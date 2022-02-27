Четвертый день войны: России не удается взять Киев, она ведет бои в Харькове и взрывает нефтебазы. ОНЛАЙН
24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну.
За перший день боїв українські військові відбили Щастя на Луганщині та стратегічний аеропорт в Гостомелі під Києвом. Не змогли втримати острів Зміїний та два міста на Херсонщині – Нову Каховку та Генічеськ. Росія хоче пустити воду в окупований Крим.
Другий день вторгнення почався з ранньої атаки на Київ. ЗСУ втримали контроль над Черніговом, Херсоном, Миколаєвом та Васильковом на Київщині. Знищили ІЛ-76 з російським десантом, винищувач Су-25 та крилаті ракети на Вінниччині.
На початок третього дня тривають запеклі бої по всій країні, Росія намагається взяти контроль над Києвом – стріляють по житлових будинках і військових частинах.
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Станом на ранок 26 лютого Україна перемагає. Вбито 3,5 тисячі росіян, ще майже 200 взято в полон. Україна втратила 198 цивільних громадян (серед яких 3 дітей) і має 1115 поранених.
Четвертий день війни почався з техногенних катастроф: російські війська підірвали газопровід на Харківщини, горить нафтобаза біля Василькова.
Росія заблокувала сайт 200rf.com, на якому розміщується інформація про полонених та вбитих російських військових. Попри те, телеграм-канал "Шукай своїх" продовжує працювати. Тут так само викладають фото та відео вбитих та взятих у полон.
Чернігів! Ракета влучила в житловий будинок. Загорілись два нижніх поверхи, кількість жертв поки невідома.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму зверненні до росіян: "Вас хочуть просто сховати від реальності. А реальність така, що страждати від цієї війни вам доведеться"
У Києві та Харкові знову лунають вибухи - Держспецзв'язку
🛩 Міністр транспорту Кіпру Янніс Карусос заявив, що Кіпр закриває повітряний простір для російських літаків
Ввечері 27 лютого Володимир Зелеський під час телефонного дзвінка сказав Джонсону, що наступні 24 години будуть вирішальними для України. А Джонсон назвав опір українського народу героїчним.💪
Д-довіра
Закритий повітряний простір в дії!
Рейс російського "Аерофлоту" Москва - Нью-Йорк розвернувся та полетів у зворотньому напрямку, коли вже підлітав до США.
Росія заявляє, що після вторгнення в Україну все ще має друзів у світі – наприклад, Китай.
Генштаб ЗСУ. Інформація станом на початок доби:
- Російські війська продовжують повітряно-наземну наступальну операцію проти України.
- Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь провалилася.
- На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії утримують оборону
- Угруповання Повітряних Сил ЗСУ здійснює відбиття повітряних ударів противника.
- У м. Києві ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.
На вулицях Мадриду в неділю зібралось близько 20 000 людей на підтримку України!
Реакція світової спільноти на воєнні події в Україні:
- "Україна має вступити до ЄС, ця країна — одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім'ї", – заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
- Велика Британія надасть Україні додатково 40 млн фунтів (близько $ 53 млн) допомоги , щоб уникнути гуманітарної катастрофи, викликаної російським вторгненням.
- "Ядерні погрози Путіна – частина схем про створення загроз, яких не існує" – Прессекретар Білого дому Джен Псакі
- Прем'єр-міністр Словаччини пропонує створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС
- Данія передає Україні до 2700 одиниць протитанкової зброї для боротьби із російською армією
- Швеція підтримує здатність України захищатись від Росії і надасть 5 тисяч одиниць протитанкової зброї, шоломи, бронежилети
- Болгарія надсилає Україні гуманітарну допомогу, "щоб громадяни України відчували підтримку нашої країни" - Кирило Петков
- Європейський Союз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії
- Туреччина обмежує прохід в Чорне море для військових кораблів РФ
У неділю на акціях проти війни з Україною у 52 містах Росії затримано понад 2700 людей.
Арахамія: Переговори підуть або у потрібному 🇺🇦 напрямку, або як російський військовий корабель
Знаєте, яке продовження має відоме українське прислів'я "моя хата скраю"? "Першим ворога зустрічаю".
Миколаїв точно знає як зустрічати!
(не)Очікувано?
Білоруси підтримали поправки до Конституції на референдумі
65,16% громадян - ЗА, рішення ухвалено.
