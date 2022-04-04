Война в Украине. День 40. ОНЛАЙН
Триває 40-й день повномасштабної війни з Росією. Вороги відступають з Київщини, Сумщини та Чернігівщини, залишаючи після себе сотні вбитих, закатованих, зґвалтованих і спалених українців.
Збираємо та розповідаємо про найважливі події воєнного дня в цьому онлайні.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Війна. День 39. ОНЛАЙН.
ООН назвала Україну однією з найзамінованіших країн світу.
За даними МЗС, після повномасштабного російського вторгнення, за попередніми даними, розмінування потребують 80 тисяч квадратних кілометрів території України.
The New York Times показало на карті населені пункти, які українські військові за останні дні звільнили на Київщині.
Видання констатує крах російських кампанії із захоплення столиці та зміни уряду й називає Бучу ключовим містом на заході Дніпра.
Водночас воно зазначає, що відхід з Київщини не означає зниження інтенсивності бойових дій окупантів. Захоплення Ізюму на Харківщині може свідчити про спробу росіян об'єднати свої сили та сході та ізолювати там українських військових.
"Слідство. інфо" проаналізувало фотографії, на яких бойовики очільника Чечні Рамзана Кадирова нібито контролюють Маріуполь, і дійшли до висновку, що часто ці фото зняті в одному з найближчих до РФ районів міста – Лівобережному.
Тобто про повний контроль міста, очікувано, зовсім не йдеться.
Маріуполь залишається під Україною та водночас перебуває в пекельній облозі росіян. З першого дня війни за місто борються українські морпіхи та полк "Азов".
Володимир Зеленський відзначив ще 152 військовослужбовців державними нагородами, зокрема 6 з них вручив Героя України.
В Україні нині перебуває близько 600 полонених російських військових.
США схвалили продаж Болгарії 8 винищувачів F-16, щоб підвищити безпеку країни в умовах війни в Україні.
Окупантам доведеться відповісти за кожен воєнний злочин та за всі страждання, які вони принесли на нашу землю. Повинен відповісти кожен!
🤡 Міноборони РФ пропонує захисникам українського Маріуполя скласти зброю, починаючи з 6 ранку 5 квітня: "Обидві сторони повинні підняти прапори: з російської сторони - червоні, з української - білі по всій лінії зіткнення"
❗️У багатьох областях лунає повітряна тривога! Також з’являється інформація про вибухи у Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.
Залишайтесь в укриттях та слідкуйте за оновленнями від місцевої влади
⚡️ Євросоюз готує нові санкції проти РФ через Бучу. Вони можуть включати:
📌 обмеження на імпорт нафти та газу;
📌 нові санкції щодо оточення Путіна;
📌 додаткові обмеження на експорт до Росії;
📌 заборона використання російськими судами портів ЄС.
Посли ЄС обговорять нові санкції вже цієї середи.
😢 В результаті обстрілів касетними снарядами 4 квітня у Миколаєві загинули 10 мирних жителів, ще 46 людей отримали поранення.
📜 Зеленський указом від 4 квітня утворив делегацією для участі в переговорах з Росією щодо підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України.
Главою делегації призначено нардепа Давида Арахамію.
🇺🇦 На Чернігівщині знову піднято українські прапори над прикордонними загонами, де наприкінці лютого російські окупанти вторглись на територію України, та над управлінням загону ДПСУ в Чернігові.
😡 Російські війська у понеділок обстріляли одне із сіл у Криворізькому районі Дніпропетровщини, інформація про постраждалих уточнюється.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров бачить реалізм у пропозиціях української переговорної групи та вважає, що є шанс на підписання угоди.
Результати роботи гуманітарних коридорів 04 квітня 2022 року:
Всього за сьогодні евакуйовано 3 376 людей
По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 405 людей.
З них з Маріуполя – 1 553 людини
Також 805 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь
Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста все ще заблокована у місті Мангуш
Окупаційні війська продовжують порушувати домовленості з нами і свої власні обіцянки
З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Гірське в Луганській області вдалося евакуювати 971 людину
Не дивлячись на домовленості, російськи окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області
Ведемо перемовини і попри спротив, який чиниться з боку російської федерації роботі гуманітарних коридорів, не припинемо спроби з порятунку наших людей
Місце злочину
ілюстрація Oleksandr Grekhov
😡 У Маріуполі за підтримки російських окупантів вибрали "мера" міста. Ним став державний зрадник із забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко.
🇩🇪 Німеччина висилає 40 співробітників російського посольства, вони повинні залишити країну протягом 5 днів.
