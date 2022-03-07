Дванадцятий день великої війни. Російські фейки, ракети над мирними містами і третій раунд перемовин. ОНЛАЙН

03:19

Свідчення полонених окупантів

Про події у Харкові, 24-го лютого:

"У нас не було задачі. У нас у полку замполіт сам задачі ставив. Коли дорогу почали перекривати цивільні, влаштували бунт, замполіту це надоїло, він сказав стріляти по цивільних."

"Поки наші стріляли, ми спасали з лейтенантом цивільних... Лейтенант підбіг, почав їх з машини витягати і кричати: давайте сюди. Ми їх за блоки (бетонні – УП) поклали, разом із нами. Через хвилин 20 підполковник помітив, що ми цивільних рятуємо. І він віддав наказ стріляти по нас з лейтенантом і по них... Потім ми почали відходити, свої ж мені по ногах почали стріляти."

Російський технік, який мав евакуювати несправні боємашини:

"Приблизно місяць тому нас зібрали в клубі і сказали писати документи, що готовий брати участь у спеціальній операції. Навіть якщо не хочеш писати... Усіх відправили."

"Багато хто (з російськийх військових – УП) вже в дорозі пішов додому. Багато хто просто втікає, нікому нічого не кажучи. Не хочуть воювати. Через що, для чого це? Нікому ця війна непотрібна. Ніхто не хоче її... Просто зараз 7 років в'язниці обіцяють – через це люди ще лишились, у тюрму ніхто не хоче сідати".