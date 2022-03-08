Тринадцатый день войны. Как держится украинский фронт и падает российская цивилизация. ОНЛАЙН
Подходит к концу уже вторая неделя с того момента, как Путин объявил войну Украине. Как русские войска атакуют не только военные объекты, но и мирные украинские города. Но кроме того – как Путин и его пособники все больше изолируют свою же Россию от цивилизованного мира и сводят на нет ее экономику.
"Украинская правда" ежедневно круглосуточно рассказывает о событиях на фронте, в Украине и за границей в режиме онлайн. Это хроника войны.
Читайте онлайн за прошлый день: Двенадцатый день большой войны. Российские фейки, ракеты над мирными городами и третий раунд переговоров. ОНЛАЙН
Суми пройшли першу хвилю евакуації. Як це було?
Розповідає голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький:
"Виїзд із міста і рух колон зупиняли тричі. Один раз – коли колона ворожої техніки проходила повз вїзду у Суми і лунали "постріли прикриття" від ворога – виїжджати було небезпечно. На щастя, ніхто не постраждав. Два інші рази – коли колона ворожої техніки проходила повз заїзду в місто. Ми втратили на це багато часу, але зберегли життя наших людей".
🥰Олексій Резніков нагадує, що сьогодні свято в Кобзаря
Зведення від Генштабу
⚡💸Росія заборонила купувати готівкову валюту. Євро з депозиту вже не зняти, лише долари і лише обсягом до 10 тисяч. Заборона діятиме мінімум півроку – з 9 березня до 9 вересня 2022 року.
🤘🇺🇦Кожен з нас – проєктний менеджер і менеджерка
|ілюстрація Інжир
Декілька цитат з нового звернення Зеленського:
🔻Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни, або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати.
🔻Погляньте: світ не вірить у майбутнє Росії, не говорить про нього. Жодного слова, жодної перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати нашу відбудову. Після війни. Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обовʼязково настане оце "після війни".
🔻Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Але чесних, предметних, в інтересах людей, а не застарілих убивчих амбіцій.
Короткі зведення з фронту з 16:00 до 23:30
За 13 днів війни російські військові зруйнували та пошкодили 61 лікарню в Україні.
Харківщина. Внаслідок обстрілів у селі Дінець Чугуївського району загинуло двоє людей, одна з яких семирічна дитина.
У Харкові за добу від рук окупантів загинули 27 цивільних. Загалом за час війни у Харкові та області загинуло 170 цивільних осіб, з них 5 – діти.
Київщина. Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі, є травмовані. Дві з трьох ракет, які летіли на частину, ліквідували сили ППО.
Миколаївщина. Російські війська розстріляли мікроавтобус із жінками-виховательками дитячого будинку, щонайменше троє з них загинули і двоє були поранені.
У Миколаєві готуються до штурму росіян і уже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.
Чернігівщина. На міні ворога підірвалося цивільне авто – 3 загиблих, поранені діти.
Житомирщина. У Житомирі окупанти розбомбили гуртожиток і завод, що виготовляє утеплення для будинків.
Російські військові обстріляли автобус із біженцями з Макарова, що на Київщині.
У Малині внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них 2 дітей (2021 року народження).
📲Тепер програмок на смартфоні в росіян буде значно менше
Українська добровольча армія (УДА) просить про фінансову допомогу "на ноутбуки з маркуванням НАТО "
- Закупівлю медичних засобів та ліків;
- Закупівлю зброї та спецзасобів на потреби передових батальйонів;
- Допомогу сім'ям загиблих та поранених побратимів.
Картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового гривневого рахунку
Установка банку: Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк"
МФО 333368
КОД ОТРИМУВАЧА 3208810855
Картковий рахунок № UA25333368000002600000557076 в Гривня України
Отримувач: ГОРБАТЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
🇬🇪 💪Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі приїхав в Україну разом із грузинськими добровольцями воювати проти Росії
|Іраклій Окруашвілі
⚡⚽Росію вигнали з Чемпіонату світу з футболу у 2022
Володимир Зеленський через відеозв’язок виступив із промовою перед Палатою громад Великої Британії і закликав Бориса Джонсона та його уряд посилювати санкційний тиск на Росію та намагатися переконати союзників у НАТО щодо закриття неба над Україною:
"Бути чи не бути?" – ви добре знаєте це шекспірівське питання. 13-ть днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз – вже ні. Очевидно, що – бути. Очевидно, що бути вільними.
