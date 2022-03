Тринадцатый день войны. Как держится украинский фронт и падает российская цивилизация. ОНЛАЙН

Війна в Україні – на сторінках світових медіа. Про що пишуть іноземці?

📝 The New York Times

"Майже через два тижні після вторгнення в Україну уявлення про російські збройні сили, яких мають побоюватися інші європейські країни, було зруйноване."

"Незважаючи на те, що російські сили значно більші за свого супротивника і мають більш досконале озброєння і перевагу в повітрі, вони застрягли майже скрізь, борючись з проблемами тилового забезпечення, очевидним поганим моральним духом військ і тактичними помилками, якими скористалися українські війська.

Не маючи можливості досягти великих військових успіхів, росіяни проводять кампанію невиборчих бомбардувань, тероризуючи мешканців українських міст та сіл."

"Більшість ознак вказують на загострення конфлікту, який ризикує перекинутися на сусідів України з альянсу. Такий розвиток подій став би серйозним випробуванням для президента Байдена і міг би вивести Сполучені Штати та Росію, які мають найбільші у світі арсенали ядерної зброї, на траєкторію прямого бою."

📝 The Guardian

"Можливо, найнезрозумілішим аспектом рішення Путіна про вторгнення є ідея, заснована, очевидно, на нерозуміння того, наскільки Україна змінилася за останні вісім років, що місцеві жителі у таких містах, як Одеса, вітали б російські війська захопленими вигуками та букетами квітів.

Натомість зображення з окупованих південних міст, таких як Херсон, показали, що хоч би скільки би російська авіація не вкладала в конфлікт, результат гри виглядає неясним. Хоробрі беззбройні українці зіткнулися з танками і вийшли на вулиці, розмахуючи українськими прапорами, а російські солдати збентежено дивилися на непокору людей, яких, на їхню думку, вони звільняли."

📝 Daily Mail

"Я не боюся": сміливий Зеленський показує своє місцезнаходження в Києві і каже, що "звір" Путін наступним нападе на членів НАТО, якщо Україна впаде, і благає Байдена оголосити безполітну зону, незважаючи на ризик ядерної війни.

📝 The Economist

"Витративши місяці на те, щоб применшити загрозу війни, він (Володимир Зеленський – УП) напрочуд швидко перетворився з невдачливого політичного аутсайдера на героя воєнного часу та світову ікону порядності. Його харизма та акторський досвід ідеально підходять для війни, зануреної у соціальні мережі".

"Спостереження за тривалою та кривавою облогою Києва ще більше розсердить громадську думку у значній частині світу і, таким чином, може призвести до ще більш жорстких санкцій проти Росії."