Перемовини української делегації з росіянами, які мають пройти на кордоні України і Білорусі, відбудуться у понеділок зранку.
Духовна підтримка вселенського патріарха Варфоломія важлива в цей час.
Ми сподіваємось на швидке настання миру 🙏
Більше 300 перевірених волонтерів в 6 країнах допомагають людям на кордоні з розселенням.🏠
На порталі Разом для України заповнивши коротку форму можна отримати інформацію щодо житла, юридичної допомоги, адаптації на новому місці.
Разом - ми сильні!
Вечірні новини від радника голови ОП Олексія Арестовича 💪
- Ворог повністю припинив рух з півночі у напрямку Києва, деякі підрозділи відходять. Чернігів та Суми — тиша. Спроба денного входа вглибину Харкова провалилася. Куп'янськ — з'ясовується ситуація, не все там так просто. Маріуполь тримається, жодних проблем
- Бердянськ зайнятий російсько-окупаційними військами, там не було наших військ. У бік Херсона підходять невеликі резерви з Криму
- Було здійснено три ракетні удари по Києву: одна невідомо де, одну збили, ще одна потрапила в Софіївську Борщагівку. Дані з'ясовуються. Були повітряні удари по аеродрому в Житомирі та по Запоріжжю
- Повітряна тривога лунає у багатьох містах, але вона не завжди означає, що ракети або літаки прямують безпосередньо на місто. Вона оголошується скрізь по факту їх злету, тому що не зрозуміло, куди летять ракети. І громадянам треба приховатися на цей час
- Настрій в нас оптимістичний. Ми здійснюємо вдало оборонну операцію
- Втрати противника: 4000 особового складу (біля 1500 вбитих та 3000 поранених), знищено та пошкоджено 27 літаків, гелікоптерів — 26, танків — близько 150, бойових броньованих машин — понад 700, гармат — близько 70, ЗРК Бук — 1, РСЗВ — 4, бойові катери — 2
- Зранку нас чекає ще ряд гарних новин. За дві доби понад 100 тисяч резервістів прибуло до ЗСУ та ТрО. Загрози великим містам немає
Херсонська ОДА повідомила, що російські окупанти під виглядом "евакуації" планують використати мирних жителів у вигляді живого щита.
ЗСУ, влада і ТО не планує проводити евакуації. Евакуацією займається виключно місцева влада.
Бомбосховище в Київському пологовому будинку
"Дорогі Дітки! Ви вже народилися сильними і мужніми! Будьте нам здорові ♥🙏" – лікар Антон Шкіряк.
У всіх адмінбудівлях Бердянська – окупанти, заявив в.о мера, депутат міськради від ОПЗЖ Олександр Свідло.
У місті відключили телебачення, а мешканці почуваються беззахисними.
Двоє місцевих жителів розповіли УП, що в місті не було ні військових, ні територіальної оборони. Також, за словами місцевої журналістки, окупанти засіли на каналі, що належить нардепу від ОПЗЖ, власнику російського паспорта Олександру Пономарьову.
🇺🇦 Тепер перерахувати гроші для Збройних сили України можна через Дію
Зведення на 23:30:
- У всіх країнах Євросоюзу заборонять мовлення Russia Today і Sputnik.
- Російська окупанти в Криму забирають чоловіків на війну проти України у складі різних підрозділів армії РФ.
- ЄС зупиняє імпорт пального з Білорусі та не продаватиме країні технології.
- На Херсонщині домовились з російськими військовими про евакуацію людей з двох окупованих населених пунктів Новокаховського району.
- На Житомирщині українські військові застосували безпілотники "Байрактар" і знищили окупантський ЗРК "Бук"
Ще чотири окупанти здалися в полон 💪
На жаль, не всі на містах готові триматись до останнього🙁
Міський голова Куп'янська, що у Харківській області, Геннадій Мацегора заявив про підконтрольність міста військам РФ.
У 2020 році його обрали мером від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".
"Нужна налаживать нормальную жизнь", – сказав Мацегора.
💔Дуже щемко від таких історій
У Білорусі тривають акції протесту проти війни
Офіціно відомо про 173 затриманих з Мінська, Барановичів, Ліди, Докшиць, Гродна, Полоцька, Новополацька, Жодино, Вітебська, Світлогорська, Гомеля, Заславля, Могильова, Бобруйська та Слуцька.
🍗🍟McDonalds та KFC повернулися! Заклади фаст-фуду тепер волонтерять.