📞 Опозиційні журналісти зуміли дістати номери телефонів, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі
🗣Червоний Хрест не має доступу до українських військових, які потрапили у полон російських окупантів — представник МКЧХ в Києві Герард Понтрандольфі
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18.00:
- Втрати окремих частин і підрозділів окупантів, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки. Значна частина військових, яким пощастило повернутися, намагається звільнитися
- Наявні військові медичні заклади росії та білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених окупантів. У лікарні Курської області медперсонал перевели на посилений режим чергування через прибуття близько 100 поранених росіян у Сумській області
- В місті Ізюм через значні втрати загарбники були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи
- На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області військові рф захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти
- У військовій академії зв’язку, що у Санкт-Петербурзі, здійснюється термінова підготовка офіцерів до заміщення посад в бойових військових частинах
- На Слобожанщині, в місті Ізюм, противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію рф
- На тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії. Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Загарбники вдаються до затримання мирних жителів та примушення їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення
Байден після побаченого у Бучі назвав Путіна варваром і заявив, що потрібно зібрати всі докази російських звірств, щоб покарати рф за цей військовий злочин
🤮 "Денацифікація неминуче буде й деукраїнізацією, деєвропеїзацією" — автор плакату про три сорти українців на головному прокремлівському пропагандистському сайті "РІА Новини" запропонував рецепт знищення України.
Серед іншого, окупанти хочуть "перевиховати" український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.
Патрон на зв'язку! 🐶
Продовжує допомагати піротехнікам Чернігівщини очищувати землі від російських "подарунків".
🇺🇦 Житомирщина вільна від російських військ. Ворога відкинули.
Що відбувається у найважчих регіонах:
- За даними Міноборони України, російські окупаційні війська готуються захопити Харків та атакувати українські війська в зоні ООС.
- У заблокованому Маріуполі досі перебувають близько 130 тисяч людей, які не можуть виїхати через дії російської армії.
- У місті Мангуш Донецьої області окупанти затримали представників Міжнародного Червоного хреста, які намагались дістатись заблокованого Маріуполя.
- У захопленому Херсоні вичерпуються всі запаси продовольства, медикаментів і палива.
Російські окупанти готуються завезти близько 20 російських пропагандистів на захоплену Запорізьку атомну електростанцію. Для створення фейків про нібито спокійний та безпечний процес роботи на АЕС.
Росіяни тиснуть на українських співробітників станції, аби вони на камери надали позитивні коментарі про російських військових та умови роботи. Однак, українці-робітники радять їм рухатися в напрямку російського воєнного корабля.
Російські ракети 3 квітня в Одесі влучили у нафтопереробний завод і нафтосховища. Знищені резервуари з пальним, пошкоджено будівлі та газові комунікації.
Одного громадянина госпіталізували до лікарні з пораненнями, інформації щодо загиблих немає.
Зеленський приїхав у звільнену від росіян Бучу.
"У найближчі дні, а може у найближчі години у нас з’явиться відповідь на ваше дуже складне питання" — УП запитала президента Зеленського, які є сценарії щодо порятунку Маріуполя pic.twitter.com/1vlUlHS7qw— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 4, 2022
Військова розвідка оприлюднила список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти українців у Бучі під Києвом. Читайте його тут.
Що відбувається на Чернігівщині, звідки відступають росіяни? ⬇
- Російські війська вже залишили околиці Чернігова.
- Тривають роботи з розмінування доріг.
- Місцевим жителям потрібно поки утриматися від поїздок територією області.
- Зараз Служба автодоріг, військові, адміністрація займається забезпеченням, організацією маршрутів по території всієї області для того, щоб ми якомога швидше відновили нормальний трафік і змогли доїхати до будь-якого куточка Чернігівської області.
- З облцентру організували відносно безпечний маршрут для гуманітарної допомоги та евакуації.
Мінкульт закликає припинити усі культурні діалоги з росіянами.
Зокрема, припинити усі форми співробітництва з:
- російськими інституціями сфери культури та медіа;
- представниками російської федерації за кордоном, які відверто виступають на підтримку війни;
- з тими, хто не вважає за потрібне висловити чітку позицію, замовчуючи війну в Україні;
- діячами культури, які перетинали кордони тимчасово окупованих Луганської, Донецької областей та Крим.
"Під час війни неможливе жодне російсько-українське примирення через культуру. За жодних обставин. Будь-які тези про "братні народи" і спільну культуру є лише маніпулятивними."
Останні новини з фронту:
- Російські окупанти обстріляли житлові райони міста Дергачі у Харківській області. 3 людей загинули та ще 7 отримали поранення.