І де, як не тут, нагадати вам слова, які Велика Британія вже чула. І які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо! Ми підемо до кінця. Ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою б не була ціна".
🚨 Російські окупанти вкотре оголошують "гуманітарний коридор" для евакуації населення українських міст, зокрема пропонують киянам 9 березня виїхати в Росію через Білорусь.
І до хороших новин – що ще закрилося в Росії сьогодні:
- Procter & Gamble зупиняє свої інвестиції в Росію та скорочує там бізнес
- косметика Estee Lauder повністю припинить продажі
- косметичний гігант L'Oreal тимчасово закриває свої магазини та онлайн-магазини
- фотобанк Depositphotos та платформа для графічного дизайну VistaCreate припиняють всі продажі та послуги для клієнтів з Росії та Білорусі
- нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку (та рацює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок)
- люксовий автовиробник Ferrari зупиняє експорт до Росії через її вторгнення в Україну
- McDonald's закриє 850 ресторанів у Росії.
Харків знову з українським телебаченням!
Перша леді Олена Зеленська опублікувала відкритий лист до світових ЗМІ – це її відповідь на численні запити щодо інтерв'ю:
"Я свідчу: наші жінки та діти тепер живуть у бомбосховищах та підвалах. Ви, певне, бачили ці знімки з київського та харківського метро, де люди лежать долі разом із малечею та домашніми улюбленцями. Для когось – ефектні кадри, але для українців уже тиждень – це нова страшна реальність. Є міста, у яких сім’ї не можуть вийти з бомбосховищ по кілька діб (...)
Я звертаюся до вас, шановні представники ЗМІ інших країн: продовжуйте показувати, що в нас відбувається, і розповідати правду. В інформаційній війні, яку розгорнула Російська Федерація, яка спростовує навіть сам факт вторгнення, кожне свідчення надважливе.
А ще цим листом я свідчу й хочу донести до світу: війна в Україні – це не війна "десь там". Це війна у Європі й на кордонах із ЄС".
Російське незалежне видання "Новая газета" показало свою нову обкладинку: на ній чотири балерини з постановки "Лебедине озеро", яке з 6 березня в Росії почали показувати в кінотеатрах (!), танцюють на тлі величезного вибуху.
Зверху примітка "Випуск створений за всіма правилами зміненого Кримінального кодексу Росії".
Українська фотографка Юлія Кочеткова показала й розказала, як виглядала сьогоднішня евакуація з Ірпеня, під час якої з практично зруйнованого міста вивезли 3 тисячі людей:
"Деякі діти вийшли на свіже повітря лише сьогодні. Вони висипаються з евакуаційного автобуса, навколо все ще лунають обстріли. Дивляться просто в камеру: "Я не можу вам дати коментар, бо мене зараз трясе". Старенька просто застрягла на перехресті. Інша – намагається зігрітися чи сховатися під ковдрою.
Усі ці люди – розгублені, розчавлені, крихкі. Вони зібрали всі свої речі у пластиковий пакет з супермаркету, якого вже не існує, бо його розграбували російські солдати".
Над Борисполем пролетіли три ракети, дві з них знешкодила система ППО, одна втрапила на територію військової частини, – мер Борисполя Володимир Борисенко.
Полонені російські військові будуть працювати на відновлення економіки України, – МВС.
✉ Культова фраза українських прикордонників тепер буде і на марках Укрпошти.
Єдине, компанії треба допомогти з вибором ескізу – з 500 варіантів вже обрали 20.
Далі – голос за вами, номер уподобаного ескізу треба залишати в коментарях. Голосування триватиме до 10 березня.
На Харківщині спробували висадитися російські десантники, але більшу частину окупантів знищили українські військові.
Решта втекла на територію Бєлгородської області.
Окупанти прилетіли трьома вертольотами, усього – 120 людей, хотіли рухатись на Харків.
Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину від Міноборони:
– на східному напрямку угруповання Об’єднаних сил веде оборонну операцію у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного району. Триває кругова оборона Маріуполя
– на північному та західному напрямках продовжується ведення оборонної операції у Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах
– угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує відбиття наступу та стримування противника, здійснює його ураження та стійке утримання оборонних рубежів навколо столиці
– ЗСУ продовжують оборону Чернігова
– на півдні здійснюється прикриття морського узбережжя, ведеться оборона Миколаєва та прилеглих населених пунктів
– на інших напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони
– угруповання Повітряних сил відбиває зосереджені ракетно-авіаційні удари та засоби повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.
За наявною інформацією, противник проводить приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів та забороняє розривати контракти на проходження військової служби.
З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер").
У порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення в заручниках, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі.
Станом на цей час противник значно знизив темпи просування, його особовий склад деморалізований.
Державна лотерея вже не та:
Укроборонпром готовий заплатити мільйон доларів за угнаний чи трофейний літак РФ, зокрема й самим росіянам😏
Також, нагадує голова партії "Слуга народу" Давид Арахамія, продовжує діяти програма – 500 тисячі долларів за захоплений гелікоптер в робочому стані.
⚡Сполучені Штати Америки вводять заборону на весь імпорт нафти та газу РФ.
За словами Джо Байдена, це рішення вдарить і по самих Штатах, але Вашингтон вважає, що має зробити цей крок.
Також до кінця року від російської нафти має відмовитися Велика Британія!
Нардепи з лояльної до РФ партії "ОПЗЖ" раптово вирішили, що допомагатимуть владі й навіть запишуться до тероборони.
"Ми засуджуємо агресію російської армії проти нашої країни. Члени ОПЗЖ масово записуються у територіальну оборону, щоб охороняти об'єкти критичної інфраструктури, житло громадян та боротися з мародерами", – заявив новообраний голова партії Юрій Бойко.
МОН хоче скасувати ЗНО в цьому році.
А також ДПА, яке складають після 9 класу, та ЄВІ й ЄФВВ, які складають для вступу на магістратуру.
На Миколаївщині росіяни розстріляли мікроавтобус із виховательками дитбудинку – щонайменше троє загинули і двоє були поранені.
Українські журналісти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка поділилися фотографіями зі зруйнованого Маріуполя – і вони не для слабодухих.
Місцеві грабують магазини, а тіла загиблих просто лежать на вулицях – їх нема кому прибрати. У місті немає світла, води, ліків і зв'язку.
🤨 ООН заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису дій Росії в Україні.
У "Слузі народу" пояснили слова президента про те, що він "охолов" до перспективи членства України в НАТО:
"Альянс не готовий приймати Україну до себе протягом найближчих щонайменше 15 років, і чітко про це каже. Ми зараз навіть не маємо підтримки в абсолютно справедливій війні саме від Альянсу – тільки від окремих держав.
Оскільки найближчими роками вступ до НАТО неможливий, ми не можемо використовувати для захисту нашої держави лише рядки в Конституції про курс до Альянсу. Курс – це політика. Але не зброя. Не літаки. Не захист держави.
Натомість маємо говорити про конкретні речі. Про конкретний договір, який може гарантувати Україні повну безпеку на той час, поки НАТО не готове нас приймати.
Він має принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму – передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав-гарантів безпеки України".
Поки фейсбук-героями цьогорічного восьмого березня ставали Зеленський, Кім та Арестович, у феміністичних пабліках поширють плакат з жінкою, яка несе за спиною зброю і тримає за руку дитину.
Імовірно, прототипом до нього стала реальна нещодавня фотографія, зроблена перед входом на київський вокзал. На руці жінки був жовтий скотч, що означає "своя".
Білоруський журналіст Антон Мотолько показав рух військової техніки, яка може прямувати до України:
йдеться про комплекси "Точка-У", ракети для ЗРК "Іскандер", САУ "Нона-С", ЗРК "Стріла-10", бронетехніка.
"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх".
Заступник мера Ізюма на Харківщині Володимир Мацокін повідомив, що росіяни розбили місцеву лікарню.
🇯🇵 Японія вперше в історії вирішила надати Україні бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти та інше схоже спорядження.
"Хочу, щоб ви знали – Японією надається безпрецедентна підтримка Україні", – прокоментував посол України в Японії.
Затриманий СБУ бойовик заявив, що його силою мобілізували на війну проти України з тимчасово окупованої Луганщини.
Чоловік сам нібито з Алчевська, вийшов з дому за продуктами, а його схопили та вивезли до невідомої будівлі.