У KFC готуватимуть їжу для воєнних госпіталей, лікарень, територіальної оборони, воєнних.
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МакДональдз надаватиме місцевим радам продукти, які не потребують приготування: булки, донати, десерти, сир, молоко, воду, соки, помідори, скибки яблук, а також яйця, стакани, вилки, ложки, мішалки.
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У Бердянськ зайшла російська військова техніка. Мешканці говорять, що окупанти мародерять у продуктових магазинах.
У багатьох країнах світу проходять мітинги на підтримку України.
У Берліні сьогодні зібралося більше пів мільона наших друзів
This morning more than 500,000 people took to the streets of #Berlin to protest against #Russian invasion of #Ukriane. The world is united against the occupants.#StandWithUkriane 💙💛 pic.twitter.com/F7u8XmTBa1— NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022
Так виглядає віче у Амстердамі
Оксфордський університет у Великій Британії
🇺🇦 Can you help me make this post and photo BIG on Twitter? It’s @UniofOxford solidarity protest against the war since we #StandWithUkriane! Please follow @oxford_ukraine media to learn how may we help from the UK pic.twitter.com/YzOuOvshpL— Aleks Majak (@Alexandra_Majak) February 27, 2022
Прага
#Prague. Amazed by all the support!! #StandWithUkriane pic.twitter.com/1ENqJOHoyv— Kira Rudik (@kiraincongress) February 27, 2022
Де-де, а на Одещині точно прислуховуються до порад військових по дезорієнтуванню ворога👌
В Одеській області вивісили вказівники "На х*й, знов на х*й, до Росії знов на х*й". Борд справжній – нижче скріншот з відео, яке УП надіслали очевидці.
За чотири дні війни Росії проти України загинуло 16 дітей
Український боксер Василь Ломаченко, який ще донедавна називав війну між Україною та Росією "дерибаном у верхах", вступив до лав територіальної оборони Одещини.
|Василь Ломаченко на фото зліва
Легендарний український пілот, якого прозвали "Привидом Києва", збив 10 російських літаків.
Російська ракета зруйнувала історичну будівлю Чернігова.
"Це зробили нацисти 21-го століття – російські загарбницькі війська", – Чернігівська ОДА.
🇬🇪 Грузини відмовилися допомагати російському суднові зі словами "Русский корабль, йди нах@й"
"Русский корабль, йди нах@й"— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022
- Давайте без политики, у нас топливо заканчивается"
- Ну если заканчивается, берите весла. Иди нах@й окупант pic.twitter.com/ZIuJPyZZtS
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомлятиме про актуальну ситуацію всіх абонентів Київстар в Україні.
СМС-повідомлення надходитимуть з адреси DSNS UKR.
"Охтирка є, Охтирка є, Охтирка є, є, є, є, а Щастя є, Щастя є, Щастя є, є, є!"
Студенти Української академії лідерства співають осучаснений варіант пісні «Надія є» у підвалі під час повітряної тривоги в Тернополі— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022
Відео надане УП pic.twitter.com/P7KX6Mh3g9
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи. Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею.
"Від обстрілів окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури. Люди постійно перебувають у підвалах", – голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
ЄС повністю зачиняє авіапростір для Росії!
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній попросив Московського патріарха Кирила забрати тіла вбитих в Україні солдатів РФ.
Зведення з фронту на 19:00:
- Київ створює гуманітарний штаб для допомоги киянам.
- Українські військові на Чернігівщині знищили танкову роту російських окупантів разом з особовим складом.
- У Білорусі протестують проти нападу Росії на Україну, є перші затримані.
- У знак солідарності з Україною Світова мережа онкологів OncoAlert припиняє будь-яку співпрацю зі спільнотою російських онкологів та конгресів Росії.
- МОЗ і Червоний Хрест відкрили благодійний рахунок для лікарень.
- Зеленський пообіцяв військовим зарплату в 100 тисяч гривень.
|Знищений росіський танк на Чернігівщині
"Белорусы, трусы, предатели родины. Лукашенко, зассавши, сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину. Эти два гандона используют территорию Беларуси, чтобы атаковать братскую Украину ", – соліст гурту "Ляпис Трубецкой" Сергій Міхалок закликав білорусів саботувати будь-які заклики Лукашенка наступати на України.
А у 2014 році пісня Ляпіса "Воины света" стала неофіційним гімном Євромайдану та протестів у Білорусі.
