Дев'ятий день відсічі. Росія атакує атомну станцію і мирні будинки. ОНЛАЙН
24 лютого 2022, після 8 років гібридної війни, армія Володимира Путіна почала повномасштабний наступ на Україну.
Російські війська порушили кордон одразу в кількох українських областях. Напали на прикордонників, обстріляли аеропорти і військові об'єкти. Уже наступного дня окупанти почали атакувати Київ. Під ворожий вогонь стали регулярно потрапляти мирні мешканці і цивільні об'єкти.
28 лютого почались перемовини між українською та російською сторонами. Після другого раунду – 3 березня – сторони домовились лише про гуманітарні коридори.
Вночі з 3 на 4 березня окупанти почали наступ на Запорізьку атомну електростанцію.
Що відбувається на фронті, в Україні та за її межами – щоденно в онлайні "Української правди".
Читайте також онлайни за попередні дні: Перший, Другий, Третій, Четвертий, П'ятий, Шостий, Сьомий, Восьмий.
Тут поміж битої цегли, бетону і арматури – книжки, дитячі малюнки, фотографії. На одній з них зі зворотної сторони підпис "Киев. 1989 год". Чомусь здається, що автор цього рядка, якщо ще живий, найближчим часом не готовий як раніше користуватись російською мовою. Сьогодні вона викликає відразу.
Поряд з розбитим будинком – черга в Новус. Містяни тримаються в ній як графиня, що програла свій капітал в карти – пригнічені, але ввічливі і з прямою спиною.
Наступна "пам’ятка" на вашому шляху – згорілий автомобіль поліції неподалік Південного залізничного вокзалу. Він був знищений від уламків ракети, яка була нещодавно збита в цьому районі. Встигаємо зробити буквально пару фото, і майже одразу отримуємо емоційну рекомендацію від місцевих силовиків "видалити фото і їхати далі".
Читайте повністю і дивіться фото в матеріалі УП "Репортаж з Києва. Війна очима журналіста"
🇺🇦 Підтримки від Ілона Маска забагато не буває. У твіттері Ілон написав, що підтримує Україну. А також людей в Росії, які не хочуть війни.
"Неприємно це говорити, але нам потрібно негайно збільшити видобуток нафти та газу. Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів. Очевидно, що це негативно вплине на Tesla, але стійкі енергетичні рішення просто не можуть реагувати миттєво, щоб компенсувати експорт російської нафти та газу".
Щодня тисячі людей по всьому світу виходять на головні вулиці своїх міст, щоб висловити підтримку Україні і засудити війну Росії.
На дев'ятий день війни Володимир Зеленський через телеміст звернувся безпосередньо до мешканців європейських країн. Люди вийшли на центральні площі Тбілісі в Грузії, Франкфурта-на-Майні в Німеччині, Празі в Чехії, Вільнюсі в Литві, Парижі й Ліоні у Франції, Сербії, щоб послухати звернення президента України 🇺🇦
What absolutely extraordinary scenes from Tbilisi, Georgia 🇬🇪🇺🇦#StandWithUkraine️ #UkraineRussiaWar #RussiaUkraine #UkraineWar #UkraineUnderAttaсk #UkraineRussianWar pic.twitter.com/GUIHTNCzrG— Ukraine News UK (@UkraineNewsUK) March 5, 2022
#Serbia protests in SUPPORT OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. Think twice before letting them into #EU. #UkraineUnderAttaсk @vonderleyen @Europarl_EN @NATO @JJansaSDS @AndrejPlenkovic pic.twitter.com/crBX5O7HQl— Greg #WeStandWithUkraine 🇺🇦 (@gregetz) March 4, 2022
Der Römerberg ist voll.— Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (@IGFM_DE) March 4, 2022
Frankfurt zeigt seine volle Solidarität mit der #Ukraine!#StandWithUkraine️ #StopPutinNOW #NoToWar #UkraineUnderAttaсk
Die #Ukraine verteidigt die Freiheit Europas, sagt @ZelenskyyUa . pic.twitter.com/V1fDFpS8ah
💪👔👗У Росії перестають працювати бутіки брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent
Зведення від Генштабу
Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та застосовує високоточну зброю.
Основні зусилля окупанти зосереджували на оточенні міст Київ та Харків.
💪Санкції в дії – росіяни бідніють. Яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка арештували в Італії. Їхня приблизна вартість 140 мільйонів євро.