- Під обстріл росіян потрапила церква на Луганщині. Два священники отримали поранення.
- У Білорусі помітили сотню одиниць російської техніки, що їдуть у бік Москви.
- Український Генштаб повідомляє, що ворог проводить перегрупування сил для відновлення наступу на сході України.
"Російська влада відповідає за ці злочини. Вони підпадають під дію міжнародного права окупації."
Європейський Союз звинуватив російську владу у скоєнні звірств на вже звільнених територіях у Київській області. Глави дипломатії ЄС Жозеп Боррел:
"Переконливі зображення великої кількості загиблих і жертв серед мирного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни, яку Росія веде проти України та її народу."
Російські ракети, які прилетіли вночі Одесу, в ціль не влучили. Але є пошкоджені нежитлові будівлі.
Держсекретар США Ентоні Блінкен:
"Росія мала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, позбавити її суверенітету та незалежності; встановити російську владу; розділити Захід, розділити союз. І за всіма трьома напрямками провал."
Розвідка Британії: Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас і перекидає в цей район найманців "Вагнера".
Загальні втрати росіян станом на 4 квітня:
- особового складу – близько 18 300 осіб
- танків ‒ 647 одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 1844
- артилерійських систем – 330 од
- реактивних систем залпового вогню – 107
- засоби протиповітряної оборони – 54
- літаків – 147
- гелікоптерів – 134
- автомобільної техніки – 1273
- кораблі/катери – 7
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 76
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 92
- спеціальна техніка – 25
- пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів/ТРК – 4
Евакуація 4 квітня
📍Маріуполь – Запоріжжя
Маршрут працюватиме для приватного транспорту.
Із Запоріжжя по маршруту в Маріуполь виїзжають 15 автобусів для евакуації.
Делегація Міжнародного комітету Червоного хреста планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом з 7 автобусами.
📍міста Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селище Нижнє (Луганська область)
Окупаційні війська в Луганській області постійно порушують режим тиші і обстрілюють гуманітарні колони
Попри це мужні поліцейські, військові і звичайні водії під керівництвом голови Луганської військової адміністрації продовжують допомагати цивільному населенню евакуюватись.
"Багато людей поховані в городах на подвір'ях. Точної кількості ми не можемо визначити. Ще нема списків усіх."
У звільненій від окупантів Бучі, де лишились докази кривавих злочинів росіян, поховали вже 330-340 вбитих загарбниками цивільних. Але працівники рітуальної служби кажуть, що це ще не всі загиблі.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська області, Житомирщина, Сумщина, Черкащина та Полтавщина
Ніч минула відносно спокійно у багатьох областях.
📍Одеська область
Вночі – ракетний обстріл. Є попадання в інфраструктурний об'єкт. Деталі встановлюють.
📍Тернопільщина
Під час повітряної тривоги 3 квітня приблизно о 22.30 ворог скинув ворожий об'єкт на територію нафотобази у Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.
📍Харків
Увечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова – 7 людей загинули, 34 поранені, серед них 3 дітей.
Бої тривають в Ізюмському напрямку.
📍Донецька область
Мар'їнка – спроба наступу, атаку відбито. Зараз усе контрольовано.
Авдіївка – обстріли реактивною артилерією. Є поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Красногорівка, Вугледар, Світлодарськ –обстріли.
Маріуполь – без змін. Блокада. Зелений коридор, обіцяний для Червного Хреста, не спрацював.
📍Луганщина
Майже всі міста під постійним мінометним вогнем, всюди пожежі. Обсяги руйнувань та дані щодо поранених і загиблих наразі встановлюються.
3 квітня під час артобстрілу у Новодружеську загинули два волонтери, які видавали гуманітарку людям.
📍Миколаївська область
По місту – обстріли вдень та вночі. Дані про потерпілих внаслідок обстрілів вночі уточнюються. Сьогодня вранці знов були обстріляні спальні райони Миколаєва. Дані щодо постраждалих уточнюються. Учора ввечері було обстріляно місто Очаков, є загиблі та поранені.
📍Херсонщині
Погіршується ситуація. Вибухи та обстріли – на території всієї області, особливо на кордонах Дніпропетровщини та Миколаївщини. У селах відсутні світло та вода, ліків немає взагалі, а магазини зачинені з початку війни. Ситуація критична. За останню добу 67 населених пунктів на Херсонщині залишаються без електро- та водопостачання.