🇺🇦 85 годин оборони України
Міністр оборони Олексій Резніков та Президент Володимир Зеленський: "Ми радимо окупантам йти додому. Поки не пізно. Тримаймо стрій!"
Російська служба BBC розшукала матір 19-річного російського військового, якого ЗСУ взяли в полон.
Хлопця звати Рафік Рахманкулов, він служив у четвертій гвардійській танковій Кантемирівській дивізії. На службу пішов влітку 2021 за "військовою дисципліною, зарплатою та житлом".
Про те, що Рафіка перекидатимуть в Україну, нібито ні матір, ні сам Рафік не знали.
Востаннє Наталя говорила з сином 23 лютого – за день до нападу Росії на Україну.
|Рафік Рахманкулов зліва
Оперативно підписуймо петицію до НАТО, щоб закрити небо над Україною від ракет.
Треба за 6 днів набрати 1млн голосів. За перші години маємо майже 450тис! 💪
Докази воєнних злочинів – цеглинки в суди проти Росії та її керманичів. Як їх збирати?
Штаб правозахисників, які цим займаються, склав пам'ятку для всіх громадян.
Росіяни спалили "Мрію" – один з найбільших та найпотужніших у світі літаків українського виробництва згорів внаслідок повітряної атаки на аеропорт у Гостомелі.
Білорусів закликають не коритись волі самопроголошеної влади Лукашенка і не йти на віну проти України.
Президент Володимир Зеленський.
Музикант і екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.
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Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.
Валерій Степанович, підполковника запасу, засновник руху "Чорний орел", відомий в спецназівських колах колишній командир 38-ї гвардійської мобільної бригади.
Колишній віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко.
Білоруси ніколи не мали жодних негативних почуттів до українців. Ми два дружніх народи. На війну проти України білорусів штовхає паскуда лукашенко. Тому у білоруської армії є один гідний вихід - повернути свою зброю проти кривавого диктатора та звільнити Білорусь!— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) February 27, 2022
Володимир Кличко, боксер, брат мера Києва.
Телеведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур).
Я знаю, що мене читаю білоруси. Друзі, не дайте втягнути себе в цю війну.— Майкл Щур (@MichaelShchur) February 27, 2022
Наші люди всюди: четвертий день на підтримку України виходять по всьому світу! Зокрема в Сан-Дієго (США), Баку (Азербайджан), Валенсії (Іспанія).
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На "світлу" сторону також перейшов Драко Мелфой – тобто Томас Фелтон, який його грав у Гаррі Поттері, написав пост на підтримку України.
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Український хор у Нью-Йорку заспівав Духовний гімн України.
Час діяти. Звернення "Української правди" до російських знаменитостей, діячів культури та креативних індустрій
Офіційно: українська делегація проведе перемовини з росіянами завтра. Це відбудеться на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять. Хто саме представлятиме Київ, поки невідомо.
Поки квітневий концерт "Бумбоксу" в Києві під питанням, Андрій Хливнюк, що пішов у тероборону столиці, співає "Ой у лузі червона калина" 💔
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УРА! Колону небезпечних терористів під літерою V знайшли та зупинили!
Путін наказав перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування.
Віктор Медведчук втік з-під арешту.
У Хмельницькому на базі театру Шевченка працює центр допомоги біженцям – там можна отримати житло та їжу.
Також волонтери просять місцевих про допомогу – треба сокири, лопати та бензопили!
Місцеві волонтери про потреби і можливість допомогти pic.twitter.com/9BW7H3n2Iy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022
Переговори між делегаціями України та Росії відбудуться на кордоні України з Білоруссю у Гомельській області, повідомляють росЗМІ.
"Без жодних попередніх умов. Це важливо. Вони ініціювали. У нас буде дуже правильна делегація", – заявило нам джерело в українській владі
🇺🇦 "Волноваха наша. Але ситуація у місті вкрай важка. Артобстріли не припиняються вже другий день. І у дані хвилини також гатять", – речниця Донецької ОДА Тетяна Ігнатченко.
Зведення з фронту на 14:25:
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Вночі та вранці з боку Донецька йшла атака на Маріуполь, але її вдалося відбити. Вдалося взяти 6 полонених, зараз вони дають свідчення.
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Російські війська у неділю зранку спробували просунутися в бік міст Буча, Ірпінь і Гостомель на Київщині, але були зупинені Збройними силами України.