🥤Свято більше не наближається з Coca-Cola
Після того, як компанія Coca-Cola продовжила працювати в Росії, незважаючи на війну проти України, українські мережі супермаркетів почали масово відмовлятися від товарів компанії.
З полиць магазинів вже прибирають усю продукцію торговельні мережі компанії Fozzy Group: "Сільпо", "Фора", FOZZY Cash&Carry, "Thrash Траш", VARUS та NOVUS.
Продукти компанії Coca-Cola – це газовані напої Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, мінеральна вода BonAqua, холодний чай FuzeTea, соки Rich, енергетичні напої Monster Energy Drink та Burn.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки закликає заходити на офіційні сторінки міжнародних компаній, які продовжують свій бізнес в Росії, і писати у коментарях до їхніх постів, що вони фінансують війну.
"Поки хтось в РФ розвиває бізнес, в Україні від рук агресора гинуть люди! Негайно припиніть співпрацю з терористами!" – кажуть в Центрі.
А Твіттер України звертається до вічного конкурента Coca-Cola Pepsi: "Це вже не про смак, а про добро і зло. Coca-Cola вибрала останнє. Pepsi, настав час для контратаки".
Сидячи в підвалах в очікуванні кінця повітряної тривоги, діти малюють Україну – таку, яка вона є сьогодні, і таку, про яку вони мріють
"Українська правда" продовжує публікувати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.
Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.
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Короткі підсумки з війни з 18:00 до 00:55
Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ними населених пунктах. У Гостомелі вороги взяли в заручники десятки мирних людей.
На Харківщині українські військові перейшли в контрнаступ проти російських загарбників у межах області.
На Донеччині обстріляли місто Покровськ сетними реактивними снарядами, використання яких є військовим злочином.
На Луганщині ворог продовжує цілодобові обстріли.
На Сумщині місто Тростянець окупувала ворожа російська армія
Невідомі підірвали міст, який сполучав Одеську область з невизнаним Придністров'ям.
У Миколаївській області ЗСУ вибили ворожі підрозділи з аеродрому "Кульбакіне". Російські війська відійшли до авіаремонтного заводу.
Денис Шмигаль: "Сьогодні у нас два головних завдання.
Перше – це забезпечення потреб ЗСУ та інших збройних формувань.
Друге – забезпечення цивільного населення товарами першої необхідності навіть в тих регіонах, які наразі заблоковані через бойові дії чи окупацію, організація зелених коридорів для евакуації цивільного населення, доставка гуманітарних вантажів".
🐦🥰Надзвичайно миле відео з фронту: пташки передають цьом нашим захисникам
March 4, 2022
Володими Зеленський та Дмитро Кулеба розчаровані та обурені "бездіяльністю" НАТО.
Зараз гостро стоїть питання безпілотної зони для України, рішення щодо якої може, але не хоче, принйяти Альяс. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що створення США та їхніми союзниками по НАТО безпольотної зони в Україні може призвести до повномасштабної війни в Європі.
"До війни український народ вважав, що НАТО – це сила, а ЄС є слабким і нерішучим. А після початку війни народ побачив, що все навпаки. Що Євросоюз має характер, має силу, застосував безпрецедентні санкції, створив фонд для фінансування ЗСУ, дав нам статус кандидата та перспективу членства, а НАТО не може вирішити нічого", – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зі слів президента, усе, на що спромігся Альянс на сьогодні – це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива для України: "Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє!".
Фоторепортаж з воєнного Києва: Війна очима журналіста
📸Фото Наталії Кравчук
😥З початку вторгнення окупанти поранили більше 840 дітей – Данілов
"Увесь континент знатиме місто Харків, місто Чернігів, місто Суми, місто Волноваха, місто Маріуполь, місто Миколаїв та багато інших наших міст. Живих міст, міст, які витримали найстрашнішу навалу з часів Другої світової війни. Я говорю це спеціально, як доконаний факт. Витримали. І незалежно від того, яка ситуація цієї хвилини.
Стратегічно усе зрозуміло – українці єдині від Ужгорода до Харкова, від Києва і до Херсона", – Володимир Зеленський.
У Гостомелі російські війська; близько сорока цивільних у заручних – Цаплієнко
Місто Тростянець захопили й окупували росіяни.
За словами голови ОДА, окупанти контролюють підстанцію швидкої допомоги; не дозволяють медикам виїжджати на виклики, лише до дітей у екстрених випадках. Погрожують розстрілом, якщо медичний персонал виїде самостіно на виклик.
Швидку з інших населених пунктів не пускають.
