рада ЄС приймає заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень-два, і я прошу рухатися вперед якомога швидше", – сказала вона. "Наша мета – представити заявку України Європейській Раді цього літа"
🇯🇵 Японія забороняє імпорт російського вугілля та висилає вісьмох дипломатів РФ. Які ще санкції вводить Токіо – читайте тут
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Високий представник ЄС Жозеп Боррель та прем'єр Словаччини Едуард Гегер відвідали Бучу, де було вбито сотні мирних мешканців.
💪 Українські десантники збили російський вертоліт Ка-52 з протитанкового ракетного комплексу "Стугна".
– Ще одне уточнення: чому дізнавшись про перебування міста в "сірій зоні", ви не почали примусову евакуацію?
– Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть. Повертаючись до хронології подій: зранку 8 березня ми зрозуміли, що зачистки вже йдуть по вулиці Яблунській, і черга дійде до нас.
– Зачистки?
– Росіяни заходили в кожне подвір’я, шукали "нацистів", зброю. Тому ми вирішили відкинути всі наші стратегічні шляхи і піти навпростець – вздовж гаражів, через лісосмугу на залізницю і кількома етапами рухатися в центр міста. По центру вже їздили БТРи, люди були налякані.
Як ми потім з’ясували, вони розбилися на 4 сектори і робили повзучу зачистку, щоб потім підтягувати свої сили, і їх ніхто не накрив.
Читайте більше в інтерв'ю з мером Бучі: Почали розстрілювати, коли зрозуміли, що Київ їм не взяти – мер Бучі Анатолій Федорук
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що його країна відправить бронетехніку в Україну.
"Мрія", спалена окупантами у Гостомелі. Літак-гордість України. Найбільший у світі.
❗Ракета окупантів у Краматорську вбила 50 людей, серед них 5 дітей.
Загалом до лікарень доставили 98 людей. Серед них 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків.
Місцева влада очікує, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися.
❗З міста терміново вивезуть все населення автотранспортом. Влада шукає водіїв.
Розслідувачі Conflict Intelligence Team: Ракета, яка вдарила по вокзалу Краматорська, могла прилетіти з боку окупованих Росією територій.
Багаторічні архіви Чорнобильської атомної електростанції могли пережити багато що, але не російську окупацію. Збережені українцями документи тепер на смітниках.
Похорон Владіміра Жириновського в Москві. На фоні ресторан із символічною назвою – "Страна которой нет".
📍Лондон, посольство Росії.
Кілька десятків активістів принесли "трофеї" російських військових, які окупанти награбовують в домівках цивільних українців. Це буденні речі: кросівки, праски, пательні, фени, одяг.
Russians have been stealing from Ukrainian people some common stuff like sneakers, irons, frying pans, hairdryers, and clothes. Londoners brought to @RussianEmbassy all these things which russians are desiring madly.— Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 8, 2022
Keep them to you and follow the russian warship. pic.twitter.com/gIlI7VWhV5
"Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, що використовуються цивільними особами, яких евакуюють з регіону, де Росія посилює свої атаки."
Глава Євроради Шарль Мішель після удару по Краматорську каже про потребу більших санкцій проти Росії:
"Необхідні дії: більше санкцій проти Росії та більше зброї для Україн, яка прямує з ЄС. Щойно затверджено 5-й пакет санкцій ЄС."
Російські окупанти продовжують викрадати українськиї політиків, активістів, журналістів. Наразі серед мерів у полоні залишаються:
- Володимира Караберова – Мангушського селищного голову
- Василя Мітька – Нікольського селищного голову
- Євгенія Матвєєва – мера Дніпрорудного
- Миколу Сікаленка – Циркунівського сільського голову
- Олександра Бабича – мера Голої Пристані
- Олега Яхнієнка – Милівського сільського голову
- Ірину Липку – мера Молочанська
- Олександра Левечка – Новоолександрівського сільського голову
- Миколу Різака – мера Таврійська
- Олега Пилипенка – Шевченківського міського голову
- Олександра Шмиголя – Вільхівського сільського голову
Наслідки російської блокади Чернігова:
- загинуло близько 700 людей (сукупно і військових, і цивільних);
- серед загиблих 70 тіл – невпізнані, бо їх ідентифікувати неможливо, решти імена відомі;
- офіційно вважають 40 осіб зниклими безвісти, але фактично їх можна вважати загиблими, бо їх бачили біля будівель та автівок, знищених російськими окупантами;
- у місті лишилося близько 80-95 тисяч мешканців (до війни населення налічувало від 285 до 290 тисяч людей).