📍Чернігівська область
ЗСУ перевіряють звільнені від окупантів села Чернігівської області наразі у північній частині і ближче до кордону. Обстрілів Чернігова не було, постійні повітряні тривоги.
📍Київська область
Продовжується зачистка та розмінування в Бучанському, Вишгородському та Броварському районі. У громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи по розмінуванню, відновлення газо-, електропостачання, зв'язку, завозиться гуманітарна допомога. Також правоохоронні органи проводять фіксацію злочинів, які були заподіяні окупантами до мирного населення. Встановлено посилену комендантську годину.
Окупанти нанесли кілька ракетних ударів по Миколаєву!
У Новодружеську Луганської області під час мінометного обстрілу загинули двоє українських волонтерів.
"Останні звірства Путіна – геноцид", "Жах у Бучі", "Гірше, ніж ІДІЛ".
З такими заголовками вийшли світові ЗМІ після оприлюдених фото із вбитими та закатованими жителями зі звільнених Бучі, Ірпеня та інших міст на Київщині.
Президент Зеленський у ніч на 4 квітня виступив із відеозверненням до учасників та глядачів церемонії вручення музичної нагороди Grammy, закликавши підтримати Україну у війні проти Росії "у будь-який спосіб".
"Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наповніть тишу вашою музикою. Зробіть це сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас, як тільки можете. У будь-який спосіб, тільки не мовчанням…
Українські музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях, навіть для тих, хто не може їх почути. Але музика все одно прорветься і буде почута", – сказав президент.
Після його слів американський співак Джон Ледженд, українська співачка Міка Ньютон, яка мешкає у США, та поетеса Любов Якимчук виконали композицію "Free", присвячену Україні. Ньютон співала українською.
VIDEO: John Legend performs "Free" with guest Lyuba Yakimchuk, as they bring awareness to the tragedy that's happening in #Ukraine pic.twitter.com/DE5kkX1gYZ— Opinionated Me (@opinion8dmecom) April 4, 2022
Ранкове зведення він Генштабу ЗСУ:
📌 Росія почала приховану мобілізацію – перевагу надають тим, хто вже має бойовий досвід. Основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, Дагестан, Інгушетія, Калмикія. Командування розраховує приблизно на 60 тисяч людей.
Мотивація для резервістів – матеріальне заохочення та покращення свого матеріального становища за рахунок так званих трофеїв, тобто грабежу і мародерства.
Укомплектування озброєнням та технікою відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деяких зразкам понад 30 років
📌 на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім ворожих атак, знищено 2 одиниці броньованої техніки, 43 автомобіля та міномет.
📌 зенітно-ракетні війська Повітряних сил за попередню добу уразили 6 повітряних цілей: 3 літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), вертоліт та дві крилаті ракети. Пілоти Іл-22 зробили аварійну посадку в Ростові.
Вночі по Одесі нанесли ракетний удар, – речник ОВА Сергій Братчук у коментарі "Суспільному".
Американська компанія Maxar Technologies опубліковала знімки братської могили в Бучі, виритої на території церкви Андрія Первозванного.
Як розповідав керівник місцевої лікарні Андрій Левківськмй, там комунальники поховали 67 тіл ще 10 березня.
Reuters, який публікує знімки, уточнює, що траншея має довжину 13,7 метра – це приблизно половина гранітного обеліска в Парку вічної слави в Києві.
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Відео з 10 березня, оприлюднене Андрієм Левківським:
Червоно-чорна Буча на полотнах українських ілюстраторів
|Ілюстрація Нікіти Тітова
|ілюстрація Марії Білінської
|ілюстрація Нато Мікеладзе
|ілюстрація Антона Логова
"Буча – це я" – рефлексія керівника подкастів УП Федора Попадюка
"Я дивився на мертвих людей, яких не до кінця засипали піском, на тіла, що лежали на землі, на потемнілі руки та обличчя.
І в момент, коли я подумав, що всі вони – це ще і я....
Це в моїй квартирі вибили двері, це мені зв'язали руки. Це мене змушували почати співпрацювати. Це мене били в обличчя прикладом і це я відчуваю онімілість, гострий біль і смак гарячої крові.
Це мені надягли мішок на голову і вистрілили в потилицю. І це я лежу на асфальті поряд із власним будинком...
Це мене переїхав танк. Мене смертельно ранять уламки. Це я горю живцем.
Я – це вони. Вони – це я, якому пощастило не опинитися не там і не в той час. Якому пощастило продовжити жити і який може плакати лише тоді, коли уявляє себе на їхньому місці.
Плакати і бажати пережити те саме тим, хто все це з нами зробив".