Росіяни обстріляли касетними снарядами місто Покровськ на Донеччині. Використання таких снарядів є військовим злочином.
У штабі ООС, ДСНС попереджають щодо небезпеки, адже у цих вибухонебезпечних предметах гелеві підривники. Якщо вони вийшли з касети – переведені в бойове положення й спрацюють у період до 20 годин. Також вони реагують на перепади температур, тому в жодному разі ці предмети не можна переміщати.
⚡Тепер Росія не тільки без Фейсбуку, а ще й без Твіттера
💪Більше 100 команій-гігантів більше не ведуть бізнес з росіянами
"Результати масштабні. На сьогодні світовий бізнес буквально відправляє Росію у вільне плавання у відповідному напрямі.
Це конкретні удари, біль яких відчують усі росіяни", – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Володимир Зеленський під час звернення до жителів європейських міст вшанував хвилиною мовчання українських бійців, які загинули у війні, та цивільних.
"Народи Європи, не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримуйте Україну, ми прагнемо цього...
Не мовчіть, підтримуйте Україну. Бо якщо Україна не витримає – не витримає і вся Європа. Якщо Україна впаде – впаде вся Європа", – сказав український президент.
💪Харківщина отримує гуманітарну допомогу
"Для нас найважливіше, щоб гуманітарна допомога якнайшвидше потрапила до людей. Це продукти харчування, одяг і побутова хімія. Абсолютно все найнайнеобхідніше", – Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.
Харківський обласний логістичний центр: гуманітарна допомога надходить до всіх жителів Харківщини. Відкриваємо пункти «Нової пошти» та транспортуємо продовольчі товари до районів Харкова.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 4, 2022
Харківщина - тримає оборону 💪 pic.twitter.com/6FjsHf8NO2
⚡У Росії вирішили заблокувати Facebook
"Я хотів би окремо сказати деяким народним депутатам від ОПЗЖ: якщо ви ще будете "шлятися" по наших блокпостах – вас там будуть просто вбивати.
Це ви спільно привели в нашу країну війну, спільно з російськими агресорами, тому що ви є – колаборанти", – секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на те, що Нестор Шуфрич фотографував українські блокпости.
🇱🇹🇱🇻 Європейські столиці висловлюють підтримку Україні перейменуванням вулиць
Так, у литовському Вільнюсі, вулицю, де є російське посольство, перейменували на Героїв України.
А у латвійській Ризі – на Незалежності України.
З початком війни в тероборону українських міст пішли вчителі, дизайнери та айтішники. Охочих було настільки багато, як розповідають УП у київській теробороні, що з часом людей без бойового досвіду та досвіду служби, навіть звільнили.
Один з київських айтішників, що нині перебуває в ТРО Києва, написав УП кілька слів про свій досвід:
"Мене звати Влад, мені 25 років і я фронтенд-девелопер. З першого дня війни я знаходжусь у київській теробороні.
Рішення взяти в руки зброю, у випадку повномасштабної війни, я ухвалив ще в студентські часи – по суті, одразу після тієї війни, що прийшла 8 років тому. З роками це рішення ставало більш виваженим і логічним.
Перші 5 чи 6 днів наш загін займався патрулюванням околиць Києва. Після того нас переформатували на менші підрозділи, які мали або патрулювати деякі райони міста, або охороняти стратегічні об'єкти. Мій загін займається останнім.
Бойовий дух, чесно, у нас у всіх на високому рівні. Хоч ніхто не знає, що тактично буде далі, але стратегічно всі знають, що далі буде Україна".
📸Харків, понівечений Росією, у фотографіях Олександра Лапшина
Правління Європейського інвестиційного банку схвалило негайну фінансову підтримку Україні в розмірі 668 млн євро.
Цей початковий пакет підтримки допоможе українській владі задовольнити найнагальніші фінансові потреби, включаючи закупівлю продуктів харчування, медичного забезпечення та палива для громадян.
Перші татуювання воєнного часу пішли!
На руці набитий острів Зміїний, захисникам якого належить вже культова фраза про "русский военный корабль".
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Оновлення щодо російсько-української війни від Генштабу на 18:00
- Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах. Також окупанти продовжили нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах
- На Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін
- Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах
- В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований
- На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника
- На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення Миколаєва
- Захисники Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів
- Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує – Росії тут не раді
Екслюзив від "Української правди": після того, як майже вся Європа закрила своє небо для РФ, росіяни масово почали залишати свою країну на турецьких чартерах.