"Сказали воювати. Але коли почався обстріл, я з іншими заліз у танк і ховався. Стріляти не стріляв – бо не вмію навіть", – заявив полонений.
🙄 Російські ЗМІ повідомляють, що колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська, яку в Україні судять за державну зраду, разом з Росгвардією приїхала на Херсонщину роздавати гуманітарну допомогу.
"Куп’янськ — це Україна", "Українські матері проти війни", "Свободу українському народу" 🇺🇦
Жителі тимчасово окупованого Куп'янська вчергове вийшли на мітинг проти окупантів. Як передає "Суспільне. Харків", російські військові людей не чіпали.
Для допомоги дітям у воєнний час в Україні запустили чат-бот "Дитина не сама".
Він має 5 опцій:
1) прихистити дитину – якщо ви можете тимчасово забрати дитину у свою сім'ю
2) дитина загубилась – що робити в такій ситуації
3) знайшли чужу дитину – що робити в такій ситуації
4) для іноземців – повідомте про іноземний фонд, який може прийняти дитину
5) гаряча лінія
УПЦ МП продовжує покриватися мікротріщинами.
Після вимог про автономію та незгадування Московського патріарха в молитвах, одна з громад Рівненщини перейшла в ПЦУ.
В обложеному росіянами Маріуполі від зневоднення померла дитина.
6-річну Таню дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Її матір також загинула.
Українці знову виходять на акції протесту проти російського агресора:
У Херсонській області та Херсоні тривають акції протесту проти російського агресора.
У місті Бериславі на центральній площі проходить мітинг під загальним закликом "Берислав – це Україна".
|МИРНА АКЦІЯ У БЕРИСЛАВІ. ФОТО З FACEBOOK OLEH BATURIN
На відео - акція у місті Олешки на Херсонщині.
Також мирна акція проти російських окупантів пройшла Нижніх Сірогозах.
О 12 годині розпочалася акція протесту в Голій Пристані – люди вийшли на вулицю, співаючи державний гімн.
Зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Білорусі до можливої широкомасштабної участі їхніх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ. - Генштаб ЗСУ
⚡ Генеральний прокурор Німеччини Петер Франк почав розслідування воєнних злочинів Росії, скоєних на території України.
Мешканці тимчасово окупованих міст продовжують виходити на мітинги проти російських загарбників. На відео — акція у місті Олешки на Херсонщині.
Демонструємо, що нема тут кого звільняти, ми вже вільні 💪🏼🇺🇦
Російські поліцейські били та катували дівчину в московському ОВС "Братєєво" після мітингу проти війни в Україні — про це свідчить її аудіозапис
❗️Оперативна інформація станом на 12.00 08.03.2022 щодо російського вторгнення
- Основні зусилля окупантів продовжують зосереджуватися на створенні умов для захоплення міст Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Миколаїв та виході на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей.
- Зберігається готовність Республіки Білорусь до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ.
- В районі н.п. Буча противникнамагається утримати місто, підрозділи 155 обрмп противника відведені на відновлення боєздатності.
- Для ведення наступальних дій у напрямку н.п. Фастів стягуються додаткові сили противника.
- У напрямку н.п. Іванків противник продовжує ведення наступу підрозділами окупаційних військ
- Противник намагається блокувати Чернігів.
- Основні сили 74 омсбр найближчим часом намагатимуться здійснити переправу через річку Десна.
- В районі Глухова противник намагався організувати наступ з раніше створеного рубежа. Успіхів не зазнав, наступ зупинений.
- У зв’язку з непоправними втратами в районі Харкова, підрозділи 25 омсбр (Луга) 6-ї Армії залишили зону бойових дій та повернуті до району н.п. Нехотєєвка Бєлгородської області для здійснення заходів відновлення боєздатності.
- Окупанти не відмовляються від задуму ведення наступальних дій у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.
- Здійснено невдалу спробу наступу в районі н.п. Троїцьке. Ворог намагається відновити наступ та захопити Маріуполь.
- Силами до БТГр, ворог провів наступальні дії у напрямку н.п. Тернівка, зазнав значних втрат та повернувся в райони зосередження в районі н.п. Капустине, Баловне, Новоматвіївське.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів противник не проводив активних дій. Зберігається імовірність нанесення ракетних ударів по державних та військових об’єктах з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.