За словами мера Ірпеня, ворожі танки зайшли в Ірпінь зі сторони Бучі, але напад відбито.
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Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Жителів Київщини просять повідомляти про її місцеперебування.
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Збройні сили України повністю відновили контроль над Харковом, іде зачистка міста від окупантів.
- У Миколаєві з місця бою вилучили 23 артснаряди і 2 гранати: вони знищені.
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На Сумщині російські війська розстріляли автобус з цивільними і не підпускають до нього "швидкі допомоги".
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За даними Міноборони, Росія втратила за три дні:
- Літаки 27
- гелікоптери 26
- Танки 146
- Бойові броньовані машини 706
- Гармат 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобільна техніка 30
- Цистерни 60
- БпЛА ОТР 2
- Кораблі/катери 2
- Засоби ППО
- Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється).
Луцьк сьогодні:
Російські військові захопили два українських судна із мирними екіпажами – танкер "Афіна" та суховантаж "Принцеса Ніколь".
⚡Зеленський переговорив з Лукашенком – буквально годину тому з'явилася інформація, що є ймовірність участі Білорусі у війні Росії проти України.
Трохи позитиву з Сум, де вже четвертий день точаться бої
P.S. "Сумська паляниця" – місцевий хлібзавод.
Білорусь може офіційно кинути сили на підтримку Росії
Існує велика вірогідність, що самопроголошена влада Лукашенка в найближчі години ухвалить рішення про участь у війні Росії проти України. Це означатиме задіяння всіх сил та засобів збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.
Треба дзвонити та писати всім знайомим в РБ та говорити про це і просити не йти на війну проти українців. Матерям та дружинам – не відпускайте своїх чоловіків на загибель.
🤝 Як допомогти та не нашкодити українській армії
Як боротися з окупантами самотужки:
- замальовуйте дорожні знаки та назви населених пунтків, щоб дезорієнтувати ворога
- кидайте "коктейлі Молотова"
- якщо побачили колону російських танків, після неї обов'язково поїде колона бензовозів – зробіть усе, щоб вона не пройшла (тобто ті ж завали дерев, блокуйте дороги, розтягуйте сітки з воріт). Немає палива – немає техніки
- паліть ліс, якщо на 100% впевнені, що там засіли окупанти
- обкопуйте населені пункти, якщо маєте ескаватори
- якщо маєте оптичний приціл, не обов'язково стріляти з близька – можна цілитися в техніку, по колесах
- якщо ворог на підході, паліть солому та шини – чорний дим дезорієнтує
- знищуйте мітки, наприклад такі 🔽
Позначки ворога! Знищуйте їх!https://t.co/3H2ZLruEf4 pic.twitter.com/W1CctwKpEV
— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 26, 2022
Як допомогти територіальній обороні свого міста:
- розсипайте на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо – це допоможе побачити, чи було проникнення на дах
- не впускайте до під’їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі
- не долучайте до сусідських чатів нових користувачів.
Як поводитись на блок-постах: зменшіть швидкість, завчасно підготуйте документи для перевірки, вимкніть фари, нічого не знімайте, чітко відповідайте на запитання українських військових, будьте готові відкрити багажник для огляду.
Контроль над Харковом повністю український! 🇺🇦
Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022
ЗСУ повідомляє про отримання великої партії ракет класу "повітря-повітря". Наші льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить!
На Сумщині російські війська розстріляли автобус з цивільними і не підпускають до нього "швидкі допомоги".
ЗСУ розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V
Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва.
Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення
Історія від заступника командувача Тероборони Сергія Собка
Зустрів хлопця біля свого кабінету:
- Ви хто?
- Хочу в ТрО
- Скільки тобі років?
- 16 - Де батько?
- Тримає оборону в Чернігові.
- То що ти тут робиш?
- Хочу з вами захищати Київ.
Нагадуємо, що Збройним силам можна допомогти фінансово. Ось спеціальний рахунок:
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Для зарахування коштів у USD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Якщо готові допомогти армії руками і часом, ось тут адреси і контакти, як і де вступити в територіальну оборону.
Дякуємо всім українцям і українкам, які боронять країну! 🇺🇦
Від Харкова, Сум, Києва і всієї України. Росіянам тричі:
Україна перехопила розмову ворогів про їхню поразку під Гостомелем! 🇺🇦
Російська влада звітує про свої перемоги, а армійці тим часом передають одне одному, що вони "розп**дошені".