Уже другу добу УП фіксує десятки чартерних бортів із турецькою реєстрацією, які курсують між Москвою та Стамбулом. Деякі літаки за день роблять декілька рейсів між містами.
Днем раніше ми повідомляли, що більшість представників російської еліти вивозять своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.
На зміну побиттю нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича приходить його затримання 👊
Як повідомила журналістка "Схем" Валерія Єгошина, Шуфрич фотографував блокпост у Києві, а його охорона відстрілювалась від бійців тероборони. Сам нардеп заявив, що він нібито хотів сфотографувати місцеву культурну пам'ятку.
При ньому були 2 автомати, 3 пістолети та один автомат зі спиляним номером. Далі нардепа мають передати в поліцію або СБУ.
Харків, як і Херсон з Маріуполем, просить про гуманітарний коридор для отримання допомоги.
За словами міського голови Ігоря Терехова, ситуація в місті дуже важка. Окупанти обстрілюють житлові райони, відремонтувати вікна наразі неможливо.
У Харкові продовжують подавати тепло та воду.
Нагадаємо, що після другого раунду перемовин з росіянами переговорник від України Михайло Подоляк заявив, що сторони "досягли розуміння" щодо спільного забезпечення коридорів для евакуації мирного населення та доставки продовольства, ліків.
Коротке зведення з 6 до 18 години 4 березня:
- Сумщина: окупанти захопили елеватор агрохолдингу Кернел та вимагали перемовин з місцевою владою та СБУ
- Житомирщина: росіяни розбомбили школу
- Київщина: окупанти обстріляли село Мархалівка, внаслідок чого загорілись 8 будинків
- Донеччина: над Волновахою збили штурмовик Су-25, який бомбив місцеве населення. По Мангушу стріляли "Градами"
- Запорізька область: АЕС в Енергодарі залишається захопленою окупантами, там продовжує працювати один блок – у бою загинули 3 нацгвардійців
- Харківщина: затримали коригувальника вогню окупантів
- Миколаївщина: росіяни увійшли до Миколаєва.
У лікарнях Маріуполя лежать 300 поранених, розповів міський голова Вадим Боченко:
"Лікарі щодня боться за життя кодного маріупольця. Лікарі з сім'ями переїхали в лікарні, живуть там. Але ворожі окупанти стріляють по лікарнях зі зброї".
Бойченко наголошує, що місто п'ятий день живе в критичній ситуації – без світла, тепла і води. Закінчуються продукти харчуванння. Мер просить підмогу та гуманітарний коридор для евакуації.
😉 Росіянам таки не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога.
На подвір'я президентської дачі в Конча-Заспі впав уламок ракети: "Мимо," – віджартувався Зеленський.
⛔ Українці почали бойкотувати бренди, які не пішли з російського ринку після початку війни.
Так торговельні мережі компаній Novus, Fozzy Group ("Сільпо", "Фора") та Varus відмовилися від продажу продукції від Coca-Cola.
Харківський фотограф Петро Чекал опублікував промовисте фото з евакуації на місцевому вокзалі. Харків – одна з найгарячіших точок останніх днів.
Окупанти обстріляли Лисичанськ на Луганщині.
Влучили в житловий будинок і дитячу клінічну лікарню – пробито дах, розбито відділення пульмонології, поранено хірурга, пошкоджено апарат МРТ.
Ще трохи підтримки з-за кордону – цього разу від режисера Роберта Вейда, чиї титри стали легендарним інтернет-мемом.
Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні. pic.twitter.com/DnwULm7B7M— Robert B. Weide (@BobWeide) March 4, 2022
Жителі Маріуполя розповідають УП, що вже четвертий день живуть без зв'язку, електрики, води й тепла. У будинках майже не залишилося цілих вікон.
Фото руйнувань поки що небагато: люди бояться виходити на вулиці, сидять по укриттях і підвалах. Багато хто заощаджує залишки заряду на телефонах.
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Слабкість союзників: 🛫 НАТО не погоджується закрити небо над Україною.
"На нас відповідальність запобігти ескалації цієї війни і поширення її за межі України, тому що тоді ситуація стане ще більш небезпечною.
Тому ми чітко сказали, що не будемо втручатися ні на суші, ні у повітряному просторі. Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону – відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки.
Якби ми це зробили, це могло б вилитися у повномасштабну війну в Європі, у яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більші страждання", – заявив Єнс Столтенберг.