⚡ "Українська правда" публікує ще один список частини російських військовослужбовців, які воюють на території України. Дані надані УП Центром оборонних стратегій.
Евакуйовані із Сум — вже на території Полтавщини
Деталі щодо гуманітарного коридору у місті Суми
Прикордонники відправили назад 12 ухилянтів, яких вночі 8 березня затримали на одній з ділянок кордону. Охоронці кордону дали кожному затриманому по квітці з настановою "Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся!".
👊 Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі.
Він передбачає заборону експорту морських технологій з ЄС до Росії, закриє трьом білоруським банкам доступ до системи SWIFT, кілька олігархів та російських депутатів потраплять до "чорного списку"
У Житомирі з’явилась нові дорожні знаки для представників "руского міра".
🤷 На думку трьох словацьких генералів, створення безпольотної зони над Україною не лише здатне втягнути НАТО у прямий військовий конфлікт з РФ, а й практично неможливе з технічної точки зору.
Президент України Володимир Зеленський знову закликав президента Росії Володимира Путіна до діалогу, він згоден шукати компроміси, зокрема щодо НАТО, але не збирається капітулювати.
😡 Росіяни розпочали атаку на Маріуполь, не випускаючи людей з міста, повідомляє полк "Азов"
Кілька цитат з нового звернення Зеленського:
▪️ Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні. Але у них ще достатньо машин для вбивства. Ще достатньо ракет для терору.
Ще достатньо пʼятисот-кілограмових бомб.
▪️ Провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах – безумовно, на російській державі. Але відповідальність за це – і на тих, хто вже 13-ть днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там у кабінетах очевидно необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо.
▪️ Ми чули багато запевнень і бачили багато домовленостей. Зокрема, про створення гуманітарних коридорів. Для порятунку наших громадян у Маріуполі. Але вони не спрацювали. Всі не спрацювали. Поки що.
▪️ Ви знаєте, мені сказали, що Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест, забороняє нам використовувати емблему на наших машинах. Які виконують гуманітарні місії. Забороняє червоний хрест, ніби це їхня власність.
І це показово.
▪️ Я говорив з президентом Литви Гітанасом Науседою. Народ Литви стоїть пліч-о-пліч з українцями у цій боротьбі. Ми відчуваємо допомогу. І цінуємо. Говорив з президентом Європейської ради, нашим другом Шарлем Мішелем. Говорив і з прем’єр-міністром Індії паном Моді. Але є речі, які вирішуються не у переговорах. Які НЕ залежать безпосередньо від нас. А тільки – від людяності, яка має перемогти у провідних столицях.
Має перемогти страх. Має перемогти будь-які вигоди
Якщо світ буде осторонь – він втратить себе. Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Передусім це життя. Право на життя для кожного. Саме те, за що ми боремось в Україні. Саме те, чого нас хочуть позбавити ці слабкі окупанти. Саме те, що повинен захистити світ.
🗣 Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс вважає, що якщо президента РФ Владіміра Путіна не зупинити в Україні наступними його жертвами можуть стати Литва, Латвія та Естонія.
У місто Миколаїв прийшло підкріплення Збройних сил із технікою і сили готуються до наступу на російські війська, повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім.
Автор Юрко Журавель 🌻
"6 500 грн можуть отримати українці в межах єПідтримки уже відсьогодні. Саме в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.
Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли" - повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров
❗️ "Зелений коридор" у Сумах, розпочався перший етап евакуації.
😡 Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що окупанти, погрожуючи, запропонували йому здати місто
Із Харкова вдалося евакуювати понад 600 тисяч людей на потягах, автомобільні шляхи на виїзд перевантажені. - повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
😡 У дворах житлових будинків на всіх тимчасово окупованих територіях, де концентруються війська Російської Федерації, є ворожа техніка: росіяни прикриваються мирними людьми як живим щитом.