Вперше за два роки російський урядовий літакІл-96-300, ймовірно, порушив простір Фінляндії.
Як Україна звільняється від російських загарбників. Мапа британської розвідки.
Північ повністю очистилася від російських окупантів, а на півдні й сході тривають бої між українськими й російськими військами, РФ продовжує контролювати частину української території.
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За 20 хвилин до появи повідомлень про ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську в телеграм-каналі "Типічний Донецьк" з’явилося відео запуску двох ракет з окупованого Шахтарська.
Запуск двох ракет в окупованому Шахтарську незадовго до ракетного удару по Краматорську pic.twitter.com/TGKStZQZ1c— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 8, 2022
💪Словаччина надала Україні системи ППО С-300, яка була на її озброєнні.
Ілоне, усе не дарма!
Жителі Іванкова на Київщині, де після звільнення ще немає світла та мобільного зв'язку, зв'язуються з рідними завдяки обладнанню "Старлінк" і волонтерам, які привезли його в місто.
Фото журналістки НВ Крістіни Бердинських.
51% українців вважають, що діяльність УПЦ МП необхідно заборонити – соціологічна група "Рейтинг".
Ще 21% громадян вважають, що МП треба позбавити пільг та скасувати договори оренди на приміщення. 20% вважають, що держава не повинна втручатися у справи УПЦ МП.
Вночі на 7 квітня росіяни у Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам "Капітан Бєлоусов", на якому знаходився цивільний екіпаж, повідомляє полк "Азов".
До осені 2021 року, поки Україна не купила британське судно "Джеймс Кларк Росс", "Капітан Бєлоусов" був єдиним криголамом в Україні.
Таким "Українська правда" бачила судно та його капітана Василя Чайковського у січні 2021.
Кілька російських пропагандистських телеграм-каналів під час удару по Краматорську, під час якого загинули щонайменше 30 людей, повідомляли, що це саме Росія атакує "скопление боевиков ВСУ".
Зараз ці повідомлення переважно видалені або відредаговані. Тепер пропагандисти звинувачають у вбивстві цивільних Україну.
Нагадаємо, що саме так у 2014 році "прокололись" російські бойовики в Донецьку. Одразу після збиття літака рейсу МН-17 вони заявили, що атакували український військовий літак. А коли з’ясувалось, що це був цивільний транспорт, видалили ці повідомлення і почали звинувачувати Київ.
На першому скріншоті невідредаговане повідомлення, поширене з каналу "Силовики", на другому – уже змінений текст зі словами "возможно упала точка У, которую используют сили ВСУ".
Очільник столичного метро Віктор Брагінський пропонує меру Києва перейменувати 5 станцій, пов’язаних з історією Росії чи Білорусі.
🚄 Йдеться про станції "Дружна народів", "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська" та "Героїв Дніпра".
Українські захисники контролюють більшу частину Маріуполя.
"Росіяни другий день поспіль поширюють ту саму новину, що вони взяли під контроль місто. Іноді уточнюючи, що взяли під контроль все ж таки центр. Це не відповідає дійсності.
Для загального розуміння, фактично вони просунулись в контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драмтеатру. Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих облпрокуратури та СБУ. Назвати це контролем "центру міста" – російське перебільшення", – зазначив радник мера Петро Андрющенко.
Під українським контролем залишаються приморський район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, сам Порт і території навколо заводів. Це більша частина міста.
Понад половина українців повернулися до роботи, – опитування групи "Рейтинг".
Як повідомив президент Зеленський, удар по Краматорську був нанесений ракетним комплексом "Точка У".
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його уряд затвердив список держав, які здійснюють "недружні дії щодо республіки".
До "чорного списку" увійшли 12 країн та весь Європейський союз. Але Україну не назвали "недружньою".
Росія каже, що борщ, як українська народна страва - це екстримізм і нацизм у всіх його проявах.
Такий формат вийшов на телеканалі "Росія-24" в ефірі о 6:30 ранку. Ведучий розповідає глядачам про те, як українські військові готують свої фейки, щоб використовувати ці кадри проти російської держави на Заході.