У бою за Запорізьку АЕС в Енергодарі загинули троє нацгвардійців, повідомили в МВС.
Там також відмітили, що ранкове прохання міського голови Дмитра Орлова "не провокувати росіян" виглядає доволі дивно, адже впродовж кількох днів він активно протистояв окупації.
"Виникає підозра, що заява була зроблена під тиском", – зазначив радник глави МВС Вадим Денисенко.
Українська журналістка Катерина Сенч, яка евакуювалася до Польщі, розповіла, що на вас чекатиме по приїзду в сусідню країну.
Якщо коротко:
- після перетину кордону треба знайти волонтерів – вони допоможуть з їжею, речима та заселенням
- ви не отримаєте статус біженця
- ви маєте право на житло, речі першої необхідності, інформаційну допомогу, первинну меддопомогу (у державних закладах). Молодші діти мають право на місця в дитсадках, з них будуть формуватися окремі адаптаційні групи. Про місця ви маєте питатися самостійно. Якщо в першому садку немає, вас скерують в інший.
- вам не треба стояти черги в відділі по справах іноземців. Треба лише заповнити коротку анкету, яку видають як на вокзалах, у волонтерських центрах, міських або воєвудських адміністраціях.
❗Росіяни порушують домовленості і не відкривають "зелений коридор" на Херсонщині для постачання гуманітарної допомоги від України
Окупанти думають, що можуть закрити від українців інформацію. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди залишатись на зв'язку.
Новини української політики
📲Телеграм-канал УП. Стрічка
📲Телеграм-канал УП. Кляті питання
📼Ютуб
🇺🇦 У відповідь на "гуманітарку" від окупантів мешканці Херсона вийшли з українськими прапорами від будівлю ОДА
💪На Київщині українська артилерія накрила базу російського десанту
Кремль відмовився від прямої розмови президента Росії Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським
За повідомленнями місцевих мешканців, окупанти, які атакують цивільні об'єкти і позбавляють міста зв'язку, привезли в Херсон "гуманітарну допомогу".
Міський голова Ігор Колихаєв повідомляє, що НАШІ машини з допомогою не пропускають: "Добрі визволителі" готуються привезти до Херсона свій "порятунок". Спочатку довели ситуацію до критичної, а потім героїчно нас рятуватимуть, щоб ви всі на камеру подякували "благодійникам".
На дев'ятий день війни Генштаб ЗСУ про зміну тактики окупантів:
- оскільки здійснити бліцкриг не вдалось, РФ переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій
- збільшено частку завдань із застосуванням спецпризначенців у передмісті населених пунктів у якості штурмових підрозділів
- почастішали випадки застосування повітряних десантів для забезпечення наведення мостових переправ через водні перешкоди
- російські окупанти приділяють значну увагу активізації заходів психологічного впливу на населення та війська
- найближчим часом слід очікувати комплексне та масштабне поширення ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів
Митці Європи та світу підписали відкритого листа на підтримку України🇺🇦
Вони зокрема вимагають:
- щоб міжнародні суди засудили Путіна за військові злочини проти України
- щоб країни, які надають Україні військову підтримку, переконалися у її максимальній ефективності – наприклад, поставляли легке протитанкове та зенітне озброєння, а не важку зброю, яка "навіть не дійде до поля бою"
- щоб міжнародні компанії, які працюють у Росії, обов'язково заморозили там свою комерційну діяльність
- щоб на російську нафту були накладені санкції
Серед підписантів: перфомерка Марина Абрамович, режисер Ілля Хржановський, деригентка Оксана Линів, соліст гурту Radiohead Том Йорк.
Повне звернення та перелік вимог читайте нижче.
Затриманий СБУ окупант виявився колишнім українським військовим – у 2014 році чоловік перейшов на бій Росії в окупованому Криму.
24 лютого цього року його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса.
Їм нібито обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Мовляв, пояснювали: "Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим".
Слідом за Херсоном окупанти захопили телевежу в Мелітополі й увімкнули російські канали.
Війна – це коли колонки лікарів на "Українській правді" виходять із заголовками "Страшне відчуття, коли лікувати хочеться все менше, а вбивати – все більше".
ЗСУ показали розбиті російські танки на вулицях Гостомеля під Києвом.
