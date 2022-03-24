Месяц большой войны в Украине. ОНЛАЙН

12:00

"Померлі тижнями лежали у саморобних трунах у дворах"

Жителька тимчасово окупованого Тростянця Світлана, якій вдалося вирватися з міста, поділилася з УП своїми спостереженнями та враженнями. Далі її пряма мова:

Війна почалась в нашому місті 24 лютого. О 5 ранку, моя мама вийшла з нічної зміни з роботи і почула сирени. Пообіді зайшли колони з танків, БТРів, ракетних установок, бензовозів. Блокпостів в місті не було, як і тероборони.

Майже одразу орки почали грабувати магазини та аптеки. Крали машини на підприємствах та з дворів людей. Одразу ж вкрали усі автобуси, 21 березня вкрали останнє авто зі швидкої. Масово вивозили піддони з печивом "Тук", "Барні", шоколадом з фабрики "Монделіс" (місцева шоколадна фабрика – УП).

Від початку війни росіяни поводили себе дуже агресивно. Орки, що сиділи зверху на танках, стріляли по будинках з автоматів. На залізничному вокзалі снайпери почали вбивати мирних жителів і розстрілювати машини. Тіла не дозволяли забирати з вулиць.

Людей з дітьми змушували вилазити з погребів, підвалів і сидіти в хатах, доки ракетні установки обстрілювали сусіднє місто. Свої танки або ракетні установки вони намагалися ставити поряд з багатоквартирними будинками або поблизу хат, щоб прикриватись людьми як щитом.

Багато людей повиганяли з квартир.

Ми знаємо про випадки, коли люди їхали чи йшли до родичів в село, щоб передати продукти, надати допомогу, а їх розстрілювали.

Зараз є проблема з похованням. Тіла померлих померлих неможливо захоронити, оскільки рашисти зайняли територію кладовища, замаскували там свою техніку, живуть в хатах поряд. Місцеві змогли домовитись з росіянами, щоб накопати самотужки ям для померлих. Але везти тіла — це великий ризик лишитись і свого життя.

Коли на вулицях ще лежав сніг, домовини тягли на санчатах. Померлі тижнями лежали у саморобних трунах у дворах. Деяких померлих родичі поховали у себе на подвір‘ях.

Зараз є загиблі, котрі лежать вже два тижні в морзі лікарні і їх неможливо поховати. У віддалених районах, люди, уражені уламками, лежать на вулицях і просто помирають. Їм не можна допомогти.

Останні два тижні в місті не було світла, води, інтернету. Мобільний зв‘язок практично не працює. Двічі прилітали снаряди у телевежу.

22 березня були пошкоджені газові труби і деякі райони лишились без газу. У інших районах люди самотужки замотували дірки в газових трубах.

Продуктів, ліків, непродовольчих товарів, молока для маленьких дітей в місті немає.

Спочатку, доки було світло, волонтери, ризикуючи своїм життям, пекли і доставляли людям хліб. Зараз цього немає.

Всі люди ділились їжею одне з одним, поки можна ще було виходити з домівок. Поки був сніг, збирали і топили його на воду, діставали воду з криниць, якщо можна було дістатись до них.

За увесь час окупації ми чули від родичів і знайомих про невеличкі вантажі з гуманітарною допомогою, котрі вдалось якось доставити під час зелених коридорів.

21 березня друзі повідомили, що танк розстріляв центральну лікарню, було пошкоджене одне з відділень. Багато будинків були вщент зруйновані, деякі підприємства згоріли. Центр міста зруйнований.

Ліси усі заміновані.