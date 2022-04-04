Война в Украине. День 40. ОНЛАЙН

04:31

"Буча – це я" – рефлексія керівника подкастів УП Федора Попадюка

"Я дивився на мертвих людей, яких не до кінця засипали піском, на тіла, що лежали на землі, на потемнілі руки та обличчя.

І в момент, коли я подумав, що всі вони – це ще і я....

Це в моїй квартирі вибили двері, це мені зв'язали руки. Це мене змушували почати співпрацювати. Це мене били в обличчя прикладом і це я відчуваю онімілість, гострий біль і смак гарячої крові.

Це мені надягли мішок на голову і вистрілили в потилицю. І це я лежу на асфальті поряд із власним будинком...

Це мене переїхав танк. Мене смертельно ранять уламки. Це я горю живцем.

Я – це вони. Вони – це я, якому пощастило не опинитися не там і не в той час. Якому пощастило продовжити жити і який може плакати лише тоді, коли уявляє себе на їхньому місці.

Плакати і бажати пережити те саме тим, хто все це з нами зробив".