Четвертый день войны: России не удается взять Киев, она ведет бои в Харькове и взрывает нефтебазы. ОНЛАЙН

У багатьох країнах світу проходять мітинги на підтримку України.

У Берліні сьогодні зібралося більше пів мільона наших друзів

This morning more than 500,000 people took to the streets of #Berlin to protest against #Russian invasion of #Ukriane . The world is united against the occupants. #StandWithUkriane 💙💛 pic.twitter.com/F7u8XmTBa1

Так виглядає віче у Амстердамі

Оксфордський університет у Великій Британії

🇺🇦 Can you help me make this post and photo BIG on Twitter? It’s @UniofOxford solidarity protest against the war since we #StandWithUkriane! Please follow @oxford_ukraine media to learn how may we help from the UK pic.twitter.com/YzOuOvshpL