Насправді відео - підготовка до зйомок серіалу. Друга режисерка цього серіалу Надежда Колобаєва розповідає, що це підготовка сцени падіння героя, її знімали 20 березня у Всеволожську.
⚡️Окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська — поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей.
🔥 Загальні орієнтовні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 квітня
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що президент Росії Владімір Путін "ймовірно відмовився" від спроби захопити Київ, оскільки РФ перемістила свою увагу на схід і південь України.
Близько 12 тисяч українців "в екстреному порядку" прийняли до громадянства Росії, заявив заступник начальника Головного управління з питань міграції МВС РФ.
Нагадаємо, що росіяни примусово вивозять українців — станом на кінець березня окупанти лише з Маріуполя вивезли від 20 до 30 тисяч людей
"Українська правда" продовжує розповідати про життя російський багатіїв, які не хочу жити під жорсткими санкціями, накладеними за напад Росії на Україну.
У новому розслідуванні ми розповідаємо, як живеться в Дубаї пропагандисту Сергію Маркову, який захищає Путіна та розповсюджує фейки про Україну, депутату Пермської міськдуми Володимиру Плотнікову та його дружині Олені Плотніковій, яка активно веде свій інстаграм, та одному з найближчих соратників Путіна Аркадію Ротенбергу.
Також Дубай є безпечною схованкою і для яхт російських олігархів. Зокрема там стоїть сімдесятиметрова яхта Titan російського олігарха Олександра Абрамова стоїть у порту Дубая.
Більше прізвищ і деталей шукайте в повній версії розслідування: "Дубайська народна республіка: як російська еліта втекла до Еміратів"
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Російські солдати, які після вбивств українців ще й грабували їхні домівки, почали вивозити з Білорусі викрадені в Україні машини.
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поїздом прямує до Києва.
Looking forward to Kyiv.@JosepBorrellF @eduardheger pic.twitter.com/YFAgGr5Tlc— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022
Що відбувається в регіонах станом на ранок 8 квітня:
📍Харківщина: вночі ворог знову обстріляв з артилерії житлові райони міста — Салтівка, ХТЗ, Олексіївка. 14 постраждалих, 1 жінка загинула. По області росіяни наносили удари по Дергачах та Балаклії.
Крім того, окупанти пошкодили залізницю в Барвінковому, постраждалих немає. Бої тривають в Ізюмському напрямку
📍 Луганщина: тривають постійні мінометні обстріли та позиційні бої у Кремінній, Попасній, Рубіжному. Ввечері ворог зосередився на Лисичанську, де запалали ще два будинки. На території області сталися 24 пожежі в житловому фонді внаслідок обстрілів. Одна людина загинула
📍 Донеччина: рашисти загострюють ситуацію, підтискаючи в районах Вугледару, Мар'їнки, Авдіївки, Бахмуту, Торецька та Очеретиного.
Вчора — удари з гелікоптера по Вугледару, Слов'янську (ракета ХА55). Внаслідок чого було пошкоджено більше 10 будинків. Крім того, були заблоковані три евакуаційні потяги. Розблоковано рух лише ближче до півночі. На даний час потяги рухаються за маршрутом до Львова і Хмельницького. В результаті обстрілів — троє поранених цивільних.
Маріуполь — без змін. Блокада, гуманітарна катастрофа, зачистки, вуличні позиційні бої. Захисники міста борються, відтягуючи на себе значні сили противника.
📍Одещина: вчора, близько 22:50, внаслідок ракетного удару з моря вражено об'єкти інфраструктури на Одещині – подробиці уточнюються
📍Миколаївщина: на усій території ніч була відносно спокійною, окрім Баштанського району, там були обстріли. Деталі з’ясовуються
📍Херсонщина: вночі в області було чутно вибухи, інформація щодо наслідків наразі відсутня. Загалом ситуація на Херсонщині стає критичнішою: гуманітарна катастрофа в багатьох селах, відсутність води і світла, а головне — ліків. Рашисти продовжують мародерити.
На Волині, у Закарпатті, на Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, та Полтавщині ніч минула відносно спокійно.