"На мосте з Гостомеля на Київ потрпаили під обстріл. Техніка знищена повністю. Частина нас відходить у бік аеропорту лісом".
Зведення з фронту на 11 годин:
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На Сумщині охоронці кордону та нацгвардійці вступили в бій з диверсійно-розвідувальною групою. Два прикордонники загинуло, один нацгвардієць поранений. До обласного центру з південного сходу також насувається велика колона техніки противника.
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У місті Буча, що у Київській області, тривають ворожі обстріли – горить житловий 9-поверховний будинок.
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У Харкові яастину техніки і групи росіян, які прорвалися в місто, вже ліквідовано. Влада просить людей повідомляти про місце знаходження решти.
❗️Палаюча бронетехніка російських окупантів у Харкові— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 27, 2022
Захисники України підпалили колону російської бронетехніки у Харкові. https://t.co/Oj62fdP7Ss
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На Чернігівщині люди вийшли на вулицю і юрбою заблокували колону російських окупантів 💪
На околицях міста Корюківка, що на Чернігівщині люди юробою блокують пересування окупаційної техніки противника. Беріть приклад з Корюківки!— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 27, 2022
Ми на своїй, Богом даній землі!🇺🇦https://t.co/c7fxr2k6Eb
- Основні зусилля ворог зосередив на Поліському та Сіверському операційних напрямках з метою блокування Києва. Російська армія відчуває гостру нестачу палива та продовольства, тому активно використовується залізнична інфраструктура Республіки Білорусь з метою доставки військових вантажів для російських окупаційних військ на територію України.
Ворог тікає і кидає техніку. Фото із села Бобрик, на півночі Полтавщини pic.twitter.com/WjDR2dQMxL— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022
Наслідки вчорашніх обстрілів у Сумах. Ввечері 26 лютого ворог випустив залп по приватному сектору в Сумах. На щастя, постраждалих немає. Але два будинки знищені вщент.
Поруч розташований геріатричний пансіонат, з якого вилетіло 17 вікон.
Вчора ввечері (26 лютого) ворог атакував приватний сектор у Сумах. Два приватних будинки знищено вщент. Постраждалих немає. pic.twitter.com/KcDB2gOGoq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022
Що Байрактар животворящий робить! У руках українських захисників, звісно
Upd. про обстріл двору в Києві. Да даними КМДА, на вулиці Лаврухіна у Деснянському районі на стоянці загорілися кілька автомобілів.
На жаль 😞 Вчорашня перемога виявилась дещо перебільшенням.
ЄС та G7 не схвалили повне відключення Росії від SWIFT, попри очікування. У спільному рішенні держав Євросоюзу та G7 йдеться про те, що лише "окремі російські банки будуть видалені з системи SWIFT".
СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників.
Це документи військових, яких українські захисники розгромили під Гостомелем. У паперах – поіменні дані загарбників секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор, бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів, схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо, умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.
Поки росіяни брешуть, що не стріляють по мирних мешканцях, їхній снаряд прилетів у столичний район Троєщина
Росіяни обстрілюють Київ. "Прилетіло" на Троєщині pic.twitter.com/YaRX91vVDs— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022
Світ з нами 🇺🇦
I’m Ukrainian 🙌🇺🇦 pic.twitter.com/o2ZDNmmSGR— Sevgil Musaieva (@SMusaieva) February 27, 2022
В Одесі депутат міської ради пропонує винагороду за пошук російських диверсантів: від 100 до 1400 доларів залежно від того, чи це відео, чи безпосередньо знайдений "сильно пом'ятий, але живий" бойовик і колаборант.
Депутат Олексій Нагаткін, до речі, обирався колись від "Партії Шарія" 🇺🇦
Росіяни продовжують стверджувати, що не стріляють по українськиї містах. І звинуваючуть у цьому саму ж Україну 🤬
Зведені дані воєнних дій за останні чотири години:
- Основні бойові дії тривають на найближчих підступах-до столиці.
- У місті Роздільна Одеської області прикордонники, поліцейські та тероборонівці виявили ДРГ. Відбувся обстріл, затримано одного з диверсантів.
- У Києві нацгвардійці затримали чоловіка, який надсилав дані військових об'єктів на російські номери.
- Ситуацію в Миколаєві контролюють Збройні Сили України, танки та бронетехніка на території міста – українські.