Корисне! Перезапущено сайт Opir, що працював ще на Майдані: тут актуальні дані про АЗС, ліки, укриття, пункти допомоги по Україні. Все необхідне для цивільних🛡
Сайт - https://opir.org
Інтерактивна мапа із актуальною інформацією по всій Україні про відчинені:
💊 Аптеки (включаючи аптеки, в яких є інсулінові препарати)
⛽️ АЗС
🚚 Відділення Нововї Пошти
💧Джерела питної води
🐶 Зоомагазини
🛒 Продуктові магазини
📦 Пункти гуманітарної допомоги (їжа, одяг)
🚑 Пункти медичної допомоги
🛠 СТО та автосервіси
🛡 Укриття
Інформація напряму із офіційних джерел та органів, великих мереж та волонтерів. Можна додавати нові точки та коментарі щодо існуючих. Інформація публікується одразу після модерації
Кадри удару українського БПЛА "Bayraktar TB2" по конвою російських сил, внаслідок якого було знищено ЗРК 9К317 "Бук-М2"
Станом на 16 год. 07.03.2022 проведено евакуацію населення загальною кількістю понад 292 тис. осіб, з них понад 61 тис. дітей та 1 тис. 299 осіб з інвалідністю.
Найбільше розміщено в:
- Львівській (понад 83 тис.),
- Хмельницькій (понад 49 тис.),
- Закарпатській (понад 29 тис.),
- Чернівецькій (понад 24 тис.),
- Івано-Фракійській (понад 22 тис) областях.
⚡ ДСНС повідомляє:
- На даний час знеструмлено 815 населених пунктів із них частково 61. ДСНС для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери залучено 9 генераторів, з них 6 для забезпечення електроенергією лікарень
Міністерство оборони повідомляє загальні бойові втрати (з 24.02 по 07.03):
- особового складу - майже 12 тисяч осіб,
- танків ‒ 303 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
- артилерійських систем –120,
- РСЗВ - 56,
- засоби ППО - 27,
- літаків – 48,
- гелікоптерів – 80 од,
- автомобільної техніки - 474,
- кораблі / катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
P.S. В Сумах наші захисники захопили парадний танк Увага! На відео присутня нецензурна лексика 18+
Кабінет міністрів спростив укладення шлюбів із військовослужбовцями за їхньої відсутності. Тепер можна укласти шлюб без особистої присутності нареченого (нареченої).
Щодо відкриття гуманітарного коридору
Ірина Верещук: "Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджений міністерством оборони Росії у відповідному листі до Регіональної делегації Міжнародного комітету Червого Хреста в Росії.
Маршрут для гуманітарного коридору один для евакуації людей: Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.
Жодні інші маршрути не погоджувались. Ми вже маємо інформацію про те, що російська сторона запланувала зрив роботи цього гуманітарного коридору. Готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом. НЕ погодженим. НЕ безпечним.
Закликаємо російську сторону не вдаватися до маніпулятивних дій і виконати обіцянку, яка зафіксована документально.
Домовлено про початок режиму тиші за маршрутом о 9-й годині за київським часом. Часові рамки роботи гуманітарного коридору – з 9-ї ранку до 21-ї години.
Домовлено, що о 10-й годині ранку перша колона має розпочати рух з міста Суми. Також услід за колоною рухатиметься цивільне населення на власному автотранспорті."
Внаслідок воєнних дій російські окупанти знищили 1678 будівель критичної інфраструктури, серед яких:
- транспортна інфраструктура – 182 об'єкти, з яких 79 зруйновано повністю;
- життєзабезпечення населення – 98 будівель, 2 з яких - повністю;
- освітні заклади (школи, садки, університети) – 37 будівель, з яких 3 зруйновано повністю;
- медичні заклади – 20 будівель;
- житлові будинки – 1234 будівлі, з яких 112 зруйновано повністю;
- заклади соціальної сфери – 3 об'єкти;
- інші об'єкти – 127 будівель, з яких 55 зруйнованих повністю.
Янукович звернувся до Зеленського: "Особисто ви зобов'язані будь-якою ціною зупинити кровопролиття і досягти мирного договору" - пропагандистське кремлівське ЗМІ "РИА Новости"
Росія вже на 1-му місці у світі за кількістю санкцій проти неї!
Залізна завіса опускається.
🇺🇦 Ситуація в регіонах
📍Київщина
Бої в Ірпіні. Обстріли у Макарові, район Гостомеля. Рух ворожої техніки на півночі Броварського району. Постійна тривога авіаударів по Василькову, Білій Церкві, Гостомелю, Узину. Регіон готується до евакуації.
📍Кіровоградщина
В області спокійно.