На 8 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів:
Донецька область:
📌 Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті)
Запорізька область:
📌 Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами)
📌 Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами)
📌 Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті)
У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10
📌 Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті).
Луганська область:
📌 Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28)
📌 Лисичанськ – Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324)
📌 Попасна – Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42)
📌 Гірське – Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13)
📌 Рубіжне – Бахмут.
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів "Бушмастер" на 38 мільонів доларів 💪
У Бородянці з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих. За словами генпрокурорки, у містечку жахлива ситуація з точки зору руйнації та непередбачуваності жертв.
⚡Окупанти завдали ракетного обстрілу по Одеській області – голова ОВА Братчук
У Вільнюсі біля російського посольства пройшла акція проти несправедливості та звірств, які Росія вчиняє в Україні: люди у білому вбранні зайшли у холодну воду червного кольору, яка нагадує кров невинних людей, убитих в Україні російською армією.
"Ми закликаємо до дій усіх людей вільного світу не відвертатися, а почати діяти проти несправедливості та звірств, які Росія вчиняє в Україні. Це геноцид, це відбувається за рогом, і ми повинні зупинити це зараз".
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У звільненій від російських військ Бучі ідентифікували 163 місцевих жителів, яких убили окупанти. Це близько половини знайдених наразі у місті тіл.
Зведення від Генштабу
🔻Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.
🔻Збройні сили республіки білорусь проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни. До чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону.
🔻Залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території республіки білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.
🔻За наявною інформацією, на території республіки білорусь здійснюється відбір так званих "добровольців" із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.
🔻Ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового у районах Брянської та Курської областей.
🔻Окремі підрозділи зі складу 6-ї, 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів здійснюють заходи оперативного обладнання території. Основна увага приділяється відновленню ділянок залізниці з міста Куп’янськ до міст Харків, Ізюм та Сватове. Для цього залучено підрозділи залізничних військ 38-ї окремої залізничної бригади Західного військового округу з Ярославля.
🔻На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.
🔻В тимчасово зайнятому місті Ізюм представники так званої "ДНР" виконують функції місцевої "поліції", здійснюють незаконну перевірку документів, обшуки осіб та приміщень місцевого населення.
🔻Підрозділи окупаційних військ зосереджують зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Продовжують ведення штурмових дій на більшості напрямків.
🔻Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Таку діяльність зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке.
🔻В районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мали.
🔻На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та одинадцять – автомобільної техніки противника.
Доброго ранку😎
- Росію вигнали з Ради ООН з прав людини.
- За підсумками 2022 року безробіття в РФ може зрости більш ніж удвічі.
- Найбільший російський нафтопереробник "Лукойл" може зупинити нафтопереробні заводи через санкції.
- Нафтовий гігант Shell спише активи у Росії на 5 мільярдів доларів.
- У Росії виник дефіцит контактних лінз.
- Виробник фарб Hempel йде з Росії.
- США ввели нові експортні обмеження для російських авіакомпаній "Аерофлот", Utair та Azur air.
- Австралія запроваджує фінансові санкції та заборону на поїздки ще на 67 росіян у зв'язку із вторгненням РФ в Україну
- Чорногорія оголосила ще чотирьох дипломатів посольства РФ персонами нон грата.
- Кіпр анулює паспорти чотирьох росіян, які потрапили під санкції.
- Естонія повністю припинить імпорт російського газу до кінця 2022 року.
- Швейцарія заблокувала близько 8 мільярдів доларів російських активів.
- У посольства РФ в Ірландії закінчується опалення та гаряча вода, оскільки бізнес відмовляється працювати з ними.
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На Чернігівщині нарешті демонтували мозаїчні зображення Леніна та Сталіна. Ними була "прикрашена" водонапірна вежа Новгород-Сіверського.
💙💛Сумська область повністю вільна від російських військових!
Голова ОВА Дмитро Живицький застергіє, що в області ще не є безпечною, оскільки дуже багато замінованих та необстежених ділянок.
💪США схвалили передачу зброї для України – зокрема, це тисячі комлексів Stinger та Javelin, дронів Switchblade, 50 млн набоїв, 45 тисяч комплектів бронежилетів та касок
Російська "Медуза" опублікувала відео з дрона, зняте з 23 по 30 березня 2022 року в Бучі, яке доводить, що мешканців містечка вбили під час російської окупації.