- В Харкові відбувся прорив військової техніки ворога в центральну частину міста.
- Каховська ГЕС перебуває під контролем російських окупантів з 24 лютого, Нова Каховка окупована, хоча російських військ у місті немає
- У місті Буча, що у Київській області, тривають ворожі обстріли – горить житловий 9-поверховний будинок.
- До міста Суми з південного сходу насувається велика колона техніки противника.
- Українські повітряні сили збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі.
Черговий воєнний злочин не лише Росії, а й Білорусі!
З території Білорусі випустили крилату ракету по Києву. Повітряні Сили українських захисників збили її!
Як світ реагує на війну Росії в Україні
- Словенія виступила за надання Україні перспективи членства у ЄС.
"Якщо ЄС не буде розширюватися - то буде розширюватися хтось інший… Ми повинні підготувати амбітний та конкретний план швидкої інтеграції України у ЄС до 2030 року", – йдеться у заяві прем'єрів Словенії і Польщі.
- Фінляндія закриває своє небо для російських літаків.
- Норвегія, яка досі утримувалась від надання Україні військової допомоги для відсічі агресії РФ, перегляне свою позицію.
"Ця ситуація дуже особлива і нам варто заново подивитися на положення законодавства", – сказав прем’єр.
В Харкові відбувся прорив військової техніки ворога в центральну частину міста
Ситуацію в Миколаєві контролюють ЗСУ, танки та бронетехніка на території міста – українські, - міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
Оперативна інформація станом на 6:00 - ЗСУ
- Російські війська знизили темпи наступу, особовий склад виснажений, мають місце факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі в бойових діях проти України та здачі у полон
- Основною тактикою дій окупантів залишається рух та захоплення невеликих міст, сіл та автомобільних шляхів сполучення.
- Основна мета противника полягає у блокуванні столиці нашої Батьківщини, міста Києва, залишається невиконаною.
- Російські окупанти переходять до активного застосування ДРГ
- Нанесено ураження по нафтобазі у Василькові та зруйновано газогін в місті Харкові.
- Окупанти продовжують підступно наносити ураження багатоповерховим житловим будинкам.
- Протягом доби російські окупанти били по Києву та іншим містам балістичніми та крилатими ракетами та застосовували авіацію з території ТОТ АР Крим та Республіки Білорусь.
- У Мозирському районі Білорусі сформовано групу російських бойових вертольотів
- Зруйновано залізничні шляхи сполучення з країною агресором.
- Втрати окупаційних сил на кінець третьої доби збройної агресії склали: більше 3000 осіб та понад 200 - полонених (інформація уточнюється); 16 літаків, 18 вертольотів, 102 танків, 540 од. ББМ, 1 ЗРК БУК, 20 од. автомобільної техніки
Російська ракето, іди…
За лічені хвилини після удару російською ракетою та вибуху серед палаючих резервуарів з пальним на нафтобазі KLO вдалось врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом.
Нова Каховка на Херсонщині повністю під контролем російських військ, вони захопили місьвиконком, зняли всі українські прапори з будівель — міський голова Володимир Коваленко
У столиці диверсійно-розвідувальна група ворога розстріляла родину з трьома дітьми, дорослі та одна дитина загинули.
ЗСУ дякує за підтримку!
За дві доби 25-26 лютого українці перерахували на спецрахунок НБУ:
560 тис. платежів на 375 млн грн з карток єПідтримка;
900 тис. транзакцій на 785 млн грн з особистих карток.
"Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми" - Олексій Резніков
Операція по обороні Києва проходить відповідно до прийнятих рішень. Мешканці міста можуть бути впевненими, що ворог не пройде. - Ганна Маляр
- Ми знаємо, де знаходиться російський окупант, і знищимо його усіма доступними засобами - Командувач оборони Києва - генерал-полковник Олександр Сирський
Заява від SWIFT: "Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб з'ясувати деталі організацій, на які поширюватимуться нові санкції, і ми готуємося виконати їх відповідно до юридичних інструкцій"
Сторінку Кадировa в Instagram заблокували з 9 мільйонами фоловерів.
Люди чекають у Львові потяги до Польщі: дехто пропускає вже третій, бо немає місць
Пожежу на нафтобазі біля Василькова не можуть почати гасити, бо триває бій за аеропорт. - голова Київської ОДА
|Пожежу видно з Києва