📍Волинь
Ніч була спокійною.
📍Херсон
О другій годині ночі було чутно потужні взриви. Наслідки з'ясовуються.
📍Житомирщина
Ніч була спокійною. Перед тим ввечері – авіаналіт. Удар по двом нафтобазам та промзоні.
📍Запорізька область
Ситуація по області: ворог готується до наступу в бік Запоріжжя, перегруповуючи війська.
В окупованих населених пунктах Пологи, Василіва, Токмак, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар ситуація контролюється очільниками громад.
У цей же час ворог намагається встановити поліцейський режим за допомогою неприхованого терору, спрямованого на цивільниих.
📍Рівненщина
Ніч була тихою.
📍Вінничина
Ніч минула спокійно.
📍Хмельницька область
Повітряна тривога. Намагання обстріляти Старокостянтинів. Атаку відбито.
📍Тернопіль
Ніч була спокійною.
📍Черкаси
В області ніч минула без тривог.
📍Львівщина
Ніч була тихою.
📍Чернігівщина
Чернігівська область: вночі кілька повітряних тривог. Оборонні бої біля Чернігова, в області.
📍Сумщина
Авіаційний наліт по житлових кварталах міста, у приватному секторі. Понад 20 загиблих та поранених, серед яких діти. Сумський район – також авіаудари по селах, по звичайних будинках. Кількість жертв уточнюється.
Охтирка – нічний авіаналіт, бомбили житлові квартали, приватний сектор, продуктові магазини. Знову вдарили по і так розбитій ТЕЦ. Місто 4 день без тепла повністю. Кількість жертв уточнюється, ДСНС розбирає завали.
📍Полтаващина
Ввечері – повітряні тревоги у Лубнах та Полтаві. Вночі – спокійно.
📍Чернівці
В Чернівцях ввечері була повітряна тривога. Ніч пройшла спокійно.
📍Івано-Франківськ
Ніч минула спокійно.
📍Луганщина
Обстріли Попасної, Рубіжного та Сєвєродонецька. У Попасній попадання у психоневрологічний диспансер – 2 загиблих. У Рубіжному – 3 поранених цивільних. Відсутнє газопостачання, частково електрика та вода.
📍Донеччина
Мангуш, останнє смт перед Маріуполем – під контролем росіян. Маріуполь 8 березня ненадовго пробився на зв'язо. У місті важка ситуація. Дуже чекають на гуманітарку.
Волноваху вже зруйнували. Евакуація звідти 8 березня продовжиться.
В районі Авдіївки обстріли. В районі Мар'їнки зранку розпочався бій
📍Одеса
Ніч була спокійною.
📍Миколаївщина
Вчора відбили від місто від окупантів. Вночі лунали вибухи. В області вночі все було тихо.
📍Дніпро
На Дніпропетровщині ніч минула без тривог.
📍Харківщина
Харків вночі – відносно спокійний. В області велися бої в Ізюмському та Дергачівському напрямках.
📍Закарпаття
Ніч була спокійною.
Одна стежина, щоб до дому йшла сама,
Одна любов на все життя,
Одна журба до забуття
І Україна, бо в нас іншої нема!
Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них – син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2022
$10 млрд. Це збитки, яких зазнала транспортна інфраструктура України з початку війни. На відновлення найбільших об’єктів знадобиться один-два роки.
"Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша – Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу, ми так само будемо відновлювати цю країну не самостійно", – міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Зведення від Генштабу:
- Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився.
- Триває героїчна оборона міста Чернігова. Сили оборони Києва продовжують захищати столицю.
- Українські війська проводять оборонну операцію вздовж державного кордону на Півдні та здійснюють прикриття морського узбережжя, ведуть оборонні бої у передмісті Миколаєва.
- У Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на тимчасово окупованих територіях фіксуються факти грабежів, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об’єктах цивільної інфраструктури.
- На окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби, які мають завдання проводити пропагандистську роботу з мешканцями.
Війна в Україні – на сторінках світових медіа. Про що пишуть іноземці?
"Майже через два тижні після вторгнення в Україну уявлення про російські збройні сили, яких мають побоюватися інші європейські країни, було зруйноване."
