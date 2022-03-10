15-й день войны. Россия бомбит роддомы и срывает эвакуацию, Украина все еще просит закрыть небо. ОНЛАЙН

13:55

Головні тези зі звернення Володимира Зеленського

📍Вночі зʼявилась інформація про загиблих у вчорашньому бомбардуванні пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Троє людей ми втратили, серед них – одна дитина, дівчинка. Кількість поранених – 17.

📍Росіянам збрехали, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку – жінок та дітей. Росіянам збрехали, що нібито там засіли "націоналісти". На якихось позиціях. Вони брехали впевнено. Як і завжди.

📍Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати так само, як і ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей.

📍Війна ніколи не буває ізольованою. Вона завжди бʼє і по жертві, і по агресору. Агресор просто пізніше це розуміє. Але завжди розуміє. І завжди страждає.

📍Загалом за вчорашню добу – плюс ще тих, хто не встиг до ночі і продовжив евакуацію вранці, – вдалося врятувати більше 60-ти тисяч українців.

📍Цими днями лідери ЄС збираються, щоб обговорити війну Росії проти України. Щоб обговорити нашу заявку на вступ до ЄС. Ми чекаємо конкретний сигнал. Чекаємо потужну підтримку. Бо це буде справедливо. Це буде по-європейськи.

📍Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та усім, хто долучився до захисту, ми не стали рабами. І ніколи не станемо. Бо це наш дух, це наша доля. Гордість за наші Збройні Сили просто безмежна!