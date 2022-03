Месяц большой войны в Украине. ОНЛАЙН

Білоруссю продовжує пересуватись російська військова техніка. 24 березня там також помітили вантажні літаки повітряно-космічних сил РФ. Раніше, за даними журналістів, такі АН-124 доставляли в Білорусь ракетні комплекси, ракети та інші боєприпаси.

⚡️This morning, two An-124 Ruslan arrived at the Machulishchy airfield (Minsk region) from Russia.



The first large heavy cargo aircraft An-124 of the Russian Aerospace Forces (reg. number RA-82014) landed in Machulishchy at around 05:00 (Minsk time).