"Незважаючи на те, що російські сили значно більші за свого супротивника і мають більш досконале озброєння і перевагу в повітрі, вони застрягли майже скрізь, борючись з проблемами тилового забезпечення, очевидним поганим моральним духом військ і тактичними помилками, якими скористалися українські війська.
Не маючи можливості досягти великих військових успіхів, росіяни проводять кампанію невиборчих бомбардувань, тероризуючи мешканців українських міст та сіл."
"Більшість ознак вказують на загострення конфлікту, який ризикує перекинутися на сусідів України з альянсу. Такий розвиток подій став би серйозним випробуванням для президента Байдена і міг би вивести Сполучені Штати та Росію, які мають найбільші у світі арсенали ядерної зброї, на траєкторію прямого бою."
"Можливо, найнезрозумілішим аспектом рішення Путіна про вторгнення є ідея, заснована, очевидно, на нерозуміння того, наскільки Україна змінилася за останні вісім років, що місцеві жителі у таких містах, як Одеса, вітали б російські війська захопленими вигуками та букетами квітів.
Натомість зображення з окупованих південних міст, таких як Херсон, показали, що хоч би скільки би російська авіація не вкладала в конфлікт, результат гри виглядає неясним. Хоробрі беззбройні українці зіткнулися з танками і вийшли на вулиці, розмахуючи українськими прапорами, а російські солдати збентежено дивилися на непокору людей, яких, на їхню думку, вони звільняли."
"Я не боюся": сміливий Зеленський показує своє місцезнаходження в Києві і каже, що "звір" Путін наступним нападе на членів НАТО, якщо Україна впаде, і благає Байдена оголосити безполітну зону, незважаючи на ризик ядерної війни.
"Витративши місяці на те, щоб применшити загрозу війни, він (Володимир Зеленський – УП) напрочуд швидко перетворився з невдачливого політичного аутсайдера на героя воєнного часу та світову ікону порядності. Його харизма та акторський досвід ідеально підходять для війни, зануреної у соціальні мережі".
"Спостереження за тривалою та кривавою облогою Києва ще більше розсердить громадську думку у значній частині світу і, таким чином, може призвести до ще більш жорстких санкцій проти Росії."
Inside this week’s issue of The New Yorker: https://t.co/0OmP9Ct6J8 pic.twitter.com/Cx1dUs4etv— The New Yorker (@NewYorker) March 7, 2022
Як пройшла ніч на фронті
- Росіяни бомбардували Суми, влучивши у житлові будинки. В місті є загиблі і поранені. Під удар ворожої артилерії також потрапила Охтирка на Сумщині, бої за якую ведуться з перших днів війни.
- У Житомирі і околицях окупанти завдали авіаударів по бронетанковому заводу, аеропорту та нафтобазі.
- Українські війська на Харківщині та під Києвом збили три російські винищувачі, один гелікоптер і знищили "крилату" ракету.
Чуєте вибухи вночі? Управління держохорони просить не поспішати писати це в соцмережах. Так ви можете "здати" ворогу позиції українських військових.
Доброго ранку 😊
Росія стала найбільш "підсанкційною" країною у світі, обійшовши Іран, Сирію, КНДР тощо.
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Комісія Європейського Союзу призупиняє співпрацю з російськими організаціями у галузі досліджень, науки та інновацій.
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YouTube заблокував два канали російського пропагандиста Володимира Соловйова.
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Американська компанія Procter & Gamble зупиняє інвестиції та рекламну діяльність в РФ. Залишиться тільки продаж товарів базової гігієни. Компанії належать бренди Pampers, Ariel, Tide, Lenor, Always, Tampax, Braun, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Fairy, Mr. Proper, Oral-B, Blend-a-Med, Old Spice, Safeguard.
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Adidas тимчасово зачиняє свої магазини в Росії. Проте наразі не виходить з російського ринку.
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Група брендів Levi Strauss & Co зупиняє роботу в РФ. Це бренди Levi’s, Dockers та Signature. Компанія також оголосила про збір пожертв благодійним організаціям, що працюють в Україні.
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Apple зупинив роботу реклами застосунків на майданчику App Store у Росії.
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Країну-агресора залишили найбільші аудиторські компанії світу, які ще називають "великою четвіркою".
- Захід почав активно готуватися до нового пакету санкцій проти агресора.
Читайте детальніше: Без "великої четвірки", зате з доларом по 150: підсумки економічного фронту 7 березня