Що робити, якщо вибухне АЕС – коротко переказуємо поради Центру громадського здоров'я:
- якщо аварія сталась у вашій місцевості, зайдіть у приміщення, тримайтесь подалі від стін і даху
- заберіть з вулиці всіх домашніх тварин
- заблокуйте всі вікна та двері
- наберіть кількаденний запас води в герметичні ємкості
- загорніть продукти у плівку і сховайте їх у холодильник чи шафу
- підготуйте маску або респіратор
Якщо вам треба вийти на вулицю:
- не сідайте на землю, не збирайте гриби та ягоди
- по поверненню в будинок обережно зніміть зовнішній одяг – не розструсіть радіоактивний пил. Помістіть його у пластиковий контейнер і тримайте подалі від людей і тварин.
- помийтеся з шампунем
- не трійть і не дряпайте шкіру
- одягність чистий одяг
Що пити та їсти:
- не пийте водопровідну воду, поки не з'явиться офіційна інформація, що вона безпечна. Втім її можна використовувати для миття – потрапляючи у велику кількість води, радіоактивний матеріал ромивається до дуже низького рівня
- кип'ятіння води не позбавляє її від радіоактивних речовин
- вживайте їжу з герметичних контейнерів – консерви, банки, пляшки
Якщо ви отримали певну дозу радіації:
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протягом 7 днів приймайте по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію, а для дітей віком до 2-х років – частину таблетки (0,04 г).
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якщо йодистого калію нема, використовуйте йодистий розчин: 3-5 крапель 5% розчину йоду на склянку води, дітям до 2-х років – 1-2 краплі.
📞 Жителі Херсона повідомляють УП, що в місті почали глушити мобільний зв'язок – на сьогодні в місті запланована псевдоакція з російськими прапорами на підтримку окупантів.
Згодом голова ОДА Геннадій Лагута повідомив, що по всій Херсонській області окупанти відключили Vodafone та Київстар. Люди можуть користуватися лише вай-фаєм.
"Ніч у столиці минула відносно спокійно. Кілька разів працювали системи ППО. Зараз місто живе у військовому стані", – міський голова Києва Віталій Кличко.
Мер нагадав, що в столиці працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек "Фармація", відкрите сполучення між лівим і правим берегами по Повнічному і Дарницькому мосту.
А також звернувся до власників приватних аптек: "Відкрийте їх, хто може. У комунальні люди в чергах стоять годинами".
Карта ракетних та авіударів на наземних боїв на території України станом на 4 березня:
У Чернігові уточнили втрати після бомбардувань міста: цифра загиблих зросла до 47 – з них 38 чоловіків та 9 жінок. Врятувати вдалось 18 людей.
Після пожежі на Запорізькій АЕС, викликаній обстрілами російських військових, Міноборони РФ лицемірно назвало це провокацією "української диверсійної групи".
Вона нібито обстріляла навчально-тренувальний центр, а потім підпалила будівлю – усе, щоб "звинуватити Росію у створенні вогнища радіаційного зараження".
Станом на ранок 4 березня АЕС перебуває під контролем окупантів.
⚡У небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
Цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, його шукають.
У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телелеканали та 3 радіоканали через приставку Т2.
"Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію, історію України, історію Європи", – звернення Володимира Зеленського.
Президент звернувся до росіян: нагадав, як наші народи у 1986 році разом боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи і просить їх не мовчати й виходити на вулиці.
⚡У Брюсселі почалася екстрена зустріч Північноатлантичної ради
"Сьогодні міністри скоординують нашу реакцію на брутальне вторгнення РФ до України та довгострокові наслідки цих подій", – Столтенберг.
Ситуація з ядерної безпеки – стабільна
"Станція працює стабільно. Наші експерти говорять, що такі дії окупантів спрямовані на те, що завалила енергосистему країни та спричинити вікдлючення електропостачання. Нам треба бути до цього готовими. Підготувати продукти, які не потребують збереження в холодильниках", – голова Запорізької ОДА про ситуацію на АЕС.
⚡Ракетний удар по школі у Житомирі
Ситуація в регіонах
Станом на ранок четвертого березня відносно спокійно ніч минула в більшості областей: в Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Житомирській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Волині, на Кіровоградщині.
Луганщина. Потужні обстріли Сєвєродонецька, місто без газу та частково без води. У селищах-передмістястях – пожежі.
Донеччина. Тривають обстріли по всій області. Складна ситуація залишається в Маріуполі, місто без зв’язку.
Сумщина. Критична ситуація. Охтирський район – пекло. Знищений Тростянець.
Херсонщина. Вночі було два потужних вибухи в центрі міста та на околиці. За попередніми даними, – спрацювала українська авіація. Місто готується до провокацій з боку росіян та вкидів.
