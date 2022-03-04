Дев'ятий день відсічі. Росія атакує атомну станцію і мирні будинки. ОНЛАЙН

07:05

Зведення від Генштабу станом на 06.00:

Волинь. Противник перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі.

Полісся. Угруповання окупантів проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

Сіверщина. Російські війська проводять наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів.

Слобожанщина. Ворог наступає у напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі. Захопив Балаклею. Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.

Донеччина. Продовжуються наступальні дії на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках. Противник вийшов до населеного пункту Новоолександрівка та оточив Маріуполь.

Луганщина. Бойові дії в напрямку Старобільська.

Таврійщина. Противник, силами до п’ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.

Миколаївщина. Окупантів зупинили, але вони мали частковий успіх на напрямку Вознесенська. Є переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму.

В Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

Одночасно, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.

Для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.

🇺🇦 На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників. Боротьба триває! Перемога буде за нами! Слава Україні!