Миколаївщина. Багато ворожої техніки по всій області. Були бої за Вознесенськ. Миколаїв – відносно тихо.
Харківщина. У Харкові ніч була без обстрілів. По області тривають бої.
Чернігівщина. Вночі три повітряниї тривоги по області та по місту. Бої на околицях міста.
Київщина. Напружена ситуація у Бучанському районі. Бойові дії під Макаровим, місто постійно під обстрілом. Буча, Ірпінь, Гостомель: вночі велися бої.
Напружена ситуація в Запорізькій області. Окупаційні війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення. Вночі був бій у м.Енергодар. Внаслідок попадання снаряду загорівся один з корпусів учбово-тренувального блоку Запорізької АЕС. На даний момент пожежу, що сталась на площі 2000м2, ліквідовано. Обласний центр — спокійно.
Очікуємо на інформацію з Одеси.
❗Багатьом областям терміново потрібні гуманітарні коридори. Саме про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення, а також для доставки медикаментів і продуктів до місць найзапекліших боїв було досягнуто домовленостей із росіянами третього березня.
❗Всі обласні військові адміністрації працюють.
💪Зройні сили України знищили російського генерала – Олексій Резніков
⚡Командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат "Гетьман Сагайдачний" не дістався ворогу – міністр оборони.
💪196 годин оборони
"Ворог спантеличений і наляканий. Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотньо наближається.
Кремлівські щури вже тремтять. Частина активно шукає спосіб втекти.
Ми захистимо нашу країну і залишимо її майбутнім поколінням квітучою, успішною, кращою, ніж була", – Олексій Резніков.
🇨🇿 Чехія запровадила на 30 днів надзвичайний стан у зв’язку з прибуттям тисяч біженців з України. Уряд країни пояснює це істотною загрозою внутрішньому порядку та безпеці у зв’язку з міграційною хвилею – за словами міністрів, щодня до Чехії приїжджає близько 5 тисяч українських біженців.
Приблизні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03:
- особовий склад – 9166 осіб,
- танки ‒ 25,
- Бойові броньовані машини ‒ 939,
- артилерійські системи –105,
- РСЗВ – 50,
- засоби ППО – 18,
- літаки – 33 (уточнюється),
- гелікоптери – 37,
- автомобільна техніка – 404,
- легкі швидкісні катери – 2,
- цистерни з ППМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
Народ Білорусі підтримує Україну і засуджує можливий напад Лукашенка на нашу територію: Лист від білорусів українцям
"Беларусы уже сражаются бок о бок с украинскими солдатами. Один из первых погибших на Майдане был беларусом. Беларусы сражались тогда и продолжают сражаться на стороне украинцев. Беларусы запустили карту помощи украинцам MAPAHELP.ME, которая помогает тем, кто готов помогать с теми, кому нужна помощь.
Сегодня, когда есть опасения, что скоро армия Лукашенко может начать активное участие в войне, беларусы делают все возможное, чтобы беларусские военные не шли на войну, отказывались воевать или сдавались в плен".
***
"Беларусы с вами. Беларусы не хотят войны. Беларусь не равно Лукашенко.
И беларусы продолжат помогать вам бороться за свободу, даже если армия Лукашенко решит отправить своих солдат к вам.
Слава Украïні! Жыве Беларусь!"
Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації – Державна інспекція ядерного регулювання України
💙💛Інститут кольору Pantone присвятив відтінки Україні: freedom blue (вільний синій) та energising yellow (енергійний/заряджений до дій жовтий).
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Восьмий день українські діти з усіх куточків країни малюють перекреслені російські танки та літаки. І ще синьо-жовті серця та квіти.
УП продовжує публікувати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей: Володимир Зеленський і руський танк-какашка. Діти малюють війну
|Анастасія Ізюм, 9 років
Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.
Зведення від Генштабу станом на 06.00:
Волинь. Противник перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі.
Полісся. Угруповання окупантів проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.
Сіверщина. Російські війська проводять наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів.
Слобожанщина. Ворог наступає у напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі. Захопив Балаклею. Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.
Донеччина. Продовжуються наступальні дії на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках. Противник вийшов до населеного пункту Новоолександрівка та оточив Маріуполь.
Луганщина. Бойові дії в напрямку Старобільська.
Таврійщина. Противник, силами до п’ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.
Миколаївщина. Окупантів зупинили, але вони мали частковий успіх на напрямку Вознесенська. Є переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму.
В Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.
Одночасно, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.
Для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.
🇺🇦 На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників. Боротьба триває! Перемога буде за нами! Слава Україні!
Через серйозну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, МАГАТЕ переводить свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій у режим цілодобового реагування.
Українців попереджали, що окупанти можуть запустити діпфейк, у якому "Зеленський" заявить про капітуляцію.
Як зрозуміти, що вам показують не справжнє звернення президента, а підробку? Пояснює режисер ⬇
Ранкова підбірка хороших новин 😊 Що ще забрали в росіян через війну:
- Росію виключили з Ради держав Балтійського моря.
- Сервіс оренди житла Airbnb призупиняє всі операції в Росії та Білорусі.
- Велика Британія запроваджує санкції проти ще двох російських олігархів — Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.
- Google припиняє продаж онлайн-реклами в Росії. Це поширюється на пошуковик, YouTube та зовнішніх партнерів.
- IKEA, що виробляє меблі, техніку й аксесуари для дому, призупиняє експорт і імпорт у Росію та Білорусь, а також своє виробництво у країні-агресорі.
- Російські діти теж відчують наслідки: свою продукцію в РФ не возитиме Lego.
❤🧑🚒 Рятувальники загасили пожежу на Запорізькій АЕС!
Жертв і постраждалих немає.
🙏 ДСНС рятуює атомну станцію і країну!
О 05:55 пожежу локалізовано на площі 2 тис. м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає.
Рятувальники починають роботи на АЕС
О 5:20 підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі. Після проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС у м. Енергодар встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС.
В. о. гендиректора ЗАЕС каже, що ядерна безпека на станції порушена.
Оновлена інформація від ДСНС про пожежу на Запорізькій АЕС:
- Продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу
- Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі
- Окупанти не дають можливості рятувальникам приступити до ліквідації наслідків пожежі
"На Чорнобильскій станції ми бачили наслідки аварії лише на одному енергоблоці. Тут їх 6!"
В. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець закликав іноземні держави допомогти зупинити агресора, щоб уникнути катастрофи.
"Загрожує це не тільки Україні, не тільки Європі, а усьому світу."
🙉 🙈 Тим часом у Росії "падають" соцмережі і незалежні ЗМІ.
Більшість росіяни втратили доступ до видань: "Медуза", BBC, Deutsche Welle, "Радіо Свобода". Крім того погано працює Facebook.
Влада РФ також продовжує блокувати українські сайти. Наразі у переліку офіційно заборонених (раніше там опинилась і УП) ми знайшли:
- Агрегатор новин Ukr.net
- Іномовлення UATV
- "Дзеркало тижня"
- Сайт "24 каналу"
- "Українські новини"
- "Фокус"
- Видання delo.ua
- "Факти"
- "День"
- Портал depo.ua
- "Подробности"
- Український "РБК"
- "Україна молода"
- Сайт фонду "Повернись живим"
Крім того, Росія заблокувала кілька відомчих сайтів: Міністерства охорони здоров'я України, Державної прикордонної служби і навіть Дніпровського державного аграрно-економічного університету 🤷♀️
Також у переліку недоступних опинилась низка антивоєнних сайтів.
"Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки... І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції".
Зеленський закликав Європу діяти, щоб зупинити російські війська і не допустити вибуху на АЕС.
⚡️ За словам співрозмовників УП на станції, на Запорізьку АЕС увірвалися кадирівці. Йде бій усередині з українськими нацгвардійцями.
"Вони зараз намагатимуться замінувати станцію та шантажувати всю Європу", – припускає співрозмовник УП.
Пожежа на АЕС – не в енергоблоці.
Інфоромація від ДСНС:
- Станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми, працює тільки 4 блок.
- Протипожежний стан на АЕС в нормі.
- Загорання виникло за територією АЕС в учбово тренувальному корпусі.
Поки йде бій рятувальників не допустили до гасіння.
Запорізька АЕС зафіксувала наступ окупанта в прямій трансляції
Наразі відомо, що ворожий вогонь влучив в адмінбудівлю та один енергоблок.
"Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа спахалнула вже. Якщо вона вибухне, то буде в 10 разів більше за Чорнобиль! Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
⚡️ Вже більше години тривають запеклі бої на підступах до Запорізької АЕС. Українські Збройні сили тримають оборону. Відомо про постраждалих, але без точних даних.
Через ворожі обстріли там сталась пожежа.